As 10 principais alternativas e concorrentes do DingTalk em 2025

É segunda-feira de manhã e você está brincando de detetive digital, tentando encontrar aquele arquivo importante que Jane compartilhou.

Foi no Slack? No e-mail? Antes que você perceba, você gastou 30 minutos no equivalente corporativo de procurar suas chaves.

Mas você não está sozinho - 83% dos trabalhadores do conhecimento dependem principalmente de e-mail e bate-papo para a comunicação da equipe. Entretanto, quase 60% de seu dia de trabalho é perdido alternando entre essas ferramentas e buscando informações.

A plataforma de colaboração certa mantém sua equipe conectada, as tarefas organizadas e sua sanidade mental intacta. Se o DingTalk não está atendendo a essas necessidades, você está no lugar certo.

Vamos explorar as principais alternativas do DingTalk que podem ajudá-lo a trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil.

E se você estiver procurando uma ferramenta que funcione de forma tão inteligente que talvez seja mais inteligente que você, dê uma olhada no primeiro nome da nossa lista: ClickUp.

resumo de 60 segundos Escolha entre essas 10 melhores alternativas ao Dingtalk para colaborar melhor! Ferramenta Melhor para Principais recursos Preços ClickUp Gerenciamento de projetos e tarefas com comunicação integrada Assistente com inteligência artificial, comentários atribuíveis, documentos em tempo real + bate-papo Gratuito, US$ 7 a US$ 12/usuário/mês; Enterprise: Personalizado; Brain: +$7 Reuniões com Zoom Colaboração em equipe virtual de alta qualidade Resumos de reuniões com IA, salas de descanso, legendas em vários idiomas Gratuito, $15. 99-$21. 99/usuário/mês Microsoft Teams Usuários do Microsoft 365 Co-edição de documentos do Office, sincronização do Teams + Outlook, canais compartilhados com clientes Gratuito; US$ 4 a US$ 22/usuário/mês (por meio de planos do Microsoft 365) Preguiça Comunicação + colaboração em ritmo acelerado Canais, chamadas de áudio/vídeo, resumos de mensagens Gratuito, $8. 75-$15/usuário/mês; Enterprise: Personalizado Rocket. Chat Organizações que priorizam a segurança Código aberto, mensagens criptografadas, suporte omnichannel Gratuito; Pro/Enterprise: Personalizado Brosix Mensagens comerciais instantâneas seguras Mensagens P2P criptografadas, compartilhamento de tela, quadros interativos Gratuito, US$ 5 a US$ 8/usuário/mês Mensageiro Troop Controle granular + comunicação segura em equipe Forkout de mensagens em massa, notas urgentes, codificação colaborativa $2. 5-$24/usuário/mês Bloqueio Comunicação simples para pequenas e médias empresas Canais públicos/privados, chamadas de vídeo, acesso de convidados externos Gratuito, US$ 6/usuário/mês; Enterprise: Personalizado Trello Gerenciamento de produtividade visual Quadros de arrastar e soltar, automação (Butler), vários modos de exibição Gratuito, US$ 5 a US$ 10/usuário/mês; Enterprise: Personalizado Observação Suíte de produtividade completa Mensagens em tempo real, documentos colaborativos, transcrição automática + tradução Gratuito, US$ 12/usuário/mês; Enterprise: Personalizado

O que é o DingTalk?

O DingTalk é uma plataforma de colaboração desenvolvida pelo Alibaba Group que facilita a comunicação móvel e empresarial. Ele combina mensagens de negócios, videoconferência, gerenciamento de tarefas e outras ferramentas de produtividade em uma única plataforma.

O DingTalk foi projetado para simplificar a comunicação móvel entre equipes, o que o torna uma opção popular para empresas que buscam aprimorar sua comunicação interna. Embora seja popular na Ásia, muitas equipes globais buscam alternativas devido à limitação dos recursos internacionais e da localização dos servidores.

fato divertido: o DingTalk viu um aumento de usuários durante o aumento do trabalho remoto no início de 2020 e atingiu uma base de usuários de 700 milhões nos próximos anos.

O que você deve procurar em uma alternativa ao Dingtalk?

Então, você está pronto para abandonar as limitações e encontrar uma plataforma de colaboração que se adapte à sua equipe. Aqui está o que você deve procurar:

Comunicação fácil: A comunicação eficiente da equipe é a espinha dorsal de qualquer empresa bem-sucedida. Procure recursos como mensagens instantâneas, bate-papos em grupo e chamadas de vídeo que facilitem a comunicação móvel e ofereçam suporte à comunicação de voz instantânea

Colaboração eficiente: Uma boa plataforma deve fornecer ferramentas de colaboração confiáveis, como compartilhamento de arquivos, gerenciamento de tarefas e compartilhamento de tela

Segurança forte: Ninguém quer que os segredos de sua empresa vazem como uma reviravolta em um reality show. Priorize a criptografia de ponta a ponta para chamadas de voz e vídeo, juntamente com mensagens seguras e proteção de dados empresariais

Gerenciamento robusto de projetos: Sua plataforma de comunicação deve ajudar a gerenciar tarefas, organizar documentos e manter os projetos em dia

Integrações perfeitas: Você precisa de uma plataforma que se conecte facilmente com outras ferramentas comerciais essenciais, como seu CRM ou calendário

Interface fácil de usar: Ninguém tem tempo para decodificar uma plataforma que parece ter sido projetada por um cientista de foguetes. Ela deve ser intuitiva, permitindo que sua equipe a utilize sem um PhD em engenharia de software

Dica profissional: Crie um modelo de plano de comunicação descrevendo as necessidades de sua equipe e os requisitos da estratégia de colaboração antes de escolher uma plataforma. Isso ajudará você a estar na mesma página e a escolher a ferramenta mais eficaz que apoie - e não atrapalhe - o trabalho.

As 10 melhores alternativas ao Dingtalk

Agora que você já sabe o que procurar, vamos para a parte divertida e encontrar uma ferramenta de colaboração que funcione para você!

Experimente o ClickUp Chat Converse, compartilhe arquivos e acompanhe tarefas em um só lugar com o ClickUp Chat

O campeão indiscutível dos espaços de trabalho unificados é o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho. Ele mantém sua comunicação, tarefas e documentos perfeitamente sincronizados.

Use o ClickUp Chat para manter as conversas vinculadas a seus projetos, tarefas e documentos para fins de contexto, para que você nunca precise perguntar: "Você pode me enviar esse link novamente? " Você pode criar tarefas a partir de mensagens com um clique e até mesmo atribuir itens de ação para acompanhamentos rápidos sem sair do canal ou da janela de DM.

Precisa envolver alguém em uma tarefa específica ou destacar uma atualização importante, certificando-se de que ele a reconheça? Basta deixar um comentário e atribuí-lo a essa pessoa com o ClickUp Assigned Comments.

Simplifique seu fluxo de trabalho com o ClickUp Tasks que se conecta automaticamente a seus documentos, chats e reuniões

Diga adeus às notas adesivas e planilhas para gerenciar tarefas. O ClickUp Tasks permite que você divida todos os seus grandes projetos em etapas gerenciáveis, com listas de verificação de tarefas personalizáveis, rastreadores de progresso e prazos.

Você também pode adicionar descrições de tarefas, compartilhar links e outros detalhes em campos personalizados e anexar documentos relevantes às tarefas. Agora, tudo relacionado à tarefa está exatamente onde você precisa.

Transforme ideias dispersas em planos acionáveis com os quadros brancos ClickUp

Quando chega a hora do brainstorming, o ClickUp Whiteboards e o ClickUp Mind Maps oferecem uma tela digital para esboçar ideias. Você pode usar esses recursos para projetar de forma colaborativa quadros de visão, planos de ação e muito mais em tempo real.

Seja coautor de documentos comerciais, edite-os e receba feedback instantaneamente com o ClickUp Docs

Crie, compartilhe e colabore em documentos usando o ClickUp Docs. Com o Live Collaboration Detection do ClickUp, você também verá quando os colegas de equipe editarem o conteúdo ou adicionarem comentários.

Mostre, não conte, gravando vídeos rápidos de narração com o ClickUp Clips

Para aqueles momentos em que as palavras não são suficientes, o ClickUp Clips permite gravar sua tela com narrações. Eles são perfeitos para compartilhar tutoriais rápidos ou explicar conceitos complexos.

E aqui está o verdadeiro divisor de águas: ClickUp Brain, seu assistente de trabalho com tecnologia de IA. Use-o para escrever relatórios, resumir documentos longos ou tópicos de atividades e ligar os pontos entre conversas e tarefas que você nem sabia que estavam relacionadas.

Extraia informações de seu espaço de trabalho instantaneamente com o ClickUp Brain

É muita coisa para entender, certo? Não há problema se você não quiser reinventar a roda. Basta pegar um modelo da biblioteca de modelos do ClickUp, personalizá-lo de acordo com suas necessidades e pronto.

Por exemplo, o modelo de quadro branco do plano de comunicação ClickUp ajuda a simplificar as mensagens, garantindo que todos os envolvidos recebam as informações certas no momento certo.

Obter modelo gratuito Comunique-se de forma eficiente com todas as partes interessadas com o modelo de quadro branco do Plano de Comunicações ClickUp

Veja o que você pode fazer com ele:

Mantenha seus funcionários e a gerência informados sobre atualizações críticas

Descreva os objetivos e as principais mensagens para maior clareza e consistência

Use e-mails, mensagens instantâneas e reuniões em toda a empresa para melhorar a comunicação

Defina frequências de comunicação para manter todos informados

Esse modelo permite que você mantenha a transparência, reduza a falta de comunicação e crie uma equipe multifuncional.

Suponha que você esteja procurando um modelo de colaboração em equipe mais detalhado que o ajude a definir funções, estabelecer cronogramas de reuniões e permitir check-ins regulares. Nesse caso, o modelo ClickUp Team Communication and Meeting Matrix Template é para você!

Melhores recursos do ClickUp

Atribua comentários, @mencione colegas de equipe e obtenha aprovações instantâneas sem cadeias intermináveis de e-mails

Converse com colegas de equipe sem sair do ClickUp ou se afogar em várias guias e ferramentas

Grave sua tela (com narração!) e explique ideias complexas visualmente em vez de digitar mensagens longas

Crie, atribua e acompanhe tarefas facilmente com os recursos avançados de gerenciamento de tarefas do ClickUp

Crie conteúdo, faça brainstorming de ideias e extraia detalhes sobre suas tarefas e documentos no ClickUp usando IA integrada

Integre todas as suas plataformas, como Google Sheets, CRMs e mais de 1.000 aplicativos, em um único espaço de trabalho usando as integrações do ClickUp

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado inicial para novos usuários

O ClickUp Brain está disponível somente em planos pagos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Empresarial : uS$ 12/mês por usuário

Empresa : Preços personalizados

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp

Nossa produtividade global aumentou significativamente desde que implementamos o ClickUp. Atualmente, temos mais de 50 usuários em 5 continentes que colaboram entre si em projetos muito detalhados. Isso nos permitiu reduzir bastante o tempo de entrega dos projetos.

Nossa produtividade global aumentou significativamente desde que implementamos o ClickUp. Atualmente, temos mais de 50 usuários em 5 continentes que colaboram entre si em projetos muito detalhados. Isso nos permitiu reduzir bastante o tempo de entrega dos projetos.

📮 Insight do ClickUp: As equipes de baixo desempenho têm 4 vezes mais probabilidade de lidar com mais de 15 ferramentas, enquanto as equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papo e chamadas em uma única plataforma, completa com fluxos de trabalho com tecnologia de IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que importa, enquanto a IA cuida do resto.

2. Zoom Meetings (melhor para colaboração em equipe virtual de alta qualidade)

via Zo om

Enquanto todos se lançaram na ativação do bate-papo por vídeo instantâneo em 2020, o Zoom se manteve à frente, transformando-se de uma simples ferramenta de reunião em uma potência de colaboração completa.

O AI Companion faz anotações para que você não precise fazê-las e a qualidade HD faz com que você tenha uma boa aparência mesmo nas manhãs de segunda-feira. O Zoom domina a arte de reunir equipes virtualmente.

Melhores recursos do Zoom Meetings

Automatize resumos de reuniões, itens de ação e agendas

Organize discussões em grupos menores em reuniões maiores

Colabore no conteúdo com discussões em tempo real e whiteboarding

Acesse legendas em vários idiomas para equipes globais

Limitações do Zoom Meetings

A qualidade de vídeo e áudio pode ser prejudicada em ambientes com pouca largura de banda

A legenda ao vivo ainda não é totalmente eficiente

Preços do Zoom Meetings

Básico: Gratuito para sempre

Profissional: US$ 15,99/mês por usuário

Negócios: US$ 21,99/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o Zoom Meetings

G2: 4. 5/5 (mais de 56.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 14.000 avaliações)

fato divertido: As reuniões presenciais caíram de 63% em 2019 para 33% em 2021, à medida que mais pessoas passaram a usar chamadas de áudio e vídeo, graças às mudanças demográficas da força de trabalho.

Leia também: Modelos gratuitos de quadro interativo para Zoom e ClickUp

3. Microsoft Teams (melhor para usuários do Microsoft 365)

via Microsoft Teams

Se o Microsoft Office tivesse uma rede social, ela seria o Teams. Enquanto outras plataformas se integram às suas ferramentas favoritas, o Teams nasceu na família Microsoft - e isso é visível. Pense nele como o hub central onde todos os seus aplicativos do Microsoft 365 se unem para melhorar a colaboração no local de trabalho.

Seja na coautoria de uma apresentação do PowerPoint ou no agendamento de reuniões pelo Outlook, essa plataforma de mensagens perfeitamente integrada faz com que tudo pareça estar acontecendo em um único espaço de trabalho.

Melhores recursos do Microsoft Teams

Co-edite documentos diretamente no Teams com atualizações ao vivo

Aproveite as ferramentas integradas, como o PowerPoint Live, o Microsoft Whiteboard e as anotações geradas por IA

Trabalhe com clientes e parceiros externos em canais de comunicação compartilhados

Sincronização perfeita com o Outlook, SharePoint e OneDrive para um fluxo de trabalho totalmente unificado

Limitações do Microsoft Teams

Não possui calendários de grupo e listas de distribuição integrados

O desempenho pode ficar defasado durante grandes reuniões

Preços do Microsoft Teams

Gratuito para sempre

Microsoft 365 Personal: US$ 9,99/mês

Família Microsoft 365: US$ 12,99/mês

Microsoft Teams Essentials: US$ 4/mês por usuário

Microsoft 365 Business Basic: US$ 6/mês por usuário

Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,50/mês por usuário

Microsoft 365 Business Premium: US$ 22/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Microsoft Teams

G2: 4. 4/5 (mais de 15.500 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 9.500 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Teams

No geral, gostei muito de usar o Teams! Gosto muito da forma como os bate-papos são organizados, com mensagens e arquivos agrupados, e com os diferentes grupos de equipes para tornar as mensagens mais claras. Gostaria que houvesse uma funcionalidade de pesquisa mais avançada. Como no Outlook - pesquisa por data, nomes, palavras exatas ou não exatas, etc

No geral, gostei muito de usar o Teams! Gosto muito da forma como os bate-papos são organizados, com mensagens e arquivos agrupados, e com os diferentes grupos de equipes para tornar as mensagens mais claras. Gostaria que houvesse uma funcionalidade de pesquisa mais avançada. Como no Outlook - pesquisa por data, nomes, palavras exatas ou não exatas, etc

4. Slack (melhor para comunicação e colaboração em ritmo acelerado)

via Slack

Lembra-se das mensagens instantâneas do início dos anos 2000? O Slack é assim, mas melhor. Ele transformou o bate-papo em uma ferramenta de trabalho legítima, tornando-o uma das alternativas de e-mail mais populares.

Com canais para todos os tópicos imagináveis (sim, incluindo aquele canal #random em que as pessoas compartilham memes de gatos), o Slack dominou a arte de manter as conversas organizadas e, ao mesmo tempo, ser divertido de usar.

Melhores recursos do Slack

Organize discussões por projeto, equipe ou tópico com canais públicos e privados

Colabore de forma segura com parceiros externos em canais compartilhados

Obtenha resumos automatizados da atividade do canal

Participe de chamadas rápidas de áudio ou vídeo ou compartilhe mensagens gravadas

Limitações do Slack

Atingir o limite de 10.000 mensagens no plano gratuito torna indisponíveis as mensagens mais antigas

O fluxo constante de mensagens pode parecer esmagador

Visão do ClickUp: Cerca de 41% dos profissionais preferem mensagens instantâneas para a comunicação da equipe. Embora ofereça trocas rápidas e eficientes, as mensagens geralmente são espalhadas por vários canais, tópicos ou mensagens diretas, dificultando a recuperação de informações posteriormente. Com uma solução integrada como o ClickUp Chat, seus tópicos de bate-papo são mapeados para projetos e tarefas específicos, mantendo suas conversas no contexto e prontamente disponíveis.

Preços do Slack

Gratuito para sempre

Plano profissional: US$ 8,75/mês por usuário

Plano Business+: US$ 15/mês por usuário

Plano Enterprise Drid: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Slack

G2: 4. 5/5 (mais de 33.500 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 23.500 avaliações)

Leia também: Modelos gratuitos do Slack para melhorar seu fluxo de trabalho

5. Rocket. Chat (melhor para organizações que priorizam a segurança)

Criada para organizações que levam a segurança dos dados tão a sério quanto a xícara de café da manhã, essa plataforma de mensagens de código aberto oferece todas as ferramentas de comunicação de que você precisa, mantendo suas conversas seguras.

O Rocket.Chat combina bate-papo em tempo real, chamadas VoIP, reuniões por vídeo e comunicação omnicanal com segurança de nível empresarial.

Rocket. Chat

Comunique-se por meio de bate-papo, voz e chamadas de vídeo, garantindo uma colaboração sem esforço em qualquer lugar

Crie canais públicos ou privados e organize discussões por projeto ou tópico

Integre interações com clientes no WhatsApp, bate-papo ao vivo, SMS e muito mais

Modifique fluxos de trabalho, adicione integrações ou desenvolva aplicativos personalizados para obter funcionalidade sob medida

Foguete. Chat

A personalização extensiva pode exigir tempo e conhecimento técnico

A interface pode parecer menos intuitiva do que outras plataformas de colaboração

Rocket. Chat

Início: Gratuito para sempre

Profissional: Preços personalizados

Empresa: Preços personalizados

Rocket. Chat classificações e comentários

G2: 4. 2/5 (mais de 300 avaliações)

Capítulo: 4. 3/5 (mais de 150 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Rocket. Bate-papo

O bate-papo do Rocket. foi muito bom no início da pandemia, eu o implementei para uma equipe de 20 pessoas e ele tornou o WFH muito mais suportável. Desde então, houve um grande esforço para oferecer recursos premium que variavam de irritantes a inaceitáveis.

O bate-papo do Rocket. foi muito bom no início da pandemia, eu o implementei para uma equipe de 20 pessoas e ele tornou o WFH muito mais suportável. Desde então, houve um grande esforço para oferecer recursos premium que variavam de irritantes a inaceitáveis.

6. Brosix (melhor para mensagens instantâneas seguras de negócios)

via Brosix

O Brosix é uma ferramenta de software de comunicação interna privada e criptografada criada para empresas que priorizam a comunicação segura e eficiente. Uma rede privada dedicada garante que todas as conversas internas, transferências de arquivos e chamadas de vídeo permaneçam protegidas contra ameaças externas.

Projetado para setores que exigem privacidade rigorosa de dados, como finanças, saúde e TI, o Brosix elimina os riscos de aplicativos de mensagens não seguros e facilita a colaboração por meio de salas de bate-papo, compartilhamento de tela e quadros interativos.

Melhores recursos da Brosix

Mantenha a comunicação interna segura com criptografia de ponta a ponta e acesso controlado do usuário

Participe de mensagens, chamadas de voz e vídeo rápidas e seguras para um trabalho em equipe produtivo

Compartilhe arquivos grandes de forma rápida e segura com compactação automática e transferência ponto a ponto

Faça brainstorming e visualize ideias durante as conversas para melhorar a colaboração

Limitações do Brosix

As atualizações podem causar algumas interrupções na interface

A versão gratuita permite apenas três usuários

Preços da Brosix

Inicialização: Gratuito para sempre

Negócios: US$ 5/mês por usuário

Premium: US$ 8/mês por usuário

Avaliações e resenhas da Brosix

G2: 4. 7/5 (mais de 40 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 70 avaliações)

7. Troop Messenger (melhor para controle granular e comunicação eficaz)

via Troop Messenger

O Troop Messenger é uma plataforma de comunicação e colaboração rica em recursos que oferece amplo controle sobre a colaboração no espaço de trabalho.

De mensagens individuais e bate-papos em grupo a chamadas de áudio e vídeo, compartilhamento de arquivos e até mesmo recursos avançados, como trechos de código e rastreamento de localização, o Troop Messenger tem como objetivo cobrir todas as suas bases de comunicação.

Melhores recursos do Troop Messenger

Envie mensagens ou anexos para um grande número de usuários ou grupos simultaneamente com o recurso Forkout

Use o Jointly Code Editor para codificação colaborativa em tempo real durante chamadas de áudio/vídeo

Envie mensagens urgentes que aparecem como notas adesivas nas telas dos usuários com notificações sonoras

Limitações do Troop Messenger

Tem uma curva de aprendizado acentuada

As amplas opções de personalização podem tornar a interface menos intuitiva

Preços do Troop Messenger

Teste gratuito de 7 dias

Premium: US$ 2,5/mês por usuário

Empresa: US$ 5/mês por usuário

Superior: US$ 9/mês por usuário

MonitorTM: US$ 24/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Troop Messenger

G2: 4. 6/5 (mais de 70 avaliações)

Capítulos: Não há avaliações suficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o Troop Messenger

Sinceramente, acho que as equipes que usam o Troop Messenger como ferramenta oficial de comunicação da equipe são certamente talentosas. Essa ferramenta estimula o trabalho em equipe e a comunicação. Qualquer pessoa pode acessar essa ferramenta, mesmo que tenha menos conhecimento técnico.

Sinceramente, acho que as equipes que usam o Troop Messenger como ferramenta oficial de comunicação da equipe são certamente talentosas. Essa ferramenta estimula o trabalho em equipe e a comunicação. Qualquer pessoa pode acessar essa ferramenta, mesmo que tenha menos conhecimento técnico.

8. Flock (melhor para comunicação simplificada para equipes de pequeno e médio porte)

via Flock

Quando se trata de uma nova equipe, a criação de uma comunicação interna (e externa!) forte leva tempo. No entanto, o Flock ajuda você a resolver isso. É uma ferramenta de colaboração para pequenas empresas para organizar discussões e fluxos de trabalho e, ao mesmo tempo, reduzir a confusão de comunicação.

O Flock mantém as conversas estruturadas e acessíveis, facilitando o alinhamento e a produtividade das equipes. Sua interface intuitiva garante que até mesmo usuários não técnicos possam navegar e adotar a plataforma com facilidade.

Melhores recursos do Flock

Organize conversas em canais públicos ou privados

Realize conferências de vídeo ou voz diretamente no aplicativo

Convide partes interessadas externas ou clientes para canais específicos

Encontre rapidamente mensagens, arquivos ou links com o poderoso recurso de pesquisa

Limitações do Flock

Não possui recursos avançados de gerenciamento de projetos

A falta de conversas encadeadas torna as discussões mais difíceis de acompanhar

Preços do Flock

Início: Gratuito para sempre

Empresa: Preços personalizados

Profissional: US$ 6/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Flock

G2: 4. 4/5 (mais de 250 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 300 avaliações)

9. Trello (melhor para gerenciamento de produtividade visual)

via Trello

Se você gosta de manter os projetos organizados visualmente, o Trello mantém as coisas divertidas e simples com quadros, listas e cartões que ajudam as equipes a acompanhar projetos, atribuir tarefas e colaborar sem esforço.

Quer esteja planejando o lançamento de um produto, gerenciando o trabalho de um cliente ou apenas mantendo suas tarefas diárias sob controle, o design intuitivo do Trello garante que todos saibam o que está acontecendo - sem a necessidade de planilhas confusas!

Melhores recursos do Trello

Organize projetos visualmente com um sistema de arrastar e soltar que mantém as tarefas em andamento

Use o Butler para automatizar fluxos de trabalho e aumentar a eficiência

Personalize o Trello com integrações como Slack, Google Drive e Jira

Use as visualizações Calendar, Timeline e Dashboard para visualizar o progresso de diferentes maneiras

Limitações do Trello

O plano gratuito permite apenas 10 colaboradores

Não possui gráficos de Gantt integrados ou gerenciamento de recursos

Preços do Trello

Gratuito para sempre

Padrão: US$ 5/mês por usuário

Premium: US$ 10/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Trello

G2: 4. 4/5 (mais de 13.500 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 23.000 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Trello

Gosto muito do Trello porque é fácil trabalhar em equipe e também me permite organizar rapidamente meus projetos. É fácil de implementar, não tive nenhuma complicação e o uso com frequência.

Gosto muito do Trello porque é fácil trabalhar em equipe e também me permite organizar rapidamente meus projetos. É fácil de implementar, não tive nenhuma complicação e o uso com frequência.

10. Lark (melhor para uma solução de produtividade tudo em um)

via Lark

A Lark é uma nova plataforma de comunicação com o cliente que oferece videoconferência, colaboração de documentos e gerenciamento de projetos em um único espaço intuitivo. Diga adeus à sobrecarga de aplicativos e olá ao trabalho em equipe sem esforço!

Quer esteja agendando reuniões, colaborando em arquivos ou conversando em tempo real, o Lark mantém tudo organizado para que sua equipe possa se concentrar no que importa: fazer as coisas. Sua interface amigável permite a fácil interação entre os membros da equipe.

Melhores recursos do Lark

Mantenha as conversas fluindo com bate-papos em tempo real, compartilhamento de arquivos e discussões em tópicos

Use o Lark Calendar para agendar reuniões diretamente de seus bate-papos ou documentos

Organize reuniões com compartilhamento de tela, transcrição automática e tradução em tempo real

Edite documentos em conjunto, acompanhe as alterações e gerencie as permissões - tudo em um só lugar

Limitações do Lark

Alguns usuários relatam um suporte ao cliente insatisfatório

A interface pode ser lenta às vezes

Preços do Lark

Início: Gratuito para sempre

Profissional: US$ 12/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Lark

G2: 4. 5/5 (mais de 150 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 30 avaliações)

Colaboração unificada para equipes modernas

As ferramentas de colaboração funcionam melhor quando se alinham com as estratégias de colaboração da sua equipe. E essas alternativas do DingTalk? Elas são o crème de la crème, oferecendo recursos poderosos que podem estar faltando no DingTalk.

Mas se você estiver procurando a solução definitiva de colaboração, o ClickUp é a sua única. Com gerenciamento de tarefas, documentos, quadros brancos e suporte com tecnologia de IA em uma plataforma elegante, é tudo o que você precisa para criar, conectar e conquistar seus projetos.

Registre-se para obter uma conta ClickUp gratuita hoje mesmo!