as 10 melhores alternativas ao Day One Journal para um diário organizado

O Day One tem sido um aplicativo de diário indispensável para escritores, diaristas e entusiastas da produtividade, e é conhecido por sua interface elegante e facilidade de uso.

Mas se você chegou até aqui, é provável que ele não esteja mais atendendo às suas necessidades. Talvez você esteja procurando mais controle sobre seus dados ou recursos que ofereçam melhor suporte para textos longos, acompanhamento do humor ou definição de metas. Talvez o custo da assinatura não pareça mais justificado pelo que você está recebendo.

Seja qual for o motivo que o levou a reconsiderar o Day One, a boa notícia é que você tem opções — e muitas delas. De aplicativos de diário com foco em privacidade a ferramentas seguras baseadas em nuvem que também funcionam como bases de conhecimento pessoal, as alternativas desta lista oferecem mais do que apenas um lugar para anotar seus pensamentos.

Neste guia, apresentaremos 10 das melhores alternativas ao Day One que oferecem flexibilidade e recursos projetados para crescer com sua prática de registro diário.

Por que escolher alternativas ao Day One Journal?

Embora o Day One tenha conquistado seu lugar como um dos melhores aplicativos de diário, ele tem limitações, especialmente para usuários com necessidades ou fluxos de trabalho em evolução.

Veja por que muitos estão mudando:

Flexibilidade limitada da plataforma : o Day One foi criado principalmente para usuários da Apple. Se você precisa de acesso contínuo no Android, Windows ou na web, poderá encontrar algumas restrições

Preços: a versão gratuita do aplicativo de diário digital oferece funcionalidades limitadas, e a assinatura premium pode não justificar o custo para usuários casuais ou preocupados com o orçamento

Bullet journaling: O Day One não possui estruturas nativas de bullet journaling, como registro rápido, migração de tarefas ou indexação baseada em símbolos

Lacunas de recursos : O Day One é bom para registros diários. Mas carece de recursos avançados como acompanhamento de hábitos, análise de humor ou pesquisa profunda nas entradas, todos oferecidos por outras ferramentas

Integração de produtividade: se você deseja combinar o registro em um diário com o gerenciamento de tarefas, a sincronização de calendários ou o acompanhamento de metas, algumas alternativas oferecem mais opções de produtividade

As melhores alternativas ao Day One Journal num relance

Aqui está um resumo rápido das 10 melhores alternativas ao Day One Journal:

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preço ClickUp – ClickUp Docs para registros colaborativos com inteligência artificial – ClickUp Notepad para anotações rápidas – ClickUp AI para resumir anotações, criar entradas com base no trabalho realizado, mensagens de chat etc. – Centenas de modelos personalizáveis Ideal para registros diários estruturados com gerenciamento de tarefas e definição de metas Versão básica gratuita Notion – Sistema de diário personalizado – Bancos de dados vinculados – Modelos diários reutilizáveis Ideal para acompanhar hábitos em um espaço de trabalho personalizado para diários Versão básica gratuita Evernote – Lembretes diários – Proteção por senha – Vídeos e áudio incorporados Ideal para capturar conhecimento, fazer anotações e organizar notas rápidas Versão básica gratuita Diário em grade – Prompts estruturados – Widgets, como "Evento", "Memória" e "Citação" Ideal para registros minimalistas e autorreflexão Versão básica gratuita Diarium – Conversão de voz em texto para anotações sem usar as mãos – Visualização em calendário – Acompanhamento de hábitos Ideal para uma experiência de registro simples, estruturada e rica em mídia Versão básica gratuita Jornada – Converta entradas do diário em álbuns de fotos – Protegido por senha – Visualizações de calendário, linha do tempo e atlas Ideal para documentar viagens e marcos pessoais Versão básica gratuita Joplin – Formatação Markdown – Estrutura hierárquica – Assistente de IA, Jarvis O melhor aplicativo de diário de código aberto para diários estruturados e organização detalhada Versão básica gratuita Penzu – Pesquisa avançada – Recurso Time Capsule para enviar notas para o seu eu futuro Ideal para diários pessoais com salvamento automático e mensagens para o futuro Versão básica gratuita Daylio – Registro diário do humor e das atividades para acompanhar e monitorar padrões – Visualização em lista ou calendário Ideal para monitorar o humor e as atividades com insights visuais Versão básica gratuita Obsidian – Layout livre, onde você pode arrastar notas, imagens, etc. – Links bidirecionais e mapas visuais das entradas do diário Ideal para registros conectados com links, visualização gráfica e personalização de plug-ins Versão básica gratuita

Agora que você sabe por que o Day One pode não ser mais a opção certa, vamos mergulhar nas principais alternativas que oferecem mais flexibilidade, melhores recursos e uma experiência de registro construída em torno das suas necessidades:

1. ClickUp (Ideal para registros diários estruturados com gerenciamento de tarefas e definição de metas)

Mantenha reflexões pessoais ou profissionais próximas à sua gestão de tarefas com o ClickUp Docs

Se sua rotina de registro em diário começou a parecer desorganizada ou suas anotações estão espalhadas por vários diários, o ClickUp pode ser a estrutura que você está procurando.

Este aplicativo completo para o trabalho também funciona como uma poderosa plataforma de registro. Escritores, profissionais e entusiastas da produtividade usam o ClickUp como seu melhor aplicativo de registro. Ele organiza suas reflexões e listas de tarefas, torna-as pesquisáveis e conecta tudo a um panorama mais amplo.

Um dos recursos de destaque deste aplicativo gratuito é o ClickUp Docs, que torna o registro em diário um hábito contínuo, colaborativo e organizado.

Registre atividades diárias, agrupe outras entradas do diário e torne textos rotineiros mais atraentes com o ClickUp Docs

Você pode criar um novo documento para cada dia, organizar registros semanais em pastas e até mesmo vincular entradas a tarefas ou metas específicas. Para torná-lo mais atraente visualmente, adicione cabeçalhos, tabelas, listas de verificação e campos personalizados para formatar seus pensamentos exatamente da maneira que desejar.

Você pode criar vários diários no ClickUp, e eles são totalmente gratuitos. Por exemplo, crie uma pasta chamada "Diário online" e, dentro dela, crie documentos para diferentes finalidades. Eles podem variar de um registro de ideias a um diário de gratidão ou reflexões semanais. Embora cada documento funcione como um diário independente, use páginas aninhadas para dividi-los em registros diários, revisões mensais e entradas específicas por tópico.

Para tornar o registro em diário ainda mais fluido, especialmente para pensamentos rápidos e reflexões diárias, o ClickUp Notepad oferece uma maneira rápida e sem distrações de anotar coisas assim que a inspiração surgir.

Registre pensamentos, ideias, brainstorms e reflexões com o Bloco de Notas do ClickUp

A razão pela qual é um dos aplicativos de diário mais populares é que você pode adicionar listas de verificação para rotinas recorrentes, formatar com cabeçalhos e destaques. Dando um passo adiante, você pode incorporar vídeos ou planilhas para tornar seu diário mais visual.

E se uma nota rápida se tornar uma ação, converta-a em uma tarefa, com prazos, responsáveis e prioridades. Cada nova entrada pode evoluir para brainstorming , planejamento e acompanhamento mais detalhado de metas .

Se você deseja levar seu diário além da simples escrita e realmente interagir com seus pensamentos, o ClickUp Brain adiciona uma camada alimentada por IA para ajudá-lo a fazer exatamente isso.

Digamos que você tenha usado o ClickUp Docs para registrar sua produtividade ou fazer anotações rápidas no Bloco de Notas. O ClickUp Brain pode pesquisar instantaneamente todas as suas entradas, extraindo insights, resumos ou entradas específicas apenas com uma pergunta em linguagem natural, como "O que eu refleti na última terça-feira?" ou "Resuma meus pensamentos sobre a recuperação do esgotamento. "

Revele incidentes passados, resuma pensamentos e obtenha respostas precisas sempre com o ClickUp Brain

Ao contrário de outros aplicativos de diário, o ClickUp Brain permite gerar automaticamente prompts com base nos temas do seu diário, transformar insights em uma lista de tarefas ou criar perguntas de acompanhamento para explorar pensamentos recorrentes.

Por ser sensível ao contexto, o diário digital ajuda você a conectar os pontos entre dias, semanas ou até meses de conteúdo pessoal escrito.

Principais recursos do ClickUp

Transforme as entradas do diário em itens estruturados e acionáveis usando o ClickUp Tasks , com datas de vencimento, prioridades e responsáveis, se necessário

Defina lembretes inteligentes com o ClickUp Reminders para acompanhar pensamentos, refletir sobre o seu dia ou revisitar uma ideia no momento certo

Acompanhe o crescimento pessoal, as metas de produtividade ou os marcos na formação de hábitos usando o ClickUp Goals e visualize o progresso ao longo do tempo

Use o assistente de redação com IA do ClickUp Brain para resumir notas longas, gerar prompts diários ou até mesmo fazer brainstorming de novas entradas durante suas sessões de brain dump em vários dispositivos

Limitações do ClickUp

Os recursos abrangentes deste popular aplicativo de diário têm uma curva de aprendizado para novos usuários

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Aqui está uma avaliação do G2:

Preciso de um blog para escrever tudo o que gosto no ClickUp. Eles têm tudo: tarefas (em visualização de lista, tabela, quadro, calendário, mapa, etc.), documentos, IA, painéis e automações. Você pode compartilhar links públicos de tarefas ou documentos. As tarefas têm uma guia de atividades para que você possa ver todo o histórico sobre elas. É muito flexível e profissional. Com o ClickUp como seu único aplicativo, não há desculpas para não ser extremamente produtivo.

2. Notion (ideal para acompanhar hábitos em um espaço de trabalho personalizado para diários)

via Notion

Se o seu estilo de diário tende para uma estrutura visual ou para o acompanhamento de hábitos diários, o Notion pode ser a escolha ideal para você.

Você pode criar páginas dedicadas para cada dia, incorporar mídia, acompanhar seu humor e criar modelos para reflexões matinais ou revisões no final do dia. Com o Notion, você pode criar diários ilimitados para registrar suas atividades e hábitos diários, semanais e periódicos.

O Notion também pode conectar seu diário digital a um sistema mais amplo, como vinculá-lo à sua lista de tarefas, calendário de conteúdo ou roteiro de projetos.

Melhores recursos do Notion

Crie um sistema de diário totalmente personalizado com páginas aninhadas, bancos de dados vinculados e modelos diários reutilizáveis

Incorpore vídeos, áudio, imagens e arquivos diretamente nas entradas do diário para uma documentação mais rica

Vincule páginas do diário a tarefas, projetos ou metas usando bancos de dados relacionais para obter produtividade contextualizada

Limitações do Notion

O aplicativo pode consumir muitos recursos, ocasionalmente diminuindo o desempenho ou aumentando o uso de memória, mesmo para tarefas simples de anotações

O aplicativo gratuito tem um limite de upload de 5 MB, portanto, se o seu diário tiver PDFs, várias fotos ou entradas de áudio, você ficará sem espaço rapidamente

Preços do Notion

Gratuito para sempre

Mais : US$ 12 por licença/mês

Negócios : US$ 18 por licença/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Notion

G2: 4,7/5 (mais de 6000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2000 avaliações)

3. Evernote (ideal para capturar conhecimento, criar diários e organizar notas rápidas)

via Evernote

Com recursos de pesquisa poderosos e sincronização perfeita entre dispositivos, o Evernote mantém suas memórias e pensamentos bem organizados. Para cada entrada do diário, você pode criar uma nova nota e usar um formato de título consistente e baseado em data, como "Entrada do diário de 23/04/2025", para manter suas notas em ordem cronológica e facilitar a consulta de dias específicos.

Esta alternativa ao Day One Journal permite adicionar tags como #trabalho, #pessoal, #viagem, #ideias ou #gratidão, facilitando a filtragem e a localização de entradas com base em temas ou tópicos. Se você encontrar artigos ou citações que o inspirem, recorte-os diretamente para o seu diário e reflita sobre eles mais tarde.

Melhores recursos do Evernote

Melhore suas entradas adicionando imagens, capturas de tela ou até mesmo memos de voz

Defina lembretes diários, seja de manhã ou à noite, para incentivar a consistência e incorporar o hábito de escrever em seu diário à sua rotina

Bloqueie suas notas do diário ou todo o caderno com proteção por senha para manter seus pensamentos seguros

Limitações do Evernote

A versão gratuita do Evernote é limitada a apenas 60 MB de espaço por mês, e você só pode usá-la em dois dispositivos ao mesmo tempo

Preços do Evernote

Gratuito

Pessoal : US$ 14,99/mês

Profissional : US$ 17,99/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Evernote

G2 : 4,4/5 (mais de 2000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 8000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Evernote?

Aqui está uma avaliação do G2:

Uso o Evernote há muito tempo para tomar notas e gerenciar conhecimentos. O aplicativo tem uma interface simples e clara e sincroniza rapidamente em todos os dispositivos.

4. Grid Diary (ideal para diários minimalistas e autorreflexão)

via Grid Diary

O Grid Diary é um aplicativo de diário fácil de usar e uma alternativa ao Day One Journal que usa um formato de grade para ajudá-lo a refletir de forma significativa sem se sentir sobrecarregado. Em vez de escrever entradas longas e abertas no diário, o aplicativo oferece uma série de prompts estruturados todos os dias para uma reflexão guiada.

Como as entradas são curtas e estruturadas, você só precisa de 5 a 10 minutos por dia, tornando-o um hábito sustentável mesmo para agendas lotadas.

Principais recursos do Grid Diary

Crie ou personalize sua grade com prompts que se adaptam aos seus objetivos pessoais ou profissionais

Avalie seus objetivos mais amplos, analise seu crescimento pessoal e reconheça padrões ou temas recorrentes

Adicione, remova e reordene widgets, como "Evento", "Memória" e "Citação", para uma experiência mais personalizada

Limitações do Grid Diary

A ferramenta oferece apenas visualizações simples da linha do tempo e registros diários, e não oferece suporte a análises avançadas ou painéis de produtividade

Preços do Grid Diary

Gratuito

Assinatura: US$ 2,99/mês

Avaliações e comentários do Grid Diary

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

5. Diarium (ideal para uma experiência de registro simples, estruturada e rica em mídia)

via Diarium

O Diarium cria automaticamente uma entrada para cada dia, facilitando a criação de um hábito diário de registro. Se você prefere falar a digitar, a alternativa ao Day One Journal permite gravar seus pensamentos diretamente ou usar a função de conversão de voz em texto para registrar suas anotações sem usar as mãos — ideal para reflexões rápidas ou quando você está cansado demais para escrever.

Você pode ver em quais dias você escreveu no diário com a "Visualização do calendário" ou percorrer suas entradas em um formato de linha do tempo para revisar reflexões mensais e verificar a consistência.

Principais recursos do Diarium

Transforme suas anotações em um diário de viagem com dados sobre localização, clima e contagem de passos

Exibe suas fotos, compromissos da agenda, publicações nas redes sociais ou dados de fitness através da integração com o Instagram, Microsoft To Do, Google Fit, etc.

Obtenha estatísticas como a frequência com que você escreve no diário, sequências de entradas e quantas palavras você escreveu para acompanhar seus hábitos de forma eficaz

Limitações do Diarium

Não oferece suporte a colaboração em tempo real nem entradas compartilhadas no diário

Preços do Diarium

Gratuito

Versão Pro: US$ 9,99 (taxa única)

Avaliações e comentários sobre o Diarium

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Diarium?

Aqui está uma avaliação da Apple App Store:

Adoro este aplicativo. Ele facilita fazer anotações diárias, encontrar anotações anteriores e transferir anotações de outros aplicativos para este.

Adoro este aplicativo. Ele facilita fazer anotações diárias, encontrar anotações anteriores e transferir anotações de outros aplicativos para este.

6. Journey (ideal para documentar viagens e marcos pessoais)

via Journey

Journey é um aplicativo de diário digital que adiciona automaticamente registros de data e hora e dados de localização para fornecer um contexto significativo às suas entradas no diário. O calendário, a linha do tempo e as visualizações do atlas do aplicativo permitem que você veja suas atividades no diário ao longo do tempo e revisite entradas com base na data ou localização. Você também pode acompanhar seu humor e atividades diárias, o que pode ajudar a identificar padrões emocionais e melhorar seu bem-estar mental.

Melhores recursos do Journey

Adicione fotos, vídeos, gravações de áudio, dados meteorológicos e tags de localização às suas entradas

Exporte entradas para PDF ou DOCX e converta-as em álbuns de fotos com formatação elegante

Proteja suas entradas com uma senha, impressão digital ou Face ID

Limitações da jornada

Alguns usuários relataram que o armazenamento em nuvem tem espaço e entradas limitadas, portanto, a versão do aplicativo web pode ser restritiva

Preços do Journey

Gratuito

Assinatura : US$ 4,17/mês (cobrado anualmente)

Vitalício: US$ 199,99

Avaliações e comentários sobre viagens

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

7. Joplin (o melhor aplicativo de diário de código aberto para diários estruturados e organização detalhada)

via Joplin

A alternativa ao Day One Journal, Joplin, é um aplicativo de anotações de código aberto que você pode usar facilmente para fazer anotações, especialmente se preferir uma experiência mais estruturada e personalizável. Ele suporta formatação Markdown, permitindo que você crie entradas com imagens, vídeos, PDFs e links.

Com cadernos e subcadernos, você pode organizar suas entradas em uma estrutura hierárquica e organizada, para que tópicos relacionados fiquem agrupados e sejam facilmente acessíveis. E o plugin Jarvis (assistente de IA) aprimora suas anotações com recursos como resumos de conteúdo, reescrita de texto e geração de conteúdo, facilitando o refinamento ou a expansão das entradas do seu diário.

Melhores recursos do Joplin

Acompanhe tarefas, defina lembretes e organize listas com os recursos integrados de gerenciamento de tarefas do Joplin para gerenciar suas tarefas diárias e reflexões em um só lugar

Salve páginas inteiras da web, artigos ou trechos usando a extensão do navegador Joplin para referenciar facilmente o conteúdo online em seus diários

Sincronize suas notas entre dispositivos com o Joplin Cloud e compartilhe-as por meio de links públicos ou use-as para colaboração

Limitações do Joplin

O Joplin foi criado principalmente para uso pessoal e não oferece colaboração em tempo real como o Google Docs ou o Notion

Preços do Joplin

Gratuito

Básico: US$ 3,40/mês (€ 2,99/mês)

Pro: US$ 6,81/mês (€ 5,99/mês)

Equipes: US$ 9,09/mês por usuário (€ 7,99/mês por usuário)

Avaliações e comentários sobre o Joplin

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão falando sobre o Joplin?

Aqui está uma avaliação do G2:

Adoro a estrutura organizacional das notas, onde você pode ter cadernos e diferentes notas dentro deles. Também adoro que as notas sejam armazenadas em Markdown, o que facilita a leitura. Eu uso todos os dias e é muito fácil de usar e integrar à sua vida diária.

8. Penzu (ideal para diários pessoais com salvamento automático e mensagens para o futuro)

via Penzu

O Penzu oferece uma experiência flexível de registro em diário, permitindo que você capture um número ilimitado de entradas para documentar todos os detalhes da sua vida sem restrições.

Enquanto você escreve, o salvamento automático funciona silenciosamente em segundo plano, garantindo que seus pensamentos nunca se percam. Escritores que gostam de acompanhar o progresso vão adorar o recurso de contagem de palavras, que é ótimo para atingir metas pessoais.

Com o Penzu Time Capsule, você pode até enviar mensagens para o seu eu futuro — uma maneira única de refletir sobre o crescimento e os marcos alcançados. Quando estiver pronto para compartilhar, você pode escolher entre um e-mail privado ou um link de compartilhamento público, dependendo do grau de privacidade da entrada.

Melhores recursos do Penzu

Revisite reflexões passadas facilmente com a função de pesquisa e veja o quanto você avançou através de memórias específicas

Personalize seu diário com capas exclusivas, planos de fundo e blocos de notas ajustáveis para uma experiência mais personalizada

Proteja suas entradas com bloqueios criptografados que mantêm seus textos privados e seguros

Limitações do Penzu

O Penzu não oferece integrações com outros aplicativos ou serviços, o que pode limitar sua utilidade para usuários que buscam uma experiência de registro mais conectada

Preços do Penzu

Gratuito

Pro: US$ 4,99/mês

Pro+: US$ 9,99/mês

Penzu Pro+ para toda a vida: US$ 199,99

Avaliações e comentários sobre o Penzu

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

9. Daylio (ideal para monitorar o humor e as atividades com insights visuais)

via Daylio

O Daylio, uma alternativa ao Day One Journal, facilita o acompanhamento do seu humor e das suas atividades diárias, ajudando-o a compreender os seus padrões emocionais com apenas alguns toques. O acompanhamento do humor do Daylio permite-lhe registar os seus sentimentos diariamente, escolhendo entre opções como "Feliz", "Triste" ou "Ansioso", e ajuda-o a identificar tendências ao longo do tempo.

Por exemplo, você pode criar vários diários para acompanhar como a socialização melhora seu humor ou como o estresse relacionado ao trabalho afeta você. O aplicativo também permite que você registre suas atividades diárias, como correr ou praticar ioga, para ver como ações específicas afetam suas emoções.

O aplicativo oferece uma visualização do ano em pixels com uma representação visual do seu humor ao longo do ano, permitindo que você identifique rapidamente padrões e tendências emocionais. Você pode monitorar sua produtividade após o trabalho usando este aplicativo de diário.

Melhores recursos do Daylio

Gere gráficos e insights que oferecem uma visão clara das tendências e padrões do seu humor

Alterne para a visualização em lista ou calendário para organizar e navegar pelas suas entradas com facilidade

Acompanhe suas sequências, seja recompensado por entradas consistentes e mantenha-se motivado com registros diários de humor e atividades

Limitações do Daylio

Não é ideal como um aplicativo de diário padrão, pois a plataforma foi projetada principalmente para pessoas que praticam mindfulness e autocuidado

Preços do Daylio

Gratuito

Premium: A partir de US$ 4,99/mês

Avaliações e comentários sobre o Daylio

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão falando sobre o Daylio?

Aqui está uma avaliação no Reddit:

Eu usei o Daylio de forma intermitente ao longo dos anos para monitorar minha saúde mental e acho que funcionou muito bem.

via Obsidian

Com o Obsidian Canvas, você pode organizar seus pensamentos visualmente, arrastando notas, imagens e outros conteúdos para um layout livre. Além disso, você também pode usar modelos para trazer consistência ao seu processo de registro e criar entradas estruturadas para reflexões diárias, acompanhamento de metas e muito mais.

O Obsidian também é considerado um dos melhores aplicativos de diário e uma alternativa ao Day One Journal para entusiastas da produtividade. Ele permite conectar suas entradas por meio de links bidirecionais e construir uma rede de ideias relacionadas em suas notas. A visualização em gráfico mostra um mapa visual do seu diário para que você possa identificar padrões em seus pensamentos e navegar facilmente pelas entradas anteriores à medida que suas reflexões crescem.

Melhores recursos do Obsidian

Pesquise notas rapidamente usando tags, palavras-chave ou links para encontrar o que você precisa sem precisar vasculhar todo o seu arquivo

Marque entradas para agrupar ideias ou temas e torne seu diário mais fácil de navegar e filtrar

Reverta as alterações a qualquer momento com o histórico de versões para que suas entradas anteriores fiquem seguras e recuperáveis

Limitações do Obsidian

para sublinhar palavras, pois não há um botão para isso Às vezes, você só precisa confiar em comandos para realizar ações específicas. Por exemplo, você precisa usar HTML

Preços do Obsidian

Gratuito

Sincronização: US$ 5 por usuário, por mês

Publicação: US$ 10 por site, por mês

Catalyst: $25 Pagamento único

Comercial: US$ 50 por usuário, por ano

Avaliações e comentários sobre o Obsidian

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,8/5 (mais de 30 avaliações)

Simplifique o registro diário e o planejamento com o ClickUp

O que começou como um espaço tranquilo para registrar pensamentos agora pode precisar oferecer mais: planejamento estruturado, acompanhamento de metas, integração de tarefas e até mesmo anotações colaborativas.

Hoje em dia, escrever um diário está intimamente ligado à produtividade, à memória e ao impulso. E é normal querer mais do seu diário. Talvez você queira conectar entradas à sua lista de tarefas, transformar ideias aleatórias em objetivos ou usar um único espaço de trabalho para planejamento e insights pessoais.

Se isso soa como você, vale a pena explorar o ClickUp, um dos melhores aplicativos de diário. O que o torna uma das melhores alternativas ao Day One Journal é que ele possui recursos avançados como Docs, Bloco de Notas, Tarefas, Metas e ClickUp Brain com inteligência artificial. Todos esses recursos reúnem reflexões, ações e clareza em um único aplicativo.

Cadastre-se gratuitamente no ClickUp para criar seu primeiro diário digital.