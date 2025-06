as 11 melhores alternativas ao Dictation.io para conversão de voz em texto em 2025

Os escritores falam consigo mesmos o tempo todo. As ferramentas de ditado apenas fazem com que isso pareça produtivo.

O Dictation.io é um ótimo lugar para começar. Abra seu navegador, comece a falar e suas ideias aparecerão na tela. Mas se você estiver redigindo capítulos, transcrevendo notas ou gerenciando projetos longos, sua simplicidade rapidamente se transforma em uma limitação.

Sem estrutura. Sem formatação. Sem histórico de versões. Sem como organizar, editar ou armazenar seu trabalho. Apenas uma parede de texto não editado.

Para superar essas limitações, aqui estão as melhores alternativas ao Dictation.io para ajudá-lo a atualizar o que "simplesmente funciona" para o que funciona muito melhor.

Por que escolher alternativas ao Dictation.io?

O Dictation.io é uma ferramenta gratuita de conversão de voz em texto baseada em navegador que converte palavras faladas em texto escrito em tempo real.

Para entender por que você precisa de outras ferramentas de ditado, vamos começar analisando as limitações que impedem o Dictation.io de avançar.

Formatação limitada: Embora o Dictation.io ofereça transcrição básica, ele não possui recursos avançados de ditado, como vocabulário personalizado, formatação de texto rico, verificações gramaticais e ortográficas, estruturação ou reescrita assistida por IA e comandos de voz para melhorar a precisão

Compatibilidade com navegadores: por ser uma ferramenta de ditado baseada em navegador, ela funciona apenas no Google Chrome. Se você prefere outros navegadores, como Firefox, Safari ou Edge, ou precisa de um aplicativo móvel, será necessário procurar outras alternativas

Sem integração com fluxos de trabalho longos: Este software de ditado não oferece gerenciamento de projetos, histórico de versões ou armazenamento em nuvem. Você não pode organizar rascunhos em pastas, colaborar com outras pessoas ou sincronizar notas entre dispositivos

Questões de privacidade: ele armazena o texto localmente, o que o torna privado, mas não há opções de criptografia. Se você trabalha em setores confidenciais que exigem configurações de segurança mais robustas, precisará procurar outro software de ditado com segurança de nível empresarial

Sem funcionalidade offline ou aplicativo móvel: O Dictation.io requer uma conexão com a internet, pois é um serviço exclusivamente online e compatível apenas com o Chrome

Não possui recursos com inteligência artificial: Embora os melhores softwares de ditado ofereçam geração de resumos, transcrição de notas e destaque de palavras-chave, o Dictation.io não possui esses recursos de inteligência artificial que ajudariam a economizar seu tempo

👀 Você sabia? As ferramentas de ditado não são apenas para conveniência — elas são tecnologia de acessibilidade. O software de conversão de voz em texto foi originalmente popularizado para ajudar pessoas com deficiências motoras ou dislexia. O que começou como tecnologia assistiva agora é uma ferramenta de produtividade comum.

Alternativas ao Dictation.io em resumo

Dê uma olhada nesta comparação lado a lado das alternativas ao Dictation.io para escolher a melhor para o seu fluxo de trabalho:

Nome da ferramenta Principais recursos Ideal para Preços ClickUp – Transcrição por IA – Notas de voz do ClickUp Docs – Resumos do ClickUp Brain AI – Integração de tarefas – Suporte multilíngue Empresas, médias empresas, pequenas empresas e indivíduos Plano gratuito disponível; personalizações disponíveis para empresas Otter. ai – Transcrição de reuniões em tempo real – Identificação do locutor – Resumos gerados por IA – Suporte multiplataforma Profissionais, equipes, pequenas empresas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 16,99/mês; personalizações disponíveis para empresas Dictation da Apple – Ditado offline – Pontuação automática – Integração com a Siri – Comandos de voz Estudantes, usuários Apple e criadores de conteúdo Gratuito em dispositivos Apple; versão profissional a partir de US$ 4,99/mês Digitação por voz do Google Docs – Ditado por voz no Google Docs – Suporte multilíngue – Comandos de edição por voz Incluído na assinatura do Microsoft 365 Gratuito Microsoft Dictate – Integrado ao MS Office – Pontuação em tempo real – Filtragem de frases sensíveis – Comandos de voz para formatação Empresas, usuários do Microsoft 365 Incluído na assinatura do Microsoft 365 Braina – Comandos de voz – Transcrição offline – Memória de IA – Suporte para mais de 100 idiomas Profissionais, usuários experientes em tecnologia Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 99/ano; personalizações disponíveis para empresas Fireflies. ai – Transcrição em tempo real – Resumos – Assistente de reuniões AskFred AI – Ferramentas de colaboração Equipes de médio porte, empresas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 18/mês; personalizações disponíveis para empresas Letterly – Mais de 25 estilos de reescrita – Notas de voz offline – Suporte para webhooks Criadores de conteúdo, usuários móveis Personalizações disponíveis Speechify – Vozes de IA de alta qualidade – OCR para texto impresso – Adequado para dislexia – Sincronização entre dispositivos Estudantes, profissionais, usuários com necessidades especiais Plano gratuito disponível; premium a partir de US$ 29/mês Speechnotes – Comandos de voz para pontuação – Salvamento automático – Suporte para microfone externo Bluetooth Escritores, blogueiros, estudantes Plano gratuito disponível; premium a partir de US$ 1,90/mês Dragon da Nuance – Treinamento de voz personalizado, listas de comandos – Formatação avançada – Reprodução de texto para voz – Controle offline Empresas, profissionais da área médica/jurídica Não há versão gratuita; os preços variam de acordo com a edição

As melhores alternativas ao Dictation.io para usar

Agora, vamos explorar cada uma das ferramentas de ditado listadas acima em detalhes, com os principais recursos, limitações, preços, avaliações e comentários dos usuários:

1. ClickUp (ideal para produtividade integrada de voz para texto e gerenciamento de fluxo de trabalho)

Grave e transcreva clipes de voz no ClickUp Grave e transcreva facilmente narrações e gravações de vídeo no ClickUp

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, reúne transcrição, resumo de notas de reuniões e gerenciamento de fluxo de trabalho em uma única plataforma.

Você pode usar os clipes de voz nos comentários das tarefas para gravar e enviar arquivos de áudio para sua equipe dentro ou fora do ClickUp. Cada clipe tem um limite máximo de gravação de 20 minutos, o que permite mensagens ou atualizações detalhadas.

Para criar um clipe de voz, toque no ícone do microfone no editor de comentários da guia Atividade de uma tarefa (no celular ou na web), grave sua mensagem e envie-a como parte do comentário. Você também pode adicionar vários clipes de voz, juntamente com texto, imagens ou outros anexos, no mesmo comentário.

💡 Dica profissional: a velocidade de reprodução dos clipes de voz pode ser ajustada (1x, 2x ou 3x) e você pode percorrer a forma de onda do áudio para navegar pelo clipe. E se o seu espaço de trabalho tiver o ClickUp Brain, a IA nativa do ClickUp, seus clipes de voz serão transcritos automaticamente!

E se você quiser transcrever reuniões, o AI Notetaker da ClickUp faz o trabalho por você. Em vez de se esforçar para digitar tudo, você pode se concentrar na conversa enquanto ele transcreve automaticamente suas reuniões e faz anotações detalhadas. Esta alternativa ao Dictation.io funciona perfeitamente com plataformas como Zoom, Microsoft Teams e Google Meet, para que você não precise se preocupar em trocar de ferramenta ou perder um único detalhe.

Transcreva, resuma e atribua itens de ação das suas reuniões virtuais com o ClickUp AI Notetaker

Mas não se limita à transcrição. Como o melhor software de ditado, organiza sua reunião em notas claras e estruturadas — incluindo pontos-chave e itens de ação —, tudo entregue diretamente na sua caixa de entrada do ClickUp, capturado em documentos organizados do ClickUp.

A partir daí, você pode editar, organizar e converter suas notas em tarefas ClickUp acionáveis ou compartilhá-las com sua equipe. Você pode @mencionar colegas de equipe para coletar feedback e se beneficiar da edição colaborativa ao vivo no Docs para manter suas notas atualizadas e relevantes, sempre. Essa integração mantém tudo centralizado, garantindo que suas notas sejam fáceis de encontrar, compartilhar e executar, sem precisar alternar entre várias ferramentas.

Formate conteúdo instantaneamente, converta texto em tarefas e colabore com equipes para edições detalhadas com o ClickUp Docs

Depois que suas transcrições estiverem organizadas, o ClickUp adiciona uma camada de inteligência com o ClickUp Brain. Usando prompts em linguagem natural, você pode interagir com suas notas como faria com um colega de equipe. Peça para resumir pontos-chave, extrair itens de ação ou destacar decisões críticas — tudo sem precisar vasculhar páginas de texto.

Aproveite o ClickUp Brain para obter insights instantâneos a partir das transcrições das suas reuniões

Digamos que você acabou de concluir uma longa ligação com um cliente. Em vez de percorrer toda a transcrição, você pode simplesmente perguntar: "O que o cliente disse sobre os prazos do projeto?" ou "Liste as próximas etapas acordadas". O ClickUp Brain exibirá essas respostas instantaneamente, proporcionando a clareza de que você precisa sem perder tempo.

Com os insights do ClickUp Brain, você pode transformar rapidamente as principais conclusões em tarefas. Por exemplo, se o Brain destacar uma ação como "Elaborar o plano de conteúdo", você pode atribuí-la imediatamente à pessoa certa, definir um prazo e acompanhar o progresso usando o ClickUp Tasks. Essa transição suave do insight para a tarefa mantém você e sua equipe organizados e no caminho certo.

Organize e gerencie tarefas com eficiência com o ClickUp Tasks

📮ClickUp Insight: Quase 88% dos participantes da nossa pesquisa agora dependem de ferramentas de IA para simplificar e acelerar tarefas pessoais. Quer obter os mesmos benefícios no trabalho? O ClickUp está aqui para ajudar! O ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp, pode ajudar você a melhorar a produtividade em 30% com menos reuniões, resumos rápidos gerados por IA e tarefas automatizadas.

Melhores recursos do ClickUp

Garanta a consistência com automações : atribua tarefas ou envie notificações automaticamente com : atribua tarefas ou envie notificações automaticamente com o ClickUp Automations quando os gatilhos relevantes forem ativados

Veja o trabalho do jeito que você quiser: personalize as visualizações com personalize as visualizações com mais de 15 visualizações do ClickUp , como Lista, Quadro, Calendário ou Gantt, para se adequar ao seu fluxo de trabalho de transcrição e manter-se organizado

Acompanhe o tempo gasto em tarefas: Acompanhe quanto tempo cada tarefa leva com Acompanhe quanto tempo cada tarefa leva com o ClickUp Time Tracking para uma melhor análise da produtividade e faturamento preciso

Monitore o desempenho com painéis: crie crie painéis ClickUp em tempo real para monitorar o desempenho da equipe, o andamento do projeto e as principais métricas

Limitações do ClickUp

A plataforma pode ser um pouco complicada para usuários iniciantes devido à sua variedade de recursos

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação da G2 diz:

O ClickUp Brain realmente economiza tempo. A IA integrada agora pode resumir longas conversas, redigir documentos e até transcrever clipes de voz diretamente dentro de uma tarefa, o que permite que minha equipe reduza a troca de contexto e use menos ferramentas adicionais.

O ClickUp Brain realmente economiza tempo. A IA integrada agora pode resumir longas conversas, redigir documentos e até transcrever clipes de voz diretamente dentro de uma tarefa, o que permite que minha equipe reduza a troca de contexto e use menos ferramentas adicionais.

🎧 Dica rápida: O AI Notetaker da ClickUp pode detectar e transcrever automaticamente reuniões em 18 idiomas diferentes, incluindo inglês, espanhol, francês, alemão e hindi. Esse recurso garante uma transcrição precisa sem a necessidade de seleção manual do idioma.

2. Otter. ai (Ideal para transcrição de reuniões com IA e colaboração em tempo real)

Otter. ai é uma ferramenta de transcrição e colaboração para reuniões com tecnologia de IA que transforma as conversas das suas reuniões em texto preciso e em tempo real. Você pode conectá-la ao Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams e permitir que o Otter Assistant participe das reuniões em seu nome para fazer anotações e compartilhá-las com sua equipe.

Se você é usuário do Dictation.io, notará uma grande atualização na capacidade deste aplicativo de anotações com IA de transcrever automaticamente reuniões inteiras — não apenas a entrada de voz de um único locutor.

Você também terá identificação de locutores, a capacidade de adicionar vocabulário personalizado para alta precisão e ferramentas de pesquisa poderosas para encontrar momentos importantes rapidamente. Além disso, você pode destacar, comentar e colaborar em transcrições em tempo real nos aplicativos Otter.ai para iOS, web e Android.

Melhores recursos do Otter.ai

Capture slides de apresentações automaticamente e insira slides compartilhados em sua transcrição

Crie um hub compartilhado para gerenciar transcrições, atribuir acesso e manter todos alinhados

Extraia automaticamente as tarefas atribuídas em reuniões, com links diretos para o momento em que foram discutidas

Limitações do Otter.ai

A plataforma precisa de melhorias em termos de precisão na identificação do locutor, e o processo de edição às vezes pode parecer um pouco complicado

Preços do Otter.ai

Básico: Grátis

Pro: US$ 16,99/usuário/mês

Negócios: US$ 30/usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre Otter.ai

G2: 4,3/5 (mais de 290 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Otter.ai?

Uma avaliação da G2 diz:

O que mais gosto no Otter é que posso prestar toda a atenção às pessoas com quem estou falando ao telefone, sem precisar ficar tomando notas o tempo todo. As conversas ficam mais fluidas, posso fazer mais perguntas e descobrir muito mais informações, porque sei que o Otter vai tomar notas e gravar uma transcrição em áudio.

O que mais gosto no Otter é que posso prestar toda a atenção às pessoas com quem estou falando ao telefone, sem precisar ficar tomando notas o tempo todo. As conversas ficam mais fluidas, posso fazer mais perguntas e descobrir muito mais informações, porque sei que o Otter vai tomar notas e gravar uma transcrição em áudio.

👀 Você sabia? Embora o Otter e suas alternativas se integrem ao Zoom e ao Google Meet, muitas vezes é necessária uma configuração manual ou extensões do navegador e um plano empresarial. Já o ClickUp permite sincronizar sua agenda, e o AI Notetaker se integra automaticamente ao Zoom, Google Meet e Teams para fazer anotações. ✅ Vantagem do ClickUp: Não é necessário nenhum complemento do navegador. As notas são vinculadas diretamente às tarefas e cronogramas do seu projeto.

3. Apple Dictation (ideal para digitação por voz com prioridade na privacidade em dispositivos Apple)

via Apple

Se você é usuário de Mac ou iOS, o Apple Dictation, com tecnologia Siri, já vem integrado ao seu dispositivo. Ao contrário das ferramentas básicas de ditado de voz para texto, o Apple Dictation funciona offline e processa o ditado de voz em tempo real. Integrado ao teclado, ele permite alternar entre voz e digitação sem interrupções. Isso significa que você pode ditar palavras personalizadas, tocar para corrigir uma frase e voltar imediatamente para continuar falando.

Esta solução de software de conversão de voz em texto segue uma abordagem que prioriza a privacidade e usa processamento no dispositivo em todo o ecossistema Apple. Você pode usar a entrada de voz diretamente em qualquer aplicativo.

Além disso, insere automaticamente sinais de pontuação, como pontos, vírgulas e pontos de interrogação, enquanto você fala. O Dictation.io, por outro lado, não insere pontuação automaticamente. Em vez disso, ele depende de comandos de voz; os usuários devem dizer explicitamente para adicionar sinais de pontuação (por exemplo, "vírgula", "ponto") para incluí-los na transcrição.

Principais recursos do Apple Dictation

Selecione Compartilhar gravações de áudio para permitir que a Apple analise amostras das suas interações com a Siri e o Dictation para melhorar a qualidade

Diga comandos como "selecionar [palavra]" ou "excluir [frase]" para fazer alterações rápidas sem digitar

Use comandos de voz como "desfazer" ou "refazer" para reverter ou repetir sua última ação

Limitações do Dictation da Apple

O Dictation para automaticamente quando você faz uma pausa de aproximadamente 30 segundos. Isso pode interromper o fluxo durante sessões de ditado mais longas em dispositivos Apple

Preços do Apple Dictation

Gratuito em dispositivos Apple

Dictate Pro (1 mês, iOS): US$ 4,99

Dictate Pro (1 mês, iOS/macOS): US$ 5,99

Dictate Pro (1 ano, iOS): US$ 12,99

Dictate Pro (1 ano para iOS/macOS): US$ 17,99

Avaliações e comentários sobre o Apple Dictation

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Apple Dictation?

Uma avaliação na App Store diz:

Tenho usado este aplicativo para transcrever um grande número de cartas, algumas digitadas e outras manuscritas. A taxa de erro é boa, geralmente inferior a 5%.

Tenho usado este aplicativo para transcrever um grande número de cartas, algumas digitadas e outras manuscritas. A taxa de erro é boa, geralmente inferior a 5%.

⚡Arquivo de modelos: após transcrever suas reuniões, use modelos de lista de tarefas para converter insights em tarefas acionáveis. Nesses modelos, você pode atribuir responsabilidades, definir prazos e acompanhar o progresso em um só lugar.

4. Digitação por voz do Google Docs (ideal para digitação por voz gratuita baseada em navegador no Google Workspace)

via Google Workspace

O Google Docs Voice Typing é uma ferramenta integrada de conversão de voz em texto baseada em navegador, projetada para escrever documentos sem usar as mãos. Disponível apenas no Chrome para desktop, ele oferece suporte a mais de 100 idiomas e comandos de voz básicos, como pontuação e formatação.

Embora não processe gravações de voz nem ofereça recursos avançados como identificação de locutores, é ótimo para anotações rápidas ou rascunhos de conteúdos mais longos. Em comparação com o Windows Voice Typing, está mais vinculado ao ecossistema do Google, mas é igualmente fácil de usar. Como é alimentado pelos dados de treinamento do Google, a precisão melhora com o tempo para frases, sotaques e padrões de fala comumente usados.

Principais recursos da digitação por voz do Google Docs

Mova o cursor para qualquer erro e corrija-o sem desligar o microfone; após corrigir, reposicione o cursor para continuar ditando

Clique com o botão direito do mouse nas palavras sublinhadas em cinza para visualizar e selecionar as sugestões de substituição

Use comandos de voz como "Selecionar parágrafo", "Itálico" ou "Ir para o final da linha" para editar

Limitações da digitação por voz do Google Docs

A digitação por voz do Google Docs não diferencia vários locutores em uma conversa, tornando-a menos adequada para transcrever discussões em grupo ou entrevistas

Preços da digitação por voz do Google Docs

Gratuito para sempre

Avaliações e comentários sobre a digitação por voz do Google Docs

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 28.000 avaliações)

📚 Bônus: Gravador de tela gratuito sem ferramentas de marca d'água

5. Microsoft Dictate (ideal para usuários do Microsoft Office que precisam de ditado por voz integrado)

via Microsoft 365

Se você tem uma assinatura ativa do Microsoft 365, o Microsoft Dictate oferece conversão de voz em texto que se integra diretamente aos aplicativos do Microsoft Office, como Word, Outlook, PowerPoint e OneNote.

Com suporte para vários idiomas, é útil como software de ditado para usuários que trabalham em ambientes diversos, incluindo o Microsoft Word, ou precisam alternar entre idiomas com frequência.

Este software de ditado gratuito insere automaticamente vírgulas, pontos e outros sinais de pontuação com base na sua fala, reduzindo a necessidade de correções manuais. Além disso, você pode usar comandos de ditado por voz para formatar o texto, como colocar em negrito ou criar marcadores, tornando a edição do documento mais eficiente e sem usar as mãos.

Principais recursos do Microsoft Dictate

Dite uma palavra ou frase e, em seguida, use comandos de voz como "negrito", "itálico" ou "sublinhado" para formatar partes específicas do texto

Insira comentários diretamente no seu documento começando a ditar uma frase e seguindo com o comando para adicionar um comentário

Oculte automaticamente frases potencialmente confidenciais ou inadequadas, convertendo-as em * para manter o profissionalismo e garantir que o conteúdo permaneça adequado

Limitações do Microsoft Dictate

O Microsoft Dictate só funciona em aplicativos do Microsoft Office, como Word, Outlook e PowerPoint, por isso tem menos opções de integração com outros softwares ou plataformas

Preços do Microsoft Dictate

O Microsoft Dictate está incluído na assinatura do Microsoft 365

Avaliações e comentários sobre o Microsoft Dictate

G2 : 4,6/5 (mais de 5.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 13.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Dictate?

Uma avaliação no Reddit diz:

Usei o recurso de ditado do Microsoft Word para redigir partes da minha dissertação e, depois, voltei e editei digitando... No geral, funcionou muito bem. A maior parte da edição que acabei fazendo foi para melhorar o texto como um todo, o que teria acontecido independentemente de ter sido ditado ou digitado.

Usei o recurso de ditado do Microsoft Word para redigir partes da minha dissertação e, depois, voltei e editei digitando... No geral, funcionou muito bem. A maior parte da edição que acabei fazendo foi para melhorar o texto como um todo, o que teria acontecido independentemente de ter sido ditado ou digitado.

👀 Você sabia? As pessoas falam em média 110 a 150 palavras por minuto, mas só conseguem escrever à mão 20 a 45 palavras por minuto. Isso representa uma enorme perda de produtividade em reuniões, onde as ideias fluem rapidamente e o acompanhamento é importante. Ao usar IA para anotações de reuniões, você não precisa anotar tudo. Você pode deixar a IA capturar conversas, organizar pontos importantes e até mesmo gerar automaticamente itens de ação.

6. Braina (ideal para ditado offline com IA e recursos de assistente pessoal)

via Braina

Braina é um assistente alimentado por IA e um software de ditado que converte fala em texto em mais de 100 idiomas. Ele pode ser usado em vários aplicativos, incluindo MS Word, Gmail e Bloco de Notas. Braina permite que você execute grandes modelos de linguagem como GPT-4 e Claude 3 localmente no seu PC, garantindo melhor privacidade e desempenho mais rápido ao processar dados offline.

O Braina possui memória IA, imitando a memória cognitiva humana para personalizar as interações ao longo do tempo.

Por outro lado, o Dictation.io se concentra principalmente na transcrição em tempo real e não consegue lembrar interações anteriores nem se adaptar às preferências do usuário. Além disso, com a LocalLibrary da Braina, você pode criar sua própria base de conhecimento pessoal e interagir com ela usando consultas em linguagem natural.

Principais recursos do Braina

Automatize tarefas, pesquise arquivos, defina lembretes e reproduza mídia usando comandos em linguagem natural

Converta arquivos de áudio (.mp3, .wav) e vídeo (.mp4) em texto offline, diretamente no seu computador

Converse com PDFs, páginas da web e capturas de tela fazendo perguntas e extraindo insights usando modelos de IA integrados

Limitações do Braina

É provável que tenha dificuldades com comandos de voz mais complexos ou detalhados para tarefas ou aplicações específicas

Preços do Braina

Lite : Grátis

Pro: US$ 99 por ano

Pro Plus: US$ 199 por 2 anos

Pro Ultra: US$ 299 por 3 anos

Avaliações e comentários sobre o Braina

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Braina?

Uma avaliação da Capterra diz:

Fácil de usar desde o início, com grande precisão e muito flexível — o que significa que funciona igualmente bem independentemente de onde o texto estiver sendo inserido: e-mails, blogs, publicações em redes sociais, a maioria das plataformas de processamento de texto compatíveis com Windows. O ruído ambiente parece não interferir na transcrição do Braina, outra vantagem.

Fácil de usar desde o início, com grande precisão e muito flexível — o que significa que funciona igualmente bem independentemente de onde o texto estiver sendo inserido: e-mails, blogs, publicações em redes sociais, a maioria das plataformas de processamento de texto compatíveis com Windows. O ruído ambiente parece não interferir na transcrição do Braina, outra vantagem.

📚 Bônus: Como adicionar uma narração a um vídeo para melhorar o engajamento

7. Fireflies. ai (Ideal para transcrição automatizada de reuniões e colaboração em equipe)

Enquanto o Dictation.io oferece ditado básico de voz para texto, o Fireflies vai além. Ele pode participar automaticamente de suas reuniões, gravá-las e gerar transcrições em tempo real. Depois de sincronizado com sua agenda, o Fireflies pode resumir suas reuniões em plataformas como Zoom, Google Meet e Microsoft Teams em mais de 30 idiomas.

Após a chamada, você receberá resumos concisos gerados por IA destacando os pontos principais, itens de ação e decisões.

Ao contrário do Dictation.io, uma ferramenta individual para anotações, o Fireflies permite compartilhar transcrições, deixar comentários em momentos específicos, reagir a um registro de data e hora e até mesmo criar trechos de áudio para sua equipe.

Principais recursos do Fireflies.ai

Obtenha respostas instantâneas, redija e-mails pós-reunião e automatize acompanhamentos usando insights extraídos diretamente das transcrições das suas reuniões com o assistente de IA AskFred

Analise a dinâmica da equipe com a Inteligência de Conversação para descobrir padrões de comunicação

Conecte o Fireflies.ai a mais de 40 aplicativos, como Salesforce, HubSpot, Slack e Asana, para automatizar o compartilhamento de notas e otimizar seus fluxos de trabalho

Limitações do Fireflies.ai

O Fireflies não é um software comum de conversão de voz em texto; é apenas um assistente de reuniões com inteligência artificial projetado especificamente para transcrever e analisar conversas em reuniões

Preços do Fireflies.ai

Gratuito para sempre

Pro: US$ 18 por licença/mês

Negócios: US$ 29 por licença/mês

Empresa: US$ 39 por licença/mês

Avaliações e comentários sobre Fireflies.ai

G2 : 4,8/5 (mais de 600 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 10 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fireflies.ai?

Uma avaliação da G2 diz:

Os resumos são incrivelmente precisos e perspicazes, e adoro que você possa expandir qualquer ponto para obter mais contexto (uma grande vantagem do plano Pro). A capacidade de visualizar o resumo da reunião junto com a transcrição completa economiza muito tempo, e os marcadores de tempo vinculados facilitam o acesso direto à parte da conversa que você precisa.

Os resumos são incrivelmente precisos e perspicazes, e adoro que você possa expandir qualquer ponto para obter mais contexto (uma grande vantagem do plano Pro). A capacidade de visualizar o resumo da reunião junto com a transcrição completa economiza muito tempo, e os marcadores de tempo vinculados facilitam o acesso direto à parte da conversa que você precisa.

⚡Arquivo de modelos: Não se contente com uma transcrição bruta. Use modelos de notas de reunião para suas anotações, indo além da captura palavra por palavra e refletindo as prioridades da equipe.

8. Letterly (ideal para reescrever notas de voz em formatos estruturados em dispositivos móveis)

via Letterly

Se você é um criador de conteúdo que deseja transformar suas ideias faladas em textos refinados e prontos para publicação, o Letterly é uma ferramenta de ditado com inteligência artificial ideal para você.

Disponível em dispositivos iOS, Android, macOS e plataformas web, o Letterly oferece mais de 25 estilos de reescrita. Com o recurso de digitação por voz, você pode ditar palavras para escrever e-mails, listas de tarefas, postagens em redes sociais e resumos. Você pode até mesmo marcar seus estilos de reescrita preferidos.

Ele permite gravar notas de voz mesmo com a tela do dispositivo desligada, oferecendo flexibilidade para uso em qualquer lugar. Além disso, o aplicativo é compatível com webhooks, permitindo enviar notas diretamente para plataformas como Google Docs e Notion e otimizar seu fluxo de trabalho.

As melhores funcionalidades do Letterly

Organize notas com tags para facilitar a categorização e a recuperação

Gere um título para sua nota alguns segundos após a transcrição, que você pode editar manualmente

Transcreva a fala para mais de 90 idiomas

Limitações literais

Alguns usuários relataram uma curva de aprendizado ao navegar pelos recursos de ditado do aplicativo, principalmente ao ajustar as configurações de tom ou formato

Preços Letterly

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Letterly

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Letterly?

Uma avaliação da G2 diz:

A interface do Letterly é incrivelmente intuitiva, tornando muito fácil para qualquer pessoa começar a usá-lo sem complicações.

A interface do Letterly é incrivelmente intuitiva, tornando muito fácil para qualquer pessoa começar a usá-lo sem complicações.

📚 Bônus: Modelos de lista de tarefas gratuitos no Excel e ClickUp

9. Speechify (ideal para ouvir documentos e converter texto em voz em qualquer lugar)

via Speechify

O Speechify é uma ferramenta útil de conversão de texto em fala para estudantes que desejam uma maneira mais flexível e acessível de absorver o material de leitura. Ele permite que os usuários escolham entre mais de 200 vozes de IA, incluindo opções divertidas como Gwyneth Paltrow e Snoop Dogg.

Você pode até ajustar a velocidade de leitura de 0,5x a 9x. Com a sincronização entre vários dispositivos, você pode começar a ouvir durante o trajeto para o trabalho e continuar de onde parou no seu laptop mais tarde.

Se você trabalha com apostilas impressas, livros ou materiais de aula, o OCR integrado do Speechify permite digitalizar páginas físicas com seu celular e convertê-las instantaneamente em áudio.

Principais recursos do Speechify

Obtenha suporte para mais de 30 idiomas e sotaques regionais

Acesse suporte auditivo projetado especificamente para ajudar pessoas com dislexia

Crie um ambiente livre de distrações com o Modo Foco, temporizadores integrados e rastreadores de progresso para ajudá-lo a manter o foco e a produtividade

Melhore a usabilidade com atalhos de teclado

Limitações do Speechify

Embora as vozes premium sejam geralmente de alta qualidade, alguns usuários relatam que certas vozes podem soar robóticas ou artificiais

Preços do Speechify

Gratuito

Premium: US$ 29 por mês

Avaliações e comentários sobre o Speechify

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Speechify?

Uma avaliação da Capterra diz:

Eu uso o Speechify Text to Speech para trabalhar. Faço muitas revisões e meu cérebro fica cansado. Poder ouvir o texto em voz alta me ajuda a me concentrar e trabalhar mais rápido. Na verdade, treinei meu cérebro para ouvir em 5 vezes a velocidade normal, para poder editar em um ritmo recorde! Adoro o aplicativo web e a extensão do navegador. Uso os dois.

Eu uso o Speechify Text to Speech para trabalhar. Faço muitas revisões e meu cérebro fica cansado. Poder ouvir o texto em voz alta me ajuda a me concentrar e trabalhar mais rápido. Na verdade, treinei meu cérebro para ouvir em 5 vezes a velocidade normal, para poder editar em um ritmo recorde! Adoro o aplicativo web e a extensão do navegador. Uso os dois.

10. Speechnotes (ideal para anotações de voz em tempo real e sem distrações)

via Speechnotes

O Speechnotes é uma ferramenta de conversão de voz em texto e transcrição criada para entrada de voz sem distrações. É baseado no mecanismo de reconhecimento de voz do Google e suporta mais de 70 idiomas. Ele converte sua voz em texto estruturado em tempo real, com suporte a comandos de voz para pontuação e formatação.

Como alternativa ao Dictation.io, ele salva automaticamente suas notas. Você pode exportá-las ou baixá-las como texto simples. Você também pode definir teclas personalizadas para frases usadas com frequência e conectar microfones Bluetooth para entrada sem usar as mãos com este software de ditado gratuito.

Principais recursos do Speechnotes

Diga palavras como "vírgula", "ponto" ou "nova linha" em voz alta, e o Speechnotes inserirá a pontuação ou formatação correta instantaneamente

Detecta o início de novas frases e coloca a primeira palavra em maiúscula

Carregue arquivos de texto existentes para editar por voz ou exporte suas notas ditadas como um arquivo .TXT ou para o Google Drive

Limitações do Speechnotes

O Speechnotes não oferece suporte a vários formatos de saída, o que pode ser inconveniente para usuários que precisam de diversos tipos de arquivos para o seu trabalho

Preços do Speechnotes

Dictation Gratuito Premium : US$ 1,9/mês

Avaliações e comentários sobre o Speechnotes

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

💡 Dica profissional: procure ferramentas de transcrição com IA que correspondam ao seu fluxo de trabalho. Por exemplo, escritores podem querer recursos de edição ou formatação de voz para postagens em blogs. Equipes, por outro lado, procurariam ferramentas de colaboração e identificação de locutores.

11. Dragon da Nuance (ideal para ditado de voz de nível empresarial com precisão avançada e vocabulários personalizados)

via Dragon da Nuance

O Nuance Dragon NaturallySpeaking é um software de reconhecimento de voz que permite ditar documentos, redigir e-mails e até mesmo controlar aplicativos de computador usando apenas a sua voz. Com a funcionalidade de conversão de texto em voz integrada, você pode ouvir o texto ditado. Isso ajuda a detectar erros e refinar sua redação com mais eficácia.

A diferença marcante entre o Dictation.io e o software de ditado Dragon é a forma como cada ferramenta lida com a precisão ao longo do tempo. O Dictation.io oferece um reconhecimento razoável, mas o Dragon aprende e se adapta à sua voz, vocabulário e até mesmo ao seu sotaque à medida que você o utiliza. O resultado é uma transcrição personalizada e confiável. É um software de ditado dedicado a documentos mais longos ou terminologia específica do setor.

Melhores recursos do Dragon da Nuance

Insira termos incomuns ou difíceis de soletrar em seu documento e treine o software para reconhecê-los usando sua voz

Atribua atalhos a frases longas ou usadas com frequência para inseri-las automaticamente onde quer que sejam contextualmente relevantes

Compartilhe sua ditado por voz por e-mail, salve em plataformas como OneDrive ou Notion ou abra o arquivo no Microsoft Word

Limitações do Dragon da Nuance

Embora o Dragon ofereça suporte a vários idiomas, você pode descobrir que nem todos os dialetos ou sotaques estão totalmente otimizados para reconhecimento

Preços do Dragon da Nuance

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre Dragon da Nuance

G2 : 4/5 (mais de 240 avaliações)

Capterra: 3,9/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Dragon da Nuance?

Uma avaliação da G2 diz:

Uso o Dragon há dois anos. Ele me ajudou a ser mais produtivo no trabalho. Com o software Dragon, transcrevo mais horas de áudio por semana do que digitando em um teclado QWERTY.

Uso o Dragon há dois anos. Ele me ajudou a ser mais produtivo no trabalho. Com o software Dragon, transcrevo mais horas de áudio por semana do que digitando em um teclado QWERTY.

