Opções gratuitas de modelos de linha do tempo do PowerPoint para acompanhar o progresso

Nada deixa os clientes mais satisfeitos do que um cronograma de projeto claro e bem definido. Isso porque 80% dos projetos não cumprem seus prazos!

As linhas do tempo, por sua vez, ajudam os gerentes de projeto a ajustar planos, mudar prioridades e concentrar recursos onde eles são mais importantes.

Para facilitar seu trabalho e você não precisar começar do zero, aqui está uma lista selecionada dos melhores modelos de linha do tempo do PowerPoint.

Eles são perfeitos para apresentações de negócios, projetos complexos e acompanhamento de marcos importantes. Pronto para colocar tudo nos trilhos? Vamos lá!

O que são modelos de linha do tempo do PowerPoint?

Um modelo de linha do tempo do PowerPoint é um formato de slide pré-criado que ajuda os usuários a criar linhas do tempo estruturadas e visuais rapidamente — exatamente o que parece!

Comumente usados em planejamento de projetos, apresentações de negócios e visões gerais estratégicas, esses modelos facilitam a apresentação de eventos, tarefas e datas importantes em sequência.

Vamos detalhar suas funções e ver o que você pode fazer com ele:

✅ Visualize o fluxo de eventos, tarefas, recursos ou etapas em uma linha do tempo do projeto

✅ Disponível para download em formatos como modelo de linha do tempo de projeto, PowerPoint, roteiro e linhas do tempo históricas

✅ Edite elementos gráficos, painéis de texto e estilos para combinar com a sua marca

✅ Economize tempo e simplifique o acompanhamento de projetos com apenas alguns cliques

O que torna um modelo de linha do tempo do PowerPoint bom?

Depois de analisar as experiências de muitos gerentes de projeto, sabemos que um bom modelo de linha do tempo do PowerPoint deve simplificar a apresentação de eventos, tarefas e marcos do projeto, além de ser fácil de personalizar.

Para ser mais específico, esses modelos devem:

Forneça layouts editáveis com ferramentas SmartArt, estilos e o painel de texto para personalizar eventos e datas

Inclua formatos para diferentes tipos de linhas do tempo , como linha do tempo com destaque circular, roteiro e modelo de linha do tempo de projeto, no PowerPoint

Formatação fácil através da guia Design das Ferramentas SmartArt e da guia Inserir para adicionar ou reorganizar conteúdo

Garanta clareza , especialmente ao compartilhar projetos complexos ou marcos importantes com executivos

Compatibilidade com o Microsoft PowerPoint e o Google Slides para maior acessibilidade em dispositivos e equipes

11 melhores modelos de linha do tempo do PowerPoint

Aqui estão os melhores modelos de linha do tempo para projetos em PowerPoint para tornar seu trabalho mais fácil, organizado e visualmente claro para qualquer apresentação.

1. Modelo de linha do tempo com gradiente do PowerPoint da Microsoft

via Microsoft

A confiabilidade e a simplicidade são frequentemente subestimadas, mas se você é um verdadeiro profissional corporativo, compreende o valor delas.

O mesmo acontece com o modelo Gradient History Timeline da Microsoft. Concebido para abranger cinco anos, este modelo de linha do tempo do PowerPoint utiliza um fundo elegante com gradiente para destacar eventos importantes num roteiro histórico ou estratégico de um projeto.

Além disso, este modelo permite a personalização total do texto, datas e gráficos usando a guia Design e o painel de texto das ferramentas SmartArt, já conhecidas. Você pode personalizar rapidamente o estilo da linha do tempo, alterar cores e inserir conteúdo relevante com apenas alguns cliques.

✨ Ideal para: Profissionais corporativos e gerentes de projeto que precisam de uma linha do tempo elegante e fácil de personalizar para apresentações de negócios.

2. Modelo de linha do tempo do roteiro do produto PowerPoint da Microsoft

via Microsoft

Você está mapeando marcos trimestrais ou apresentando a evolução de um produto? O Modelo de linha do tempo do roteiro do produto do PowerPoint da Microsoft é um exemplo de roteiro colorido que também oferece estrutura.

Projetado para apresentações comerciais, este modelo totalmente personalizável permite aos usuários inserir tarefas, ajustar estilos e personalizar datas usando a guia Design do SmartArt e o painel de texto.

Além disso, este modelo integra-se perfeitamente com o Microsoft PowerPoint e suporta a colaboração através do Google Slides, se necessário.

✨ Ideal para: gerentes de produto e líderes de equipe que precisam mapear marcos trimestrais e apresentar as fases de desenvolvimento do produto.

3. Modelo de linha do tempo histórica do PowerPoint da Microsoft

via Microsoft

Precisa contar uma história que abrange décadas ou até séculos? Isso é mais comum nas empresas do que se imagina.

O Modelo de linha do tempo histórica do PowerPoint da Microsoft simplifica o mapeamento de biografias, histórias de marcas ou qualquer linha do tempo de eventos. Este modelo usa datas grandes e em negrito e recursos visuais para manter o público focado no fluxo de informações.

Basta arrastar, soltar e editar — o modelo da Microsoft funciona perfeitamente no PowerPoint e é transferido facilmente para o Google Slides para trabalhos colaborativos.

✨ Ideal para: Educadores, historiadores e profissionais que desejam ilustrar desenvolvimentos de longo prazo ou histórias de marcas.

💡 Dica profissional: Está enfrentando dificuldades com prazos perdidos ou equipes sobrecarregadas? Estratégias de planejamento de capacidade para maximizar seus recursos mostra como prever a demanda, alocar cargas de trabalho de maneira inteligente e evitar o caos no meio do projeto.

4. Modelo de infográficos de linha do tempo do PowerPoint da Slidesgo

via Slidesgo

Os pontos-chave em PPTs tornam-se rapidamente enfadonhos. Se você quer que sua linha do tempo se destaque, o modelo de infográficos para linha do tempo do PowerPoint da Slidesgo oferece inúmeras opções gráficas criativas e ousadas.

Em primeiro lugar, este modelo é repleto de variedade visual:

✅ Linhas do tempo curvas

✅ Estilos desenhados à mão

✅ Fluxos semelhantes a estradas

Isso facilita encontrar um layout adequado para seu projeto, campanha ou apresentação em sala de aula. Além disso, os slides são coloridos, lógicos e perfeitos para organizar etapas, marcos ou eventos importantes em diferentes formatos.

✨ Ideal para: Profissionais criativos, profissionais de marketing e educadores que desejam linhas do tempo visualmente atraentes para narrativas dinâmicas.

🧠 Curiosidade: Maravilhas antigas como as pirâmides egípcias e a Grande Muralha da China foram os primeiros exemplos de gerenciamento de projetos em ação!

5. Modelo de linha do tempo vertical do PowerPoint da PresentationGo

via PresentationGo

As linhas do tempo sempre precisam ser claras e verticais. No entanto, isso também pode torná-las enfadonhas. Então, o que você pode fazer? O Modelo de Linha do Tempo Vertical do PowerPoint da PresentationGo oferece uma linha do tempo vertical em forma de chevron com 5 etapas que cumpre essa tarefa com eficácia.

Projetado para oferecer clareza, cada marco é colocado ao longo de uma seta central em forma de chevron com banners e ícones alternados que mantêm a linha do tempo do seu projeto organizada e fácil de acompanhar. O efeito de dobra adiciona um toque visual sutil, enquanto o painel de texto oferece espaço para destacar datas, eventos ou etapas do seu processo.

✨ Ideal para: Gerentes de projeto e equipes que precisam de um visual estruturado e passo a passo para apresentar marcos e fluxos de trabalho.

📖 Leia também: Otimize seu fluxo de trabalho com o controle ágil do tempo

6. Modelo de linha do tempo do processo de contratação do PowerPoint da SlideModel.com

via SlideModel

Evite essa situação caótica com o modelo de linha do tempo do processo de contratação do PowerPoint da SlideModel. O layout em seis etapas deste modelo ajuda a dividir o processo de recrutamento em etapas claras e rastreáveis.

Da pesquisa de mercado ao recrutamento final, cada fase é visualizada com ícones intuitivos. Além disso, com slides editáveis e um formato de roteiro estruturado, você pode gerenciar facilmente várias funções ou treinar novos membros da equipe.

✨ Ideal para: profissionais de RH e recrutadores que precisam visualizar o processo de contratação, desde a pesquisa de mercado até a integração final.

📮 ClickUp Insight: 92% dos profissionais do conhecimento dependem de estratégias personalizadas de gerenciamento de tempo, mas muitas ferramentas de fluxo de trabalho ainda deixam a desejar quando se trata de priorização de tempo integrada. Esse cenário muitas vezes deixa as equipes lidando com tarefas sem clareza. O ClickUp muda isso com agendamento e controle de tempo baseados em IA, que transformam suposições em decisões inteligentes e baseadas em dados. Ele até recomenda as melhores janelas de foco para o seu trabalho!

7. modelo de linha do tempo para plano de 30-6-90 dias da SlideModel.com

via SlideModel

O objetivo de um plano de 30-60-90 dias é ter clareza desde o primeiro dia. É exatamente isso que o Modelo de linha do tempo para plano de 30-60-90 dias da SlideModel oferece.

Com cinco opções de layout, incluindo uma hierarquia vertical, setas segmentadas e até mesmo um gráfico de Gantt, este modelo de linha do tempo do PowerPoint ajuda a dividir metas e tarefas nos primeiros três meses.

Além disso, cada marco está claramente definido para que você possa se concentrar em resultados mensuráveis, ações semanais e planejamento estratégico.

✨ Ideal para: Novos funcionários, gerentes de RH e líderes de projeto que precisam apresentar metas estratégicas nos primeiros três meses.

Os líderes empresariais estão gastando muito tempo com os aspectos táticos da aquisição de talentos, o que é insustentável em um ambiente de negócios em rápida evolução. Automatizar esses processos liberará tempo para trabalhos mais estratégicos.

Os líderes empresariais estão gastando muito tempo com os aspectos táticos da aquisição de talentos, o que é insustentável em um ambiente de negócios em rápida evolução. Automatizar esses processos liberará tempo para trabalhos mais estratégicos.

8. Modelo de linha do tempo para programação diária da SlideModel.com

via SlideModel

Se o seu dia está repleto de tarefas entre equipes ou projetos (o que geralmente é o caso da maioria dos profissionais), este Modelo de linha do tempo de programação diária da SlideModel é uma maneira prática de manter tudo visível e dominar o gerenciamento do tempo do projeto.

Primeiro, o modelo apresenta uma linha do tempo completa de 24 horas em um slide e um planejador semanal no outro. Você também pode mapear a linha do tempo de cada projeto, visualizar as cargas de trabalho diárias e ajustar facilmente os intervalos de tempo usando barras e caixas codificadas por cores.

Além disso, este modelo reduz a confusão e melhora as transferências em projetos complexos, ajudando a esclarecer quem está fazendo o quê e quando.

✨ Ideal para: Gerentes de projeto e líderes de equipe que precisam gerenciar agendas de tarefas diárias e otimizar o gerenciamento do tempo.

9. Modelo de linha do tempo para planejamento de eventos da SlideModel.com

via SlideModel

Os eventos são essenciais no mundo corporativo. No entanto, planeá-los pode ser um verdadeiro pesadelo logístico. Isso era antes do Modelo de Linha do Tempo para Planejamento de Eventos da SlideModel. Este design de linha do tempo horizontal organiza eventos empresariais, sessões de treinamento ou programas de mentoria, com os principais marcos assinalados por etiquetas em negrito, semelhantes a marcadores.

Cada slide oferece espaço para mostrar as fases do evento, os dias úteis e os principais marcos em um layout intuitivo que funciona bem para visões gerais de alto nível e programação diária.

O modelo de linha do tempo para planejamento de eventos é totalmente editável no PowerPoint, Google Slides e Keynote, tornando-o uma opção flexível para cenários de planejamento dinâmicos.

✨ Ideal para: Organizadores de eventos, instrutores corporativos e mentores que gerenciam agendas de eventos, sessões de treinamento e marcos.

10. Modelo de plano de execução de projeto do PowerPoint da SlideModel.com

via SlideModel

O modelo de plano de execução de projetos da SlideModel ajuda as equipes a passar da estratégia à entrega. Esse é um dos aspectos mais desafiadores do planejamento de projetos.

Veja como funciona este modelo: projetado para setores como imobiliário, TI, construção e marketing, este modelo inclui 18 slides editáveis para definir objetivos, escopo, entregas do projeto e cronogramas pessoais.

Você tem tudo, desde fluxogramas e recursos visuais no estilo Gantt até planos de gerenciamento de riscos e controle de qualidade. Além disso, os layouts dinâmicos apresentam um roteiro de execução completo que é simples de seguir e atualizar no Google Slides e no Microsoft PowerPoint.

✨ Ideal para: Gerentes de projeto em setores como imobiliário, TI e construção, que precisam definir objetivos e cronogramas de forma eficaz.

11. Modelo de linha do tempo do PowerPoint por gerente de projetos

via Gerente de Projetos

Às vezes, a melhor linha do tempo é a mais simples, e é exatamente isso que o Modelo de linha do tempo gratuito do PowerPoint do ProjectManager oferece.

Embora simples, os recursos deste modelo estão longe de ser básicos. O modelo usa tabelas, formas e linhas editáveis que imitam um gráfico de Gantt, permitindo que você defina claramente as tarefas e durações. Como resultado, você pode visualizar facilmente as tarefas, datas de início e término e as principais responsabilidades de toda a sua equipe.

✨ Ideal para: Proprietários de pequenas empresas, freelancers e gerentes de projeto que procuram uma linha do tempo de projeto simples e fácil de editar.

Limitações do uso do PowerPoint para linhas do tempo de projetos

Até agora, exploramos algumas opções úteis para apresentações e cronogramas de projetos baseados no PowerPoint. Jack, gerente de projetos em uma empresa de tecnologia de médio porte, é como nós. Para sua próxima apresentação de projeto, ele achou que uma linha do tempo simples no PowerPoint seria suficiente.

Mas, no meio da reunião de status, as partes interessadas começaram a fazer perguntas que ele não conseguia responder facilmente, porque seus slides estáticos não mostravam atualizações de tarefas em tempo real, dependências ou alterações.

A linha do tempo básica ainda parecia elegante, mas a falta de flexibilidade dificultava a adaptação ou a análise detalhada quando necessário.

E é isso que acontece com as linhas do tempo do PowerPoint. Esses desafios comuns podem atrapalhar sua experiência:

A natureza estática torna as linhas do tempo difíceis de adaptar às mudanças do projeto ou atualizações em tempo real durante as apresentações ❌

A flexibilidade limitada do design incentiva a dependência de modelos genéricos, causando slides repetitivos e desinteresse do público ❌

Os esforços de personalização manual para alterar datas, tarefas ou recursos visuais levam a edições demoradas e propensas a erros ❌

A falta de interatividade reduz o envolvimento do público ao impedir a exploração dinâmica, elementos clicáveis ou recursos visuais integrados, como vídeos e painéis ao vivo ❌

A ausência de recursos integrados de gerenciamento de projetos, como dependências de tarefas, atualizações automáticas e acompanhamento de recursos, faz com que as equipes dependam de aplicativos externos ou planilhas ❌

🧠 Curiosidade: O PowerPoint foi inicialmente chamado de "Presenter" e criado pela Forethought Inc. — até que a Microsoft o comprou em 1987 por US$ 14 milhões e lhe deu o brilho que conhecemos hoje!

Modelos alternativos de linha do tempo para projetos

Apesar da aparência atraente das linhas do tempo do PowerPoint, modificar uma tarefa ou alterar uma dependência durante uma reunião pode ser um desafio. Ao contrário do PowerPoint, o ClickUp não congela sua linha do tempo no momento em que você clica em "Salvar"

Ele é atualizado em tempo real, portanto, esteja você em uma reunião ou no meio de uma apresentação, todos verão as tarefas, datas e dependências mais recentes sem avisos incômodos.

Além disso, os painéis do ClickUp são interativos e clicáveis, transformando a linha do tempo do seu projeto em algo que você pode explorar, em vez de apenas olhar. Isso torna o ClickUp o aplicativo completo para o trabalho. Ele combina gerenciamento de projetos, compartilhamento de conhecimento e IA em uma única plataforma.

A melhor parte? O ClickUp tem mais de 1000 modelos para todos os casos de uso e cenários. Vamos conferir alguns modelos de linha do tempo de projeto fáceis de usar abaixo.

A vice-presidente assistente da Bubblely, Savitree Cheaisang, resumiu perfeitamente:

Minha empresa está muito mais organizada e capaz de controlar a linha do tempo de cada projeto, acompanhando todas as atividades que acontecem nele. Adoro a função de cálculo, que permite uma rápida revisão dos números, em vez de exportá-los para o Excel e fazer um cálculo manual.

Minha empresa está muito mais organizada e capaz de controlar a linha do tempo de cada projeto, acompanhando todas as atividades que acontecem nele. Adoro a função de cálculo, que permite uma rápida revisão dos números, em vez de exportá-los para o Excel e fazer um cálculo manual.

1. Modelo de linha do tempo do projeto da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Identifique rapidamente gargalos, atualize cronogramas e comunique marcos importantes com o modelo de quadro branco de cronograma de projetos do ClickUp

Quando os prazos estão chegando, você não pode perder tempo criando uma linha do tempo do projeto do zero. Em vez disso, você pode usar o modelo de quadro branco de linha do tempo do projeto do ClickUp, que oferece um visual limpo e intuitivo para mapear todo o seu projeto, desde o primeiro dia até os resultados finais.

Você pode personalizar tudo — tarefas, durações e dependências — e ver seu projeto se desenvolver em tempo real.

✨ Ideal para: Gerentes de projeto e equipes que precisam de um recurso visual em tempo real, do tipo arrastar e soltar, para mapear a jornada do projeto.

🧠 Curiosidade: As startups com pelo menos uma fundadora superam as equipes compostas exclusivamente por homens em 63%, gerando retornos significativamente maiores sobre o investimento. De acordo com um estudo recente da First Round Capital, investir em startups lideradas por mulheres não é apenas ético, é uma decisão financeira inteligente!

2. Modelo de linha do tempo do projeto ClickUp Gantt

Obtenha um modelo gratuito Torne as linhas do tempo muito menos complicadas com o modelo de linha do tempo do projeto Gantt do ClickUp

Os demais provavelmente estão tendo dificuldades para manter as linhas do tempo e as tarefas sob controle. Mas não com o modelo de linha do tempo do projeto Gantt da ClickUp.

Este modelo garante que as tarefas se transformem em barras de linha do tempo interativas que são atualizadas em tempo real, para que você sempre saiba em que pé estão as coisas.

Você pode dividir projetos em fases, adicionar dependências e ver instantaneamente como as alterações afetam todo o seu plano. Status codificados por cores e barras de progresso visuais oferecem clareza sem precisar vasculhar planilhas ou listas intermináveis.

Por último, este modelo do ClickUp vem com status personalizados (como Em andamento, Em revisão e Bloqueado), campos para duração e conclusão e várias visualizações — mensal, semanal, anual ou até mesmo um resumo simples.

✨ Ideal para: Equipes que gerenciam projetos complexos com várias fases, dependências e prazos variáveis.

💡 Dica profissional: Sua lista de tarefas parece interminável e seu dia sempre parece muito curto? Explore Como resolver desafios comuns de gerenciamento de tempo para descobrir estratégias práticas que ajudarão você a retomar o controle, sem precisar de uma 25ª hora.

🧐 Você sabia? Aproximadamente 43% das empresas afirmam que seus projetos são concluídos dentro do orçamento "na maioria das vezes" ou "sempre"

3. Modelo de linha do tempo para projetos de marketing da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha sua equipe trabalhando na mesma direção com o modelo de linha do tempo para projetos de marketing da ClickUp

As equipes de marketing sempre têm muito o que fazer: datas de lançamento, recursos de campanha, aprovações, calendários de conteúdo e assim por diante. Parece quase impossível acompanhar tudo. No entanto, com o modelo de linha do tempo do projeto de marketing do ClickUp, você não precisa mais se preocupar com isso.

Este modelo permite organizar todas as tarefas de marketing em um só lugar, acompanhar prazos importantes e visualizar o progresso das suas campanhas.

✨ Ideal para: equipes de marketing que precisam organizar, acompanhar e ajustar prazos em várias campanhas.

4. Modelo de linha do tempo preenchível do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe os marcos da campanha ou delineie um cronograma de eventos com o modelo de linha do tempo preenchível do ClickUp

Embora as linhas do tempo sejam importantes para a prestação de contas, criá-las e atualizá-las manualmente pode prejudicar a produtividade. É aí que o modelo de linha do tempo preenchível do ClickUp se torna útil. Precisa fazer alterações? Adicione, remova ou altere tarefas com apenas alguns cliques, sem precisar recomeçar.

Com este modelo, você pode criar e mapear rapidamente tarefas, marcos e eventos sem se preocupar com a formatação.

✨ Ideal para: Profissionais ocupados que precisam de um modelo de linha do tempo pronto para usar e personalizável para mapear tarefas e marcos.

📖 Leia também: Melhor software para cronograma de projetos

5. Modelo de quadro branco para linha do tempo de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha o panorama geral em destaque com o modelo de quadro branco de linha do tempo do projeto ClickUp

O modelo de quadro branco para cronograma de projetos do ClickUp traz a experiência do quadro branco para a sua tela, sem marcadores apagáveis e manchas de borracha.

As tarefas podem ser arrastadas e soltas, organizadas cronologicamente e visualizadas instantaneamente para acompanhar o progresso e os prazos. Este modelo facilita a identificação de dependências e obstáculos antes que se tornem problemas reais.

E a melhor parte? Este modelo de linha do tempo é flexível o suficiente para evoluir conforme o seu projeto — basta ajustá-lo à medida que avança e manter todos informados sem interromper o seu fluxo de trabalho.

✨ Ideal para: Equipes que preferem uma experiência visual e interativa de quadro branco para planejar, organizar e acompanhar projetos.

6. Modelo de linha do tempo para projetos criativos da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Adote uma linha do tempo visual que se adapta ao seu fluxo de trabalho usando o modelo de linha do tempo para projetos criativos do ClickUp

Se você prioriza itens de ação como:

✅ Mapeie visualmente todas as etapas criativas para definir metas, cronogramas e resultados claros desde o primeiro dia

✅ Acompanhe o progresso em tempo real e identifique obstáculos antecipadamente para que você possa ajustar os cronogramas sem prejudicar o projeto

✅ Mantenha todos alinhados com atribuições de tarefas flexíveis e visualizações personalizadas para designers, profissionais de marketing e colaboradores

Em seguida, considere usar o modelo de linha do tempo para projetos criativos do ClickUp. Com essa estrutura, você pode organizar todas as fases, desde o conceito até a entrega final, em uma linha do tempo visual e organizada.

✨ Ideal para: Equipes criativas que gerenciam fluxos de trabalho de design, branding e produção de conteúdo.

7. Modelo de tarefa de linha do tempo de eventos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Identifique sinais de alerta antecipadamente e mantenha todos responsáveis com o modelo de tarefa de linha do tempo de eventos do ClickUp

52% dos organizadores de eventos afirmam que o seu maior desafio é aumentar a participação, mas como é que pode lidar com isso quando está afogado em alterações de última hora e centenas de pequenas tarefas? O modelo de tarefas de linha do tempo de eventos do ClickUp oferece uma lista de verificação que pode realmente controlar.

Você pode organizar seu evento em tarefas gerenciáveis, designar responsáveis e estabelecer prazos claros que não serão esquecidos. Agora, a sincronização em tempo real garante que sua equipe permaneça em sincronia, mesmo durante dias agitados.

✨ Ideal para: Organizadores de eventos que lidam com várias tarefas, prazos e membros da equipe para garantir uma execução perfeita.

8. Modelo de linha do tempo para lançamento de software ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha todos alinhados e dentro do cronograma usando o modelo de linha do tempo para implementação de software da ClickUp

Lançar um novo software é empolgante, mas os desafios permanecem. Se você perder uma etapa, de repente estará lidando com bugs, atrasos ou partes interessadas confusas. O modelo de linha do tempo para lançamento de software da ClickUp traz estrutura para essa loucura.

Ele permite mapear cada fase da implementação, atribuir responsabilidades e visualizar dependências, garantindo que nenhuma tarefa se perca no caos. Como resultado, simplifica a comunicação entre as equipes e identifica sinais de alerta antecipadamente, antes que se tornem problemas no dia do lançamento.

✨ Ideal para: Equipes de desenvolvimento de software que coordenam lançamentos e atualizações complexas de produtos.

9. Modelo de roteiro de projeto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Centralize a ideação, o lançamento do produto e tudo mais no modelo de roteiro de projeto do ClickUp

O desenvolvimento de produtos acontece rapidamente e, se você não alinhar suas prioridades a tempo, corre o risco de perder todos os seus prazos. O modelo de roteiro de projeto do ClickUp foi desenvolvido especificamente para equipes de produto que lidam com lançamentos de recursos, visão de longo prazo e alinhamento das partes interessadas.

Além disso, o modelo facilita o acompanhamento dos seus planos de lançamento, a priorização de recursos com base em feedback real e a colaboração perfeita entre departamentos.

Se você busca flexibilidade, considere usar a Visualização de Calendário do ClickUp para agendar ou o quadro Kanban de arrastar e soltar para representar visualmente cada estágio de desenvolvimento.

✨ Ideal para: gerentes de produto e equipes de desenvolvimento que acompanham planos de lançamento, feedback e prioridades.

10. Modelo de roteiro trimestral do ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Desfrute de flexibilidade, colaboração e equipes sincronizadas usando o modelo de roteiro trimestral do ClickUp

O planejamento trimestral geralmente significa que as decisões devem ser tomadas rapidamente, mas é difícil prever o que está por vir. É aí que o modelo de roteiro trimestral do ClickUp se torna sua estrela-guia.

Este modelo ajuda você a visualizar as principais prioridades, alinhar equipes multifuncionais e acompanhar o progresso em direção às suas metas trimestrais sem se afogar em planilhas.

Seja para refinar a jornada do cliente ou equilibrar a estratégia geral com projetos do dia a dia, o modelo de roteiro trimestral oferece clareza para você agir com confiança.

✨ Ideal para: Equipes de liderança que equilibram metas de curto prazo com estratégias de longo prazo da empresa.

💡 Dica profissional: Não sabe quando usar um gráfico de Gantt ou uma linha do tempo? Gráfico de Gantt x Linha do tempo: o que são e como usá-los detalha as diferenças entre eles para que você possa escolher a ferramenta certa para o planejamento geral ou o gerenciamento detalhado de tarefas, sem confundir tartarugas com galinhas.

11. Modelo de roteiro de negócios ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha todos focados no que gera resultados reais para os negócios usando o modelo de roteiro de negócios do ClickUp

A criação de um roteiro de negócios sólido é onde as coisas geralmente ficam mais lentas. No entanto, o modelo de roteiro de negócios do ClickUp acelera o processo.

Veja quanto trabalho isso dá: em vez de lidar com mil tarefas fragmentadas e prioridades vagas, este modelo ajuda você a organizar tudo de forma clara: o que precisa ser feito, quando e por quê.

Dessa forma, você pode usar o modelo para visualizar metas de longo prazo, priorizar trabalhos de alto impacto e comunicar a estratégia à sua equipe e às partes interessadas.

✨ Ideal para: Empresários, fundadores e planejadores estratégicos que gerenciam metas de alto nível e a visão da empresa.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de cronograma de projetos no Excel e ClickUp

12. Modelo simples de gráfico de Gantt do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Experimente um roteiro visual sem confusão com o modelo simples de gráfico de Gantt do ClickUp

Vamos encerrar a lista com uma observação simples. O modelo de gráfico de Gantt simples do ClickUp é perfeito para gerentes de projeto que desejam uma configuração rápida, visuais claros e uma experiência de planejamento sem estresse.

Você terá uma visualização Gantt limpa e fácil de usar para acompanhar as fases do projeto, gerenciar dependências de tarefas e sinalizar possíveis obstáculos antes que eles atrapalhem sua linha do tempo. Combinado com as visualizações Lista e Documento, este modelo é flexível o suficiente para planejar, documentar e ajustar, tudo em um só lugar.

✨ Ideal para: Gerentes de projeto que precisam de uma visualização rápida e visual do Gantt para acompanhar as fases do projeto e as dependências das tarefas.

Um clique (para cima) de cada vez (linha do tempo)

O ClickUp simplifica as linhas do tempo, fornecendo atualizações em tempo real, permitindo o agendamento por arrastar e soltar, oferecendo visualizações dinâmicas, como Gantt e Calendário, e incorporando cálculos integrados em um único espaço de trabalho.

Chega de alternar entre ferramentas ou juntar planilhas.

Mantenha-se atualizado inscrevendo-se no ClickUp!