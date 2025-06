Análise do Clockify: recursos, preços, prós e contras

Você levou três horas para escrever essa postagem no blog. Então, é isso que você cobra do seu cliente.

Mas espere... e quanto ao tempo que você levou para editar e aperfeiçoar, criar e adicionar infográficos e publicar no CMS do cliente? Se isso estiver incluído no seu escopo de trabalho, você também deve controlar o tempo que investe nisso. Sem controlar com precisão o tempo dos seus projetos, você está perdendo dinheiro.

Esteja você tentando descobrir como cobrar um cliente, gerenciar a produtividade da equipe ou simplesmente melhorar seus hábitos de trabalho, saber exatamente como você gasta suas horas de trabalho cria uma base para tomar melhores decisões.

Os aplicativos de controle de tempo são úteis, e o Clockify se tornou uma opção popular, oferecendo um plano gratuito atraente junto com recursos premium. Mas será que a plataforma realmente oferece a funcionalidade que freelancers e equipes precisam?

Esta análise abrangente do Clockify examina os pontos fortes e fracos da ferramenta. Também apresentaremos o ClickUp, a única alternativa ao Clockify de que você precisará, tanto para gerenciamento de tempo quanto de projetos!

Clockify vs. ClickUp em resumo

Categoria Clockify ClickUp Função principal Ferramenta de controle de tempo e relatórios Plataforma completa de gerenciamento de projetos e produtividade com controle de tempo nativo Recursos principais Controle de tempo por meio de entrada manual, cronômetros ou extensões do navegador Planilhas de horas e relatórios detalhados Horas faturáveis e faturamento Acompanhamento de projetos com estimativas Detecção de inatividade e rastreamento automático Mais de 80 integrações Gerenciamento de tarefas e projetosRastreamento de tempo nativoPainéis e fluxos de trabalho personalizáveisAutomações personalizadas sem código, do tipo "se-então"Várias visualizações (Gantt, Kanban, Calendário, Lista e muito mais)Ferramentas com inteligência artificial (ClickUp Brain) Interface do usuário Simples e funcional; pode exigir algum aprendizado para recursos avançados Altamente personalizável com uma interface moderna; a configuração inicial pode demorar algum tempo Suporte para dispositivos móveis aplicativos para iOS e Android com recursos de controle de tempo móvel Aplicativos móveis completos para iOS e Android; suporta gerenciamento de tarefas e controle de tempo Integrações Integra-se com mais de 80 aplicativos, incluindo ClickUp, Trello, Asana e Jira Integra-se com mais de 1.000 aplicativos, incluindo Slack, Google Drive, GitHub e Clockify Ideal para Equipes focadas em controle de tempo preciso, faturamento e relatórios Equipes que buscam uma solução abrangente de gerenciamento de projetos com ferramentas integradas de controle de tempo e colaboração Preços Plano gratuito disponível; planos pagos com recursos avançados e para empresas Plano gratuito disponível Planos pagos personalizáveis para empresas Avaliações dos usuários G2: 4,5/5 Capterra: 4,8/5 G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 Limitações importantes A interface pode ser menos intuitiva para alguns usuários. Recursos limitados no plano gratuito A configuração inicial pode ser complexa

O que é o Clockify?

O Clockify é uma ferramenta de software de controle de tempo projetada para ajudar indivíduos e equipes a controlar as horas de trabalho, gerenciar vários projetos e analisar a produtividade.

Pense no Clockify como sua planilha digital. Ele facilita o registro de entradas de tempo e a classificação do trabalho em projetos específicos. Você também pode usá-lo para criar relatórios detalhados de faturamento, folha de pagamento ou gerenciamento de projetos em pouco tempo.

Com recursos robustos de controle de tempo, como um aplicativo para desktop, aplicativo móvel e extensão para navegador, o Clockify simplifica o controle do tempo gasto em tarefas. É uma maneira fácil de gerenciar o tempo com eficácia e manter os projetos funcionando sem problemas.

💡 Dica profissional: Aqui vai uma dica para gerenciar o tempo — use a Técnica Pomodoro, um método criado por Francesco Cirillo no final dos anos 80. Ela divide o trabalho em intervalos focados — normalmente de 25 minutos — seguidos por pequenos intervalos para manter a mente descansada. Essa abordagem ajuda a reduzir a procrastinação, minimizar distrações e facilitar o controle do tempo gasto nas tarefas. Combine-o com um software de controle de tempo como o Clockify para registrar entradas de tempo, analisar a produtividade e acompanhar o andamento do seu projeto.

Principais recursos do Clockify

O Clockify torna o controle do tempo tão fácil quanto apertar um botão, esteja você lidando com vários projetos ou apenas tentando ver onde suas horas de trabalho estão indo. Ele tem tudo, desde controle básico de tempo até relatórios detalhados e até mesmo recursos para faturar clientes.

Aqui está um resumo dos principais recursos:

Recurso nº 1: Rastreador de tempo

via Clockify

A principal funcionalidade do Clockify gira em torno de seu intuitivo rastreador de tempo. Os usuários podem rastrear o tempo gasto em tarefas em tempo real usando um simples botão iniciar/parar ou adicionar entradas de tempo manualmente após concluir o trabalho.

O rastreador funciona em aplicativos para desktop, extensões de navegador e aplicativos móveis, para que você possa registrar horas com precisão, não importa onde esteja trabalhando.

O painel integrado oferece uma visão geral semanal das horas registradas, facilitando a visualização de como seu tempo é utilizado. As entradas de tempo são totalmente personalizáveis — você pode adicionar nomes de projetos, informações de clientes, tags e detalhes de tarefas para manter tudo organizado.

Isso ajuda você a acompanhar o andamento do projeto e identificar padrões de trabalho rapidamente.

👀 Você sabia? De acordo com a Lei de Parkinson, "O trabalho se expande de forma a preencher o tempo disponível para sua conclusão. " Este princípio sugere que, se você alocar uma quantidade específica de tempo — digamos, dez semanas — para concluir uma tarefa, você inconscientemente ajustará seus esforços para garantir que o trabalho leve todo o tempo, mesmo que ele possa ser concluído mais cedo. Esse fenômeno muitas vezes leva à ineficiência e à procrastinação, pois os indivíduos podem acabar prolongando tarefas desnecessariamente para se adequar ao prazo que estabeleceram.

Recurso nº 2: Gerenciamento de projetos

Além do controle básico de tempo, o Clockify também oferece recursos de gerenciamento de projetos que ajudam as equipes a coordenar seus esforços. Crie vários projetos, atribua membros da equipe a tarefas específicas, defina tarifas por hora para um faturamento preciso e acompanhe o andamento do projeto em relação aos prazos.

O Clockify oferece suporte a modelos de projetos, para que você possa configurar projetos recorrentes sem precisar começar do zero. Você também pode definir prazos estimados para as tarefas e compará-los com o tempo real gasto. Isso facilita o planejamento antecipado e a identificação de áreas que precisam ser melhoradas.

O Clockify também permite definir o status do projeto e codificar diferentes projetos com cores para uma melhor organização visual do andamento do seu projeto.

Os recursos robustos de relatórios do Clockify são um destaque. O software gera planilhas de horas e relatórios detalhados que podem ser filtrados por cliente, projeto, membro da equipe, tarefa, tag ou intervalo de datas. Esses relatórios fornecem informações valiosas sobre as tendências de produtividade e ajudam a identificar quais projetos consomem mais recursos.

Você pode exportar os relatórios em vários formatos (PDF, CSV, Excel) para facilitar o compartilhamento com clientes ou a integração com outras ferramentas de produtividade. Os relatórios resumidos mostram as horas faturáveis em comparação com as horas não faturáveis, simplificando o cálculo dos ganhos e a preparação de faturas para os clientes.

O Clockify também oferece relatórios com tabelas e gráficos para visualizar melhor a distribuição do tempo entre projetos e membros da equipe.

Recurso nº 4: Gerenciamento do tempo da equipe

Para empresas com várias equipes, o Clockify oferece recursos abrangentes de controle de tempo dos funcionários. Os administradores podem visualizar as planilhas de horas dos membros da equipe, aprovar entradas de tempo e monitorar a produtividade da organização. A plataforma oferece permissões baseadas em funções, permitindo que os gerentes controlem quem pode visualizar, editar ou aprovar entradas de tempo.

O recurso de controle de presença ajuda a monitorar quando os funcionários começam e terminam seu dia de trabalho, o que é particularmente útil para equipes remotas espalhadas por diferentes fusos horários.

Os gerentes também podem monitorar pausas e folgas, fornecendo uma visão completa da disponibilidade da equipe e dos custos de mão de obra. A plataforma inclui recursos de agendamento em planos de nível superior, permitindo que os gerentes planejem e atribuam horas de trabalho com antecedência.

Recurso nº 5: Controle de despesas

Além de monitorar o tempo gasto, o Clockify permite que os usuários registrem despesas associadas a projetos nos planos Pro e Enterprise. Esse recurso é especialmente valioso para freelancers e agências que precisam cobrar dos clientes pelo tempo e materiais utilizados.

As despesas podem ser categorizadas, atribuídas a projetos específicos e incluídas em relatórios abrangentes para fins de faturamento.

Os usuários podem anexar recibos às despesas, definir diferentes moedas e controlar custos faturáveis e não faturáveis. O recurso de controle de despesas funciona com faturamento, permitindo que você crie contas detalhadas que incluem tempo e despesas em um só lugar.

🧠 Curiosidade: Quando Jack Dorsey administrava simultaneamente o Twitter e o Square, ele usava um sistema rigoroso de bloqueio de tempo para manter a produtividade. Ele dedicava cada dia da semana a um foco específico: segundas-feiras para gestão, terças-feiras para desenvolvimento de produtos, quartas-feiras para marketing, quintas-feiras para parcerias e sextas-feiras para cultura da empresa. Com os escritórios do outro lado da rua, ele equilibrava seus dias de trabalho de 16 horas entre os dois. Aos sábados, ele fazia caminhadas para recarregar as energias, e os domingos eram dedicados à reflexão e ao planejamento estratégico para a semana seguinte. Essa disciplina e uma agenda inteligente permitiram que ele prosperasse como CEO duplo!

Preços do Clockify

Gratuito

Básico: US$ 4,99/usuário por mês

Padrão : US$ 6,99/usuário por mês

Pro : US$ 9,99/usuário por mês

Empresa: US$ 14,99/usuário por mês

Vantagens de usar o Clockify

O Clockify oferece várias vantagens que o tornam uma escolha popular entre freelancers, trabalhadores remotos e até mesmo equipes:

Plano gratuito generoso : Ao contrário de muitos concorrentes, o Clockify oferece uma versão gratuita realmente funcional, com usuários e projetos ilimitados. Isso o torna acessível para freelancers, startups e pequenas empresas com orçamentos limitados

Interface intuitiva : O design limpo e intuitivo torna o acompanhamento do tempo gasto em projetos simples para usuários de todos os níveis de conhecimento técnico. A curva de aprendizado é mínima, permitindo que as equipes implementem o sistema rapidamente

Disponibilidade em várias plataformas : o Clockify funciona em várias plataformas (web, desktop, dispositivos móveis) e oferece extensões para navegadores, tornando conveniente o controle do tempo, independentemente do seu ambiente de trabalho ou dispositivos preferidos

Relatórios detalhados : os recursos robustos de relatórios ajudam os usuários a analisar padrões de produtividade, identificar projetos demorados e tomar decisões baseadas em dados para melhorar a eficiência

Recursos de gerenciamento de equipe : a capacidade de monitorar a atividade de vários membros da equipe, definir diferentes níveis de permissão e aprovar planilhas de horas torna o Clockify adequado para equipes em crescimento e não apenas para usuários individuais

Opções de personalização : os usuários podem personalizar tags, taxas horárias, cores de projetos e estruturas de projetos para adaptar o software ao seu fluxo de trabalho específico e às necessidades da sua empresa

Recursos de integração: as integrações do Clockify com ferramentas populares de produtividade, como Asana, Trello, Jira, GitHub e QuickBooks, permitem que você o incorpore perfeitamente aos fluxos de trabalho existentes

Problemas comuns enfrentados pelos usuários do Clockify

Apesar de seus muitos pontos fortes, os usuários do Clockify geralmente relatam vários desafios:

Funcionalidade offline limitada : os recursos de acompanhamento de projetos offline do aplicativo móvel têm limitações, o que pode ser problemático para usuários que trabalham frequentemente sem acesso à Internet

Recursos básicos de faturamento : o Clockify inclui recursos de faturamento em seus planos pagos, mas eles podem não ser tão avançados quanto os de um software de faturamento dedicado. Alguns usuários preferem integrá-lo a outras ferramentas para obter recursos mais robustos

Automação limitada : em comparação com alguns concorrentes, o Clockify oferece menos recursos automatizados. Os usuários frequentemente precisam iniciar e parar manualmente os cronômetros ou inserir dados de tempo, o que pode levar a imprecisões se alguém se esquecer de monitorar seu tempo

Restrições de personalização de relatórios : O Clockify oferece recursos robustos de relatórios, mas alguns usuários desejam mais opções de personalização para criar relatórios adaptados às necessidades específicas de clientes ou internas

Curva de aprendizado para recursos avançados : embora o controle básico de tempo seja intuitivo, alguns usuários relatam que recursos avançados, como gerenciamento de equipes e relatórios complexos, exigem tempo para serem dominados

Limitações do aplicativo móvel : O aplicativo móvel Clockify, embora funcional, não oferece todos os recursos disponíveis nas versões para desktop ou web. Isso pode ser frustrante para usuários que trabalham principalmente em dispositivos móveis

Atrasos ocasionais na sincronização: alguns usuários relatam atrasos ocasionais na sincronização de dados entre dispositivos. Um atraso pode muitas vezes causar confusão ou entradas duplicadas ao alternar entre plataformas

📮ClickUp Insight: 92% dos profissionais do conhecimento utilizam estratégias personalizadas de gerenciamento de tempo. No entanto, a maioria das ferramentas de gerenciamento de fluxo de trabalho ainda não oferece recursos integrados robustos de gerenciamento de tempo ou priorização, o que pode dificultar a priorização eficaz. Os recursos de agendamento e controle de tempo com inteligência artificial do ClickUp podem ajudar você a transformar suposições em decisões baseadas em dados. Ele pode até sugerir janelas de foco ideais para tarefas. Crie um sistema de gerenciamento de tempo personalizado que se adapta à sua forma de trabalhar!

Avaliações do Clockify no Reddit

O Reddit oferece informações valiosas sobre as experiências reais dos usuários do Clockify. Em vários subreddits, os usuários compartilham feedback positivo e frustrações.

Do lado positivo, os usuários descobriram como maximizar o tempo faturável com as integrações do Clockify. Aqui está uma avaliação de meednayt em r/agency

O controle de tempo provou ser extremamente valioso para mim em projetos T&M. De repente, descobrimos que podemos cobrar mais de 30% dos nossos clientes se informarmos às pessoas o que realmente pode ser cobrado.

O controle de tempo provou ser extremamente valioso para mim em projetos T&M. De repente, descobrimos que podemos cobrar mais de 30% dos nossos clientes se informarmos às pessoas o que realmente pode ser cobrado.

Seus múltiplos casos de uso também são elogiados, com o usuário whencanistop observando em r/ContractorUK:

Usei o Clockify por um tempo quando queria ter certeza de que estava contando corretamente (durante o lockdown, quando trabalhava em turnos curtos com meu parceiro, alternando reuniões, trabalhando à noite, etc., e dividindo as tarefas de cuidar das crianças). Ele tem a função de cronômetro, mas também permite que você insira o tempo no final ou em uma data posterior, além de permitir que você faça relatórios e coisas do tipo.

Usei o Clockify por um tempo quando queria ter certeza de que estava contando corretamente (durante o lockdown, quando trabalhava em turnos curtos com meu parceiro, alternando reuniões, trabalhando à noite, etc., e dividindo as tarefas de cuidar das crianças). Ele tem a função de cronômetro, mas também permite que você insira o tempo no final ou em uma data posterior, além de permitir que você faça relatórios e coisas do tipo.

No entanto, a interface é criticada por usuários que se preocupam com o design, enquanto as limitações do fluxo de trabalho frustram outros. Um usuário do Reddit explica em uma comparação detalhada:

*A interface é cheia, com muitos ícones e funções diferentes. Quem gosta de mais simplicidade pode achar isso negativo

*A interface é cheia, com muitos ícones e funções diferentes. Quem gosta de mais simplicidade pode achar isso negativo

👀 Você sabia? Em 1967, paramos de medir um segundo usando as estrelas e passamos a cronometrá-lo com átomos de césio. Essa mudança atômica tornou a medição do tempo mais precisa do que nunca!

Alternativas para usar em vez do Clockify

Embora o Clockify ofereça recursos robustos de controle de tempo, algumas equipes precisam de ferramentas que combinem o controle de tempo com fluxos de trabalho e gerenciamento de projetos.

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina controle de tempo, gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat — tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Controle o tempo automaticamente ou manualmente com o ClickUp Project Time Tracking

Veja o que os profissionais estão dizendo sobre os recursos de controle de tempo e gerenciamento de projetos do ClickUp:

Analisamos várias opções e concluímos que, no geral, o ClickUp nos ofereceu a combinação certa de poder e flexibilidade. Também precisávamos resolver a questão do controle de tempo para medir e acompanhar os registros de tempo de prestadores de serviços externos sem precisar de aplicativos e serviços externos adicionais. O controle de tempo nativo do ClickUp funciona perfeitamente entre celulares, tablets e computadores.

Analisamos várias opções e concluímos que, no geral, o ClickUp nos ofereceu a combinação certa de poder e flexibilidade. Também precisávamos resolver a questão do controle de tempo para medir e registrar os registros de tempo de prestadores de serviços externos sem precisar de aplicativos e serviços externos adicionais. O controle de tempo nativo do ClickUp funciona perfeitamente entre celulares, tablets e computadores.

Recursos do ClickUp

Enquanto o Clockify se concentra principalmente no controle de horas, o ClickUp oferece uma solução integrada que conecta os dados de tempo ao seu fluxo de trabalho.

Vamos explorar esses recursos avançados um por um:

Vantagem nº 1 do ClickUp: Monitoramento de tempo de projetos do ClickUp

Comece a monitorar o tempo no ClickUp gratuitamente Crie visualizações personalizadas de horas faturáveis e não faturáveis, incluindo estimativas de tempo, com o recurso nativo de controle de tempo de projetos do ClickUp

Ao contrário da abordagem independente do Clockify, o ClickUp integra o controle de tempo do projeto de maneira perfeita em todo o seu fluxo de trabalho.

O temporizador global permite que você controle o tempo com um único clique em qualquer lugar, seja no desktop, na web ou no celular. Esteja você trabalhando em tarefas, documentos ou em reuniões, ele estará sempre ao seu alcance.

O ClickUp oferece vários métodos de controle de tempo para se adequar a diferentes estilos de trabalho. Você pode usar o cronômetro automático para controle em tempo real, adicionar tempo manualmente após concluir o trabalho ou usar a visualização da planilha de horas para obter uma visão geral das entradas semanais. A detecção de tempo ocioso integrada ajuda a manter a precisão, identificando períodos de inatividade.

Os dados de controle de tempo no ClickUp tornam-se imediatamente acionáveis. Você pode visualizar relatórios detalhados de tempo por projeto, tarefa, usuário, tag ou qualquer outro campo personalizado, ajudando as equipes a identificar onde o tempo está sendo gasto e otimizar os fluxos de trabalho.

As horas faturáveis podem ser claramente marcadas e separadas do tempo interno para o trabalho do cliente, com taxas faturáveis personalizadas para diferentes membros da equipe ou projetos. Todos os seus dados de tempo podem ser exportados para CSV para uma integração suave com sistemas de folha de pagamento ou faturamento.

A funcionalidade do software móvel de controle de tempo garante que você nunca perca o registro de horas de trabalho importantes, mesmo quando estiver longe da sua mesa. Essa abordagem abrangente de controle de tempo cria uma conexão perfeita entre suas tarefas, projetos e registros de tempo, tudo em uma única plataforma.

Vantagem do ClickUp #2: Gerenciamento de tempo do ClickUp

Atribua estimativas a tarefas e subtarefas enquanto distribui a carga de trabalho entre os membros da equipe com o ClickUp Time Management

A lista de recursos do ClickUp Time Management vai além do controle básico de tempo para ajudar os usuários a visualizar e otimizar suas agendas. O painel de controle de tempo da plataforma oferece uma visão geral abrangente de onde o tempo está sendo gasto em projetos, tarefas e membros da equipe.

Em seguida, os relatórios automáticos de controle de tempo mostram detalhamentos por projeto, status da tarefa, responsável e campos personalizados, permitindo que os gerentes identifiquem gargalos e otimizem a alocação de recursos.

Os recursos integrados de controle de tempo do ClickUp sincronizam-se com as prioridades e prazos das tarefas, tornando-o mais do que apenas um controlador de tempo — é um sistema completo de produtividade.

Vantagem do ClickUp #3: Calendário com inteligência artificial

Planeje, programe e acompanhe o progresso dos seus projetos principais e associados com o Calendário ClickUp

O Calendário IA do ClickUp também se integra perfeitamente com seus recursos de controle de tempo e gerenciamento de recursos (e com o seu Google Agenda), para que você possa ver as entradas de tempo ao lado das tarefas, obter visibilidade em tempo real do andamento do projeto e garantir que ninguém esteja com excesso de compromissos.

Ao combinar insights inteligentes com um layout de calendário familiar, ele ajuda você a identificar automaticamente conflitos de agendamento, otimizar cargas de trabalho e destacar as tarefas de maior prioridade, para que você possa se concentrar no que é mais importante.

Em vez de filtrar manualmente os prazos, o ClickUp AI sugere horários ideais para agendar o trabalho com base na sua disponibilidade, níveis de prioridade e carga de trabalho em todos os projetos. Esteja você planejando seu dia ou traçando um roteiro de longo prazo, as visualizações flexíveis diárias, semanais, mensais e até anuais facilitam o zoom in ou zoom out conforme necessário.

Precisa mudar as prioridades? Basta arrastar e soltar. Quer analisar as cargas de trabalho? Filtre por responsável, prioridade, tags ou campos personalizados para identificar gargalos ou equilibrar a carga entre sua equipe.

Vantagem do ClickUp #4: integração do Clockify com o ClickUp

Integre o Clockify com o ClickUp para aproveitar ao máximo seu gerenciamento de tempo

Para equipes que já investiram no Clockify, mas desejam ferramentas de gerenciamento de projetos mais robustas, o ClickUp oferece uma integração com o Clockify que conecta as duas plataformas. Isso oferece o melhor dos dois mundos: o familiar controle de tempo do Clockify e os recursos abrangentes de gerenciamento de projetos do ClickUp.

A integração sincroniza automaticamente as entradas de tempo entre as plataformas, eliminando entradas de dados duplicadas. Também cria um caminho suave para as equipes fazerem a transição para os recursos nativos de controle de tempo do ClickUp à medida que suas necessidades evoluem.

Vantagem nº 5 do ClickUp: modelos de gerenciamento de tempo do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe os prazos dos seus projetos e meça o tempo gasto em diferentes tarefas com o modelo de alocação de tempo do ClickUp

O ClickUp oferece uma variedade de modelos pré-criados para dar um impulso inicial aos seus esforços de gerenciamento de tempo. Os modelos de controle de tempo da plataforma fornecem uma estrutura organizada para acompanhar o progresso, monitorando as horas em diferentes projetos e tarefas. Você pode começar imediatamente com campos personalizados predefinidos para informações do cliente, taxas de cobrança e categorias de projetos.

O modelo de alocação de tempo do ClickUp ajuda as equipes a visualizar e otimizar a distribuição do tempo entre vários projetos, tarefas e membros da equipe. Essa solução fácil de usar ajuda os gerentes a alocar recursos de maneira inteligente, aproveitando recursos como as estimativas de tempo do ClickUp. Isso melhora a precisão do planejamento, evita o esgotamento e garante que as principais prioridades recebam o investimento de tempo certo, sem necessidade de adivinhações.

Com este modelo, as equipes podem:

Crie blocos de tempo personalizados para diferentes categorias de projetos para garantir uma alocação equilibrada

Acompanhe o tempo real gasto em comparação com as estimativas para melhorar a precisão do planejamento futuro

Visualize a capacidade da equipe em todos os departamentos para evitar a sobrealocação

Gere relatórios detalhados para identificar padrões de produtividade e oportunidades de otimização

Personalize os níveis de prioridade para garantir que projetos críticos recebam o investimento de tempo adequado

Integre com os fluxos de trabalho existentes do ClickUp para um gerenciamento de tempo perfeito

👉🏼 Da mesma forma, o modelo de análise de tempo do ClickUp ajuda as equipes a identificar tendências de produtividade e melhorar a eficiência.

👉🏼 O modelo de planilha de horas do ClickUp Services facilita o controle das horas dos funcionários, com campos para tempo faturável e não faturável.

👉🏼 Para aqueles que preferem períodos de trabalho estruturados, o modelo ClickUp Time Box simplifica o bloqueio de tempo, alocando intervalos específicos para trabalho focado em tarefas priorizadas.

Esses modelos são totalmente personalizáveis para se adequar ao seu fluxo de trabalho e podem ser implementados imediatamente, economizando tempo e esforço na criação de sistemas de controle do zero.

Preços do ClickUp

É hora de selecionar a melhor solução de controle de tempo — ClickUp

O controle de tempo não se resume a registrar horas — trata-se de saber onde sua energia está sendo gasta e usar essas informações para trabalhar de forma mais inteligente. O plano gratuito do Clockify é ótimo para controle básico de tempo com usuários ilimitados, mas você pode precisar de algo mais se precisar de gerenciamento de projetos integrado.

O ClickUp combina recursos robustos de controle de tempo com gerenciamento de tarefas e equipes, tornando-o ideal para freelancers, equipes remotas e empresas que precisam de insights mais profundos. Quer um rastreador simples? O Clockify é a solução. Precisa de uma solução completa? O ClickUp é a resposta.

Cadastre-se agora para obter uma conta gratuita do ClickUp e experimente a diferença!