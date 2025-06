As 10 melhores alternativas ao Windsurf para codificação com IA em 2025

Se você é desenvolvedor, líder de engenharia ou diretor de tecnologia, provavelmente já se deparou com o Windsurf (anteriormente Codeium), um IDE nativo de IA que promete lidar com tudo, desde a escrita até a implantação de código.

Por um minuto, parecia que estávamos no futuro: preenchimento automático inteligente, sugestões contextuais e visualizações no editor.

Mas as falhas aparecem rapidamente:

As sugestões de IA em tempo real ficam para trás quando a velocidade é importante

Integrações deficientes com o acompanhamento de tarefas ou documentos atrasam a colaboração

A IA exagerada muda mais do que deveria, criando mais problemas do que resolve

Para desenvolvedores individuais, é frustrante. Para equipes, é perturbador. Para líderes, é arriscado.

É por isso que a pergunta não é mais "Qual é o melhor IDE completo?", mas sim "Qual stack realmente se adapta à nossa forma de trabalhar?"

👉 Se você está pronto para explorar alternativas ao Windsurf criadas para fluxos de trabalho reais, continue lendo.

Por que escolher alternativas ao Windsurf?

O Windsurf é um editor de código com inteligência artificial projetado para aumentar a produtividade dos desenvolvedores, integrando recursos inteligentes diretamente ao ambiente de codificação. Ele entende seu código, sugere conclusões inteligentes e permite refatorar ou gerar código com comandos simples.

Mesmo com todos os seus recursos inovadores, você ainda pode procurar outras ferramentas de codificação com IA para simplificar seu dia a dia como desenvolvedor de software.

Ambientes de desenvolvimento locais: Não é possível configurar contêineres, executar serviços em segundo plano ou integrar com ferramentas nativas do sistema, como em ambientes baseados em desktop

Número limitado de idiomas suportados: Funciona melhor com JavaScript, TypeScript e Python, mas tem dificuldades com idiomas menos comuns, levando a um contexto pobre e conclusões imprecisas

Fluxos de trabalho Git avançados: Não oferece suporte a recursos avançados, como visualizações detalhadas do histórico, mesclagens complexas ou fluxos de rebase necessários para equipes grandes

Governança de nível empresarial: Não inclui implantação no local, trilhas de auditoria ou controles de acesso refinados exigidos em ambientes regulamentados

Suporte limitado a plug-ins ou extensões: Não permite linters personalizados, utilitários de teste ou integrações de ferramentas de desenvolvedor, restringindo a flexibilidade do fluxo de trabalho

Suporte mínimo para fluxos de trabalho com back-end pesado: Não possui tratamento robusto para lógica do lado do servidor, migrações de banco de dados ou código de infraestrutura

Sem controle de IA refinado: Não há opções para escolher modelos, ajustar a criatividade ou treinar a IA em estilos específicos do projeto

Deficiências de integração: A compatibilidade limitada com ferramentas de rastreamento de tarefas e plataformas de documentação dificulta a colaboração integrada.

O Windsurf é adequado para fluxos de trabalho modernos e voltados para a nuvem. No entanto, se sua configuração for mais pesada, mais especializada ou regida por conformidades mais rígidas, você pode precisar de modelos de IA líderes.

Alternativas ao Windsurf em resumo

Para ajudá-lo a encontrar a melhor opção para seus projetos complexos, aqui está uma comparação lado a lado do Windsurf e suas principais alternativas com base nos principais recursos e preços:

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços* ClickUp Colaboração e gerenciamento de projetos tudo em um Tamanho da equipe: Ideal para equipes que precisam de gravação de tela e integração de fluxo de trabalho Gerenciamento de tarefas com IA, gravação de tela com ClickUp Clips, documentação de blocos de código, colaboração em tempo real Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas Cursor Codificação com inteligência artificial e familiaridade com o VS Code Tamanho da equipe: Ideal para desenvolvedores individuais e pequenas equipes que precisam de IA sensível ao contexto Integração com chat de IA, contexto completo da base de código, pesquisa de código local, Modo Agente Gratuito para sempre; a partir de US$ 20/usuário/mês TabNine Codificação offline segura com IA para setores regulamentados Tamanho da equipe: Ideal para equipes de médio a grande porte que exigem segurança de dados Inferência de IA local, implantação no local, preenchimento automático seguro Disponível gratuitamente; a partir de US$ 9/usuário/mês GitHub Copilot Assistente de codificação com IA sensível ao contexto Tamanho da equipe: Ideal para freelancers e equipes empresariais que precisam de sugestões inteligentes de código Suporte a vários modelos, sugestões de código sensíveis ao contexto, resumos de solicitações de pull Disponível gratuitamente; a partir de US$ 10/usuário/mês Codium (Qodo) Solicitações de pull aprimoradas por IA e governança de código Tamanho da equipe: Ideal para equipes de médio a grande porte com foco na qualidade do código Indexação personalizada de código, automação de solicitações de pull, verificações de conformidade com o Jira Plano gratuito; a partir de US$ 38/usuário/mês IntelliCode Conclusão inteligente de código dentro do ecossistema Microsoft Tamanho da equipe: Ideal para equipes de desenvolvimento empresarial que utilizam ferramentas Microsoft Conclusão de linhas inteiras, detecção de edições repetidas, integração com o Visual Studio Sem plano gratuito; a partir de US$ 45/usuário/mês Replit Prototipagem rápida e desenvolvimento individual na nuvem Tamanho da equipe: Ideal para desenvolvedores individuais e startups que precisam de uma configuração rápida IDE instantâneo, implantação integrada, agente de IA para geração de código, colaboração em tempo real Disponível gratuitamente; a partir de US$ 25/mês Cody Pesquisa inteligente de código e programação em pares com IA Tamanho da equipe: Ideal para equipes de pequeno a médio porte que trabalham com grandes bases de código Assistentes personalizados, chatbots com reconhecimento de código, contexto em nível de arquivo, gerenciador de prompts Sem plano gratuito; a partir de US$ 29/usuário/mês Amazon CodeWhisperer Codificação com IA e integração com AWS Tamanho da equipe: Ideal para equipes de médio porte a grandes empresas que utilizam os serviços da AWS Sugestões em tempo real, otimização do serviço AWS, codificação segura com alertas de risco Disponível gratuitamente; versão paga a partir de US$ 19/mês Visual Studio Code IDE flexível e rico em plug-ins Tamanho da equipe: Ideal para equipes de back-end e full-stack que precisam de suporte profundo ao idioma IntelliSense, integração com terminal, depuração, extensões Git Disponível gratuitamente; a versão Pro custa a partir de US$ 45/usuário/mês

As melhores alternativas ao Windsurf para usar

Vamos ver em detalhes as principais alternativas ao Windsurf. 🔍

1. ClickUp (Ideal para organizar sprints de desenvolvimento, tarefas e documentos em um só lugar)

Se o Windsurf parece muito limitado para sua pilha de desenvolvimento, o ClickUp é o aplicativo completo para trabalhar, codificar, planejar e colaborar em grande escala. Ele reúne todo o seu fluxo de trabalho de desenvolvimento em um só lugar. Essa plataforma permite organizar sprints, gerenciar tarefas de codificação e escrever documentação para códigos, sem a confusão de ter que lidar com várias ferramentas.

🧠 Simplifique seu processo de desenvolvimento com o ClickUp Brain

Comece com o ClickUp Brain, um assistente de IA com reconhecimento de funções, criado para dar suporte a todas as etapas do seu processo de desenvolvimento. Ao contrário dos geradores de código genéricos, essa IA para desenvolvimento de software funciona dentro do seu espaço de trabalho real, por isso conhece suas tarefas, prazos, documentos e pendências.

Quando você redige um relatório de bug ou especificação a partir de uma conversa, o ClickUp Brain pode transformar uma conversa ou comentário em um documento estruturado. Não é apenas um gerador de código — ele oferece assistência de IA que é sensível ao contexto e profundamente integrada às suas tarefas de desenvolvimento, ajudando você a avançar mais rapidamente com menos etapas manuais. Está tentando esclarecer uma solicitação de recurso vaga? Ele pode gerar subtarefas, escrever critérios de aceitação e estimar o esforço com base na sua estrutura de sprint — tudo dentro da sua tarefa.

Você também pode usar o Brain durante a geração de código para documentar APIs, gerar trechos de código de amostra, escrever casos de teste ou resumir discussões de engenharia em atualizações compartilháveis.

Use prompts em linguagem natural e gere trechos de código prontos para uso com o ClickUp Brain

⚡Economia de tempo: Precisa criar trechos de código sem precisar alternar entre ferramentas? O Gerador de Trechos de Código do ClickUp Brain facilita isso. Basta informar a linguagem que você está usando, o que o código deve fazer e quaisquer detalhes adicionais que você tenha. Ele irá gerar rapidamente um trecho de código pronto para uso que atende às suas necessidades, tudo diretamente dentro da sua tarefa ou documento. Experimente este prompt: "Gere uma função Python que valida endereços de e-mail usando regex, incluindo comentários em linha explicando cada etapa." O ClickUp Brain produzirá um trecho de código limpo e comentado que você pode incorporar diretamente em suas tarefas de codificação ou documentação.

📝 Crie documentação inteligente com o ClickUp Docs

Depois de otimizar a codificação com o Brain, organize a documentação com o ClickUp Docs . Crie, edite e colabore em documentos com blocos de código com destaque de sintaxe para mais de 30 idiomas. Use o comando /co ou selecione a ferramenta de bloco de código e escolha seu idioma.

Crie, edite e colabore na documentação de codificação com o ClickUp Docs

💡Dica profissional: Use crase (`) para código embutido. Ótimo para comandos curtos ou referências.

Você também pode salvar documentos como modelos para reutilizar em especificações de recursos, referências de API ou relatórios de bugs. E como o Docs oferece suporte à incorporação de tarefas, imagens e conteúdo ao vivo, seu fluxo de trabalho de desenvolvimento permanece totalmente conectado.

O ClickUp Docs também oferece suporte à edição colaborativa em linha, para que os desenvolvedores possam anotar especificações de recursos, atualizar trechos de código ou revisar decisões sem precisar alternar entre guias.

⚡ Economia de tempo: use /figma para incorporar arquivos ativos e @@ para vincular tarefas ou épicos para obter uma documentação rica em contexto.

🧰 Reúna tudo com o ClickUp para equipes de software

Em seguida, o ClickUp para equipes de software une tudo — sprints, backlog, bugs e lançamentos — usando mais de 15 visualizações, como Lista, Kanban, Linha do tempo ou Gantt. Automatize ciclos de sprint com fluxos de trabalho personalizados.

Desde o planejamento de sprints e gerenciamento de backlog até o rastreamento de bugs e lançamentos, o ClickUp oferece as ferramentas para você agir rapidamente e manter todos alinhados.

Gerencie seus fluxos de trabalho de desenvolvimento de software e cumpra prazos com o ClickUp para equipes de software

As tarefas podem ser priorizadas com campos personalizados alimentados por IA, bugs capturados instantaneamente por meio de formulários personalizados e cargas de trabalho de engenharia gerenciadas em painéis integrados sem precisar alternar entre ferramentas. Com integrações nativas com GitHub, GitLab e Bitbucket e fácil migração para o Jira, você obtém um ambiente de gerenciamento de projetos de desenvolvimento de software que se adapta ao tamanho da sua equipe.

🧩 Configure mais rapidamente com o modelo de desenvolvimento de software ClickUp

Se você não sabe por onde começar ou quer uma maneira mais rápida de configurar tudo corretamente, o modelo de desenvolvimento de software ClickUp é um ótimo ponto de partida. Ele vem pré-configurado com tudo o que você precisa para gerenciar seu ciclo de vida de desenvolvimento: status de tarefas prontos para uso, pastas para sprints, backlogs, rastreamento de bugs e até visualizações personalizadas para fluxos de trabalho ágeis.

Obtenha um modelo gratuito Gerencie todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software com o modelo de desenvolvimento de software ClickUp

Este modelo gratuito de desenvolvimento de software permite atribuir pontos de história, usar modelos para tarefas recorrentes, como especificações de recursos ou listas de verificação de controle de qualidade, e monitorar o progresso em tempo real sem precisar criar seu espaço de trabalho do zero.

