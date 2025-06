As 11 melhores alternativas ao Zoho Forms para uma coleta de dados mais inteligente

O Zoho Forms é uma ferramenta popular para criar formulários personalizados para coleta de dados, feedback de clientes e gerenciamento de projetos.

No entanto, se você está procurando automação mais avançada, integrações perfeitas e mais opções de personalização, várias alternativas ao Zoho Forms podem atender melhor às suas necessidades.

Seja você proprietário de uma empresa, profissional de marketing, gerente de projetos ou membro da equipe de RH, a ferramenta certa para criação de formulários pode tornar seus processos de coleta de dados mais eficientes e organizados.

Continue lendo enquanto exploramos algumas das principais alternativas ao Zoho Forms que oferecem diversos recursos e funcionalidades.

Onde o Zoho Forms fica aquém: 6 limitações que você precisa conhecer

O Zoho Forms funciona bem se você está apenas começando a coletar dados. É fácil de usar, integra-se bem com outros produtos Zoho e cobre o básico para a criação de formulários online. Mas, à medida que suas necessidades crescem, começam a aparecer falhas.

É aqui que começa a limitação das equipes:

Opções de personalização limitadas: Você pode alterar cores e fontes, mas se o seu objetivo é criar formulários totalmente personalizados que estejam alinhados com as diretrizes da marca ou a estética da campanha, a ferramenta pode parecer restritiva

Falta de modelos avançados: A seleção de modelos é mínima, o que obriga as equipes a criar formulários do zero todas as vezes

Integrações limitadas com terceiros: Fora do ecossistema Zoho, não funciona bem com outros aplicativos, especialmente ferramentas de nicho nas quais profissionais de marketing e freelancers costumam confiar

Fica lento com formulários grandes: Se você estiver tentando coletar informações detalhadas em várias seções, o desempenho do formulário diminui visivelmente

O aprendizado leva tempo: para usuários que ainda não estão familiarizados com o pacote abrangente do Zoho, o layout e a lógica podem ser pouco intuitivos e retardar seu fluxo de trabalho

Sem verdadeiro recurso de arrastar e soltar: O criador de formulários existe, mas não tem a flexibilidade e a velocidade dos editores modernos de arrastar e soltar oferecidos por outros produtos

Principais alternativas ao Zoho Forms em resumo

Aqui estão algumas alternativas ao Zoho Forms que não se limitam ao básico — elas oferecem mais poder, melhor personalização e menos dores de cabeça:

Ferramenta Ideal para Caso de uso ClickUp Automação de fluxos de trabalho e integração de tarefas Converta respostas de formulários em tarefas acionáveis e acione fluxos de trabalho instantaneamente Jotform Formulários dinâmicos com lógica e pagamento Crie formulários avançados com pagamentos, lógica condicional e automação Microsoft Forms Equipes que utilizam o Microsoft 365 Pesquisas internas, integração e captura rápida de dados dentro do ecossistema MS Wufoo Formulários rápidos com opções de pagamento integradas Receba pagamentos, crie pesquisas e lance formulários simples rapidamente Paperform Formulários personalizados com lógica flexível Crie formulários interativos com regras de preços, agendamento e design personalizado Typeform Formulários conversacionais e experiências personalizadas Crie formulários com uma pergunta por vez para obter um melhor envolvimento Google Forms Criação rápida e gratuita de formulários com sincronização de dados em tempo real Realize enquetes, pesquisas e questionários internos com sincronização automática com o Google Sheets Formstack Formulários seguros e automação avançada do fluxo de trabalho Automatize processos em fluxos de trabalho nas áreas de saúde, finanças e conformidade Cognito Forms Fluxos de trabalho complexos e automação baseada em tarefas Use lógica, assinaturas eletrônicas e pagamentos para criar formulários com várias etapas 123FormBuilder Formulários orientados para a conformidade para uso empresarial Crie formulários em conformidade com HIPAA/GDPR com integrações profundas com o Salesforce Formsite Formulários básicos com geração de documentos Crie formulários seguros que geram PDFs e automatizam fluxos de trabalho

Principais alternativas ao Zoho Forms

Nem todas as equipes podem — ou devem — ficar presas ao ecossistema Zoho. Se você está procurando alternativas ao Zoho Forms que ofereçam criação de formulários mais flexível, melhor automação de fluxos de trabalho e integração perfeita com sua ferramenta de gerenciamento de projetos, nós temos o que você precisa.

Aqui estão as principais alternativas a serem consideradas:

1. ClickUp (ideal para automação de fluxos de trabalho e integração de tarefas)

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, vai além do gerenciamento básico de tarefas. Ele reúne documentos, chats, quadros brancos, metas, painéis, controle de tempo e muito mais em uma única plataforma, ajudando as empresas a centralizar o trabalho e eliminar a necessidade de alternar entre ferramentas.

Transforme respostas de formulários em tarefas instantaneamente com o ClickUp Forms

O ClickUp Forms está profundamente integrado aos seus fluxos de trabalho. Quando alguém preenche um formulário, ele pode acionar instantaneamente a criação de tarefas, atribuir membros da equipe e enviar atualizações para painéis. Isso significa que não é mais necessário verificar os envios manualmente. Dessa forma, tudo se torna instantaneamente acionável.

Além disso, você pode personalizar cada formulário com campos baseados em lógica, recursos visuais, cores da marca e imagens de fundo para atender às necessidades da sua equipe.

Com os painéis do ClickUp, você pode obter rapidamente uma visão geral dos dados enviados nos seus formulários. Converta os envios dos seus formulários em painéis personalizados para ter uma visualização sempre atualizada para consultar!

Os painéis também podem ajudá-lo a gerenciar dados sobre seus formulários, como porcentagens de envio, tempo em status, etc., e também detalhar tarefas específicas.

📮 ClickUp Insight: Aproximadamente 92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes devido à documentação dispersa, com apenas 8% usando ferramentas de gerenciamento de projetos para acompanhar itens de ação. Com os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp, você nunca mais precisa se preocupar com isso. Crie tarefas a partir de bate-papos, comentários de tarefas, documentos e e-mails com um único clique!

Obtenha um modelo gratuito Capture, organize e aja com base no feedback com o modelo de formulário de feedback plug-and-play do ClickUp

O ClickUp também oferece modelos de formulários de feedback com campos pré-concebidos e opções personalizáveis para o ajudar a recolher facilmente informações valiosas, quer sejam de clientes, funcionários ou partes interessadas.

O modelo de formulário de feedback do ClickUp vem com campos personalizados, visualizações e status pré-configurados. Ele ajuda você a acompanhar respostas, avaliar prestadores de serviços e identificar problemas recorrentes, tudo em um só lugar.

Você também pode usar modelos de formulários de inscrição para gerenciar registros de eventos, coletar informações de contato ou solicitar candidaturas a vagas de emprego. O ClickUp também possui modelos de formulários de admissão para ajudá-lo a gerenciar as expectativas dos clientes e criar formulários complexos, painéis e fluxos de trabalho instantaneamente.

Automatize tarefas repetitivas com gatilhos baseados em regras que executam seus fluxos de trabalho para você com o ClickUp Automation

Com base nas respostas dos formulários, o ClickUp Automation pode ajudá-lo a definir regras para atribuir tarefas automaticamente, alterar prioridades, atualizar status, enviar e-mails e muito mais, sem levantar um dedo. Ele foi desenvolvido para equipes que desejam eliminar o trabalho administrativo repetitivo.

Pode ser usado como uma poderosa ferramenta de automação de formulários, ajudando a otimizar a coleta de dados, acionar ações com base nas respostas dos formulários e automatizar fluxos de trabalho, tudo em um só lugar.

Melhores recursos do ClickUp

Crie formulários personalizados e compartilhe-os ou incorpore-os em qualquer lugar

Transforme envios de formulários em tarefas acionáveis com gatilhos de automação de marketing e regras de atribuição

Reduza os relatórios manuais com resumos e atualizações de projetos alimentados por IA com o ClickUp Brain

Crie painéis detalhados que são atualizados em tempo real usando dados de formulários e tarefas

Encontre todos os seus formulários organizados centralmente em um Hub de Formulários pesquisável no ClickUp

Amplie a funcionalidade do seu formulário através das mais de 1000 integrações do ClickUp com ferramentas como Slack, HubSpot e muito mais

Limitações do ClickUp

O criador de formulários não está disponível no aplicativo móvel

Leva algum tempo para personalizar totalmente os painéis para usuários iniciantes

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5,0 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5,0 (mais de 4.000 avaliações)

Philip Storry, administrador de sistemas sênior, disse:

Nossas equipes utilizaram formulários e modelos para padronizar alguns fluxos de trabalho. Também utilizamos a automação integrada para facilitar alguns fluxos de trabalho, especialmente quando campos personalizados capturam informações que podem ajudar a determinar quem deve ser designado para uma tarefa. Por fim, também utilizamos a integração de e-mail e os recursos de API para gerar tarefas automaticamente quando algumas plataformas alertam ou mostram possíveis problemas de desempenho.

2. Jotform (Ideal para formulários poderosos com pagamento e lógica integrados)

via Jotform

A Jotform se concentra em tornar a criação de formulários não apenas fácil, mas também dinâmica e funcional para fluxos de trabalho sérios.

Ele oferece acesso a lógica condicional inteligente, integrações de pagamento e fluxos de trabalho automatizados sem precisar tocar em uma única linha de código. O que se destaca é a velocidade: você pode criar um formulário sofisticado e multifuncional em minutos e incorporá-lo em qualquer lugar.

Ele foi criado para equipes que querem evitar complicações tecnológicas e lançar formulários com boa aparência, bom funcionamento e conexão com mais de 150 ferramentas de negócios. Desde solicitar feedback dos usuários até aprovações internas e registros, ele lida com grande escala sem perder a simplicidade.

Principais recursos do Jotform

Acionem fluxos de trabalho e notificações usando lógica condicional com base nas respostas dos usuários

Aceite pagamentos online diretamente através de formulários com Stripe, PayPal e muito mais

Use mais de 10.000 modelos para criar qualquer coisa, desde pesquisas até formulários de geração de leads

Conecte-se a mais de 150 aplicativos, como Google Sheets, Mailchimp, Salesforce e Slack

Limitações do Jotform

A responsividade móvel é inconsistente em alguns dispositivos

Algumas funcionalidades parecem ocultas, a menos que já esteja familiarizado com a plataforma

Preços do Jotform

Starter: Grátis

Bronze: US$ 39/mês por usuário

Silver: US$ 49/mês por usuário

Gold: US$ 129/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Jotform

G2: 4,7/5,0 (mais de 3.500 avaliações)

Capterra: 4,7/5,0 (mais de 2.400 avaliações)

3. Microsoft Forms (ideal para equipes que já utilizam o Microsoft 365)

via Microsoft

Se sua equipe já trabalha no ambiente Microsoft 365, o Microsoft Forms é uma opção simples, mas eficiente, para criar pesquisas, enquetes e questionários para funcionários sem sair da plataforma.

Sincroniza facilmente com o Excel para análise de dados, integra-se com o Teams para respostas colaborativas e utiliza sugestões baseadas em IA para acelerar a criação de formulários.

É simples, intuitivo e não requer nenhuma configuração se você já usa ferramentas da Microsoft. Para casos de uso interno, como feedback de funcionários, integração ou pesquisas rápidas, ele se encaixa perfeitamente com o restante da pilha da Microsoft.

Principais recursos do Microsoft Forms

Crie pesquisas e questionários rapidamente usando sugestões inteligentes e modelos

Integre-se perfeitamente com o Excel, SharePoint e Teams para colaboração em tempo real

Personalize formulários com temas e mídia para uma experiência mais envolvente

Acesse e gerencie respostas em todos os dispositivos usando sua conta do Microsoft 365

Limitações do Microsoft Forms

Vem com personalização visual limitada em comparação com criadores de formulários dedicados

A responsividade móvel é inconsistente em alguns dispositivos

Preços do Microsoft Forms

Microsoft 365 Business Basic : US$ 7,20/mês por usuário

Microsoft 365 Business Standard: US$ 15,00/mês por usuário

Microsoft 365 Business Premium: US$ 26,40/mês por usuário

Microsoft 365 Apps for Business: US$ 9,90/mês por usuário

Microsoft 365 Copilot: Disponível como complemento para planos Business (preço não disponível)

Avaliações e comentários do Microsoft Forms

G2: 4,4/5,0 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,5/5,0 (mais de 200 avaliações)

Veja o que disse um usuário do G2:

A verdade é que essa ferramenta simplificou muito o processo de preparação de formulários para mim. Perdíamos muito tempo devido ao tempo e esforço necessários para criar algo com aparência profissional, especialmente sem ter conhecimentos avançados de design ou programação. Mas agora, com apenas componentes de arrastar e soltar, posso criar formulários que não são apenas funcionais, mas também têm uma aparência elegante e atraente.

4. Wufoo (ideal para criação rápida de formulários com opções de pagamento integradas)

via Wufoo

O Wufoo é um veterano no setor de criadores de formulários, conhecido por sua facilidade de uso e configuração simples. Se você precisa criar rapidamente formulários, pesquisas ou aplicativos com pagamento, o Wufoo oferece modelos pré-concebidos, elementos de arrastar e soltar e uma interface intuitiva.

É especialmente atraente para usuários que desejam algo leve, sem código e rápido de implementar. Também oferece suporte a uma variedade de processadores de pagamento, como PayPal, Stripe e Square, tornando-o ideal para formulários de doação, pagamentos de eventos ou inscrições.

Melhores recursos do Wufoo

Crie e lance formulários com mais de 400 modelos e um construtor intuitivo de arrastar e soltar

Receba pagamentos usando Stripe, PayPal, Square ou Authorize. Net

Personalize os temas dos formulários com sua própria marca usando CSS ou o designer integrado

Integre com ferramentas como Salesforce, Mailchimp, WordPress e Asana

Limitações do Wufoo

Não oferece suporte a CAPTCHA, o que o torna altamente vulnerável a spam e abuso de bots

Os recursos de segurança são limitados para formulários integrados a pagamentos

Preços do Wufoo

Gratuito para sempre

Starter: US$ 22/mês por usuário

Profissional: US$ 39/mês por usuário

Avançado: US$ 99/mês por usuário

Ultimate: US$ 249/mês por usuário

Avaliações e comentários do Wufoo

G2: 4,2/5,0 (mais de 290 avaliações)

Capterra: 4,4/5,0 (mais de 200 avaliações)

🔎 Você sabia? Formulários que incluem fluxos condicionais baseados em lógica podem aumentar as conversões em até 160%, especialmente para pesquisas, cotações ou reservas.

5. Paperform (ideal para formulários com marca, pagamentos e lógica flexível)

via Paperform

O Paperform combina a criação de formulários com a liberdade de design de um editor de páginas de destino. Ele foi criado para parecer mais com a criação de um documento do que com o arrastar e soltar de caixas, e é isso que o diferencia.

Seja para vender serviços, receber reservas, coletar feedback de clientes ou criar formulários personalizados com regras de preços dinâmicas, o Paperform cuida de tudo com uma interface simples e minimalista.

Você pode adaptar seu formulário à sua marca, automatizar fluxos de trabalho, adicionar cálculos e até mesmo transformar seu formulário em uma mini loja virtual com suporte para pagamentos.

Principais recursos do Paperform

Crie formulários interativos que suportam preços baseados em lógica, agendamento e pagamentos em um só lugar

Adicione cálculos, fluxos condicionais e páginas de sucesso dinâmicas sem precisar escrever código

Incorpore assinaturas eletrônicas, colete reservas e automatize tarefas por meio de mais de 2.000 integrações

Personalize totalmente os recursos visuais, a tipografia, o layout e o plano de fundo para combinar com a sua marca

Limitações do Paperform

Opções limitadas de pesquisa ou filtro para perguntas de múltipla escolha com conjuntos de respostas extensos

Os envios parciais nem sempre são recuperáveis se um usuário sair no meio do processo

Preços do Paperform

Essentials: US$ 29/mês por usuário

Pro: US$ 59/mês por usuário

Negócios: US$ 129/mês por usuário

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Paperform

G2: 4,5/5,0 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,8/5,0 (mais de 100 avaliações)

De um usuário do G2:

Pesquisei e usei algumas outras soluções antes de descobrir o Paperform e, até agora, o Paperform foi o único que ofereceu recursos e integrações que atendem a todas as minhas necessidades. Normalmente trabalho com formulários muito longos e complexos, e a interface simples do Paperform torna tudo muito mais fácil. Além disso, o Paperform se comunica muito bem com o Zapier, que era um dos meus principais problemas antes de começar a trabalhar com ele.

6. Typeform (ideal para formulários conversacionais e experiências de marca)

via Typeform

O Typeform se destaca entre as várias alternativas ao Zoho Forms com uma filosofia de design que se concentra em conversar com o público, e não falar para ele. Sua interface de uma pergunta por vez parece mais uma conversa do que um formulário, o que aumenta o engajamento e as taxas de conclusão.

Você pode incorporar vídeos, adicionar acompanhamentos baseados em lógica e personalizar totalmente seus formulários, tornando-os ideais para captura de leads, pesquisas e fluxos de integração que não parecem transacionais.

O Typeform também vem com insights inteligentes, análises integradas e análise de respostas com tecnologia de IA, ajudando as equipes a extrair significado real dos dados coletados.

Principais recursos do Typeform

Crie formulários versáteis para pesquisas, enquetes, questionários, avaliações e muito mais

Adicione vídeos, variáveis personalizadas, saltos lógicos e acompanhamentos condicionais sem escrever código

Acesse análises detalhadas do desempenho dos formulários e insights no nível das perguntas

Exporte respostas de formulários para arquivos Excel ou CSV

Integre com mais de 500 ferramentas, como Google Sheets, HubSpot, Salesforce, Slack e Calendly

Limitações do Typeform

O plano básico não oferece licenças apenas para visualização, obrigando as equipes que precisam de acesso somente para leitura a usar soluções alternativas

Os limites de respostas podem aumentar rapidamente, tornando o serviço caro para usuários com grande volume de uso

Preços do Typeform

Gratuito

Básico: US$ 29/mês por usuário

Mais: US$ 59/mês por usuário

Negócios: US$ 99/mês por usuário

Growth Essentials: US$ 199/mês por usuário

Growth Pro: US$ 349/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Typeform

G2: 4,5/5,0 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4,7/5,0 (mais de 900 avaliações)

De um usuário do G2:

Gosto da liberdade que você tem para criar diferentes caminhos de pesquisa. Se receber feedback negativo, você pode descobrir mais com uma linha de perguntas, enquanto que, se receber feedback positivo, pode pedir permissão para usar isso como uma avaliação em outra linha de perguntas.

7. Google Forms (ideal para pesquisas rápidas e simples com colaboração em tempo real)

via Google Forms

O Google Forms é a escolha certa para quem já está integrado ao ecossistema do Google. É simples, rápido e desenvolvido para uma colaboração perfeita. Ele se conecta diretamente ao Google Sheets para sincronização e análise instantâneas de dados.

Sua interface de arrastar e soltar, edição em tempo real e opções de compartilhamento sólidas tornam-no ideal para otimizar a coleta de dados. O melhor de tudo é que é totalmente gratuito com uma conta do Google — não é necessário aprender novas ferramentas se você já usa o Workspace.

Principais recursos do Google Forms

Colabore em formulários ilimitados com sua equipe em tempo real usando o editor familiar no estilo Google Docs

Incorpore formulários em sites ou compartilhe por e-mail, redes sociais ou links personalizados em segundos

Organize automaticamente as respostas no Google Sheets para facilitar o acesso e a geração de relatórios

Use modelos para criação rápida ou crie questionários, pesquisas e inscrições personalizados

Limitações do Google Forms

Ele vem com opções limitadas de personalização visual e falta de ramificação lógica avançada

Pode parecer muito básico para empresas que precisam de fluxos de trabalho ou integrações mais poderosos

Preços do Google Forms

Gratuito para sempre

Business Starter: US$ 6/mês por usuário

Padrão empresarial: US$ 12/mês por usuário

Business Plus: US$ 18/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Google Forms

G2: 4,6/5,0 (mais de 42.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5,0 (mais de 11.000 avaliações)

De um usuário do G2:

Simples de usar e conectado com planilhas do Google. Outra grande vantagem das pesquisas do Google é o envio de formulários vinculado a uma conta do Google para controle do usuário.

8. Formstack (ideal para criar formulários seguros e automatizar fluxos de trabalho)

via Formstack

O Formstack foi criado para equipes que precisam de alternativas ao Zoho Forms para mais do que apenas criar formulários. É uma plataforma completa de automação de fluxos de trabalho, que combina formulários, assinaturas eletrônicas, documentos e integrações em um único kit de ferramentas.

A interface é fácil de usar, mas o poder por trás dela é impressionante, especialmente se você trabalha em setores que exigem muita conformidade, como saúde, governo ou finanças. Seus recursos, como preenchimento automático de formulários, atribuição de tarefas e fluxos de trabalho baseados em lógica, ajudam a transformar qualquer formulário em um processo totalmente funcional. Não é chamativo, mas é confiável e de nível empresarial.

Principais recursos do Formstack

Automatize fluxos de trabalho completos com formulários que acionam a criação de documentos, o encaminhamento de tarefas e assinaturas eletrônicas

Use o Formstack para Salesforce para criar e gerenciar formulários diretamente na sua organização do Salesforce

Controle permissões, atribua revisores e acompanhe aprovações em formulários e documentos

Acesse painéis de fluxo de trabalho, atribuições dinâmicas de tarefas e lógica de roteamento avançada sem escrever uma única linha de código

Limitações do Formstack

O painel do criador de formulários parece apertado e mais difícil de navegar ao criar formulários complexos

A renomeação ou exclusão de campos pode interromper a lógica automatizada ou as notificações sem aviso prévio

Preços do Formstack

Formulários: US$ 99/mês por usuário

Suíte: US$ 299/mês para cinco usuários

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Formstack

G2: 4,3/5,0 (mais de 450 avaliações)

Capterra: 4,0/5,0 (mais de 100 avaliações)

💡 Dica profissional: Quer saber como pedir feedback para impulsionar o crescimento profissional? Aqui estão algumas dicas a seguir: Seja conciso e direto ao ponto para respeitar o tempo deles 🕒

Faça perguntas específicas para obter insights acionáveis 💬

Concentre-se em áreas que precisam ser melhoradas, em vez de feedback geral 🎯

Incentive críticas honestas e construtivas para promover o crescimento 👂

9. Cognito Forms (ideal para fluxos de trabalho poderosos e automação de tarefas)

via Cognito Forms

O Cognito Forms oferece um equilíbrio entre personalização e automação. Você não está apenas coletando dados, mas também usando-os para acionar fluxos de trabalho, atribuir tarefas, gerar documentos e até mesmo coletar pagamentos com o Square ou o PayPal.

Seu recurso de destaque é o Workflow Tasks, que permite envolver diferentes usuários em diferentes estágios de um processo, como aprovações, acompanhamentos e alterações dinâmicas de status.

Você também pode criar formulários complexos com seções repetidas, cálculos e lógica avançada, tudo sem precisar escrever código. É uma escolha sólida se o seu formulário precisa ir além da simples coleta de dados.

Principais recursos do Cognito Forms

Automatize fluxos de trabalho com várias etapas com alterações de status baseadas em funções e atribuições de tarefas no aplicativo

Use pesquisas de dados, cálculos e lógica para criar formulários que se adaptam em tempo real

Colete assinaturas eletrônicas juridicamente válidas e gere documentos diretamente a partir dos dados enviados nos formulários

Aceite pagamentos com Stripe, Square ou PayPal e aplique regras como limites de quantidade ou descontos

Limitações do Cognito Forms

Menos opções de personalização para o estilo dos formulários sem adicionar CSS

A incorporação parece básica quando usada pela primeira vez, a menos que seja estilizada manualmente

Preços do Cognito Forms

Gratuito para sempre

Pro: US$ 19/mês para até 2 usuários

Equipe: US$ 39/mês para até 5 usuários

Enterprise: US$ 129/mês para até 20 usuários

Avaliações e comentários do Cognito Forms

G2 : 4,5/5,0 (mais de 80 avaliações)

Capterra: 4,6/5,0 (mais de 130 avaliações)

De um usuário do G2:

Os formulários são a porta de entrada da minha empresa. Costumo usar várias empresas para aproveitar todos os seus pontos fortes. O Cognito começou como nossos formulários básicos de admissão, mas com o tempo, graças à opção de comércio eletrônico, nossos formulários Cognito se tornaram o fluxo de trabalho de ingressos para eventos e depósitos. O design era simples e otimizado.

10. 123FormBuilder (Ideal para formulários orientados para a conformidade e fluxos de trabalho empresariais)

via 123FormBuilder

o 123FormBuilder se preocupa com segurança e conformidade mais do que a maioria. Se seus fluxos de trabalho envolvem dados confidenciais, como saúde, governo ou finanças, essa plataforma facilita o cumprimento de todos os requisitos. Ela abrange tudo, desde GDPR e HIPAA até criptografia avançada e opções de residência de dados.

O que o destaca é sua integração estreita com o Salesforce, suporte para mais de 45 aplicativos nativos e a capacidade de gerar PDFs ou relatórios personalizados diretamente a partir dos envios de formulários. Seja para doações, admissão de pacientes ou registros, ele foi desenvolvido para equipes que precisam de controle e flexibilidade.

Principais recursos do 123FormBuilder

Crie formulários seguros com criptografia de dados e conformidade com GDPR e HIPAA

Envie dados diretamente para o Salesforce, Google Sheets ou seu CRM em tempo real

Gere documentos PDF e acione fluxos de trabalho por e-mail após o envio

Acesse mais de 3.000 modelos prontos para tudo, desde formulários de consentimento até avaliações

Limitações do 123FormBuilder

Erros ocasionais durante as atualizações, especialmente em torno de URLs de redirecionamento

A interface do usuário pode parecer inconsistente durante a criação de formulários

Preços do 123FormBuilder

Gratuito para sempre

Gold : US$ 37/mês por usuário

Platinum: US$ 49/mês por usuário

Diamante: US$ 99/mês por usuário

Empresa: US$ 225/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários do 123FormBuilder

G2: 4,5/5,0 (mais de 160 avaliações)

Capterra: 4,4/5,0 (mais de 170 avaliações)

💡 Dica profissional: Quando um formulário é enviado (por exemplo, solicitação de cliente, feedback interno ou briefing criativo), não envie apenas uma notificação — use ferramentas de gerenciamento de tarefas que transformam respostas em tarefas estruturadas com prazos, subtarefas e responsáveis designados. Isso irá ajudá-lo a: Obtenha insights acompanhando os envios em painéis em tempo real 📊

Converta envios de formulários em tarefas acionáveis com responsabilidade clara ✅

Defina prazos e subtarefas para manter os projetos em dia 📅

Automatize fluxos de trabalho para reduzir acompanhamentos manuais 🔄

11. Formsite (ideal para formulários básicos e confiabilidade tradicional)

via Formsite

O Formsite existe desde o final dos anos 90, e isso é evidente. Embora não ganhe prêmios por sua experiência de usuário moderna ou inovação rápida, ele cumpre sua função. É confiável, seguro e repleto de recursos essenciais, como processamento de pagamentos, exportação para PDF, lógica multipáginas e integrações robustas.

Ele também oferece um período de teste gratuito de 14 dias que não requer cartão de crédito, o que é raro. Se você está procurando algo sólido, mas não se importa com recursos extras ou uma interface brilhante, o Formsite ainda é um concorrente entre outras alternativas ao Zoho Forms.

Principais recursos do Formsite

Crie formulários sem esforço com um editor de arrastar e soltar, upload de imagens e dados e mais de 40 tipos de perguntas

Receba pagamentos de forma integrada usando Stripe, PayPal, Braintree e Authorize.net

Envios seguros com proteção CAPTCHA e criptografia SSL

Automatize fluxos de trabalho com saída em PDF, opções de salvar e retornar e lógica avançada

Limitações do Formsite

A interface do usuário parece desatualizada e desajeitada em comparação com ferramentas mais recentes

Seu preço aumentou, enquanto os recursos permaneceram praticamente inalterados

Preços do Formsite

Pessoal: US$ 24,95/mês por usuário

Profissional: US$ 39,95/mês por usuário

Negócios: US$ 69,95/mês por usuário

Business Plus: US$ 99,95/mês por usuário

Empresa: US$ 249,95/mês por usuário

Avaliações e comentários do Formsite

G2: 4,4/5,0 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,5/5,0 (mais de 40 avaliações)

De um usuário do G2:

O Formsite é uma ferramenta poderosa com aplicações ilimitadas em um ambiente de vendas. Quase todos os aspectos são personalizáveis. A criação de formulários foi facilitada pelo acesso a vários modelos, bem como por um recurso de arrastar e soltar. O Formsite possui várias integrações com outros softwares poderosos, como o Salesforce. Dependendo do seu nível de assinatura, há até uma opção de API. A automação de fluxos de trabalho com notificações e aprovações torna esta opção ideal para processos complexos que envolvem vários departamentos.

Aqui estão algumas ferramentas adicionais para criação de formulários que oferecem recursos e capacidades exclusivas e podem ser consideradas alternativas ao Zoho Forms:

FormKeep: Oferece um back-end de formulários leve para desenvolvedores que precisam de flexibilidade no front-end sem integrações pesadas

SurveySparrow: Oferece pesquisas conversacionais, automação de pesquisas recorrentes e responsividade em vários dispositivos

FormAssembly: Foca na coleta de dados empresariais e integração nativa com o Salesforce para fluxos de trabalho seguros

Atualize seus formulários e fluxo de trabalho com o ClickUp

Os formulários simplificam a coleta de dados e desempenham um papel fundamental no acompanhamento do progresso e na automação dos fluxos de trabalho.

O Zoho Forms é uma ferramenta decente para a criação básica de formulários e coleta de dados, mas tem limitações, especialmente se sua equipe precisa de mais automação, flexibilidade e integração perfeita com outras ferramentas.

Seja para gerenciar clientes, coletar feedback, gerenciar solicitações de projetos ou automatizar aprovações, existe uma ferramenta mais inteligente para sua equipe.

O criador de formulários certo deve fazer mais do que capturar dados; ele deve conectar esses dados ao seu fluxo de trabalho, CRM e decisões.

Nesse sentido, o ClickUp se destaca entre outras alternativas ao Zoho Forms, oferecendo automação poderosa, integrações profundas e um pacote de gerenciamento de projetos projetado para transformar envios de formulários em trabalho real e acionável. Ele ajuda você a abandonar o esforço manual e mudar para uma ferramenta que corresponde à eficiência e ao crescimento da sua equipe.

Inscreva-se no ClickUp e atualize seus formulários e fluxo de trabalho!