os 8 melhores geradores de gráficos burndown para acompanhamento de projetos e equipes ágeis

Na metade de um sprint, a confiança da sua equipe começa a vacilar. O backlog não está diminuindo tão rápido quanto o esperado, as tarefas estão demorando e as reuniões parecem mais sessões de terapia. É um pequeno contratempo ou um verdadeiro descarrilamento do sprint?

Um gerador de gráficos burndown pode esclarecer as coisas, mostrando exatamente onde você está e se precisa acelerar, mudar de direção ou se preparar para o impacto.

Mas nem todas as ferramentas facilitam isso. Para poupar o seu trabalho, aqui está uma lista dos melhores geradores de gráficos burndown para manter a sua equipe no caminho certo.

O que você deve procurar em geradores de gráficos de burndown?

Ao escolher um gerador de gráficos de burndown, é importante saber quais recursos ajudarão suas equipes de projeto a permanecerem no caminho certo. Vamos ver o que você deve procurar:

Integração inteligente de dados: obtenha o status das tarefas, estimativas e registros diretamente de seus fluxos de trabalho, sem duplicar esforços

Prazos e filtros personalizados: ajuste as visualizações com base na duração do sprint, nas funções da equipe ou em marcos específicos para obter insights mais precisos

Previsão do progresso: identifique se sua equipe provavelmente atingirá ou não a meta antes que se torne uma emergência

Discriminações interativas: clique nos pontos de dados para explorar as tarefas do projeto, bloqueios ou atrasos por trás da curva

Atualizações automáticas: elimine a necessidade de manutenção manual dos gráficos com sincronização em tempo real e gatilhos baseados em regras

Clareza entre equipes: crie gráficos intuitivos o suficiente para oferecer visibilidade multifuncional sem a necessidade de explicações detalhadas

🧠 Curiosidade: Os gráficos burndown Sprint tornaram-se amplamente utilizados com o surgimento do Scrum, que foi oficialmente introduzido na década de 1990 por Ken Schwaber e Jeff Sutherland.

Os melhores geradores de gráficos burndown

Vamos explorar os melhores geradores de gráficos burndown para ajudá-lo a ficar à frente dos prazos e entregar no prazo. ⏳

1. ClickUp (Ideal para gerenciamento de projetos e relatórios com tecnologia de IA)

Os sprints sempre parecem estar sob controle — até que não estão mais.

Após alguns dias, as tarefas se acumulam, os bloqueios atrasam o trabalho e, de repente, ninguém sabe se a equipe está realmente no caminho certo. O gráfico burndown Agile deve deixar isso claro, mas se estiver desatualizado, enterrado em relatórios ou sem informações importantes, será tão útil quanto uma lista de tarefas sem prazos.

O ClickUp resolve isso. Ele combina gráficos de burndown personalizáveis, acompanhamento automatizado e insights baseados em IA para manter os sprints no caminho certo sem trabalho extra.

Veja mais detalhes. 👀

Modelo de gráfico burndown do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Configure o modelo de gráfico de burndown do ClickUp para visualizar o progresso do sprint em tempo real

O modelo de gráfico de burndown da ClickUp ajuda as equipes a acompanhar o progresso do sprint, identificar obstáculos e manter o cronograma, tudo dentro dos quadros brancos da ClickUp.

Use este modelo para:

Tenha uma visão clara do progresso do sprint sem trabalho manual extra

Compare a conclusão planejada com a conclusão real das tarefas em um piscar de olhos

Identifique gargalos antes que eles atrasem o andamento do trabalho

Painéis ClickUp

Use os painéis do ClickUp para acompanhar o progresso do burndown juntamente com a carga de trabalho e a velocidade da equipe

É claro que os gráficos burndown não contam toda a história por si só. Os painéis do ClickUp conectam os pontos, exibindo a carga de trabalho, a velocidade e os prazos junto com o gráfico burndown, para que as equipes vejam o que está em andamento e o que está parado, tudo em um só lugar.

Por exemplo, um Scrum Master que supervisiona o lançamento de um produto configura um painel Agile para acompanhar o progresso do sprint juntamente com a carga de trabalho da equipe. O gráfico burndown mostra taxas de conclusão mais lentas e insights sobre a carga de trabalho revelam que um desenvolvedor tem o dobro de tarefas que os outros.

Em vez de esperar pelo não cumprimento dos prazos, o gerente reequilibra as atribuições, mantendo os sprints futuros dentro do cronograma.

