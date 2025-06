Glean vs Perplexity AI: qual é o melhor para pesquisa e gestão do conhecimento?

Todos nós já passamos por isso: correndo contra um prazo apertado, procurando aquele dado que vai dar suporte ao seu projeto.

Mas, em vez de respostas rápidas, seu mecanismo de busca exibe páginas intermináveis de resultados irrelevantes. Ou talvez você esteja soterrado por uma montanha de informações dentro da sua organização, lutando para encontrar o que realmente precisa.

O trabalhador do conhecimento médio passa 8,2 horas por semana procurando, recriando e duplicando informações e conhecimentos. Embora essas atividades sejam essenciais, elas claramente precisam ser simplificadas para não ocuparem 20% da semana de trabalho.

É um dia inteiro perdido todas as semanas!

Os LLMs baseados em deep learning, com compreensão semântica avançada, estão aqui para mudar tudo isso! 🚀

Esta publicação no blog irá comparar duas ferramentas poderosas, Glean e Perplexity AI, que visam transformar a forma como você gerencia o conhecimento e realiza pesquisas de IA empresarial.

Glean vs. Perplexity AI em resumo

Recurso Glean Perplexidade Bônus: ClickUp ✨ Objetivo Pesquisa interna na empresa e gestão do conhecimento Pesquisa externa e síntese de conhecimento A aplicação tudo-em-um para o trabalho que combina gestão de projetos, gestão do conhecimento e chat Pesquisa unificada Conecta bancos de dados internos, armazenamento em nuvem e plataformas de comunicação Combina dados internos da empresa com fontes externas da web Pesquisa unificada em todo o espaço de trabalho, aplicativos de terceiros conectados e pesquisa na web Personalização Personaliza os resultados da pesquisa com base na função do usuário, nos projetos e nos fluxos de trabalho organizacionais Sem personalização profunda para usuários individuais da empresa Totalmente personalizável com base nas funções dos usuários, permissões e muito mais Permissões Exibe apenas as informações que os usuários estão autorizados a acessar Sem restrição de acesso integrada para conhecimento interno Capacidade de definir permissões detalhadas para cada função Informações em tempo real Limitado ao conhecimento interno e pré-existente Fornece informações externas atualizadas com citações Informações atualizadas através de pesquisa na web Resumos gerados por IA Não disponível Fornece resumos gerados por IA com citações das fontes Disponível em todo o espaço de trabalho: Docs, Chat, Tarefas e muito mais Pesquisa aprofundada Não disponível Automatiza análises de nível especializado e gera relatórios detalhados Disponível. Pode gerar insights a partir de dados instantaneamente Preços Pesquisa unificada em todo o espaço de trabalho, aplicativos de terceiros conectados e pesquisa na web Gratuito (Padrão), US$ 20/mês por usuário (Pro), Empresarial (entre em contato para obter preços) Plano gratuito disponível. Planos pagos a partir de US$ 7 Ideal para Recuperação de conhecimento interno e colaboração empresarial Recuperação de informações externas e pesquisa rápida com atualizações em tempo real Integração de pesquisa, gerenciamento de projetos e gestão do conhecimento em um único espaço de trabalho com tecnologia de IA Integração do fluxo de trabalho Limitado Sem integração direta com o fluxo de trabalho Integra-se com mais de 1000 aplicativos para facilitar fluxos de trabalho contínuos

O que é Glean?

O Glean é uma plataforma de pesquisa empresarial e gestão do conhecimento baseada em IA, concebida para ajudar os funcionários a encontrar rapidamente as informações de que precisam, independentemente de onde estejam armazenadas.

É um hub central para todas as bases de dados internas da sua empresa, conectando-se a várias aplicações e repositórios para proporcionar uma experiência de pesquisa unificada.

Recursos do Glean

O Glean oferece recursos poderosos que funcionam em conjunto para criar uma experiência de conhecimento perfeita, simplificar o acesso ao conhecimento e aumentar a produtividade.

O Glean conecta-se a todas as fontes de dados internas da sua empresa, incluindo armazenamento em nuvem, wikis internos e plataformas de comunicação. Usando consultas em linguagem natural, você pode pesquisar tudo a partir de uma única interface, eliminando a necessidade de procurar em vários aplicativos.

Chega de alternar entre abas ou da frustração de adivinhar onde aquele documento crucial pode estar armazenado. O Glean reúne tudo, economizando seu tempo e esforço preciosos.

Recurso nº 2 Resultados personalizados

A IA do Glean aprende seus hábitos de trabalho e necessidades de informação, para que os resultados da pesquisa sejam personalizados com base na sua função, projetos e interações na empresa.

Essa personalização garante que você receba as informações mais pertinentes para o seu trabalho, eliminando a frustração de ter que vasculhar fontes de dados genéricas. Em vez de filtrar páginas de informações irrelevantes, você vê primeiro os resultados mais relevantes.

Recurso nº 3: Acesso com reconhecimento de permissões

O Glean respeita as permissões de dados existentes, garantindo que os usuários vejam apenas as informações às quais têm acesso autorizado.

Esse recurso aumenta a segurança e gera confiança dentro da empresa. Você pode pesquisar informações confidenciais da empresa com segurança, sem se preocupar com a exposição não autorizada, tornando a gestão do conhecimento mais segura e eficiente.

Ao integrar esses recursos avançados aos fluxos de trabalho diários, o Glean transforma a forma como as equipes interagem com as informações, tornando a pesquisa e a gestão do conhecimento uma parte integrante das suas operações.

Preços do Glean

Preços personalizados

(A Glean adapta seus preços com base no tamanho da organização, nos requisitos específicos de pesquisa empresarial e nos recursos necessários)

➡️ Leia também: Melhores alternativas ao Glean para gestão do conhecimento

📮ClickUp Insight: 30% dos nossos entrevistados confiam em ferramentas de IA para pesquisa e coleta de informações. Mas existe uma IA que ajuda você a encontrar aquele arquivo perdido no trabalho ou aquela conversa importante no Slack que você esqueceu de salvar? Sim! A Pesquisa Conectada com IA da ClickUp pode pesquisar instantaneamente todo o conteúdo do seu espaço de trabalho, incluindo aplicativos integrados de terceiros, reunindo insights, recursos e respostas. Com a pesquisa avançada da ClickUp, você pode economizar até 5 horas por semana!

O que é perplexidade?

Perplexity é um mecanismo de pesquisa alimentado por IA que acelera a pesquisa e a torna mais eficiente, eliminando a confusão dos resultados de pesquisa tradicionais.

Seu mecanismo de resposta vai além de simplesmente listar links. Ele sintetiza informações de diversas fontes para compreender de forma abrangente o tópico e os URLs de origem.

Recursos do Perplexity

O Perplexity oferece recursos e benefícios que aprimoram a experiência do usuário, fornecendo informações claras, precisas e contextualmente relevantes. Vamos explorar alguns dos principais recursos que diferenciam o Perplexity.

Recurso nº 1: Pesquisa interna de conhecimento

O recurso de pesquisa de conhecimento interno da Perplexity permite que os usuários acessem facilmente as mensagens de trabalho internas da empresa, documentos e fontes de dados externas em uma pesquisa unificada.

Esse recurso é particularmente benéfico para organizações, pois simplifica os processos de pesquisa e aprimora a tomada de decisões, fornecendo simultaneamente insights abrangentes de várias fontes.

O Perplexity pode usar diferentes modelos de linguagem de grande porte para responder às suas perguntas e citar fontes diretamente. Isso permite que você compreenda as informações essenciais e verifique sua precisão rapidamente. Não é mais necessário vasculhar vários sites para encontrar a resposta que você precisa.

Ele fornece informações em um formato natural e coloquial, que parece mais um diálogo envolvente do que um resultado de pesquisa padrão. Essa abordagem permite que os usuários façam perguntas complementares e explorem os tópicos mais profundamente, sem perder o contexto.

Além disso, você obtém a resposta antecipadamente, respaldada por evidências e baseada em atualizações em tempo real. O Perplexity garante que os usuários recebam as informações mais atuais.

🧠 Curiosidade: Os LLMs não "entendem" realmente a linguagem! Apesar de sua fluência, os grandes modelos de linguagem (LLMs) não pensam nem entendem as palavras como os seres humanos. Eles apenas geram respostas palavra por palavra com base em grandes quantidades de dados.

Recurso nº 3: Análise automatizada de nível especializado

A Pesquisa Aprofundada, um recurso introduzido recentemente, automatiza análises de nível especializado, fornecendo respostas detalhadas que normalmente exigem horas de pesquisa manual.

A ferramenta realiza dezenas de pesquisas, lê centenas de fontes e utiliza algoritmos avançados de IA para garantir que as informações sejam detalhadas e contextualizadas.

A Deep Research gera relatórios em menos de três minutos, que podem ser exportados como PDFs ou Perplexity Pages para facilitar o compartilhamento.

Preços da Perplexidade

Padrão: Gratuito

Pro: US$ 20/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

👀 Você sabia? A geração aumentada por recuperação (RAG) é uma técnica que permite que modelos de IA recuperem informações relevantes de fontes externas antes de gerar respostas. Isso significa que, quando você faz uma pergunta, a IA primeiro procura os dados mais pertinentes em um conjunto específico de documentos ou bancos de dados. Em seguida, ela combina essas informações recuperadas com o conhecimento existente para fornecer uma resposta mais precisa e contextualmente relevante. Por exemplo, em um cenário de gestão do conhecimento, imagine um funcionário da empresa perguntando a uma ferramenta de IA: "Quais são nossas políticas atuais de férias?" Em vez de depender exclusivamente de dados de treinamento desatualizados, a IA usa o RAG para extrair o documento mais recente sobre políticas de férias do banco de dados interno da empresa. Isso garante que o funcionário receba as informações mais precisas e atualizadas sem precisar pesquisar em vários arquivos.

Glean vs. Perplexity: comparação de recursos

Na comparação contínua entre Glean e Perplexity, embora cada um tenha seus pontos fortes, certos aspectos podem tornar um mais adequado, dependendo das necessidades específicas do usuário.

Vamos analisar uma comparação detalhada, recurso por recurso, entre o Glean e o Perplexity

Recurso nº 1: Pesquisa unificada

Tanto o Glean quanto o Perplexity oferecem pesquisa unificada, mas atendem a necessidades diferentes.

Glean conecta-se a bancos de dados internos da empresa, armazenamento em nuvem e plataformas de comunicação, permitindo que os funcionários pesquisem vários repositórios com uma única consulta

Perplexidade combina dados internos da empresa com fontes externas da web, oferecendo uma capacidade de pesquisa mais ampla com insights atualizados baseados na internet

🏆 Vencedor: Como eles têm finalidades distintas — Glean para pesquisa interna na empresa e Perplexity para recuperação mais ampla de conhecimento —, essa característica termina em empate.

Recurso nº 2: respostas personalizadas e diretas

A personalização baseada em IA da Glean adapta os resultados da pesquisa com base na função do funcionário, pesquisas anteriores e fluxos de trabalho organizacionais.

Isso garante que os usuários do Glean recebam informações altamente relevantes, eliminando a necessidade de filtrar dados irrelevantes

Embora seja excelente para responder perguntas, o Perplexity carece de personalização profunda para usuários empresariais individuais

🏆 Vencedor: Para organizações que precisam de recuperação de conhecimento interno sensível ao contexto, o Glean é o vencedor indiscutível.

Recurso nº 3: Permissões/pesquisa aprofundada

O Perplexity fornece respostas instantâneas geradas por LLM com citações em tempo real, tornando-o altamente eficaz para pesquisas externas e análises aprofundadas.

O Perplexity sintetiza dados de várias fontes, fornece resumos concisos e permite que os usuários façam perguntas complementares em um formato de linguagem natural

Embora seja forte na recuperação de documentos, o Glean não gera resumos baseados em IA nem fornece insights em tempo real com fontes

🏆 Vencedor: A Perplexity é a vencedora indiscutível para a síntese rápida de conhecimento com inteligência artificial.

Veredicto: No geral, o Glean é ideal para a recuperação estruturada de conhecimento empresarial, enquanto o Perplexity é a ferramenta ideal para pesquisas baseadas em IA.

Glean Vs. Perplexity no Reddit

Nós mergulhamos no Reddit para ver o que os usuários dizem sobre o Glean e o Perplexity AI para pesquisa e gestão do conhecimento. Muitos usuários apreciam o foco do Glean no conhecimento interno da empresa:

Antes, era um pesadelo pesquisar em diferentes unidades e plataformas. Agora, com o Glean, tudo está em um só lugar. É como ter um mecanismo de pesquisa interno dedicado.

Antes, era um pesadelo pesquisar em diferentes unidades e plataformas. Agora, com o Glean, tudo está em um só lugar. É como ter um mecanismo de pesquisa interno dedicado.

Outros usuários do Reddit destacam a força do Perplexity em pesquisa externa e síntese de informações:

Obrigado, Perplexity, por ser um recurso incrível e por expandir os limites do que é possível com a recuperação de informações assistida por IA.

Obrigado, Perplexity, por ser um recurso incrível e por expandir os limites do que é possível com a recuperação de informações assistida por IA.

Alguns usuários também comentaram sobre os diferentes casos de uso:

Agora uso o Perplexity em vez do Google quando procuro uma resposta para uma pergunta. As respostas do Perplexity são extremamente concisas.

Agora uso o Perplexity em vez do Google quando procuro uma resposta para uma pergunta. As respostas do Perplexity são extremamente concisas.

No geral, o Glean é mais adequado para a gestão interna do conhecimento dentro de uma empresa, enquanto o Perplexity é mais sofisticado em termos de funcionalidade de pesquisa e é a ferramenta preferida para pesquisas gerais e exploração de informações externas.

🧠 Curiosidade: Os seus dados de pesquisa podem moldar os modelos de IA! Quanto mais você usa a pesquisa com IA, mais ela aprende com você, adaptando os resultados aos seus interesses, hábitos e até mesmo à forma como você formula as perguntas!

Conheça o ClickUp — a melhor alternativa ao Glean vs. Perplexity

Glean e Perplexity oferecem soluções valiosas para desafios específicos de pesquisa e conhecimento.

No entanto, nenhuma das ferramentas oferece a produtividade completa e a integração do fluxo de trabalho do ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, que combina pesquisa com inteligência artificial, gerenciamento de tarefas, automação e colaboração em tempo real.

ClickUp's One Up #1: ClickUp AI

O ClickUp Brain conecta tarefas, documentos, pessoas e o conhecimento da sua empresa com IA, facilitando a pesquisa e a gestão do conhecimento

O ClickUp Brain traz a IA diretamente para o seu fluxo de trabalho, facilitando a localização rápida do que você precisa. Sua pesquisa com IA ajuda as equipes a localizar rapidamente documentos, tarefas e notas em todo o espaço de trabalho. Tudo o que você precisa fazer é "perguntar à IA", literalmente.

Imagine uma equipe de marketing que precisa de relatórios de campanhas anteriores ou feedback de clientes — em vez de vasculhar pastas intermináveis, eles podem acessá-los instantaneamente. Além disso, com recursos de documentação baseados em IA, como o AI Notetaker, as reuniões com clientes podem ser transcritas automaticamente, os pontos principais resumidos e as tarefas criadas — tudo dentro do ClickUp. Essa ferramenta de produtividade com IA economiza horas de trabalho manual e garante que nada seja esquecido.

Não é só isso. Com o ClickUp AI, você pode escolher com qual modelo de IA deseja trabalhar. Se você deseja conversar com o GPT-4o, o1 e o3-mini diretamente no ClickUp, tudo isso está incluído no seu complemento de IA. Novos modelos são adicionados constantemente, como o Claude 3.7, mantendo a IA de ponta ao seu alcance.

Isso simplifica o processo de pesquisa e garante que todos estejam em sintonia. O Glean e o Perplexity podem ajudá-lo a encontrar informações relevantes, mas não oferecem esse nível de integração e automação do fluxo de trabalho.

Ainda não terminamos. O ClickUp leva isso a um novo patamar com a pesquisa na web diretamente do seu espaço de trabalho. Sim, chega de pesquisas no Google em janelas intermináveis! Veja o que você ganha:✓ Acesso instantâneo à web: Ative e desative a pesquisa na web diretamente na janela de IA✓ Insights mais inteligentes: Obtenha informações em tempo real da internet, sem precisar alternar entre aplicativos✓ Poder sem esforço: Coloque a IA para trabalhar, instruindo-a a criar tarefas, abrir documentos e/ou compartilhar insights no chat

Pesquise na web diretamente da sua área de trabalho ClickUp

💡 Dica profissional: Mantenha sua base de conhecimento atualizada usando resumos de documentos gerados por IA e configurando lembretes de revisão periódica.

Leia também: Modelos de IA para economizar tempo e melhorar a produtividade

ClickUp's One Up #2: Pesquisa conectada e gestão integrada do conhecimento

Comece sua pesquisa do seu jeito: acesse a Pesquisa conectada no Centro de comando, na Barra de ação global ou na área de trabalho — basta um clique

Os recursos de pesquisa conectada e gerenciamento de conhecimento com IA do ClickUp criam um ecossistema unificado para acessar e utilizar informações, superando tanto o Glean quanto o Perplexity na aplicação prática.

Funciona como um sistema nervoso central para suas informações. Em vez de alternar entre diferentes aplicativos, como Google Drive para documentos, Slack para conversas e ClickUp para tarefas, você pode simplesmente usar a barra de pesquisa do ClickUp. Ela acessa de forma inteligente todas as suas ferramentas de trabalho conectadas, filtrando os dados e trazendo resultados relevantes diretamente para você dentro do ClickUp. Essa abordagem unificada elimina a frustração de informações dispersas, permitindo que você localize rapidamente o que precisa sem perder o foco ou desperdiçar tempo precioso alternando entre contextos.

Este motor de busca com IA conectada permite que os novos membros da equipe encontrem rapidamente o que precisam. Ao mesmo tempo, os recursos integrados de gestão do conhecimento garantem que as informações sejam mantidas atualizadas e facilmente acessíveis.

O ClickUp é uma excelente ferramenta que usamos para nos mantermos organizados e em dia com os eventos. A plataforma nos proporcionou um repositório de conhecimento.

O ClickUp é uma excelente ferramenta que usamos para nos mantermos organizados e em dia com os eventos. A plataforma nos proporcionou um repositório de conhecimento.

ClickUp One Up #3: Gerenciamento de projetos, automação e documentos colaborativos

Os recursos de gerenciamento de projetos, automação e documentos colaborativos do ClickUp se combinam para criar um ecossistema de conhecimento dinâmico e interconectado.

Enquanto o Glean e o Perplexity se concentram principalmente em encontrar e acessar informações, o ClickUp capacita as equipes a criar, organizar e utilizar o conhecimento dentro do contexto de seus projetos e fluxos de trabalho.

Cenário: Sua equipe está trabalhando em um projeto complexo com várias fases. Para começar, eles podem usar o ClickUp Docs para criar uma base de conhecimento e SOPs, vinculando documentos relevantes diretamente às tarefas do projeto. Se alguém tiver uma dúvida sobre uma tarefa específica, poderá acessar rapidamente todas as informações relacionadas sem precisar pesquisar em diferentes plataformas.

Crie documentos bonitos no ClickUp Docs, conecte-os a fluxos de trabalho, edite em tempo real, marque outras pessoas com comentários, atribua itens de ação à sua equipe e converta itens de ação em tarefas rastreáveis

Assim que o projeto estiver em andamento, as ferramentas de gerenciamento de projetos com inteligência artificial da ClickUp capacitam as equipes a colaborar, organizar tarefas, acompanhar o progresso e gerenciar recursos com eficiência por meio das tarefas e subtarefas da ClickUp , cada uma com responsáveis, prazos e dependências. A filosofia de "aplicativo completo para o trabalho" facilita a colaboração, para que possam agir com mais rapidez, trabalhar de forma mais inteligente e economizar tempo.

Os agentes de IA e as automações da ClickUp, acionados por comandos em linguagem simples, adicionam outra camada de eficiência. Por exemplo, os agentes de IA podem atribuir automaticamente tarefas colaborativas à equipe com base no conteúdo do documento ou atualizar o status do projeto com base na conclusão das ações da equipe.

Por exemplo, um gerente de projetos que procura um relatório do status de um projeto pode acessar instantaneamente o documento e, em seguida, usar os recursos integrados de automação de fluxo de trabalho com IA para acionar notificações aos membros da equipe para revisão. Esse nível de automação reduz o esforço manual e garante que o conhecimento seja gerenciado ativamente e colocado em prática.

O Glean e o Perplexity podem ajudá-lo a encontrar recursos externos ou arquivos internos específicos; o ClickUp conecta seu conhecimento interno diretamente ao fluxo de trabalho, tornando-o acionável e prontamente disponível no contexto de seus projetos.

➡️ Leia também: As melhores ferramentas de colaboração com IA para usar

ClickUp One Up #4: Modelo de base de conhecimento "

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de Base de Conhecimento do ClickUp para criar, organizar e compartilhar uma biblioteca digital de informações. Ele inclui seções para artigos de conhecimento, perguntas frequentes e outros recursos

O Modelo de Base de Conhecimento ClickUp simplifica a pesquisa e a gestão do conhecimento, fornecendo um repositório estruturado e centralizado para informações críticas.

Vamos ver como este modelo ajudaria em um cenário típico de pesquisa e gestão do conhecimento:

Uma agência de marketing enfrenta dificuldades com documentação dispersa — diretrizes da marca, briefings de clientes e SOPs estão espalhados por e-mails, chats e pastas pessoais.

Ou então, um novo membro da equipe precisa encontrar o documento mais recente sobre estratégia de SEO, mas passa 30 minutos pesquisando em várias plataformas.

Veja como o modelo de base de conhecimento do ClickUp resolve isso:

Repositório centralizado: todo o conhecimento — perguntas frequentes, fluxos de trabalho, melhores práticas — fica em um único local, eliminando pesquisas redundantes Pesquisa avançada e marcação: Em vez de vasculhar arquivos, os usuários digitam "estratégia de SEO" na barra de pesquisa do ClickUp e acessam instantaneamente o documento mais recente Colaboração e atualizações em tempo real: O líder de SEO edita o documento de estratégia diretamente no ClickUp, garantindo que a equipe sempre consulte a versão mais recente, sem PDFs desatualizados circulando por aí Categorização e personalização: seções como Campanhas de Clientes, Diretrizes Internas e Recursos permitem que os usuários naveguem por tópico, reduzindo o atrito na pesquisa Integração com fluxos de trabalho: A estratégia de SEO está vinculada a uma lista de tarefas e ao cronograma do projeto, permitindo a execução direta sem a necessidade de alternar entre ferramentas Escalabilidade e eficiência de custos: À medida que a agência cresce, a base de conhecimento se expande dinamicamente, dando suporte a mais membros da equipe sem custos adicionais

Este modelo do ClickUp torna o conhecimento pesquisável, acessível e acionável, reduzindo o tempo perdido e garantindo que as equipes sempre trabalhem com informações atualizadas, precisas e completas.

➡️ Leia também: Modelos gratuitos de base de conhecimento em Word e ClickUp

O futuro da pesquisa e da gestão do conhecimento

Embora o Glean e o Perplexity AI ofereçam recursos impressionantes de pesquisa e gestão do conhecimento, eles continuam sendo ferramentas com finalidade única. O Glean se concentra na pesquisa empresarial, enquanto o Perplexity se destaca nas respostas baseadas em IA, mas nenhum dos dois oferece um espaço de trabalho completo para gerenciar tarefas, documentos e colaboração.

As empresas precisam mais do que pesquisa — elas precisam de um ecossistema conectado para aumentar a produtividade. É aí que o ClickUp se destaca.

Ao contrário do Glean ou do Perplexity, o ClickUp combina um sistema de gestão do conhecimento com execução de projetos, acompanhamento de tarefas e insights alimentados por IA numa plataforma unificada. Com documentos integrados, wikis e integrações perfeitas, as equipes não se limitam a encontrar informações — elas agem instantaneamente com base nelas.

Se você está procurando mais do que apenas pesquisa de IA empresarial, é hora de atualizar para um aplicativo completo. O ClickUp permite organizar, colaborar e gerenciar o conhecimento de uma forma que nenhuma ferramenta independente consegue igualar. Inscreva-se gratuitamente hoje mesmo!