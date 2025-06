Glean vs. Notion: qual ferramenta de IA é melhor para gerenciamento de conhecimento?

Duas horas de pesquisa e as abas do seu navegador estão fora de controle. Analisar relatórios intermináveis mantém você à frente, mas rastrear insights manualmente é como tentar pegar água com uma peneira.

É aí que entram as ferramentas de gestão do conhecimento — soluções que capturam, organizam e ajudam você a realmente usar suas informações.

Sua pesquisa pode levá-lo a avaliar estes dois principais concorrentes: Glean vs. Notion. À primeira vista, ambos oferecem indexação de pesquisa, insights de IA e até mesmo usuários fiéis. Então, qual é a opção certa?

Este artigo explica tudo. Descubra quem ganha a batalha entre Glean e Notion, analise as diferenças entre eles, desde a finalidade e os principais recursos até o que eles oferecem para diferentes equipes. Por fim, apresentaremos o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, e, depois de ver o que o ClickUp tem a oferecer, temos certeza de que sua escolha final será bem simples.

Vamos lá! 🚀

Glean vs. Notion: em resumo

Recurso Glean Notion Bônus: ClickUp ⭐️ Pesquisa e recuperação Pesquisa multiplataforma com tecnologia de IA em várias ferramentas Recursos de pesquisa interna com um formato wiki estruturado Pesquisa unificada em tarefas, documentos, chats e aplicativos conectados Descoberta de conhecimento Recomendações contextuais e exibição automática Marcação, vinculação e categorização manuais Insights, resumos e conteúdo exibido automaticamente gerados por IA em todas as áreas de trabalho Organização de conteúdo Indexe documentos existentes de várias fontes Crie bancos de dados, páginas aninhadas e wikis Organize com documentos, subpáginas, formatação avançada e incorpore tarefas, metas e mídia Assistência de IA Insights proativos com base na atividade do usuário Redação, resumos e formatação assistidos por IA O ClickUp Brain oferece AI StandUps, resumos, ajuda para redação e sugestões de automação sensíveis ao contexto Ferramentas de colaboração Compartilhamento de conhecimento, integração com o Slack Edição em tempo real, espaços de trabalho compartilhados Coedição em tempo real, comentários incorporados às tarefas, AI Notetaker e uma caixa de entrada unificada para ciclos de feedback Automatização do fluxo de trabalho Recuperação de conhecimento e notificações baseadas em IA Fluxos de trabalho personalizados, fórmulas e visualizações de banco de dados Lógica condicional, atualizações automatizadas de tarefas e automações de fluxo de trabalho geradas por IA Ideal para Acesso rápido a conhecimentos dispersos Estruturação profunda de conteúdo e colaboração em equipe Gerenciamento completo de conhecimento + tarefas + projetos com automação baseada em IA e recuperação instantânea de informações Preços* Preços personalizados Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 12/usuário por mês Teste gratuito e planos, planos personalizáveis para empresas

O que é o Glean?

via Glean

Procurando uma solução para fornecer consistentemente o que você precisa do seu centro de recursos? O Glean é uma escolha popular. Sua ferramenta de gerenciamento de conhecimento com IA possui algoritmos especializados para pesquisa empresarial.

O Glean conecta dados internos, insights externos e conhecimento da web em tempo real em uma única experiência de IA de trabalho. Ele também leva em consideração o acesso a arquivos e a experiência do usuário para acabar com resultados de pesquisa confusos ou informações desatualizadas.

Em resumo, oferece as respostas certas, exatamente quando necessário.

👀 Você sabia? 61% do tempo de uma equipe é gasto compartilhando, procurando e atualizando informações entre uma ferramenta e outra.

Recursos do Glean

Agora, antes que pareça mais uma barra de pesquisa do que uma ferramenta de IA, vamos esclarecer o que a torna eficiente.

Aqui estão os três principais recursos do Glean que ajudam você a trabalhar com tranquilidade:

Recurso nº 1: Conhecimento universal

via Glean

Quer perguntar a uma ferramenta sobre os dados da sua empresa e sobre o mundo em geral para obter uma resposta clara e rica em contexto? É para isso que o Glean's Universal Knowledge foi projetado. Ele unifica documentos internos, e-mails, chats e aplicativos empresariais com insights da web em tempo real.

Esteja você depurando código ou criando mensagens baseadas em dados, esse recurso capacita o assistente de IA a fornecer resultados de resposta e facilitar decisões mais rápidas.

Recurso nº 2: Pesquisa Glean

via Glean

Encontrar a informação certa não deve ser uma caça ao tesouro. O Glean Search oferece uma experiência de pesquisa eficiente com IA que entende o contexto e recupera os resultados mais relevantes.

Organiza os dados de toda a empresa usando um Gráfico de Conhecimento, que conecta e estrutura as informações de forma intuitiva.

Esta opção de pesquisa híbrida também inclui indexação inteligente que classifica os dados de acordo com a popularidade, informações do usuário e categorização detalhada. Isso reduz o tempo de pesquisa e melhora a descoberta de informações para que você se concentre na execução.

📮 ClickUp Insight: 92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por chats, e-mails e planilhas. Sem um sistema unificado para capturar e rastrear decisões, insights críticos para os negócios se perdem no ruído digital. Com os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp, você nunca mais precisa se preocupar com isso. Crie tarefas a partir de bate-papos, comentários de tarefas, documentos e e-mails com um único clique!

Recurso nº 3: biblioteca de prompts de IA

via Glean

Navegar por tarefas complexas se torna fácil com a Biblioteca de prompts com IA do Glean. Prompts pré-criados orientam os usuários a encontrar insights rapidamente, sejam eles para e-mails relacionados a contratações, resumir feedbacks ou analisar contratos.

Com categorias estruturadas em engenharia, jurídico, segurança e vendas, as equipes podem encontrar informações críticas sem precisar vasculhar arquivos espalhados. Se você deseja obter as melhores respostas do Glean AI, este recurso é o que você precisa.

Preços do Glean

Preços personalizados

O que é o Notion?

Ao contrário das informações focadas em IA e dos recursos avançados de pesquisa, o Notion pretende ser o seu espaço de trabalho completo. Pense nele como um caderno digital, um gerenciador de projetos e um centro de conhecimento da empresa, tudo em um só lugar.

via Notion

Seja para organizar tarefas pessoais ou gerenciar uma equipe, o Notion oferece documentos, bancos de dados e modelos personalizáveis que se adaptam ao seu fluxo de trabalho.

👀 Você sabia? Os profissionais do conhecimento passam 19% do seu tempo de trabalho procurando e coletando informações.

Recursos do Notion

O Notion se posiciona como uma ferramenta de organização e produtividade para uma ampla gama de casos de uso. Aqui estão os recursos exclusivos que o diferenciam no gerenciamento de conhecimento organizacional com tecnologia de IA:

Recurso nº 1: Wikis

via Notion

Os Wikis do Notion reúnem todo o conhecimento da sua equipe em um espaço organizado e fácil de pesquisar. Use filtros poderosos para encontrar o que você precisa instantaneamente. A barra lateral cresce com sua equipe, mantendo tudo ao seu alcance.

Possui páginas com recurso de arrastar e soltar para reorganizar rapidamente e usa “@menções” para vincular conteúdos de maneira integrada. Os wikis também oferecem o recurso Blocos sincronizados, que reflete atualizações instantâneas em várias páginas. Além disso, toda a interface é fácil de personalizar com emojis e imagens de capa.

Recurso nº 2: IA integrada

via Notion

Já desejou que suas anotações pudessem pensar por você? A IA do Notion faz exatamente isso. Ela conecta seu espaço de trabalho aos seus aplicativos favoritos, extrai insights, acompanha projetos e gera itens de ação.

O Notion AI também elabora agendas e planos de reuniões com base nas suas notas. Esteja você procurando decisões importantes ou criando novos conteúdos, esta solução de produtividade com IA mantém todas as informações acessíveis instantaneamente.

Recurso nº 3: Projetos

Quer que o gerenciamento de tarefas pare de parecer um malabarismo? O Notion Projects é um recurso focado em fornecer documentos compartilhados, visualizações nítidas e calendários de conteúdo integrados.

Ele também mantém seu fluxo de trabalho fácil de acompanhar com sua visualização em linha do tempo, quadros Kanban e agrupamento de tarefas por status. Isso mantém todas as informações do projeto em um único espaço de trabalho e permite que sua equipe automatize tarefas rotineiras.

Preços do Notion

Gratuito

Mais: US$ 12/mês por usuário

Negócios: US$ 24/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Glean vs. Notion: comparação de recursos

Quando se trata de produtividade, o Glean se destaca na pesquisa integrada, enquanto o Notion aprimora a organização do espaço de trabalho e a documentação.

Vamos compará-los lado a lado para ver como eles se classificam e onde são mais bem utilizados.

Recurso nº 1: Organização e precisão da pesquisa

O Glean é especializado em pesquisa em toda a empresa, extraindo dados de várias outras ferramentas, como Google Drive, Slack e Confluence. Sua pesquisa com IA fornece informações altamente relevantes em várias plataformas.

Além de oferecer uma pesquisa interna sólida, o Notion se destaca no gerenciamento de conteúdo estruturado com bancos de dados vinculados, páginas aninhadas e modelos personalizáveis. Isso o torna uma ótima opção para organizar conhecimento.

🏆 Vencedor: O Glean é o vencedor indiscutível, com sua pesquisa multiplataforma impulsionada por IA que facilita a recuperação de conhecimento. No entanto, o Notion é melhor para equipes que desejam estruturar seu conteúdo e gerenciar documentação detalhada.

Recurso nº 2: Colaboração ao vivo e gerenciamento do fluxo de trabalho

Depois de recuperar as informações certas, o Glean possui recursos de colaboração com IA centrados no compartilhamento de conhecimento. Ele se integra a ferramentas como o Slack para comunicação, mas não possui edição em tempo real nativa.

Quando os olhos se voltam para o Notion, os usuários encontram sua colaboração em documentos ao vivo, espaços de trabalho compartilhados e uma estrutura de páginas flexível, ideal para projetos que precisam de várias equipes na mesma página, literalmente.

🏆 Vencedor: O Notion lidera em vários elementos de colaboração, incluindo edição em tempo real, links de acesso personalizáveis e calendários compartilhados dedicados. O Glean é uma solução abrangente se você não deseja abandonar suas ferramentas de produtividade existentes.

Recurso nº 3: Insights e automação

Os algoritmos de IA do Glean são especificamente treinados para fornecer recomendações contextuais. Eles podem ser automatizados para recuperar conhecimentos e revelar insights relevantes com base na atividade do usuário e no aplicativo integrado. Além disso, eles aprendem com os padrões de uso para fornecer informações proativas.

O Notion oferece automação por meio de bancos de dados vinculados, fórmulas e geração de conteúdo com IA. Sua solução de IA também pode fornecer resumos e insights precisos com base na qualidade das fontes de dados conectadas.

🏆 Vencedor: O Glean se destaca em insights proativos, e o Notion tem opções de automação mais abrangentes. Em termos de insights e automações, essa disputa acirrada termina em empate.

Glean vs. Notion no Reddit

Recorremos ao Reddit para ver qual ferramenta os usuários preferem em cenários da vida real. Muitos usuários apreciam o Notion por sua versatilidade e rico conjunto de recursos.

Por exemplo, um usuário do Reddit destaca o aplicativo por seus wikis e acompanhamento de tarefas:

Criei um wiki bastante completo nos últimos 1,5 anos da pós-graduação. Grande vantagem: também posso usá-lo como um rastreador de metas e tarefas.

Criei um wiki bastante completo nos últimos 1,5 anos da pós-graduação. Grande vantagem: também posso usá-lo como um rastreador de metas e tarefas.

No subreddit r/LlamaIndex, outro usuário elogia o Glean por sua simplicidade e confiabilidade:

Eu trabalho muito com o Glean, que é super simples de configurar e possui um rico conjunto de APIs que permitem criar ferramentas internas, se você preferir.

Eu trabalho muito com o Glean, ele é super simples de configurar e possui um rico conjunto de APIs que permitem criar ferramentas internas, se você preferir.

Explorar a conversa sobre Glean vs. Notion no Reddit revela uma variedade de perspectivas. Equipes que priorizam ferramentas de anotações e produtividade rápida geralmente tendem a preferir o Notion.