ClickUp Brain

Peça ao ClickUp Brain insights sobre o progresso do sprint e as tendências de conclusão de tarefas

Depois que o gráfico de burndown estiver pronto, o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado, torna-o ainda mais útil. Ele não gera o gráfico, mas ajuda as equipes a analisar tendências, identificar bloqueios e extrair insights importantes sem precisar passar por cada tarefa separadamente.

Digamos que um gerente de projeto perceba que a conclusão das tarefas está mais lenta, mas não fica claro imediatamente o motivo. Ele pergunta ao ClickUp Brain: O que está causando o atraso?

O assistente analisa os dados do sprint e sinaliza gargalos recorrentes — talvez os ciclos de revisão estejam demorando mais do que o esperado ou muitas tarefas estejam aguardando uma única etapa de aprovação.

ClickUp Automation

Automatize as atualizações do gráfico de burndown com o ClickUp Automation

Você também pode eliminar atualizações manuais com o ClickUp Automation. Ninguém precisa perder tempo marcando tarefas como concluídas, atualizando relatórios ou enviando atualizações de status — o ClickUp cuida disso automaticamente.

Por exemplo, uma equipe pode configurar uma automação que atualiza seu gráfico de burndown sempre que uma tarefa é movida para “Concluída”. Outra automação pode enviar um alerta se o gráfico sair do curso, solicitando uma verificação imediata antes que um atraso se transforme em uma falha no sprint.

Melhores recursos do ClickUp

Sincronize o progresso sem esforço: Obtenha atualizações de tarefas em tempo real do Jira, GitHub e outras ferramentas de desenvolvimento usando Obtenha atualizações de tarefas em tempo real do Jira, GitHub e outras ferramentas de desenvolvimento usando as integrações do ClickUp para manter os gráficos de burndown precisos

Compartilhe atualizações instantaneamente: permita que as partes interessadas visualizem gráficos burndown ao vivo com links de compartilhamento público, sem a necessidade de uma conta ClickUp

Alinhe o trabalho de maneira integrada: conecte gráficos burndown a objetivos de sprint com conecte gráficos burndown a objetivos de sprint com o ClickUp Goals para garantir que todas as tarefas contribuam para os principais marcos

Gere relatórios de sprint sem esforço: Solicite ao ClickUp Brain para elaborar um resumo das tendências do gráfico de burndown, destacando o trabalho concluído e as tarefas restantes do projeto

Refine as atualizações rapidamente: Use o ClickUp Brain para reescrever ou simplificar relatórios de progresso do trabalho para uma comunicação mais clara entre a equipe

Limitações do ClickUp

Embora o aplicativo móvel ofereça acesso a gráficos burndown, relatórios complexos e análises de dados detalhadas são mais fáceis de fazer no desktop

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.100 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.430 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o ClickUp:

Posso criar sprints facilmente e automatizar muitas das tarefas que preciso realizar com projetos e equipes. O recurso mais interessante são os gráficos burndown, que me ajudam a ver o desempenho da equipe em termos de velocidade e conclusão de um sprint para outro. As automações e os formulários são ótimos para incorporar o trabalho de correção de bugs nos sprints, enquanto antes eu precisava importá-los manualmente de outro sistema.

💡 Dica profissional: Defina um ponto de verificação no meio do sprint para detectar problemas antecipadamente. Se o trabalho não estiver pelo menos na metade, ajuste as tarefas ou prioridades para evitar o pânico de última hora.

2. Jira (ideal para implementações Scrum em nível empresarial)

via Jira

O Jira conecta suas análises de burndown com ferramentas de colaboração para quebrar silos departamentais. Ele se adapta à sua estrutura organizacional por meio de controles de permissão inteligentes que mantêm a integridade dos dados à medida que você escala.

A vinculação contextual de problemas no Jira cria redes de relacionamento entre tarefas, ajudando você a analisar dependências. Além disso, o extenso ecossistema de API abre portas para extensões personalizadas que atendem a necessidades exclusivas de relatórios, além das visualizações padrão do burndown.

Melhores recursos do Jira

Crie gráficos burndown automáticos a partir de qualquer projeto ou filtro com a capacidade de incorporar campos e métricas personalizados

Exporte relatórios de burndown em vários formatos para apresentações às partes interessadas, com comentários incorporados e áreas de risco destacadas

Exiba linhas de burndown ideais, reais e projetadas simultaneamente enquanto acompanha as alterações no escopo ao longo dos ciclos de sprint

Configure a alocação de capacidade entre várias equipes que trabalham em sprints compartilhados com acompanhamento individual da velocidade

Limitações do Jira

Os pontos de história atribuídos às subtarefas não são incluídos no gráfico burndown do sprint, o que leva a uma visão incompleta do progresso da equipe

Adicionar subtarefas a um sprint ativo é tratado como uma alteração no escopo, o que pode não ser refletido com precisão no gráfico de burndown

Preços do Jira

Gratuito

Padrão: US$ 7,53/mês por usuário

Premium: US$ 13,53/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Jira

G2: 4,3/5 (mais de 6.270 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 15.100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jira?

A opinião de um revisor do G2 sobre o Jira como gerador de gráficos burndown:

A melhor coisa sobre o Jira é sua capacidade de acompanhamento, que possui uma interface muito intuitiva. Tudo relacionado a sprints, como histórias de usuários, subtarefas, atribuições etc., está presente em diferentes projetos no Jira. Os novos recursos adicionados ao Jira 9, como fixação de comentários e sprints gerenciados automaticamente, também são muito úteis. Toda a equipe, incluindo a equipe de desenvolvimento, a equipe de testes e a equipe de manutenção, usa o Jira para acompanhar os sprints e o burndown de esforços todos os dias.

🔍 Você sabia? Algumas equipes preferem gráficos de burn-up porque eles mostram tanto o trabalho concluído quanto o escopo total do projeto. Isso facilita o acompanhamento das mudanças nos requisitos, que um gráfico de burndown não visualiza com tanta clareza.

3. Trello (ideal para acompanhamento visual do progresso da equipe)

via Trello

O Trello transforma fluxos de trabalho baseados em cartões em visualizações burndown fáceis de entender por meio de Power-Ups intuitivos. Ele começa simples, mas se expande por meio de recursos de integração que conectam seus quadros a mecanismos de relatórios.

As equipes apreciam particularmente a forma como a plataforma mantém sua abordagem centrada em cartões, ao mesmo tempo em que incorpora recursos analíticos. Você também pode personalizar rótulos e usá-los como mecanismos de filtragem para dados de burndown específicos.

Melhores recursos do Trello

Gere gráficos burndown diretamente a partir do movimento dos cartões entre listas, sem necessidade de inserir dados manualmente ou atualizar o status

Adicione campos personalizados para acompanhar pontos de história ou estimativas de tempo, mantendo a interface simples baseada em cartões

Programe instantâneos automatizados de burndown que fornecem relatórios de tendências às partes interessadas em intervalos pré-determinados

Limitações do Trello

Os Power-Ups adicionam custos adicionais além do preço da assinatura básica do Trello

Faltam algumas métricas avançadas de burndown encontradas em ferramentas ágeis dedicadas, como planejamento de capacidade e previsão da velocidade da equipe

Preços do Trello

Gratuito

Padrão: US$ 6/mês por usuário

Premium: US$ 12,50/mês por usuário

Empresa: US$ 17,50/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários do Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.670 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 23.435 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Trello?

Aqui está a opinião de um avaliador do G2 sobre o Trello:

A melhor parte do Trello é sua simplicidade. Você pode agrupar suas atividades de forma lógica usando quadros e cartões, com muitos recursos integrados (lista de verificação, etiquetas, datas, etc.). Os Power-Ups são um recurso muito útil para funcionalidades adicionais, que você pode adicionar, como gráficos burndown, estimativas de cartões, etc.

4. Wrike (Melhor para relatórios burndown multifuncionais)

via Wrike

O Wrike oferece painéis de projetos personalizáveis que traduzem dados técnicos de sprints em métricas de impacto nos negócios.

O gerador de gráficos burndown conecta a conclusão das tarefas a metas comerciais mais amplas, mostrando aos executivos exatamente como a velocidade do desenvolvimento afeta os objetivos estratégicos. As equipes valorizam particularmente a forma como o Wrike mantém dados históricos detalhados do burndown, que se transformam em referências confiáveis ao longo do tempo.

Melhores recursos do Wrike

Personalize os cálculos do gráfico de burndown com base em diferentes tipos de itens de trabalho, com pontuação ponderada para tarefas de complexidade variada

Monitore o progresso do burndown em várias equipes simultaneamente, mantendo referências de linha de base separadas

Implemente alterações de status acionadas por aprovação que atualizam automaticamente as projeções do burndown quando o trabalho é aprovado nas verificações de qualidade

Crie visualizações comparativas de burndown que sobrepõem vários sprints para identificar padrões de desempenho sazonais ou cíclicos

Limitações do Wrike

A interface às vezes parece muito complicada ao configurar os parâmetros do burndown

A geração de relatórios ocasionalmente apresenta atrasos ao processar conjuntos de dados em várias pastas de projetos

Preços do Wrike

Gratuito

Equipe: US$ 10/mês por usuário

Negócios: US$ 25/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Pinnacle: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 3.760 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 2.785 avaliações)

📖 Leia também: Como criar um painel no Excel

5. Asana (Melhor para visualização intuitiva de burndown)

via Asana

O Asana transforma dados complexos em gráficos de gerenciamento de projetos visualmente atraentes, sem sacrificar a profundidade analítica. Ele mantém a simplicidade e, ao mesmo tempo, fornece insights acionáveis por meio de indicadores de progresso codificados por cores que todos, desde desenvolvedores até profissionais de marketing, podem interpretar.

As equipes apreciam especialmente a forma como o Asana conecta as representações do burndown diretamente aos comentários das tarefas, criando um contexto narrativo em torno das mudanças de velocidade. Talvez o mais impressionante seja que a plataforma oferece ajustes instantâneos na linha do tempo que recalculam as projeções do burndown quando o escopo muda, dando aos gerentes de projeto recursos de planejamento de cenários em tempo real.

Principais recursos do Asana

Gere relatórios com visualização dividida que exibem o progresso do burndown juntamente com a utilização da capacidade da equipe para identificar gargalos

Acompanhe as métricas de burndown em portfólios de projetos com relatórios consolidados que mantêm a integridade de cada projeto individual

Implemente campos personalizados para estimativa de pontos de história que alimentam diretamente os cálculos do burndown sem transferências manuais

Limitações do Asana

Os arquivos históricos de dados de burndown podem se tornar difíceis de navegar após vários ciclos de projetos

A criação de relatórios personalizados às vezes requer soluções alternativas para obter visualizações burndown especializadas não incluídas nos modelos de painel padrão

A integração com ferramentas de desenvolvimento como o GitHub requer configuração adicional para refletir com precisão a conclusão do código nos burndowns

Preços da Asana

Pessoal: Gratuito

Inicial: US$ 13,49/mês por usuário

Avançado: US$ 30,49/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Enterprise+: Preço personalizado

Avaliações e comentários da Asana

G2: 4,4/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 13.380 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Asana?

Veja o que um avaliador da Capterra disse sobre este gerador de gráficos burndown:

Gostei da capacidade do Asana de manter os projetos organizados com seu gerenciamento de tarefas e visualizações de calendário, facilitando o planejamento de conteúdo, o estabelecimento de prazos e o acompanhamento do progresso. As integrações com ferramentas como o Google Drive também simplificam o compartilhamento e a colaboração.

🧠 Curiosidade: Se novas tarefas forem constantemente adicionadas no meio do sprint, um gráfico de burndown pode realmente subir em vez de descer. Isso geralmente significa que está ocorrendo um aumento no escopo ou que os requisitos não foram claramente definidos desde o início.

6. Monday.com (Melhor para métricas de burndown personalizáveis)

Cansado de gráficos burndown que contam apenas metade da história? O Monday.com permite que você crie exatamente o que precisa por meio de colunas de fórmulas para métricas burndown personalizadas.

Este gerador de gráficos burndown permite criar visualizações baseadas no tempo que se alinham perfeitamente com o ritmo natural da sua equipe. Suas atualizações de status codificadas por cores fornecem dicas visuais instantâneas sobre a saúde do burndown e conectam facilmente o desempenho do burndown com a alocação de recursos.

Principais recursos do Monday.com

Alterne entre diferentes estilos de visualização de burndown, incluindo gráficos de linha, gráficos de área e diagramas de fluxo cumulativo

Crie widgets de painel que exibem métricas de burndown juntamente com outros indicadores-chave de desempenho para um monitoramento abrangente do projeto

Gere visualizações de burndown específicas para cada equipe, que filtram projetos compartilhados para mostrar apenas itens de trabalho relevantes para cada grupo

Limitações do Monday.com

A configuração inicial requer um investimento significativo de tempo para definir os cálculos do burndown

Recursos avançados de relatórios exigem familiaridade com a criação de fórmulas, o que apresenta uma curva de aprendizado mais íngreme

Preços da Monday.com

Gratuito (limitado a dois usuários)

Básico: US$ 12/mês por usuário

Padrão: US$ 14/mês por usuário

Pro: US$ 24/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Monday.com

G2: 4,7/5 (mais de 12.870 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 5.385 avaliações)

💡 Dica profissional: Não deixe que o gerador de gráficos burndown dite decisões cegamente. Se a equipe estiver atrasada, descubra o porquê: é um obstáculo pontual ou um sinal de falha no planejamento do sprint? O gráfico deve orientar as conversas, não pressionar as equipes a trabalhar com pressa.

7. Miro (Melhor para planejamento colaborativo de sprints)

via Miro

O Miro permite transições perfeitas entre cerimônias de sprint por meio de modelos personalizáveis de rastreadores de projetos que evoluem ao longo do ciclo de desenvolvimento.

Sua tela infinita permite a visualização do burndown juntamente com histórias de usuários, modelos de design e arquitetura técnica, criando conexões contextuais impossíveis em ferramentas baseadas em listas.

Principais recursos do Miro

Crie gráficos burndown interativos onde os membros da equipe podem adicionar comentários, anexos e itens de ação diretamente

Implemente atividades de estimativa em tempo real, nas quais as contribuições da equipe atualizam automaticamente as linhas de base do burndown durante as sessões de planejamento

Gere instantâneos de burndown prontos para apresentação que capturam o status do sprint com notas acompanhantes para comunicação com as partes interessadas

Limitações do Miro

Requer mais manutenção manual do que ferramentas automatizadas de gerenciamento de projetos para manter os gráficos de burndown sincronizados com o progresso real

Não possui recursos de cálculo automático, o que exige a criação manual de fórmulas

Preços do Miro

Gratuito

Inicial: US$ 8/mês por usuário

Negócios: US$ 16/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Miro

G2: 4,7/5 (mais de 7.685 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (1.620 avaliações)

8. Lucidspark (ideal para brainstorming de abordagens de burndown)

via Lucidspark

Procurando maneiras criativas de visualizar o progresso do sprint? O Lucidspark rompe com as convenções tradicionais do burndown por meio de uma visualização de forma livre que se adapta ao estilo de planejamento exclusivo da sua equipe.

A ferramenta de visualização de dados incentiva as equipes a projetar mecanismos de acompanhamento personalizados por meio de ferramentas de desenho intuitivas. Melhor ainda? Os recursos de votação do Lucidspark permitem que as equipes priorizem itens em atraso e, ao mesmo tempo, vejam o impacto nas projeções do burndown do sprint.

Melhores recursos do Lucidspark

Facilite sessões remotas de planejamento de sprints, nas quais as contribuições da equipe moldam diretamente as expectativas de burndown por meio de ferramentas colaborativas

Crie espaços dinâmicos de acompanhamento de burndown que evoluem ao longo do sprint, preservando os artefatos históricos do planejamento

Implemente mecanismos de votação em equipe que conectam a priorização de histórias diretamente ao planejamento de capacidade e às projeções de burndown

Limitações do Lucidspark

Não possui conexões de dados automatizadas, exigindo mais atualizações manuais do status do burndown

A abordagem de design de formato livre às vezes resulta em métodos inconsistentes de acompanhamento de burndown entre diferentes equipes ou projetos

Os recursos de colaboração se concentram mais na ideação do que no acompanhamento da execução

Preços do Lucidspark

Gratuito

Individual: US$ 9/mês

Equipe: US$ 10/mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Lucidspark

G2: 4,5/5 (mais de 6.260 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 370 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Lucidspark?

Aqui está uma opinião sobre o Lucidspark por um revisor do G2:

O Lucid Visual Collaboration Suite se destaca por seus recursos excepcionais de colaboração em tempo real. A capacidade de debater ideias, fazer anotações e atualizar recursos visuais simultaneamente com meus colegas simplificou drasticamente nossos processos de tomada de decisão. Também adoro a facilidade com que ele se integra a outras ferramentas de produtividade que usamos diariamente. O suporte ao cliente é ótimo. Eu uso diariamente, pois é muito fácil de usar e implementar.

💡 Dica profissional: Observe como a velocidade da equipe muda durante o sprint. Se o burndown cair ou subir muito, isso pode significar que alguém está sobrecarregado ou que a colaboração não está funcionando. Acompanhar o progresso do projeto dessa forma, por meio do gerador de gráficos burndown, ajuda a detectar problemas antecipadamente.

