12 modelos gratuitos e eficazes de planos de gestão de custos para planejamento

Cuidado com as pequenas despesas, pois um pequeno vazamento pode afundar um grande navio.

Você não precisa de um diploma em finanças para manter o controle dos custos do seu projeto. Você só precisa do sistema certo.

Quando você gerencia tarefas, cronogramas e equipes, acompanhar cada centavo manualmente pode levar a insights perdidos e surpresas no orçamento.

Esses modelos gratuitos de plano de gerenciamento de custos ajudam você a planejar as despesas do seu projeto de maneira eficaz. Vamos começar! 💰

O que são modelos de plano de gerenciamento de custos?

Um modelo de plano de gerenciamento de custos é uma estrutura organizada que descreve como os custos do projeto serão estimados, orçados, gerenciados e controlados ao longo do ciclo de vida do projeto.

É um guia completo para gerentes de projeto e partes interessadas, garantindo que o projeto permaneça dentro de suas restrições financeiras.

O modelo geralmente inclui metodologias para estimativa de custos, procedimentos orçamentários, medidas de controle de custos e formatos de relatórios. Ele padroniza esses processos para facilitar o planejamento financeiro e o monitoramento consistentes em todos os projetos.

O que torna um modelo de plano de gerenciamento de custos bom?

Um modelo de plano de gerenciamento de custos bem estruturado permite identificar antecipadamente os riscos de custos do projeto e alocar recursos de forma inteligente. Veja o que você deve procurar:

Discriminação clara dos custos: Inclui seções separadas para custos diretos, indiretos, fixos e variáveis, para total transparência nas despesas

Campos personalizáveis: permite entradas personalizadas para dados específicos do projeto, como pacotes de trabalho, marcos ou categorias de campanha

Ferramentas de previsão integradas: ajudam a comparar os custos estimados com os reais para detectar excedentes antecipadamente e ajustar o curso do projeto

Orçamento vinculado ao cronograma: Conecta as despesas a fases, sprints ou datas específicas do projeto para um melhor planejamento e responsabilização

Elementos de apoio à decisão: Inclui campos para retorno sobre o investimento (ROI), período de retorno ou relações custo-benefício para auxiliar nas escolhas financeiras

Layout pronto para colaboração: Oferece suporte a atribuições de tarefas, aprovações e compartilhamento de documentos para manter a comunicação relacionada a custos centralizada e rastreável

💡 Dica profissional: Faça um orçamento para iterações, não apenas para a execução. Muitas vezes, planejamos fazer algo uma única vez. Mas se você estiver projetando, desenvolvendo ou testando algo, fará isso duas vezes (pelo menos). Leve em consideração edições, mudanças e a versão 2.0.

12 modelos de plano de gerenciamento de custos

Esses 12 modelos de gerenciamento de custos da ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, trazem estrutura, clareza e controle para o seu orçamento, sem necessidade de suposições.

Vamos explorar suas opções de modelos. 👇

1. Modelo de gerenciamento de custos de projetos da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Gerencie detalhes específicos de custos com o modelo de gerenciamento de custos de projetos da ClickUp

O modelo de gerenciamento de custos de projetos da ClickUp oferece uma maneira estruturada e visual de acompanhar, aprovar e otimizar os custos do projeto. Ele começa com um Formulário de Solicitação de Custos do Projeto personalizável que captura os custos estimados diretamente dos membros da equipe ou subcontratados. Isso fornece todos os detalhes antecipadamente, formatados para se adequar ao seu fluxo de trabalho.

Depois de enviadas, todas as solicitações são direcionadas para uma Tabela de Custos centralizada, agrupadas por status, como Precisa de Aprovação ou Concluída. Isso lhe dá uma visão instantânea do andamento dos gastos e do que está atrasando as coisas.

📌 Ideal para Gerentes de projeto que lidam com projetos multifásicos e precisam monitorar o desempenho dos custos e comparar os orçamentos reais com os planejados.

📮 ClickUp Insight: Os profissionais do conhecimento enviam em média 25 mensagens por dia, procurando informações e contexto. Isso indica uma quantidade considerável de tempo perdido rolando a tela, pesquisando e decifrar conversas fragmentadas em e-mails e chats. 😱 Se você tivesse uma plataforma inteligente que conectasse tarefas, projetos, bate-papos e e-mails (além de IA!) em um só lugar. Mas você tem: experimente o ClickUp!

2. Modelo de análise de custos do projeto ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Gerencie orçamentos complexos com partes móveis usando o modelo de análise de custos do projeto da ClickUp

Quando você está imerso em um projeto e percebe que seus gastos reais estão se distanciando da estimativa original, reagir tarde não é uma opção. O modelo de análise de custos do projeto da ClickUp detecta esses sinais de alerta antes que eles se transformem em um problema.

Além do simples acompanhamento de custos, ele foi projetado para análise em tempo real de despesas gerais, materiais, custos fixos e variáveis, todos divididos em suas próprias visualizações dedicadas. Você obtém clareza estruturada em todas as camadas do gerenciamento de custos do projeto, especialmente se estiver lidando com vários fornecedores ou categorias de custos.

A verdadeira vantagem está nos campos personalizados detalhados do ClickUp. Para cada item ou tarefa, você registrará a quantidade, o custo unitário, o tipo de custo e o preço total. Esse nível de detalhe permite avaliações reais de custo-benefício em vários projetos, ajudando você a identificar padrões e aumentar o ROI.

📌 Ideal para: Gerentes de operações e líderes de equipe que precisam avaliar decisões de projetos com custos elevados usando insights de dados com prazo determinado.

3. Modelo de análise de custos do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mantenha-se financeiramente ágil com o modelo de análise de custos do ClickUp

O modelo de análise de custos da ClickUp foi criado para equipes e tomadores de decisão que precisam avaliar as vantagens e desvantagens antes de comprometer recursos. Ele permite que você avalie as variáveis de custo e benefício.

Enquanto o modelo anterior se concentrava no acompanhamento e gerenciamento detalhado das despesas específicas do projeto, este fornece uma visão geral de alto nível dos benefícios gerais de custo. Ele permite que você visualize seu Perfil de Custos do Ano Atual e acesse a Visualização de Análise para obter uma compreensão geral da situação.

📌 Ideal para: Empreiteiros e freelancers que precisam identificar os fatores que influenciam os custos e as áreas para otimização de custos.

🧠 Curiosidade: As lojas de varejo costumam usar mapas de calor para gerenciar a eficiência do layout e reduzir custos desnecessários com pessoal. Se as pessoas não passam por uma determinada seção, elas redesenham o espaço para manter o orçamento apertado e as vendas fluindo.

4. Orçamento do projeto ClickUp com modelo WBS

Obtenha o modelo gratuito Mantenha seus prazos rigorosos e seu orçamento ainda mais rigoroso usando o modelo de orçamento de projeto com WBS da ClickUp

O modelo de orçamento de projeto com WBS da ClickUp traz estrutura para a gestão do orçamento do projeto, dividindo tudo em componentes acionáveis antes que o primeiro dólar seja gasto. A verdadeira vantagem? O layout WBS.

Com cada fase, entrega e subtarefa organizada visualmente, você tem uma visão geral de como o custo total do projeto está distribuído. Os status personalizados do ClickUp, como Em espera e Cancelado, adicionam nuances ao acompanhamento do orçamento, especialmente quando os planos mudam no meio do projeto. Enquanto isso, os avisos de dependência sinalizam possíveis conflitos de programação ou custos antes que eles prejudiquem o orçamento.

📌 Ideal para: Qualquer pessoa que gerencie projetos complexos e precise de um orçamento estruturado baseado em WBS para estimar, alocar e acompanhar os custos por pacote de trabalho.

5. Modelo de orçamento de marketing da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Alinhe as despesas de marketing com seus objetivos mais amplos usando o modelo de orçamento de marketing da ClickUp

Os custos de campanha podem aumentar rapidamente, especialmente quando os gastos estão espalhados por equipes, ferramentas e cronogramas. O modelo de orçamento de marketing da ClickUp foi criado para detalhar visualmente os esforços de marketing com base no ROI, no impacto e no esforço. As visualizações integradas Gastos por tipo de campanha e Metas de marketing mostram exatamente como seus gastos se alinham às suas prioridades.

Este modelo de orçamento de marketing oferece campos personalizados para categorizar tarefas em Ganhos rápidos (alto impacto, baixo esforço), Grandes projetos (alto impacto, alto esforço), Tarefas de preenchimento e até mesmo Tarefas sem lucro. Dessa forma, você saberá quais devem ser descartadas imediatamente.

📌 Ideal para: Profissionais de marketing que trabalham em várias campanhas e precisam comparar os gastos planejados com os reais em plataformas, ativos e iniciativas.

🔍 Você sabia? No mundo da moda, as marcas geralmente decidem primeiro quanto um produto deve custar e, em seguida, fazem a engenharia reversa do design e dos materiais para atingir esse preço. Isso é chamado de custo-alvo e é por isso que aquela jaqueta da moda tem apenas um zíper em vez de dois.

6. Modelo de orçamento empresarial da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje com precisão o futuro financeiro da sua empresa com o modelo de orçamento empresarial da ClickUp

O modelo de orçamento empresarial da ClickUp oferece um sistema centralizado e rastreável para gerenciar orçamentos empresariais em várias equipes, fontes de receita e tipos de despesas. Criado como um modelo de pasta, ele foi projetado para lidar com orçamentos complexos com dados em camadas.

A visualização Budget Tracker by Store ajuda você a monitorar os gastos em diferentes unidades de negócios ou locais. Por outro lado, a visualização Overall Budget oferece uma visão geral com atualizações em tempo real.

Precisa diferenciar entre salários de funcionários em tempo integral e custos de freelancers? Os campos personalizados Tipo de emprego e Tipo de despesa deixam isso bem claro. Você também pode acompanhar as projeções em relação aos números reais usando Valor projetado e Valor real, para saber instantaneamente quando estiver fora do curso.

📌 Ideal para: Freelancers e proprietários de pequenas empresas que precisam prever receitas e custos fixos/variáveis para tomar decisões financeiras de longo prazo.

7. Modelo de orçamento para eventos da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Traga clareza financeira ao seu processo de planejamento com o modelo de orçamento para eventos da ClickUp

O modelo de orçamento para eventos da ClickUp oferece um modelo de pasta estruturado e pronto para uso com tudo o que você precisa para gerenciar o lado financeiro de qualquer evento, desde retiros corporativos até conferências em grande escala.

Como modelo de orçamento de projeto, ele possui um Calendário de Eventos integrado que ajuda você a alinhar o planejamento do orçamento com o cronograma do evento, para que os prazos e os calendários de pagamento estejam em dia. A Visualização em Lista oferece uma visão clara de cada item do orçamento, enquanto o Guia de Introdução ajuda a integrar sua equipe em poucos minutos, sem as habituais idas e vindas.

📌 Ideal para: Planejadores de eventos e equipes operacionais que coordenam vários fornecedores e precisam de visibilidade em tempo real dos custos com local, catering, pessoal e promoção.

8. Modelo de proposta orçamentária do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Faça apresentações de orçamento eficazes com o modelo de proposta de orçamento da ClickUp

Obter a adesão das partes interessadas geralmente depende de uma coisa: a clareza com que você apresenta os números. E quando as propostas parecem um quebra-cabeça de custos, prazos e justificativas, a clareza é a primeira coisa a se perder. O modelo de proposta de orçamento da ClickUp mantém sua apresentação organizada, visual e confiável.

Este é um layout de documento pronto para uso que funciona como documento de trabalho e ferramenta de apresentação. Ele permite que você detalhe KPIs financeiros, anexe cronogramas e mantenha todas as atualizações visíveis para as partes interessadas.

📌 Ideal para: Líderes de equipe que preparam solicitações de orçamento internas ou voltadas para o cliente que exigem justificativas estruturadas, estimativas de ROI e resumos prontos para aprovação.

🔍 Você sabia? Algumas empresas de construção utilizam drones para inspeção do local e gerenciamento de custos. As imagens aéreas ajudam a detectar desperdício de recursos, atrasos no andamento e possíveis excedentes orçamentários desde o início.

9. Modelo de relatório orçamentário do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe e analise o desempenho financeiro com o modelo de relatório orçamentário da ClickUp

Se você gerencia orçamentos de clientes com previsões e valores reais em todos os departamentos, o modelo de relatório de orçamento da ClickUp mantém tudo organizado. Você pode registrar valores reais, anotar discrepâncias em relação ao seu plano original e adicionar comentários para dados históricos.

Ele é especialmente útil para identificar variações no orçamento e ajudar os tomadores de decisão a entender por que as coisas mudaram.

Subtarefas aninhadas dentro das seções de relatórios para facilitar a divisão das linhas de gastos ou acompanhar atualizações específicas de categorias, como excedentes de marketing ou atrasos de fornecedores. Você também pode atribuir vários membros da equipe a uma única tarefa, o que é útil quando a responsabilidade é dividida entre departamentos.

📌 Ideal para: Gerentes que precisam apresentar um relatório financeiro claro e baseado em dados que compare as despesas previstas com as reais entre departamentos ou equipes.

10. Modelo de análise de custo-benefício do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Traga lógica para suas decisões financeiras com o modelo de análise de custo-benefício da ClickUp

Quando você está dividido entre duas opções de alto impacto, como atualizar sistemas ou expandir uma linha de serviços, a última coisa que você quer é uma estimativa de custo vaga e uma decisão baseada em intuição. O modelo de análise de custo-benefício do ClickUp fornece uma matriz visual estruturada que apresenta os custos fixos e o valor potencial lado a lado.

Este modelo de análise de custo-benefício baseado em quadro branco foi criado para auxiliar na avaliação financeira detalhada. Você pode mapear benefícios, categorizar tipos de custos e destacar fatores qualitativos, tudo o que você precisa para justificar (ou rejeitar) um investimento.

Com a Visualização de Custos e Benefícios, você pode separar a avaliação em dois painéis específicos para que sua equipe possa trabalhar na divisão de custos e no mapeamento de benefícios sem interferir nas edições uns dos outros.

📌 Ideal para: Tomadores de decisão que avaliam investimentos ou propostas concorrentes e precisam de uma matriz visual para avaliar o retorno sobre o custo e o impacto do valor a longo prazo.

💡 Dica profissional: O tempo da sua equipe é tão importante quanto o dinheiro no controle de custos do gerenciamento de projetos. Reuniões desnecessárias e transferências complicadas podem não aparecer em uma planilha, mas esgotam seu orçamento da mesma forma.

11. Modelo de análise de custos de produção da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Descubra os pontos fracos do seu fluxo de trabalho financeiro com o modelo de análise de custos de produção da ClickUp

Você está tentando determinar os custos exatos de produção? O modelo de análise de custos de produção da ClickUp oferece suporte com um espaço de trabalho centralizado que inclui todos os fatores de custo, incluindo materiais, mão de obra, despesas gerais e até mesmo controle de qualidade.

A visualização em tempo real do impacto dos preços ajuda você a modelar como as flutuações de custos afetarão seus resultados financeiros ao longo do tempo. Ele também oferece suporte ao acompanhamento de ineficiências com base em KPIs, facilitando a identificação de qual fase da produção precisa de correção.

Use-o para acompanhar o quanto seus gastos reais estão próximos das projeções, simular mudanças de preços ou mapear toda a contabilidade do seu projeto. Você pode se aprofundar nas divisões de despesas usando campos personalizados para classificar mão de obra, despesas gerais e medidas de controle.

📌 Ideal para: Equipes de operações em empresas baseadas em produtos que precisam de uma análise detalhada dos custos de materiais, mão de obra e despesas gerais para melhorar a eficiência da produção.

🧠 Curiosidade: Na indústria cinematográfica, há funções inteiras dedicadas a produtores executivos que gerenciam os custos diariamente. Se uma cena se prolongar além do planejado, isso pode custar milhares de dólares, e são eles que precisam resolver a situação rapidamente.

12. Modelo de relatório de despesas mensais do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie uma trilha de auditoria clara com o modelo de relatório de despesas mensais da ClickUp

Está tentando entender sua estrutura de divisão de custos mensais a partir de recibos, planilhas e e-mails aleatórios? Isso é uma receita para deduções perdidas, orçamentos exagerados e auditorias confusas. O modelo de relatório de despesas mensais da ClickUp traz estrutura com uma configuração pronta para uso que captura cada centavo gasto.

Ele é personalizado para revisões mensais recorrentes, ajudando você a fechar os livros mais rapidamente enquanto identifica padrões nos hábitos de gastos em categorias como hospedagem, viagens, refeições e serviços comerciais. A seção Informações do funcionário o torna especialmente útil para vários colaboradores. Você pode acompanhar quem enviou o quê, para qual departamento ou cliente, e garantir que esteja vinculado ao centro de custos correto.

📌 Ideal para: Proprietários de projetos e empreiteiros que gerenciam custos operacionais recorrentes e precisam de um sistema organizado para registrar, revisar e auditar os gastos mensais.

💡 Dica profissional: negocie após a primeira cotação. Muitas empresas aceitam preços padrão, mas os prestadores de serviços geralmente têm margem de manobra, especialmente se você oferecer compromissos mais longos e indicações. Um pedido educado pode facilitar uma redução substancial nos custos de software.