Por outro lado, se você gerencia grandes volumes de documentos antes de obter insights rapidamente, a Pesquisa Híbrida do Glean é uma opção popular.

Conheça o ClickUp — a melhor alternativa ao Glean e ao Notion

Recebeu o relatório trimestral da sua solução de gestão do conhecimento? Agora, dezenas de tarefas e ações estão a caminho.

Antes que o estresse comece, imagine criar, delegar e acompanhar tudo em um só lugar, com apenas alguns cliques. Ou melhor ainda, as metas são atualizadas automaticamente, você recebe uma notificação no celular e pode começar a trabalhar imediatamente.

Isso não é uma ilusão — é o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho. Ele combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat — tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Conecte seus aplicativos existentes, melhore o gerenciamento de documentos e atualize seu centro de conhecimento — veja como o ClickUp supera o Glean e o Notion.

ClickUp’s One Up #1: ClickUp Brain

Recupere documentos relevantes, crie insights claros e mantenha-se atualizado sobre toda a sua base de conhecimento com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain é a plataforma de IA da plataforma, criada para transformar a forma como você obtém e gerencia sua base de conhecimento. A solução também ajuda a criar um centro de conhecimento, gerando calendários de revisão, fluxos de trabalho personalizados e atualizações instantâneas de projetos.

As equipes também podem usar o AI StandUp, que fornece um resumo das notas das reuniões, atualizações do projeto e prioridades dos últimos sete dias.

💡Dica profissional: Use o AI StandUp para intervir em escalações a tempo ou para se atualizar após as férias.

Precisa rastrear essas ideias? As respostas do Brain vêm com links de origem acessíveis na janela de chat.

ClickUp’s One Up #2: Pesquisa conectada do ClickUp

Inicie qualquer aplicativo sem esforço e encontre qualquer arquivo em qualquer lugar da plataforma com a Pesquisa Conectada do ClickUp

Quer ter certeza de nunca perder nenhuma informação, não importa o que esteja fazendo? A Pesquisa Conectada do ClickUp é a resposta definitiva para uma pesquisa unificada, instantânea e integrada.

O recurso permite que você acesse todas as suas tarefas, documentos e arquivos, mesmo a partir de aplicativos conectados, com uma única consulta. Ele também possui atalhos para iniciar aplicativos, pesquisar o histórico da área de transferência e criar trechos sem esforço.

Além disso, é super fácil de encontrar no centro de comando, na barra de ação global e até mesmo no aplicativo para desktop.

O ClickUp é uma ótima ferramenta que usamos para nos manter organizados e em dia com os eventos. A plataforma nos proporcionou um repositório de conhecimento.

O ClickUp é uma ótima ferramenta que usamos para nos manter organizados e em dia com os eventos. A plataforma nos proporcionou um repositório de conhecimento.

ClickUp One Up #3: ClickUp Docs e gerenciamento do conhecimento

Formate conteúdo instantaneamente, vincule tarefas e colabore com equipes para edições detalhadas com o ClickUp Docs

O ClickUp Docs é uma ferramenta de documentação que ajuda você a escrever qualquer coisa. Da criação de estratégias a planos de ação para projetos, sua rica formatação markdown permite estilizar o conteúdo instantaneamente com comandos de barra.

As equipes também podem incorporar tarefas, imagens e metas diretamente nos documentos. Opções como subpáginas e edição em tempo real mantêm as ideias organizadas.

Quer saber como compartilhá-los? O Docs vem com opções personalizáveis de compartilhamento público e privado.

Também está bem integrado com o ClickUp Brain, caso você precise de ajuda para estruturar frases ou refinar e-mails. As equipes podem usar o ClickUp Notepad para listas de verificação rápidas e notas de reuniões. Quer isso automatizado? O AI Notetaker da ClickUp é uma excelente opção para resumos inteligentes de reuniões, transcrições pesquisáveis e itens de ação, tudo conectado a tarefas e documentos.

📖 Leia também: Como usar IA para fazer anotações

Quer uma solução única focada em fornecer insights precisos? O Gerenciamento de Conhecimento da ClickUp torna o gerenciamento de documentos diários mais fácil do que nunca.

Acesse todos os espaços de trabalho e arquivos para obter os melhores insights com inteligência artificial com o ClickUp Knowledge Management

A cada solicitação, seus algoritmos de IA conectados vasculham sistematicamente todos os espaços de trabalho em busca das informações mais relevantes.

O ClickUp também possui importadores integrados que garantem a migração perfeita de documentos e planilhas, mantendo a formatação. Ele também facilita a colaboração por meio de comentários no documento, videoclipes e uma caixa de entrada unificada para gerenciar threads de feedback.

Modelo de base de conhecimento ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Estabeleça recursos da empresa, diretrizes de melhores práticas, listas de verificação de integração e muito mais com o modelo de base de conhecimento do ClickUp

O modelo de base de conhecimento do ClickUp é um modelo criado para aprimorar o gerenciamento de recursos. Suas subpáginas pré-preenchidas são fáceis de personalizar e incluem seções dedicadas para uma visão geral, pré-requisitos e recursos.

O modelo de gerenciamento do conhecimento também inclui espaço para práticas recomendadas e seções de perguntas frequentes para orientar novos usuários. As equipes também podem manter a responsabilidade com tabelas para anexos e revisões.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de gerenciamento de tarefas no ClickUp e Excel

ClickUp’s One Up #4: Automações ClickUp

Minimize tarefas manuais e estabeleça regras para atividades recorrentes com o ClickUp Automations

Já desejou ter o conforto e a eficiência de deixar a lógica condicional cuidar de suas tarefas? É isso que o ClickUp Automations oferece.

O recurso permite automatizar tarefas repetitivas, definir gatilhos condicionais e criar fluxos de trabalho avançados sem intervenção manual. Se você não tiver certeza de como configurá-lo, descreva a automação e o ClickUp AI irá gerar a configuração perfeita para você.

Em resumo, o ClickUp Automations refina todo o fluxo de trabalho da sua equipe, com foco na melhoria, e não apenas nas operações administrativas.

Usamos o ClickUp para todo o gerenciamento de projetos e tarefas, bem como base de conhecimento. Ele também foi adotado para monitorar e atualizar nossa estrutura OKR e vários outros casos de uso, incluindo fluxogramas, formulários de solicitação de férias e fluxos de trabalho. É ótimo poder oferecer tudo isso em um único produto, pois as coisas podem ser facilmente interligadas.

Usamos o ClickUp para todo o gerenciamento de projetos e tarefas, bem como base de conhecimento. Ele também foi adotado para monitorar e atualizar nossa estrutura OKR e vários outros casos de uso, incluindo fluxogramas, formulários de solicitação de férias e fluxos de trabalho. É ótimo poder oferecer tudo isso em um único produto, pois as coisas podem ser facilmente interligadas.

ClickUp’s One Up #5: Tarefas do ClickUp

Crie pontos de ação, organize atividades de projetos e gerencie responsabilidades com o ClickUp Tasks

Use ClickUp Tasks para atribuir, acompanhar e delegar tarefas com um único clique. As tarefas também permitem que os usuários definam dependências integradas para uma melhor coordenação da equipe.

Cada atividade pode conter subtarefas claras, anexos de arquivos relevantes e comentários. As tarefas são fáceis de conectar a objetivos maiores, mantendo as metas de longo prazo alinhadas e garantindo que as atividades diárias permaneçam no caminho certo.

Gerenciamento de conhecimento perfeito com o ClickUp

Capacitar sua empresa com gerenciamento de conhecimento ajuda você a organizar e analisar dados rapidamente. O Notion se destaca por sua rica personalização e recursos de espaço de trabalho completo, enquanto o Glean se concentra na captura e organização rápida de notas.

Embora a escolha final dependa das suas necessidades, todas as equipes merecem uma solução que centralize o trabalho, simplifique a comunicação e melhore o fluxo de trabalho de pesquisa.

O ClickUp oferece tudo isso (e muito mais) com seu gerenciamento de tarefas, insights, integrações e automação baseados em IA.

De qualquer forma, o ClickUp se destaca como um parceiro mais eficaz para o seu fluxo de trabalho.

Pronto para aperfeiçoar a forma como gerencia suas informações? Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp!