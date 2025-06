12 modelos gratuitos de materiais de marketing para equipes em 2025

Não é divertido vasculhar pastas antigas, copiar e colar do folheto do último trimestre e torcer para que a fonte ainda combine com a sua marca.

O marketing é dinâmico. Seus recursos também devem ser.

Reunimos 12 modelos gratuitos de materiais de marketing do ClickUp para que sua equipe possa pular o trabalho pesado e criar conteúdo atraente que conquiste os clientes.

Vamos começar. 📝

O que são modelos de materiais de marketing?

Os modelos de materiais de marketing são formatos prontos para criar materiais de marketing, como formulários de solicitação, planos de campanha e publicações nas redes sociais. Eles ajudam as equipes a criar conteúdo consistente e alinhado à marca rapidamente, sem precisar começar do zero.

Esses modelos oferecem uma estrutura personalizável para se adequar à tarefa em questão, como planejar uma campanha de reconhecimento da marca, solicitar trabalhos criativos ou gerenciar ativos. Além disso, eles mantêm tudo alinhado com o estilo e os objetivos de marketing da sua marca, economizando tempo e esforços de vendas.

🧠 Curiosidade: O primeiro texto impresso? A Bíblia de Gutenberg, impressa na década de 1450, certamente não era um folheto, mas abriu caminho para materiais produzidos em massa, como panfletos e catálogos.

O que torna um modelo de material de marketing bom?

Um modelo de material de marketing deve facilitar a vida da sua equipe de vendas e garantir a consistência em todos os seus materiais. Veja o que diferencia um bom modelo:

Garante a consistência da marca: Usa logotipos, cores e fontes para manter uma voz unificada da marca em todos os materiais

Simplifica a criação de conteúdo: Oferece seções claras para texto, imagens e chamadas à ação para personalização rápida

Adapta-se a vários formatos: suporta diversos tipos de materiais de vendas, como brochuras ou anúncios digitais, com layouts versáteis

Prioriza o apelo visual: Equilibra espaços em branco, imagens e tipografia para melhorar a legibilidade e chamar a atenção

Inclui mensagens estratégicas: Fornece espaços reservados para mensagens importantes, a fim de alinhá-las com os objetivos da campanha de marketing

Simplifica a colaboração: permite edições e comentários fáceis, garantindo a usabilidade para equipes e designers

🔍 Você sabia? Os cartões de visita começaram como apresentações formais. Na China do século XV, as pessoas usavam “cartões de visita”, ou Meishi, para anunciar sua intenção de visitar a casa de alguém.

12 modelos de materiais de marketing

Vamos conhecer os 12 modelos de materiais de marketing mais úteis e entendê-los em detalhes. 👇

1. Modelo de formulário de solicitação do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Otimize a recepção de ideias criativas com o modelo de formulário de solicitação de material de marketing do ClickUp

O modelo de formulário de solicitação do ClickUp foi criado para ajudar equipes criativas e de marketing a lidar com solicitações de ativos sem se perderem em mensagens do Slack ou e-mails espalhados.

Este modelo oferece à sua equipe um sistema estruturado para coletar, classificar e agir de acordo com as necessidades de materiais de marketing, como documentos de uma página, gráficos para redes sociais, apresentações ou banners para boletins informativos por e-mail. O formulário captura todos os detalhes importantes antecipadamente, para que designers e criadores de conteúdo não precisem ficar procurando o contexto.

Cada solicitação é automaticamente classificada em visualizações relevantes:

Nova visualização de solicitações destaca os envios que aguardam para serem selecionados

A visualização do status da solicitação acompanha o trabalho em todas as etapas: Nova, Em andamento, Concedida ou Negada

A visualização da lista de usuários mostra quem está enviando o quê, ajudando a identificar solicitações repetidas ou padrões

A visualização do formulário de solicitação de novo usuário simplifica a criação de solicitações para partes interessadas fora da equipe

📌 Ideal para: Equipes que precisam de uma maneira padronizada de coletar, rastrear e atender solicitações de brochuras, folhetos, apresentações de vendas e outros ativos da marca.

📮ClickUp Insight: 37% dos nossos entrevistados usam IA para criação de conteúdo, incluindo redação, edição e e-mails. No entanto, esse processo geralmente envolve alternar entre diferentes ferramentas, como uma ferramenta de geração de conteúdo e seu espaço de trabalho. Com o ClickUp, você obtém assistência de redação com IA em todo o espaço de trabalho, incluindo e-mails, comentários, chats, documentos e muito mais, tudo isso mantendo o contexto de todo o seu espaço de trabalho.

2. Modelo de solicitação criativa do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Gerencie entregas criativas com clareza usando o modelo de formulário de solicitação criativa do ClickUp

O modelo de formulário de solicitação criativa do ClickUp simplifica a forma como as equipes de marketing recebem e gerenciam solicitações de materiais. As partes interessadas enviam solicitações com informações importantes, como prazos, formatos e canais pretendidos, para que os criativos possam criar conteúdo envolvente sem precisar trocar mensagens.

Cada solicitação passa por status como Em andamento, Para revisão e Entregue, facilitando a identificação de gargalos e a priorização de necessidades urgentes.

Os campos personalizados do ClickUp, como Tipo de solicitação e Solicitado por, ajudam a filtrar e organizar tarefas, enquanto as visualizações integradas, como o Pipeline de solicitações criativas, oferecem às equipes visibilidade de todas as etapas da produção.

Enquanto o modelo de formulário de solicitação se concentra em capturar as contribuições das partes interessadas, o modelo de solicitação criativa é feito sob medida para equipes de marketing interno gerenciarem o fluxo de projetos criativos com mais eficiência.

📌 Ideal para: Equipes de marketing que lidam com um grande volume de solicitações de design ou cópias e desejam uma maneira centralizada de reunir detalhes do projeto e otimizar os fluxos de trabalho de criação de conteúdo.

3. Modelo de solicitação de serviço ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe, classifique e atenda solicitações de materiais com o modelo de solicitação de serviço do ClickUp

O modelo de solicitação de serviço do ClickUp ajuda as equipes de operações de marketing e criativas a gerenciar um grande volume de solicitações internas de materiais sem deixar nada passar.

Cada envio de formulário é alimentado em um pipeline estruturado, personalizado para fluxos de trabalho de materiais de marketing, filtrando solicitações por tipo, prioridade ou solicitante. As partes interessadas veem exatamente onde estão seus ativos, e as equipes sabem o que está na fila, o que está bloqueado e o que está pronto para revisão.

Com visualizações como Erros resolvidos e Resumo do serviço, é fácil identificar solicitações repetidas, sinalizar informações ausentes ou revelar padrões que ajudam a padronizar o trabalho futuro.

📌 Ideal para: Departamentos internos ou parceiros externos que desejam solicitar suporte de marketing por meio de um processo de admissão estruturado.

🧠 Curiosidade: O primeiro catálogo impresso tem origens acadêmicas. Em 1498, Aldus Pius Manutius, fundador da Aldine Press em Veneza, publicou um catálogo com os livros oferecidos por sua editora. Ele deu aos leitores uma ideia dos títulos disponíveis e é considerado um dos primeiros exemplos de material de marketing impresso.

4. Modelo de solicitação de alteração do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Organize as solicitações das partes interessadas com o modelo de solicitação de alteração do ClickUp

Solicitações de alteração chegando por todos os canais, ativos se acumulando, feedback infinito? Controle tudo com o modelo de solicitação de alteração do ClickUp.

Envie solicitações por meio de um formulário simplificado que captura detalhes importantes, como impacto do escopo, revisor e data de implementação. Mova cada uma delas por status como Revisor designado, Para implementação e Implementado para acompanhar o andamento.

Alterne entre visualizações personalizadas, como Locais do projeto, Lista de solicitações e Formulário de solicitação de alteração, para obter o contexto certo rapidamente. Além disso, recursos como controle de tempo, avisos de dependência e atualizações por e-mail garantem que sua equipe permaneça informada e focada.

📌 Ideal para: Partes interessadas que gerenciam campanhas ou ativos em andamento e precisam de uma maneira formal de enviar revisões ou atualizações para materiais de marketing existentes.

5. Modelo de gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Execute campanhas multicanal com o modelo de gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp

A maioria das campanhas gera uma série de recursos colaterais, como brochuras de produtos, textos publicitários, páginas de destino, conteúdo social e análises de desempenho. O modelo de gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp reúne todos esses recursos de vendas em um só lugar.

Precisa se concentrar em uma campanha ou canal? As visualizações já estão configuradas para isso. Acompanhe os fluxos de trabalho de lançamento de produtos, monitore seus resultados nas redes sociais e controle os orçamentos sem precisar procurar em várias camadas. A Visualização da tabela da fase de marketing divide cada campanha em etapas, enquanto o calendário de marketing integrado mantém as programações visíveis e as datas de lançamento em dia.

📌 Ideal para: Equipes de marketing que realizam campanhas multicanais e desejam uma estrutura clara para organizar tarefas, ativos, prazos e feedback das partes interessadas do início ao fim.

🔍 Você sabia? Embora 92% dos profissionais de marketing B2B criem artigos e publicações curtos, 76% usem vídeos e 75% recorram a estudos de caso ou histórias de clientes, é o conteúdo em vídeo que consistentemente se destaca por gerar os melhores resultados.

6. Modelo de plano de campanha de marketing do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Conecte a estratégia à execução com o modelo de plano de campanha de marketing do ClickUp

Ideias para campanhas são fáceis. Transformá-las em cronogramas, conteúdos a serem entregues e resultados mensuráveis? É aí que a maioria das equipes fica presa. O modelo de plano de campanha de marketing do ClickUp preenche essa lacuna, transformando a estratégia em um plano real que sua equipe pode seguir, com todos os recursos e marcos contabilizados.

Esses tipos de modelos de plano de marketing permitem que você divida o processo da sua campanha em partes claras e rastreáveis. Adicione detalhes estratégicos com campos personalizados, como Mercado-alvo, Objetivo, Custo estimado e Custo real, para que as equipes permaneçam alinhadas.

Passe para o modo de execução com as visualizações Linha do tempo e Plano de campanha ou planeje os resultados por canal com o quadro Canais de marketing.

📌 Ideal para: Profissionais de marketing que precisam de um plano para definir as metas da campanha, os segmentos do público, as mensagens principais e os planos táticos antes do início da execução.

7. Modelo de resumo de campanha do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Inicie campanhas vencedoras com o modelo de briefing de campanha do ClickUp

Antes de criar os recursos e publicar as postagens, você precisa de um plano de campanha que reúna tudo. É aí que o modelo de resumo de campanha do ClickUp oferece tudo o que você precisa para planejar e alinhar sua equipe.

Criado no ClickUp Docs, este modelo oferece um espaço inteligente e centralizado para definir o objetivo da sua campanha, alinhar sua equipe e organizar todos os ativos e entregas antes que uma única tarefa seja agendada.

Defina objetivos claros, planeje mensagens, delineie personas-alvo e divida os principais resultados em um documento elegante. Você também pode anexar o kit da marca, referências criativas e informações sobre o produto diretamente no briefing, tornando-o a única fonte de verdade para sua campanha.

📌 Ideal para: Profissionais de marketing que desejam alinhar equipes internas ou agências externas com a visão estratégica, o escopo e a direção criativa de uma campanha.

🧠 Curiosidade: Os materiais impressos têm aquele charme que os torna impossíveis de serem descartados. Ao contrário dos anúncios digitais, os clientes em potencial não podem simplesmente descartar um belo folheto ou jogar fora um cartão postal inteligente sem pelo menos dar uma olhada nele primeiro.

8. Modelo de esboço de campanha do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Lance campanhas mais inteligentes com o modelo de esboço de campanha do ClickUp

O modelo de esboço de campanha do ClickUp ajuda você a dividir sua campanha em fases claras e estruturadas com apenas alguns cliques.

Suas visualizações distintas — Estágios da campanha, Linha do tempo, Implementação e Resumo da campanha — oferecem uma visão geral e controle detalhado. Cada visualização permite que você amplie o trabalho importante e acompanhe o andamento ao longo do ciclo de vida da campanha.

Toque em uma campanha e você encontrará subtarefas, detalhes do responsável e feedback das partes interessadas, tudo em um só lugar. O modelo é um planejador de campanha e um rastreador dinâmico que sua equipe pode usar como base.

📌 Ideal para: Equipes que precisam de uma estrutura de campanha de alto nível para esboçar componentes como objetivos, canais e cronogramas antes de criar um plano de campanha completo.

9. Modelo de proposta de campanha ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Transforme propostas em planos de marketing acionáveis com o modelo de proposta de campanha do ClickUp

Desde o início até a aprovação, o modelo de proposta de campanha do ClickUp captura informações essenciais, como detalhes de contato do cliente, público-alvo e objetivos da campanha.

Use as seções pré-criadas para delinear a estrutura da sua campanha, mapear resultados como páginas de destino, e-mails, recursos de marketing em vídeo e criativos de anúncios, e apresentar cronogramas que as partes interessadas possam realmente seguir.

As seções Preparado para e Preparado por mantêm a propriedade e a responsabilidade claras, enquanto a capa editável dá à sua proposta uma aparência profissional e elegante para apresentações a clientes ou aprovações internas.

📌 Ideal para: Profissionais de marketing ou agências que apresentam novas ideias de campanha a clientes, executivos ou partes interessadas que precisam de um formato elegante e persuasivo para apresentar sua visão e impulsionar as vendas.

🔍 Você sabia? Até mesmo suas escolhas de design de PDF são importantes. Um layout elegante e visuais consistentes com a marca podem fazer uma enorme diferença entre o seu conteúdo ser lido ou fechado imediatamente.

10. Modelo de calendário de campanha do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Coordene metas, cronogramas e ativos com o modelo de calendário de campanhas do ClickUp

O modelo de calendário de campanha do ClickUp traz clareza à sua carga de trabalho de campanha para que você possa criar conteúdo que converte. Ele ajuda a coordenar iniciativas B2B e B2C, organizando detalhes da campanha, como duração, metas, orçamento e fase, em um espaço acessível.

Veja tudo de relance: lançamento de produto em Planejamento, oferta de Dia dos Namorados em Produção ou entrevista com cliente em Lançamento. Você pode segmentar os esforços por meta de negócios (como Aquisição de usuários ou Vendas adicionais) e alocar recursos com base na despesa projetada e no tipo de mercado.

Este modelo inclui uma lista de verificação completa para campanhas de marketing, um calendário de eventos e um cronograma visual para ajudar você a alinhar recursos criativos, publicações nas redes sociais, mensagens sobre produtos e distribuição.

📌 Ideal para: Equipes que gerenciam campanhas sobrepostas e desejam uma maneira visual e fácil de compartilhar para programar entregas, alinhar cronogramas e evitar conflitos entre canais.

11. Modelo de diretrizes da marca para materiais de marketing do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Padronize os ativos da marca usando o modelo de diretrizes da marca ClickUp

O modelo de diretrizes da marca ClickUp ajuda as equipes a manter a consistência em todos os materiais de marketing. Aplique-o para organizar as cores, a missão, as regras do logotipo, a tipografia e as diretrizes de uso da sua marca.

Todas as seções são claramente organizadas para facilitar a compreensão e a aplicação da identidade da sua marca. O layout editável no Whiteboards permite a colaboração em tempo real, facilitando o alinhamento das equipes internas e dos parceiros externos em relação aos padrões de design e mensagens.

📌 Ideal para: Designers e gerentes de marca que precisam documentar padrões visuais e de voz para ativos de marketing, garantindo a consistência da marca em todos os materiais.

12. Modelo de publicação nas redes sociais do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe, analise e lance conteúdos mais rapidamente utilizando o modelo de publicação nas redes sociais do ClickUp

O modelo de postagem em redes sociais do ClickUp simplifica o planejamento, a criação e a publicação de conteúdo em vários perfis sociais.

Este modelo está repleto de recursos necessários para profissionais de marketing: status como Em revisão ou Publicado, campos dedicados para hashtags, links e métricas de engajamento, além de indicadores visuais para acompanhar o que está pronto para ser publicado. Você pode criar visualizações personalizadas por canal — Facebook, Twitter, Pinterest — para que cada equipe trabalhe com os detalhes que são importantes para ela.

Os recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp, como datas de início e vencimento, estimativas de tempo e tarefas recorrentes, facilitam o agendamento preciso de publicações.

📌 Ideal para: Profissionais de marketing de redes sociais que planejam campanhas ou publicações pontuais e desejam redigir rascunhos, acompanhar aprovações e colaborar em recursos visuais.

O marketing ficou mais fácil com o ClickUp

Criar materiais de marketing pode rapidamente se transformar em uma confusão de prazos, revisões e detalhes perdidos. Mas e se não precisasse ser assim?

Entre no ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho.

Oferece modelos personalizáveis projetados para otimizar o processo de vendas e economizar seu tempo. Dessa forma, você pode se manter organizado, colaborar de forma integrada e produzir materiais de marketing profissionais sem complicações.

Os materiais de marketing não precisam ser complicados. Com os modelos, tudo funciona com um clique — você pode ficar por dentro das solicitações e acompanhar suas campanhas.

Os modelos de marketing do ClickUp tornam seu fluxo de trabalho perfeito. Eles ajudam você a gerenciar solicitações, acompanhar o progresso e manter todos alinhados. Você otimizará processos, reduzirá o tempo perdido com idas e vindas e gastará menos tempo organizando.

