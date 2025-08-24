os 10 melhores softwares de boletim informativo interno para o engajamento dos funcionários

A comunicação é a espinha dorsal de qualquer organização próspera. Manter as equipes informadas, alinhadas e engajadas requer um esforço consistente, especialmente nos ambientes de trabalho distribuídos de hoje.

Os boletins informativos internos continuam a gozar de popularidade como o meio de comunicação interna preferido.

Seja para compartilhar novidades da empresa ou comemorar conquistas dos funcionários, um boletim informativo interno bem elaborado promove a transparência, cria um senso de comunidade e estimula o engajamento.

Portanto, se você está procurando um software de boletim informativo interno para melhorar a comunicação, temos as dez melhores opções!

O que você deve procurar em um software de boletim informativo interno?

Recomendamos que você procure um software de boletim informativo interno para empresas com os seguintes recursos:

Criação de conteúdo com IA : procure plataformas de software com : procure plataformas de software com ferramentas de redação com IA integradas para redigir boletins informativos atraentes, gerar linhas de assunto e personalizar o conteúdo com base nas preferências dos funcionários

Agendamento e automação de conteúdo : escolha um boletim informativo com um sistema de agendamento integrado para ajudar suas equipes a se comunicarem. Os recursos de automação permitem enviar mensagens recorrentes ou atualizações acionadas

Distribuição multiplataforma : certifique-se de que a ferramenta suporta : certifique-se de que a ferramenta suporta canais de comunicação , como e-mail, aplicativos móveis, mensagens instantâneas, intranet da empresa e muito mais. A integração com canais externos, como Slack ou Microsoft Teams, permite enviar mensagens para o canal preferido da sua equipe

Acompanhamento e análise do engajamento : a : a ferramenta de comunicação interna deve medir métricas de engajamento, como taxa de abertura, taxa de cliques, tempo de leitura, etc. Essas informações úteis ajudam a otimizar o desempenho do boletim informativo

Segmentação e personalização dos funcionários : a solução de software deve permitir que você personalize a : a solução de software deve permitir que você personalize a estratégia de comunicação interna . Deve permitir que você segmente diferentes funcionários com base em sua função, localização ou departamento para uma experiência personalizada

Suporte multimídia interativo: a ferramenta de comunicação interna deve oferecer suporte a recursos multimídia avançados, como imagens, vídeos, GIFs, enquetes e formulários de feedback, para tornar seus boletins informativos mais envolventes

🔍 Você sabia: e-mails com emojis na linha de assunto tiveram uma taxa de abertura 56% maior e uma taxa de cliques 96% maior do que aqueles sem emojis.

Software para boletins informativos internos em resumo

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços ClickUp – Criação de conteúdo com inteligência artificial – Automação de tarefas – Distribuição multiplataforma – Acompanhamento e análise do engajamento Equipes que precisam de uma solução completa para gerenciamento de projetos, boletins informativos internos e colaboração em equipe Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas Connecteam – Comunicação com prioridade para dispositivos móveis – Pesquisas com funcionários – Chat em tempo real – Base de conhecimento para compartilhamento de documentos Forças de trabalho sem mesa ou distribuídas que precisam de comunicação interna com prioridade para dispositivos móveis Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 35/mês para 30 usuários SnapComms – Alertas de mensagens urgentes – Alertas no desktop – Proteção de tela e tickers personalizáveis – Listas de distribuição para segmentação Equipes que precisam de comunicação interna de alto impacto e atualizações urgentes Preços personalizados Staffbase – Mensagens multicanal – Aplicativo para funcionários e soluções de intranet – Listas de distribuição personalizadas – Análises e relatórios Organizações de nível empresarial que precisam de comunicações internas multicanal com a marca da empresa Preços personalizados HubEngage – Recursos de gamificação – Engajamento multicanal – Enquetes interativas e feedback – Personalização de conteúdo com inteligência artificial Empresas que buscam impulsionar o engajamento dos funcionários por meio de uma comunicação personalizada e gamificada Preços personalizados Workshop – Editor de arrastar e soltar – Modelos personalizáveis – Ferramentas de análise – Agendamento e planejamento de entrega Equipes que precisam de uma ferramenta colaborativa para criar e programar boletins informativos internos Essencial: US$ 250/mês para 250 funcionários; Avançado e Premium: preços personalizados Nectar – Reconhecimento e recompensas aos funcionários – Boletins informativos visuais – Catálogos de recompensas personalizáveis – Reconhecimento entre colegas Organizações que combinam boletins informativos internos com reconhecimento e engajamento dos funcionários Preços personalizados Cerkl Broadcast – Distribuição de boletins informativos com inteligência artificial – Acessibilidade móvel – Análise de engajamento em tempo real – Configuração sem código Equipes que buscam boletins informativos internos automatizados, com inteligência artificial e entrega de conteúdo personalizado uS$ 799/mês; Transmissão + Celular: US$ 799 + 20%/mês PoliteMail – Integração com o Outlook – Testes A/B para otimização – Segmentação de funcionários – Taxas de abertura e acompanhamento do engajamento Equipes que utilizam o Microsoft Outlook para comunicações internas por e-mail e análises detalhadas uS$ 0,50/mês por funcionário (Profissional); US$ 0,35/mês por funcionário (Corporativo); US$ 0,20/mês por funcionário (Empresa) Primeiro lugar – Distribuição de conteúdo com inteligência artificial – Distribuição multicanal (e-mail, aplicativos móveis, Slack, etc.) – Análise de engajamento Empresas que precisam de comunicações internas personalizadas e multicanal com entrega de conteúdo impulsionada por IA Preços personalizados

Os 10 melhores softwares para boletins informativos internos

Aqui está uma lista dos dez melhores softwares para boletins informativos internos:

1. ClickUp (Melhor ferramenta multifuncional de gerenciamento de projetos e boletim informativo interno)

O ClickUp é um aplicativo poderoso para o trabalho que configura vários canais de comunicação para uma experiência de trabalho rica e sem esforço.

Quer você esteja lidando com comunicações internas, acompanhando tarefas em andamento ou executando campanhas de marketing, o ClickUp permite que você coordene tudo com apenas alguns cliques.

Use o ClickUp para equipes de marketing para criar canais de comunicação para sua equipe

Você pode gerenciar toda a sua estratégia de comunicação interna usando o ClickUp para equipes de marketing. Crie listas ou projetos dedicados para boletins informativos, atribua tarefas de redação e design, defina prazos, gerencie ciclos de revisão usando status personalizados e visualize seu calendário de comunicações.

Você pode notificar os membros da sua equipe sobre aprovações pendentes e prazos do boletim informativo. Isso garante que você receba feedback em tempo hábil e atualize o boletim informativo da sua empresa conforme necessário.

Use o ClickUp Docs como seu principal espaço de criação. Elabore boletins informativos visualmente ricos com imagens, vídeos, tabelas e opções de formatação incorporados. Colabore em tempo real com colegas, deixe comentários, atribua itens de ação diretamente do texto e mantenha o histórico de versões.

Crie boletins informativos ricos e interativos usando o ClickUp Docs

Organize as seções do boletim informativo como páginas ou subpáginas dentro de um Doc para obter uma estrutura melhor. Você também pode usar ferramentas de formatação para tornar o boletim informativo visualmente atraente e fácil de ler.

Use @menções no Doc para atribuir seções ou solicitar feedback dos membros da equipe. Habilite comentários para que eles possam reunir opiniões e sugestões diretamente no conteúdo.

Redigir um boletim informativo interno atraente é fundamental para tornar essas comunicações eficazes, por isso você tem o ClickUp Brain como seu guia.

O ClickUp Brain é um assistente de redação integrado com inteligência artificial que fornece assistência impactante para a criação de ideias para seus boletins informativos com base nas necessidades da organização. Se você não sabe como criar boletins informativos envolventes, o Brain pode ajudá-lo desde a concepção até a execução.

Tudo o que você precisa fazer é dizer ao Brain o que sua organização faz e onde você está com dificuldades; ele pode ajudá-lo em segundos! Aqui está um boletim informativo que ele produziu com apenas uma solicitação:

Elabore boletins informativos impactantes em segundos com apenas um simples comando usando o ClickUp Brain

Comunique-se com sua equipe interna em várias plataformas com o ClickUp Chat

O ClickUp reúne muitos outros recursos para alinhar suas equipes internas. O ClickUp Chat é uma plataforma de comunicação de última geração que integra e-mail, mensagens instantâneas, comentários, anúncios e todos os outros modos imagináveis.

Essa consolidação das suas comunicações internas elimina silos e melhora a acessibilidade para todos. Isso torna a circulação de boletins informativos internos tão fácil quanto clicar em enviar!

Simplifique o planejamento da distribuição e os acompanhamentos usando o ClickUp Automations para notificar as partes interessadas sobre rascunhos prontos para revisão ou definir lembretes para datas de publicação. Embora o ClickUp não envie e-mails em massa diretamente como plataformas de e-mail dedicadas, você pode gerenciar a criação de conteúdo e o fluxo de trabalho de aprovação de forma integrada e, em seguida, usar integrações (como o Zapier) ou recursos de comunicação interna, como o ClickUp Chat ou o e-mail no ClickUp, para compartilhamento ou anúncios direcionados.

📮 ClickUp Insight: Os resultados da nossa pesquisa sobre a eficácia das reuniões mostram que 18% dos entrevistados dependem de threads de e-mail para comunicação assíncrona. Embora os e-mails permitam discussões detalhadas sem reuniões em tempo real, muitas threads podem se tornar excessivas e difíceis de acompanhar. Transforme o caos dos e-mails em ações organizadas com o Gerenciamento de Projetos por E-mail do ClickUp. Converta instantaneamente e-mails importantes em tarefas rastreáveis, defina prioridades, atribua responsabilidades e estabeleça prazos, tudo sem precisar alternar entre plataformas. Mantenha sua caixa de entrada organizada e seus projetos em andamento com o ClickUp!

Melhores recursos do ClickUp

Integre gerenciamento de projetos, boletins informativos internos e colaboração em equipe em uma única plataforma

Use o ClickUp Brain para criação de conteúdo, automação de tarefas e geração de insights

Compartilhe feedback instantâneo ou conecte-se com sua equipe imediatamente usando o ClickUp Chat

Converta documentos, @menções e outras formas de comunicação em tarefas acionáveis

Integre com uma variedade de plataformas de comunicação e produtividade para manter as conversas fluindo

Consolide tarefas, comentários e notificações usando o ClickUp Inbox para uma comunicação simplificada

Acesse uma biblioteca de modelos de boletins informativos internos para economizar tempo e esforço

Analise métricas de engajamento, como taxas de abertura e taxas de cliques, usando o Painel do ClickUp

Limitações do ClickUp

Os novos usuários podem passar por uma curva de aprendizado para se adaptar aos recursos abrangentes da plataforma

As atualizações frequentes da plataforma podem parecer perturbadoras para aqueles com fluxos de trabalho rígidos

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Veja o que Sid Babla, coordenador do programa de bem-estar da Dartmouth College, disse sobre o ClickUp:

“O ClickUp reduziu a necessidade de comunicação por e-mail e simplificou a colaboração da nossa equipe de criação de conteúdo. Agora, conseguimos passar da ideação/brainstorming para o primeiro rascunho com uma rapidez 2 a 3 vezes maior.

“O ClickUp reduziu a necessidade de comunicação por e-mail e simplificou a colaboração da nossa equipe de criação de conteúdo. Agora, conseguimos passar da ideação/brainstorming ao primeiro rascunho com uma rapidez 2 a 3 vezes maior.

2. Connecteam (Ideal para comunicação e engajamento de funcionários com prioridade para dispositivos móveis)

via Connecteam

Quer estar em contato constante com sua equipe que trabalha de qualquer lugar? O Connecteam foi projetado para equipes sem mesa ou distribuídas. Sua plataforma mobile-first facilita o envio de boletins informativos, atualizações, pesquisas e materiais de treinamento para os telefones dos funcionários, garantindo que todos permaneçam conectados, independentemente da localização.

O Connecteam simplifica os boletins informativos internos com publicação inteligente, atualizações interativas e acompanhamento do engajamento em tempo real — essencial para setores com equipes altamente distribuídas.

Principais recursos do Connecteam

Facilite o chat em tempo real para conectividade instantânea e atualizações rápidas nas newsletters

Gerencie as dúvidas dos funcionários sobre o boletim informativo com um sistema interno de tickets

Use pesquisas para obter feedback dos funcionários sobre ideias para boletins informativos

Compartilhe documentos e recursos importantes por meio de uma base de conhecimento centralizada

Limitações do Connecteam

Depende muito de dispositivos móveis, o que pode ser uma limitação para organizações que trabalham em escritórios

Comunicação por vídeo em tempo real limitada

Preços do Connecteam

Plano para pequenas empresas : Grátis

Básico : US$ 35/mês

Avançado : US$ 59/mês

Especialista : US$ 119/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Connecteam

G2 : 4,6/5 (mais de 2.260 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 1.220 avaliações)

3. SnapComms (Ideal para alertas de alto impacto aos funcionários e mensagens urgentes)

via SnapComms

Precisa enviar mensagens urgentes que exigem atenção imediata? Use o SnapComms para atualizações e anúncios críticos.

O SnapComms contorna o software tradicional de marketing por e-mail para enviar notificações de boletins informativos como alertas em tempo real. De atualizações direcionadas a anúncios para toda a empresa, os funcionários recebem boletins informativos instantaneamente.

Com opções de segmentação, os usuários podem personalizar alertas para equipes ou departamentos específicos. Isso garante que o boletim informativo certo chegue às pessoas certas no momento certo. Embora possa enviar boletins informativos, seu ponto forte reside em formatos de alta visibilidade, como alertas na área de trabalho, tickers rolantes, protetores de tela e notificações pop-up que contornam a confusão de e-mails para mensagens urgentes.

Principais recursos do SnapComms

Envie mensagens urgentes por meio de alertas na área de trabalho, tickers rolantes e notificações em tela cheia

Personalize papéis de parede e protetores de tela para integrar as comunicações internas em segundo plano

Use listas de distribuição para enviar boletins informativos direcionados e relevantes para aumentar o engajamento

Limitações do SnapComms

O uso excessivo pode causar fadiga de alertas entre os funcionários

Requer conhecimento técnico, o que significa treinamento adicional para administradores

Preços da SnapComms

Informação: Preços personalizados

Engage: Preços personalizados

Classificações e avaliações da SnapComms

G2 : 4,7/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o SnapComms?

Avaliação da G2 sobre a SnapComms:

O SnapComms facilitou a comunicação, conseguimos alcançar o dobro do número de funcionários em comparação com o uso de e-mails. ”

O SnapComms facilitou a comunicação, conseguimos alcançar o dobro do número de funcionários em comparação com o uso de e-mails. ”

4. Staffbase (Ideal para comunicações internas e branding em nível empresarial)

via Staffbase

O Staffbase é uma ferramenta de comunicação interna de nível empresarial. Oferece uma plataforma de e-mail de comunicação interna com a marca da empresa, um aplicativo para funcionários e soluções de intranet para otimizar as comunicações internas.

Use listas de distribuição personalizadas para personalizar a entrega do boletim informativo, garantindo que os funcionários recebam conteúdo relevante para obter o máximo envolvimento e retenção de informações.

O Staffbase suporta mensagens multicanal, garantindo que atualizações importantes cheguem aos funcionários onde quer que eles estejam. Sua interface intuitiva facilita a criação, distribuição e gerenciamento de modelos de boletins informativos internos.

Principais recursos do Staffbase

Integre com outras ferramentas de trabalho para uma comunicação interna tranquila

Personalize o envio de boletins informativos por meio de listas de distribuição personalizadas

Analise a eficácia dos seus boletins informativos através de análises e relatórios

Limitações do Staffbase

Requer um investimento significativo, tornando-o inacessível para organizações menores

Exige conhecimentos técnicos e de design, tornando-o intensivo em recursos

Preços da Staffbase

Negócios : Preços personalizados

Empresa: Preços personalizados

Classificações e avaliações da Staffbase

G2 : 4,6/5 (mais de 230 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 70 avaliações)

5. HubEngage (Ideal para engajamento personalizado dos funcionários e gamificação)

via HubEngage

O HubEngage ajuda as organizações a criar um local de trabalho conectado, simplificando as comunicações internas e o envolvimento dos funcionários. Centralizar várias ferramentas de comunicação em uma única plataforma simplifica o gerenciamento de boletins informativos e melhora a colaboração da equipe. Também garante que atualizações importantes não se percam na confusão.

Sua personalização com inteligência artificial ajuda você a adaptar o conteúdo do boletim informativo a cada funcionário. Também oferece suporte ao engajamento multicanal em aplicativos móveis, e-mail, mensagens de texto e sinalização digital.

Melhores recursos do HubEngage

Gamifique as comunicações internas usando pontos, recompensas e tabelas de classificação

Diversifique a estratégia de comunicação interna alcançando diferentes plataformas

Incorpore recursos interativos às newsletters, como pesquisas rápidas, questionários e feedback

Limitações do HubEngage

A configuração e a obtenção de uma alta adoção pelos usuários podem levar tempo

O forte foco em dispositivos móveis pode não ser adequado para todas as estruturas organizacionais

Preços do HubEngage

Planos e preços personalizados

Classificações e avaliações da HubEngage

G2 : 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o HubEngage ?

Avaliação da G2 sobre o HubEngage:

Muitos de nossos funcionários não trabalham em nossos escritórios principais – o HubEngage permite que todos saibam o que está acontecendo em todas as nossas unidades, compartilhando suas realizações. Também usamos o aplicativo como fonte de informações sobre políticas e eventos futuros para funcionários.

Muitos de nossos funcionários não trabalham em nossos escritórios principais – o HubEngage permite que todos saibam o que está acontecendo em todas as nossas unidades, compartilhando suas realizações. Também usamos o aplicativo como fonte de informações sobre políticas e eventos futuros para funcionários.

6. Workshop (Ideal para a criação colaborativa de boletins informativos e contribuições da equipe)

via Workshop

O Workshop é uma plataforma de e-mail para comunicação interna que adiciona um toque colaborativo à criação de boletins informativos. Ele reúne comunicadores internos, permitindo que eles representem seus departamentos e diversifiquem as comunicações por e-mail.

A sua interface intuitiva também permite criar um boletim informativo interno com um design apelativo, sem precisar escrever uma única linha de código.

Com modelos integrados, as equipes podem criar rapidamente boletins informativos profissionais alinhados com a marca da empresa. Além disso, os recursos de colaboração em equipe garantem um trabalho em equipe perfeito e a criação eficiente de conteúdo.

Melhores recursos do workshop

Simplifique o design do boletim informativo com o editor intuitivo de arrastar e soltar da ferramenta

Acompanhe as métricas de engajamento dos boletins informativos usando ferramentas de análise integradas

Planeje e programe boletins informativos para garantir a entrega no prazo

Personalize o plano de comunicação e os modelos de boletim informativo interno para uma experiência com a marca da sua empresa

Limitações do workshop

Carece de recursos de automação para distribuir e-mails internos

Gera análises básicas que podem não ser suficientes para uma análise detalhada

Preço do workshop

Essencial : US$ 250/mês

Aprimorado : Preços personalizados

Premium: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre workshops

G2 : 4,7/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

7. Nectar (Ideal para comunicação interna voltada para o reconhecimento dos funcionários)

via Nectar

O Nectar combina comunicações internas com uma plataforma robusta de reconhecimento e recompensas para funcionários. Ele permite o reconhecimento entre colegas, permitindo que os funcionários comemorem as conquistas uns dos outros em tempo real.

Isso cultiva um senso de comunidade e mantém os funcionários envolvidos com as atualizações da empresa. Pense nisso como uma plataforma social profissional onde boletins informativos internos informam e reforçam a cultura da empresa, destacando os marcos e as contribuições dos funcionários.

Principais recursos do Nectar

Crie boletins informativos visualmente atraentes com a marca da empresa, imagens e mídia rica

Personalize catálogos de recompensas para se alinhar à cultura e aos valores da empresa

Permita votações e indicações para prêmios no processo de reconhecimento dos funcionários

Gere relatórios e análises para obter insights sobre as tendências de reconhecimento

Limitações do Nectar

Escalabilidade limitada, o que pode ser um problema para grandes organizações

Os recursos de comunicação são secundários em relação à plataforma de reconhecimento

Menos foco no design/análise do boletim informativo em comparação com ferramentas dedicadas

Preços Nectar

Reconhecimento e recompensas : Preços personalizados

Comunicações internas: Preços personalizados

Classificações e avaliações da Nectar

G2 : 4,7/5 (mais de 6.550 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 290 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Nectar?

Avaliação da G2 sobre o Nectar:

Gosto do fato de ser uma maneira divertida e super fácil de compartilhar seu respeito e apreço com seus colegas. Com o Nectar, implementar o reconhecimento imediato ficou muito mais fácil. Também gosto do fato de podermos ser recompensados pelo tempo de serviço na empresa e pela conclusão de vídeos de treinamento. Com a cota mensal de pontos, também percebo que compartilho meu carinho com muito mais frequência e reconheço meus colegas de trabalho mais do que no passado.

Gosto do fato de ser uma maneira divertida e super fácil de compartilhar seu respeito e apreço com seus colegas. Com o Nectar, implementar o reconhecimento imediato ficou muito mais fácil. Também gosto do fato de podermos ser recompensados pelo tempo de serviço na empresa e pela conclusão de vídeos de treinamento. Com a cota mensal de pontos, também percebo que compartilho meu carinho com muito mais frequência e reconheço meus colegas de trabalho mais do que no passado.

💡 Dica profissional: crie um boletim informativo interno que combine atualizações da empresa, notícias do setor e destaques dos funcionários, pois isso tende a gerar maior engajamento.

8. Cerkl Broadcast (Melhor para boletins informativos personalizados com tecnologia de IA)

via Cerkl Broadcast

O Cerkl Broadcast usa inteligência artificial para preencher listas de distribuição direcionadas. Em seguida, ele entrega boletins informativos internos personalizados com base nos interesses e funções dos funcionários.

Garantir que o conteúdo certo chegue às pessoas certas ajuda a reduzir a sobrecarga de informações e melhora o engajamento.

Por exemplo, a equipe de suporte recebe boletins informativos técnicos, a equipe de marketing recebe as estratégias mais recentes, etc. Essa abordagem personalizada, combinada com a automação das comunicações internas, aumenta a eficácia das campanhas por e-mail.

Principais recursos do Cerkl Broadcast

Automatize a criação e distribuição de boletins informativos por meio da personalização com inteligência artificial

Obtenha análises em tempo real para monitorar o engajamento e a eficácia do boletim informativo

Use a implementação sem código para configuração e personalização rápidas

Acesse boletins informativos em qualquer lugar através de fácil acessibilidade móvel

Limitações da Cerkl Broadcast

Os algoritmos de IA podem demorar algum tempo a calibrar e compreender os requisitos dos funcionários

Os administradores precisam de treinamento para entender bem os recursos avançados

Menos controle manual sobre o design do boletim informativo em comparação com editores do tipo arrastar e soltar

Preços do Cerkl Broadcast

Transmissão : US$ 799/mês

Transmissão + Celular: US$ 799 + 20%/mês

Classificações e avaliações da Cerkl Broadcast

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🔍 Você sabia? 47% das pessoas verificam seus e-mails em seus celulares, então otimize seus boletins informativos para esses dispositivos para que os membros da equipe possam visualizá-los sem problemas!

9. PoliteMail (Melhor para análise de e-mails internos integrados ao Outlook)

via PoliteMail

O PoliteMail é uma plataforma de e-mail para comunicações internas destinada a quem trabalha no ambiente Microsoft Outlook.

A ferramenta de gerenciamento de campanhas por e-mail analisa a eficácia da sua estratégia de comunicação interna, medindo métricas como taxas de abertura, tempo de leitura e engajamento.

O software de boletim informativo para funcionários facilita a segmentação dos funcionários, para que os boletins informativos cheguem aos funcionários com base em suas funções, departamentos e interesses. Essa abordagem baseada em dados ajuda as organizações a refinar suas mensagens para obter melhor alcance e impacto.

Principais recursos do PoliteMail

Crie, envie e acompanhe boletins informativos diretamente do Outlook, sem precisar de um software separado

Ofereça suporte a um design responsivo para garantir que os e-mails sejam exibidos corretamente em diferentes dispositivos

Ofereça testes A/B para otimizar o conteúdo e as estratégias de e-mail

Garanta a segurança dos dados e a conformidade com criptografia de nível empresarial

Limitações do PoliteMail

Funciona no Microsoft Outlook, tornando-o inutilizável em diferentes plataformas de e-mail

Não possui análises abrangentes que um software de marketing por e-mail independente oferece

Preços do PoliteMail

A partir de US$ 639/mês

Classificações e avaliações da PoliteMail

G2 : 4/5 (mais de 110 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o PoliteMail?

Avaliação da G2 sobre o PoliteMail:

É fácil acessar modelos criados por você e gerar métricas para os e-mails distribuídos, além de poder fazer upload de listas de distribuição. Quando tive um problema após a conversão para o O365, recebi uma resposta rápida para resolver o problema, bem como um suporte completo, e o problema foi rapidamente identificado com uma recomendação de ação para resolvê-lo.

É fácil acessar modelos criados por você e gerar métricas para os e-mails distribuídos, além de poder fazer upload de listas de distribuição. Quando tive um problema após a conversão para o O365, recebi uma resposta rápida para resolver o problema, bem como um suporte completo, e o problema foi rapidamente identificado com uma recomendação de ação para resolvê-lo.

10. Firstup (Ideal para distribuição de conteúdo orientada por IA em vários canais)

via Firstup

A Firstup incorpora inteligência artificial nas comunicações internas para uma alta personalização. Ela consolida conteúdo de várias fontes e seleciona e distribui conteúdo de forma inteligente, dependendo do comportamento e das preferências dos funcionários.

Ele oferece suporte a e-mail, aplicativos móveis, intranets e outras ferramentas de colaboração, como Microsoft Teams e Slack. Isso ajuda os funcionários a receber atualizações onde eles estão mais ativos.

Ao fornecer conteúdo personalizado no momento e local certos, a Firstup melhora a retenção de informações e maximiza a eficácia das comunicações internas.

Principais recursos

Automatize a distribuição de boletins informativos usando personalização com inteligência artificial

Analise métricas de engajamento com análises e relatórios em tempo real

Selecione conteúdo de diferentes fontes para comunicações internas unificadas

Otimize o timing das mensagens para obter o máximo alcance e engajamento

Limitações da versão inicial

Requer um esforço significativo de configuração e integração

Tem uma curva de aprendizado íngreme, especialmente durante a configuração da automação

Foco empresarial com complexidade e custos correspondentes

Preço inicial

Essencial : Preços personalizados

Profissional : Preços personalizados

Premier : Preço personalizado

Intranet para funcionários (complemento): Preço personalizado

Avaliações e comentários da Firstup

G2 : 4,5/5 (mais de 180 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

ContactMonkey : Ideal para enviar boletins informativos internos personalizados com acompanhamento em tempo real do envolvimento dos funcionários.

O ContactMonkey integra-se ao Outlook e ao Gmail, permitindo incorporar pesquisas, rastrear leituras individuais e segmentar o conteúdo por departamento ou localização, tudo dentro do seu e-mail.

Simpplr: Ideal para configurar uma intranet social em toda a empresa para aumentar o envolvimento dos funcionários.

O Simpplr centraliza a comunicação interna, proporcionando às equipes uma experiência de intranet com a marca da empresa, feeds de notícias personalizados, anúncios direcionados e ferramentas de feedback.

Guru: Ideal para fornecer conhecimento contextual e atualizações da empresa dentro dos fluxos de trabalho da sua equipe.

O Guru exibe informações importantes onde sua equipe trabalha, como Slack, Chrome ou seu CRM, para que todos fiquem informados sem precisar mudar de contexto.

Mantenha-se em contato com o ClickUp

Dependendo dos requisitos de comunicação da sua organização, você pode escolher entre uma plataforma de e-mail para comunicações internas e algo mais integrado. Se você deseja enviar boletins informativos de reconhecimento aos funcionários, experimente o Nectar. Alternativamente, o HubEngage seria uma escolha melhor se você deseja gamificação para impulsionar o engajamento.

No entanto, se você está procurando uma solução abrangente além dos boletins informativos, o ClickUp é a melhor opção possível. Com seu poderoso gerenciamento de projetos, comunicações assíncronas integradas, colaboração em documentos e assistente alimentado por IA, o ClickUp faz com que cada mensagem seja importante. Ele transforma as comunicações internas em ação, ajudando você a criar fluxos de trabalho orientados por valor. Faça a escolha mais inteligente — experimente o ClickUp hoje mesmo.