As 10 melhores alternativas ao Join.me para reuniões fáceis

Se você usou o Join.me recentemente, sabe que ele não acompanhou o ritmo das equipes modernas. Com recursos limitados, compartilhamento de tela lento e ferramentas de colaboração mínimas, não é surpresa que você esteja procurando uma alternativa melhor.

Seja você fundador de uma startup, líder de uma equipe remota ou freelancer que lida com vários clientes, você precisa de mais do que apenas uma ferramenta de videochamada para realizar um trabalho significativo — você precisa de um lugar onde as reuniões se transformem em ação.

É exatamente disso que trata este guia.

Passei horas testando softwares de videoconferência que fazem mais do que conectar rostos em uma tela. Nesta postagem, apresentarei as melhores alternativas ao Join.me — ferramentas que oferecem melhor qualidade de vídeo, recursos mais inteligentes (como anotações com IA e quadros brancos) e fluxos de trabalho de colaboração mais profundos.

Sem enrolação. Apenas informações claras para ajudá-lo a escolher a plataforma certa para suas necessidades.

⚡️ Atualização rápida: o Join.me agora faz parte da família de softwares GoTo Meeting, o que significa que algumas dessas limitações podem ser superadas com a ferramenta GoTo Meeting.

Principais alternativas ao Join.me em resumo

Ferramenta Melhor para Principais recursos Preços ClickUp Indivíduos, pequenas empresas, empresas de médio porte, grandes empresas Chamadas de vídeo integradas com anotações em IA, calendário com IA para agendamento de reuniões, comunicação de vídeo assíncrona Plano gratuito disponível; avaliação gratuita; preços personalizados para empresas Zoom Pequenas e grandes empresas Vídeo/áudio de alta qualidade, salas de descanso, gravações na nuvem com transcrições Plano gratuito disponível; avaliação gratuita; preços personalizados para empresas Microsoft Teams Empresas de médio porte a grandes empresas Integração profunda com o Microsoft 365, modo Together para um espaço de trabalho virtual compartilhado Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas Google Meet Indivíduos e empresas de médio porte Participação por navegador, cancelamento de ruído, iluminação com IA, legendas ocultas ao vivo Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas Webex Empresas de médio porte a grandes empresas Controle por gestos, tradução em tempo real, salas de descanso com análises Plano gratuito disponível; Avaliação gratuita; Preços personalizados para empresas CrankWheel Indivíduos e equipes de vendas Compartilhamento instantâneo de tela, links para reuniões por SMS/e-mail, experiência otimizada para dispositivos móveis Teste gratuito disponível; preços personalizados para empresas Dialpad Meetings Pequenas e médias empresas Insights e resumos com inteligência artificial, análise de sentimentos, escalonamento de chamadas sem interrupções Teste gratuito disponível; preços personalizados para empresas TeamViewer Equipes de TI e empresas Acesso remoto multiplataforma, transferência de arquivos, impressão remota Teste gratuito disponível; preços personalizados para empresas GoTo Meeting Empresas de médio porte a grandes empresas Transcrição por IA, salas de reunião persistentes, ferramentas de anotação Teste gratuito disponível; preços personalizados para empresas Jitsi Indivíduos e equipes focadas em privacidade Código aberto e auto-hospedagem, reuniões gratuitas ilimitadas, transmissão ao vivo pelo YouTube Versão gratuita disponível; opção de hospedagem própria; versão comercial com preços personalizados

O que você deve procurar em uma alternativa ao Join.me?

Se você está mudando do Join.me, aqui estão os principais recursos que vale a pena priorizar:

Qualidade de vídeo e áudio cristalina: chamadas com falhas prejudicam o ritmo. Procure plataformas com vídeo HD, cancelamento de ruído e streaming adaptável para redes instáveis

Compartilhamento e gravação de tela integrados: compartilhar sua tela deve ser rápido e sem complicações. É um bônus se você puder gravar reuniões automaticamente e salvá-las na nuvem

Notas e resumos de reuniões com IA: ferramentas com anotadores integrados com IA evitam que você tenha que se esforçar para registrar ações e decisões durante chamadas ao vivo

Recursos de colaboração além do vídeo: pense em quadros brancos, chat ao vivo, enquetes, atribuição de tarefas e integrações com ferramentas como Google Drive, Slack ou ClickUp. As reuniões devem levar à ação

Experiências baseadas em navegador ou fáceis de participar: evite ferramentas que exigem downloads ou logins complicados. O acesso fácil para convidados é essencial para chamadas com clientes e equipes multifuncionais

Segurança robusta e controles administrativos: procure por criptografia, salas de espera, acesso baseado em funções e conformidade com normas como SOC 2 ou GDPR, especialmente para equipes

Preços flexíveis com um plano gratuito sólido: você não precisa pagar caro apenas para hospedar uma reunião básica de equipe. Procure ferramentas que se adaptam às suas necessidades

As 10 melhores alternativas ao Join.me para reuniões produtivas

Com a lista acima em mente, minha equipe e eu pesquisamos e compilamos esta lista das melhores alternativas ao Join.me para que você tenha reuniões e eventos online mais produtivos:

1. ClickUp (ideal para colaboração completa, gerenciamento de tarefas e chamadas de vídeo integradas)

Comece a usar o ClickUp Planeje, agende e participe de reuniões a partir do seu espaço de trabalho usando o Calendário com IA do ClickUp

Depois de coordenar inúmeras reuniões online, descobri que alternar entre diferentes ferramentas para videochamadas, notas e gerenciamento de tarefas é um grande inimigo da produtividade. É aí que o ClickUp se destaca como nenhuma outra plataforma.

O ClickUp não é apenas mais uma ferramenta de videoconferência ou software de gerenciamento de reuniões — é o aplicativo completo para o trabalho que integra perfeitamente as reuniões ao seu fluxo de trabalho mais amplo.

Comece usando o Calendário com IA do ClickUp para analisar rapidamente as agendas suas e da sua equipe, encontrando facilmente horários convenientes para todos. Isso já elimina uma série de e-mails indo e voltando! Você também pode anexar as tarefas e documentos relevantes do ClickUp à descrição da reunião no evento do calendário.

Agende reuniões com linguagem natural usando o ClickUp

Depois, basta pedir ao ClickUp Brain, a IA nativa do ClickUp, para agendar uma reunião com as pessoas relevantes na hora combinada usando comandos em linguagem natural e ver a IA fazer isso por você, sem nenhuma intervenção manual! Ele pode até mesmo elaborar uma agenda para sua reunião com instruções simples.

Elabore uma agenda de reunião abrangente em segundos usando IA com o ClickUp Brain

E quando chegar a hora de participar da chamada, você também pode fazer isso diretamente do ClickUp, sem precisar alternar entre abas.

Capture todos os detalhes sem esforço com o Notetaker do ClickUp

Não se esqueça de ativar o AI Notetaker no ClickUp se quiser se concentrar na discussão e deixar que a IA faça anotações automáticas para você, completas com gravação, transcrição e itens de ação importantes destacados!

Fiquei particularmente impressionado com a forma como os recursos do ClickUp Meetings permitem que minha equipe passe diretamente do planejamento para a ação, sem as dores de cabeça habituais de mudança de contexto que afetam a colaboração remota. Durante as chamadas, podemos consultar documentos compartilhados, visualizar ideias em quadros colaborativos do ClickUp e atribuir itens de ação em tempo real.

Torne as transcrições das reuniões pesquisáveis com o ClickUp Brain

O que realmente diferencia o ClickUp de ferramentas dedicadas a reuniões, como o Join.me, é o que acontece após o término da chamada. Em vez de ter notas de reuniões e decisões espalhadas por diferentes plataformas, o ClickUp mantém tudo interconectado. Posso fazer perguntas ao ClickUp Brain sobre insights de reuniões anteriores, transformar pontos de discussão em tarefas rastreáveis e monitorar o progresso, tudo dentro do mesmo ecossistema.

💡 Dica profissional: o ClickUp oferece modelos personalizáveis, como o modelo ClickUp Meetings, para ajudar você a planejar e executar reuniões com eficiência. Esses modelos incluem estruturas pré-criadas para elaborar agendas, gerenciar pontos de discussão e acompanhar o andamento das tarefas de acompanhamento. Obtenha um modelo gratuito Gerencie melhor suas reuniões com o modelo ClickUp Meetings Use este modelo para planejar suas reuniões mensais, tanto individuais quanto em equipe. Obtenha uma visão geral das reuniões futuras e concluídas, com tarefas e prioridades relevantes anexadas.

Melhores recursos do ClickUp

ClickUp Clips: grave e compartilhe mensagens de vídeo assíncronas com recursos de gravação de tela, permitindo que os membros da equipe absorvam as informações em seus próprios horários

: Conecte conversas a tarefas, envie mensagens pessoais ou em grupo sem trocar de ferramenta e use IA para resumir e acompanhar conversas perdidas, para que você sempre tenha o contexto completo ClickUp Chat: Conecte conversas a tarefas, envie mensagens pessoais ou em grupo sem trocar de ferramenta e use IA para resumir e acompanhar conversas perdidas, para que você sempre tenha o contexto completo

: Participe de chamadas de áudio/vídeo improvisadas com seus colegas a partir do ClickUp Chat e compartilhe sua tela para colaboração ao vivo SyncUps: Participe de chamadas de áudio/vídeo improvisadas com seus colegas a partir do ClickUp Chat e compartilhe sua tela para colaboração ao vivo

Modelos de reuniões : use modelos pré-criados para padronizar os fluxos de trabalho das reuniões, incluindo agendas, notas e acompanhamentos

Mais de 1000 integrações: integre o ClickUp facilmente com calendários externos e ferramentas de reunião como Zoom, Google Meet, Google Calendar, Outlook e muito mais

Limitações do ClickUp

A ampla gama de recursos pode parecer inicialmente intimidante para equipes que estão migrando de ferramentas mais simples, destinadas apenas a reuniões

Os recursos de videoconferência são relativamente novos em comparação com plataformas dedicadas que se concentram exclusivamente em videoconferência há anos

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário do G2 compartilha:

Foi muito fácil para a equipe aprender e começar a usar quando implementamos inicialmente; usamos todos os dias. Agora, mantemos tudo em um só lugar — todas as nossas tarefas e todas as nossas notas. É muito fácil transformar itens de ação de uma reunião em tarefas, o que era um ponto fraco no passado.

Foi muito fácil para a equipe aprender e começar a usar quando implementamos inicialmente; usamos todos os dias. Agora, mantemos tudo em um só lugar — todas as nossas tarefas e todas as nossas notas. É muito fácil transformar itens de ação de uma reunião em tarefas, o que era um ponto fraco no passado.

📮ClickUp Insight: Os dados da pesquisa de eficácia das reuniões da ClickUp sugerem que quase metade de todas as reuniões (46%) envolvem apenas 1 a 3 participantes. Embora essas reuniões menores possam ser mais focadas, elas poderiam ser substituídas por métodos de comunicação mais eficientes, como documentação melhorada, atualizações assíncronas gravadas ou soluções de gerenciamento de conhecimento. Os comentários atribuídos nas tarefas do ClickUp permitem adicionar contexto diretamente nas tarefas, compartilhar mensagens de áudio rápidas ou gravar atualizações em vídeo com o ClickUp Clips — ajudando as equipes a economizar tempo valioso e garantindo que discussões importantes continuem ocorrendo — sem perda de tempo! 💫 Resultados reais: Equipes como a Trinetrix estão obtendo uma redução de 50% em conversas e reuniões desnecessárias com o ClickUp!

📚Leia também: Como usar IA para notas de reuniões Você aprende melhor visualmente? Assista a este vídeo!

2. Zoom (ideal para videoconferências confiáveis e de alta qualidade em grande escala)

via Zoom

Se você participou de alguma reunião virtual nos últimos anos, provavelmente já usou o Zoom. Na minha experiência testando várias plataformas de videoconferência, poucas se comparam à confiabilidade e qualidade de chamada do Zoom, especialmente ao conectar grupos maiores.

O que mais aprecio no Zoom é como ele prioriza o que é mais importante em reuniões virtuais: conexões estáveis e comunicação clara. Quando organizo webinars ou reuniões para toda a empresa com mais de 100 participantes, o Zoom oferece vídeo e áudio sempre perfeitos, mesmo quando alguns participantes têm conexões de internet abaixo do ideal. A supressão de ruído de fundo da plataforma é excelente, pois elimina sons que distraem sem deixar as vozes soarem robóticas.

Para equipes que estão migrando do Join.me, o Zoom oferece recursos familiares de compartilhamento de tela com ferramentas adicionais de anotação que tornam as apresentações mais interativas.

Melhores recursos do Zoom

Divida os participantes em sessões separadas para discussões em pequenos grupos e, em seguida, traga todos de volta para a sala principal — ideal para workshops e treinamentos

Salve automaticamente as gravações das reuniões na nuvem com transcrições pesquisáveis para fácil referência

Evite participantes indesejados com triagem prévia, salas de espera e opções de segurança adicionais

Transmita reuniões diretamente para o YouTube, Facebook Live ou serviços de streaming personalizados para alcançar um público mais amplo

Limitações do Zoom

O plano gratuito limita as reuniões em grupo a 40 minutos, exigindo reinicializações frequentes para sessões mais longas

Recursos avançados como SSO e domínios gerenciados estão disponíveis apenas em planos de nível superior

Preços do Zoom (Workplace)

Básico (gratuito) : até 100 participantes; limite de 40 minutos para reuniões em grupo

Pro : US$ 15,99/mês; duração de reunião de 30 horas

Negócios : US$ 21,99/mês (mínimo de 10 anfitriões); 300 participantes

Business Plus: US$ 26,99/mês; 1.000 participantes

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Zoom (Workplace)

G2: 4,6/5 (mais de 55.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 14.000 avaliações)

👀 Você sabia? Nossa pesquisa sobre a eficácia das reuniões revelou que, embora 47% das reuniões durem uma hora ou mais, 14% dos entrevistados conseguem encerrar suas reuniões em apenas 15 minutos. Uma porcentagem pequena, mas notável, que prova que é possível realizar reuniões rápidas e eficientes.

3. Microsoft Teams (ideal para organizações profundamente integradas com o Microsoft 365)

via Microsoft Teams

O Microsoft Teams é uma alternativa popular ao Zoom em ambientes corporativos para organizações que investiram no ecossistema Microsoft. O motivo é óbvio: ele se conecta perfeitamente com outras ferramentas do Microsoft 365. Durante videoconferências, você pode colaborar em planilhas do Excel ou apresentações do PowerPoint em tempo real, sem sair da chamada.

Os links para reuniões são gerados automaticamente quando você agenda no Outlook, e você pode participar com um clique em qualquer dispositivo. A inovação do Teams de desfocar fundos agora é padrão no setor, e seu Modo Juntos cria um espaço virtual compartilhado mais envolvente que ajuda a reduzir a fadiga do vídeo durante reuniões mais longas.

🧠 Curiosidade: o Microsoft Teams foi a primeira plataforma a introduzir o desfoque de fundo para videoconferências, lançando esse recurso em setembro de 2018.

Principais recursos do Microsoft Teams

Encontre mensagens, arquivos e notas de reuniões com recursos avançados de pesquisa em todos os canais e conversas

Aumente a facilidade de uso, a acessibilidade e a colaboração entre equipes internacionais com transcrição e tradução em tempo real

Organize webinars estruturados com registro, relatórios de presença e recursos de perguntas e respostas

Limitações do Microsoft Teams

O desempenho pode consumir muitos recursos em computadores mais antigos em comparação com alternativas mais leves

A navegação pode parecer complexa para novos usuários devido à sua interface com várias camadas

Preços do Microsoft Teams

Gratuito

Microsoft Teams Essentials : US$ 4/usuário/mês

Microsoft 365 Business Basic: US$ 6/usuário/mês (cobrado anualmente)

Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,50/usuário/mês (cobrado anualmente)

Microsoft 365 Business Premium: US$ 22/usuário/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (mais de 15.900 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 10.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Teams?

Uma avaliação da Capterra diz:

Gosto muito da forma como os chats são organizados, com mensagens e arquivos agrupados, e de ter diferentes grupos de equipes para tornar as mensagens mais organizadas.

Gosto muito da forma como os chats são organizados, com mensagens e arquivos agrupados, e de ter diferentes grupos de equipes para tornar as mensagens mais organizadas.

📚 Leia também: Alternativas ao Microsoft Teams para colaboração

4. Google Meet (ideal para usuários do Google Workspace que buscam simplicidade)

via Google Meet

Como alguém que colabora regularmente com equipes usando o Google Workspace, descobri que o Google Meet é a experiência de videoconferência mais tranquila para reuniões rápidas e sem complicações. Ao contrário dos requisitos de login separados do Join.me, o Meet se integra diretamente à minha conta do Google, tornando a participação em chamadas tão simples quanto clicar em um link.

Quando organizo reuniões com parceiros externos ou clientes, eles podem participar instantaneamente através do seu navegador. O design leve da plataforma significa que as reuniões começam rapidamente, sem o atraso que experimentei com alternativas com mais funcionalidades.

Principais recursos do Google Meet

Filtre automaticamente ruídos de fundo, como digitação no teclado, latidos de cachorro ou sons de construção

Melhore a qualidade do vídeo em condições de pouca iluminação através de ajustes alimentados por IA

Obtenha legendas em tempo real sem precisar de ferramentas de terceiros

Reúna feedback e gerencie perguntas dos participantes durante apresentações com enquetes e perguntas e respostas integradas

Permita que os participantes entrem por telefone com números locais em vários países (opções de discagem direta)

Limitações do Google Meet

A versão gratuita limita as reuniões a 60 minutos com até 100 participantes

Controles avançados de moderação e salas de descanso estão disponíveis apenas nos planos mais avançados do Google Workspace

Preços do Google Meet

Google Meet (gratuito): até 100 participantes, reuniões de 60 minutos

Google Workspace Individual: US$ 7,99/mês

Google Workspace Business Starter: US$ 6/usuário/mês

Google Workspace Business Standard: US$ 12/usuário/mês

Google Workspace Business Plus : US$ 18/usuário/mês

Google Workspace Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Google Meet

G2: 4,6/5 (mais de 2.800 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 11.900 avaliações)

📚 Leia também: Melhores alternativas ao Google Meet

5. Webex da Cisco (ideal para segurança de nível empresarial e ambientes de trabalho híbridos)

via Cisco Webex

O Webex se destaca por sua segurança de nível empresarial e recursos abrangentes de colaboração. Se você realiza frequentemente discussões comerciais confidenciais, esta plataforma de conferência web trata a segurança como um elemento fundamental, e não como um detalhe secundário. Para organizações preocupadas com a conformidade, a criptografia de ponta a ponta e os controles administrativos do Webex oferecem uma tranquilidade que o Join.me simplesmente não consegue igualar.

Use o reconhecimento de gestos para controlar apresentações sem usar as mãos e aproveite a tradução em tempo real para colaborar com equipes internacionais.

Diferentemente da abordagem mais básica do Join.me, o Webex cria um espaço de trabalho persistente, onde as reuniões são apenas um componente da colaboração. Seus recursos de mensagens, por exemplo, permitem que você continue as discussões após o término das chamadas, e a capacidade de alternar facilmente entre dispositivos durante a reunião é útil quando você está se deslocando ou mudando de local.

Principais recursos do Webex

Controle reuniões com gestos naturais das mãos — levante a mão, dê um joinha ou bata palmas sem clicar em botões

Traduza automaticamente reuniões para mais de 100 idiomas com legendas ao vivo

Use enquetes interativas, perguntas e respostas e salas de discussão com análises detalhadas sobre a participação

Compartilhe partes da sua tela ou aplicativos específicos com visibilidade aprimorada e ferramentas de foco

Use a integração de hardware do Webex para uma conexão perfeita com dispositivos específicos do Webex para salas de conferência e escritórios domésticos

Limitações do Webex

O conjunto completo de recursos avançados requer uma curva de aprendizado mais íngreme em comparação com plataformas mais simples

Recursos premium, como tradução em tempo real, estão disponíveis apenas em planos superiores

Preços do Webex (Reuniões)

Básico : Grátis

Meet : US$ 14,50/usuário/mês

Suíte : US$ 25/usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Webex (Suite)

G2: 4,2/5 (mais de 18.300 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 7.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Webex (Suite)?

Um usuário da Capterra diz:

Gosto que você possa gravar vídeos e pausá-los para fazer capturas de tela, e as capturas ficam nítidas. Outro recurso excelente é que você pode ligar do seu celular, se necessário.

Gosto que você possa gravar vídeos e pausá-los para fazer capturas de tela, e as capturas ficam nítidas. Outro recurso excelente é que você pode ligar do seu celular, se necessário.

📚 Leia também: Melhores soluções de software para teleconferências

6. CrankWheel (ideal para compartilhamento instantâneo de tela e demonstrações de vendas)

via CrankWheel

O CrankWheel foi desenvolvido especificamente para situações em que você precisa compartilhar sua tela instantaneamente, sem agendamentos, downloads ou obstáculos técnicos para seus espectadores.

O que torna o CrankWheel excepcional é o recurso "Instant Demos" (Demonstrações instantâneas). Se você estiver em uma ligação com um cliente em potencial e quiser mostrar algo visualmente, pode enviar um link por SMS ou e-mail que funciona imediatamente em qualquer dispositivo, mesmo em navegadores desatualizados ou sistemas corporativos bloqueados, onde o Join.me pode falhar.

Isso elimina o atrito típico de "Vou enviar um link para a reunião, baixe este aplicativo e nos vemos em 10 minutos", que muitas vezes atrapalha o ritmo das vendas.

Melhores recursos do CrankWheel

Acompanhe o envolvimento e a atenção dos espectadores durante as demonstrações

Permita que os espectadores interajam com sua tela quando necessário para demonstrações

Otimize a visualização em smartphones e tablets com redimensionamento inteligente

Limitações do CrankWheel

Mais especializado em demonstrações de vendas do que em colaboração em equipe com recursos completos

Os recursos de videoconferência são mais limitados em comparação com plataformas dedicadas

Preços do CrankWheel

Solo: US$ 29/mês

Equipe: A partir de US$ 99/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da CrankWheel

G2: 4,9/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 60 avaliações)

📮ClickUp Insight: A ClickUp descobriu que 27% dos entrevistados têm dificuldade com reuniões que não têm acompanhamento, o que leva à perda de itens de ação, tarefas não resolvidas e, por fim, produtividade abaixo da média. Esta questão é agravada pela forma como as equipes acompanham o seu trabalho. A nossa pesquisa sobre comunicação em equipes revela que quase 40% dos profissionais acompanham manualmente as ações a serem realizadas, um processo demorado e propenso a erros, enquanto 38% dependem de métodos inconsistentes que aumentam o risco de falhas de comunicação e prazos não cumpridos. O ClickUp elimina a confusão das tarefas pendentes! Converta instantaneamente as decisões das reuniões em tarefas atribuídas, tudo na mesma plataforma onde o trabalho é realizado.

7. Dialpad Meetings (ideal para inteligência de conversação e coaching com IA)

via Dialpad

Depois de testar várias alternativas ao Join.me, descobri que os recursos de inteligência de conversação com IA do Dialpad Meetings são um dos mais poderosos. Enquanto o Join.me oferece videoconferência básica, o Dialpad transforma reuniões em inteligência acionável por meio de seu assistente de IA integrado, que captura insights que você poderia perder.

A capacidade da plataforma de detectar o sentimento do cliente durante chamadas de vendas ou suporte também oferece oportunidades valiosas de coaching.

O Dialpad oferece integração perfeita com seu sistema de telefonia comercial e central de atendimento. Você pode iniciar uma conversa por chat, transferir para voz e, em seguida, fazer a transição perfeita para vídeo quando necessário.

Principais recursos do Dialpad Meetings

Aproveite a tomada de notas colaborativa com destaque automático dos momentos importantes

Identifique tendências em padrões de conversação, tempo de fala e engajamento

Alterne entre chamadas telefônicas, videoconferências e mensagens sem interrupções

Limitações do Dialpad Meetings

O valor total da plataforma é melhor aproveitado ao usar o pacote completo de comunicação do Dialpad

Alguns recursos avançados de IA exigem planos de nível superior

Preços do Dialpad Meetings

Padrão: US$ 27/usuário/mês

Prós: US$ 35/usuário/mês

Empresa: preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Dialpad Meetings

G2: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Dialpad Meetings?

Uma avaliação do G2 compartilha:

O acesso com um clique da plataforma elimina a necessidade de configurações complicadas, e seu recurso de transcrição baseado em IA é uma revolução para capturar notas de reuniões em tempo real

O acesso com um clique da plataforma elimina a necessidade de configurações complicadas, e seu recurso de transcrição baseado em IA é uma revolução para capturar notas de reuniões em tempo real

8. TeamViewer (melhor para suporte remoto e acesso multiplataforma)

via TeamViewer

Ao contrário do Join.me, que se concentra em reuniões agendadas, o TeamViewer se destaca em cenários de suporte sob demanda. Sua funcionalidade de acesso remoto permite resolver problemas técnicos para membros da equipe e clientes sem que eles precisem estar fisicamente presentes. Isso é especialmente útil para equipes de TI e organizações que fornecem suporte técnico.

Quando eles encontram um problema, você pode se conectar instantaneamente ao dispositivo deles (com permissão) e resolver os problemas diretamente, em vez de tentar orientá-los verbalmente. A compatibilidade entre plataformas da ferramenta é impressionante; ela se conecta perfeitamente em dispositivos Windows, Mac, Linux, Android e iOS.

Principais recursos do TeamViewer

Visualize e controle vários monitores durante sessões remotas com fácil navegação

Transfira arquivos com segurança entre dispositivos durante sessões remotas sem usar ferramentas separadas

Imprima documentos da máquina remota na sua impressora local

Limitações do TeamViewer

Preço mais alto do que soluções focadas exclusivamente em videoconferência

Preços do TeamViewer

Usuários individuais

Acesso remoto : US$ 24,90/mês

Negócios: US$ 50,90/mês

Equipes

Premium: US$ 112,90/mês

Corporativo: US$ 229,90/mês

Empresa: Preços personalizados para implementações maiores

Avaliações e comentários sobre o TeamViewer

G2: 4,5/5 (mais de 3.400 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 11.500 avaliações)

9. GoTo Meeting (ideal para webinars e apresentações profissionais)

via GoTo Meeting

O GoToMeeting oferece consistentemente a experiência profissional que apresentações importantes exigem. Embora o Join.me se concentrasse na simplicidade como uma ferramenta independente, agora ele faz parte do GoTo Meeting e oferece a confiabilidade e as ferramentas avançadas de apresentação que os usuários empresariais sérios exigem.

Eu valorizo particularmente seus recursos robustos de gravação, que salvam automaticamente na nuvem e fornecem transcrições para fácil referência. A integração perfeita da plataforma com o GoToWebinar cria um caminho natural de atualização quando você precisa expandir suas apresentações para públicos maiores, com processos mais formais de registro e acompanhamento.

Melhores recursos do GoTo Meeting

Acesse transcrição com IA e destaques da reunião que capturam automaticamente os pontos principais

Anote sua tela durante apresentações para enfatizar pontos importantes

Crie espaços de reunião personalizados e persistentes com sua própria URL de marca

Converta apresentações do PowerPoint em PDFs otimizados para um compartilhamento mais fácil

Conecte sistemas de hardware de sala de conferência a reuniões online para cenários híbridos

Limitações do GoTo Meeting

A interface do usuário parece menos moderna em comparação com alguns concorrentes mais recentes

A experiência móvel não inclui todos os recursos da versão para desktop

Preços do GoToMeeting

Profissional: US$ 12/organizador/mês (cobrado anualmente)

Negócios: US$ 16/organizador/mês, até 250 participantes

Empresa: Preços personalizados

Complemento disponível para a funcionalidade GoToWebinar

Avaliações e comentários sobre o GoTo Meeting

G2: 4,2/5 (mais de 13.300 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 11.600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o GoTo Meeting?

Um usuário do G2 diz:

Não houve interrupções, atrasos ou lentidão frustrante. Tudo ficou claro: o áudio, o vídeo e o recurso de compartilhamento de tela.

Não houve interrupções, atrasos ou lentidão frustrante. Tudo ficou claro: o áudio, o vídeo e o recurso de compartilhamento de tela.

10. Jitsi Meet (a melhor alternativa gratuita e de código aberto ao Join.me)

via Jitsi Meet

Descobrimos que o Jitsi Meet é uma ótima alternativa gratuita ao Join.me para equipes com orçamentos limitados ou preocupações com privacidade. Ao contrário do plano gratuito do Join.me, que tem limitações significativas, o Jitsi oferece reuniões ilimitadas sem restrições de tempo.

O que destaca o Jitsi é seu compromisso com os princípios do código aberto e a privacidade. Gosto do fato de o Jitsi poder ser hospedado em meus próprios servidores, com controle total sobre os dados e as políticas de segurança. A abordagem baseada em navegador da plataforma significa que os participantes clicam em um link e entram instantaneamente, eliminando o atrito da criação de contas ou downloads exigidos pelo Join.me e outras alternativas.

Embora não tenha alguns recursos empresariais das alternativas pagas, a experiência básica de videoconferência do Jitsi é notavelmente sólida para uma plataforma gratuita.

Melhores recursos do Jitsi Meet

Execute toda a plataforma em seus próprios servidores para ter controle total dos dados

Transmita reuniões diretamente para o YouTube para alcançar um público mais amplo

Modifique a plataforma para combinar com a sua marca quando for hospedada por você mesmo

Otimize o desempenho para participantes com conectividade limitada à Internet

Limitações do Jitsi Meet

Pode apresentar problemas de desempenho em reuniões muito grandes (mais de 50 participantes)

Suporte técnico limitado em comparação com alternativas comerciais

Preços do Jitsi Meet

Gratuito

Auto-hospedagem : software gratuito, mas requer sua própria infraestrutura de servidor

8×8 Meet (versão comercial com tecnologia Jitsi): Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Jitsi Meet

G2: 4,3/5 (mais de 180 avaliações)

Capterra: 4,1/5 (mais de 70 avaliações)

Como o ClickUp transforma reuniões online para obter a máxima eficiência

É exaustivo lidar com links de reuniões, notas, itens de ação e acompanhamentos em várias plataformas. Ferramentas tradicionais de videoconferência, como o Join.me, obrigam você a alternar constantemente entre aplicativos, transferir informações manualmente e acompanhar atualizações, desperdiçando tempo valioso e fazendo com que detalhes importantes sejam perdidos.

O ClickUp muda tudo ao reunir todo o seu fluxo de trabalho em uma plataforma conectada. Agende reuniões diretamente no Calendário do ClickUp, use IA para gerar agendas a partir de tarefas existentes, realize videoconferências e eventos online com gravação integrada e converta instantaneamente pontos de discussão em tarefas rastreáveis — tudo sem precisar alternar entre ferramentas.

Pronto para tornar a colaboração online perfeita? Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp!