Modelos gratuitos de contratos de venda para acordos claros e profissionais

Está elaborando um contrato de vendas? Isso pode parecer uma jogada inteligente... até que lhe custe o negócio (ou pior, um processo judicial).

Quer esteja a fechar o seu primeiro contrato de venda ou a lidar com vários clientes, um contrato mal elaborado transmite uma imagem negativa. Precisa de algo que tenha um aspeto profissional, proteja os seus interesses e não lhe ocupe toda a tarde.

Nesta publicação do blogue, partilhamos modelos de contratos de venda gratuitos que o ajudam a criar acordos profissionais sem as dores de cabeça das letras pequenas ou advogados caros. Apenas contratos que significam negócios. Vamos começar!

O que são modelos de contrato de venda?

Os modelos de contrato de venda são documentos prontos a utilizar que descrevem os termos, condições e expectativas de uma venda. Abrangem detalhes importantes, como o preço de compra, calendários de pagamento, legislação aplicável, descrições do produto ou serviço e responsabilidades de cada parte.

O uso de um modelo de contrato agiliza todo o processo de negociação em dias úteis, garante que pontos legais importantes sejam abordados e ajuda a manter a consistência entre os negócios.

🧠 Curiosidade: Os primeiros “negócios de vendas” não eram fechados com um aperto de mão, mas sim através de trocas. Em 6000 a.C., as pessoas trocavam bens e serviços em vez de usar dinheiro. Imagine trocar uma cabra por um pouco de trigo: foi assim que o comércio começou.

O que torna um modelo de contrato de venda bom?

Um bom modelo de contrato de venda esclarece o acordo entre um vendedor e um comprador, protegendo os interesses de todos. Ambas as partes devem sair sabendo exatamente o que foi acordado.

Os melhores modelos incluem:

Responsabilidades claramente definidas: Descreve o que cada parte deve entregar ou concluir no contrato de mercadorias

Condições de pagamento simples: detalha os prazos de pagamento, detalha os prazos de pagamento, gestão de orçamentos , custos de envio, condições e eventuais penalidades

Tratamento definido de cancelamentos: Explica as políticas de reembolso, devoluções, rescisão do contrato, violações do vendedor ou falha do comprador em concluir a transação

Garantias: Detalhe todas as promessas relacionadas ao produto ou serviço que afetam Detalhe todas as promessas relacionadas ao produto ou serviço que afetam a retenção do cliente

Cláusulas de confidencialidade: Protegem informações comerciais confidenciais (se necessário), em conformidade com o Código Comercial Uniforme (UCC) e a legislação federal

Processo claro de resolução de litígios: define as expectativas do cliente caso surjam conflitos, como falta de transporte, durante ou após a venda

🔍 Você sabia? De acordo com um relatório da WorldCC, uma gestão deficiente dos contratos leva a uma erosão média do valor de 8,6%, prejudicando as relações comerciais e os lucros.

12 modelos de contrato de venda

Lidar com diferentes tipos de contratos exige mais do que boas intenções. Um contrato claro e estruturado define as expectativas e protege todos os envolvidos.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, oferece modelos de contratos de venda com uma abordagem mais inteligente.

Cada modelo oferecido pelo software de vendas ClickUp é uma estrutura sólida para formalizar vendas, definir responsabilidades e alinhar as partes antes do início do trabalho.

Vamos explorar 12 opções de modelos em detalhes. 👇

1. Modelo de contrato de compra e venda da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Use o modelo de contrato de compra e venda da ClickUp para organizar os termos do negócio e os detalhes das partes de forma clara

O modelo de contrato de compra e venda da ClickUp ajuda a criar documentos juridicamente vinculativos, armazená-los com segurança e manter os detalhes dos clientes prontos para negócios futuros, tudo sem precisar alternar entre abas.

Este modelo solicita que você documente tudo corretamente, incluindo os nomes das partes, datas do contrato, garantias aplicáveis e o que está sendo comprado ou vendido. Condições de pagamento, datas de vencimento, métodos de pagamento e descontos estão todos claramente descritos.

Você também tem espaço para descrever os produtos ou serviços na íntegra, para que não haja margem para confusão. Detalhes de entrega, prazos, marcos e expectativas? Tudo definido desde o início.

📌 Ideal para: Freelancers, consultores, prestadores de serviços, proprietários de pequenas empresas e equipes de compras que precisam criar contratos de compra profissionais que protejam ambas as partes.

O ClickUp permitiu que nossa empresa fosse mais eficiente, organizada e diplomática na forma como operamos. O ClickUp nos permitiu nos tornar uma nova versão de nós mesmos, melhor para nós e para nossos clientes.

💡 Dica profissional: Precisa de ajuda para começar a elaborar seu contrato de venda? Experimente o assistente de IA da ClickUp, o ClickUp Brain. Diga a ele que tipo de contrato você precisa e ele lhe dará um ponto de partida rápido. Aproveite a ajuda do ClickUp Brain para começar a usar seus contratos de venda

2. Modelo de contrato comercial ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Redija um contrato juridicamente vinculativo para proteger os interesses da sua empresa com o modelo de contrato comercial da ClickUp

O modelo de contrato comercial da ClickUp é uma solução simples e pronta a usar para criar acordos profissionais sem confusão jurídica. Desde o início, oferece uma estrutura clara e organizada com espaços editáveis para todos os elementos essenciais: nome da empresa, informações de contacto, data do acordo e detalhes de ambas as partes.

Você não precisa parecer um advogado para obter um contrato sólido. Ele está estruturado de forma fácil de seguir, com seções claramente identificadas, como Serviços oferecidos, Taxas, Termos de cancelamento, Cobertura legal e muito mais. Você tem tudo para garantir contratos de serviço, expectativas e responsabilidades, sem precisar começar do zero.

📌 Ideal para: Proprietários de pequenas empresas, fornecedores, prestadores de serviços e equipes de compras que precisam de um contrato profissional e pronto para edição para formalizar transações de forma rápida e clara.

🤝 Lembrete: Automatizar o processo de pedidos de compra pode levar a ganhos significativos de eficiência, reduzindo erros manuais e acelerando os ciclos de aquisição.

3. ClickUp Adendo a um modelo de contrato

Obtenha o modelo gratuito Aplique o Adendo ClickUp a um modelo de contrato para facilitar as modificações nos documentos

Precisa fazer uma alteração em um contrato existente? O modelo de adendo ao contrato da ClickUp facilita a atualização dos termos de um acordo sem precisar reescrever tudo. Se você estiver modificando um cronograma, adicionando serviços ou ajustando responsabilidades, este modelo mantém tudo organizado, claro e juridicamente válido.

Todos os campos essenciais já estão preenchidos: basta inserir o nome do contrato, a data, os nomes das duas partes e as modificações específicas que você deseja fazer. Além disso, há até um espaço para anexar assinaturas digitais para maior comodidade.

📌 Ideal para: Proprietários de pequenas empresas, equipes jurídicas e gerentes de projeto que precisam de uma maneira rápida e editável de formalizar alterações contratuais.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de contrato de colaboração em Word e ClickUp

4. Modelo de revisão de contrato da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Analise e revise contratos rapidamente com o modelo de revisão de contratos da ClickUp

Se você já teve que lidar com vários contratos em diferentes equipes, sabe como é fácil perder detalhes importantes. Este modelo de revisão de contrato da ClickUp organiza todos os contratos de acordo com o estágio de revisão da documentação — seja uma nova solicitação, um rascunho, em revisão interna ou pelo cliente, em execução ou pronto para renovação.

O que destaca este modelo? Ele oferece uma visão geral do que foi aprovado, do que está pendente e do que ainda precisa ser revisado. Cada cartão de contrato inclui subtarefas para termos importantes, como escopo dos serviços, multa por atraso no pagamento, cláusulas de rescisão e muito mais. Etiquetas codificadas por cores facilitam a identificação de gargalos.

