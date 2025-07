14 modelos gratuitos de indicação de clientes para expandir seus negócios

Se existe uma estratégia de crescimento que nunca sai de moda, é o marketing de indicação. E, sinceramente, isso faz todo o sentido.

De acordo com um relatório, 86% dos usuários confiam mais em recomendações e avaliações do que em anúncios. Pense nisso: quando um cliente dedica seu tempo para indicar sua empresa, não se trata apenas do serviço que você prestou.

Isso significa que eles se sentiram vistos, apoiados e confiantes o suficiente no seu trabalho para colocar o nome deles por trás dele. O que significa que você não é apenas bom no que faz — você é confiável, digno de confiança e digno de ser mencionado.

Essa é a magia de uma indicação de cliente bem escrita. Ela dá à sua empresa o tipo de credibilidade que os anúncios não podem comprar, ajudando você a crescer da maneira tradicional: através do boca a boca.

Para ajudá-lo a aproveitar ao máximo, reunimos 14 dos melhores modelos gratuitos de indicação de clientes que você vai querer ter em seu kit de ferramentas. De formulários de indicação a acompanhamentos e notas de agradecimento, cada um inclui detalhes importantes e dicas rápidas para que você possa começar a construir melhores relações de indicação sem adivinhações.

O que são modelos de indicação de clientes?

Os modelos de indicação de clientes são mensagens ou formulários prontos que ajudam você a pedir a clientes satisfeitos que recomendem sua empresa a outras pessoas. Além disso, eles permitem que você acompanhe essas indicações ao longo do processo.

Esses modelos oferecem um formato claro que normalmente inclui:

E-mails/mensagens prontos para enviar aos clientes solicitando que indiquem alguém

Uma nota de agradecimento para quando eles fizerem isso

Informações sobre quaisquer recompensas ou programas de indicação que você oferece

Formulários simples para coletar detalhes de indicações

Mensagens de acompanhamento para manter a conversa fluindo

Esses modelos economizam seu tempo e ajudam você a manter a consistência, para que não precise começar do zero todas as vezes. Tudo o que você precisa fazer é ajustá-los para se adequarem à maneira como você costuma falar com diferentes clientes e simplesmente compartilhar um link de indicação exclusivo para que eles possam começar.

O que torna um modelo de indicação de clientes bom?

Uma rápida pesquisa no Google irá apresentar milhares de modelos de referência de clientes. Mas como saber qual deles realmente vale o seu tempo e esforço?

Aqui estão alguns recursos importantes a serem procurados em um modelo sólido:

Linguagem simples e direta: Um bom modelo de indicação de clientes mantém as coisas fáceis e concisas. Sem jargões, apenas uma mensagem direta para que seu cliente saiba exatamente o que você está pedindo

Opções de personalização: procure recursos que permitam adicionar nomes de clientes, mencionar algo que eles gostaram em trabalhar com você e fazer com que a solicitação de indicação pareça mais uma conversa real do que uma mensagem genérica

Proposta de valor: em vez de apenas pedir um favor, escolha um modelo que explique claramente o valor que seu serviço oferece. Isso dá aos clientes um motivo real para compartilhar com as pessoas que eles conhecem

Design profissional: encontre um modelo de programa de indicação que use uma formatação simples e a identidade visual da sua marca para manter uma aparência elegante. Se o seu cliente compartilhar, isso ainda refletirá bem na sua empresa

Expressão de gratidão: Verifique se o modelo inclui um “obrigado” sincero, independentemente de se referir a alguém. Demonstrar gratidão é muito importante para manter um relacionamento forte

14 modelos gratuitos de indicação de clientes

Agora que você sabe o que está procurando, aqui estão 14 modelos gratuitos de indicação de clientes para iniciar seu programa de indicações.

1. Modelo de formulário ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Use o modelo de formulário ClickUp para coletar e gerenciar dados de pesquisas de todos os tipos

Uma das maneiras mais fáceis de coletar e gerenciar indicações de clientes é por meio de formulários. O modelo de formulário ClickUp ajuda você a fazer exatamente isso, sem complicações.

Ele oferece uma estrutura clara e personalizável, completa com campos, status e visualizações. Isso não apenas organiza detalhes essenciais, como quem está fazendo a indicação, quem está sendo indicado e em quais serviços está interessado, mas também economiza tempo e ajuda a manter seu programa de indicações consistente.

No entanto, este modelo é mais do que apenas um local para coletar informações — ele foi criado para ajudá-lo a agir com base nelas. Graças ao mecanismo de gerenciamento de tarefas do ClickUp, cada envio é rastreado, organizado e revisado, conectando todo o seu programa de indicações diretamente ao seu fluxo de trabalho. Isso torna o modelo uma excelente opção para coisas pontuais, como admissão de clientes, solicitações internas ou inscrições em eventos.

💜 Principais recursos:

Exibções integradas, como Formulário de Registro, Estágios e Guia de Introdução, para coletar informações estruturadas

Status personalizados, como Concluído, Negado, Em análise e Novo registro, para monitorar o andamento de cada indicação

Campos personalizados para capturar e organizar informações como finalidade, detalhes de contato dos indicados, uploads de documentos de identidade, etc.

Visualização resumida para obter uma visão geral do desempenho do formulário e dos envios

Integração nativa com o ClickUp Automations para enviar lembretes por e-mail, adicionar comentários, atribuir tarefas e muito mais

🔑 Ideal para: Freelancers, pequenas empresas ou agências que desejam criar um programa de indicação simples, mas eficaz, e coletar feedback dos clientes.

O maior diferencial do ClickUp para mim foram os modelos personalizáveis e a possibilidade de manter a consistência em todas as nossas propriedades em qualquer região, para que a experiência do cliente seja a mesma, independentemente do local da Convene que ele visitar.

2. Modelo de e-mail de acompanhamento da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Use o modelo de e-mail de acompanhamento do ClickUp para enviar lembretes amigáveis, para que os clientes não se esqueçam de suas solicitações de indicação

Quando você está executando um programa de indicação de clientes, fazer o acompanhamento no momento certo pode fazer toda a diferença. E é para isso que serve o modelo de e-mail de acompanhamento do ClickUp.

Seja para agradecer a um cliente por uma indicação, verificar um lead que ele enviou ou dar um lembrete a alguém que demonstrou interesse, este modelo ajuda você a ficar por dentro de todas as conversas sobre indicações. Ele organiza todo o processo com mensagens automáticas e lembretes oportunos.

Como todos os modelos do ClickUp, ele vem com status personalizados para acompanhar o status de cada e-mail: enviado, aguardando resposta ou concluído. Além disso, você pode adicionar seus próprios campos, como “Fonte da indicação” ou “Serviço solicitado”, para manter tudo específico ao seu programa de indicações.

💜 Principais recursos:

Subtarefas predefinidas para vários cenários de acompanhamento (por exemplo, pós-reunião, atualizações de ofertas)

Lista de verificação de garantia de qualidade integrada para garantir e-mails concisos e alinhados com a marca

Gerenciamento de projetos baseado em tarefas para atribuir e acompanhar atividades de acompanhamento

Prazos e lembretes automatizados para manter os acompanhamentos oportunos e consistentes

🔑 Ideal para: Equipes de vendas ou marketing que dependem principalmente do crescimento por meio do boca a boca.

3. Modelo de CRM ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Conecte seu programa de indicações ao sistema ClickUp CRM usando o modelo ClickUp CRM

Manter o relacionamento com os clientes pode se tornar complicado rapidamente. Então, como você mantém as coisas simples? O modelo de CRM da ClickUp é uma estrutura que mantém todos os seus leads, contatos e oportunidades de indicação organizados em um banco de dados central.

Como o nome sugere, este modelo totalmente personalizável está conectado ao ClickUp CRM por padrão. Ele inclui status personalizados, como “Precisa de aprovação”, “Qualificado” ou “Aberto”, que permitem acompanhar as indicações.

Ele também possui campos personalizados para adicionar detalhes como nomes de contato e e-mails, além de pipelines e visualizações integrados para uma visão rápida do que está acontecendo em todos os seus leads de indicação.

Você pode até automatizar algumas das tarefas repetitivas do processo de indicação. Isso vai liberar seu tempo para se concentrar em construir conexões sólidas com os clientes e expandir seus grupos de networking.

💜 Principais recursos:

Pipeline de CRM personalizável para acompanhar leads, estágios de negociação, informações de contato e notas

Exibição em quadro e lista para acompanhamento visual ou detalhado das vendas

Tags e prioridades para segmentar clientes de alto valor e negócios urgentes

Tarefas e lembretes integrados para acompanhar em tempo hábil

🔑 Ideal para: Freelancers, pequenas empresas ou equipes de vendas que precisam de um sistema claro para gerenciar o relacionamento com os clientes.

4. Modelo de formulário de feedback da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Priorize a coleta e a análise de feedback com o modelo de formulário de feedback da ClickUp

O feedback desempenha um papel muito mais importante em um programa de indicação de clientes do que você imagina. Você precisa ouvir diretamente de seus clientes o que está funcionando e o que poderia ser melhor. Porque quando seus clientes se sentem ouvidos, eles ficam mais propensos a indicar outras pessoas, pois confiam que você se importa com a experiência deles.

O modelo de formulário de feedback da ClickUp oferece uma maneira estruturada de coletar informações úteis usando campos personalizados, como classificação geral, prestador de serviços e sugestões de melhorias. Ele também vem com visualizações integradas, como um quadro de feedback e listas de resumo, que ajudam você a identificar padrões rapidamente e tomar medidas.

💜 Principais recursos:

Recursos de criação de tarefas com status personalizados, como Concluído e A fazer, para acompanhar o feedback dos clientes

Campos personalizados com mais de 7 atributos, como prestador de serviços, data da compra e nível do cliente, para visualizar o progresso

mais de 6 visualizações, incluindo Visualização da tabela de feedback, Visualização da tabela de classificação do fornecedor e Visualização do quadro de recomendações gerais para uma melhor organização

Controle de tempo e tags para categorizar e monitorar feedback

Avisos de dependência que ajudam você a manter seu fluxo de trabalho em dia

🔑 Ideal para: Equipes de produto, vendas e marketing que desejam impulsionar a defesa da marca e o programa de indicações por meio da coleta e análise eficazes de feedback.

💡 Dica profissional: Não basta coletar feedback — feche o ciclo! Mostre aos clientes que suas opiniões fizeram a diferença, compartilhando atualizações ou agradecendo-os pessoalmente. Isso gera confiança, incentiva feedback futuro e transforma usuários em defensores leais. Use o ClickUp Brain para pedir ideias sobre como incentivar os clientes a compartilhar feedback. Use o ClickUp Brain para criar uma estratégia de programa de indicações, gerar ideias para incentivos e muito mais

5. Modelo de pesquisa de feedback sobre o produto ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie uma pesquisa usando o modelo de pesquisa de feedback sobre produtos da ClickUp e descubra como seu produto está se saindo entre seus clientes

Se você deseja mais indicações de clientes, comece ouvindo seus clientes atuais — o que eles gostam, o que não gostam e o que gostariam que fosse melhor.

O modelo de pesquisa de feedback sobre produtos da ClickUp ajuda você a coletar feedback honesto de seus clientes sobre seu produto. Os dados obtidos permitem determinar o que precisa ser melhorado.

Ele vem com campos personalizados, como satisfação geral com o produto, duração do uso do produto e experiência de uso. A configuração permite que você adapte a pesquisa às suas necessidades específicas e a várias visualizações, como satisfação geral e avaliações do produto, para uma análise eficiente do feedback.

Você também tem acesso a recursos como controle de tempo e integrações de e-mail, facilitando o gerenciamento de todo o processo de feedback sem falhas.

💜 Principais recursos:

Campos de pesquisa personalizáveis que capturam feedback detalhado sobre o produto, incluindo avaliações e respostas em texto

Recursos de gerenciamento de tarefas para converter automaticamente os envios de pesquisas em tarefas para facilitar o acompanhamento

Status personalizados para adaptar seu fluxo de trabalho e gerenciar o andamento dos feedbacks

Opções para atribuir tarefas e compartilhar insights de feedback para incentivar a colaboração da equipe

🔑 Ideal para: gerentes de produto, equipes de suporte ao cliente ou profissionais de marketing que desejam coletar, organizar e agir com base no feedback dos usuários.

Obtenha o modelo gratuito Construa uma conexão mútua com seus clientes mantendo contato com eles usando o modelo de formulário de contato do cliente da ClickUp

Indicações sólidas surgem de interações consistentes e atenciosas com os clientes. O modelo de formulário de contato do cliente da ClickUp oferece aos seus clientes uma maneira simples e confiável de entrar em contato com você, seja para enviar feedback, perguntas ou problemas.

É totalmente personalizável, inclui status codificados por cores, como Nova solicitação e Em análise, e oferece acesso a visualizações integradas, como um resumo de contatos e um painel de processos. Isso ajuda você a se manter organizado, responder rapidamente e manter a conversa fluindo.

💜 Principais recursos:

Conversão automatizada de tarefas a partir do envio de formulários de contato do cliente

Campos personalizados para capturar informações essenciais sobre os clientes

Status personalizados, como Concluído e Bloqueado, para acompanhar e organizar consultas

Quatro visualizações diferentes (incluindo o Guia de Introdução) para um gerenciamento flexível das tarefas

Ferramentas integradas de colaboração em equipe, como ClickUp Docs , Chat e Quadros Brancos

🔑 Ideal para: Equipes de suporte ao cliente, pequenas e médias empresas, empresas de comércio eletrônico, equipes de marketing e equipes de produto que desejam manter contato com seus clientes.

7. Modelo de pesquisa de satisfação do cliente ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Descubra o quanto seus clientes atuais estão satisfeitos com a ajuda do modelo de pesquisa de satisfação do cliente da ClickUp

É claro que clientes satisfeitos geram mais indicações. Mas como saber se eles estão realmente satisfeitos? Fazendo as perguntas certas! Use o modelo de pesquisa de satisfação do cliente da ClickUp para personalizar campos como utilidade, clareza e resolução de problemas para corresponder exatamente ao que você deseja descobrir.

Em seguida, use visualizações como Respondentes, Formulário de pesquisa e Classificação de conhecimento para analisar o feedback e identificar tendências rapidamente. Além disso, você pode trabalhar com status personalizados, como Aberto e Concluído, para ver em que estágio cada pesquisa se encontra.

E como o feedback pode ser transformado em tarefas imediatamente, nenhuma pergunta fica sem resposta. Isso ajuda as equipes a priorizar ações com base na urgência, atribuir tarefas aos membros apropriados e acompanhar o progresso sem perder nada.

💜 Principais recursos:

Mais de nove campos personalizados para coletar o feedback exato de que você precisa

Criação automática de tarefas com status personalizados para acompanhar o progresso

Quatro tipos de visualizações para organizar e analisar respostas

Ferramentas integradas de gerenciamento de projetos, como suporte de IA e reações a comentários

Captura de dados em tempo real e automação do fluxo de trabalho para um gerenciamento eficiente do feedback

🔑 Ideal para: Equipes de suporte ao cliente, gerentes de produto e profissionais de marketing que precisam de uma maneira eficiente de transformar o feedback dos clientes em insights acionáveis e melhorar rapidamente a satisfação do cliente.

8. Modelo de sucesso do cliente ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe todas as etapas do processo de indicação com o modelo de sucesso do cliente da ClickUp

Cansado de perder oportunidades e de acompanhamentos desorganizados de indicações? O modelo de sucesso do cliente da ClickUp ajuda você a acompanhar todas as indicações, desde a apresentação inicial até o relacionamento contínuo.

Com este modelo, você pode acompanhar facilmente marcos essenciais de indicação, atribuir tarefas e automatizar acompanhamentos usando status como “Onboarding”, “Renovado” e “Perdeu o cliente”.

Seja para acompanhar leads ou cultivar uma indicação, o ClickUp ajuda você a ficar por dentro de tudo. Recursos como listas de verificação, automação e integrações permitem que sua equipe se concentre em expandir sua rede de indicações.

💜 Principais recursos:

Status personalizados para acompanhar o progresso, desde a integração do cliente até as etapas de renovação

Fluxos de trabalho automatizados para configurar acompanhamentos, lembretes e atribuições de tarefas

Campos personalizados e visualizações para categorizar e visualizar os dados dos clientes

Controle de tempo e gerenciamento de dependências para ficar por dentro das tarefas

Formulários de feedback integrados para coletar insights dos clientes e melhorar seus serviços

🔑 Ideal para: Equipes de sucesso do cliente, gerentes de contas e equipes de atendimento que desejam obter indicações de clientes, reduzir a rotatividade e melhorar a satisfação do cliente.

🧠 Curiosidade: Dizem que, em 55 a.C., Júlio César ofereceu aos seus soldados 300 sestércios (aproximadamente um terço do seu salário anual) para recrutarem amigos para se alistarem no exército romano. Este recrutamento baseado em incentivos antecipado assemelha-se aos programas de referência modernos.

9. Modelo de colaboração para sucesso do cliente da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Use o modelo de colaboração para sucesso do cliente da ClickUp para acompanhar os clientes indicados e manter um processo de indicação tranquilo

Se existe um modelo indispensável para o seu programa de indicações, é o Modelo de Colaboração para o Sucesso do Cliente da ClickUp. Ele foi criado para tornar todo o processo tranquilo, organizado e impactante.

Desde o primeiro contato até a aprovação final, ele mantém você informado sobre acompanhamentos, reuniões e próximas etapas, tudo organizado em um fluxo simples de quatro etapas: Novo cliente, Agendamento, Reunião e Aprovado. Você pode atribuir tarefas, definir prazos e acompanhar o progresso para que sua equipe sempre saiba o que fazer a seguir.

Você pode enviar formulários de indicação, notas de reuniões ou até mesmo cartas de recomendação diretamente nos cartões de tarefas. Ele também vem com extras como agendamento integrado, tags para sinalizar indicações de alta prioridade e até mesmo um assistente de IA para ajudar na redação ou atualizações.

💜 Principais recursos:

Pipeline de clientes claro em quatro etapas para acompanhar o progresso

Cartões de tarefas com responsáveis, prazos e uploads de arquivos

Seção de agendamento integrada para coordenação de reuniões

Assistente de IA para documentação rápida e configuração de tarefas

Sistema de pastas organizado para classificação mensal ou por projeto

🔑 Ideal para: Equipes de sucesso do cliente, coordenadores de integração, gerentes de projeto e agências que gerenciam vários fluxos de trabalho de clientes.

10. Modelo de indicação de clientes da HubSpot

via HubSpot

O Kit de modelos de indicação de clientes da HubSpot inclui mais de 45 modelos prontos para uso em e-mails e publicações nas redes sociais, todos organizados por finalidade: solicitar depoimentos, compartilhar mensagens, fazer acompanhamento e expressar gratidão.

O que torna isso ainda melhor? Você não está limitado a apenas um canal. O kit inclui modelos para páginas comerciais e perfis sociais pessoais, para que toda a sua equipe possa ajudar a divulgar.

Quer você esteja oferecendo uma recompensa ou apenas pedindo uma breve apresentação, este kit permite que você mantenha tudo consistente, profissional e fácil de gerenciar.

💜 Principais recursos:

mais de 45 modelos de e-mail e redes sociais para indicações

Mensagens para solicitar, acompanhar e agradecer aos indicados

Texto para redes sociais para páginas comerciais e partilha entre funcionários

🔑 Ideal para: Pequenas equipes, empresas de serviços ou qualquer pessoa que queira criar um programa de indicação de clientes sem estresse.

💡 Dica profissional: Os melhores formulários de indicação são aqueles que parecem fáceis, como enviar uma mensagem rápida para um amigo. Mantenha o seu curto, direto e compatível com dispositivos móveis. Quanto mais fácil você tornar a indicação, mais provável será que seus clientes realmente o façam (repetidamente!)

Não tenho palavras para descrever o quanto gosto. Entre a automação, os modelos e todos os diferentes tipos de acompanhamento e visualizações, é impossível errar com o ClickUp.

11. Modelo de carta de indicação de cliente da Template. Net

Gratuito, claro e elegante, o Modelo de Carta de Indicação de Cliente da Template. Net é ótimo para recomendar um cliente a outra empresa ou contato. Ele ajuda você a destacar os pontos fortes do seu cliente e sugerir como ele poderia se beneficiar de uma nova parceria, tornando suas indicações não apenas eficazes, mas também confiáveis.

Projetado com linhas simples e uma identidade visual moderna, este modelo editável inclui seções para os dados de contato do cliente, uma breve descrição do trabalho dele e um espaço para sua recomendação pessoal. Você ainda tem um espaço para adicionar seu próprio logotipo e informações comerciais, garantindo que sua marca pessoal esteja em destaque.

💜 Principais recursos:

Layout editável de carta de indicação

Seções para detalhes do cliente/empresa, informações de contato e mensagem de indicação

Campos para nome do remetente, empresa e e-mail

🔑 Ideal para: Profissionais que frequentemente indicam clientes para outros serviços, como consultores independentes, agências ou pequenas empresas que oferecem indicações para fornecedores parceiros.

12. Modelo de política do programa de indicação de clientes de vendas da Template. Net

Se você deseja recompensar clientes fiéis ou incentivar parceiros a trazer novos leads, confira o Modelo de Política do Programa de Indicação de Clientes de Vendas da Template. Net. Ele ajuda a comunicar claramente os objetivos do seu programa, quem pode participar e quais recompensas são oferecidas.

Possui um layout intuitivo e fácil de editar, que torna a personalização rápida e fácil. Você pode definir os termos da indicação e ajustar quem participa, quais recompensas você oferece e como as indicações são rastreadas.

Ele também cobre todos os pontos importantes, como privacidade, termos e o que acontece se você quiser alterar o programa, para que você não precise se preocupar em perder nada.

💜 Principais recursos:

Seções de política pré-redigidas, incluindo visão geral do programa, elegibilidade, incentivos e termos

Totalmente editáveis para se adequarem ao estilo da sua marca e à sua estrutura de recompensas

Espaço para incluir o logotipo da empresa, informações de contato e assinatura

🔑 Ideal para: Pequenas e médias empresas que estão lançando novos programas de vendas ou aprimorando seus esforços de marketing de indicação.

13. Modelo de formulário de indicação de clientes jurídicos da Template. Net

Escritórios de advocacia, este é para vocês. O modelo de formulário de indicação de clientes jurídicos da Template.net ajuda você a reunir todas as informações essenciais sobre a pessoa que está fazendo a indicação e o cliente que ela está recomendando.

É muito fácil de personalizar e inclui seções para adicionar as informações de contato da pessoa que indicou, detalhes sobre o cliente indicado, o tipo de assistência jurídica necessária e quaisquer prazos ou notas adicionais. Quer você esteja compartilhando ou recebendo indicações, este formato preenchível e simples ajuda você a agir rapidamente e a oferecer uma melhor experiência aos clientes.

💜 Principais recursos:

Seções pré-formatadas para informações sobre o indicador e o cliente

Espaço para especificar tipos de questões jurídicas e descrever problemas

Seções para prazos, método de contato preferencial e comentários

🔑 Ideal para: escritórios de advocacia, advogados independentes, parceiros de referência, assistentes jurídicos e profissionais que indicam clientes em diversas áreas do direito.

14. Modelo de agradecimento por indicação de cliente da Template. Net

Enviar um agradecimento rápido e personalizado não só demonstra que você se importa, mas também ajuda a construir lealdade e a garantir que as indicações bem-sucedidas continuem chegando. O modelo “Obrigado pela indicação de um cliente” da Template.net é uma maneira atenciosa de mostrar aos clientes o quanto você aprecia a confiança que eles depositam na sua empresa.

Ele foi projetado para ser simples, sincero e pronto para usar — basta adicionar o nome do seu cliente, a pessoa que ele indicou e os detalhes da sua empresa, e você terá uma carta de agradecimento pessoal, sincera e profissional em poucos minutos.

💜 Principais recursos:

Mensagem de agradecimento pré-escrita reconhecendo a indicação

Espaços personalizáveis para nomes, datas, empresa e serviços

Tom profissional que reflete apreço e fortalece o relacionamento com os clientes

🔑 Ideal para: Proprietários de empresas, profissionais de serviços, equipes de vendas, representantes de atendimento ao cliente e qualquer pessoa que queira fidelizar seus clientes por meio de mensagens de agradecimento personalizadas.

Transforme as indicações de clientes em uma estratégia de crescimento poderosa usando o ClickUp!

Clientes fiéis podem fazer maravilhas pelo seu negócio. Quando um deles recomenda o seu produto ou serviço, significa que confia no seu trabalho o suficiente para o recomendar. Esse tipo de confiança é poderoso.

Os modelos de indicação de clientes que compartilhamos nesta lista estão aqui para ajudá-lo a construir essa confiança. Seja para enviar um agradecimento, solicitar uma indicação ou configurar um processo simples para gerenciá-las, eles têm tudo o que você precisa.

Cada um tem uma finalidade diferente — talvez você precise de um formulário simples para coletar feedback ou de um modelo de e-mail rápido para indicar um cliente potencial. Seja qual for o estágio em que você se encontra, essas ferramentas facilitam o andamento das coisas sem complicações.

E se você estiver procurando ainda mais maneiras de se manter organizado, confira a biblioteca completa do ClickUp com mais de 1.000 modelos. Você encontrará de tudo, desde rastreadores de projetos até fluxos de trabalho de clientes — totalmente personalizáveis e criados para funcionar com sua equipe em tempo real.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp para obter uma conta gratuita e transforme-a em seu software pessoal de acompanhamento de indicações!