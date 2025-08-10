os 10 melhores softwares de programação de equipes em 2025

Já tentou conciliar as agendas de uma dúzia de funcionários em uma planilha? Você tem trocas de turnos, chamadas de última hora, férias sobrepostas e, de alguma forma, todos esperam que a programação esteja perfeita na segunda-feira.

É aí que entra o software de programação de equipes.

Em vez de passar horas atribuindo manualmente pessoas a tarefas ou turnos, ele faz o trabalho pesado. A ferramenta verifica quem está disponível, qualificado e quais são as necessidades da tarefa antes de criar automaticamente o cronograma mais preciso.

Aqui estão os 10 melhores softwares de programação de equipes que facilitarão sua vida. 💁

O que você deve procurar em um software de programação de equipes?

Manter os turnos cobertos é uma coisa, mas manter tudo organizado sem o caos habitual é outra. O software certo de programação de equipes pode tornar isso possível, mas somente se tiver os recursos de que você realmente precisa.

Vamos analisar. ⚓

Agendamento automático inteligente que cria horários para equipes com base na disponibilidade, funções e regras comerciais

Detecção de conflitos em tempo real para sinalizar reservas duplicadas, problemas de horas extras ou atribuições não qualificadas antes que se tornem problemas

Modelos reutilizáveis e turnos recorrentes que economizam tempo e facilitam o planejamento semanal ou mensal

Verificações de conformidade integradas para ajudá-lo a seguir as leis locais, regras sindicais e requisitos de intervalos sem monitoramento constante

Acompanhamento de certificações para que você nunca seja pego de surpresa por licenças expiradas ou qualificações específicas para determinadas funções

Alertas de horas extras que avisam quando alguém está perto de atingir o limite máximo de horas, ajudando a evitar o esgotamento ou problemas legais

Visão geral do software de programação de equipes

Aqui está uma breve descrição das principais funcionalidades do software de programação de equipes e para que servem.

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços* ClickUp Qualquer empresa ou equipe que procura uma ferramenta completa de gerenciamento e programação de trabalho Agendamento flexível de projetos e equipes com gerenciamento de tarefas, documentos, metas e comunicação Plano gratuito para sempre; personalizações para empresas Sling Pequenas e médias empresas Planejamento simples de turnos, controle de ponto e comunicação da equipe Gratuito, a partir de US$ 2 por mês Connecteam Equipes móveis e de campo Agendamento de equipes com prioridade para dispositivos móveis, controle de tempo, troca de turnos e conformidade para equipes de distribuição Gratuito, a partir de US$ 35 por mês por usuário Deputy Empresas que trabalham por turnos Agendamento automatizado de funcionários, controle de ponto e gestão de RH para varejo, hotelaria e saúde A partir de US$ 4,50 por mês Quando eu trabalho Empresas que trabalham por turnos Agendamento fácil, controle de tempo e mensagens para equipes em restaurantes, varejo e saúde Gratuito, a partir de US$ 3 por mês por usuário 7shifts Restaurantes e hotelaria Programação de funcionários de restaurantes com previsão de mão de obra, programação automática e ferramentas de conformidade Gratuito, a partir de US$ 31,99 por local Humanidade Grandes organizações Agendamento dinâmico e conformidade orientados por IA para empresas com necessidades complexas de turnos Preços personalizados BuildOps Serviços de campo e construção Despacho de equipes, atribuição de tarefas e acompanhamento do progresso para serviços e construção Preços personalizados Buddy Punch Controle de ponto e programação simples Agendamento de turnos e controle de presença fáceis de usar para equipes remotas ou no escritório A partir de US$ 5,49/mês por usuário + US$ 19 de taxa básica mensal Planday Trabalhadores por hora e equipes de turnos Programação da força de trabalho, controle de tempo e controle de custos de mão de obra para funcionários horistas Preços personalizados

Como analisamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos os softwares na ClickUp.

Os melhores softwares de programação de equipes

Encontrar o software certo para programação de equipes faz toda a diferença entre operações tranquilas e entregas de projetos de última hora.

Aqui está um resumo das melhores opções para ajudá-lo a otimizar a alocação de pessoal, reduzir conflitos e manter todos os projetos em andamento. 🎯

1. ClickUp (Ideal para horários personalizados de equipes com acompanhamento de tarefas e turnos)

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, documentos e comunicação em equipe, tudo em uma única plataforma, acelerado pela automação e pesquisa de IA de última geração.

Ele oferece aos gerentes de operações, líderes de equipe e programadores tudo o que eles precisam para manter as equipes alinhadas, as tarefas em andamento e os turnos cobertos.

Calendário ClickUp

Planeje o que cada funcionário fará do início ao fim de um projeto com o Calendário ClickUp

Em primeiro lugar, temos o ClickUp Calendar, o centro de comando central da sua equipe para agendamento. Essa ferramenta permite organizar tudo em um só lugar, seja coordenando trocas de turnos entre locais ou definindo prazos para uma equipe de projeto. Você pode alternar entre layouts diários, semanais ou mensais para obter o nível certo de detalhes.

Arraste e solte tarefas para fazer alterações de última hora e codifique eventos com cores para entender o que é urgente, pendente ou concluído rapidamente.

Precisa sincronizar com o Google Agenda da sua equipe? Não há problema; a sincronização bidirecional garante que as atualizações fluam perfeitamente entre as plataformas. Essa visibilidade é essencial para equipes que gerenciam visitas ao local, mudanças de turnos e reuniões com clientes.

Além disso, lembretes integrados e a possibilidade de participar de reuniões diretamente do espaço de trabalho mantêm a comunicação fluida e os cronogramas dos projetos em dia. É claro que o planejamento é apenas parte do quadro geral. Acompanhar como o tempo da sua equipe é gasto é igualmente importante.

ClickUp Project Time Tracking

É aí que entra o ClickUp Project Time Tracking.

Garanta que sua equipe cumpra os prazos com o ClickUp Project Time Tracking

Não importa se suas equipes trabalham em laptops, dispositivos móveis ou até mesmo na extensão gratuita do Chrome; elas podem iniciar e parar os cronômetros rapidamente. É perfeito para equipes de campo que alternam entre tarefas ou locais de trabalho. Você também pode registrar o tempo manualmente, caso alguém se esqueça de clicar em “iniciar”

Quer saber quanto tempo levou o projeto de instalação da semana passada em comparação com a estimativa? Os modelos de planilhas de horas personalizáveis e os painéis visuais do ClickUp ajudam você a entrar em detalhes, por dia, semana, projeto ou pessoa.

Além disso, a plataforma mantém tudo transparente (sem monitoramento dissimulado) e fornece aos gerentes os relatórios necessários para ajustar os horários e as cargas de trabalho.

ClickUp Brain

Quer levar a gestão de equipes para o próximo nível? Entre no ClickUp Brain.

Use o ClickUp Brain para fazer o trabalho pesado por você

Esta poderosa ferramenta de IA integrada apoia ativamente os seus esforços de programação de equipes. Precisa obter um relatório de status rápido em vários locais de trabalho? O Gerente de Projetos de IA da Brain pode automatizar isso.

Quer encontrar um documento de treinamento para novos membros da equipe sem precisar vasculhar pastas? O AI Knowledge Manager o encontra instantaneamente.

Por exemplo, se você gerencia uma equipe de construção em vários locais, pode pedir ao Brain para gerar atualizações instantâneas do projeto em linguagem natural. Pergunte: “Resuma todas as tarefas ativas da equipe para o Projeto Alpha, incluindo aprovações pendentes e bloqueios”. Ele exibirá informações em tempo real de tarefas, comentários e documentos, destacando o progresso, os atrasos e as próximas etapas.

Modelo de programação de equipes ClickUp

Não quer criar um fluxo de trabalho do zero todas as vezes? Experimente o modelo de programação de equipes do ClickUp. 👇

Obtenha um modelo gratuito Garanta que nenhum funcionário fique sobrecarregado com o modelo de programação de equipes do ClickUp

Projetado para oferecer clareza operacional, o modelo de programação de equipes do ClickUp é uma ferramenta dinâmica para programar, acompanhar e ajustar as cargas de trabalho das equipes. Cada tarefa é claramente identificada com o projeto do cliente e a equipe designada, facilitando a coordenação entre equipes.

Além disso, sua organização visual e sistema de etiquetas personalizadas são excelentes. Você pode filtrar tarefas instantaneamente por cliente, projeto ou função, enquanto etiquetas codificadas por cores facilitam a visualização da distribuição.

⚙️ Bônus: Uma força de trabalho eficaz garante a máxima produtividade. Para garantir que você atinja seu objetivo, o modelo de carga de trabalho dos funcionários do ClickUp ajuda a avaliar a capacidade de cada membro da equipe, criar uma visão geral clara das responsabilidades e dependências e definir expectativas.

Melhores recursos do ClickUp

Simplifique tarefas repetitivas: Recorra ao Recorra ao ClickUp Automations para atualizar automaticamente o status dos turnos, designar membros da equipe e enviar lembretes sem intervenção manual

Centralize a documentação da equipe: Armazene materiais de integração, SOPs e diretrizes do projeto e colabore em tempo real com Armazene materiais de integração, SOPs e diretrizes do projeto e colabore em tempo real com o ClickUp Docs

Conecte ferramentas externas: Importe horários, comunicações e atualizações de aplicativos como Zoom e Google Agenda com Importe horários, comunicações e atualizações de aplicativos como Zoom e Google Agenda com as integrações do ClickUp

Visualize e ajuste horários: Arraste e solte tarefas, codifique turnos com cores e sincronize eventos entre equipes para obter um cronograma claro com a Arraste e solte tarefas, codifique turnos com cores e sincronize eventos entre equipes para obter um cronograma claro com a Visualização de Calendário do ClickUp

Limitações do ClickUp

Os novos usuários podem enfrentar uma curva de aprendizado íngreme devido aos recursos extensos

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Esta análise diz tudo:

O ClickUp reúne todas as nossas tarefas, documentos, metas e controle de tempo em um único espaço de trabalho unificado. Utilizamos o ClickUp desde 2018 e ele é incrivelmente flexível para gerenciar fluxos de trabalho internos e projetos de clientes. As visualizações personalizáveis (lista, quadro, calendário etc.) e as opções detalhadas de automação nos poupam horas todas as semanas. Além disso, as atualizações frequentes dos recursos mostram que eles levam a sério a melhoria da plataforma.

O ClickUp reúne todas as nossas tarefas, documentos, metas e controle de tempo em um único espaço de trabalho unificado. Utilizamos o ClickUp desde 2018 e ele é incrivelmente flexível para gerenciar fluxos de trabalho internos e projetos de clientes. As visualizações personalizáveis (lista, quadro, calendário etc.) e as opções detalhadas de automação nos poupam horas todas as semanas. Além disso, as atualizações frequentes dos recursos mostram que eles levam a sério a melhoria da plataforma.

📮 ClickUp Insight: Segundas-feiras são difíceis? Acontece que a segunda-feira se destaca como o elo fraco da produtividade semanal (sem trocadilhos), com 35% dos trabalhadores identificando-a como o dia menos produtivo. Essa queda pode ser atribuída ao tempo e à energia gastos na busca por atualizações e prioridades semanais nas manhãs de segunda-feira. Um aplicativo completo para o trabalho, como o ClickUp, pode ajudá-lo nessa tarefa. Por exemplo, o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp, pode “atualizá-lo” sobre todas as atualizações e prioridades críticas em segundos. E tudo o que você precisa para trabalhar, incluindo aplicativos integrados, pode ser pesquisado com a Pesquisa Conectada do ClickUp. Com o Gerenciamento de Conhecimento do ClickUp, é fácil criar um ponto de referência compartilhado para sua organização! 💁

2. Sling (ideal para programação simples de turnos)

via Sling

O Sling é uma ferramenta de programação confiável, especialmente para os setores de varejo, hotelaria e saúde, que têm um ritmo acelerado. Sua interface simples de arrastar e soltar facilita a configuração dos turnos. Além disso, os membros da equipe recebem seus horários de trabalho diretamente em seus celulares, facilitando o planejamento, a troca de turnos ou a solicitação de folgas sem intermináveis idas e vindas.

Os gerentes podem criar modelos de programação reutilizáveis para turnos recorrentes, economizando tempo no planejamento semanal. A plataforma também oferece suporte a vários locais de trabalho, facilitando a programação e a comunicação entre diferentes locais.

Principais recursos do Sling

Acompanhe os custos de mão de obra dos projetos em tempo real para evitar gastos excessivos e gerenciar horas extras

Atribua tarefas diretamente aos turnos para esclarecer responsabilidades e garantir a prestação de contas

Envie lembretes automáticos por SMS ou notificações de aplicativo para minimizar atrasos

Armazene os documentos dos funcionários com segurança para facilitar o acesso a certificações e registros de conformidade

Limitações do Sling

Não é possível copiar turnos individuais e colá-los em outro lugar

Envia notificações para conversas nas quais você não está envolvido

Preços do Sling

Gratuito

Premium: US$ 2/mês por usuário

Negócios: US$ 4/mês por usuário

Avaliações e comentários do Sling

G2: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sling?

Um avaliador do G2 resumiu assim:

Ser capaz de criar turnos repetidos e visualizar como eles devem ser economiza muito tempo e energia ao planejar uma programação de turnos... De vez em quando, ocorrem alguns pequenos problemas ou bugs. Mas nada grave. Algumas ações exigem relativamente muitos cliques para serem concluídas. Sinto que o software é bastante “inteligente” ao adivinhar que tipo de ação você deseja realizar.

Ser capaz de criar turnos repetidos e visualizar como eles devem ser economiza muito tempo e energia ao planejar uma programação de turnos... De vez em quando, ocorrem alguns pequenos problemas ou bugs. Mas nada grave. Algumas ações exigem relativamente muitos cliques para serem concluídas. Sinto que o software é bastante “inteligente” ao adivinhar que tipo de ação você deseja realizar.

🔍 Você sabia? O mercado global de software de programação de funcionários crescerá para US$ 1,36 bilhão até 2033. Ele crescerá a uma taxa composta anual de 12,1% durante o período previsto.

3. Connecteam (Melhor para gerenciamento de equipes móveis)

via Connecteam

Gerenciar uma força de trabalho sem mesa deixa margem para erros, atualizações perdidas e ineficiências. Connecteam é uma plataforma de gerenciamento da força de trabalho para os setores de construção, serviços de campo, varejo e hotelaria.

A ferramenta simplifica a atribuição de tarefas específicas com listas de verificação detalhadas, prazos e anexos de arquivos, mantendo todos alinhados, seja no local ou em trânsito. Para garantir uma comunicação proativa, ela pode implementar um chat interno, feed de atualizações e pesquisas instantâneas, para que informações importantes cheguem às equipes certas no momento certo.

Principais recursos do Connecteam

Compartilhe conteúdo envolvente, como vídeos, imagens, PDFs e anúncios, para aumentar o engajamento dos funcionários

Personalize as permissões de acesso para usuários, funções e grupos para garantir que as pessoas certas vejam as informações certas

Permita que os funcionários atendam a si mesmos em necessidades comuns de RH, como gerenciamento de licenças e acesso às políticas da empresa

Promova uma cultura positiva com recursos de reconhecimento e feedback entre colegas para celebrar conquistas e marcos importantes

Limitações do Connecteam

Ferramentas limitadas para criar cursos, textos e questionários

A fonte não pode ser personalizada

Preços do Connecteam

Gratuito

Básico: US$ 35/mês por usuário

Avançado: US$ 59/mês por usuário

Especialista: US$ 119/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários da Connecteam

G2: 4,6/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Connecteam?

Veja como um usuário descreveu sua experiência:

Configurar os turnos em uma visualização em grupo facilita a visualização rápida. O ponto verde confirmado ou aceito é muito útil quando queremos verificar se os instrutores viram seus turnos. Os turnos que são excluídos podem ser apagados por engano e seria útil ter uma área de backup onde pudéssemos recuperá-los.

Configurar os turnos em uma visualização em grupo facilita a visualização rápida. O ponto verde confirmado ou aceito é muito útil quando queremos verificar se os instrutores viram seus turnos. Os turnos que são excluídos podem ser apagados por engano e seria útil ter uma área de backup onde pudéssemos recuperá-los.

💡 Dica profissional: O planejamento de Pareto é um ótimo método. Concentre 80% do seu planejamento nos membros mais confiáveis da equipe para cobrir a carga de trabalho principal e 20% nos funcionários mais novos ou flexíveis para preencher as lacunas. Isso minimiza os riscos e mantém a qualidade alta.

4. Deputy (Melhor para programação automatizada de turnos)

via Deputy

O Deputy é uma plataforma abrangente de gerenciamento da força de trabalho com um recurso integrado de programação automática baseado em IA. Ele aproveita previsões de demanda, tendências de vendas, flutuações sazonais e leis trabalhistas para gerar programações otimizadas automaticamente com um único clique.

A ferramenta leva em consideração a disponibilidade dos funcionários, as qualificações e os orçamentos de mão de obra para minimizar o trabalho administrativo e reduzir custos salariais desnecessários. O Deputy permite criar escalas do zero, replicar modelos de escalas de trabalho anteriores e ajustá-las para acomodar mudanças de última hora.

Principais recursos do Deputy

Consulte licenças e certificações aprovadas para evitar conflitos de programação

Permita que os funcionários registrem a entrada e saída usando dispositivos móveis, navegadores da web ou reconhecimento facial biométrico

Aprove, edite e exporte planilhas digitais de horas trabalhadas de maneira integrada a sistemas de folha de pagamento

Comunique anúncios ou atualizações importantes com o feed de notícias integrado ou ferramentas de mensagens

Limitações do Deputy

É difícil criar horários sem apagar a versão anterior

A guia “Pessoas” não inclui gerentes e seus superiores

Preços do Deputy

Agendamento: US$ 4,50/mês por usuário

Tempo e presença: US$ 4,50/mês por usuário

Premium: US$ 6/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Deputy

G2: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Deputy?

Veja o que este avaliador tem a dizer:

Tenho usado o Deputy regularmente para programação e gerenciamento de tempo no trabalho, e tem sido incrivelmente útil. A interface é intuitiva e facilita muito o planejamento de turnos e a comunicação com a equipe... Às vezes, o aplicativo móvel trava ou desconecta você inesperadamente.

Tenho usado o Deputy regularmente para programação e gerenciamento de tempo no trabalho, e tem sido incrivelmente útil. A interface é intuitiva e facilita muito o planejamento de turnos e a comunicação com a equipe... Às vezes, o aplicativo móvel trava ou desconecta você inesperadamente.

💡 Dica profissional: Torne sua programação fácil de ler. Por exemplo, use azul para a recepção, vermelho para os técnicos e verde para os gerentes. Clareza visual = menos confusão.

5. When I Work (ideal para facilitar o acompanhamento de turnos e tarefas)

via When I Work

Se você gerencia uma equipe que trabalha em turnos, o When I Work torna o agendamento menos estressante. Com modelos de agendamento práticos para criar e ajustar planos de trabalho, você pode controlar facilmente os horários dos seus funcionários. Recursos como turnos recorrentes e agendamento automático com base na disponibilidade economizam muito tempo.

Uma das melhores partes? Os funcionários podem gerenciar seus próprios horários. Eles podem solicitar folgas, trocar turnos e atualizar sua disponibilidade diretamente no aplicativo. As trocas de turnos acontecem automaticamente por meio de um quadro digital, reduzindo o pânico de última hora. A plataforma também facilita muito a comunicação com o recurso de mensagens integrado.

Principais recursos do When I Work

Acompanhe a gestão do tempo e a assiduidade com um relógio digital acessível a partir de qualquer dispositivo

Monitore a frequência, os atrasos e o absenteísmo, gerando relatórios detalhados sobre custos e tendências de mão de obra

Receba notificações automáticas sobre turnos futuros, alterações na programação e outros eventos importantes

Integre o cálculo das folhas de pagamento de forma integrada, sincronizando as horas trabalhadas com fornecedores como ADP, Gusto e Paychex

Limitações do When I Work

Não há opção de copiar/colar para horários da semana passada e futura

A funcionalidade de chat é instável e lenta

Preços do When I Work

Local único ou programação: US$ 3/mês por usuário

Vários locais ou horários: US$ 5/mês por usuário

Avaliações e comentários do When I Work

G2: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o When I Work?

Um breve trecho de um usuário real:

Embora o aplicativo seja bom, a interface pode ser um pouco confusa e pouco intuitiva às vezes. O recurso de controle de tempo funciona, mas nem sempre é perfeito, e alguns usuários relatam problemas com a sincronização precisa das horas. Além disso, as notificações podem às vezes atrasar, causando confusão sobre as mudanças de turno.

Embora o aplicativo seja bom, a interface pode ser um pouco confusa e pouco intuitiva às vezes. O recurso de controle de tempo funciona, mas nem sempre é perfeito, e alguns usuários relatam problemas com a sincronização precisa das horas. Além disso, as notificações podem às vezes atrasar, causando confusão sobre as mudanças de turno.

6. 7shifts (Melhor para gerenciamento de tarefas de funcionários de restaurantes)

via 7shifts

o 7shifts foi desenvolvido especificamente para o setor de restaurantes, tornando-se uma plataforma essencial para o agendamento de equipes e a gestão de mão de obra. Ele ajuda os gerentes a criar horários mais rapidamente com base na disponibilidade dos funcionários e nas necessidades de pessoal. Os funcionários têm uma maneira simples de verificar seus turnos, solicitar folgas e se manter conectados com sua equipe por meio do aplicativo móvel.

Além disso, o 7shifts funciona muito bem com sistemas populares de PDV e folha de pagamento, ajudando restaurantes a reduzir o trabalho administrativo. Seu foco profundo nas necessidades diárias exclusivas das equipes de restaurantes o diferencia de ferramentas de programação mais gerais.

Principais recursos do 7shifts

Permita que os funcionários troquem, ofereçam ou solicitem turnos com a aprovação do gerente, atualizando automaticamente a programação e notificando os funcionários afetados

Acompanhe com precisão as horas, pausas e horas extras dos funcionários, com recursos como geofencing e reconhecimento facial

Monitore e controle os custos de mão de obra definindo metas de mão de obra com base nas vendas projetadas

Gere relatórios automatizados sobre programação, presença e métricas de trabalho para facilitar a análise mensal ou sob demanda

Limitações do 7shifts

É difícil gerenciar turnos abertos

Os usuários reclamam que, às vezes, o software apresenta falhas, impedindo os funcionários de acessá-lo

Preços do 7shifts

Comp: Grátis

Entrada: US$ 31,99/mês por local

O pacote: US$ 69,99/mês por local

Gourmet: A partir de US$ 135/mês por local

Avaliações e comentários do 7shifts

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 1.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o 7shifts?

Diretamente de uma avaliação da G2:

Adoro o aplicativo, ele nos dá muita flexibilidade ao registrar notas de importação entre gerentes, verificar vendas e porcentagem de mão de obra e fazer anúncios para a equipe... Também temos que ter muito cuidado ao não fechar o navegador, pois as coisas não são salvas até que você o feche. Por isso, é difícil quando várias pessoas estão trabalhando na programação, pois ela pode ser revertida para o modelo original com muita facilidade.

Adoro o aplicativo, ele nos dá muita flexibilidade ao registrar notas de importação entre gerentes, verificar vendas e porcentagem de mão de obra e fazer anúncios para a equipe... Também temos que ter muito cuidado ao não fechar o navegador, pois as coisas não são salvas até que você o feche. Por isso, é difícil quando várias pessoas estão trabalhando na programação, pois ela pode ser revertida para o modelo original com muita facilidade.

🤝 Lembrete: Comunicação excessiva > comunicação insuficiente. Sempre envie atualizações ou alterações de turnos por meio de notificações do aplicativo, SMS e e-mail para evitar dramas do tipo “eu não sabia”.

7. Humanity (Melhor para programação complexa em empresas)

via Humanity

O Humanity é um sistema sólido de programação de funcionários que ajuda você a prever as necessidades de pessoal, criar horários em conformidade e reduzir os custos de mão de obra. Os funcionários podem trocar turnos, solicitar folgas ou atualizar sua disponibilidade diretamente de seus celulares.

A plataforma automatiza verificações para manter as empresas em conformidade com as leis trabalhistas e regras sindicais, ao mesmo tempo em que oferece modelos integrados de gerenciamento de tarefas, controle de tempo e gerenciamento de férias para manter tudo em um só lugar. Você também obtém relatórios detalhados e insights para entender melhor o desempenho da força de trabalho e os custos trabalhistas.

Melhores recursos da Humanity

Preveja as necessidades de pessoal e otimize os horários usando previsões baseadas em IA com base em KPIs, como vendas e volume de clientes

Gerencie os perfis dos funcionários com habilidades, disponibilidade e solicitações de licença para simplificar a atribuição e o agendamento de turnos

Comunique-se com os funcionários por e-mail automatizado, SMS, notificações push e chat no aplicativo em computadores e dispositivos móveis

Limitações humanas

O formato de exportação precisa ser ajustado após os downloads

Não tolera anomalias no agendamento de horários

Preços humanos

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Humanity

G2: 4,3/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Humanity?

Veja o que um usuário disse sobre o Humanity:

Depois que os usuários aprendem a editar a disponibilidade no calendário, é simples de usar. São necessários poucos cliques para bloquear horários no calendário, que é atualizado continuamente... O aplicativo não sincronizava bem com o site; as entradas eram feitas no aplicativo e não apareciam no site...

Depois que os usuários aprendem a editar a disponibilidade no calendário, ele fica simples de usar. São necessários poucos cliques para bloquear horários no calendário, que é atualizado continuamente... O aplicativo não sincronizava bem com o site; as entradas eram feitas no aplicativo e não apareciam no site...

💡 Dica profissional: Use a regra 3C para cobertura de turnos. Antes de finalizar um cronograma, pergunte-se: Cobertura: Todos os turnos estão preenchidos? Conformidade: Estamos a cumprir as leis laborais, os intervalos e os limites de horas extraordinárias? Comunicação: Comunicamos tudo claramente?

8. BuildOps (Melhor para despacho de serviços de campo)

via BuildOps

O BuildOps é um software de programação de força de trabalho feito sob medida para empreiteiros comerciais e empresas de serviços de campo. Ele também oferece relatórios e análises personalizáveis, dando às empresas uma visão clara dos KPIs, custos de mão de obra, andamento dos projetos e rentabilidade dos serviços.

Um dos recursos de destaque do BuildOps é seu aplicativo nativo para técnicos de campo. Os técnicos podem acessar ordens de serviço, históricos de clientes, dados de equipamentos e detalhes do trabalho diretamente de seus smartphones ou tablets, mesmo offline. Eles também podem capturar assinaturas, enviar fotos, documentar seu trabalho e gerar faturas no local, ajudando a acelerar o faturamento e reduzir erros.

Melhores recursos do BuildOps

Acompanhe os técnicos e os trabalhos para obter visibilidade das operações em campo e otimizar a alocação de recursos

Gerencie ordens de serviço, orçamentos, contratos e registros diários a partir de um painel unificado

Integre com sistemas de contabilidade como o QuickBooks para simplificar o faturamento, a emissão de notas fiscais e o acompanhamento financeiro

Limitações do BuildOps

Não é possível enviar extratos de faturamento diretamente aos clientes a partir da plataforma

Criar formulários personalizáveis é um desafio

Preços do BuildOps

Preços personalizados

Classificações e avaliações da BuildOps

G2: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o BuildOps?

De acordo com um avaliador:

O Build Ops está atualmente configurado para organizações muito grandes. Eles afirmam que isso foi feito intencionalmente com a ideia de que organizações menores possam crescer com o passar dos anos. Podemos apreciar a ideia por trás disso, mas até chegarmos a esse ponto, temos visto mais trabalho administrativo em certas áreas. O Build Ops prevê ter certos membros da equipe em cargos específicos para atender aos seus fluxos de trabalho.

O Build Ops está atualmente configurado para organizações muito grandes. Eles afirmam que isso foi feito intencionalmente com a ideia de que organizações menores possam crescer com o passar dos anos. Podemos apreciar a ideia por trás disso, mas até chegarmos a esse ponto, temos visto mais trabalho administrativo em certas áreas. O Build Ops prevê ter certos membros da equipe em cargos específicos para atender aos seus fluxos de trabalho.

💡 Dica profissional: Permita que os funcionários indiquem sua disponibilidade como: ✅ Verde: Totalmente disponível

🟡 Amarelo: Pode funcionar se necessário

🔴 Vermelho: Não disponível Codificação por cores e sinais visuais podem ser uma ótima maneira de obter uma visão geral da programação da sua equipe. Também podem ajudar você a tomar decisões rápidas e seguras sobre a programação.

9. Buddy Punch (Melhor para controle básico do tempo dos funcionários)

via Buddy Punch

O Buddy Punch é uma solução simples, mas eficaz, para controle de ponto e programação de funcionários, especialmente popular entre pequenas e médias empresas. Suas opções versáteis de registro de ponto o destacam. Os funcionários podem registrar a entrada e a saída por meio de navegadores da web, aplicativos móveis ou até mesmo um sistema exclusivo de código QR.

Para adicionar uma camada extra de responsabilidade, o Buddy Punch também oferece rastreamento por GPS, bloqueio de endereço IP e até mesmo captura de fotos no ponto, para que os gerentes sempre saibam onde e quando os membros da equipe estão chegando. Além disso, alertas e notificações automatizados garantem que todos fiquem atualizados em tempo real.

Principais recursos do Buddy Punch

Monitore a frequência em tempo real , alertas de horas extras e receba notificações quando os funcionários se aproximarem dos limites de horas extras

Gerencie folgas remuneradas (PTO) com regras de acumulação personalizáveis e opções de autoatendimento para que os funcionários solicitem ou registrem férias, licenças médicas ou folgas pessoais

Atribua códigos de trabalho e departamento para um acompanhamento detalhado de projetos e tarefas, permitindo-lhe analisar os custos de mão de obra por cliente, trabalho ou localização

Limitações do Buddy Punch

Notificações excessivas por e-mail podem ser um pouco incômodas

O aplicativo não fornece lembretes para fazer login ou logout nos horários dos turnos

Preços do Buddy Punch

Inicial: US$ 5,49/mês por usuário + US$ 19 de taxa básica por mês

Pro: US$ 6,99/mês por usuário + US$ 19 de taxa básica mensal

Empresa: US$ 11,99/mês por usuário + US$ 19 de taxa básica por mês

Classificações e avaliações do Buddy Punch

G2: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 1.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Buddy Punch?

Um usuário compartilhou este feedback:

Gostei muito do fato de o aplicativo ser muito direto, ou seja, não é preciso clicar muitas vezes para entender seus recursos... Acho que ele precisa de um pouco mais de personalização, tornando o aplicativo um pouco mais agradável aos olhos, o que seria uma vantagem.

Gostei muito do fato de o aplicativo ser muito direto, ou seja, não é preciso clicar muitas vezes para entender seus recursos... Acho que ele precisa de um pouco mais de personalização, tornando o aplicativo um pouco mais agradável aos olhos, o que seria uma vantagem.

10. Planday (Melhor para gerenciamento de força de trabalho por hora)

via Planday

O Planday é uma solução moderna projetada para ser tão fácil de usar pelos funcionários quanto poderosa para os gerentes. Ele ajuda as empresas a se alinharem às leis trabalhistas e regras internas, automatizando tarefas como gerenciamento de contratos, fiscalização de intervalos e acompanhamento de documentação. Isso é especialmente útil para setores com regulamentações trabalhistas rígidas ou acordos sindicais.

Outra característica que se destaca é o foco do Planday no controle dos custos de mão de obra. Ele oferece previsões em tempo real dos custos de mão de obra à medida que você cria os horários, ajudando as empresas a manterem-se dentro do orçamento. A plataforma integra-se a muitos sistemas de folha de pagamento, PDV e RH, como ADP, Xero, QuickBooks e muito mais. Sua API aberta também permite que as empresas criem conexões personalizadas.

Principais funcionalidades do Planday

Permita que os funcionários troquem turnos, solicitem folgas e gerenciem sua disponibilidade por meio de um portal de autoatendimento

Monitore análises em tempo real e gere relatórios personalizados para obter melhores insights sobre a força de trabalho e tomar decisões mais acertadas

Armazene documentos importantes com segurança e habilite assinaturas eletrônicas para contratos e integração de novos funcionários

Limitações do Planday

O aplicativo móvel tem um tempo de carregamento longo

Não é muito flexível e os problemas não são resolvidos facilmente devido ao atendimento ao cliente deficiente

Preços do Planday

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Planday

G2: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 50 avaliações)

💡 Dica profissional: Use um cronograma de turnos rotativos para operações 24 horas por dia, 7 dias por semana. Crie um padrão repetível, como quatro dias de trabalho e quatro dias de folga, e alterne as equipes entre diferentes turnos semanalmente ou quinzenalmente.

📚 Leia também: Melhores softwares para escalas de funcionários

Programe seu sucesso com o ClickUp

Escolher o software de programação de equipes certo pode fazer toda a diferença na eficiência com que sua equipe gerencia os horários.

Seja para gerenciar uma equipe pequena ou supervisionar operações em grande escala, o software certo pode ajudar a otimizar processos, aumentar a rentabilidade do trabalho, reduzir erros e melhorar a produtividade geral.

Se você está procurando uma opção flexível e escalável, o ClickUp é o principal candidato.

Com recursos essenciais poderosos para programação, integrações com RH, software para empresas de construção e sistemas de folha de pagamento, além da capacidade de acompanhar as horas trabalhadas e gerenciar tarefas e recursos, ele foi desenvolvido para se adaptar às necessidades da sua equipe, seja ela grande ou pequena.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