os 10 melhores aplicativos de agendamento do Instagram para o crescimento nas redes sociais em 2025

Agradar o algoritmo do Instagram não é tarefa fácil, pois há vários fatores em jogo. Embora a qualidade e o formato do conteúdo sejam importantes, o horário da publicação também tem um impacto significativo no engajamento.

Somente os gerentes de redes sociais entendem a dificuldade de acordar de madrugada apenas para publicar um vídeo festivo. Em vez de se ajustar ao cronograma do Instagram, você pode usar aplicativos de agendamento do Instagram para controlar suas publicações e agendá-las de acordo com suas preferências.

Essas ferramentas são simples e convenientes, permitindo que você planeje calendários com antecedência e mantenha um fluxo completo de conteúdo. Para simplificar seu fluxo de trabalho, selecionamos uma lista dos melhores aplicativos de agendamento para Instagram e ferramentas de gerenciamento de redes sociais para você explorar.

Os melhores aplicativos de agendamento do Instagram em resumo

Aqui está uma breve descrição dos melhores aplicativos de agendamento para Instagram e seus pontos fortes:

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços ClickUp Planejamento de conteúdo e colaboração em equipe Insights de IA, quadros brancos + calendário, automações Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas Hootsuite Agendamento e análise de redes sociais Suporte para vários tipos de postagem, análises, legendas com IA, monitoramento de redes sociais Teste gratuito disponível; preços personalizados para empresas Buffer Agendamento simples e planejamento de conteúdo Agendamento de publicações com arrastar e soltar, legendas com IA, centro de engajamento Plano gratuito disponível; desbloqueie recursos avançados com planos pagos SocialBee Agendamento permanente e automação de conteúdo no Instagram Reciclagem de publicações, categorias de conteúdo, ferramentas de conteúdo com IA Teste gratuito disponível Mais tarde Planejamento e programação visual do Instagram Planejador de arrastar e soltar, legendas com IA, sugestões de melhores horários, link na biografia Teste gratuito disponível; preços personalizados para empresas Sprout Social Análises avançadas e colaboração em equipe Horários ideais para envio, acompanhamento de sentimentos, SproutLink, fluxos de trabalho de aprovação Teste gratuito disponível; preços personalizados para empresas Tailwind Otimização de hashtags e agendamento automatizado no Instagram SmartSchedule, localizador de hashtags, planejador de grade, Smart. bio Plano gratuito disponível; desbloqueie recursos avançados com planos pagos Sendible Agências e gerenciamento de várias contas Hashtags nos primeiros comentários, agendamento em massa, painéis de controle do cliente, relatórios Teste gratuito disponível SocialPilot Agências e pequenas e médias empresas preocupadas com o orçamento Agendamento em massa, legendas com IA, biblioteca de conteúdo, análises de marca branca Teste gratuito disponível Pallyy Gerenciamento de mídias sociais com foco no Instagram Pré-visualização em grade, hashtags com IA, agendamento do primeiro comentário, link na biografia Plano gratuito disponível; desbloqueie recursos avançados com planos pagos

O que você deve procurar em aplicativos de agendamento para Instagram

Uma coisa que eu adoraria ver nos aplicativos de agendamento é um melhor suporte a fusos horários... Seria muito legal se esses aplicativos tivessem integrações mais fáceis com diferentes plataformas sociais, para evitar a necessidade de uma ferramenta separada para cada uma.

Esses são todos os recursos que os gerentes de mídia social no Reddit esperam encontrar em um aplicativo de agendamento. Além disso, aqui estão alguns elementos fundamentais que os melhores aplicativos de agendamento para Instagram devem oferecer:

Arraste e solte facilmente as publicações para agendar , planeje com antecedência e gerencie seu feed do Instagram com uma visualização clara do calendário

Programe Stories do Instagram com precisão , assim como as publicações normais do Instagram

Veja exatamente como suas postagens, legendas e posts em carrossel aparecerão antes de publicar

Obtenha informações valiosas sobre curtidas, comentários, alcance e crescimento do número de seguidores para refinar sua estratégia de mídia social

Gerencie várias contas de redes sociais e programe publicações para outras plataformas de redes sociais a partir de um único painel

Se você tem uma equipe que gerencia o Instagram, não se esqueça de procurar fluxos de trabalho de aprovação

Os 10 melhores aplicativos de agendamento para Instagram

Aqui estão as principais ferramentas do Instagram que ajudam você a manter sua programação de postagens sem estresse.

1. ClickUp (a melhor ferramenta de planejamento de conteúdo e colaboração em equipe do Instagram)

Experimente o ClickUp gratuitamente Simplifique cada etapa da criação e distribuição de conteúdo para redes sociais com o ClickUp para equipes de marketing

Se os gerentes de mídia social pudessem criar a ferramenta perfeita de gerenciamento de projetos para o Instagram, ela seria muito parecida com o ClickUp. Isso porque o ClickUp combina planejamento de conteúdo, colaboração em equipe e IA em uma plataforma poderosa que funciona como um aplicativo completo para o trabalho.

Para entender melhor seus diferenciais, vamos examinar as diferentes etapas da criação de conteúdo para mídias sociais e como o ClickUp para equipes de marketing simplifica cada etapa:

Ideias de conteúdo: Criar conteúdo novo para o Instagram de forma consistente pode ser um desafio. Um processo de ideação sólido leva em consideração:

Entenda seu público: Com o que eles mais se envolvem?

Acompanhamento de tendências: O que está funcionando para os concorrentes e influenciadores?

Explore diferentes formatos: publicações em vídeo, publicações em carrossel, enquetes e stories

Reutilização de conteúdo: atualização e compartilhamento de publicações com bom desempenho

Para manter as ideias organizadas, ferramentas com inteligência artificial podem ajudar a pesquisar tendências, analisar o engajamento anterior e sugerir ideias de conteúdo que ressoam com seu público.

Por exemplo, o ClickUp Brain, o assistente de IA nativo e multifuncional do ClickUp, pode processar publicações nas redes sociais, avaliações online e insights dos consumidores para refinar sua estratégia de conteúdo e identificar lacunas que valem a pena explorar.

Crie o seu com o Brain Gere ideias de conteúdo, analise tendências e refine sua estratégia de mídia social usando o ClickUp Brain

Fluxo visual através de mapas mentais: depois de ter uma lista de ideias de conteúdo, visualizar as conexões entre elas pode ajudar a refinar seu plano. Os mapas mentais são uma ótima maneira de esboçar um fluxo de conteúdo, desde o brainstorming até a execução, e identificar conexões entre diferentes postagens do Instagram (por exemplo, vincular uma postagem a uma história relacionada no Instagram).

Em vez de usar caneta e papel, use os quadros brancos do ClickUp para criar mapas mentais com recurso de arrastar e soltar, adicionar conteúdo visual (e imagens geradas por IA) para apoiar suas ideias de postagem e colaborar em textos para redes sociais em tempo real. Isso facilita ver como diferentes partes do conteúdo se encaixam na sua estratégia geral.

Mapeie visualmente ideias de conteúdo, fluxos de trabalho e estruturas de campanha para um planejamento perfeito com o ClickUp Whiteboards

Estruturar um fluxo de trabalho baseado em tarefas: um fluxo de trabalho de conteúdo claro ajuda a acompanhar o progresso e agendar publicações no Instagram de forma eficiente.

Ferramentas de gerenciamento de projetos como o ClickUp Tasks permitem atribuir responsabilidades pela criação e distribuição de conteúdo, adicionar prazos e definir status personalizados no ClickUp (Em revisão, Precisa de edições, Aprovado). Isso garante que todas as publicações sejam revisadas e refinadas antes de serem publicadas.

Organize seu fluxo de trabalho de conteúdo com atribuições de tarefas, prazos e etapas de aprovação usando o ClickUp Tasks

💡 Dica profissional: se você estiver trabalhando em um documento compartilhado, o ClickUp Docs permite transformar feedbacks e comentários deixados pela sua equipe em tarefas acionáveis diretamente no documento, para facilitar o acompanhamento.

Organizar um calendário de conteúdo para redes sociais: um calendário de conteúdo ajuda as equipes a se manterem organizadas e evita correria de última hora.

Em vez de usar planilhas, um software de calendário de conteúdo visual — como o Calendário do ClickUp — permite que as equipes programem várias publicações, ajustem cronogramas e acompanhem o progresso em tempo real. Dessa forma, todos sabem o que está por vir e quando.

Planeje, programe e gerencie todo o seu fluxo de conteúdo com um calendário visual usando a Visualização de Calendário do ClickUp

Semelhante a um calendário de conteúdo, o modelo de programação de publicações nas redes sociais do ClickUp oferece uma estrutura organizada que ajuda os gerentes de redes sociais a manter a consistência.

Obtenha um modelo gratuito Aperfeiçoe sua estratégia de mídia social com base em insights em tempo real com o modelo de programação de publicações em mídias sociais da ClickUp

Ao permitir que você programe postagens com antecedência em várias plataformas, ele garante que seu conteúdo chegue ao público certo na hora certa. Além disso, com o acompanhamento e a análise de desempenho integrados, você pode refinar sua estratégia de mídia social com base em insights em tempo real.

Automatização de tarefas repetitivas: A automatização pode economizar horas de trabalho manual, permitindo que os profissionais de marketing se concentrem na criação de conteúdo em vez de tarefas administrativas. Considere automatizar:

Atribuição de tarefas (por exemplo, atribuir automaticamente um designer e um redator quando uma nova ideia de postagem é adicionada)

Aprovações de conteúdo (por exemplo, notificar editores quando um rascunho estiver pronto para revisão)

Agendamento de publicações (por exemplo, usando ferramentas de agendamento de redes sociais do Instagram para publicar conteúdo automaticamente)

Você pode fazer tudo isso com o ClickUp Automations — simplifique esses processos, reduza erros e mantenha seu trabalho fluindo sem problemas.

Automatize tarefas repetitivas nas redes sociais, como aprovações, atribuições e agendamento de publicações, para economizar tempo com o ClickUp Automations

Acompanhe o desempenho com análises: depois que seu conteúdo estiver no ar, acompanhar métricas de engajamento, como alcance e crescimento do número de seguidores, ajuda a melhorar estratégias futuras.

Os painéis do ClickUp exibem dados de desempenho em tempo real, facilitando o ajuste da sua abordagem com base no que está funcionando.

Acompanhe métricas de desempenho em tempo real e obtenha insights valiosos para otimizar seus esforços nas redes sociais configurando os painéis do ClickUp

Quer começar com vantagem? O modelo de mídia social do ClickUp funciona como um hub central para organizar, planejar e executar sua estratégia de mídia social com precisão. Experimente se quiser ficar à frente da concorrência e tomar decisões baseadas em dados sem esforço.

Melhores recursos do ClickUp

Gerencie conteúdo, programação e colaboração em um só lugar com insights baseados em IA para refinar sua estratégia de mídia social

Faça um brainstorming e organize ideias visualmente usando os quadros brancos do ClickUp para mapear campanhas e fluxos de trabalho

Facilite os fluxos de trabalho e o gerenciamento de tarefas com o ClickUp Tasks, definindo prazos, status e aprovações

Planeje e programe postagens sem esforço com a visualização de calendário do ClickUp para manter um feed consistente no Instagram

Automatize tarefas repetitivas, como aprovações, atribuições e publicações automáticas, para economizar tempo

📮ClickUp Insight: 37% dos nossos entrevistados usam IA para criação de conteúdo, incluindo redação, edição e e-mails. No entanto, esse processo geralmente envolve alternar entre diferentes ferramentas, como uma ferramenta de geração de conteúdo e seu espaço de trabalho. Com o ClickUp, você obtém assistência de redação com IA em todo o espaço de trabalho, incluindo e-mails, comentários, chats, documentos e muito mais, tudo isso mantendo o contexto de todo o seu espaço de trabalho.

Limitações do ClickUp

Requer tempo para aprender devido à sua personalização avançada

Ocasionalmente, apresenta tempos de carregamento lentos

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp

Em cada projeto, podem surgir problemas ou obstáculos que a equipe precisa superar, mas o ClickUp nos permite comunicar rapidamente com quem precisamos. As automações permitiram-nos transformar um processo muito desatualizado e demorado num processo mais rápido e preciso.

2. Hootsuite (Melhor para agendamento no Instagram e análise de redes sociais)

via Hootsuite

Os gerentes de redes sociais sabem que manter o cronograma de publicações, acompanhar o engajamento e responder às interações do público pode se tornar rapidamente uma tarefa exaustiva.

O Hootsuite compartilha essa responsabilidade, oferecendo um painel centralizado para agendar publicações, Stories, Reels e publicações em carrossel no Instagram. Ele também fornece análises para medir o desempenho.

Principais recursos do Hootsuite

Programe e gerencie o conteúdo do Instagram em um só lugar, desde Stories até Reels e posts em carrossel

Analise o desempenho com as análises do Instagram, identificando o conteúdo com melhor desempenho e otimizando as estratégias de engajamento

Use ferramentas com inteligência artificial, como o OwlyWriter AI, para gerar legendas e reutilizar conteúdo de maneira eficiente

Monitore tendências e concorrentes com a escuta social integrada para ficar à frente das mudanças do setor

Gerencie campanhas orgânicas e pagas lado a lado, facilitando o controle dos esforços de publicidade

Limitações do Hootsuite

O preço relativamente mais alto torna-o menos acessível para freelancers e pequenas empresas

Sua interface complexa requer tempo para ser totalmente compreendida e configurada de forma eficaz

Preços do Hootsuite

Profissional : US$ 99/mês por usuário

Equipe : US$ 249/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Hootsuite

G2 : 4,2/5 (mais de 5.500 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 3.700 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Hootsuite

Considerado um dos melhores aplicativos para agendamento, calendário e gerenciamento de contas nas redes sociais. Acho que o Hootsuite é mais voltado para grandes empresas. A desvantagem é que ele é caro em comparação com outros.

📖 Leia mais: Não tem certeza se o Hootsuite é a opção certa para você? Confira as melhores alternativas ao Hootsuite para descobrir ferramentas poderosas de gerenciamento de redes sociais que oferecem agendamento mais inteligente, análises mais detalhadas e melhor colaboração.

3. Buffer (ideal para agendamento simples no Instagram e planejamento de conteúdo)

via Buffer

Nem todo gestor de redes sociais precisa de uma ferramenta de agendamento super complexa — às vezes, a simplicidade é a chave. O Buffer foca em agendar posts no Instagram de forma fácil, permitindo que os usuários planejem posts, Reels, Stories e posts em carrossel sem precisar de um diploma em marketing.

Sua interface intuitiva é ideal para profissionais de marketing independentes, pequenas empresas e criadores que buscam uma maneira simples de programar e acompanhar o conteúdo do Instagram.

Principais recursos do Buffer

Agende e publique automaticamente posts, Stories e Reels no Instagram com uma interface simples de arrastar e soltar

Acompanhe o engajamento com as análises do Instagram, ajudando a identificar o conteúdo com melhor desempenho e os horários ideais para postagem

Use o assistente de IA do Buffer para gerar legendas, debater ideias e refinar o conteúdo

Gerencie comentários do Instagram e do Facebook em um só lugar, facilitando a resposta ao seu público

Salve e organize ideias de conteúdo em um hub central para futuras publicações e campanhas

Limitações do Buffer

Análises limitadas e monitoramento de redes sociais tornam-no menos adequado para análises aprofundadas da concorrência

As opções básicas de automação exigem intervenção manual para algumas tarefas, em comparação com ferramentas de agendamento mais avançadas

Preços do Buffer

Gratuito

Essenciais : US$ 6/mês por canal

Equipe: US$ 12/mês por canal

Avaliações e comentários do Buffer

G2 : 4,3/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.400 avaliações)

👀 Você sabia? O Instagram não foi originalmente projetado com o agendamento em mente. Isso mudou em janeiro de 2018, quando o Instagram habilitou oficialmente a publicação automática para contas comerciais por meio da API Graph. Antes dessa atualização, ferramentas de agendamento como Later e Buffer precisavam contar com notificações push para lembrar os usuários de postar manualmente.

4. SocialBee (ideal para agendamento de conteúdo permanente no Instagram)

via SocialBee

Manter uma conta no Instagram ativa requer postagens consistentes, mas nem todo o conteúdo precisa ser criado do zero todas as vezes. A SocialBee é especializada em reciclar conteúdo atemporal.

Veja como funciona: a ferramenta permite que você programe postagens no Instagram uma vez e elas sejam republicadas automaticamente ao longo do tempo. Isso é especialmente útil para marcas e empresas que desejam maximizar o engajamento com o mínimo de esforço.

Melhores recursos do SocialBee

Automatize a programação de conteúdo atemporal reciclando postagens para manter seu feed ativo

Organize as publicações com categorias de conteúdo, garantindo uma mistura equilibrada de diferentes tipos de conteúdo

Agende Stories, Reels e posts em carrossel no Instagram com opções flexíveis de horários

Use legendas e imagens geradas por IA para acelerar o processo de criação de conteúdo

Visualize o layout da sua grade do Instagram para manter um feed consistente e visualmente atraente

Limitações do SocialBee

Análises limitadas e acompanhamento do engajamento tornam mais difícil medir o desempenho das publicações em profundidade

Sem recursos avançados de monitoramento de redes sociais, que restringem o rastreamento de concorrentes e a análise de tendências

Preços do SocialBee

Bootstrap : US$ 29/mês por usuário

Accelerate : US$ 49/mês por usuário

Pro: US$ 99/mês

Avaliações e comentários do SocialBee

G2 : 4,8/5 (mais de 430 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 35 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o SocialBee

Gosto da possibilidade de publicar em várias plataformas a partir de um único lugar. O painel de controle avisa se você precisa fazer alterações para cumprir as regras de determinados canais. Começar foi muito fácil também. Depois de conectar suas contas, você está pronto para começar a publicar seu conteúdo.

5. Later (ideal para planeamento e agendamento visual no Instagram)

via Later

Se a estética do Instagram é importante para a sua marca, o Later oferece um planejador visual do tipo arrastar e soltar para ajudar a criar um feed consistente.

Ele foi projetado principalmente para usuários do Instagram e simplifica o planejamento de conteúdo com publicação automática de posts, Stories, carrosséis e Reels.

A ferramenta também oferece sugestões de hashtags, insights sobre o melhor horário para publicar e um redator de legendas com IA.

Melhores recursos do Later

Planeje e programe visualmente as publicações no Instagram usando um calendário de arrastar e soltar

Publique automaticamente imagens individuais, carrosséis, Stories e Reels para manter a consistência

Otimize o desempenho do conteúdo com análises, sugestões de hashtags e melhores horários para postagem

Use a criação de legendas com IA para acelerar a criação de conteúdo

O recurso Link na Bio direciona o tráfego para sites, lojas online e blogs

Limitações posteriores

Recursos limitados de engajamento dificultam o gerenciamento das interações no Instagram

Sem ferramentas de monitoramento de redes sociais para rastrear menções à marca e insights da concorrência

Preços posteriores

Starter : US$ 25/mês por usuário

Crescimento : US$ 45/mês

Avançado : US$ 80/mês

Agência : US$ 200/mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários posteriores

G2 : 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 390 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Later

Gosto da visualização completa do calendário com o conteúdo da semana. Também acho a página de análises muito útil para quando estou fazendo minha análise mensal do desempenho do conteúdo.

6. Sprout Social (ideal para análises avançadas e colaboração em equipe)

via Sprout Social

Embora o Sprout Social seja caro, é uma opção premium que oferece análises detalhadas, insights baseados em IA e colaboração perfeita entre equipes.

Você obtém agendamento multiplataforma, fluxos de trabalho de aprovação de conteúdo, monitoramento de redes sociais e análise do sentimento do público, tornando-o uma excelente opção para marcas com operações complexas nas redes sociais.

Principais recursos do Sprout Social

Melhore as legendas e ideias de postagem com sugestões de conteúdo baseadas em IA

Acompanhe conversas, menções à marca e a opinião do público usando ferramentas avançadas de monitoramento de redes sociais

Preveja o melhor momento para publicar com o recurso Optimal Send Times, com base em dados de engajamento

Analise insights do público e o desempenho das campanhas com análises detalhadas e relatórios personalizados

Colabore de forma eficiente usando recursos de equipe, como fluxos de trabalho de aprovação e marcação de mensagens

Direcione o tráfego do site diretamente do Instagram com o SproutLink (ferramenta de link na biografia)

Limitações do Sprout Social

O preço relativamente mais alto torna-o menos ideal para empreendedores individuais ou pequenas empresas

O modelo de preços por usuário pode se tornar caro à medida que sua equipe cresce

Curva de aprendizado íngreme devido ao seu amplo conjunto de recursos

Preços do Sprout Social

Padrão : US$ 249/mês por usuário

Profissional : US$ 399/mês por usuário

Avançado : US$ 499/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Sprout Social

G2 : 4,4/5 (mais de 3.837 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 595 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Sprout Social

Usei o Sproutsocial em duas empresas diferentes e vou usá-lo novamente na minha própria agência digital. É uma ótima ferramenta para organizar, programar e publicar mensagens sociais.

📖 Leia mais: Melhores alternativas ao Sprout Social

7. Tailwind (ideal para agendamento automatizado no Instagram e otimização de hashtags)

via Tailwind

Se você está procurando uma ferramenta de agendamento para o Instagram que ajude em mais do que apenas publicar, vale a pena considerar o Tailwind. Essa ferramenta oferece agendamento inteligente, recomendações de hashtags e planejamento de conteúdo visual.

Um recurso realmente útil: o SmartSchedule do Tailwind encontra automaticamente os melhores horários para publicar com base na atividade do público.

Principais recursos do Tailwind

Publique posts, Stories e carrosséis no Instagram automaticamente, reduzindo a necessidade de postagem manual

Encontre e programe hashtags automaticamente com o Hashtag Finder da Tailwind para aumentar a visibilidade das publicações

Planeje visualmente e visualize seu feed usando a grade de arrastar e soltar para obter uma estética coesa no Instagram

Otimize sua programação de postagens com o SmartSchedule, que determina os melhores horários para engajamento

Aumente o tráfego com o Smart Bio, uma ferramenta de link na biografia que se atualiza automaticamente e conecta postagens a conteúdos importantes

Limitações do Tailwind

As restrições de publicação automática exigem a publicação manual de publicações com várias imagens

As análises básicas não têm a profundidade das informações disponíveis em outras ferramentas de agendamento do Instagram

Preços do Tailwind

Gratuito para sempre

Pro : US$ 24,99/mês por usuário

Avançado : US$ 49,99/mês

Máximo: US$ 99,99/mês

Avaliações e comentários sobre o Tailwind

G2 : 4,3/5 (mais de 130 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

📖 Leia também: Modelos gratuitos de calendário de redes sociais no Google Sheets

8. Sendible (ideal para agências e colaboração em equipe)

via Sendible

Uma coisa com que a maioria dos gerentes de mídia social está familiarizada é gerenciar várias contas de mídia social. Isso traz a responsabilidade adicional de coordenar equipes e acompanhar o desempenho, o que pode rapidamente se tornar algo exaustivo.

Projetado com agências e equipes de marketing em mente, o Sendible oferece um painel unificado para agendar postagens no Instagram, monitorar o engajamento e gerar relatórios detalhados.

Melhores recursos do Sendible

Programe e publique automaticamente conteúdo no Instagram, incluindo Stories, carrosséis e hashtags no primeiro comentário

Gerencie várias contas com eficiência com fluxos de trabalho de aprovação e painéis de controle do cliente, perfeito para agências

Monitore comentários e mensagens do Instagram em tempo real, atribuindo-os aos membros da equipe para respostas mais rápidas

Gere relatórios automatizados e acompanhe o desempenho, oferecendo análises profissionais com personalização da marca

Importe conteúdo em massa e crie filas para automatizar a republicação de conteúdo atemporal sem intervenção manual

Limitações do Sendible

Requer a criação manual de publicações devido à falta de geração de legendas ou conteúdo com IA

Carece de ferramentas avançadas de monitoramento de redes sociais, o que torna o acompanhamento da concorrência menos robusto do que algumas alternativas

Preços do Sendible

Criador : US$ 29/mês por usuário

Traction : US$ 89/mês

Escala : US$ 199/mês

Avançado : US$ 299/mês

Empresa: US$ 750/mês

Avaliações e comentários do Sendible

G2 : 4,5/5 (mais de 880 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 130 avaliações)

📖 Leia também: Os melhores agendadores do Instagram para o crescimento nas redes sociais

9. SocialPilot (ideal para agências e pequenas e médias empresas preocupadas com o orçamento)

via SocialPilot

Procurando uma ferramenta de gerenciamento de redes sociais econômica, mas poderosa? O SocialPilot foi projetado para agências, pequenas empresas e empreendedores individuais que precisam de um agendador rico em recursos.

Em comparação com concorrentes como o Hootsuite, o SocialPilot oferece recursos semelhantes por uma fração do custo. Ele oferece ferramentas fáceis de usar para programação, análise e colaboração em equipe.

Principais recursos do SocialPilot

Programe todos os tipos de conteúdo do Instagram (publicações, reels, stories e carrosséis) com facilidade

Gere legendas envolventes e sugestões de hashtags usando o AI Pilot

Automatize a programação do primeiro comentário para manter as legendas organizadas e aumentar o alcance

Acesse publicações reutilizáveis instantaneamente com a Biblioteca de Conteúdo, economizando tempo na criação de conteúdo

Envie até 500 publicações de uma só vez com o agendamento em massa

Analise o desempenho com análises e relatórios avançados, incluindo branding de marca branca para agências

Gerencie mensagens e comentários no Facebook, Instagram, LinkedIn e Google Business com a Caixa de entrada social

Limitações do SocialPilot

Sem publicação automática no TikTok

Não possui recursos avançados de monitoramento de redes sociais para monitorar marcas

Menos integrações de terceiros em comparação com concorrentes como o Hootsuite

Preços do SocialPilot

Essentials : US$ 30/mês

Padrão : US$ 50/mês

Premium : US$ 100/mês

Ultimate: US$ 200/mês

Avaliações e comentários do SocialPilot

G2 : 4,5/5 (mais de 820 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 370 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o SocialPilot

É muito fácil conectar nossas contas e programar nossas publicações! Foi fácil implementar com nossa equipe e nossos usuários. Publicamos em mais de 75 contas sociais por semana, então ter uma ferramenta fácil de usar é extremamente útil.

📖 Leia também: As melhores ferramentas de gerenciamento de redes sociais para agências

10. Pallyy (Melhor para gerenciamento de mídias sociais com foco no Instagram)

via Pally

Se a sua estratégia de mídia social gira em torno do Instagram, o Pallyy é uma alternativa poderosa e econômica às ferramentas tradicionais de gerenciamento de mídia social.

Originalmente criado como uma ferramenta de análise do Instagram, o Pallyy evoluiu para um agendador de mídias sociais completo, com recursos robustos de planejamento de conteúdo visual.

Melhores recursos do Pallyy

Navegue por uma interface simples e intuitiva com um calendário de conteúdo do tipo arrastar e soltar

Gere legendas e hashtags otimizadas com ferramentas alimentadas por IA

Visualize sua grade do Instagram para organizar as publicações antes de publicá-las

Programe os primeiros comentários para adicionar hashtags sem sobrecarregar as legendas

Monitore o engajamento, as publicações e o crescimento dos concorrentes com o rastreamento do Instagram

Receba relatórios automáticos enviados diretamente para o seu e-mail (diariamente, semanalmente ou mensalmente)

Crie uma página de destino personalizada com links rastreáveis usando a ferramenta Bio Link

Limitações do Pallyy

Melhor para o Instagram — as análises para outras plataformas são menos detalhadas

Não possui recursos avançados de automação (por exemplo, reciclagem de publicações, sugestões de publicações geradas por IA)

Sem opção de marca branca para agências que precisam de branding personalizado

Preços do Pallyy

Gratuito para sempre

Plano Premium : US$ 25/mês por usuário

Plano para equipes: US$ 29/mês por usuário

Avaliações e comentários do Pallyy

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: 4,7/5 (mais de 65 avaliações)

📖 Leia mais: Está com dificuldades para gerenciar as interações com os clientes em várias plataformas? Explore estas melhores ferramentas de CRM para redes sociais para otimizar o engajamento, acompanhar conversas e construir relacionamentos duradouros.

Aqui estão três ferramentas adicionais que podem melhorar o gerenciamento do seu conteúdo nas redes sociais e o envolvimento dos clientes:

CoSchedule : ajuda equipes de marketing a planejar, organizar e automatizar o conteúdo de mídias sociais, além de publicações em blogs e campanhas por e-mail, por meio de seu calendário de marketing e plataforma de agendamento. : ajuda equipes de marketing a planejar, organizar e automatizar o conteúdo de mídias sociais, além de publicações em blogs e campanhas por e-mail, por meio de seu calendário de marketing e plataforma de agendamento.

Loomly : automatiza a publicação para ajudar as empresas a manter uma presença online consistente. Também oferece visualizações prévias do conteúdo e armazena ideias para publicações. : automatiza a publicação para ajudar as empresas a manter uma presença online consistente. Também oferece visualizações prévias do conteúdo e armazena ideias para publicações.

eClincher : Oferece planejamento visual em calendário e agendamento inteligente para otimizar os horários de publicação, além de uma ferramenta de engajamento com automação de filas. : Oferece planejamento visual em calendário e agendamento inteligente para otimizar os horários de publicação, além de uma ferramenta de engajamento com automação de filas.

🧠 Curiosidade: a primeira foto postada no Instagram, pelo cofundador Kevin Systrom em julho de 2010, era de um cachorro e um pé (pertencente à sua namorada, Nicole) e tinha a legenda "teste".

Programe com o ClickUp para um crescimento instantâneo no Instagram

Embora os aplicativos de agendamento do Instagram que discutimos tenham seus pontos fortes exclusivos, o ClickUp se destaca por reduzir a necessidade de alternar entre aplicativos. Os usuários ficam satisfeitos ao encontrar todos os recursos de que precisam em um só lugar. E o impacto?

Pergunte a Anna Shelton, gerente de experiência de membros do ICPSR, Universidade de Michigan:

Nossa equipe cuida de tudo, desde design gráfico até vendas, mídias sociais e eventos. Precisávamos de uma ferramenta que pudesse organizar o trabalho em vários canais, como Slack e Jira. Depois de tentar outros produtos, encontramos o ClickUp e nunca mais mudamos!

Com insights baseados em IA, um calendário de conteúdo visual, fluxos de trabalho automatizados e colaboração em equipe integrada, o ClickUp simplifica o agendamento, o planejamento de conteúdo e o acompanhamento do desempenho.

Pronto para fazer sua conta do Instagram crescer mais rápido? Cadastre-se hoje mesmo no ClickUp!