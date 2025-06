Os 10 melhores softwares de conformidade de marketing para equipes de marketing

O marketing tem tudo a ver com criatividade, mas e a conformidade? Pode ser complicada. Um passo em falso e pronto: você está envolvido em uma teia de multas regulatórias.

É por isso que um software robusto de conformidade de marketing é essencial. Pense nele como uma rede de segurança jurídica para sua equipe, detectando possíveis erros antes que se transformem em violações dispendiosas.

E aqui está a boa notícia: a IA e a automação estão transformando o gerenciamento de conformidade.

De acordo com o Estudo de Risco de Conformidade da Accenture, 93% dos profissionais concordam que a IA ajuda a reduzir erros humanos e melhorar a eficiência.

As ferramentas de marketing modernas fazem mais do que apenas marcar caixas — elas simplificam a conformidade de marketing, facilitam as revisões de conformidade, monitoram atualizações de políticas em tempo real e garantem que todos os anúncios, e-mails e publicações nas redes sociais atendam aos padrões do setor.

Aqui estão os 10 melhores e mais avançados softwares de conformidade de marketing que mantêm as equipes rápidas, criativas e em conformidade com a lei.

O que você deve procurar em um software de conformidade de marketing?

O software de conformidade de marketing certo deve ser como um parceiro de confiança, ajudando sua equipe a permanecer no caminho certo e facilitando sua vida. Procure por:

Automatização: Não é necessário verificar manualmente todas as publicações nas redes sociais. O software certo automatiza a revisão de conteúdo, verificações de privacidade e aprovações. Você pode se concentrar na criação, não na verificação

Atualizações em tempo real: As regulamentações mudam rapidamente, por isso seu software deve acompanhar essas mudanças. Você precisa de acesso instantâneo às regras de conformidade mais recentes para se manter à frente

Ferramentas de colaboração: Suas ferramentas de marketing devem funcionar juntas sem esforço. Certifique-se de que o software de conformidade se integra ao seu CRM, plataforma de automação e sistemas essenciais para manter os fluxos de trabalho tranquilos e os dados conectados

Facilidade de uso: Se o software parecer que é necessário um doutorado para usá-lo, não é o ideal. Um design limpo e intuitivo garante que iniciantes e profissionais possam navegar facilmente

Os melhores softwares de conformidade de marketing em resumo

Aqui está uma tabela comparativa rápida para você:

Ferramenta Melhores recursos Ideal para Preços ClickUp Gerenciamento centralizado de tarefas e conformidade, fluxos de trabalho de aprovação automatizados, verificações de conformidade com IA, integrações, segurança empresarial Todas as equipes de marketing, especialmente aquelas que precisam de um gerenciamento de tarefas robusto e acompanhamento de conformidade Gratuito; planos pagos a partir de US$ 7/usuário/mês AuditBoard Fluxos de trabalho de auditoria automatizados, mapas de risco, verificação de documentos com IA, alertas em tempo real, trilhas de auditoria Grandes empresas, equipes de risco e conformidade Preços personalizados (sem plano gratuito) Filestage Controle de versão, revisão de arquivos, feedback sobre arquivos, integrações, painéis em tempo real Equipes criativas, de marketing e de conformidade Gratuito; planos pagos a partir de US$ 129/mês Ziflow Revisão centralizada, experiência com a marca, integração com a Adobe, feedback em tempo real, trilhas de auditoria Equipes criativas e de marketing que precisam de aprovações simplificadas Gratuito; planos pagos a partir de US$ 199/mês Brandfolder Organização de ativos, controles de acesso, expiração automática, armazenamento de políticas de marca, marcação de metadados Equipes de marca, criativas e de marketing Preços personalizados (sem plano gratuito) Aprimo Gerenciamento de recursos de marketing, automação do fluxo de trabalho, gerenciamento de ativos, acompanhamento de campanhas, relatórios Grandes equipes de marketing, agências, empresas Preços personalizados (sem plano gratuito) Fintel Connect Gerenciamento de afiliados, conformidade com inteligência artificial, automação de fluxo de trabalho, análise de campanhas Equipes de marketing financeiro e afiliadas Preços personalizados (sem plano gratuito) Adzooma Gerenciamento de anúncios multicanal, relatórios automatizados, integrações, interface intuitiva Equipes de marketing de pequeno e médio porte Gratuito; planos pagos a partir de US$ 69/mês Complyon Lembretes automatizados, gerenciamento de documentos de conformidade, ferramentas de avaliação de riscos, fluxos de trabalho personalizados Setores regulamentados, equipes com grande foco em conformidade Preços personalizados (sem plano gratuito) LogicGate Painéis personalizados, insights baseados em IA, automação sem código, acesso baseado em funções, relatórios avançados Empresas que precisam de soluções GRC personalizáveis Preços personalizados (sem plano gratuito)

Os 10 melhores softwares de conformidade de marketing

1. ClickUp (Ideal para gerenciamento de tarefas, organização de fluxos de trabalho e acompanhamento de conformidade)

Experimente agora Aproveite o ClickUp para unificar e manter-se atualizado sobre todas as suas diretrizes de conformidade de marketing

As equipes de marketing trabalham rápido. O ClickUp para equipes de marketing garante que a conformidade não atrapalhe seu trabalho.

Aproveite a estrutura flexível do ClickUp para criar espaços ou pastas dedicados para campanhas de marketing e documentação relacionada à conformidade. Nesse ambiente unificado, você pode centralizar todo o conteúdo e feedback.

Anexe ativos de marketing diretamente às tarefas e utilize os recursos robustos de comentários do ClickUp para obter feedback claro e contextual, garantindo que todos estejam em sintonia e que as questões de conformidade sejam tratadas diretamente no ativo.

Adicione comentários diretamente no ClickUp Docs para sinalizar problemas e contextualizar seu trabalho

Isso elimina a comunicação dispersa e mantém todas as discussões vinculadas ao conteúdo específico. Você também pode criar fluxos de trabalho de aprovação estruturados com os Status personalizados e as Automações do ClickUp.

Use esses recursos poderosos em conjunto para definir etapas de aprovação específicas, adaptadas às suas necessidades, seja revisão jurídica, conformidade da marca ou verificações regulatórias. Configure gatilhos para atribuir automaticamente tarefas de revisão às partes interessadas apropriadas em cada etapa, garantindo um processo sistemático e auditável antes que qualquer conteúdo seja publicado.

A plataforma também ajuda a manter o controle de versões e trilhas de auditoria claras para todos os seus ativos de marketing. Acompanhe cada iteração do seu conteúdo por meio de registros detalhados de atividades. Isso fornece um registro abrangente de alterações, feedback e aprovações, essencial para demonstrar conformidade.

O ClickUp Brain, assistente de IA integrado do ClickUp, potencializa ainda mais essa funcionalidade. Esse assistente com tecnologia de IA fica no seu espaço de trabalho, entende suas tarefas e fornece insights altamente relevantes, sem a necessidade de alternar entre guias.

Acelere suas campanhas de marketing e garanta a conformidade com o ClickUp Brain

Que tal criar uma única fonte de verdade para todas as suas ferramentas de MarTech? As integrações do ClickUp conectam-se a plataformas como Hubspot e Zapier, garantindo um gerenciamento de ativos, um acompanhamento da conformidade e um controle de versões sem falhas.

Isso nos leva ao lado da segurança. O ClickUp Security oferece proteção de nível empresarial, incluindo certificação ISO, conformidade com SOC 2 e PCI e criptografia AES-256 de ponta a ponta. Seus dados ficam seguros enquanto você se concentra em realizar campanhas brilhantes e sem riscos.

💟 Bônus: Precisa de uma estratégia de conformidade pronta para uso? O Modelo de Plano de Projeto de Conformidade ClickUp ajuda você a organizar aprovações, rastrear documentos e manter seus fluxos de trabalho de conformidade alinhados, sem esforço.

Obtenha um modelo gratuito Planeje e gerencie a conformidade do projeto usando o modelo de plano de projeto de conformidade do ClickUp

Principais recursos do ClickUp

Centralize todo o trabalho de marketing e conformidade em um só lugar: Mantenha campanhas, documentos e aprovações organizados em espaços ou pastas dedicados

Automatize fluxos de trabalho de aprovação: defina status e automações personalizados para encaminhar conteúdo para revisão jurídica, de marca ou regulatória

Colabore em tempo real com sua equipe: use use a função Atribuir comentários e documentos para sinalizar problemas de conformidade e manter o feedback contextualizado

Aproveite a IA para detectar riscos de conformidade: Analise textos publicitários em busca de armadilhas legais e automatize atualizações e aprovações de políticas com o ClickUp Brain

Proteja dados confidenciais com segurança de nível empresarial: Controle o acesso, acompanhe as alterações e garanta a conformidade com recursos de segurança robustos

Mantenha-se atualizado com alertas e lembretes: Defina notificações automáticas para gerenciamento de riscos e prazos de conformidade

Integre com suas ferramentas MarTech favoritas: Conecte o ClickUp a plataformas como HubSpot, Zapier e GitHub para um acompanhamento contínuo da conformidade

Limitações do ClickUp

A ampla personalização da plataforma pode tornar a configuração inicial demorada

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp

Oferecemos serviços de catering privado e concierge de luxo, por isso estamos sempre em movimento. Trabalhar a partir de um smartphone e usar o aplicativo ClickUp tem sido definitivamente o que mais me ajudou até agora. Por exemplo, posso verificar os pagamentos recebidos em nossa conta bancária sem ter que esperar até chegar em casa. Esse é um exemplo de algo que considero incrivelmente útil.

Oferecemos serviços de catering privado e concierge de luxo, por isso estamos sempre em movimento. Trabalhar a partir de um smartphone e usar o aplicativo ClickUp tem sido definitivamente o que mais me ajudou até agora. Por exemplo, posso verificar os pagamentos recebidos em nossa conta bancária sem ter que esperar até chegar em casa. Esse é um exemplo de algo que considero incrivelmente útil.

➡️ Leia também: Como a equipe de marketing da ClickUp usa o ClickUp

2. AuditBoard (Ideal para automatizar fluxos de trabalho de auditoria, gerenciar riscos e melhorar a visibilidade da conformidade)

via AuditBoard

Você está enfrentando dificuldades com violações de conformidade? O AuditBoard simplifica fluxos de trabalho complexos com automação, gerenciamento de tarefas e verificação de documentos com inteligência artificial.

Ele centraliza aprovações, sinaliza itens importantes e alerta as equipes em tempo real, para que você não precise ficar atrás de e-mails. Os recursos de gerenciamento de tarefas das ferramentas dividem as campanhas, automatizam o processo de revisão e acompanham o progresso sem esforço.

Sua IA analisa documentos, detecta problemas de conformidade e verifica o conteúdo de marketing em relação às regulamentações para identificar problemas antecipadamente. A automação inteligente também lida com tarefas rotineiras, como agendar auditorias, enviar lembretes e gerar relatórios. A IA pode ser integrada a ferramentas externas para análises mais aprofundadas.

Principais recursos do AuditBoard

Obtenha insights sobre métricas de campanha, mapas de risco e trilhas de auditoria

Use modelos pré-criados ou crie os seus próprios para padronizar os fluxos de trabalho de conformidade

Controle quem pode visualizar, editar ou aprovar documentos de conformidade para garantir segurança e responsabilidade

Mantenha um registro claro das atividades de conformidade para facilitar o acompanhamento e a transparência

Limitações do AuditBoard

Gerenciar problemas pode ser complicado

Os relatórios nem sempre exibem os campos necessários de maneira ideal

Preços diferenciados limitam o acesso a determinados recursos

Preços do AuditBoard

Preços personalizados

Classificações e avaliações da AuditBoard

G2: 4,6/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o AuditBoard

Um usuário do G2 diz:

Há uma grande flexibilidade e adaptabilidade para os negócios, que podem acomodar todas as necessidades da empresa e fazer com que os membros da equipe trabalhem com mais eficiência.

Há uma grande flexibilidade e adaptabilidade para os negócios, que podem acomodar todas as necessidades da empresa e fazer com que os membros da equipe trabalhem com mais eficiência.

📮ClickUp Insight: 62% dos nossos entrevistados confiam em ferramentas de IA conversacional, como ChatGPT e Claude. Sua interface familiar de chatbot e habilidades versáteis — para gerar conteúdo, analisar dados e muito mais — podem ser a razão pela qual são tão populares em diversas funções e setores. No entanto, se um usuário tiver que alternar para outra guia para fazer uma pergunta à IA todas as vezes, os custos associados à alternância e à mudança de contexto aumentam com o tempo. Mas não com o ClickUp Brain. Ele fica bem no seu espaço de trabalho, sabe no que você está trabalhando, entende comandos em texto simples e fornece respostas altamente relevantes para suas tarefas! Experimente uma melhoria de 2x na produtividade com o ClickUp!

3. Filestage (ideal para revisar, aprovar e rastrear conteúdo para conformidade)

via FileStage

O Filestage simplifica as aprovações, mantendo o feedback em um só lugar. Seus fluxos de trabalho estruturados ajudam as equipes de conformidade a detectar problemas antecipadamente, garantindo que tudo seja revisado antes de entrar em operação.

Ferramentas de gerenciamento de tarefas e revisão mantêm as revisões em dia, enquanto o controle de versões garante que nada seja esquecido. Painéis em tempo real destacam o status do projeto, gargalos e cronogramas do processo de aprovação.

Com tudo em um só lugar, a colaboração entre as equipes de marketing, requisitos legais e conformidade é tranquila e sem estresse.

Principais recursos do Filestage

Acompanhe todas as versões dos arquivos com edições, comentários e aprovações claras

Conecte-se a ferramentas como Slack, Trello e Asana para manter seus fluxos de trabalho tranquilos e conectados

Torne o feedback claro, preciso e fácil de implementar, deixando comentários diretamente nos arquivos

Limitações do Filestage

Os novos usuários podem precisar de treinamento inicial para navegar pela plataforma com eficácia

O custo pode ser uma consideração para freelancers

Preços do Filestage

Gratuito

Básico: US$ 129/mês

Profissional: US$ 369/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Filestage

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Filestage

Um usuário da Capetrra, , afirma:

Isso torna o armazenamento de arquivos e a experiência de aprovação do cliente incríveis.

Isso torna o armazenamento de arquivos e a experiência de aprovação do cliente incríveis.

4. Ziflow (Ideal para organizar processos de revisão e aprovação de conteúdo)

via Ziflow

Quer organizar a colaboração de conteúdo criativo e aumentar a conformidade por meio de um hub central para provas, feedback e aprovações? A Ziflow pode ajudar.

Ele centraliza o feedback diretamente nos ativos, criando uma trilha de auditoria clara para demonstrar a conformidade. Embora não seja orientado por IA, sua abordagem estruturada evita problemas, garantindo uma revisão completa.

As ferramentas de revisão simplificam o controle de versões, garantindo que todos utilizem os arquivos mais recentes e evitando o uso de material desatualizado. Alterações de última hora? O Ziflow lida com elas com facilidade.

Os painéis fornecem informações sobre aprovações, mostrando o status do projeto, gargalos e cronogramas para fluxos de trabalho otimizados e em conformidade.

Principais recursos do Ziflow

Personalize a aparência do Ziflow com a sua marca

Integre facilmente com o Adobe Creative Cloud e outras ferramentas essenciais

Personalize a plataforma com sua marca para oferecer uma experiência totalmente personalizada aos clientes

Acelere as aprovações com sessões de feedback interativas em tempo real

Limitações do Ziflow

O preço do Ziflow pode ser mais alto, especialmente para o conjunto completo de recursos

Embora o Ziflow integre muitas ferramentas, alguns usuários gostariam que ele se conectasse a ainda mais plataformas de marketing

Preços do Ziflow

Gratuito para sempre

Padrão: US$ 199/mês

Pro: US$ 329/mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Ziflow

G2: 4,5/5 (mais de 900 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 400 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Ziflow

Um usuário do G2, , afirma:

Nosso fluxo de trabalho criativo foi realmente transformado pelo Ziflow! Como uma equipe com um fluxo constante de projetos, precisávamos de uma ferramenta que pudesse facilitar nossos processos de revisão e aprovação, e o Ziflow tem funcionado muito bem para nós. A plataforma é extremamente fácil de usar e navegar. Mesmo os membros da nossa equipe menos inclinados para a tecnologia acharam-na simples de operar, o que reduziu nosso tempo de integração a quase nada.

Nosso fluxo de trabalho criativo foi realmente transformado pelo Ziflow! Como uma equipe com um fluxo constante de projetos, precisávamos de uma ferramenta que pudesse facilitar nossos processos de revisão e aprovação, e o Ziflow tem funcionado muito bem para nós. A plataforma é extremamente fácil de usar e navegar. Mesmo os membros da nossa equipe menos inclinados para a tecnologia acharam-na simples de operar, o que reduziu nosso tempo de integração a quase nada.

👀 Você sabia? O tamanho do mercado global de software de conformidade é avaliado em US$ 36,22 bilhões.

5. Brandfolder (ideal para organizar e compartilhar ativos da marca)

via Brandfolder

Precisa organizar e garantir a conformidade dos seus ativos de marketing? O Brandfolder pode ser a solução. Ele organiza todo o seu processo de conteúdo, facilitando o uso de ativos aprovados. Os ativos centralizados e os controles de acesso garantem que apenas materiais aprovados sejam usados.

Gerenciar campanhas e aprovações também ficou mais fácil: fluxos de trabalho integrados e acompanhamento de tarefas mantêm tudo dentro do prazo, enquanto registros de aprovação ajudam a manter a conformidade. O Brandfolder simplifica a organização e a otimização de conteúdo.

Principais recursos do Brandfolder

Agrupe ativos relacionados para facilitar o acesso, como criar listas de verificação para seus materiais de marketing

Expira automaticamente os ativos desatualizados para manter seu conteúdo atualizado e em conformidade

Armazene as políticas da marca em um único lugar para que todos sigam as regras mais recentes

Adicione tags personalizadas e metadados para facilitar a localização e organização de ativos criativos

Limitações do Brandfolder

Os preços do Brandfolder podem ser um pouco elevados

A configuração do Brandfolder pode levar tempo, especialmente se você tiver uma grande biblioteca de ativos para organizar

Preços do Brandfolder

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Brandfolder

G2: 4,5/5 (mais de 1200 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Brandfolder

Um usuário do G2, , afirma:

Uma das razões pelas quais escolhemos o Brandfolder foi sua capacidade de integração com o software Adobe. No entanto, a utilização do CI Hub é difícil e, francamente, evitamos usá-lo. Na maioria das vezes, simplesmente baixamos os ativos de que precisamos da interface do usuário da web do Brandfolder. Ou o CI Hub precisa de uma reformulação da interface do usuário, ou o Brandfolder deve procurar outro fornecedor para sua integração com aplicativos.

Uma das razões pelas quais escolhemos o Brandfolder foi sua capacidade de integração com o software Adobe. No entanto, a utilização do CI Hub é difícil e, francamente, evitamos usá-lo. Na maioria das vezes, simplesmente baixamos os ativos de que precisamos da interface do usuário da web do Brandfolder. Ou o CI Hub precisa de uma reformulação da interface do usuário, ou o Brandfolder deve procurar outro fornecedor para sua integração com aplicativos.

👀 Você sabia? A América do Norte lidera o mercado de software de gerenciamento de conformidade regulatória, tornando-se a maior região do setor!

6. Aprimo (Ideal para gerenciar operações de marketing, incluindo conformidade de conteúdo e fluxos de trabalho de ativos digitais)

via Aprimo

Se você está procurando uma plataforma de marketing que possa lidar com o planejamento e a conformidade de campanhas, o Aprimo pode ser exatamente o que sua equipe precisa.

Uma ferramenta abrangente de gerenciamento de recursos de marketing (MRM) que organiza fluxos de trabalho e garante a conformidade, o Aprimo se destaca no planejamento, atribuição, acompanhamento e aprovação de campanhas.

Embora não seja explicitamente alimentado por IA para conformidade, ele evita problemas por meio de ativos centralizados, fluxos de trabalho gerenciados e aprovações rastreadas.

O gerenciamento de projetos da Aprimo é robusto, enquanto suas ferramentas de tarefas e revisão simplificam a colaboração e as revisões, criando uma trilha de auditoria de conformidade. Seus relatórios oferecem insights de desempenho, acompanham métricas e melhoram os relatórios de conformidade, gerenciando seu processo de marketing do início ao fim.

Melhores recursos do Aprimo

Automatize tarefas como marketing por e-mail, publicação em redes sociais e nutrição de leads para que sua equipe possa se concentrar na estratégia

Gerencie pessoas, orçamentos e ativos em um só lugar para otimizar recursos e evitar gargalos

Obtenha informações detalhadas sobre o desempenho das campanhas, acompanhe as principais métricas e refine sua estratégia de marketing

Conecte o Aprimo ao CRM, ERP e outras ferramentas de negócios para um fluxo de trabalho integrado e tranquilo

Limitações do Aprimo

O Aprimo tem uma curva de aprendizado íngreme, especialmente para novos usuários

Às vezes, pode parecer lento, especialmente ao lidar com grandes quantidades de dados

Preços do Aprimo

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Aprimo

G2: 4,3 / 5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o Aprimo

Um usuário do G2 diz:

O Aprimo é simples o suficiente para ser usado sem a necessidade de um curador/bibliotecário em tempo integral para gerenciar os ativos digitais. A forma como ele implementa as permissões é muito direta e fácil de gerenciar. É particularmente útil com pacotes InDesign... algo com que vi outros sistemas DAM terem dificuldade. O sistema de suporte a casos funciona muito bem.

O Aprimo é simples o suficiente para ser usado sem a necessidade de um curador/bibliotecário em tempo integral para gerenciar os ativos digitais. A forma como ele implementa as permissões é muito direta e fácil de gerenciar. É particularmente útil com pacotes InDesign... algo com que vi outros sistemas DAM terem dificuldade. O sistema de suporte a casos funciona muito bem.

➡️ Leia também: Um dia na vida de um gerente de marketing: insights de especialistas

7. Fintel Connect (Ideal para rastrear e otimizar a conformidade do marketing de afiliados financeiros)

via Fintel Connect

O seu sistema atual está impedindo você de atingir suas metas de marketing? O Fintel Connect simplifica o acompanhamento de campanhas, o gerenciamento de aprovações, a mitigação de riscos e os fluxos de trabalho de conformidade de documentos.

Com ferramentas de conformidade baseadas em IA, as equipes podem centralizar comentários e aprovações, garantindo transparência e eficiência. O gerenciamento do fluxo de trabalho do projeto e a revisão de arquivos organizam a colaboração, enquanto a automação reduz os esforços de marketing e minimiza os riscos de conformidade.

Ao integrar automação e IA, o Fintel Connect ajuda as equipes de marketing a permanecerem em conformidade, eficientes e à frente dos riscos de conformidade, sem perder velocidade.

Principais recursos do Fintel Connect

Gerencie parceiros e afiliados facilmente com rastreamento em tempo real e insights de desempenho

Simplifique as aprovações com fluxos de trabalho personalizáveis que mantêm sua equipe alinhada

Otimize suas campanhas com análises de desempenho baseadas em dados

Integre com suas ferramentas de marketing favoritas para um fluxo de trabalho sem atritos

Limitações do Fintel Connect

Necessidade de uma gama mais ampla de parceiros dentro da plataforma

A plataforma não possui suporte multilíngue integrado

Preços do Fintel Connect

Preços personalizados

Classificação e avaliações da Fintel Connect

G2: 4,8 / 5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o Fintel Connect

Um usuário do G2 afirma :

Tive uma experiência incrível trabalhando com a Fintel Connect em uma campanha. Esta foi a segunda vez que trabalhei com a equipe deles, e o processo sempre é muito fácil e tranquilo. Eles são muito gentis, experientes, prestativos e descontraídos, o que facilita muito o meu trabalho! Espero trabalhar com eles novamente em projetos futuros.

Tive uma experiência incrível trabalhando com a Fintel Connect em uma campanha. Esta foi a segunda vez que trabalhei com a equipe deles, e o processo sempre é muito fácil e tranquilo. Eles são muito gentis, experientes, prestativos e descontraídos, o que facilita muito o meu trabalho! Espero trabalhar com eles novamente em projetos futuros.

8. Adzooma (Ideal para simplificar o gerenciamento de campanhas publicitárias)

via Adzooma

"Alguém aprovou este texto publicitário? Qual versão desses recursos da campanha é a definitiva? Estamos monitorando as métricas corretas?" Se essas perguntas lhe parecem familiares, você não está sozinho.

É aqui que entra a Adzooma. O software de conformidade de marketing ajuda as equipes a trabalhar de forma mais inteligente, centralizando o gerenciamento de campanhas, automatizando aprovações e fortalecendo os controles de risco.

Principais recursos do Adzooma

Gerencie vários anúncios em segundos com ajustes com um clique

Obtenha insights em tempo real com relatórios de desempenho automatizados

Conecte-se perfeitamente com o Google, Facebook e Microsoft Ads

Simplifique o gerenciamento de anúncios com uma interface intuitiva e fácil de usar

Limitações do Adzooma

Necessidade de recursos de relatórios detalhados, especialmente para relatórios personalizados e visualização de dados

Alguns recursos avançados têm uma curva de aprendizado para novos usuários

Preços do Adzooma

Gratuito

Prata: US$ 69/mês

Gold: US$ 179/mês

Classificações e avaliações da Adzooma

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4/5 (mais de 20 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Adzooma

Um usuário do Trustpilot, , afirma:

O Adzooma é uma ferramenta fantástica para gerenciar várias contas de anúncios em vários canais. Eu o uso para gerenciar anúncios no Google Ads e no Microsoft Ads e acho muito fácil de usar, com oportunidades claras que me poupam tempo e tornam nossas contas de anúncios muito mais eficientes. Eu recomendaria o Adzooma para qualquer pessoa que gerencia várias contas de anúncios.

O Adzooma é uma ferramenta fantástica para gerenciar várias contas de anúncios em vários canais. Eu o uso para gerenciar anúncios no Google Ads e no Microsoft Ads e acho muito fácil de usar, com oportunidades claras que me poupam tempo e tornam nossas contas de anúncios muito mais eficientes. Eu recomendaria o Adzooma para qualquer pessoa que gerencia várias contas de anúncios.

9. Complyon (Ideal para automatizar tarefas de conformidade regulatória e avaliações de risco)

via Complyon

Como garantir que todos os anúncios, e-mails e publicações nas redes sociais cumprem as normas de conformidade sem atrasar o trabalho da sua equipe?

O Complyon reduz os esforços de conformidade organizando aprovações, rastreando fluxos de dados e garantindo que todas as campanhas estejam em conformidade com as regulamentações. Seus lembretes automatizados mantêm as equipes atualizadas, evitando aprovações perdidas e problemas de conformidade de última hora.

Com fluxos de trabalho personalizados, o conteúdo é automaticamente encaminhado para os revisores certos, eliminando idas e vindas desnecessárias e mantendo tudo organizado em um só lugar.

Além das aprovações, as ferramentas de análise de dados da Complyon mostram como as atividades da campanha, os sistemas e as interações com terceiros afetam a conformidade. Ao mapear essas conexões, as equipes podem identificar riscos potenciais antes que se tornem problemas.

Principais recursos do Complyon

Armazene e gerencie documentos de conformidade em uma plataforma centralizada para facilitar o acesso

Personalize estruturas de conformidade para integrar regulamentações do setor e políticas internas

Identifique e reduza os riscos de conformidade de forma eficiente com ferramentas avançadas de avaliação de riscos

Integre facilmente com as ferramentas comerciais existentes para promover a eficiência do fluxo de trabalho

Limitações do Complyon

As empresas menores ou com orçamentos limitados consideram a estrutura de preços um desafio

Preços do Complyon

Preços personalizados

Classificações e avaliações da Complyon

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o Complyon

Um usuário da Capterra, , afirma:

O software é fácil de entender e usar. Ele cria uma visão geral simples, mas eficaz, dos processos de dados em toda a organização, ao mesmo tempo em que fornece informações sobre por que e como os dados são processados. Você também pode implementar governança para manter seus mapeamentos de dados atualizados e atribuir responsabilidades em toda a estrutura organizacional.

O software é fácil de entender e usar. Ele cria uma visão geral simples, mas eficaz, dos processos de dados em toda a organização, ao mesmo tempo em que fornece informações sobre por que e como os dados são processados. Você também pode implementar governança para manter seus mapeamentos de dados atualizados e atribuir responsabilidades em toda a estrutura organizacional.

🧠 Curiosidade: Os softwares de conformidade de marketing não servem apenas para evitar multas, mas também para construir confiança. 72% dos consumidores afirmam que deixarão de comprar de uma marca em que não confiam. Manter a conformidade significa manter a credibilidade!

10. LogicGate (ideal para personalizar e automatizar processos de gerenciamento de riscos)

via LogicGate

O LogicGate é uma plataforma de governança, risco e conformidade (GRC) que coloca as equipes de marketing no controle de seus processos de conformidade. Ele traz ordem ao mundo muitas vezes caótico da conformidade de marketing.

Com recursos baseados em IA, o LogicGate simplifica o gerenciamento de conformidade, reunindo e analisando automaticamente o feedback, tudo em um único local centralizado.

Além disso, seus recursos de automação eliminam tarefas manuais tediosas, integrando-se perfeitamente a outras ferramentas por meio de sua API, garantindo um fluxo suave e eficiente de dados de conformidade.

Principais recursos do LogicGate

Personalize painéis para acompanhar riscos, aprovações e processos de conformidade em tempo real

Centralize o gerenciamento de riscos com uma plataforma flexível e escalável, sem necessidade de programação

Promova a colaboração com acesso baseado em funções e notificações automatizadas

Gere relatórios avançados com insights baseados em IA para uma melhor tomada de decisão

Limitações do LogicGate

A interface complexa da plataforma leva a um processo de integração mais longo

Os fluxos de trabalho de gerenciamento de riscos consideram as opções de personalização insuficientes

Preços do LogicGate

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o LogicGate

G2: 4,6 /5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,7 /5 (mais de 50 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o LogicGate

Um usuário da Capterra, , afirma:

Fácil de usar e consigo encontrar rapidamente o que procuro.

Fácil de usar e consigo encontrar rapidamente o que procuro.

➡️ Leia também: Modelos gratuitos de contratos de marketing em Word e ClickUp

Capacite suas equipes de marketing com conformidade inteligente

Conduzir campanhas impactantes e, ao mesmo tempo, permanecer firmemente dentro dos limites de regras em constante evolução sempre será um desafio. O custo da não conformidade — desde multas pesadas até danos à reputação da marca e perda da confiança dos clientes — é simplesmente muito alto.

Um bom software de conformidade de marketing pode ajudá-lo a cumprir as normas legais e regulamentares, mantendo a eficiência e a transparência.

Com o ClickUp, você obtém uma plataforma centralizada para gerenciar aprovações, acompanhar a conformidade e organizar a colaboração, tudo isso enquanto mantém seus dados seguros.

Automatize fluxos de trabalho tediosos, mantenha registros abrangentes e garanta que todas as campanhas atendam às diretrizes regulatórias sem atrasar sua equipe. ClickUp significa usar um software de conformidade de marketing que ajuda você a economizar tempo, manter a consistência da marca e seguir a conformidade regulatória. Chega de multas por não ler as letras miúdas.

Mantenha a conformidade, a eficiência e a liderança com o ClickUp. Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo!