As 10 melhores alternativas ao aplicativo Coast para uma melhor gestão de equipes

O Coast é uma escolha popular para comunicação em equipe, gerenciamento de tarefas e agendamento, especialmente para pequenas empresas.

Mas se você já ficou preso na página "verifique se você é humano" ou esperando por uma mensagem de "verificação bem-sucedida, aguardando", sabe como a experiência do usuário pode ser frustrante às vezes.

Se você está procurando uma conexão mais segura, fluxos de trabalho mais tranquilos ou simplesmente uma plataforma mais poderosa para concluir as verificações de login mais rapidamente, você está no lugar certo.

Esta publicação do blogue apresenta as 10 melhores alternativas ao aplicativo Coast, que oferecem funcionalidades mais flexíveis para mensagens em equipa, agendamento e gestão de projetos.

O que você deve procurar em alternativas ao aplicativo Coast?

Embora o Coast App ofereça uma solução simples para gerenciar equipes de linha de frente, muitas empresas superam seus recursos básicos à medida que suas operações se tornam mais complexas. Vejamos alguns dos problemas mais comuns:

Personalização limitada : o aplicativo não oferece flexibilidade para equipes que precisam de fluxos de trabalho ou estruturas de tarefas mais personalizados

Lacunas nas funcionalidades : o Coast não oferece ferramentas mais avançadas, como painéis de relatórios, integração com folha de pagamento ou controle de tempo além do agendamento básico

Não é ideal para equipes grandes : embora seja ótimo para pequenos grupos, pode não ser adequado para organizações maiores com processos complexos

Limitações de integração: não se conecta facilmente com muitas plataformas comerciais populares, o que pode ser um obstáculo para equipes que dependem de pilhas de tecnologia mais amplas

Se você estiver enfrentando algum desses obstáculos, as alternativas ao Coast neste guia podem oferecer uma experiência mais integrada e escalável.

🧠 Você sabia? Mais de 80% da força de trabalho global não tem um local fixo de trabalho, atuando em setores como saúde, construção, hotelaria e logística.

📊 As 10 melhores alternativas ao aplicativo Coast em resumo

Ferramenta Melhor para Principais recursos Preços ClickUp Produtividade e gerenciamento de tarefas tudo em um Visualizações personalizáveis, automação por IA ✅ Plano gratuito disponível✅ Personalização para pequenas equipes e empresas MaintainX Equipes de manutenção e rastreamento de ativos Prioridade para dispositivos móveis, listas de verificação SOP ✅ Plano gratuito disponível✅ Personalização para pequenas equipes e empresas Connecteam Gerenciamento da força de trabalho móvel Controle de tempo, agendamento, chat no aplicativo ✅ Teste gratuito disponível✅ Personalização para pequenas equipes e empresas 7shifts Agendamento de funcionários de restaurantes Conformidade trabalhista, integrações com PDV ✅ Plano gratuito disponível✅ Personalização para pequenas equipes e empresas TimeClock Plus Controle de ponto e presença Ponto biométrico, sincronização da folha de pagamento ❌ Sem plano gratuito BlueFolder Gerenciamento de serviços de campo Portais do cliente, tarefas recorrentes ❌ Sem plano gratuito Fiix Manutenção e desempenho de ativos Pronto para IoT, manutenção preventiva ✅ Teste gratuito disponível✅ Personalização para pequenas equipes e empresas Flock Mensagens em equipe com tarefas Enquetes, lembretes, integrações ✅ Plano gratuito disponível✅ Personalização para pequenas equipes e empresas Manutenção e cuidados Gerenciamento de instalações Calendário PM, aplicativo móvel para técnicos ✅ Plano gratuito disponível✅ Personalização para pequenas equipes e empresas Doodle Agendamento de reuniões e eventos Agendamento baseado em enquetes, reservas individuais ✅ Plano gratuito disponível para usuários individuais✅ Personalização para pequenas equipes e empresas

➡️ Leia mais: Problemas comuns de agendamento no trabalho e como resolvê-los

As 10 melhores alternativas ao aplicativo Coast

O gerenciamento de tarefas e a comunicação em equipe variam de acordo com o setor. O que funciona para um restaurante pode não ser adequado para uma equipe de construção, e as necessidades de um gerente de instalações serão diferentes das de uma agência de criação.

É por isso que reunimos uma lista de alternativas ao aplicativo Coast que atendem a uma ampla gama de casos de uso, desde gerenciamento de força de trabalho móvel até acompanhamento de manutenção, programação de equipes e planejamento colaborativo de projetos. Mergulhe e encontre o software de gerenciamento de tarefas que melhor se adapta ao seu caso de uso!

1. ClickUp (ideal para gerenciamento abrangente de tarefas e colaboração em equipe)

Experimente agora O ClickUp Tasks, com tecnologia de IA, é a ferramenta definitiva para planejar, organizar e alocar tarefas sem perder nada

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat, tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente. Se o Coast parece limitado à coordenação superficial, o ClickUp oferece uma maneira mais profunda e escalável de gerenciar tarefas, comunicação e tudo mais, sem precisar alternar entre várias ferramentas.

O ClickUp Tasks é onde tudo começa. Você pode dividir o trabalho em tarefas detalhadas, subtarefas e listas de verificação — cada uma com responsáveis, prioridades, datas de início e dependências — para que sua equipe sempre saiba o que precisa ser feito a seguir. Por exemplo, você pode configurar uma tarefa em que os membros da equipe precisam revisar a segurança do desempenho e responder prontamente assim que os tickets de suporte chegarem, garantindo que partes críticas do fluxo de trabalho não sejam esquecidas.

Divida os fluxos de trabalho em tarefas rastreáveis com o ClickUp Tasks

Se sua equipe trabalha melhor com listas, quadros no estilo Kanban, calendários ou gráficos de Gantt, as visualizações personalizadas do ClickUp permitem que você veja seu trabalho da maneira que faz mais sentido para você. Está cansado de criar tarefas manualmente, preencher todos os campos e atribuí-las aos membros da equipe? Deixe a IA do ClickUp fazer isso por você!

Use campos personalizados com IA para automatizar resumos de projetos, notificações, atualizações, e-mails e muito mais

Essa poderosa IA, combinada com a automação do ClickUp, facilita a eliminação de tarefas repetitivas e ajuda a priorizar o trabalho de forma inteligente, para que nada seja esquecido. As ferramentas de agendamento com IA do ClickUp também fazem o trabalho pesado aqui.

O ClickUp Calendar integra-se diretamente com prazos e dependências de tarefas, agenda automaticamente tarefas para sua equipe e sugere prazos ideais para tarefas específicas, transformando a programação da sua equipe em uma parte viva do seu fluxo de trabalho, em vez de uma lista estática.

Para equipes prontas para ir além do agendamento básico e do chat, o ClickUp oferece uma solução conectada e completa que mantém todos alinhados e tudo em um só lugar.

Pronto para começar? O modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp permite que você comece a trabalhar e configure fluxos de trabalho completos sem complicações. Com esse modelo, você pode ver quem é o responsável, a data de vencimento, a duração estimada e muito mais. Basta adicionar campos personalizados para itens como orçamentos, links ou anexos de arquivos para manter tudo em um só lugar.

Obtenha um modelo gratuito Otimize seus fluxos de trabalho com o modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Novos usuários podem enfrentar uma ligeira curva de aprendizado, devido aos recursos extensos

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp:

G2 : 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Para qualquer organização que tenha dificuldades em gerenciar seus projetos, o ClickUp ajudará na colaboração de tarefas. Com este software, as pessoas podem acompanhar os itens da lista de tarefas e trabalhar nessas tarefas dentro do prazo estipulado. Ele também ajuda a equipe de gerenciamento de projetos a acompanhar o andamento geral dos projetos para garantir que os prazos sejam cumpridos.

Para qualquer organização que tenha dificuldades em gerenciar seus projetos, o ClickUp ajudará na colaboração de tarefas. Com este software, as pessoas podem acompanhar os itens da lista de tarefas e trabalhar nessas tarefas dentro do prazo estipulado. Ele também ajuda a equipe de gerenciamento de projetos a acompanhar o andamento geral dos projetos para garantir que os prazos sejam cumpridos.

2. MaintainX (Melhor para manutenção e acompanhamento de operações)

via MaintainX

O MaintainX foi desenvolvido especificamente para equipes de manutenção que precisam de ferramentas robustas de rastreamento e colaboração. Ao contrário do Coast, que se concentra em mensagens gerais da equipe, o MaintainX se destaca no gerenciamento de ordens de serviço, programas de manutenção e rastreamento de ativos em uma interface otimizada para dispositivos móveis.

Se você trabalha na área de manufatura, instalações ou serviços de campo, o MaintainX oferece à sua equipe o poder de executar tarefas, registrar dados e manter todos atualizados em tempo real, mesmo offline. Com listas de verificação, formulários e modelos de procedimentos, as equipes podem concluir suas tarefas com confiança e consistência, sem interrupções.

Principais recursos do MaintainX

Gerencie ordens de serviço usando uma plataforma voltada para dispositivos móveis, projetada para equipes de campo

Mantenha sua equipe alinhada com atualizações em tempo real e mensagens no aplicativo

Programe a manutenção preventiva e acompanhe o histórico dos ativos sem esforço

Mantenha a conformidade usando listas de verificação de SOP e ferramentas de inspeção

Limitações do MaintainX

Pode não ser adequado para equipes fora das áreas de operações ou manutenção

Preços do MaintainX:

Plano gratuito

Essencial : US$ 16/usuário/mês

Premium : US$ 49/usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do MaintainX

G2: 4,8/5 (mais de 1000 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 800 avaliações)

💡Dica profissional: independentemente do aplicativo que você usa para gerenciar suas tarefas e agendas, sempre verifique a segurança da sua conexão antes de prosseguir com o login. Uma maneira confiável de fazer isso é ativar a autenticação de dois fatores nos seus dispositivos.

3. Connecteam (Melhor para gerenciamento de força de trabalho móvel)

via Connecteam

O Connecteam é uma alternativa rica em recursos ao Coast, especialmente para empresas com equipes móveis ou sem mesa fixa. Ele combina agendamento, controle de tempo, gerenciamento de tarefas e comunicação em uma plataforma unificada.

É especialmente eficaz para setores como construção, varejo ou serviços de campo, onde os membros da equipe estão sempre em movimento. O Connecteam fornece atualizações em tempo real, formulários personalizáveis e um processo de login seguro, eliminando o incômodo de atrasos devido a mensagens de "verifique se você é humano" ou conexões de login não confiáveis.

Melhores recursos do Connecteam

Acompanhe as horas dos funcionários com relógios de ponto baseados em GPS

Crie agendas para equipes usando um editor intuitivo de arrastar e soltar

Atribua tarefas e colete dados com listas de verificação e formulários móveis

Mantenha-se conectado com sua equipe por meio do chat e dos anúncios no aplicativo

Limitações do Connecteam

A interface pode parecer complexa para usuários iniciantes

Algumas funcionalidades estão bloqueadas em planos superiores

Preços do Connecteam

Teste gratuito disponível

Básico : US$ 29/mês (primeiros 30 usuários)

Avançado : US$ 49/mês (primeiros 30 usuários)

Expert : US$ 99/mês (primeiros 30 usuários)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Connecteam

G2: 4,6/5 (mais de 2000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2000 avaliações)

No geral, tive uma ótima experiência com o Connecteam. Ele trouxe estrutura e clareza às nossas operações diárias e tornou a comunicação da equipe mais fluida do que nunca. Desde o controle de tempo até tarefas e atualizações, tudo agora está em um só lugar. Isso realmente nos ajudou a nos manter organizados e conectados, especialmente durante turnos movimentados.

No geral, tive uma ótima experiência com o Connecteam. Ele trouxe estrutura e clareza às nossas operações diárias e tornou a comunicação da equipe mais fluida do que nunca. Desde o controle de tempo até tarefas e atualizações, tudo agora está em um só lugar. Isso realmente nos ajudou a nos manter organizados e conectados, especialmente durante turnos movimentados.

➡️ Leia mais: Habilidades de gerenciamento de tarefas: como gerenciar tarefas para sua equipe e para você mesmo

4. 7shifts (Ideal para programação de horários de funcionários de restaurantes)

via 7shifts

o 7shifts é uma plataforma de agendamento e gerenciamento de mão de obra com excelente avaliação, criada especificamente para o setor de restaurantes. Se as ferramentas gerais de agendamento do Coast parecem muito básicas ou genéricas para o seu ambiente dinâmico, o 7shifts oferece uma experiência mais personalizada.

Com agendamento por arrastar e soltar, ferramentas de conformidade trabalhista e mensagens integradas para a equipe, o 7shifts ajuda a reduzir erros de agendamento e mudanças de turno de última hora. Ele ainda oferece ferramentas de engajamento dos funcionários, como feedback sobre os turnos e acompanhamento de desempenho — recursos que ajudam os gerentes a criar e manter um cronograma confiável para as operações da equipe.

melhores recursos do 7shifts

Gerencie a equipe do restaurante com ferramentas criadas para garantir a conformidade e fazer previsões

Comunique-se com sua equipe por meio do chat e dos anúncios integrados

Otimize o agendamento com trocas de turnos, acompanhamento de disponibilidade e solicitações de folga

Obtenha insights com integrações de sistemas POS para análise de mão de obra

limitações do 7shifts

Funcionalidade limitada fora do setor de serviços alimentícios

Os recursos de relatórios podem exigir planos de nível superior

preços do 7shifts

Comp : Gratuito para restaurantes com um único local e até 30 funcionários

Entrada : US$ 34,99/mês por local

The Works : US$ 76,99/mês por local

Gourmet: Preços personalizados para necessidades de nível empresarial

Avaliações e comentários do 7shifts

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 1000 avaliações)

5. TimeClock Plus (Melhor para controle de ponto e frequência)

através do Time Clock Plus

O TimeClock Plus é ideal para organizações que desejam controlar melhor o registro de ponto dos funcionários, presença e integração da folha de pagamento. É um avanço em relação ao Coast em termos de funções voltadas para RH, oferecendo visibilidade em tempo real das horas trabalhadas pela equipe, saldos de férias e conformidade.

Ao contrário do Coast, o TimeClock Plus enfatiza a responsabilidade, com ferramentas que verificam a presença por meio de biometria, GPS ou geofencing. Os gerentes podem garantir que os funcionários estejam registrando o ponto no local correto e não apenas clicando em "verificação bem-sucedida, aguardando" em uma tela.

Melhores recursos do TimeClock Plus

Acompanhe o tempo dos funcionários em tempo real com relógios de ponto móveis, quiosques ou biométricos

Gerencie saldos e acúmulos de férias dentro da plataforma

Integre com sistemas de folha de pagamento e gere relatórios detalhados

Garanta a conformidade com as leis trabalhistas e regras de horas extras

Limitações do TimeClock Plus

A interface pode parecer desatualizada para alguns usuários

Pode ser excessivo para equipes menores ou startups

Preços do TimeClock Plus

Planos personalizados com base no tamanho da empresa e nos recursos

TimeClock Plus avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o TimeClock Plus?

Gostaria que houvesse maneiras de editar os relatórios existentes sobre o que é exibido. Além disso, quando fizemos a atualização para a nuvem, foi um processo longo a partir do nosso sistema existente. No entanto, no geral, tudo acabou dando certo e tudo correu bem.

Gostaria que houvesse maneiras de editar os relatórios existentes sobre o que é exibido. Além disso, quando fizemos a atualização para a nuvem, foi um processo longo a partir do nosso sistema existente. No entanto, no geral, tudo acabou dando certo e tudo correu bem.

⚡️ Curiosidade: o turno da madrugada no McDonald's pode, às vezes, ser a parte mais lucrativa do dia! Em áreas urbanas movimentadas, especialmente perto de bairros com vida noturna ou pontos de encontro 24 horas, o turno da madrugada pode gerar uma receita surpreendente. Notívagos famintos, trabalhadores em turnos e pedidos de entrega tarde da noite podem manter a cozinha tão movimentada quanto na hora do almoço, às vezes até mais!

6. BlueFolder (Melhor para gerenciamento de serviços de campo)

via BlueFolder

O BlueFolder é uma ferramenta especializada para empresas que prestam serviços no campo, como serviços de TI, manutenção de equipamentos ou climatização. Enquanto o Coast se concentra na coordenação básica da equipe, o BlueFolder ajuda você a gerenciar relacionamentos com clientes, histórico de serviços e atribuições de técnicos com mais eficiência.

Ele oferece suporte a portais de atendimento ao cliente online, agendamento de tarefas recorrentes e acesso móvel para técnicos de campo, garantindo que sua equipe possa concluir as ordens de serviço sem ligações telefônicas constantes ou falhas técnicas. Isso o torna ideal para equipes de serviços que precisam de fluxos de trabalho confiáveis e baseados na nuvem.

Melhores recursos do BlueFolder

Gerencie tarefas recorrentes e acompanhe ordens de serviço a partir de um painel centralizado

Dê aos clientes acesso ao status dos trabalhos por meio de portais online

Acompanhe o histórico de serviços e os ativos em vários locais

Forneça atualizações em tempo real aos técnicos através da aplicação móvel

Limitações do BlueFolder

Interface desatualizada em comparação com ferramentas mais modernas

Não foi projetado para gerenciamento de tarefas de uso geral

Preços do BlueFolder

Preços personalizados

Avaliações e comentários do BlueFolder

G2: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 80 avaliações)

📮ClickUp Insight: 92% dos trabalhadores utilizam métodos inconsistentes para acompanhar as ações a realizar, o que resulta em decisões perdidas e atrasos na execução. Seja para enviar notas de acompanhamento ou usar planilhas, o processo costuma ser disperso e ineficiente. A solução de gerenciamento de tarefas do ClickUp garante a conversão perfeita de conversas em tarefas, para que sua equipe possa agir rapidamente e permanecer alinhada.

7. Fiix (ideal para equipes de manutenção e gerenciamento de ativos)

via Fiix

O Fiix é um CMMS (sistema computadorizado de gerenciamento de manutenção) projetado para organizações que precisam gerenciar ativos físicos, tarefas de manutenção e desempenho de equipamentos. Se você usa o Coast para rastreamento geral de tarefas, mas precisa de uma ferramenta especializada em gerenciamento do ciclo de vida de ativos, o Fiix é uma atualização poderosa.

O Fiix ajuda as equipes a garantir a segurança da conexão durante os logins, o que é vital para o funcionamento dos equipamentos. Você pode usá-lo para agendar manutenções preventivas, rastrear peças de reposição e gerar relatórios detalhados com facilidade.

Melhores recursos do Fiix

Gerencie a manutenção de ativos com acompanhamento completo do histórico de serviços

Programe a manutenção preventiva para reduzir o tempo de inatividade

Acompanhe ordens de serviço e gerencie o estoque em um só lugar

Conecte dispositivos e sensores IoT para fluxos de trabalho de manutenção inteligentes

Limitações do Fiix

Pode ser complexo para usuários sem conhecimentos técnicos

Preços do Fiix

Plano gratuito

Básico: US$ 45 por usuário/por mês

Profissional: US$ 75 por usuário/por mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Flix

G2: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fiix?

Gosto muito da forma como o Fiix mantém registros por ativo, facilitando o tratamento de problemas recorrentes.

Gosto muito da forma como o Fiix mantém registros por ativo, facilitando o tratamento de problemas recorrentes.

8. Flock (ideal para comunicação e bate-papo em equipe)

via Flock

O Flock é uma alternativa ao Coast que prioriza a comunicação, oferecendo recursos robustos de mensagens e colaboração para pequenas empresas e equipes em crescimento. Pense nele como um Slack com gerenciamento de tarefas integrado, ajudando as equipes a conversar, atribuir tarefas e manter as conversas organizadas.

Com o Flock, os líderes de equipe não precisam ficar perguntando aos outros sobre a disponibilidade e a programação da equipe antes de tomar uma decisão — tudo pode ser rastreado em conversas em tempo real, enquetes e lembretes.

Principais recursos do Flock

Organize as conversas da equipe usando canais, tópicos e mensagens diretas

Atribua tarefas e realize enquetes com listas de tarefas e lembretes integrados

Compartilhe arquivos e inicie videoconferências para uma colaboração simplificada

Integre com aplicativos de produtividade como Trello e Google Drive

Limitações do Flock

Menos popular que o Slack ou o Microsoft Teams, portanto, menos integrações de terceiros

Relatórios e análises limitados

Preços do Flock

Starter : Grátis para até 20 usuários

Pro : US$ 249/usuário/mês

Empresa: Preços personalizados para equipes grandes

Avaliações e comentários do Flock

G2: 4,4/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

➡️ Leia mais: Agendamento de recursos: um guia completo para gerentes de projeto

9. Manutenção (ideal para gerenciamento de instalações)

através da Maintenance Care

O Maintenance Care é perfeito para gerentes de instalações que precisam de um CMMS escalável e fácil de usar. Ele vai além do Coast, oferecendo gerenciamento de ordens de serviço, rastreamento de ativos e um planejador de manutenção preventiva personalizado para operações prediais.

Se você gerencia hospitais, escolas ou escritórios, o Maintenance Care ajuda a estabelecer uma conexão segura com sua equipe de manutenção por meio de um melhor planejamento e comunicação, antes de prosseguir com reparos caros.

Principais recursos do Maintenance Care

Acompanhe os ativos e equipamentos das instalações em vários locais

Planeje a manutenção preventiva usando um calendário visual

Aceite e organize ordens de serviço por meio de um portal de solicitações baseado na web

Equipe os técnicos com um aplicativo móvel para a conclusão de tarefas no local

Limitações da manutenção

A interface do usuário pode parecer um pouco confusa para alguns usuários

As ferramentas de relatórios são básicas na versão gratuita

Preços de manutenção

Edição gratuita : recursos básicos incluídos

Empresa : US$ 225 por usuário por mês

Pacote completo: US$ 500/por mês

Avaliações e comentários sobre manutenção

G2: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 90 avaliações)

10. Doodle (ideal para agendar reuniões e eventos)

via Doodle

Se os recursos básicos do calendário do Coast não atendem às suas necessidades, o Doodle oferece uma maneira inteligente e fácil de agendar reuniões entre fusos horários e equipes. Ele elimina a confusão de e-mails indo e voltando, permitindo que os participantes votem nos melhores horários.

Para líderes de equipe e gerentes que desejam organizar sincronizações recorrentes, chamadas com clientes ou check-ins semanais, o Doodle é uma ferramenta simples e prática que funciona.

Principais recursos do Doodle

Agende reuniões com facilidade usando ferramentas de disponibilidade baseadas em enquetes

Sincronize os horários das reuniões com os calendários do Google, Outlook ou Apple

Automatize reservas usando uma página de agendamento pessoal

Coordene reuniões em grupo ou individuais sem precisar trocar e-mails

Limitações do Doodle

Recursos limitados de gerenciamento de tarefas

Não é ideal para fluxos de trabalho complexos

Preços do Doodle

Gratuito : Recursos básicos de agendamento para usuários individuais

Pro : US$ 14,95/usuário/mês

Equipe : US$ 19,95/usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Doodle

G2: 4,5/5 (mais de 2000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 1000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Doodle?

O Doodle permite que todos os membros da sua equipe informem sua disponibilidade, e você pode ver tudo em uma visualização geral. Quando você tenta agendar uma reunião, ele informa quando todos estão disponíveis, sem que você precise se preocupar com isso.

O Doodle permite que todos os membros da sua equipe informem sua disponibilidade, e você pode ver tudo em uma visualização geral. Quando você tenta agendar uma reunião, ele informa quando todos estão disponíveis, sem que você precise se preocupar com isso.

➡️ Leia mais: Gerenciamento de tempo facilitado: criando sua programação semanal perfeita

Pare de usar o Coast. Otimize seus fluxos de trabalho com o ClickUp

Se você precisa de agendamento avançado, comunicação mais inteligente entre equipes ou rastreamento escalável de ativos, a alternativa certa ao aplicativo Coast dependerá do seu caso específico.

Se você está procurando uma plataforma completa para lidar com gerenciamento de tarefas, agendamento, automação e colaboração, o ClickUp se destaca por sua flexibilidade incomparável, recursos personalizáveis e ferramentas com inteligência artificial.

Precisa de ajuda para gerenciar sua equipe com mais eficácia? ✅ Experimente o ClickUp gratuitamente.