as 13 melhores alternativas ao SlidesAI em 2025

Criar apresentações que realmente envolvam e causem impacto leva tempo e energia criativa. É por isso que ferramentas de IA como o SlidesAI estão ganhando força — transformando ideias rudimentares em apresentações refinadas em questão de minutos. 🎨

🔍 Você sabia? A IA pode melhorar a produtividade da sua equipe em 66%, tornando-a essencial para criar apresentações!

Embora o SlidesAI seja superprático e ofereça velocidade e qualidade decente, ele tem algumas desvantagens.

Suas opções de personalização são limitadas e a ferramenta carece de flexibilidade de design avançada. Os usuários também observaram falhas ocasionais e opções de integração limitadas. Se o SlidesAI não atender às suas necessidades de apresentação, não se preocupe — existem inúmeras alternativas poderosas disponíveis.

Neste blog, exploramos 13 alternativas ao SlidesAI que você deve experimentar, desde outros geradores de IA até plataformas de design abrangentes e soluções integradas de gerenciamento de trabalho.

Em resumo: as melhores alternativas ao Slides AI

Antes de entrarmos em detalhes, aqui está uma visão geral das principais ferramentas que funcionam bem como alternativas ao Slides AI.

Ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços ClickUp Gerenciamento completo de projetos e apresentações Tamanho da equipe: Indivíduos, pequenas empresas, empresas de médio porte, grandes empresas Gerenciamento de tarefas e projetos, geração de apresentações com inteligência artificial, integração perfeita com calendários, quadros brancos para colaboração em equipe Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas Bela IA Automação de design de slides pequenos Tamanho da equipe: Ideal para indivíduos e equipes pequenas Automatiza layouts de slides, design, consistência da marca e ferramentas de colaboração em equipe A partir de US$ 12/mês por usuário Canva Narração criativa e visual Tamanho da equipe: Indivíduos, equipes e empresas Editor de arrastar e soltar, ferramentas com IA (Magic Design, Magic Write), colaboração em tempo real Gratuito; a partir de US$ 10/mês por usuário Prezi Apresentações dinâmicas e não lineares Tamanho da equipe: Ideal para equipes e indivíduos que precisam de apresentações criativas Slides ampliáveis, narrativa dinâmica, aprimoramentos de IA, integração com o PowerPoint A partir de US$ 5/mês Apresentação Apresentações colaborativas em equipe Tamanho da equipe: equipes, especialmente de vendas e marketing Colaboração em tempo real, design com inteligência artificial, modelos para apresentações de vendas Gratuito; a partir de US$ 25/mês (inclui 2 editores) Zoho Show Integração perfeita com o ecossistema Zoho Tamanho da equipe: Pequenas empresas, equipes Integração com o Zoho, colaboração em tempo real, incorporação de multimídia Gratuito; a partir de US$ 2,50/mês por usuário Visme Apresentações e infográficos com marca Tamanho da equipe: Indivíduos, empresas Visualizações de dados, infográficos, apresentações interativas, colaboração em equipe Gratuito; a partir de US$ 12,25/mês por usuário Decktopus Apresentações rápidas geradas por IA Tamanho da equipe: Indivíduos e equipes que precisam criar slides rapidamente Conteúdo gerado por IA, recursos interativos como enquetes, perguntas e respostas, treinamento para apresentadores A partir de US$ 24,99/mês por usuário Mentimeter Apresentações interativas e voltadas para o público Tamanho da equipe: Ambientes educacionais, workshops, conferências Enquetes ao vivo, questionários, pesquisas, feedback do público, acompanhamento da participação Gratuito; a partir de US$ 17,99/mês por apresentador MagicSlides Geração rápida de conteúdo com inteligência artificial Tamanho da equipe: Indivíduos e equipes que precisam gerar slides rapidamente Converte documentos/URLs em slides, integração com PowerPoint e Google Slides A partir de US$ 8/mês Gamma Narração moderna e compatível com dispositivos móveis Tamanho da equipe: equipes e indivíduos que criam apresentações dinâmicas Elementos interativos, incorporação de vídeo e mídia, análises avançadas Gratuito; a partir de US$ 10/mês por licença Mais IA Integrando IA ao Google Slides Tamanho da equipe: equipes que utilizam o Google Slides ou PowerPoint Edição com IA, sugestões de conteúdo, integração com Google Slides e PowerPoint A partir de US$ 15/mês por usuário Slidesgo Modelos visualmente atraentes Tamanho da equipe: Indivíduos, equipes que precisam de modelos refinados Modelos personalizáveis, slides gerados por IA, integração com o Google Slides e PowerPoint Gratuito; a partir de US$ 5,99/mês por usuário

O que você deve procurar em alternativas ao Slides AI?

Ao selecionar uma ferramenta de apresentação com IA, priorize os seguintes recursos para uma experiência perfeita:

Geração de conteúdo com IA : procure ferramentas que usem IA não apenas para gerar texto, mas também para sugerir layouts, elementos de design ou resumir informações de maneira eficaz

Modelos profissionais diversificados : uma biblioteca completa de modelos é essencial para criar apresentações visualmente atraentes em vários setores. Os modelos também economizam muito tempo e garantem um ponto de partida refinado

Recursos colaborativos : muitas vezes, criar uma apresentação não é um trabalho para uma única pessoa. Portanto, se sua equipe precisa se reunir para a tarefa, a ferramenta deve oferecer suporte a edição em tempo real, comentários e fácil compartilhamento para uma rápida sessão de brainstorming e ação

Recursos de design personalizado : a alternativa ao Slides AI deve permitir flexibilidade na personalização de layouts, fontes, esquemas de cores e muito mais. Também deve oferecer suporte à incorporação de elementos de mídia, como imagens, vídeos, GIFs e gráficos

Recursos interativos : recursos importantes, como animações, transições e interação ao vivo com o público, tornam a apresentação interessante para os membros da equipe e as partes interessadas no projeto

Formatos de exportação: A ferramenta de apresentação com IA deve permitir que os usuários exportem apresentações como arquivos do Microsoft PowerPoint e Google Slides para torná-las universalmente acessíveis e compatíveis

💡 Dica profissional: os modelos facilitam tudo. Para tornar a criação de suas apresentações fácil e rápida, explore os melhores modelos gratuitos do Google Slides com o design organizado e a flexibilidade de que você precisa para suas necessidades!

As 13 melhores alternativas ao Slides AI

Aqui está uma visão geral das melhores alternativas ao SlidesAI para criar apresentações com IA:

1. ClickUp (ideal para gerenciamento completo de projetos e apresentações)

O ClickUp é realmente o aplicativo completo para o trabalho. Ele vai além do gerenciamento de tarefas, oferecendo ferramentas poderosas para criar apresentações profissionais e sofisticadas.

Colabore em apresentações de slides com os quadros brancos do ClickUp

Crie ideias para apresentações de slides e apresentações de forma colaborativa com o ClickUp Whiteboards

Potencialize seu PowerPoint com o recurso Quadros Brancos do ClickUp. Esse recurso oferece um toque colaborativo, permitindo que as equipes troquem ideias e criem slides visualmente atraentes.

Imagine-o como um espaço visual para transformar seus conceitos em formas e designs atraentes.

Você pode adicionar livremente notas adesivas, fluxogramas, links de tarefas, mapas mentais e até mesmo esboços, facilitando a tradução de ideias brutas em layouts de apresentação estruturados. Os quadros brancos funcionam como um espaço de trabalho visual onde todos podem contribuir, anotar e alinhar o conjunto final de slides antes de passar para sua ferramenta de apresentação preferida.

Gere recursos visuais instantaneamente com a criação de imagens Whiteboard AI

Crie recursos visuais facilmente usando a criação de imagens com IA do Whiteboard

Precisa de recursos visuais para um slide? O ClickUp Whiteboards também permite gerar e inserir imagens diretamente usando IA. Seja para ilustrar um conceito, visualizar um processo ou adicionar ícones e elementos de design, a geração de imagens evita o trabalho de trocar de ferramentas ou pesquisar bibliotecas externas. É uma maneira rápida de enriquecer seus slides sem interromper seu fluxo criativo.

Escreva slides mais inteligentes com o ClickUp Brain

Crie sua próxima apresentação com o assistente completo ClickUp Brain

Você tem o ClickUp Brain, uma ferramenta alimentada por IA para gerar conteúdo para sua apresentação de slides. Basta fornecer um prompt de texto detalhando suas necessidades essenciais e o ClickUp Brain irá gerar o conteúdo para cada slide em apenas alguns cliques.

O ClickUp Brain também pode ajustar o conteúdo existente no ClickUp Docs, alterando o formato e a tonalidade para se adequar ao seu processo de apresentação. O Docs atua como um hub central para armazenar, editar e colaborar no conteúdo da apresentação com sua equipe.

Quer acelerar esse processo? O modelo de apresentação ClickUp simplifica o design de slides profissionais. Essa ferramenta adaptável reúne contribuições de todos os membros da equipe, garantindo um processo de desenvolvimento de apresentações bem organizado.

📮 ClickUp Insight: 11% dos nossos entrevistados utilizam a IA principalmente para brainstorming e ideação. Mas o que acontece com essas ideias brilhantes depois? É aí que você precisa de um quadro branco com IA, como o ClickUp Whiteboards, que ajuda a transformar instantaneamente as ideias da sessão de brainstorming em tarefas. E se você não conseguir explicar bem um conceito, basta pedir ao gerador de imagens com IA para criar um visual com base na sua solicitação. É o aplicativo completo para o trabalho, que permite idealizar, visualizar e executar com mais rapidez!

Melhores recursos do ClickUp

Use os quadros brancos do ClickUp para debater ideias e criar uma apresentação de slides

Colabore com sua equipe em tempo real para criar apresentações em conjunto

Utilize o ClickUp Brain para criar esboços de apresentações e o conteúdo dentro deles

Converta pontos de ação em apresentações em tarefas rastreáveis com prazos

Integre com várias ferramentas de apresentação, como Microsoft PowerPoint e Google Slides

Limitações do ClickUp

Embora o ClickUp ofereça um conjunto abrangente de ferramentas, sua ampla gama de recursos pode parecer um pouco confusa se você estiver apenas começando

A experiência móvel pode não ser tão suave quanto a versão para desktop

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Veja o que Long Nguyen Vu tem a dizer sobre o hub centralizado do ClickUp:

Graças à sincronização entre os indivíduos, o ClickUp nos ajudou a trabalhar em um design e fluxo de trabalho unificados. Como resultado, cada membro pôde ver suas tarefas com mais clareza em relação ao objetivo principal da nossa equipe. Além disso, não houve procedimentos padronizados entre os membros, pois todos concordamos com uma interface simplificada e unificada.

Graças à sincronização entre os indivíduos, o ClickUp nos ajudou a trabalhar em um design e fluxo de trabalho unificados. Como resultado, cada membro pôde ver suas tarefas com mais clareza em relação ao objetivo principal da nossa equipe. Além disso, não havia procedimentos padronizados entre os membros, pois todos concordamos com uma interface simplificada e unificada.

2. Beautiful AI (ideal para automação de design de slides pequenos)

via Beautiful AI

A Beautiful AI usa inteligência artificial para automatizar o processo de design de apresentações. O criador de apresentações com IA lida com ajustes de layout, estética e design dos slides, permitindo que você se concentre no conteúdo.

Esse foco e acesso a conteúdo de mídia rico, como imagens e ícones, ajudam você a encerrar uma apresentação com um impacto marcante.

Os melhores recursos da IA

Automatize o design de slides para manter layouts profissionais e consistentes

Incorpore imagens e ícones modernos para aumentar o apelo visual de toda a apresentação

Mantenha a consistência da marca por meio de recursos como atualizações universais e controle total da marca

Colabore usando ferramentas voltadas para equipes para compartilhar e editar com facilidade

Limitações da IA

Oferece recursos de personalização limitados em comparação com as ferramentas tradicionais de apresentação com IA

Problemas de desempenho, como tempos de carregamento lentos

Preços atraentes para IA

Pro : US$ 12/mês por usuário

Equipe : US$ 50/mês por usuário

Empresa : Preços personalizados

Projetos ad hoc: US$ 45 por apresentação

Avaliações e comentários bonitos com IA

G2: 4,7/5 (mais de 170 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 80 avaliações)

Veja o que um usuário disse sobre o Beautiful AI

Biblioteca de layouts com um sistema automatizado que mantém você "nos trilhos". Fantástica biblioteca de imagens e ícones que facilita a escolha da imagem que vai destacar seu slide! O editor de temas facilita a aplicação de uma aparência consistente em todas as apresentações da sua empresa. Os gráficos são ótimos.

Biblioteca de layouts com um sistema automatizado que mantém você "nos trilhos". Uma fantástica biblioteca de imagens e ícones facilita a escolha da imagem que vai destacar seu slide! O editor de temas facilita a aplicação de uma aparência consistente em todas as apresentações da sua empresa. Os gráficos são ótimos.

➡️ Leia mais: Os melhores geradores de arte com IA para designers

3. Canva (ideal para narrativas criativas e visuais)

via Canva

O Canva é uma plataforma de design super popular e intuitiva que oferece milhares de modelos de apresentação. Sua interface de arrastar e soltar e sua ampla biblioteca de modelos, imagens e fontes o tornam ideal para qualquer kit de marca.

O Magic Studio da Canva usa ferramentas de IA como o Magic Write para redação e o Magic Design para sugestões de layout, ajudando você a criar apresentações elegantes e com a identidade da sua marca em poucos minutos.

Melhores recursos do Canva

Garanta uma estética de design consistente em todos os slides usando modelos repetíveis

Salve elementos de marca personalizados para criar designs personalizados a cada vez

Aumente a criatividade com ferramentas baseadas em IA, como os recursos Magic Design e Magic Write

Colabore com sua equipe por meio da edição em tempo real e do recurso de comentários

Limitações do Canva

Não possui funcionalidades avançadas de design que designers profissionais precisam para exercer maior controle

Embora ofereça suporte à colaboração, fica aquém em comparação com o que as plataformas dedicadas para equipes têm a oferecer

Preços do Canva

Canva Grátis

Canva Pro : US$ 15/mês por usuário

Canva Teams : US$ 10/mês por usuário

Canva Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Canva

G2 : 4,7/5 (mais de 4.410 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 12.380 avaliações)

Veja o que um usuário tem a dizer sobre os modelos e recursos de design do Canva:

Tem tudo o que você precisa para criar seus materiais. Portanto, se você é iniciante e não está familiarizado com as ferramentas profissionais disponíveis no mercado, esta é a opção ideal para você. Centenas de modelos prontos para todos os tipos de materiais — apresentações em PowerPoint, folhetos, brochuras, cartões de visita, vídeos e publicações nas redes sociais. Além disso, você conta com IA para aprimorar seu design.

Tem tudo o que você precisa para criar seus materiais. Portanto, se você é iniciante e não está familiarizado com as ferramentas profissionais disponíveis no mercado, esta é a opção ideal para você. Centenas de modelos prontos para todos os tipos de materiais — apresentações em PowerPoint, folhetos, brochuras, cartões de visita, vídeos e publicações nas redes sociais. Além disso, você conta com a inteligência artificial para aprimorar seu design.

4. Prezi (ideal para apresentações dinâmicas e não lineares)

via Prezi

O Prezi é uma ferramenta de apresentação com IA única que cria slides profissionais usando uma abordagem dinâmica e não linear. Ele permite ampliar apresentações de slides, o que melhora a narrativa. Esse formato é altamente envolvente e visualmente atraente.

Além disso, o Prezi AI ajuda a automatizar tarefas repetitivas e personaliza o conteúdo de acordo com as preferências do público.

Principais recursos do Prezi

Crie apresentações não lineares e com zoom para narrativas dinâmicas

Use um conjunto diversificado de ferramentas de design para criar conteúdo interativo e estético

Integre com o Prezi AI para aprimorar o conteúdo e automatizar tarefas repetitivas

Importe como uma apresentação do PowerPoint para acesso offline

Limitações do Prezi

O estilo único de apresentação oferece uma curva de aprendizado íngreme

O modelo de preços é alto, especialmente para quem usa ocasionalmente

Preços do Prezi

Padrão : US$ 5/mês

Mais : US$ 15/mês

Premium : US$ 25/mês

EDU Plus : US$ 4/mês

EDU Pro : US$ 8/mês

Equipes EDU : US$ 19/mês por usuário

Business Plus : US$ 15/mês

Business Premium : US$ 25/mês

Equipes empresariais: US$ 39/mês por usuário

Avaliações e comentários do Prezi

G2: 4,2/5 (mais de 5.150 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.210 avaliações)

Veja o que um usuário do Prezi compartilhou sobre sua experiência:

Tenho o prazer de usar o Prezi para apresentar dados importantes sem sobrecarregar as informações das minhas aulas como professor. É muito funcional e me ajudou a apresentar pontos-chave enquanto mantinha meus alunos interessados.

Tenho o prazer de usar o Prezi para apresentar dados importantes sem sobrecarregar as informações das minhas aulas como professor. É muito funcional e me ajudou a apresentar pontos-chave enquanto mantinha meus alunos interessados.

💡 Dica profissional: Combine pequenos trechos de texto com uma imagem relevante para destacar a ideia principal sem torná-la confusa ou desorganizada. Esse layout torna a mensagem visualmente clara à primeira vista.

5. Pitch (ideal para apresentações colaborativas em equipe)

via Apresentação

Como o nome sugere, o Pitch é uma plataforma de apresentação para equipes de vendas e marketing. Ele permite que os membros da equipe trabalhem em um ambiente colaborativo em tempo real para criar uma apresentação envolvente e atraente.

Além disso, o software de apresentação permite que os usuários integrem a apresentação em fluxos de trabalho inteligentes e outras ferramentas de produtividade para ganhar impulso desde a apresentação até o fechamento do negócio!

Principais recursos do Pitch

Reúna as equipes de marketing e vendas para criar uma apresentação eficaz

Adicione animações, recursos gratuitos e incorporações interativas para aumentar o apelo do seu conjunto de slides

Escolha entre uma variedade de modelos personalizáveis ou use ferramentas de IA para criar do zero

Compartilhe e apresente sua apresentação com as partes interessadas com links de compartilhamento ilimitados

Limitações de apresentações

A plataforma não é muito intuitiva para novos usuários

Os recursos avançados de design são limitados quando comparados a outras ferramentas de apresentação com IA

Preço da apresentação

Gratuito

Pro: US$ 25/mês (inclui dois editores)

Negócios: US$ 100/mês (inclui cinco editores)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre apresentações

G2: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 30 avaliações)

Veja o que os usuários têm a dizer sobre os recursos de personalização do Pitch:

A capacidade de personalizar slides em segundos é incrível. Você pode criar algo que parece ter levado horas em apenas alguns minutos. A capacidade de colaborar e sua equipe adicionar ou editar em tempo real torna o processo muito fácil.

A capacidade de personalizar slides em segundos é incrível. Você pode criar algo que parece ter levado horas em apenas alguns minutos. A capacidade de colaborar e sua equipe adicionar ou editar em tempo real torna o processo muito fácil.

6. Zoho Show (ideal para integração perfeita com o ecossistema Zoho)

via Zoho Show

O Zoho Show é um criador de apresentações com IA baseado na nuvem que permite que equipes e pequenas empresas criem, colaborem e apresentem apresentações profissionais com o mínimo de esforço. Ele se integra nativamente aos aplicativos Zoho.

Um ecossistema tão consolidado facilita a realização de apresentações para clientes no escritório ou remotamente.

Melhores recursos do Zoho Show

Integre-se perfeitamente ao ambiente Zoho para um fluxo de trabalho unificado

Colabore em tempo real usando recursos de edição simultânea

Adicione transições de slides e animações para aumentar o envolvimento do público

Incorpore elementos multimídia, como imagens e vídeos, para enriquecer suas apresentações

Limitações do Zoho Show

Não suporta função offline

A edição ao vivo pode apresentar falhas e ser pouco confiável

Preços do Zoho Show

Plano gratuito

Plano Profissional: US$ 2,50/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários do Zoho Show

G2: 4,4/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

Veja como um usuário descreve sua experiência ao criar apresentações com o Zoho Show:

O Zoho Show é uma das melhores alternativas ao Microsoft Office 365. Embora ofereça vários recursos, como planilhas, editor de texto e apresentações de slides, eu o uso principalmente para criar apresentações. E acredite, é muito fácil. É como uma versão online do Microsoft PowerPoint com muitos recursos disponíveis, facilitando o processo. Além disso, há um recurso de unidade onde você pode encontrar os arquivos em que trabalhou.

O Zoho Show é uma das melhores alternativas ao Microsoft Office 365. Embora ofereça vários recursos, como planilhas, editor de texto e apresentações de slides, eu o uso principalmente para criar apresentações. E acredite, é muito fácil. É como uma versão online do Microsoft PowerPoint com muitos recursos disponíveis, facilitando o processo. Além disso, há um recurso de unidade onde você pode encontrar os arquivos em que trabalhou.

🧠 Curiosidade: a sede da Zoho nos Estados Unidos fica em uma área rural a sudeste de Austin, no Texas, onde os funcionários podem ajudar a cultivar seus próprios alimentos ou relaxar!

7. Visme (ideal para apresentações com marca e infográficos)

via Visme

O Visme é uma plataforma de design que usa ferramentas de IA para criar conteúdo visual, incluindo apresentações, publicações em redes sociais, gráficos e infográficos.

Ele combina uma interface intuitiva de arrastar e soltar com uma biblioteca de modelos e recursos de design para simplificar a criação de conteúdo. Este software de apresentação afirma acelerar seu processo de design em 5 vezes e criar formulários com duas vezes mais chances de conversão!

Principais recursos do Visme

Crie apresentações, documentos, visualizações de dados, gráficos para redes sociais, edição de vídeo, wireframes e maquetes

Use o Visme AI Designer para economizar tempo e esforço na criação de recursos

Incorpore elementos interativos e visualmente agradáveis para aumentar o envolvimento do público

Comunique-se com sua equipe dentro do Visme usando recursos de comentários e colaboração

Limitações do Visme

A navegação pelo conjunto de slides não é tão intuitiva quanto nas apresentações do PowerPoint e do Google Slides

A exportação de apresentações e recursos visuais apresenta falhas e não é renderizada da mesma forma que na visualização online

Preços do Visme

Básico: Grátis

Inicial: US$ 12,25/mês

Pro: US$ 24,75/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Visme

G2: 4,5/5 (mais de 430 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 710 avaliações)

Veja o que os usuários têm a dizer sobre as animações e o editor poderosos do Visme:

1) Em primeiro lugar, adorei o design do Visme. É muito prático de usar. 2) Editor de arrastar e soltar: esse é um recurso muito bom que vi no Visme; mesmo quem não é designer, como eu, pode fazer boas apresentações com facilidade 3) Há muitas fotos, ícones e animações que podem ser úteis em apresentações. Nunca vi tantas fotos em nenhuma outra marca.

1) Em primeiro lugar, adorei o design do Visme. É muito prático de usar.

2) Editor de arrastar e soltar: esse é um recurso muito bom que vi no Visme; mesmo quem não é designer, como eu, pode fazer boas apresentações com facilidade

3) Há muitas fotos, ícones e animações que podem ser úteis em apresentações. Nunca vi tantas fotos em nenhuma outra marca.

8. Decktopus (ideal para apresentações rápidas geradas por IA)

via Decktopus

O Decktopus é um criador de apresentações com IA que cria um deck totalmente projetado e apresentável, adaptado às necessidades dos usuários.

Insira informações importantes e crie rapidamente uma apresentação rica com elementos de design, sugestões de conteúdo e imagens dinâmicas. O software de apresentação também contém elementos interativos, como ferramentas de perguntas e respostas, para envolver o público durante as apresentações.

Principais recursos do Decktopus

Crie apresentações prontas para uso usando ferramentas de IA alimentadas por informações fornecidas pelo usuário

Edite sua apresentação em um editor intuitivo de arrastar e soltar

Incorpore elementos como enquetes e sessões de perguntas e respostas para tornar a apresentação interativa

Peça ajuda ao AI Presenter Coach para melhorar sua apresentação

Limitações do Decktopus

O preço é um pouco alto e não há modelo gratuito disponível

As apresentações do PowerPoint exportadas não são editáveis

Preços do Decktopus

Pro: US$ 24,99/mês por usuário

Negócios: US$ 49,99/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Decktopus

G2: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 60 avaliações)

Veja o que um usuário disse depois de criar rapidamente uma apresentação interativa e sofisticada com o Decktopus:

O Decktopus é uma ótima plataforma! Consegui criar uma apresentação limpa, inteligente e com aparência profissional em apenas alguns minutos! Adoro a opção de adicionar formulários e coletar informações dos respondentes. E você também pode adicionar sua voz, vídeos e GIFs em um slide! Altamente recomendado!

O Decktopus é uma plataforma excelente! Consegui criar uma apresentação limpa, inteligente e com aparência profissional em apenas alguns minutos! Adoro a opção de adicionar formulários e coletar informações dos respondentes. E você também pode adicionar sua voz, vídeos e GIFs em um slide! Altamente recomendado!

💡 Dica profissional: use marcadores e listas de verificação interativas para tornar as informações da sua apresentação mais fáceis de assimilar.

9. Mentimeter (ideal para apresentações interativas e orientadas para o público)

via Mentimeter

O Mentimeter é uma ferramenta de apresentação com IA que usa recursos interativos em tempo real para envolver o público. Você pode adicionar enquetes ao vivo, questionários e sessões de perguntas e respostas aos layouts dos slides para incentivar a participação do público e coletar feedback.

Esse grau de interatividade torna o Mentimeter uma ótima ferramenta para ambientes educacionais, como workshops, seminários e conferências.

Principais recursos do Mentimeter

Insira comandos em ferramentas de IA, como o AI Menti builder, para criar uma apresentação interativa em segundos

Crie e incorpore enquetes ao vivo, questionários, pesquisas e perguntas e respostas em apresentações de slides para aumentar o envolvimento

Exiba uma nuvem de palavras para visualizar e compartilhar as respostas do público instantaneamente

Obtenha insights sobre os níveis de participação, compreensão e envolvimento do público

Limitações do Mentimeter

Problemas de conectividade durante apresentações ao vivo podem prejudicar a experiência do usuário

Dificuldade em integrar com apresentações do Google Slides e PowerPoint

Preços do Mentimeter

Gratuito

Básico: US$ 17,99/mês por apresentador

Pro: US$ 24,99/mês por apresentador

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Mentimeter

G2: 4,7/5 (mais de 610 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

Veja o que usuários reais têm a dizer sobre a plataforma fácil de usar do Mentimeter:

Os modelos pré-concebidos do programa simplificam o processo de introdução de dados e fornecem ideias para envolver o público, por exemplo, para quebrar o gelo. Outras vantagens notáveis incluem uma interface intuitiva, a capacidade de criar apresentações em tempo útil, uma visão geral concisa dos resultados, a opção de importar formatos de apresentação alternativos e até mesmo a utilização gratuita de GIFs animados.

Os modelos pré-concebidos do programa simplificam o processo de introdução de dados e fornecem ideias para envolver o público, por exemplo, para quebrar o gelo. Outras vantagens notáveis incluem uma interface intuitiva, a capacidade de criar apresentações em tempo útil, uma visão geral concisa dos resultados, a opção de importar formatos de apresentação alternativos e até mesmo a utilização gratuita de GIFs animados.

10. MagicSlides (ideal para geração rápida de conteúdo com inteligência artificial)

via MagicSlides

O criador de apresentações MagicSlides AI ajuda na criação de slides, aceitando entradas de várias fontes, como um tópico, um documento extenso (PDF/DOCX), uma URL ou até mesmo a transcrição de um vídeo do YouTube.

Ele se integra nativamente ao PowerPoint e ao Google Slides, permitindo que você obtenha slides em um formato universal. Você pode então incorporar o arquivo do PowerPoint ou do Google Slides ao seu fluxo de trabalho e começar a apresentar instantaneamente.

Principais recursos do MagicSlides

Converta dados de várias fontes em novos slides envolventes

Escolha entre uma seleção de modelos prontos para usar e crie slides em pouco tempo

Crie apresentações em mais de 100 idiomas para maior acessibilidade

Crie apresentações no Google Slides, ChatGPT, Telegram, Figma, etc., usando a extensão MagicSlides

Limitações do MagicSlides

Às vezes, a formatação é perdida ao converter documentos complexos

Integrações limitadas se você tiver vários aplicativos em sua pilha de tecnologia

Preços do MagicSlides

Essencial: US$ 8/mês

Plano Pro : US$ 16/mês

Plano Premium: US$ 29/mês

Avaliações e comentários do MagicSlides

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

Veja o que um usuário compartilhou sobre o uso do MagicSlides para simplificar o design de apresentações:

O MagicSlides foi uma revolução para mim. A interface intuitiva e os modelos personalizáveis tornam a criação de apresentações profissionais rápida e fácil. Adoro o "Quick Theme Switcher", que me permite alterar o estilo dos meus slides instantaneamente. Recomendo vivamente o MagicSlides para quem procura melhorar as suas apresentações sem esforço.

O MagicSlides foi uma revolução para mim. A interface intuitiva e os modelos personalizáveis tornam a criação de apresentações profissionais rápida e fácil. Adoro o "Quick Theme Switcher", que me permite alterar o estilo dos meus slides instantaneamente. Recomendo vivamente o MagicSlides para quem procura melhorar as suas apresentações sem esforço.

➡️ Leia mais: Melhores ferramentas de criação de conteúdo com IA para marketing de conteúdo

11. Gamma (ideal para narrativas modernas e compatíveis com dispositivos móveis)

via Gamma

O Gamma é uma ferramenta de apresentação com IA que converte prompts de texto em apresentações e sites sofisticados, economizando seu tempo e esforço. Ele oferece imensa flexibilidade, permitindo incorporar elementos de mídia avançada, como imagens, vídeos e sites.

Esses recursos tornam-no uma excelente escolha para planejar seu calendário de conteúdo. Ele também é independente de tela, permitindo que você faça apresentações em qualquer tela.

Melhores recursos do Gamma

Incorpore vídeos interativos, galerias, gráficos, diagramas, tabelas e incorporações

Crie e exporte apresentações para o Microsoft PowerPoint e PDF com um clique

Proteja arquivos confidenciais com senhas fortes

Acompanhe os níveis de engajamento com recursos avançados de análise integrados

Limitações de gama

As apresentações feitas no plano gratuito têm a marca d'água "Made With Gamma"

Não possui recursos básicos de edição, como efeitos de transição, que são relativamente comuns em outras ferramentas

Preço gama

Gratuito

Mais: US$ 10/mês por licença

Pro: US$ 20/mês por licença

Classificações e avaliações Gamma

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4/5 (2 avaliações)

Veja o que os usuários têm a dizer sobre os visuais impressionantes da Gamma:

Sou estudante e uso o Gamma principalmente para me ajudar com o PowerPoint e propostas comerciais. Meu maior projeto até agora foi desenvolver um relatório de proposta comercial e um PowerPoint, seguido por um plano de RH/marketing para a mesma empresa e, finalmente, um relatório financeiro. Meu professor ficou impressionado com o resultado final e me senti muito confiante durante a apresentação. O Gamma facilitou muito, pois me ajudou a criar um texto conciso e atraente, com muitas imagens impactantes. Isso definitivamente me deixou mais consciente do potencial da IA no trabalho colaborativo.

Sou estudante e uso o Gamma principalmente para me ajudar com o PowerPoint e propostas comerciais. Meu maior projeto até agora foi desenvolver um relatório de proposta de negócios e um PowerPoint, seguido por um plano de RH/Marketing para a mesma empresa e, finalmente, um relatório financeiro. Meu professor ficou impressionado com o resultado final e me senti muito confiante durante a apresentação. O Gamma facilitou muito, pois me ajudou a criar um texto conciso e atraente, com muitas imagens impactantes. Isso definitivamente me deixou mais consciente do potencial da IA no trabalho colaborativo.

12. Plus AI (ideal para integrar IA ao Google Slides)

via Plus AI

Se você está procurando uma alternativa confiável ao Google Slides com recursos poderosos de IA integrados, o Plus AI oferece uma experiência perfeita dentro do Google Workspace. As ferramentas de IA do Plus AI ajudam na criação de apresentações de slides, sugestões de conteúdo e aprimoramentos de design. Para usá-las, você deve inserir o prompt e fazer o upload do arquivo PDF, Word, PowerPoint ou texto.

A apresentação será aberta diretamente no Google Slides, onde você poderá editá-la e refiná-la ao seu gosto. Como alternativa, você pode adicionar o complemento Plus AI ao PowerPoint e usá-lo dentro do aplicativo.

Mais os melhores recursos da IA

Trabalhe em um ambiente familiar do Google Slides e PowerPoint

Use IA para editar slides e refinar sua apresentação

Formate qualquer slide em um layout de slide usando o Remix

Salve prompts usados com frequência, como atualizações da empresa e propostas de clientes

Mais limitações da IA

Os recursos e respostas da IA não são confiáveis e dependem do assunto em questão

Não oferece uma versão gratuita como outras opções

Preço da IA adicional

Básico: US$ 15/mês por usuário

Pro: US$ 25/mês por usuário

Equipe: US$ 40/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Mais avaliações e comentários sobre IA

G2: 3,8/5 (4 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

Veja o que um usuário compartilhou sobre o uso do Plus AI para apresentações rápidas e editáveis no Google Slides:

Esta é uma ótima ferramenta para converter rapidamente minhas anotações, esboços e documentos em apresentações do Google Slides. Também experimentei o Gamma e o Beautiful AI, mas este é o único que se integra ao Google Slides e cria apresentações que posso compartilhar e editar como uma apresentação normal.

Esta é uma ótima ferramenta para converter rapidamente minhas anotações, esboços e documentos em apresentações do Google Slides. Também experimentei o Gamma e o Beautiful AI, mas este é o único que se integra ao Google Slides e cria apresentações que posso compartilhar e editar como uma apresentação normal.

💡 Dica profissional: Use um gerador de IA para criar e incorporar imagens e vídeos superespecializados e contextuais em sua apresentação de slides.

13. Slidesgo (ideal para escolher entre modelos visualmente atraentes)

via Slidesgo

O Slidesgo é uma vasta biblioteca de modelos inteligentes de apresentações em PowerPoint e Google Slides. Aqui, você encontrará todos os tipos de modelos, desde slides educacionais até provas de conceito.

Devido a essa popularidade, a Slidesgo desenvolveu uma ferramenta de apresentação com inteligência artificial para criar diferentes tipos de apresentações. Essa ferramenta permite criar apresentações do zero ou personalizar um modelo existente.

Principais recursos do Slidesgo

Traduza o conteúdo da sua apresentação em pouco tempo

Adicione imagens, gráficos e vetores da biblioteca Freepik

Personalize modelos existentes para se adequar às suas necessidades imediatas

Exporte apresentações como arquivos do PowerPoint e do Google Slides

Limitações do Slidesgo

O plano gratuito adiciona uma atribuição, que pode ser desagradável à vista

Depende de ferramentas externas para edição avançada, o que pode ser limitante e contrariar o objetivo do software de apresentação

Preços do Slidesgo

Gratuito

Premium: US$ 5,99/mês por usuário

Avaliações e comentários do Slidesgo

G2: 4,7/5 (18 avaliações)

Capterra: 5/5 (1 avaliação)

Veja o que usuários reais têm a dizer sobre os recursos colaborativos do Slidesgo:

1. A primeira e mais importante é a disponibilidade de uma ferramenta de IA que gera automaticamente apresentações realmente excelentes com apenas uma entrada. 2. O recurso de arrastar e soltar desta plataforma é realmente ótimo, permitindo-me realizar as tarefas com facilidade e eficiência. 3. Suporta todos os tipos de formatos de arquivo. A colaboração também é ótima. Tem recursos muito legais, como edição em tempo real, comentários e chat, que me ajudam a realizar as tarefas com facilidade.

1. A primeira e mais importante é a disponibilidade de uma ferramenta de IA que gera automaticamente apresentações realmente excelentes com apenas uma entrada.

2. O recurso de arrastar e soltar desta plataforma é realmente ótimo, permitindo-me realizar as tarefas com facilidade e eficiência.

3. Suporta todos os tipos de formatos de arquivo. A colaboração também é ótima. Tem recursos muito legais, como edição em tempo real, comentários e chat, que me ajudam a realizar as tarefas com facilidade.

Escolha uma ferramenta de apresentação mais rápida e melhor com o ClickUp

Ferramentas de IA como o SlidesAI e suas alternativas oferecem maneiras fáceis de criar apresentações. Elas podem ajudar a superar o bloqueio criativo e fornecer pontos de partida estruturados.

No entanto, criar uma apresentação realmente impactante geralmente requer um planejamento de conteúdo mais estratégico, refinamento colaborativo, design personalizado e integração com objetivos mais amplos do projeto.

Enquanto geradores de IA dedicados lidam com a criação inicial dos slides, o ClickUp fornece a estrutura essencial para gerenciar todo o ciclo de vida da apresentação. Use o ClickUp Brain para gerar esboços e conteúdo de slides, colaborar em roteiros e recursos visuais no Docs e Whiteboards, acompanhar o progresso e as aprovações com Tarefas e garantir que sua apresentação esteja perfeitamente alinhada com os objetivos do seu projeto.

Crie apresentações visualmente atraentes e incorpore-as em seus fluxos de trabalho — inscreva-se agora no ClickUp! 🚀