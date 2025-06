Modelos Agile Epic gratuitos para um melhor planejamento de sprints em 2025

Planejamento de sprints e backlog: Planeje sprints de forma eficaz e mantenha um backlog de produtos bem organizado. As equipes podem estimar tarefas, definir prioridades e garantir que todos estejam cientes do trabalho a ser realizado

Acompanhamento do progresso: Acompanhe as tarefas através de 30 opções de status diferentes — de "Aberto" a "Pronto para implantação"

Várias visualizações: Visualização em lista: veja todas as tarefas em um só lugar com filtros rápidos para se concentrar no que precisa de atenção Visualização em quadro: obtenha uma visão geral visual do andamento das tarefas em diferentes estágios Visualização do processo: acompanhe os ciclos de vida detalhados das tarefas do início ao fim Visualização de boas-vindas: guia rápido para ajudar os novos membros da equipe a começar