os 10 melhores softwares de programação de equipes em 2025

Já tentou conciliar as agendas de uma dúzia de funcionários em uma planilha? Você tem trocas de turnos, chamadas de última hora, férias sobrepostas e, de alguma forma, todos esperam que a programação esteja perfeita na segunda-feira.
É aí que entra o software de programação de equipes.
Em vez de passar horas atribuindo manualmente pessoas a tarefas ou turnos, ele faz o trabalho pesado. A ferramenta verifica quem está disponível, qualificado e quais são as necessidades da tarefa antes de criar automaticamente o cronograma mais preciso.
Aqui estão os 10 melhores softwares de programação de equipes que facilitarão sua vida. 💁
O que você deve procurar em um software de programação de equipes?
Manter os turnos cobertos é uma coisa, mas manter tudo organizado sem o caos habitual é outra. O software certo de programação de equipes pode tornar isso possível, mas somente se tiver os recursos de que você realmente precisa.
Vamos analisar. ⚓
- Agendamento automático inteligente que cria horários para equipes com base na disponibilidade, funções e regras comerciais
- Detecção de conflitos em tempo real para sinalizar reservas duplicadas, problemas de horas extras ou atribuições não qualificadas antes que se tornem problemas
- Modelos reutilizáveis e turnos recorrentes que economizam tempo e facilitam o planejamento semanal ou mensal
- Verificações de conformidade integradas para ajudá-lo a seguir as leis locais, regras sindicais e requisitos de intervalos sem monitoramento constante
- Acompanhamento de certificações para que você nunca seja pego de surpresa por licenças expiradas ou qualificações específicas para determinadas funções
- Alertas de horas extras que avisam quando alguém está perto de atingir o limite máximo de horas, ajudando a evitar o esgotamento ou problemas legais
Visão geral do software de programação de equipes
Aqui está uma breve descrição das principais funcionalidades do software de programação de equipes e para que servem.
|Ferramenta
|Ideal para
|Principais recursos
|Preços*
|ClickUp
|Qualquer empresa ou equipe que procura uma ferramenta completa de gerenciamento e programação de trabalho
|Agendamento flexível de projetos e equipes com gerenciamento de tarefas, documentos, metas e comunicação
|Plano gratuito para sempre; personalizações para empresas
|Sling
|Pequenas e médias empresas
|Planejamento simples de turnos, controle de ponto e comunicação da equipe
|Gratuito, a partir de US$ 2 por mês
|Connecteam
|Equipes móveis e de campo
|Agendamento de equipes com prioridade para dispositivos móveis, controle de tempo, troca de turnos e conformidade para equipes de distribuição
|Gratuito, a partir de US$ 35 por mês por usuário
|Deputy
|Empresas que trabalham por turnos
|Agendamento automatizado de funcionários, controle de ponto e gestão de RH para varejo, hotelaria e saúde
|A partir de US$ 4,50 por mês
|Quando eu trabalho
|Empresas que trabalham por turnos
|Agendamento fácil, controle de tempo e mensagens para equipes em restaurantes, varejo e saúde
|Gratuito, a partir de US$ 3 por mês por usuário
|7shifts
|Restaurantes e hotelaria
|Programação de funcionários de restaurantes com previsão de mão de obra, programação automática e ferramentas de conformidade
|Gratuito, a partir de US$ 31,99 por local
|Humanidade
|Grandes organizações
|Agendamento dinâmico e conformidade orientados por IA para empresas com necessidades complexas de turnos
|Preços personalizados
|BuildOps
|Serviços de campo e construção
|Despacho de equipes, atribuição de tarefas e acompanhamento do progresso para serviços e construção
|Preços personalizados
|Buddy Punch
|Controle de ponto e programação simples
|Agendamento de turnos e controle de presença fáceis de usar para equipes remotas ou no escritório
|A partir de US$ 5,49/mês por usuário + US$ 19 de taxa básica mensal
|Planday
|Trabalhadores por hora e equipes de turnos
|Programação da força de trabalho, controle de tempo e controle de custos de mão de obra para funcionários horistas
|Preços personalizados
Os melhores softwares de programação de equipes
Encontrar o software certo para programação de equipes faz toda a diferença entre operações tranquilas e entregas de projetos de última hora.
Aqui está um resumo das melhores opções para ajudá-lo a otimizar a alocação de pessoal, reduzir conflitos e manter todos os projetos em andamento. 🎯
1. ClickUp (Ideal para horários personalizados de equipes com acompanhamento de tarefas e turnos)
O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, documentos e comunicação em equipe, tudo em uma única plataforma, acelerado pela automação e pesquisa de IA de última geração.
Ele oferece aos gerentes de operações, líderes de equipe e programadores tudo o que eles precisam para manter as equipes alinhadas, as tarefas em andamento e os turnos cobertos.
Calendário ClickUp
Em primeiro lugar, temos o ClickUp Calendar, o centro de comando central da sua equipe para agendamento. Essa ferramenta permite organizar tudo em um só lugar, seja coordenando trocas de turnos entre locais ou definindo prazos para uma equipe de projeto. Você pode alternar entre layouts diários, semanais ou mensais para obter o nível certo de detalhes.
Arraste e solte tarefas para fazer alterações de última hora e codifique eventos com cores para entender o que é urgente, pendente ou concluído rapidamente.
Precisa sincronizar com o Google Agenda da sua equipe? Não há problema; a sincronização bidirecional garante que as atualizações fluam perfeitamente entre as plataformas. Essa visibilidade é essencial para equipes que gerenciam visitas ao local, mudanças de turnos e reuniões com clientes.
Além disso, lembretes integrados e a possibilidade de participar de reuniões diretamente do espaço de trabalho mantêm a comunicação fluida e os cronogramas dos projetos em dia. É claro que o planejamento é apenas parte do quadro geral. Acompanhar como o tempo da sua equipe é gasto é igualmente importante.
ClickUp Project Time Tracking
É aí que entra o ClickUp Project Time Tracking.
Não importa se suas equipes trabalham em laptops, dispositivos móveis ou até mesmo na extensão gratuita do Chrome; elas podem iniciar e parar os cronômetros rapidamente. É perfeito para equipes de campo que alternam entre tarefas ou locais de trabalho. Você também pode registrar o tempo manualmente, caso alguém se esqueça de clicar em “iniciar”
Quer saber quanto tempo levou o projeto de instalação da semana passada em comparação com a estimativa? Os modelos de planilhas de horas personalizáveis e os painéis visuais do ClickUp ajudam você a entrar em detalhes, por dia, semana, projeto ou pessoa.
Além disso, a plataforma mantém tudo transparente (sem monitoramento dissimulado) e fornece aos gerentes os relatórios necessários para ajustar os horários e as cargas de trabalho.
ClickUp Brain
Quer levar a gestão de equipes para o próximo nível? Entre no ClickUp Brain.
Esta poderosa ferramenta de IA integrada apoia ativamente os seus esforços de programação de equipes. Precisa obter um relatório de status rápido em vários locais de trabalho? O Gerente de Projetos de IA da Brain pode automatizar isso.
Quer encontrar um documento de treinamento para novos membros da equipe sem precisar vasculhar pastas? O AI Knowledge Manager o encontra instantaneamente.
Por exemplo, se você gerencia uma equipe de construção em vários locais, pode pedir ao Brain para gerar atualizações instantâneas do projeto em linguagem natural. Pergunte: “Resuma todas as tarefas ativas da equipe para o Projeto Alpha, incluindo aprovações pendentes e bloqueios”. Ele exibirá informações em tempo real de tarefas, comentários e documentos, destacando o progresso, os atrasos e as próximas etapas.
Modelo de programação de equipes ClickUp
Não quer criar um fluxo de trabalho do zero todas as vezes? Experimente o modelo de programação de equipes do ClickUp. 👇
Projetado para oferecer clareza operacional, o modelo de programação de equipes do ClickUp é uma ferramenta dinâmica para programar, acompanhar e ajustar as cargas de trabalho das equipes. Cada tarefa é claramente identificada com o projeto do cliente e a equipe designada, facilitando a coordenação entre equipes.
Além disso, sua organização visual e sistema de etiquetas personalizadas são excelentes. Você pode filtrar tarefas instantaneamente por cliente, projeto ou função, enquanto etiquetas codificadas por cores facilitam a visualização da distribuição.
⚙️ Bônus: Uma força de trabalho eficaz garante a máxima produtividade. Para garantir que você atinja seu objetivo, o modelo de carga de trabalho dos funcionários do ClickUp ajuda a avaliar a capacidade de cada membro da equipe, criar uma visão geral clara das responsabilidades e dependências e definir expectativas.
Melhores recursos do ClickUp
- Simplifique tarefas repetitivas: Recorra ao ClickUp Automations para atualizar automaticamente o status dos turnos, designar membros da equipe e enviar lembretes sem intervenção manual
- Centralize a documentação da equipe: Armazene materiais de integração, SOPs e diretrizes do projeto e colabore em tempo real com o ClickUp Docs
- Conecte ferramentas externas: Importe horários, comunicações e atualizações de aplicativos como Zoom e Google Agenda com as integrações do ClickUp
- Visualize e ajuste horários: Arraste e solte tarefas, codifique turnos com cores e sincronize eventos entre equipes para obter um cronograma claro com a Visualização de Calendário do ClickUp
Limitações do ClickUp
- Os novos usuários podem enfrentar uma curva de aprendizado íngreme devido aos recursos extensos
Preços do ClickUp
Avaliações e comentários do ClickUp:
- G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?
Esta análise diz tudo:
O ClickUp reúne todas as nossas tarefas, documentos, metas e controle de tempo em um único espaço de trabalho unificado. Utilizamos o ClickUp desde 2018 e ele é incrivelmente flexível para gerenciar fluxos de trabalho internos e projetos de clientes. As visualizações personalizáveis (lista, quadro, calendário etc.) e as opções detalhadas de automação nos poupam horas todas as semanas. Além disso, as atualizações frequentes dos recursos mostram que eles levam a sério a melhoria da plataforma.
📮 ClickUp Insight: Segundas-feiras são difíceis? Acontece que a segunda-feira se destaca como o elo fraco da produtividade semanal (sem trocadilhos), com 35% dos trabalhadores identificando-a como o dia menos produtivo. Essa queda pode ser atribuída ao tempo e à energia gastos na busca por atualizações e prioridades semanais nas manhãs de segunda-feira.
Um aplicativo completo para o trabalho, como o ClickUp, pode ajudá-lo nessa tarefa.
Por exemplo, o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp, pode “atualizá-lo” sobre todas as atualizações e prioridades críticas em segundos. E tudo o que você precisa para trabalhar, incluindo aplicativos integrados, pode ser pesquisado com a Pesquisa Conectada do ClickUp. Com o Gerenciamento de Conhecimento do ClickUp, é fácil criar um ponto de referência compartilhado para sua organização! 💁
2. Sling (ideal para programação simples de turnos)
O Sling é uma ferramenta de programação confiável, especialmente para os setores de varejo, hotelaria e saúde, que têm um ritmo acelerado. Sua interface simples de arrastar e soltar facilita a configuração dos turnos. Além disso, os membros da equipe recebem seus horários de trabalho diretamente em seus celulares, facilitando o planejamento, a troca de turnos ou a solicitação de folgas sem intermináveis idas e vindas.
Os gerentes podem criar modelos de programação reutilizáveis para turnos recorrentes, economizando tempo no planejamento semanal. A plataforma também oferece suporte a vários locais de trabalho, facilitando a programação e a comunicação entre diferentes locais.
Principais recursos do Sling
- Acompanhe os custos de mão de obra dos projetos em tempo real para evitar gastos excessivos e gerenciar horas extras
- Atribua tarefas diretamente aos turnos para esclarecer responsabilidades e garantir a prestação de contas
- Envie lembretes automáticos por SMS ou notificações de aplicativo para minimizar atrasos
- Armazene os documentos dos funcionários com segurança para facilitar o acesso a certificações e registros de conformidade
Limitações do Sling
- Não é possível copiar turnos individuais e colá-los em outro lugar
- Envia notificações para conversas nas quais você não está envolvido
Preços do Sling
- Gratuito
- Premium: US$ 2/mês por usuário
- Negócios: US$ 4/mês por usuário
Avaliações e comentários do Sling
- G2: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sling?
Um avaliador do G2 resumiu assim:
Ser capaz de criar turnos repetidos e visualizar como eles devem ser economiza muito tempo e energia ao planejar uma programação de turnos... De vez em quando, ocorrem alguns pequenos problemas ou bugs. Mas nada grave. Algumas ações exigem relativamente muitos cliques para serem concluídas. Sinto que o software é bastante “inteligente” ao adivinhar que tipo de ação você deseja realizar.
🔍 Você sabia? O mercado global de software de programação de funcionários crescerá para US$ 1,36 bilhão até 2033. Ele crescerá a uma taxa composta anual de 12,1% durante o período previsto.
3. Connecteam (Melhor para gerenciamento de equipes móveis)
Gerenciar uma força de trabalho sem mesa deixa margem para erros, atualizações perdidas e ineficiências. Connecteam é uma plataforma de gerenciamento da força de trabalho para os setores de construção, serviços de campo, varejo e hotelaria.
A ferramenta simplifica a atribuição de tarefas específicas com listas de verificação detalhadas, prazos e anexos de arquivos, mantendo todos alinhados, seja no local ou em trânsito. Para garantir uma comunicação proativa, ela pode implementar um chat interno, feed de atualizações e pesquisas instantâneas, para que informações importantes cheguem às equipes certas no momento certo.
Principais recursos do Connecteam
- Compartilhe conteúdo envolvente, como vídeos, imagens, PDFs e anúncios, para aumentar o engajamento dos funcionários
- Personalize as permissões de acesso para usuários, funções e grupos para garantir que as pessoas certas vejam as informações certas
- Permita que os funcionários atendam a si mesmos em necessidades comuns de RH, como gerenciamento de licenças e acesso às políticas da empresa
- Promova uma cultura positiva com recursos de reconhecimento e feedback entre colegas para celebrar conquistas e marcos importantes
Limitações do Connecteam
- Ferramentas limitadas para criar cursos, textos e questionários
- A fonte não pode ser personalizada
Preços do Connecteam
- Gratuito
- Básico: US$ 35/mês por usuário
- Avançado: US$ 59/mês por usuário
- Especialista: US$ 119/mês por usuário
- Empresa: Preço personalizado
Avaliações e comentários da Connecteam
- G2: 4,6/5 (mais de 2.000 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Connecteam?
Veja como um usuário descreveu sua experiência:
Configurar os turnos em uma visualização em grupo facilita a visualização rápida. O ponto verde confirmado ou aceito é muito útil quando queremos verificar se os instrutores viram seus turnos. Os turnos que são excluídos podem ser apagados por engano e seria útil ter uma área de backup onde pudéssemos recuperá-los.
💡 Dica profissional: O planejamento de Pareto é um ótimo método. Concentre 80% do seu planejamento nos membros mais confiáveis da equipe para cobrir a carga de trabalho principal e 20% nos funcionários mais novos ou flexíveis para preencher as lacunas. Isso minimiza os riscos e mantém a qualidade alta.
4. Deputy (Melhor para programação automatizada de turnos)
O Deputy é uma plataforma abrangente de gerenciamento da força de trabalho com um recurso integrado de programação automática baseado em IA. Ele aproveita previsões de demanda, tendências de vendas, flutuações sazonais e leis trabalhistas para gerar programações otimizadas automaticamente com um único clique.
A ferramenta leva em consideração a disponibilidade dos funcionários, as qualificações e os orçamentos de mão de obra para minimizar o trabalho administrativo e reduzir custos salariais desnecessários. O Deputy permite criar escalas do zero, replicar modelos de escalas de trabalho anteriores e ajustá-las para acomodar mudanças de última hora.
Principais recursos do Deputy
- Consulte licenças e certificações aprovadas para evitar conflitos de programação
- Permita que os funcionários registrem a entrada e saída usando dispositivos móveis, navegadores da web ou reconhecimento facial biométrico
- Aprove, edite e exporte planilhas digitais de horas trabalhadas de maneira integrada a sistemas de folha de pagamento
- Comunique anúncios ou atualizações importantes com o feed de notícias integrado ou ferramentas de mensagens
Limitações do Deputy
- É difícil criar horários sem apagar a versão anterior
- A guia “Pessoas” não inclui gerentes e seus superiores
Preços do Deputy
- Agendamento: US$ 4,50/mês por usuário
- Tempo e presença: US$ 4,50/mês por usuário
- Premium: US$ 6/mês por usuário
- Empresa: Preços personalizados
Avaliações e comentários do Deputy
- G2: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 700 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Deputy?
Veja o que este avaliador tem a dizer:
Tenho usado o Deputy regularmente para programação e gerenciamento de tempo no trabalho, e tem sido incrivelmente útil. A interface é intuitiva e facilita muito o planejamento de turnos e a comunicação com a equipe... Às vezes, o aplicativo móvel trava ou desconecta você inesperadamente.
💡 Dica profissional: Torne sua programação fácil de ler. Por exemplo, use azul para a recepção, vermelho para os técnicos e verde para os gerentes. Clareza visual = menos confusão.
5. When I Work (ideal para facilitar o acompanhamento de turnos e tarefas)
Se você gerencia uma equipe que trabalha em turnos, o When I Work torna o agendamento menos estressante. Com modelos de agendamento práticos para criar e ajustar planos de trabalho, você pode controlar facilmente os horários dos seus funcionários. Recursos como turnos recorrentes e agendamento automático com base na disponibilidade economizam muito tempo.
Uma das melhores partes? Os funcionários podem gerenciar seus próprios horários. Eles podem solicitar folgas, trocar turnos e atualizar sua disponibilidade diretamente no aplicativo. As trocas de turnos acontecem automaticamente por meio de um quadro digital, reduzindo o pânico de última hora. A plataforma também facilita muito a comunicação com o recurso de mensagens integrado.
Principais recursos do When I Work
- Acompanhe a gestão do tempo e a assiduidade com um relógio digital acessível a partir de qualquer dispositivo
- Monitore a frequência, os atrasos e o absenteísmo, gerando relatórios detalhados sobre custos e tendências de mão de obra
- Receba notificações automáticas sobre turnos futuros, alterações na programação e outros eventos importantes
- Integre o cálculo das folhas de pagamento de forma integrada, sincronizando as horas trabalhadas com fornecedores como ADP, Gusto e Paychex
Limitações do When I Work
- Não há opção de copiar/colar para horários da semana passada e futura
- A funcionalidade de chat é instável e lenta
Preços do When I Work
- Local único ou programação: US$ 3/mês por usuário
- Vários locais ou horários: US$ 5/mês por usuário
Avaliações e comentários do When I Work
- G2: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o When I Work?
Um breve trecho de um usuário real:
Embora o aplicativo seja bom, a interface pode ser um pouco confusa e pouco intuitiva às vezes. O recurso de controle de tempo funciona, mas nem sempre é perfeito, e alguns usuários relatam problemas com a sincronização precisa das horas. Além disso, as notificações podem às vezes atrasar, causando confusão sobre as mudanças de turno.
📖 Leia também: Como implementar um cronograma de trabalho 2-2-3
6. 7shifts (Melhor para gerenciamento de tarefas de funcionários de restaurantes)
o 7shifts foi desenvolvido especificamente para o setor de restaurantes, tornando-se uma plataforma essencial para o agendamento de equipes e a gestão de mão de obra. Ele ajuda os gerentes a criar horários mais rapidamente com base na disponibilidade dos funcionários e nas necessidades de pessoal. Os funcionários têm uma maneira simples de verificar seus turnos, solicitar folgas e se manter conectados com sua equipe por meio do aplicativo móvel.
Além disso, o 7shifts funciona muito bem com sistemas populares de PDV e folha de pagamento, ajudando restaurantes a reduzir o trabalho administrativo. Seu foco profundo nas necessidades diárias exclusivas das equipes de restaurantes o diferencia de ferramentas de programação mais gerais.
Principais recursos do 7shifts
- Permita que os funcionários troquem, ofereçam ou solicitem turnos com a aprovação do gerente, atualizando automaticamente a programação e notificando os funcionários afetados
- Acompanhe com precisão as horas, pausas e horas extras dos funcionários, com recursos como geofencing e reconhecimento facial
- Monitore e controle os custos de mão de obra definindo metas de mão de obra com base nas vendas projetadas
- Gere relatórios automatizados sobre programação, presença e métricas de trabalho para facilitar a análise mensal ou sob demanda
Limitações do 7shifts
- É difícil gerenciar turnos abertos
- Os usuários reclamam que, às vezes, o software apresenta falhas, impedindo os funcionários de acessá-lo
Preços do 7shifts
- Comp: Grátis
- Entrada: US$ 31,99/mês por local
- O pacote: US$ 69,99/mês por local
- Gourmet: A partir de US$ 135/mês por local
Avaliações e comentários do 7shifts
- G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 1.000 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o 7shifts?
Diretamente de uma avaliação da G2:
Adoro o aplicativo, ele nos dá muita flexibilidade ao registrar notas de importação entre gerentes, verificar vendas e porcentagem de mão de obra e fazer anúncios para a equipe... Também temos que ter muito cuidado ao não fechar o navegador, pois as coisas não são salvas até que você o feche. Por isso, é difícil quando várias pessoas estão trabalhando na programação, pois ela pode ser revertida para o modelo original com muita facilidade.
🤝 Lembrete: Comunicação excessiva > comunicação insuficiente. Sempre envie atualizações ou alterações de turnos por meio de notificações do aplicativo, SMS e e-mail para evitar dramas do tipo “eu não sabia”.
7. Humanity (Melhor para programação complexa em empresas)
O Humanity é um sistema sólido de programação de funcionários que ajuda você a prever as necessidades de pessoal, criar horários em conformidade e reduzir os custos de mão de obra. Os funcionários podem trocar turnos, solicitar folgas ou atualizar sua disponibilidade diretamente de seus celulares.
A plataforma automatiza verificações para manter as empresas em conformidade com as leis trabalhistas e regras sindicais, ao mesmo tempo em que oferece modelos integrados de gerenciamento de tarefas, controle de tempo e gerenciamento de férias para manter tudo em um só lugar. Você também obtém relatórios detalhados e insights para entender melhor o desempenho da força de trabalho e os custos trabalhistas.
Melhores recursos da Humanity
- Preveja as necessidades de pessoal e otimize os horários usando previsões baseadas em IA com base em KPIs, como vendas e volume de clientes
- Gerencie os perfis dos funcionários com habilidades, disponibilidade e solicitações de licença para simplificar a atribuição e o agendamento de turnos
- Comunique-se com os funcionários por e-mail automatizado, SMS, notificações push e chat no aplicativo em computadores e dispositivos móveis
Limitações humanas
- O formato de exportação precisa ser ajustado após os downloads
- Não tolera anomalias no agendamento de horários
Preços humanos
- Preços personalizados
Avaliações e comentários da Humanity
- G2: 4,3/5 (mais de 1.000 avaliações)
- Capterra: 4,3/5 (mais de 300 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Humanity?
Veja o que um usuário disse sobre o Humanity:
Depois que os usuários aprendem a editar a disponibilidade no calendário, ele fica simples de usar. São necessários poucos cliques para bloquear horários no calendário, que é atualizado continuamente... O aplicativo não sincronizava bem com o site; as entradas eram feitas no aplicativo e não apareciam no site...
💡 Dica profissional: Use a regra 3C para cobertura de turnos. Antes de finalizar um cronograma, pergunte-se:
- Cobertura: Todos os turnos estão preenchidos?
- Conformidade: Estamos a cumprir as leis laborais, os intervalos e os limites de horas extraordinárias?
- Comunicação: Comunicamos tudo claramente?
8. BuildOps (Melhor para despacho de serviços de campo)
O BuildOps é um software de programação de força de trabalho feito sob medida para empreiteiros comerciais e empresas de serviços de campo. Ele também oferece relatórios e análises personalizáveis, dando às empresas uma visão clara dos KPIs, custos de mão de obra, andamento dos projetos e rentabilidade dos serviços.
Um dos recursos de destaque do BuildOps é seu aplicativo nativo para técnicos de campo. Os técnicos podem acessar ordens de serviço, históricos de clientes, dados de equipamentos e detalhes do trabalho diretamente de seus smartphones ou tablets, mesmo offline. Eles também podem capturar assinaturas, enviar fotos, documentar seu trabalho e gerar faturas no local, ajudando a acelerar o faturamento e reduzir erros.
Melhores recursos do BuildOps
- Acompanhe os técnicos e os trabalhos para obter visibilidade das operações em campo e otimizar a alocação de recursos
- Gerencie ordens de serviço, orçamentos, contratos e registros diários a partir de um painel unificado
- Integre com sistemas de contabilidade como o QuickBooks para simplificar o faturamento, a emissão de notas fiscais e o acompanhamento financeiro
Limitações do BuildOps
- Não é possível enviar extratos de faturamento diretamente aos clientes a partir da plataforma
- Criar formulários personalizáveis é um desafio
Preços do BuildOps
- Preços personalizados
Classificações e avaliações da BuildOps
- G2: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o BuildOps?
De acordo com um avaliador:
O Build Ops está atualmente configurado para organizações muito grandes. Eles afirmam que isso foi feito intencionalmente com a ideia de que organizações menores possam crescer com o passar dos anos. Podemos apreciar a ideia por trás disso, mas até chegarmos a esse ponto, temos visto mais trabalho administrativo em certas áreas. O Build Ops prevê ter certos membros da equipe em cargos específicos para atender aos seus fluxos de trabalho.
💡 Dica profissional: Permita que os funcionários indiquem sua disponibilidade como:
- ✅ Verde: Totalmente disponível
- 🟡 Amarelo: Pode funcionar se necessário
- 🔴 Vermelho: Não disponível
Codificação por cores e sinais visuais podem ser uma ótima maneira de obter uma visão geral da programação da sua equipe. Também podem ajudar você a tomar decisões rápidas e seguras sobre a programação.
9. Buddy Punch (Melhor para controle básico do tempo dos funcionários)
O Buddy Punch é uma solução simples, mas eficaz, para controle de ponto e programação de funcionários, especialmente popular entre pequenas e médias empresas. Suas opções versáteis de registro de ponto o destacam. Os funcionários podem registrar a entrada e a saída por meio de navegadores da web, aplicativos móveis ou até mesmo um sistema exclusivo de código QR.
Para adicionar uma camada extra de responsabilidade, o Buddy Punch também oferece rastreamento por GPS, bloqueio de endereço IP e até mesmo captura de fotos no ponto, para que os gerentes sempre saibam onde e quando os membros da equipe estão chegando. Além disso, alertas e notificações automatizados garantem que todos fiquem atualizados em tempo real.
Principais recursos do Buddy Punch
- Monitore a frequência em tempo real, alertas de horas extras e receba notificações quando os funcionários se aproximarem dos limites de horas extras
- Gerencie folgas remuneradas (PTO) com regras de acumulação personalizáveis e opções de autoatendimento para que os funcionários solicitem ou registrem férias, licenças médicas ou folgas pessoais
- Atribua códigos de trabalho e departamento para um acompanhamento detalhado de projetos e tarefas, permitindo-lhe analisar os custos de mão de obra por cliente, trabalho ou localização
Limitações do Buddy Punch
- Notificações excessivas por e-mail podem ser um pouco incômodas
- O aplicativo não fornece lembretes para fazer login ou logout nos horários dos turnos
Preços do Buddy Punch
- Inicial: US$ 5,49/mês por usuário + US$ 19 de taxa básica por mês
- Pro: US$ 6,99/mês por usuário + US$ 19 de taxa básica mensal
- Empresa: US$ 11,99/mês por usuário + US$ 19 de taxa básica por mês
Classificações e avaliações do Buddy Punch
- G2: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)
- Capterra: 4,8/5 (mais de 1.000 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Buddy Punch?
Um usuário compartilhou este feedback:
Gostei muito do fato de o aplicativo ser muito direto, ou seja, não é preciso clicar muitas vezes para entender seus recursos... Acho que ele precisa de um pouco mais de personalização, tornando o aplicativo um pouco mais agradável aos olhos, o que seria uma vantagem.
📖 Leia também: Como funciona um horário de trabalho 9/80?
10. Planday (Melhor para gerenciamento de força de trabalho por hora)
O Planday é uma solução moderna projetada para ser tão fácil de usar pelos funcionários quanto poderosa para os gerentes. Ele ajuda as empresas a se alinharem às leis trabalhistas e regras internas, automatizando tarefas como gerenciamento de contratos, fiscalização de intervalos e acompanhamento de documentação. Isso é especialmente útil para setores com regulamentações trabalhistas rígidas ou acordos sindicais.
Outra característica que se destaca é o foco do Planday no controle dos custos de mão de obra. Ele oferece previsões em tempo real dos custos de mão de obra à medida que você cria os horários, ajudando as empresas a manterem-se dentro do orçamento. A plataforma integra-se a muitos sistemas de folha de pagamento, PDV e RH, como ADP, Xero, QuickBooks e muito mais. Sua API aberta também permite que as empresas criem conexões personalizadas.
Principais funcionalidades do Planday
- Permita que os funcionários troquem turnos, solicitem folgas e gerenciem sua disponibilidade por meio de um portal de autoatendimento
- Monitore análises em tempo real e gere relatórios personalizados para obter melhores insights sobre a força de trabalho e tomar decisões mais acertadas
- Armazene documentos importantes com segurança e habilite assinaturas eletrônicas para contratos e integração de novos funcionários
Limitações do Planday
- O aplicativo móvel tem um tempo de carregamento longo
- Não é muito flexível e os problemas não são resolvidos facilmente devido ao atendimento ao cliente deficiente
Preços do Planday
- Preços personalizados
Avaliações e comentários do Planday
- G2: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)
- Capterra: 4,3/5 (mais de 50 avaliações)
💡 Dica profissional: Use um cronograma de turnos rotativos para operações 24 horas por dia, 7 dias por semana. Crie um padrão repetível, como quatro dias de trabalho e quatro dias de folga, e alterne as equipes entre diferentes turnos semanalmente ou quinzenalmente.
📚 Leia também: Melhores softwares para escalas de funcionários
Programe seu sucesso com o ClickUp
Escolher o software de programação de equipes certo pode fazer toda a diferença na eficiência com que sua equipe gerencia os horários.
Seja para gerenciar uma equipe pequena ou supervisionar operações em grande escala, o software certo pode ajudar a otimizar processos, aumentar a rentabilidade do trabalho, reduzir erros e melhorar a produtividade geral.
Se você está procurando uma opção flexível e escalável, o ClickUp é o principal candidato.
Com recursos essenciais poderosos para programação, integrações com RH, software para empresas de construção e sistemas de folha de pagamento, além da capacidade de acompanhar as horas trabalhadas e gerenciar tarefas e recursos, ele foi desenvolvido para se adaptar às necessidades da sua equipe, seja ela grande ou pequena.