Principais recursos do ClickUp

Mantenha as discussões sobre código organizadas: comunique-se com seus colegas de equipe sem sair da plataforma e centralize feedback de pull requests, bloqueios e atualizações de desenvolvimento usando comunique-se com seus colegas de equipe sem sair da plataforma e centralize feedback de pull requests, bloqueios e atualizações de desenvolvimento usando o ClickUp Chat

Mapeie planos técnicos visualmente: esboce arquiteturas ou fluxogramas de sprints usando esboce arquiteturas ou fluxogramas de sprints usando os quadros brancos do ClickUp e converta-os em tarefas de desenvolvimento vinculadas

Automatize ações rotineiras: acione atualizações de status de tarefas com acione atualizações de status de tarefas com o ClickUp Automations ou atribua desenvolvedores automaticamente com base em atividades de commit ou PR

Acompanhe o esforço de desenvolvimento com precisão: registre as horas gastas em codificação, depuração ou testes diretamente em seu fluxo de trabalho com : registre as horas gastas em codificação, depuração ou testes diretamente em seu fluxo de trabalho com o ClickUp Time Tracking

Limitações do ClickUp

O ClickUp oferece muitos recursos prontos para uso, o que pode parecer um pouco complicado no início, se você for novo na plataforma

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação no Reddit diz:

Usamos o Clickup há pelo menos quatro anos e é uma das melhores ferramentas de gerenciamento de projetos. Tentamos usar o Asana, Monday.com e Trello antes de optar pelo Clickup. Foi a melhor escolha que já fizemos! Nunca tive nenhum problema significativo e o atendimento ao cliente tem sido muito útil.

💡 Dica profissional: teste várias ferramentas de IA em paralelo. Use comparações lado a lado em projetos menores para avaliar a velocidade de resposta, a qualidade do código e a percepção do contexto. Você verá rapidamente qual ferramenta se adapta melhor ao seu fluxo de trabalho.

2. Cursor (ideal para codificação com IA, familiaridade com o VS Code e contexto completo da base de código)

via Cursor

O Cursor é um editor de código com inteligência artificial baseado no Visual Studio Code, projetado para ajudar desenvolvedores individuais a trabalhar com mais eficiência. Com o Modo Agente, você pode pedir à inteligência artificial para fazer alterações em vários arquivos ou automatizar edições rotineiras enquanto mantém o controle do processo. O Cursor fornece sugestões de inteligência artificial em tempo real enquanto você digita. Basta pressionar Tab para aceitar ou continuar digitando para refinar o resultado.

A integração com chat AI permite que você interaja com a IA com base no seu contexto atual, até mesmo na posição do arquivo e do cursor. Você pode fazer perguntas, solicitar melhorias ou obter explicações sem precisar alternar entre janelas ou perder o foco.

Você também pode consultar toda a sua base de código. Em vez de procurar manualmente por funções ou dependências, você pode fazer perguntas diretas como "Onde este método está definido?" ou "Quais arquivos usam este componente?" e obter respostas claras e específicas ao código.

Principais recursos do Cursor

Insira capturas de tela ou designs de interface do usuário no editor para que a IA possa usá-los como contexto visual para criar ou solucionar problemas em elementos da interface

Incorpore arquivos README, comentários em linha ou outros documentos durante os chats com IA para garantir que as sugestões de código sigam a estrutura e os padrões do seu projeto.

Digite @ para inserir rapidamente arquivos, funções ou variáveis da sua base de código no prompt

Limitações do cursor

Falta precisão — ocasionalmente, pode ajustar mais do seu código do que o pretendido

Carece de recursos robustos de colaboração ou gerenciamento de projetos

Preços do Cursor

Hobby : Grátis

Pro : US$ 20/mês

Negócios: US$ 40/usuário/mês

Avaliações e comentários do Cursor

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Cursor?

Uma avaliação da G2 diz:

Realmente, um desses aplicativos que podem mudar o jogo. Como programador novato, mudou minha perspectiva sobre o que é possível realizar. Parece mágico, mas ainda não é bem mágico. Você precisa estruturar seu projeto e fazer boas perguntas.

3. Tabnine (Ideal para codificação segura e offline com IA em setores regulamentados)

via Tabnine

O assistente de código com inteligência artificial TabNine foi desenvolvido com base no GPT-2 e nas variantes aperfeiçoadas exclusivas da TabNine. Se você trabalha com finanças, saúde, governo ou qualquer setor regulamentado, pode executar todo o modelo localmente, mantendo os dados confidenciais sob seu controle.

Você também pode treinar o Tabnine em sua base de código interna, para que ele aprenda seus padrões sem expô-los. O TabNine se adapta ao seu estilo de codificação preferido, oferecendo sugestões que refletem os padrões de seus próprios projetos e reduzindo a necessidade de limpeza manual.

Ele oferece suporte a inferência de IA offline e retenção zero de dados, além de controle administrativo completo sobre como e onde o modelo é executado, seja em máquinas de desenvolvedores ou servidores seguros. Com sugestões de baixa latência em vários idiomas e extensões de código, o TabNine é adequado para setores de alta segurança.

Principais recursos do Tabnine

Escolha entre opções de implantação local, nuvem privada virtual (VPC) ou SaaS segura para atender às necessidades de conformidade da sua organização

Verifique automaticamente se o código gerado corresponde a repositórios publicamente visíveis para reduzir o risco de introduzir código não licenciado ou copiado

Integre o TabNine com editores populares como extensão VS Code, IntelliJ, PyCharm, etc

Limitações do Tabnine

Dificuldades com frameworks modernos de interface do usuário em JavaScript, como Vue.js, que muitas vezes sugerem padrões incorretos ou omitem contexto específico do framework

Recursos de colaboração limitados e sem chat contextual

Preços do Tabnine

Pré-visualização para desenvolvedores: Gratuito para usuários qualificados

Desenvolvimento: US$ 9/mês

Enterprise: US$ 39/usuário/mês (com compromisso de 1 ano)

Avaliações e comentários do Tabnine

G2: 4/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o TabNine?

Uma avaliação da G2 diz:

Estou realmente impressionado com a precisão com que ele fornece o código esperado. Às vezes, ele me surpreende, especialmente durante a prática de DSA, pois identifica o problema, incluindo os limites de complexidade de tempo e espaço, e fornece o código adequado.

4. GitHub Copilot (ideal para codificação rápida e assistida por IA em IDEs populares)

via GitHub Copilot

O GitHub Copilot, desenvolvido pelo GitHub em colaboração com a OpenAI, é um assistente de codificação de IA projetado para ajudá-lo a escrever código mais rapidamente e com menos atrito. A integração estreita da IA do GitHub Copilot com o Visual Studio Code faz com que pareça uma extensão natural do seu ambiente de desenvolvimento.

É alimentado por modelos avançados de IA, incluindo o Codex da OpenAI (uma versão do GPT-3 ajustada especificamente para programação). Agora, usuários de nível empresarial podem acessar diferentes modelos, como GPT-4. 1, Claude e Gemini.

O Copilot funciona diretamente no seu editor, oferecendo sugestões de código em tempo real e contextuais enquanto você digita. Ele pode traduzir comentários em linguagem natural em código funcional, para ajudá-lo a passar da intenção à implementação sem interromper o fluxo.

O Copilot também ajuda você a gerenciar seu código. Ele gera resumos de solicitações de pull, destaca as principais alterações e oferece um espaço de trabalho colaborativo onde você pode validar sugestões e refinar contribuições.

Principais recursos do GitHub Copilot

Atualize o acesso à medida que sua equipe cresce, adicionando novos usuários e atribuindo permissões precisas

Colabore com o GitHub Copilot deixando comentários, refinando sugestões ou editando diretamente no seu IDE usando o GitHub Copilot Chat (versão Pro)

Visualize o impacto das edições em todo o projeto em sua base de código para evitar regressões

Limitações do GitHub Copilot

Ocasionalmente, fica preso repetindo o mesmo código ou não reconhece quando você está pronto para passar dos comentários para o código real

Reconhecimento de contexto limitado em arquivos longos, a menos que esteja no nível empresarial

Preços do GitHub Copilot

Para indivíduos

Gratuito

Pro : US$ 10/mês

Pro+: US$ 39/mês

Para empresas

Negócios : US$ 19/usuário/mês

Empresa: US$ 39/usuário/mês

Avaliações e comentários do GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (mais de 140 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o GitHub Copilot?

Uma avaliação da Capterra diz:

O fato de o Copilot poder prever o que você está prestes a escrever é um recurso incrível. Adoro isso. Como também já trabalhei como desenvolvedor Laravel, posso confirmar que o Copilot torna sua vida de programador mais fácil e rápida. Ele é realmente inteligente e me fornece linhas de código adequadas em questão de segundos.

5. Codium (Ideal para solicitações de pull aprimoradas por IA e governança de código em fluxos de trabalho corporativos)

via Codium

O Qodo (anteriormente Codium), desenvolvido com base em seus próprios modelos LLM, oferece um ambiente de desenvolvimento de IA altamente personalizável. A assistência de código rica em contexto, possibilitada pela indexação local e remota, oferece à IA uma visão abrangente dos seus repositórios. É uma plataforma de integridade de código orientada por IA que auxilia os desenvolvedores em todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software.

Em comparação com o Windsurf, que oferece forte compreensão contextual do código e recursos de revisão leves, o Qodo prioriza a qualidade e a governança do código em todo o seu ciclo de vida. O CodiumAI também se destaca no tratamento de bases de código complexas, onde a geração automatizada de testes e a indexação de contexto podem reduzir drasticamente o tempo de revisão.

Melhores recursos do Qodo

Crie práticas recomendadas analisando sua base de código para identificar padrões de codificação consistentes e ajudar sua equipe a se alinhar a padrões compartilhados

Limite as sugestões da IA apenas às questões mais críticas, como bugs ou lógica incorreta, para reduzir o ruído durante revisões de alta prioridade

Detecte automaticamente referências ao Jira, extraia detalhes de tickets e anexos

Limitações do Codium

Não possui histórico de bate-papo persistente — as conversas não são transferidas entre sessões no IntelliJ

Restrições de cota de mensagens se aplicam a planos gratuitos e de nível inferior

Preços do Codium

Desenvolvedor: US$ 0/250 mensagens e uso da ferramenta por mês

Equipes: US$ 38/usuário/mês, 5.000 mensagens

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Codium

G2: 4,8/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Codium?

Uma avaliação da G2 diz:

Eu uso o Qodo quase diariamente como parte essencial da minha rotina de codificação. Sua confiabilidade e valor consistente o tornam indispensável no meu IDE.

6. IntelliCode (ideal para preenchimento inteligente de código no ecossistema Microsoft)

via IntelliCode

Se você deseja se tornar um programador melhor no ecossistema Microsoft, o Visual Studio IntelliCode foi criado para ajudá-lo a trabalhar mais rápido, mantendo seu código limpo e consistente. Integrado diretamente ao Visual Studio e ao Visual Studio Code, ele oferece sugestões inteligentes e contextuais com base no código que você escreve, na estrutura do seu projeto e nos padrões da sua equipe.

Ele formata e refatora automaticamente o código para corresponder às melhores práticas, para que sua produção permaneça limpa sem correções manuais constantes. Quando você está trabalhando com APIs, ele prevê os argumentos que você provavelmente usará, evitando que você precise vasculhar a documentação.

Principais recursos do IntelliCode

Use autocompletar linhas inteiras que sugerem linhas completas com base no seu contexto atual

Aplique alterações de código semelhantes em todo o seu projeto automaticamente quando o IntelliCode reconhecer padrões de edição recorrentes

Veja exemplos reais de como as APIs são usadas em repositórios públicos para implementar funções desconhecidas corretamente

Limitações do IntelliCode

Oferece personalização limitada — não há opção para ajustar o comportamento da IA, escolher modelos ou adaptar sugestões à sua base de código ou aos padrões da sua equipe

Otimizado principalmente para Windows e uso empresarial; preço elevado

Preços do IntelliCode

*Embora o IntelliCode em si seja gratuito, ele faz parte do ecossistema mais amplo do Visual Studio, que oferece vários planos de assinatura:

Visual Studio Enterprise 2022 : US$ 250/usuário/mês

Visual Studio Professional 2022: US$ 45/usuário/mês

Avaliações e comentários do IntelliCode

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o IntelliCode?

Uma avaliação no Reddit diz:

Quanto ao Intellicode, ele aprende com você à medida que você avança. Portanto, ele pode reforçar maus hábitos e, na verdade, é apenas uma forma de economizar tempo.

7. Replit (Ideal para prototipagem rápida e desenvolvimento individual na nuvem)

via Replit

O Replit é uma plataforma de desenvolvimento de software baseada em navegador que permite escrever, executar e implantar código a partir de um único espaço de trabalho. Ele combina um IDE instantâneo, hospedagem integrada, bancos de dados e um assistente de codificação com inteligência artificial (Replit AI) para ajudar você a passar rapidamente da ideia à implantação.

Você pode colaborar em tempo real, usar modelos para iniciar projetos em mais de 50 idiomas e até mesmo criar aplicativos completos sem sair do seu navegador.

Para hackers independentes e desenvolvedores solo, o Replit oferece um kit de ferramentas completo para validar ideias e lançar produtos rapidamente. Seus recursos com inteligência artificial ajudam você a corrigir bugs, gerar código ou criar novas funcionalidades rapidamente. O agente de IA do Replit usa aprendizado de máquina para refinar suas sugestões de codificação e melhorar a precisão ao longo do tempo.

Principais recursos do Replit

Inicie aplicativos full-stack usando inglês simples. O Replit Agent gera automaticamente o código, instala dependências e configura o ambiente em minutos

Gerencie chaves API e credenciais como variáveis de ambiente criptografadas para mantê-las ocultas do seu código e controle de versão

Organize painéis, guias e janelas de visualização lado a lado para se adequar ao seu fluxo de trabalho e melhorar o foco durante a codificação

Limitações do Replit

Alguns usuários consideram o AI Agent muito passivo, com visibilidade limitada sobre o que está fazendo ou por quê

Não tão rico em recursos quanto os IDEs para desktop para projetos grandes

Preços do Replit

Iniciante : Grátis

Replit Core: US$ 25/mês

Equipes : US$ 40/usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Replit

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Replit?

Uma avaliação da G2 diz:

Uso a nova ferramenta Replit Agent há vários meses e é incrível o que consigo criar sem saber programar. Criei todos os tipos de aplicativos para uso comercial e pessoal. Se você tivesse me dito há um ou dois anos que eu poderia criar essas ferramentas sem saber programar, eu teria achado que você estava louco.

8. Cody (Ideal para pesquisa inteligente de código e programação em pares com IA em repositórios grandes)

via Cody

O Cody é um assistente de codificação com inteligência artificial desenvolvido pela Sourcegraph que ajuda você a escrever, entender e refatorar seu código. Com o Cody, você pode criar e gerenciar vários assistentes de chatbot, cada um adaptado a um caso de uso específico, como um assistente de marketing, um bot de integração ou uma ferramenta interna.

Com o Sourcegraph Cody, as empresas podem conectar documentos internos e até mesmo trazer seus próprios modelos para obter resultados de IA personalizados com base em repositórios privados.

Com o Sourcegraph Cody, as empresas podem conectar documentos internos e até mesmo trazer seus próprios modelos para obter resultados de IA personalizados com base em repositórios privados.

Principais recursos do Cody

Obtenha respostas instantâneas para perguntas comerciais. O Cody lê e compreende o seu conhecimento interno para fornecer respostas claras e especializadas em segundos

Carregue quaisquer dados para construir sua base de conhecimento, e o Cody pode pesquisar e responder de forma inteligente

Proteja seus dados com proteção avançada, como criptografia de nível AWS e bancos de dados vetoriais em conformidade com SOC II

Limitações do Cody

Ocasionalmente, sobrepõe-se às sugestões do IDE, tornando a autocompletar confusa

A interface do usuário e a integração são menos intuitivas do que alguns concorrentes

Preços do Cody

Gratuito

Pro: US$ 9/usuário/mês

Enterprise Starter: US$ 19/usuário/mês

Empresa: US$ 59/usuário/mês

Avaliações e comentários sobre Cody

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Cody?

Uma avaliação do G2 diz:

Como utiliza os mais recentes LLMs da Open AI e do Google, as respostas à revisão de código são muito úteis e detalhadas.

9. Amazon Code Whisperer (ideal para codificação de IA em ambientes AWS com verificações de segurança integradas)

via Amazon Web Services

O Amazon CodeWhisperer, agora chamado Amazon Q Developer, é um assistente de codificação com IA desenvolvido pela AWS para acelerar o desenvolvimento de software e melhorar a qualidade do código. Ele se integra perfeitamente a IDEs como Visual Studio Code, JetBrains e AWS Cloud9, oferecendo sugestões de código em tempo real enquanto você digita. Treinado em bilhões de linhas de código, incluindo repositórios de código aberto e código interno da Amazon, o CodeWhisperer oferece suporte a várias linguagens, como Python, Java e JavaScript.

Principais recursos do Amazon CodeWhisperer

Receba sugestões de código otimizadas para serviços AWS, como Lambda, S3 e DynamoDB

Personalize as recomendações do CodeWhisperer para incluir APIs e bibliotecas privadas da sua organização e alinhe-as com seus padrões e práticas de codificação específicos

Mantenha a privacidade dos dados com opções de exclusão para telemetria e compartilhamento de conteúdo

Limitações do Amazon CodeWhisperer

Pode retornar sugestões inconsistentes ou fora do tópico durante entradas repetidas ou acompanhamentos.

Suporte limitado para plataformas de nuvem que não sejam da AWS

Preços do Amazon CodeWhisperer

Amazon Q Developer Free Tier

Amazon Q Developer Pro Tier: US$ 19/mês/usuário

Avaliações e comentários do Amazon CodeWhisperer

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Amazon CodeWhisperer?

Uma avaliação da G2 diz:

A melhor parte do Amazon CodeWhisperer é a capacidade de oferecer sugestões em tempo real durante a codificação. Além de fácil de usar e implementar, seu uso regular [sic] melhora significativamente as habilidades de codificação. A assistência fornecida também desempenha um papel crucial na melhoria da eficiência do meu código e na construção da lógica.

10. Visual Studio Code (ideal para desenvolvimento local flexível e rico em plug-ins, com amplo suporte a idiomas)

via Visual Studio Code

O Visual Studio Code é um editor de código leve que se adapta ao seu fluxo de trabalho de desenvolvimento back-end ou full-stack. Como desenvolvedor back-end ou full-stack, você pode usar o IntelliSense para obter autocompletar inteligente com base nos tipos e importações do seu projeto. Em seguida, o depurador integrado pode facilitar a navegação pela lógica do lado do servidor.

O VS Code também oferece suporte a terminais integrados, clientes REST e ferramentas Docker, para que você possa executar scripts, acessar pontos de extremidade e conteinerizar seus aplicativos sem precisar alternar entre janelas. Se você trabalha com Git, o painel de controle de versão é integrado e fácil de usar. E quando você estiver implantando em ambientes de nuvem ou codificando em servidores remotos, recursos como Remote SSH e Dev Containers ajudam a manter um fluxo de trabalho consistente.

Principais recursos do Visual Studio Code

Execute scripts, acesse pontos finais e conteinerize seus aplicativos com o suporte do VS Code para terminais integrados e clientes REST

Painel de controle de versão integrado e fácil de usar para usuários do GitHub

Mantenha um fluxo de trabalho consistente ao implantar em ambientes de nuvem ou codificar em servidores remotos com Remote SSH e Dev Containers

Limitações do Visual Studio Code

Falta-lhe trilhos de auditoria e controlo de acesso detalhado

Sem recursos de IA integrados — é necessário usar extensões

Preços do Visual Studio Code

Gratuito

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Visual Studio Code

G2: 4,7/5 (mais de 2300 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 1600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Visual Code Studio?

Uma avaliação da G2 diz:

O Vscode oferece uma das melhores interfaces para escrever código, desde os diferentes temas até o marketplace, onde posso obter mais ferramentas para me ajudar a ser mais produtivo no meu trabalho. Outra vantagem é que ele suporta várias linguagens de programação e, com o uso das ferramentas do marketplace, a experiência fica 10 vezes melhor.

Otimize todo o seu fluxo de trabalho de desenvolvimento com a melhor alternativa ao Windsurf: ClickUp

O Windsurf e muitas de suas alternativas oferecem recursos inteligentes de codificação com IA. Ferramentas como Cursor, Copilot e TabNine ajudam você a escrever código mais rapidamente, mas não ajudam a gerenciar seus sprints, estruturar sua documentação ou conectar seu trabalho ao longo do ciclo de vida do desenvolvimento.

O ClickUp é uma alternativa atraente porque reúne tudo o que você precisa em um único espaço de trabalho unificado. Com o ClickUp Brain, você obtém uma ferramenta que entende suas tarefas, backlog e documentação.

Ele pode detalhar solicitações de recursos vagos, gerar trechos de código limpos, documentar APIs e até mesmo ajudar a estimar o esforço de desenvolvimento dentro do seu fluxo de trabalho. Do ClickUp Docs ao Whiteboards e integrações nativas com Git, todas as partes do seu processo permanecem conectadas, claras e personalizáveis.

Experimente o ClickUp gratuitamente e conheça um ambiente de desenvolvimento criado para a sua forma de trabalhar. 🚀