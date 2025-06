Criando o artigo explicativo perfeito: um guia completo para a redação procedural

Já tentou montar móveis da IKEA sem o manual? Num minuto você está segurando uma tábua de madeira e alguns parafusos e, no outro, tem uma mesa que parece estar fazendo ioga.

É isso que acontece quando a escrita procedural está ausente.

A escrita procedural é o cartão de receita que salva o seu jantar. É o manual do usuário que evita que você tenha problemas com a tecnologia. E é o guia de configuração que faz o seu projeto decolar sem uma dúzia de momentos "como faço para...".

Se você é um profissional que deseja escrever instruções que as pessoas realmente usarão ou um professor que deseja mostrar aos alunos uma excelente redação procedural, este artigo é para você.

O que é escrita procedural?

A escrita procedural é um tipo de escrita que explica como fazer algo de forma clara, lógica e passo a passo. Ela orienta o leitor ao longo de um processo, do início ao fim, sem confusão ou suposições.

Essencialmente, a escrita procedural é uma escrita "como fazer". Ela ajuda as pessoas a realizar tarefas com precisão, independência e sem confusão.

A redação procedural desempenha um papel fundamental na criação de documentação eficaz de processos e ajuda os leitores a seguir fluxos de trabalho repetíveis com consistência. Você pode usar um documento contendo redação procedural para acompanhar um experimento de laboratório, instalar um aplicativo ou até mesmo escrever uma postagem de blog sobre redação procedural (sim, somos muito meta).

Em sua essência, a redação procedural responde a três perguntas:

O que você precisa O que fazer O que esperar a seguir

Aqui estão alguns exemplos reais de redação procedural que você encontrará 👇 Guias para resolução de problemas matemáticos : Instruções para resolver equações usando métodos como PEMDAS ou divisão longa

Procedimentos operacionais padrão (SOPs) : SOPs detalhados ou fluxos de trabalho para tarefas recorrentes, como integração de novos funcionários ou processamento de faturas

Scripts de suporte ao cliente : Guias passo a passo para solucionar problemas comuns, como reconectar um roteador Wi-Fi

Cartões de receitas : instruções passo a passo para preparar pratos que você sempre quis aprender

Manuais de móveis DIY : instruções que ajudam você a construir uma mesa, prateleira ou criado-mudo

Postagens de blog com instruções: pense em "Como limpar sua máquina de café" ou "Como organizar seu armário em menos de 30 minutos"

Por que a escrita procedural é crucial para os alunos

A escrita procedural ajuda a treinar os alunos a pensar com clareza e a abordar as tarefas de forma estruturada.

Veja por que isso é importante:

Desenvolve o pensamento lógico: Escrever instruções passo a passo obriga os alunos a organizar seus pensamentos de forma sequencial. Isso fortalece o raciocínio lógico e os ajuda a compreender causa e efeito, habilidades essenciais para a resolução de problemas, ciências e até mesmo programação

Melhora a clareza da comunicação: A escrita procedural ensina os alunos a serem precisos e claros. Eles aprendem a eliminar o excesso e a se concentrar na ação, na clareza e no resultado

Aumenta a preparação para o mundo real: Desde escrever relatórios de laboratório até se candidatar a estágios, instruções claras são necessárias em todos os lugares. Aprender a escrevê-las bem prepara os alunos para tarefas da vida real, como preencher formulários ou até mesmo orientar alguém em um projeto em grupo

Promove a independência e a confiança: Quando os alunos escrevem (ou seguem) procedimentos corretamente, eles veem resultados. Eles ficarão confiantes para enfrentar tarefas complexas por conta própria, sem esperar que alguém explique

💡Dica profissional: use assistentes de IA como o ClickUp Brain para criar documentos de redação procedural. Basta inserir suas instruções na ferramenta e pronto! Os usuários do ClickUp Brain têm ainda a opção de escolher entre vários modelos de IA, como GPT-4o e Claude, diretamente do seu espaço de trabalho do ClickUp.

Principais características de uma boa redação procedural

Então, o que faz a escrita procedural funcionar? Vamos analisar as principais características que diferenciam um guia claro e útil de um guia confuso e desorganizado:

✅ Linguagem clara e orientada para a ação: Cada passo começa com um verbo (por exemplo, misturar, inserir, clicar). E diga ao leitor exatamente o que fazer

✅ Sequência lógica: As etapas são listadas na ordem em que devem ser realizadas. Mas se o leitor tiver que voltar atrás ou adivinhar o que vem a seguir, a sequência dos seus textos procedimentais precisa ser revisada

✅ Dicas visuais (se necessário): Listas com marcadores ou numeradas, palavras-chave em negrito, organizadores gráficos e diagramas/capturas de tela tornam as instruções mais fáceis de seguir, especialmente para alunos visuais

✅ Lista de materiais necessários: Um bom procedimento começa com uma seção "O que você vai precisar" para que o leitor não seja pego de surpresa no meio do caminho. Podem ser ferramentas, ingredientes ou pré-requisitos

✅ Avisos ou dicas: Uma boa redação procedural antecipa os erros do usuário. Se houver um erro comum ou uma parte complicada, um aviso rápido ou uma dica profissional ajudam muito o leitor a ter sucesso

✅ Resultado definido: Um bom procedimento explica o resultado esperado: "Agora você deve ver uma mensagem de confirmação" ou "O bolo está pronto quando a parte superior estiver dourada". O leitor deve saber se conseguiu

💡 Dica profissional: use a técnica da "pirâmide invertida" para cada etapa do procedimento. Comece com a ação essencial, continue com detalhes esclarecedores e termine com a justificativa ou o contexto. O leitor deve ser capaz de identificar as ações principais com as informações de apoio.

Para economizar tempo, use o modelo de quadro branco piramidal do ClickUp para organizar ideias em estruturas piramidais para uma rápida compreensão dos grupos de tópicos.

Obtenha um modelo gratuito Visualize e trabalhe procedimentos complexos com o modelo de quadro branco ClickUp Pyramid

⚡️Arquivo de modelos: Modelos gratuitos de políticas e procedimentos da empresa

Como ensinar redação procedural em sala de aula

As aulas de redação procedural ajudam seus alunos a se comunicarem de maneira eficaz. Se você está planejando ensinar como escrever de maneira prática e realista, esta seção divide o processo em etapas claras.

Passo 1: Apresente o objetivo da redação procedural

Antes que os alunos possam escrever procedimentos sólidos, eles precisam entender por que a redação procedural é importante. Na sala de aula:

Comece com um cenário com o qual eles possam se identificar: Pergunte: "Imaginem que vocês estão doentes e um amigo precisa substituí-los em um experimento científico. Ele conseguiria fazer isso apenas lendo suas instruções?" Ao introduzir a redação procedural, incentive-os a pensar na clareza do pensamento para o leitor

Mostre uma comparação lado a lado: No quadro branco, compare e contraste sua própria redação procedural. Deixe seus alunos identificarem o que está faltando, o que é confuso ou o que é útil

❌ A instrução "Adicione vinagre ao copo" seria vaga. ✅ Um exemplo claro seria: "Meça 10 ml de vinagre usando um cilindro graduado. Despeje em um copo de vidro marcado com A."

Depois que os alunos tiverem essa base, você poderá transformar a aula em um recurso de aprendizagem dinâmico e consultável usando o ClickUp Docs — um espaço colaborativo e flexível dentro do ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho.

Crie um guia interativo para a sala de aula usando o ClickUp Docs para centralizar as aulas, incorporar mídia, organizar dicas de redação procedural com botões e chamadas

Veja como usar o ClickUp Docs como um espaço colaborativo para seus alunos:

Crie um documento central para a turma intitulado "O que é escrita procedural?" Use títulos como Por que é importante, Principais características e Exemplo vs. Não exemplo. Esse documento se tornará sua explicação de referência, que os alunos poderão consultar a qualquer momento

Use listas alternáveis e chamadas para tornar o documento interativo. Adicione seções recolhíveis para definições e use blocos de chamadas para dicas ou lembretes do professor

Incorpore mídia para um aprendizado mais rico. Insira um breve vídeo de demonstração (por exemplo, uma gravação da tela ao fazer login em uma ferramenta) ou carregue um PDF com um exemplo bem escrito de procedimento para referência

Acompanhe o envolvimento e as atualizações em um só lugar. À medida que os alunos de cada série enviam suas primeiras ideias ou reflexões sobre redação procedural, você pode manter as versões e os comentários centralizados no mesmo Doc

Em seguida, transforme a aula em um recurso de aprendizagem dinâmico e consultável ou crie uma unidade de redação procedural usando o ClickUp Docs como seu hub central.

📮ClickUp Insight: 92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por chats, e-mails e planilhas. Sem um sistema unificado para capturar e acompanhar decisões, insights críticos de negócios se perdem no ruído digital. Com os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp, você nunca precisa se preocupar com isso. Crie tarefas a partir de bate-papos, comentários de tarefas, documentos e e-mails com um único clique!

Passo 2: Ensine estrutura e linguagem

Depois que os alunos compreenderem o porquê, é hora de mostrar a eles como estruturar sua redação procedural de forma clara e lógica.

Ensine a estrutura básica : analise a redação procedural com elementos básicos como título, materiais/requisitos, etapas numeradas e resultado esperado

Uso de palavras de transição: Suas instruções devem ser fáceis de seguir. Para explicar causa e efeito, use frases como porque, para que ou portanto. Apresente variações com se desejar ou alternativamente. Por fim, use transições cautelares como no entanto, observe ou caso contrário para destacar avisos e evitar erros

Enfatize a clareza por meio de verbos de ação: Liste verbos fortes no quadro (misturar, inserir, identificar) e mostre como eles orientam o leitor de maneira mais eficaz do que verbos vagos como fazer ou obter

Atribua uma tarefa curta: Peça aos alunos que escrevam um procedimento para algo relacionado à escola, como citar uma fonte ou criar um PowerPoint ou Google Slides, usando a estrutura e os verbos recém-ensinados

O ClickUp torna essa estrutura fácil de seguir e acompanhar por meio das Tarefas do ClickUp.

Divida o trabalho de forma clara e priorize usando rótulos com as tarefas do ClickUp

Em resumo:

Crie uma tarefa principal para "Escreva seu procedimento"

Adicione subtarefas aninhadas para cada componente: título, materiais, etapas, resultado

Use os campos personalizados do ClickUp para acompanhar a clareza (por exemplo, "Usa verbos de ação?" ✅/❌)

Anexe o documento de referência da Etapa 1 para que os alunos permaneçam alinhados

Permita que os alunos atualizem o status das tarefas, como "Em andamento" ou "Pronto para revisão", para gerenciar seu fluxo de trabalho

Para facilitar a compreensão, use o modelo SOP do ClickUp.

Obtenha um modelo gratuito Demonstre a escrita procedural estruturada usando o modelo SOP do ClickUp

Veja o que ele oferece aos seus alunos:

Com este modelo de SOP, os alunos podem ver visualmente como o procedimento é dividido em Objetivo, Escopo e Procedimento. Isso reflete como eles devem estruturar sua própria redação

O uso de etapas numeradas, marcadores e recursos visuais incorporados define um padrão de clareza, legibilidade e redação voltada para o usuário

Títulos integrados, como "Revisão e correção", incentivam os alunos a pensar em finalizar e melhorar sua redação

Passo 3: Atribua tarefas práticas

Depois que os alunos compreenderem a estrutura, é hora de colocá-la em prática. Escrever é uma habilidade que se aprende na prática, portanto, seu objetivo aqui é fornecer manuais de instruções relevantes que eles possam usar para elaborar instruções. Isso envolve:

Comece com uma tarefa relacionada às disciplinas deles: Eles devem escrever um procedimento para algo que fazem na escola, como preparar um experimento de laboratório, resolver uma equação matemática ou preparar uma apresentação

Incentive a clareza entre os colegas: Lembre-os de que, se outra pessoa não conseguir seguir os passos sem ajuda, isso significa que não estão claros o suficiente. Você pode até pedir que os colegas testem os textos procedimentais uns dos outros e deem feedback

Defina critérios claros de sucesso: Eles devem incluir todos os quatro elementos essenciais: um título, uma lista de materiais, etapas numeradas e um resultado esperado. Dê a eles uma lista de verificação para se autoavaliarem antes da entrega

Para economizar tempo, use o Gerenciador de Conhecimento do ClickUp para compreender e acompanhar o trabalho automaticamente. Em resumo:

Armazene a escrita procedural de cada aluno na Base de Conhecimento: Você pode organizá-los por turma, tópico ou status (por exemplo, Rascunhos, Revisados por colegas, Envios finais)

Use IA para identificar elementos ausentes: O ClickUp Brain pode analisar documentos em busca de lacunas estruturais, como materiais ausentes ou sequências pouco claras, para que você possa dar um feedback mais rápido e específico sem precisar ler cada linha manualmente

Torne a revisão por pares eficiente e direcionada: Atribua documentos para revisão por pares e deixe o ClickUp Brain destacar partes em que o autor não foi claro ou usou linguagem vaga, dando aos alunos uma vantagem inicial sobre onde concentrar seus comentários

Use o ClickUp Brain para adicionar clareza e velocidade ao processo de escrita procedural

Etapa 4: Apoie a revisão por pares e a colaboração

Como tudo na vida, a redação procedural não está completa até ser testada. A revisão por pares ajuda os alunos a ver como sua redação se sai em condições reais — alguém consegue acompanhá-la sem pedir ajuda?

Veja o que você pode fazer para apoiar a revisão por pares e a colaboração:

Forme duplas de alunos para o teste: Cada aluno lê o procedimento do seu parceiro e tenta segui-lo passo a passo. Se eles ficarem presos, anotam onde e por quê

Introduza um formato de feedback: Use instruções simples e estruturadas, como: "Fiquei confuso na etapa ___ porque..." "Acho que você poderia ser mais específico sobre..." "Esta etapa funcionou muito bem porque..."

Reforce a mentalidade de revisão: Deixe claro que o feedback não faz parte do processo de escrita. Após a revisão, os alunos revisam seus procedimentos com base no que seus colegas apontaram

Passe para o próximo nível com trabalhos em grupo: Quando os alunos estiverem confiantes, passe para a escrita colaborativa. Peça aos grupos que escrevam um procedimento mais complexo, como planejar um evento para a turma ou preparar uma exposição para a feira de ciências

💡 Dica profissional: use os quadros brancos do ClickUp para planejar de forma colaborativa durante a escrita criativa. Antes de os alunos começarem a escrever em grupo, peça que eles mapeiem cada etapa visualmente em um quadro branco usando notas adesivas. Eles podem usar códigos de cores, atribuir partes e até mesmo vincular a documentos ou tarefas, tudo em um único espaço. É uma maneira simples de tornar o trabalho em equipe mais organizado e transparente.

Etapa 5: Acompanhe o progresso e cresça

Nesse ponto, mude o foco da correção para o crescimento. Em vez de apenas corrigir o que está errado, incentive os alunos a melhorar sua escrita.

Desafie os jovens escritores a revisar seus textos tendo em mente um novo leitor (por exemplo, um aluno mais jovem ou alguém que não tenha conhecimento sobre o assunto)

Peça que eles reescrevam seus passos de forma mais concisa (claro não significa longo)

Será que eles conseguem converter isso em redação de opinião?

Eles têm clareza sobre a diferença entre redação informativa, expositiva e procedural?

Peça que eles troquem as versões finais e identifiquem um ponto forte na redação uns dos outros. Incentive-os a manter uma lista de "vitórias na redação", ou seja, coisas que eles melhoraram do rascunho à versão final

Quando você ensina redação procedural, essa é a fase em que os alunos passam de seguir uma estrutura para dominá-la.

⌛Economia de tempo: Quer melhorar sua redação procedural ao longo do tempo? Esses modelos de melhoria de processos podem ajudar você a documentar feedbacks, identificar lacunas e melhorar a clareza a cada revisão.

Atividades envolventes para reforçar a escrita procedural

Veja como você pode tornar a escrita procedural divertida e eficaz, em vez de rígida e formulaica.

1. Faça a engenharia reversa de um produto acabado

Comece com um produto acabado — talvez um aviãozinho de papel dobrado, um sanduíche ou a configuração básica de um aplicativo. Tente escrever as instruções que alguém precisaria para recriá-lo do zero. Você terá que ir devagar e pensar em cada pequeno movimento.

📚 Leia mais: Exemplos de SOP: melhores práticas para produtividade e conformidade

2. Escreva e troque

Pense em uma tarefa que você conhece bem, como atualizar as configurações de um telefone ou preparar café com uma cafeteira francesa. Escreva os passos e entregue-os a alguém que não esteja familiarizado com a tarefa. Mas não explique nada — apenas observe.

Se eles vacilarem, pularem alguma coisa ou ficarem olhando para você em busca de ajuda, esses são os pontos fracos da sua redação. Como você já tem conhecimento prévio, pode pular tarefas nas quais outra pessoa poderia precisar de ajuda.

📚 Leia mais: Modelos gratuitos de políticas e procedimentos da empresa em Word e ClickUp

3. Defina o relógio

Ao escrever textos, cronometre o processo. Isso o força a se concentrar no que é importante e ir direto ao ponto.

📚Leia mais: Uma estrutura para projetar uma estratégia operacional eficaz

4. Resgate instruções ruins

Reescreva um tutorial confuso ou um manual mal escrito. O objetivo aqui é aprender a resgatar textos procedimentais mal escritos, identificando lacunas, instruções pouco claras e estruturas inadequadas.

📚Leia mais: Melhor software de procedimentos operacionais padrão (SOP)

5. Mapeie visualmente

Escolha uma tarefa que envolva vários caminhos ou escolhas, como configurar um filtro de e-mail ou montar um móvel. Em vez de escrever um guia passo a passo, você pode convertê-la em um fluxograma.

Ao mapear cada decisão e resultado, você começará a pensar com mais clareza sobre a estrutura e a sequência. Esse tipo de planejamento visual aprimora sua capacidade de organizar etapas de uma maneira que torna sua redação procedural mais fácil de seguir.

📚Leia mais: Melhores ferramentas e softwares para mapeamento de processos

Dicas importantes para um ensino eficaz da escrita procedural

1. Transforme sua tarefa em uma narração

Grave-se realizando a tarefa usando o manual. Você pode convertê-la em um roteiro de narração que orienta um aluno da primeira série durante a tarefa. Recursos linguísticos como a narração ajudam você a ter uma noção do ritmo, da escolha das palavras e da clareza, ao mesmo tempo em que conectam sua escrita a ações reais.

2. Mantenha uma referência rápida por perto

Enquanto escreve, tenha uma lista de verificação para que suas instruções sejam claras e práticas.

Aqui está uma lista de verificação que você pode seguir para manter sua redação focada e fácil de acompanhar: Os passos estão em ordem lógica?

Os verbos de ação são claros e específicos?

Incluí todos os detalhes necessários (por exemplo, ferramentas, configurações)?

A linguagem é simples e direta?

Os passos estão numerados ou listados de forma consistente?

Levei em consideração todos os possíveis obstáculos ou desafios?

Incluí recursos visuais (por exemplo, capturas de tela ou diagramas) onde necessário?

3. Priorize ações, não explicações

Você deve se concentrar em orientar o leitor nas tarefas. Informações contextuais em excesso podem retardar o processo. Mantenha as explicações breves e práticas.

❌ Detalhando o histórico de uma atualização de software ✅ Esta atualização melhora a segurança e corrige bugs. Siga as etapas abaixo para instalá-la

Erros comuns a evitar na escrita procedural

1. Pular etapas cruciais

Nada atrapalha mais o fluxo de uma tarefa do que perder uma etapa essencial. Você pode pensar que o leitor saberá o que fazer a seguir, mas suposições em qualquer forma de redação expositiva levam a lacunas nas suas instruções.

✅ Solução: Peça aos seus colegas que leiam suas instruções como se fossem eles que estivessem seguindo-as. Se algo parecer incompleto ou pouco claro, acrescente os detalhes que faltam.

2. Usando linguagem vaga

A redação procedural se baseia na clareza, precisão e repetibilidade, portanto, termos vagos são inimigos.

E para isso, use a lista de verificação para edição de linguagem vaga.

Verifique se há Erros a evitar Como corrigir Advérbios subjetivos "Faça com cuidado" Seja específico: "Aperte o parafuso até ficar bem apertado, sem forçar" Palavras relativas ao tempo "Espere um pouco" ou "Misture rapidamente" Use tempo mensurável: "Espere 30 segundos" ou "Mexa por 2 minutos" Termos imprecisos de correção "Faça corretamente" / "Corretamente" Explique detalhadamente: "Alinhe as bordas antes de colar" Listas de itens incompletas "etc." / "e assim por diante" Liste tudo ou use: "Repita para cada seção abaixo"

3. Sobrecarregar as instruções com informações

Quando você tenta ser minucioso, pode ficar tentado a incluir tudo. Informações contextuais, etapas irrelevantes ou exemplos extras que desviam a atenção da tarefa real. Isso pode prejudicar mais, sobrecarregando o leitor e tornando o processo mais difícil de acompanhar.

✅ Solução: Concentre-se no essencial. Se um detalhe não ajudar diretamente alguém a concluir a tarefa, deixe-o de fora. Torne cada etapa significativa e fácil de executar.

4. Usando formatação inconsistente

Se a formatação mudar de uma etapa para a outra, ficará mais difícil para o leitor acompanhar. Alternar entre listas numeradas, marcadores e fontes ou estilos diferentes pode tornar suas instruções desorganizadas. Mesmo um conteúdo claro pode se perder em um layout confuso.

✅ Solução: Padronizar a formatação é tão importante quanto a clareza do conteúdo. A padronização do processo ajuda a reduzir a confusão e mantém os fluxos de trabalho eficientes.

5. Ser muito formal ou acadêmico

A redação procedural não é um trabalho de pesquisa. Se você escrever de maneira muito formal, suas instruções podem parecer rígidas ou confusas.

✅ Solução: Use uma linguagem simples e direta. Diga "Clique no botão azul" em vez de "Inicie o processo selecionando a opção de interface apropriada"

Otimize sua redação procedural com o ClickUp

A redação procedural eficaz tem tudo a ver com clareza e estrutura. Ao se concentrar em uma linguagem orientada para a ação, sequências lógicas e fornecer o contexto certo, você garante que seus leitores possam seguir as instruções com facilidade.

O ClickUp oferece um conjunto abrangente de ferramentas para otimizar seu processo de redação procedural. Com o ClickUp Docs, você pode criar facilmente materiais de redação procedural claros e organizados, que podem ser consultados a qualquer momento.

O ClickUp Whiteboard ajuda você a visualizar processos ou ideias complexas, tornando-as mais fáceis de entender e acompanhar. Por fim, o ClickUp Knowledge Manager mantém todos os seus documentos e tarefas facilmente acessíveis e atualizados, garantindo que você sempre tenha as informações mais recentes ao seu alcance.

Experimente o ClickUp gratuitamente para começar a criar seus manuais de redação procedural.