📌 Ideal para: Equipes jurídicas, gerentes de contratos, responsáveis por compras e líderes de projetos que precisam de uma maneira estruturada de acompanhar o andamento dos contratos.

🔍 Você sabia? A Convenção das Nações Unidas sobre Contratos para a Venda Internacional de Mercadorias (CISG), estabelecida em 1980, fornece uma estrutura uniforme para o comércio internacional. Em dezembro de 2023, ela foi ratificada por 97 países, representando dois terços do comércio mundial.

5. Modelo de contrato de serviços ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Garanta que ambas as partes tenham um contrato executável com o modelo de contrato de serviços da ClickUp

O modelo de contrato de serviços da ClickUp é perfeito para estabelecer expectativas, definir responsabilidades e garantir que ambas as partes estejam em sintonia, sem entrar em disputas trabalhistas.

São simplificados, totalmente editáveis e abrangem todos os elementos essenciais, tais como disposições gerais, responsabilidades de serviço, condições de pagamento e cláusulas de rescisão. Incluem até mesmo uma cláusula de indemnização para proteger ambas as partes.

Além disso, espaços reservados úteis e colchetes editáveis facilitam a personalização. Se você é freelancer, consultor ou oferece serviços recorrentes, este modelo economiza tempo e garante que você esteja protegido antes mesmo de começar a trabalhar.

📌 Ideal para: Freelancers, prestadores de serviços independentes, consultores e pequenas empresas que desejam um contrato profissional e pronto a usar para dar início a projetos.

⚙️ Bônus: Obtenha insights sobre como melhorar as relações entre agências e clientes para definir expectativas claras, simplificar a comunicação e alinhar os resultados com os objetivos do cliente.

Isso ajudou e simplificou a organização do trabalho entre os departamentos dentro das Operações: Suporte/Gerenciamento de Projetos/Entrega e Sucesso do Cliente. Também melhorou nossa capacidade de nos comunicarmos e sermos transparentes com outras partes interessadas internas, como Vendas, e externas, como clientes de varejo e empresariais.

6. Modelo de gerenciamento de contratos da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Organize todas as partes interessadas com o modelo de gerenciamento de contratos da ClickUp

Precisa de uma maneira mais rápida de iniciar a criação de contratos? O modelo de gerenciamento de contratos da ClickUp é uma ferramenta essencial para enviar novas solicitações de contratos à sua equipe jurídica sem precisar trocar vários e-mails.

Com campos claros para preencher com a finalidade, departamento, tipo de contrato e detalhes importantes, fornece aos advogados exatamente o que eles precisam na primeira vez. Simplifica a comunicação, reduz atrasos e ajuda sua equipe a se manter organizada e em conformidade.

Está a integrar um novo cliente, a contratar um prestador de serviços ou a atualizar os termos? Basta preencher e enviar.

📌 Ideal para: equipes de RH, departamentos de compras, operações jurídicas, vendas e qualquer pessoa que precise frequentemente iniciar novos contratos ou acordos dentro de uma organização.

📖 Leia também: Os melhores aplicativos de software para gerenciamento de contratos

7. Modelo de contrato de prestador de serviços da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Descreva o escopo do trabalho, prazos e detalhes de pagamento com o modelo de contrato de prestador de serviços da ClickUp

Redigir contratos de prestação de serviços do zero muitas vezes leva a atrasos, inconsistências ou omissões de detalhes legais. O modelo de contrato de prestação de serviços da ClickUp ajuda você a definir as regras básicas, os resultados esperados e a proteger tanto a sua empresa quanto o prestador de serviços de áreas cinzentas da lei, incluindo questões relacionadas a produtos defeituosos.

O que torna este modelo especialmente eficaz é a barra de navegação lateral integrada. Cada seção essencial, como Serviços, Pagamento, Prazo e Confidencialidade, está claramente dividida. Ele também inclui anexos vinculados (como o Anexo A para detalhes do serviço), o que ajuda a manter o documento principal organizado, ao mesmo tempo que permite espaço para entregas detalhadas.

📌 Ideal para: equipes de RH, departamentos de compras, operações jurídicas e proprietários de pequenas empresas que contratam regularmente prestadores de serviços independentes.

8. Modelo de contrato de compra da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie e armazene contratos de compra com o modelo de contrato de compra da ClickUp

Se você está comprando ou vendendo bens ou propriedades, o modelo de contrato de compra da ClickUp é uma ferramenta útil para garantir que tudo seja registrado de forma clara e profissional. Ele permite documentar todos os elementos importantes, como garantia implícita, condições de pagamento e condições de entrega.

O que diferencia este modelo é a sua seção de especificações integrada, que solicita que você adicione descrições detalhadas e imagens das compras do comprador, garantindo transparência e minimizando possíveis disputas.

O layout intuitivo orienta você em cada elemento necessário e inclui dicas úteis, como “Insira uma foto do item aqui”, para torná-lo o mais visual possível.

📌 Ideal para: Equipes de compras, transações imobiliárias, vendedores autônomos, gerentes de operações e qualquer pessoa que lida com vendas de produtos ou imóveis.

🔍 Você sabia? Empresas com processos de vendas bem definidos apresentam um crescimento de receita 28% maior em comparação com aquelas com pipelines mal gerenciados.

9. Modelo de carta de rescisão de contrato da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie uma carta de rescisão abrangente com o modelo de carta de rescisão de contrato da ClickUp

Despedir um prestador de serviços ou fornecedor não precisa ser constrangedor ou complicado. O modelo de carta de rescisão de contrato da ClickUp é ideal para isso. Este formato de carta simples e profissional ajuda você a comunicar o fim de uma relação comercial com clareza, empatia e precisão jurídica.

É vantajoso porque a sua estrutura orientada solicita que insira todos os elementos essenciais — detalhes do destinatário, data de vigência, motivos de rescisão e duração do serviço — sem ter de se preocupar em encontrar as palavras certas. Também inclui um tom cortês, firme mas respeitoso, que é fundamental para manter a boa vontade no futuro.

📌 Ideal para: gerentes de RH, equipes de sucesso do cliente, gerentes de projeto, departamentos jurídicos e proprietários de pequenas empresas que precisam encerrar formalmente relações com fornecedores, prestadores de serviços ou contratados.

📖 Leia também: Os melhores modelos de RFQ para aquisições eficazes

📮 ClickUp Insight: 24% dos trabalhadores afirmam que tarefas repetitivas os impedem de realizar um trabalho mais significativo, e outros 24% sentem que suas habilidades são subutilizadas. Isso significa que quase metade da força de trabalho se sente bloqueada criativamente e subvalorizada. 💔 O ClickUp ajuda a redirecionar o foco para trabalhos de alto impacto com agentes de IA fáceis de configurar, automatizando tarefas recorrentes com base em gatilhos. Por exemplo, quando uma tarefa é marcada como concluída, o agente de IA do ClickUp pode atribuir automaticamente a próxima etapa, enviar lembretes ou atualizar o status do projeto, liberando você de acompanhamentos manuais. 💫 Resultados reais: A STANLEY Security reduziu o tempo gasto na criação de relatórios em 50% ou mais com as ferramentas de relatórios personalizáveis do ClickUp, liberando suas equipes para se concentrarem menos na formatação e mais nas previsões.

10. Modelo de pipeline de vendas ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Visualize todo o seu funil de vendas com o modelo de pipeline de vendas do ClickUp

O modelo de pipeline de vendas do ClickUp é um centro de comando para seus negócios, acompanhando cada lead desde o primeiro contato até o fechamento do negócio (ou o ocasional “talvez na próxima vez”). Ele também oferece suporte a funis de vendas, relacionamentos, cronogramas e oportunidades de receita.

Cada item no pipeline passa por etapas codificadas por cores, como Fechado [Perdido], Proposta, Demonstração e Cliente potencial qualificado, que correspondem à forma como as equipes de campo pensam e trabalham. O campo Último contato garante que nenhum lead ou fornecedor seja perdido. Você saberá exatamente com quem entrar em contato e quando.

Quando você precisa de consistência, a Visualização de SOP de vendas ajuda a padronizar suas etapas, seja ao integrar um prestador de serviços ou concluir uma verificação no local.

📌 Ideal para: Freelancers, representantes de vendas, fundadores de startups, profissionais de gerenciamento de projetos e proprietários de pequenas empresas que desejam gerenciar leads, propostas, demonstrações e relacionamentos com clientes, além de faturar clientes em vários setores.

🧠 Curiosidade: Durante a Idade Média, a Escola de Salamanca enfatizou a liberdade contratual e a equidade, estabelecendo as bases para os princípios contratuais modernos.

11. Modelo de processo de vendas ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Gerencie seu funil de vendas do início ao fim com o modelo de processo de vendas do ClickUp

Suponha que você esteja gerenciando um pipeline de vendas complexo com várias partes móveis ou trabalhando em uma startup em ritmo acelerado, onde NFTs, DAOs e lançamentos comunitários são sua linguagem cotidiana. Nesse caso, o modelo de processo de vendas do ClickUp é a escolha ideal.

As tarefas estão organizadas em quatro fases principais: Lançamento da coleção, Construção da comunidade, Serviço público e NFT Town. Cada fase contém itens de ação específicos, como “Lançar o site e o Discord”, “Recompensar os atuais HODLers” ou “Lançar a loja de produtos”, ideais para alinhar equipes multifuncionais e manter o foco principal nos principais resultados.

📌 Ideal para: Equipes web, líderes de projetos NFT, gerentes de projetos experientes, profissionais de marketing digital, equipes de desenvolvimento de software e freelancers que gerenciam projetos de longo prazo orientados para a comunidade.

12. Modelo de formulário de pedido de produto ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Facilite mais do que nunca a encomenda dos seus produtos com o modelo de formulário de encomenda de produtos ClickUp

O modelo de formulário de pedido de produto da ClickUp é uma ferramenta visualmente intuitiva e altamente funcional para gerenciar todo o ciclo de vida do pedido, desde o recebimento até o atendimento. A visualização do quadro divide os pedidos em etapas como Novo pedido, Embalagem, Em trânsito, Entregue e Atendido, dando à sua equipe visibilidade de todas as etapas.

Cada cartão de tarefa inclui detalhes essenciais, como nome do cliente, categoria do produto, descrição do produto e tipo de pedido (varejo ou atacado), todos visualmente diferenciados por etiquetas codificadas por cores para facilitar a visualização. Além disso, sua interface compartilhável o torna perfeito para a colaboração com clientes.

📌 Ideal para: Empresas de comércio eletrônico, equipes de armazém, coordenadores de atendimento, gerentes de produto e pequenas empresas que desejam rastrear e gerenciar pedidos de clientes com eficiência.

Feche o negócio com os modelos da ClickUp

Um contrato de venda bem estruturado define as expectativas, protege todas as partes envolvidas e fortalece o relacionamento com os clientes. Os modelos gratuitos do ClickUp vão além de documentos estáticos — eles são dinâmicos, editáveis e integrados ao seu fluxo de trabalho.

Ao contrário dos modelos típicos, o ClickUp oferece campos personalizados, colaboração no modelo, acompanhamento de tarefas e automações inteligentes para manter os negócios em andamento.

Desde o primeiro rascunho até a assinatura final, o ClickUp oferece uma estrutura confiável para todas as etapas do seu processo de vendas, ajudando você a manter a eficiência e o foco sem configurações desnecessárias.

