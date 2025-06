Como as ferramentas de gerenciamento da força de trabalho com IA aumentam a produtividade

Os executivos esperam que, até 2028, 70% dos trabalhadores utilizem IA para auxiliar nas decisões comerciais diárias, nos fluxos de trabalho e até mesmo no planejamento geral.

E a maioria de nós vive essa realidade todos os dias.

Mas as ferramentas tradicionais de gerenciamento da força de trabalho e os sistemas de programação manual, que nos trouxeram até aqui, estão começando a mostrar sinais de desgaste. Eles não conseguem acompanhar as mudanças nas necessidades dos clientes e não percebem os primeiros sinais de esgotamento dos funcionários. A maioria simplesmente não foi projetada para o ritmo em que vivemos hoje.

Se você trabalha no setor de gerenciamento da força de trabalho e deseja se manter à frente da concorrência, você está no lugar certo.

Continue lendo para ver como as modernas ferramentas de gerenciamento da força de trabalho com IA estão ajudando a formar equipes de alto desempenho e como você também pode fazer isso acontecer.

O que é gerenciamento da força de trabalho com IA?

O gerenciamento da força de trabalho com IA usa inteligência artificial, aprendizado de máquina e análise preditiva para otimizar todas as etapas do gerenciamento da força de trabalho, desde o agendamento e a alocação de tarefas até o treinamento, o acompanhamento do desempenho e o suporte aos funcionários.

Veja como funciona na prática:

Preveja quantos trabalhadores são necessários com base nas tendências de negócios e dados em tempo real

Automatize a programação de turnos com base na disponibilidade dos funcionários e nas necessidades da empresa

Acompanhe o desempenho e a produtividade dos funcionários com insights de dados

Oferecendo treinamento e desenvolvimento personalizados com base nas lacunas de habilidades

Automatize tarefas repetitivas de RH, como controle de ponto, folha de pagamento e gerenciamento de férias

Quais desafios a gestão da força de trabalho com IA resolve?

As ferramentas de gerenciamento da força de trabalho com IA foram criadas para resolver os desafios diários que custam tempo, dinheiro e moral da equipe às empresas.

Aqui estão alguns desafios que ela resolve:

Excesso ou falta de pessoal: Como líder de RH, você não quer enfrentar situações de falta ou excesso de pessoal, nem conflitos de agendamento. Você pode usar algoritmos de IA para combinar dinamicamente a oferta de mão de obra com a demanda real em tempo real

Programação manual de turnos: Para gerentes de equipe e líderes empresariais, a IA gera automaticamente horários de turnos com base na disponibilidade dos funcionários, habilidades, leis trabalhistas e demanda da empresa. Como a IA automatiza tarefas redundantes, você passa mais tempo no planejamento estratégico da força de trabalho

Riscos de conformidade: de regras de horas extras a períodos de descanso, as ferramentas de IA sinalizam possíveis violações da legislação trabalhista antes que elas ocorram. Isso elimina a necessidade de verificações manuais constantes e ajuda suas equipes a permanecerem em conformidade com as regulamentações regionais e específicas do setor

Ausências de última hora: quando um membro da sua equipe liga avisando que está doente, você pode usar o gerenciamento da força de trabalho com IA para sugerir o melhor substituto com base na disponibilidade, no desempenho anterior e na carga de trabalho atual

Falta de visibilidade em tempo real das operações: Como gerente, você sabe como é difícil trabalhar com informações desatualizadas, o que leva a reações lentas. Com painéis orientados por IA, você obtém insights em tempo real sobre os níveis de pessoal, desempenho dos turnos, picos de demanda etc

Excesso de dados sem insights acionáveis: as ferramentas de gerenciamento da força de trabalho com IA geram muitos dados. Além disso, elas também extraem dados de sistemas de folha de pagamento, controle de ponto, desempenho e RH. Mas cabe à liderança dar sentido a esses insights. A IA transforma os dados da força de trabalho em insights acionáveis

Como a IA está mudando o gerenciamento da força de trabalho

1. Planejamento preditivo de presença

Um dos fatores mais negligenciados que levam à ineficiência da força de trabalho é o absenteísmo não planejado. A IA resolve isso mudando de um planejamento reativo para modelos de presença preditivos.

Esses sistemas utilizam algoritmos de aprendizado de máquina, especialmente modelos de previsão e classificação de séries temporais, para identificar padrões de frequência. Eles levam em consideração dados históricos de frequência, tendências específicas da equipe, feriados, comportamento anterior de funcionários individuais e até mesmo variáveis externas, como dados meteorológicos ou eventos públicos.

Aqui, algoritmos de IA sinalizam períodos em que é provável que haja um aumento no absenteísmo ou membros específicos da equipe que podem estar em risco de se ausentar sem aviso prévio.

📍 Exemplo: Imagine uma empresa de logística nacional com mais de 1.000 funcionários de armazém na linha de frente. Eles notariam um aumento incomum no número de faltas durante festivais regionais em zonas específicas. A empresa utilizou assistentes pessoais de IA treinados com dados históricos, como registros de presença, calendários locais e horários de turnos. Com as faltas sinalizadas com antecedência, os líderes operacionais têm tempo suficiente para reatribuir turnos, oferecer incentivos ou aumentar o número de funcionários disponíveis. Esse tipo de previsão é especialmente crucial para operações e setores com grande demanda de mão de obra, onde a visibilidade já é limitada e o planejamento manual muitas vezes fica atrasado devido a fatores externos.

Otimizando o gerenciamento da força de trabalho com o ClickUp

E enquanto as equipes empresariais estão começando a explorar a IA preditiva em ferramentas de programação isoladas, o verdadeiro poder surge quando ela é integrada a um sistema mais amplo, onde o trabalho acontece.

Entre no ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho.

A Visualização da carga de trabalho do ClickUp permite que os líderes de equipe visualizem a capacidade individual, as folgas e a distribuição do trabalho entre fusos horários e equipes.

Visualize as tarefas e a capacidade dos membros da equipe com barras codificadas por cores usando a Visualização de carga de trabalho do ClickUp

Combine-as com o ClickUp Brain e você poderá entender por que a capacidade está baixa, quais padrões estão surgindo e quais semanas futuras podem estar em risco. Além disso, com o uso da IA em RH, suas equipes podem agir mais rapidamente, pois o Brain resume o trabalho, sugere as próximas etapas e responde a perguntas específicas do projeto.

Use o ClickUp Brain e obtenha insights instantâneos sobre o status de diferentes tarefas

2. Contratação e aquisição de talentos mais inteligentes

A contratação sempre foi um dos processos que mais consomem recursos nas empresas. Os métodos tradicionais, como a triagem manual de currículos, várias rodadas de entrevistas e avaliações subjetivas, são demorados e muitas vezes influenciados por preconceitos inconscientes.

A IA no local de trabalho está mudando isso, automatizando a triagem inicial e fornecendo insights baseados em dados sobre os candidatos.

📍 Exemplo: A Unilever reformulou seu processo de contratação de talentos em início de carreira usando um sistema alimentado por IA que substituiu a pré-seleção manual de currículos por avaliações cognitivas gamificadas e entrevistas em vídeo automatizadas. Os candidatos participaram de jogos baseados em neurociência que mediam características como tolerância ao risco e habilidades de resolução de problemas. Em seguida, eles gravaram respostas em vídeos curtos que foram analisados pela IA quanto ao tom, escolha de palavras e até mesmo microexpressões. Esse processo de transformação digital reduziu o tempo de contratação em 75%, mantendo a qualidade e melhorando a diversidade, já que a IA eliminou muitos preconceitos tradicionais que se infiltram na avaliação humana.

Otimizando o gerenciamento da força de trabalho com o ClickUp

Quando se trata de organizar fluxos de trabalho de contratação, gerenciar informações de candidatos e tomar decisões mais inteligentes sobre talentos, o ClickUp Brain e o ClickUp Knowledge Management são seus aliados poderosos.

A IA generativa do ClickUp Brain pode resumir automaticamente os perfis dos candidatos, entrevistas anteriores e notas em uma base de conhecimento clara e pesquisável. Em vez de as equipes de RH revisarem manualmente os comentários das entrevistas, o ClickUp Brain pode extrair temas comuns, pontos fortes e riscos de todas as notas dos entrevistadores e apresentar uma visão resumida.

Obtenha respostas completas sobre os pontos fortes, preocupações e habilidades dos candidatos usando o ClickUp Brain, a IA definitiva para o trabalho.

Enquanto o Gerenciamento de Conhecimento com IA dentro do ClickUp garante que todas as conversas com candidatos, análises de currículos e decisões de contratação sejam documentadas corretamente, vinculadas às funções do cargo e fáceis de revisar posteriormente.

Centralize as informações e gerencie com eficiência o conhecimento da equipe com os recursos de gerenciamento de conhecimento com IA do ClickUp

3. Desenvolvimento e aprendizagem personalizados dos funcionários

Na maioria das organizações, os programas de treinamento são padronizados, reativos e, muitas vezes, desconectados do desempenho em tempo real. A IA, por outro lado, personaliza os caminhos de desenvolvimento para cada indivíduo, com base em seus objetivos, lacunas de habilidades atuais e até mesmo na melhor forma de aprender.

Exemplo: A Accenture implementou soluções baseadas em IA para melhorar o desenvolvimento da força de trabalho. Essas ferramentas compreendem vários pontos de dados, incluindo contribuições para projetos, certificações, feedback de gerentes e padrões de colaboração, para criar perfis de habilidades abrangentes para os funcionários.

Otimizando o gerenciamento da força de trabalho com o ClickUp

Para combinar o desenvolvimento e a produtividade dos funcionários, o ClickUp Brain ajuda a extrair e resumir o crescimento das habilidades, notas de desempenho e feedback em um painel de aprendizagem personalizado.

Comece perguntando "Que lacunas de habilidades [Nome da pessoa] demonstrou nas duas últimas retrospectivas do projeto?" E o Brain analisará documentos, tarefas e notas individuais para fornecer uma resposta sintetizada. Você pode então usar essas informações para orientar e motivar seus funcionários.

Pergunte ao ClickUp Brain sobre o desempenho dos funcionários e gere insights detalhados em segundos

Para tornar a oferta ainda mais atraente:

Crie trilhas de crescimento personalizadas como tarefas do ClickUp vinculadas a documentos, com materiais de aprendizagem incorporados, prazos e pontos de verificação de feedback

Use o Docs com IA para hospedar diários de aprendizagem ou registros de reflexão que são atualizados dinamicamente à medida que novas tarefas ou marcos são concluídos

Crie um centro de conhecimento dentro do ClickUp com recursos selecionados e específicos para cada função, organizados por grupos de habilidades

4. Planejamento preditivo da força de trabalho

A última coisa que você quer como líder de equipe é perceber que está com falta de pessoal e o prazo do projeto se aproximando. Você pode usar a IA para identificar essas lacunas com bastante antecedência. As ferramentas de IA analisarão a capacidade atual da sua equipe, os cronogramas de contratação, o escopo dos projetos e até mesmo sinais de esgotamento no passado para prever quais funções você precisará e quando.

📍 Exemplo: Digamos que você esteja liderando as operações de uma empresa de tecnologia da saúde que está lançando uma nova plataforma de diagnóstico em cinco estados. Seu modelo de IA identifica que, com base na velocidade de lançamento e no volume de tickets de suporte, é provável que você enfrente uma escassez de pessoal clínico em Nova York até julho. Ao mesmo tempo, ele sinaliza representantes de suporte subutilizados em Chicago. Essa informação permite que você abra vagas mais cedo ou reatribua pessoas antecipadamente.

Otimizando o gerenciamento da força de trabalho com o ClickUp

Use o ClickUp Brain para resumir instantaneamente cronogramas de projetos, lacunas de contratação e gargalos de recursos, verificando tarefas, documentos e atualizações. Você pode perguntar: "Onde estamos com falta de pessoal com base nos próximos lançamentos?" e obter a resposta, com links para dados de apoio.

Use o ClickUp Brain para descobrir gargalos de recursos, revisando tarefas, documentos e atualizações em seu espaço de trabalho

Além disso, mantenha todas as premissas sobre a força de trabalho, planos de contratação e dados de carga da equipe organizados no ClickUp Docs, com links para as tarefas. Melhor ainda, use o ClickUp Views para identificar quais departamentos estão chegando ao limite da capacidade ou onde as habilidades estão sendo subutilizadas.

5. Automatização de tarefas rotineiras de RH

Como equipe de RH, você provavelmente passa mais tempo do que gostaria em tarefas repetitivas, como aprovar pedidos de licença, atribuir listas de verificação de integração, responder a perguntas intermináveis sobre políticas e atualizar organogramas. Claro, tudo isso é necessário. Mas isso consome o tempo que você poderia dedicar ao que realmente importa: construir uma estratégia de pessoal mais forte e impulsionar o crescimento dos negócios.

📍 Exemplo: Digamos que você esteja expandindo uma startup de SaaS com 100 funcionários. Sempre que um novo funcionário é contratado, alguém do RH envia manualmente o material de integração, configura suas solicitações de TI, atualiza um documento de boas-vindas da equipe e registra a documentação no sistema de RH. Agora, imagine a IA lidando com tudo isso. No momento em que uma tarefa de novo funcionário é criada, ela aciona um processo de gerenciamento de fluxo de trabalho que atribui itens da lista de verificação, gera um cronograma de integração e notifica as equipes relevantes.

Otimizando o gerenciamento da força de trabalho com o ClickUp

Para aproveitar a automação do fluxo de trabalho, suas operações de pessoal precisam de um cérebro central e um sistema de conhecimento organizado.

Primeiro, o mais importante. Use o gerenciamento de conhecimento com IA através do ClickUp Brain para gerar cronogramas de integração, resumir atualizações de políticas ou responder a perguntas internas de RH em tempo real. Digite, por exemplo, "Qual é a nossa política de licença parental?" e o ClickUp Brain extrai a seção relevante dos seus documentos de RH em segundos.

Gere resumos, atualizações de projetos ou comentários usando o ClickUp Brain

Além disso, você pode:

Automatize fluxos de trabalho repetitivos, como aprovações de férias, transferência de documentos e atualizações de status, usando o ClickUp Automations

Configure automações acionadas por formulários que criam instantaneamente tarefas de integração quando alguém preenche um formulário de contratação

6. Aumentando o engajamento e a experiência dos funcionários

Se você ainda depende de uma pesquisa anual para acompanhar o engajamento, já está ficando para trás. Com a IA, você pode identificar a falta de engajamento assim que ela ocorre, personalizar o suporte antes que a frustração se acumule e criar ciclos de feedback em tempo real que mostram aos seus funcionários que eles são ouvidos mensalmente ou trimestralmente.

📍 Exemplo: A Qualtrics usa análise de sentimentos baseada em IA para monitorar o feedback dos funcionários continuamente, não apenas após eventos importantes. Seu sistema analisa respostas de pesquisas, notas de reuniões e até mesmo comentários em texto livre para detectar sinais precoces de insatisfação, estresse ou desmotivação. Se a IA sinalizar que os funcionários de um determinado departamento estão apresentando uma queda no sentimento em relação à comunicação da liderança, os gerentes podem intervir rapidamente com reuniões gerais, reuniões com gerentes de nível superior ou fóruns de feedback anônimos.

Otimizando o gerenciamento da força de trabalho com o ClickUp

Para que esse tipo de feedback em tempo real funcione na prática, você precisa ir além das pesquisas. Você precisa de uma IA que ouve automaticamente, e é aí que o ClickUp AI Notetaker se torna um divisor de águas.

O ClickUp AI Notetaker grava, transcreve e resume automaticamente reuniões internas, reuniões individuais e check-ins de equipe. Por exemplo, se várias reuniões semanais revelarem frustrações recorrentes sobre os prazos dos projetos, o AI Notetaker captura essas preocupações e as destaca para que a liderança analise.

Receba resumos ou recapitulações automáticas de reuniões com o ClickUp AI Notetaker

Os resumos do AI Notetaker podem ser armazenados no ClickUp Docs, transformando o feedback em conhecimento estruturado e pesquisável, perfeito para análises trimestrais de engajamento ou planos de ação imediatos.

7. Gerenciamento de desempenho em tempo real

A maneira antiga de gerenciar o desempenho — uma reunião de avaliação no final do ano — está rapidamente se tornando irrelevante. Hoje, as equipes precisam de feedback contínuo, correções rápidas e visibilidade real de como estão se saindo em relação às metas.

A IA para gerenciamento de fluxo de trabalho agora permite insights de desempenho em tempo real, ajudando seus gerentes a ter conversas significativas ao longo do ano.

📍 Exemplo: A Adobe ficou famosa por abandonar as avaliações de desempenho anuais e substituí-las por um processo contínuo chamado "Check-Ins". Os gerentes mantêm conversas regulares sobre metas, crescimento e feedback, com o apoio de ferramentas baseadas em IA que sinalizam quando os funcionários podem precisar de mais apoio ou reconhecimento. Eles observaram maior satisfação dos funcionários e menor rotatividade após implementar essa mudança.

Otimizando o gerenciamento da força de trabalho com o ClickUp

Para incorporar o gerenciamento de desempenho em tempo real às operações diárias, você precisa de visibilidade sobre tarefas, metas, feedback e prioridades. É aí que os painéis do ClickUp e o ClickUp Brain causam um grande impacto.

Crie painéis personalizáveis no ClickUp para visualizar o desempenho do projeto e acompanhar as cargas de trabalho da equipe

Os painéis permitem que os gerentes vejam atualizações em tempo real sobre a conclusão de tarefas, o progresso das metas, a saúde do projeto e as cargas de trabalho individuais, tudo em uma única visualização. Por exemplo, você pode configurar um painel que mostre as taxas de conclusão de tarefas semanais de cada membro da equipe, itens vencidos e marcos das metas. Basta uma olhada para saber quem precisa de ajuda ou reconhecimento.

Enquanto isso, o ClickUp Brain resumirá automaticamente as notas de desempenho das reuniões semanais, revisões de sprint e reuniões individuais em insights importantes. Em vez de vasculhar documentos ou tarefas, você terá um resumo inteligente pronto para o seu próximo check-in.

Muito além disso:

Os gerentes podem incorporar KPIs em tempo real, progresso de OKRs e cronogramas de projetos diretamente no painel, tornando todas as conversas sobre desempenho baseadas em dados e acionáveis

Além disso, o software de automação de tarefas oferece gatilhos para enviar lembretes ou avisos com base nas tendências de desempenho. Por exemplo, se uma meta estiver 20% abaixo do esperado, os gerentes recebem um alerta automático para intervir antecipadamente

8. Retenção e transferência de conhecimento impulsionadas por IA

Quando os funcionários saem ou mudam de equipe, muitas vezes levam consigo anos de insights, processos e know-how, o que leva a enormes lacunas que atrasam as novas contratações. Além disso, isso prejudica a produtividade. As transferências tradicionais ou a documentação ad hoc geralmente omitem contextos críticos.

📍 Exemplo: imagine que você está gerenciando as operações de uma empresa de tecnologia financeira em crescimento. Sua analista líder, que conhece todas as peculiaridades do seu sistema de relatórios, entrega sua carta de demissão. Com pressa, ela entrega uma lista de verificação básica, mas o "porquê" por trás de certos fluxos de trabalho, os pontos de risco ocultos e as nuances específicas do cliente ficam perdidos. Agora imagine se os agentes de IA para produtividade tivessem capturado silenciosamente suas melhores práticas durante todo o tempo, resumindo notas de reuniões, documentando retrospectivas de projetos e vinculando históricos de decisões. Quando ela sai, seu conhecimento não se perde. Ele fica organizado, pesquisável e pronto para o próximo contratado pegar sem perder o ritmo.

Otimizando o gerenciamento da força de trabalho com o ClickUp

Capturar e transferir conhecimento institucional nunca deveria ser caótico. Para resolver isso, use o Gerenciamento de Conhecimento do ClickUp para manter automaticamente atualizações sobre projetos, retrospectivas e discussões importantes sobre tarefas em documentos de conhecimento organizados e claros.

Digamos que um gerente pergunte: "Quais foram os maiores desafios na implementação do nosso último cliente?" O ClickUp Brain gera um resumo pronto para uso a partir de tarefas, notas de reuniões e revisões de sprints.

Pergunte qualquer coisa sobre o seu trabalho e receba atualizações instantâneas com o ClickUp Brain

Em resumo, você pode até mesmo:

Armazene guias específicos da equipe, perguntas frequentes e notas de transferência no ClickUp Docs, tornando o conhecimento crítico pesquisável e vinculado a projetos relevantes

Armazene documentos específicos da equipe e crie um centro de conhecimento usando o ClickUp Brain

Use o ClickUp Brain para sugerir proativamente lacunas na documentação — por exemplo, sinalizando projetos que foram encerrados sem um resumo retrospectivo final

Crie um Centro de Conhecimento dinâmico, onde o conhecimento tribal cresce com o tempo, organizado por tags como equipe, tópico ou fase do projeto

Melhores opções de software de gerenciamento da força de trabalho com IA

1. Em breve

via Soon

Com o Gerador de Planos de Turnos com IA da Soon, você descreve o que sua equipe precisa, como períodos de descanso, funções, números, horários e locais. E ele cria um plano semanal completo de turnos para você com um clique.

Escolher os membros certos para a equipe também fica mais fácil com o Smart People Picker. Ele combina as pessoas com os turnos com base na disponibilidade, habilidades e preferências. E com o Soon Pulse coletando feedback diário da sua equipe, você tem uma visão clara do desempenho dos seus funcionários.

Principais recursos

Adapte as regras de programação do pessoal às necessidades específicas da sua organização, garantindo conformidade e eficiência

Preveja a demanda de mão de obra com precisão usando intervalos de 15 minutos, horários ou diários

Conecte dados históricos por meio de API, conexões diretas com bancos de dados ou uploads em CSV para obter previsões precisas

2. Quinyx

via Quinyx

A Quinyx ajuda você a combinar os turnos dos funcionários com a demanda real, garantindo também que os horários estejam em conformidade com as leis trabalhistas e as regras internas. Você pode usar essa ferramenta para monitorar as vendas em tempo real. Quando há alguma alteração, ela ajuda você a ajustar os níveis de pessoal.

Ao combinar dados como tráfego de pessoas, transações, receita e até mesmo o clima, o Quinyx prevê quantas pessoas você precisará em cada local.

Principais recursos

Acompanhe os horários de entrada e saída dos funcionários, pausas e pedidos de licença diretamente através da aplicação móvel da Quinyx, mantendo todos os registos de assiduidade precisos e centralizados

Use a análise do fluxo de trabalho para visualizar tendências, comparar desempenho e acompanhar métricas importantes em todas as unidades e locais

Simule cenários de alocação de pessoal, preveja custos de mão de obra e planeje futuras necessidades de contratação ou treinamento

3. Scheduly. ai

O Scheduly.ai, como ferramenta de gerenciamento da força de trabalho, usa análises avançadas e grandes modelos de linguagem para prever as necessidades de pessoal. Ele usa fatores do mundo real, como picos de tráfego na loja, promoções sazonais e lançamentos de produtos. Com agendamento baseado em IA e modelos pré-construídos, você pode criar planos de turnos mais rapidamente, que atribuem automaticamente as pessoas certas com base nas previsões de demanda.

Você também terá acesso a painéis personalizáveis em tempo real que detalham os níveis de pessoal, cobertura de turnos, custos de mão de obra e KPIs de gerenciamento da força de trabalho em um só lugar.

Principais recursos

Dê à sua equipe a flexibilidade de gerenciar seus horários de forma independente através da ferramenta de autoatendimento móvel da Scheduly.ai

Mantenha a conformidade alinhando automaticamente os horários com as leis trabalhistas, regras sindicais e políticas da empresa e evite problemas legais

Gerencie contas de funcionários em diferentes níveis com controles baseados em funções para garantir a segurança dos dados e acesso personalizado

4. Japfu. ai

Como uma ferramenta de gerenciamento da força de trabalho com IA, o Japfu.ai ajuda você a automatizar tarefas redundantes de RH. A planilha de horas com IA permite que sua equipe registre suas horas, enquanto o sistema verifica automaticamente se há erros e agiliza as aprovações.

A Japfu.ai também automatiza a folha de pagamento, lidando com salários, deduções e reembolsos em todos os seus projetos com precisão revisada por IA. Além disso, a Japfu.ai automatiza a atribuição de funções e a transferência de tarefas durante a integração, mudanças de função e desligamento para transições da força de trabalho.

Principais recursos

Responda a perguntas de RH e automatize tarefas como acompanhamento de documentos, lembretes de planilhas de horas e atualizações de integração com o assistente de IA da Japfu. ai, Mivi

Verifique facilmente a elegibilidade dos funcionários durante a integração com a integração direta do Japfu. ai com o sistema USCIS E-Verify

Gerencie todos os documentos da força de trabalho, desde contratos até formulários de integração e desligamento, em um sistema centralizado e facilmente acessível para melhor rastreamento e conformidade

Eleve o nível da sua gestão da força de trabalho com o ClickUp

Gerenciar uma força de trabalho em crescimento e distribuída não precisa significar tarefas manuais intermináveis, planejamento reativo ou operações dispersas.

Com ferramentas de gerenciamento da força de trabalho com IA, você pode otimizar as operações, prever as necessidades da força de trabalho, aumentar o engajamento dos funcionários e possibilitar decisões mais inteligentes e rápidas em todos os níveis.

E o ClickUp facilita essa mudança. Com ferramentas poderosas como Visualização da carga de trabalho, Painéis, Gerenciamento do conhecimento, Brain e Automações, o ClickUp traz visibilidade e estrutura para o trabalho da sua equipe.

Você está pronto para automatizar, otimizar e liberar todo o potencial da sua força de trabalho com IA? Cadastre-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo.