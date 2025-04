Tactiq vs. Otter AI: qual ferramenta de transcrição de reuniões é a melhor para você?

Chamadas consecutivas pelo Zoom, em que você está meio ouvindo, meio fazendo anotações e totalmente estressado. Mais tarde, você tem pensamentos fragmentados e nenhuma clareza sobre quem é responsável por quais itens de ação.

É por isso que as ferramentas de transcrição de reuniões são importantes. Com o mercado de transcrição de negócios crescendo 12,2% ao ano, ferramentas de IA como Tactiq e Otter AI estão se tornando tão essenciais quanto o seu calendário.

Mas qual delas combina com você? Aquela que acerta os nomes, captura as principais decisões e evita o caos no acompanhamento?

Vamos explicar tudo para que você possa escolher a melhor opção para reuniões virtuais e recuperar seu tempo. É hora do confronto entre o Tactiq e o Otter AI.

resumo de 60 segundos Aqui está uma rápida análise do Tactiq vs. Otter AI Aqui está uma tabela útil para resumir os principais recursos do Tactiq e do Otter AI: Recurso Tactiq Otter AI Transcrições em tempo real Transcreve ao vivo durante as reuniões e destaca os pontos principais Transcrições ao vivo baseadas em IA com identificação de oradores Resumos com tecnologia de IA Gera resumos de reuniões e itens de ação Resume automaticamente as reuniões com as principais conclusões e destaques Participação automatizada Início manual, funciona como uma extensão do Chrome Participa de reuniões automaticamente como um assistente de IA Integrações Conecta-se com o Notion, Slack, Google Docs e muito mais Integra-se com Zoom, Microsoft Teams, Google Meet e Dropbox Colaboração Compartilhe destaques instantaneamente com as equipes Permite a colaboração da equipe com espaços de trabalho compartilhados Mas, para uma ferramenta que combina os pontos fortes de ambos e preenche as lacunas, não procure mais, o ClickUp!

O que é o Tactiq?

via Tactiq

O Tactiq é uma ferramenta de transcrição com tecnologia de IA que aumenta a produtividade das reuniões, fornecendo transcrições em tempo real e insights acionáveis. Com recursos avançados de rastreamento de chamadas, o Tactiq se integra perfeitamente a plataformas como Google Meet, Zoom e Microsoft Teams. Ele captura cada palavra com precisão, permitindo que você se concentre na discussão sem a distração de fazer anotações manuais.

Recursos do Tactiq

O Tactiq faz o trabalho pesado nas reuniões, para que você não precise fazer isso. Seus recursos organizam discussões, destacam o que é importante e até sincronizam informações acionáveis em suas ferramentas. Veja o que o diferencia:

recurso nº 1: transcrições em tempo real

via Tactiq

O Tactiq transcreve reuniões ao vivo, garantindo que você nunca perca um detalhe importante - sem bots, sem interrupções. Com suporte para mais de 30 idiomas, ele captura as conversas com precisão, mesmo em discussões multilíngues.

Além disso, ele destaca os principais pontos e itens de ação à medida que você fala, de modo que suas anotações praticamente se escrevem sozinhas.

dica profissional: Use o recurso de destaque ao vivo do Tactiq para marcar os principais pontos de decisão ou itens de ação à medida que eles acontecem

recurso nº 2: insights gerados por IA

via Tactiq

Além da transcrição, o Tactiq aproveita a IA avançada para gerar resumos detalhados, itens de ação e e-mails de acompanhamento. Com apenas um clique, você pode transformar as discussões da reunião em insights estruturados, reduzindo a necessidade de tarefas manuais após a reunião.

recurso nº 3: integrações perfeitas

O Tactiq se encaixa em seu fluxo de trabalho, sincronizando sem esforço com o Google Drive, o Notion, o Slack e muito mais. Salve e compartilhe instantaneamente as transcrições onde sua equipe já colabora, sem necessidade de etapas adicionais.

Com a análise automática de transcrição de chamadas e resumos baseados em IA, os insights de suas reuniões permanecem organizados e acionáveis sem que você precise levantar um dedo.

Preços do Tactiq

Gratuito para sempre: Até 10 transcrições/mês

Profissional: US$ 8/mês por usuário

Equipe: US$ 16,67/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Você sabia? De acordo com um estudo da Atlassian, 54% dos funcionários frequentemente saem das reuniões sem uma ideia clara das próximas etapas ou de quem é responsável por cada tarefa.

O que é o Otter AI?

via Otter AI

O Otter AI é uma poderosa ferramenta de transcrição orientada por IA que torna as reuniões, entrevistas e palestras mais produtivas. Ele transcreve automaticamente as conversas em tempo real, destaca os pontos principais e gera resumos.

Ele também transforma as conversas por voz em seu banco de dados pesquisável mais valioso por meio do reconhecimento automático de fala.

Recursos do Otter AI

O Otter vai além da simples transcrição, fornecendo ferramentas para analisar, organizar e extrair os principais insights do seu áudio. Aqui está uma visão geral de seus recursos:

recurso nº 1: Assistente de reunião com IA

via Otter AI

Imagine ter um assistente incansável em cada reunião, capturando cada palavra e nuance. Esse é o OtterPilot. Ele fornece transcrições em tempo real, destaca os principais momentos e gera resumos automatizados durante a reunião para que você possa se manter totalmente envolvido sem perder nada.

dica profissional: Treine o recurso de vocabulário personalizado do Otter. ai com jargões específicos do setor ou nomes usados com frequência para aumentar significativamente a precisão da transcrição.

recurso nº 2: bate-papos instantâneos em reuniões

O Otter Chat é seu companheiro de reunião, permitindo que você faça perguntas e obtenha insights instantâneos de discussões anteriores. Precisa de um resumo rápido ou de uma decisão importante? Basta pedir ao Otter Chat para obter detalhes relevantes instantaneamente.

Ele ajuda você:

Busque insights sobre reuniões anteriores, como: "Qual foi o prazo para o Projeto X?"

Obtenha respostas instantâneas extraídas diretamente de seu histórico de conversas

Colabore com colegas de equipe adicionando comentários a qualquer parte da transcrição

recurso nº 3: Resumos automatizados

O tempo é precioso, e nem toda reunião exige um mergulho profundo. Os resumos automatizados do Otter AI condensam longas discussões em visões gerais concisas e digeríveis. Obtenha a essência da reunião em minutos, destacando as principais decisões, itens de ação e pontos cruciais. É perfeito para revisões rápidas de discussões em reuniões ou para compartilhar percepções com as partes interessadas.

recurso nº 4: itens de ação em um relance

O recurso "Takeaways" do Otter AI extrai automaticamente as principais decisões e etapas de ação, apresentando-as em um formato claro e prático. É como ter um gerenciador de tarefas pessoal para suas videoconferências, garantindo que nada passe despercebido. Transforme conversas em resultados tangíveis sem esforço com insights de IA.

Preços do Otter AI

Básico: Gratuito

Profissional: US$ 8,33/mês por usuário

Para empresas: US$ 20/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Fato curioso: O funcionário médio participa de 62 reuniões por mês!

Tactiq vs. Otter AI: comparação de recursos

Tanto o Tactiq quanto o Otter AI são ferramentas avançadas de IA para reuniões, mas se destacam em áreas diferentes. O Tactiq é leve para fazer anotações sem interrupções e colaborar em tempo real, enquanto o Otter AI oferece automação orientada por IA, resumos e insights precisos.

Vamos comparar seus recursos de destaque para ver qual deles é o mais adequado para você.

Recurso nº 1: transcrições em tempo real

Transcrições precisas são essenciais para registrar as principais discussões e decisões. Tanto o Tactiq quanto o Otter AI oferecem recursos de transcrição em tempo real para agilizar a tomada de notas e aumentar a produtividade.

Tactiq

A transcrição em tempo real da Tactiq é uma tela ao vivo e colaborativa em sua reunião. Imagine ver as palavras aparecerem instantaneamente, pontuadas por destaques do orador e prontas para anotações ao vivo.

O Tactiq transforma a escuta passiva em participação ativa diretamente no Google Meet, Zoom ou Microsoft Teams. É um companheiro perfeito durante a reunião que captura cada detalhe à medida que ele se desenrola.

Otter AI

A transcrição em tempo real do Otter AI captura o áudio com maior precisão, visando a um registro detalhado para análise pós-reunião. Embora ofereça transcrição ao vivo, sua força está na capacidade de processar e refinar o áudio, fornecendo uma versão de texto altamente precisa para pesquisa e análise posterior.

O recurso ao vivo do Otter AI tem como objetivo criar uma base altamente precisa para sua análise pós-reunião mais avançada.

vencedor: Tactiq por sua colaboração dinâmica durante a reunião e anotação ao vivo. Otter AI por seu foco na análise pós-reunião altamente precisa e no processamento detalhado de áudio

Recurso nº 2: resumos e conclusões com tecnologia de IA

A capacidade de gerar automaticamente resumos concisos e itens de ação é vital para a clareza pós-reunião. Tanto o Otter AI quanto o Tactiq oferecem recursos baseados em IA para essa finalidade.

Tactiq

O Tactiq simplifica as revisões pós-reunião com destaques perfeitos e marcação de itens de ação. À medida que a reunião avança, você pode marcar manualmente as principais decisões, atribuir acompanhamentos e gerar notas estruturadas. Embora o Tactiq não ofereça resumos totalmente automatizados, ele garante que você saia de cada reunião com conclusões claras e organizadas no Google Docs, Notion ou Slack.

Otter AI

O Otter AI eleva a sumarização a um novo patamar com seus Takeaways alimentados por IA. Ele extrai automaticamente os principais pontos, itens de ação e decisões sem intervenção manual. Esses resumos gerados por IA ajudam as equipes a revisar rapidamente as discussões, reduzindo a necessidade de examinar as transcrições completas. O Otter AI também fornece palavras-chave inteligentes para referência rápida, facilitando a recuperação de informações.

vencedor: Otter AI por seus resumos e itens de ação totalmente automatizados e orientados por IA. No entanto, se você preferir ter mais controle sobre o que é destacado, o Tactiq é a melhor opção para marcação manual e anotações estruturadas

Recurso nº 3: integrações perfeitas

A capacidade de vincular serviços de transcrição a outros aplicativos aumenta a eficiência geral. Tanto o Tactiq quanto o Otter AI oferecem opções para integrações perfeitas.

Tactiq

O Tactiq * integra-se facilmente a ferramentas de produtividade populares, como Google Docs, Notion e Slack, garantindo que as transcrições e anotações de suas reuniões sejam acessíveis instantaneamente onde quer que você trabalhe.

Ele também suporta exportações diretas para ferramentas de gerenciamento de projetos, ajudando as equipes a transformar discussões em tarefas acionáveis sem etapas adicionais.

Otter AI

O Otter AI vai além das integrações padrão com conectividade profunda com o Zoom, o Google Meet e o Microsoft Teams - até mesmo ingressando automaticamente em reuniões para gravar e transcrever.

Ele também sincroniza com o Google Calendar, facilitando o acompanhamento e a transcrição de chamadas agendadas. Além disso, o Otter AI integra-se ao Dropbox e ao Salesforce, aprimorando a colaboração entre diferentes funções de negócios.

Vencedor: É um empate. A simplicidade do Tactiq é ideal para colaboração rápida, enquanto a profundidade do Otter AI atende àqueles que precisam de análise e organização avançadas

Tactiq vs. Otter AI no Reddit

Os usuários do Reddit estão repletos de opiniões sobre o Tactiq e o Otter. ai, oferecendo uma visão real de seus pontos fortes e fracos. Essas discussões são minas de ouro se você estiver navegando no cenário das ferramentas de transcrição.

Um usuário do Reddit elogiou o Tactiq, dizendo:

Eu recomendaria experimentar o Tactiq. É uma extensão de navegador, portanto, não é preciso se preocupar com bots, o que mantém a discrição. É acessível para agendas de reuniões pesadas e faz um ótimo trabalho ao mesclar anotações em tempo real com transcrições.

Eu recomendaria experimentar o Tactiq. É uma extensão de navegador, portanto, não é preciso se preocupar com bots, o que mantém a discrição. É acessível para agendas de reuniões pesadas e faz um ótimo trabalho ao mesclar anotações em tempo real com transcrições.

Por outro lado, outro usuário votou no Otter AI por seus pontos-chave de resumo:

Gosto muito. Meu motorista diário para reuniões. As transcrições requerem um pouco de ajuste após a gravação para corrigir jargões, balbucios e algumas pronúncias incorretas, mas depois que faço isso, o bot Otter é ótimo. Peço a ele que resuma as coisas para mim, crie rascunhos de e-mails para acompanhamento e até mesmo analise as conversas para identificar coisas como causas básicas.

Gosto muito. Meu motorista diário para reuniões. As transcrições requerem um pouco de ajuste após a gravação para corrigir jargões, balbucios e algumas pronúncias incorretas, mas depois que faço isso, o bot Otter é ótimo. Peço a ele que resuma as coisas para mim, crie rascunhos de e-mails para acompanhamento e até mesmo analise as conversas para identificar coisas como causas básicas.

Deixando de lado os debates no Reddit, tanto o Tactiq quanto o Otter AI oferecem recursos avançados de transcrição. Mas se você estiver procurando algo mais do que fazer anotações - algo que o ajude a capturar, organizar e agir com base nos insights da reunião sem problemas, há uma alternativa melhor ao Tactiq e ao Otter AI.

Se você está cansado de fazer malabarismos com transcrições, tarefas e acompanhamentos em várias ferramentas, continue lendo.

🌟Fato divertido: O termo "atas" nas atas de reunião vem do termo latino " minuta scriptura", que significa "escrita pequena". originalmente, referia-se a anotações ou rascunhos.

Conheça o ClickUp - a melhor alternativa para Tactiq vs. Otter AI

E se sua ferramenta de reunião não apenas transcrevesse as conversas, mas as executasse?

Enquanto o Tactiq e o Otter AI capturam palavras, o ClickUp converte discussões de reuniões em tarefas, documentos e fluxos de trabalho automatizados - tudo em um só lugar.

Usado por mais de 2 milhões de equipes, o ClickUp elimina o caos da troca de aplicativos.

Veja como o ClickUp transforma a maneira como você lida com as reuniões:

ClickUp's One Up #1: Simplifique suas reuniões com o anotador ClickUp AI

Fazer malabarismos entre anotações de reuniões, acompanhamentos e itens de ação pode parecer uma tarefa interminável, especialmente quando se alterna entre várias ferramentas. O AI Notetaker do ClickUp elimina o caos ao lidar com tudo em um só lugar.

*Deixe o ClickUp AI Notetaker cuidar das anotações enquanto você se concentra na conversa!

Com o ClickUp AI Notetaker, você pode transformar conversas em insights acionáveis. Veja como:

Automatize as anotações da reunião : O ClickUp AI transcreve e resume as conversas e as salva em um documento particular, para que você nunca precise procurar detalhes

Resumos inteligentes e itens de ação: Ele extrai automaticamente as principais decisões e as transforma em tarefas acionáveis - sem mais confusão após a reunião

Pesquisabilidade sem esforço: Tentando lembrar o que o CEO disse sobre a estratégia do próximo trimestre? O ClickUp permite que você pesquise transcrições por palestrante, palavra-chave ou tópico, poupando-o de repetições intermináveis

Integração perfeita com fluxos de trabalho: Ao contrário das ferramentas de transcrição autônomas, o ClickUp AI Notetaker se conecta com Docs, Tasks e ferramentas de bate-papo ao vivo, garantindo que os insights da reunião fluam instantaneamente para o seu trabalho, sem esforço manual extra

Exemplo: Uma equipe de marketing usa o ClickUp AI Notetaker durante as sessões de brainstorming. Ele as transcreve e também as categoriza em temas de campanha, segmentos de público-alvo e possíveis itens de ação, economizando horas de análise pós-reunião

ClickUp's One Up #2: Deixe o ClickUp Brain fazer a mágica do resumo

O ClickUp Brain vai além, transformando as transcrições de suas reuniões em uma base de conhecimento pesquisável e interconectada. Imagine perguntar ao ClickUp Brain: "O que decidimos sobre o orçamento do terceiro trimestre?" e receber instantaneamente uma resposta consolidada, com base em várias reuniões e tarefas relacionadas.

Pesquise e analise descrições de reuniões sem esforço com o ClickUp Brain

Veja como o ClickUp Brain torna as discussões em reuniões mais produtivas:

Gera resumos inteligentes de reuniões e traduz notas de reuniões

Atribui itens de ação como ClickUp Tasks assim que a reunião termina, garantindo a responsabilidade

Analisa tópicos importantes e decisões tomadas na reunião

A melhor parte é que o ClickUp Brain trabalha com vários LLMs, incluindo Gemini, ChatGPT e Claude, nos bastidores, diretamente do ClickUp Workspace.

dica profissional: Use o ClickUp AI Notetaker para resumir longas transcrições de reuniões e, em seguida, peça ao ClickUp Brain para extrair todos os itens de ação do resumo, criando uma lista de tarefas rápida.

OneUp do ClickUp #3: Transforme reuniões em ação com o ClickUp Meetings

O ClickUp Meetings transforma suas reuniões em sessões estruturadas e orientadas para a ação, em que cada discussão leva a um resultado claro.

A plataforma oferece recursos colaborativos que levam a comunicação para o próximo nível, integrando as principais ferramentas de videoconferência, garantindo que suas chamadas, anotações e tarefas permaneçam conectadas.

Vincule agendas, anotações e acompanhamentos a tarefas com o ClickUp Meetings

Veja como o ClickUp Meetings se destaca:

Colaboração ao vivo: Independentemente de sua equipe ser remota ou estar no escritório, o hub Meetings do ClickUp permite que todos colaborem em tempo real. Os membros da equipe podem adicionar comentários, atribuir tarefas e atualizar o progresso durante a discussão

Atas de reunião acionáveis: Em vez de sair com uma vaga noção do que foi discutido, o ClickUp converte os insights da reunião em tarefas rastreáveis, completas com datas de vencimento, proprietários e prioridades

Integração perfeita com fluxos de trabalho: Tudo, desde agendas de reuniões até acompanhamentos, permanece conectado com o ClickUp Docs, Tasks e Calendar

Exemplo: Uma equipe de design usa o ClickUp Meetings para realizar o planejamento de sprint. Eles podem vincular histórias de usuários e modelos de design diretamente ao evento da reunião, permitindo colaboração e feedback em tempo real durante a sessão

OneUp #4 do ClickUp: Atas de reunião que realmente geram resultados

Quantas vezes você já saiu de uma reunião pensando: "O que exatamente decidimos?" Sem atas de reunião estruturadas, as principais conclusões desaparecem, os itens de ação se perdem e os acompanhamentos se tornam um jogo de adivinhação.

O Modelo de atas de reunião do ClickUp elimina o caos ao fornecer um formato claro, estruturado e prático para registrar tudo o que importa, para que sua equipe possa passar da discussão para a execução sem perder o ritmo.

Obtenha um modelo gratuito Capture, organize e aja com base nos insights de suas reuniões sem esforço com o modelo de atas de reunião do ClickUp

Os recursos de destaque desse modelo incluem:

Formato pré-estruturado para maior clareza: O modelo de ata de reunião do ClickUp oferece um layout limpo e organizado que estrutura automaticamente suas anotações, garantindo que os principais detalhes sejam capturados de forma consistente

Colaboração em tempo real: Independentemente de sua equipe estar no escritório, remota ou híbrida, todos podem contribuir com as anotações da reunião em tempo real, garantindo o alinhamento

Atribuição de itens de ação incorporada: Em vez de apenas listar as decisões, esse modelo permite atribuir tarefas diretamente das atas da reunião, para que não haja confusão sobre as próximas etapas

Integração perfeita com documentos e tarefas do ClickUp: Suas atas de reunião não são apenas um documento estático; elas são vinculadas diretamente às suas tarefas, projetos e fluxos de trabalho, garantindo que os insights sejam imediatamente acionáveis

ClickUp Insight: Você está entre os 16% dos entrevistados da pesquisa que classificam suas reuniões como "altamente ineficazes", ou talvez entre os afortunados 12% que as consideram "supereficazes"? Se você é como a maioria das equipes, provavelmente está no meio - 35% dos entrevistados dão às reuniões uma classificação neutra de 3/5, indicando que elas não estão fracassando totalmente, mas também não estão fornecendo o valor máximo. O ClickUp transforma a eficácia das reuniões em todas as etapas! Planeje com agendas colaborativas, capture decisões com o AI Notetaker e converta discussões em tarefas acionáveis - tudo em uma única plataforma. Resultados reais: As equipes que usam os recursos de gerenciamento de reuniões do ClickUp relatam uma redução impressionante de 50% em conversas e reuniões desnecessárias!

ClickUp's One Up #5: Docs para organizar notas de reunião de forma organizada

Fazer ótimas anotações de reuniões é apenas metade da batalha - armazenar, organizar e acessá-las quando necessário é igualmente crucial. Documentos dispersos em diferentes ferramentas criam atrito, fazendo com que as equipes percam tempo procurando decisões importantes e itens de ação.

Com o ClickUp Docs, suas anotações de reunião, itens de ação e acompanhamentos ficam em um espaço unificado, perfeitamente vinculado às suas tarefas e fluxos de trabalho.

Transforme conversas em insights acionáveis com o ClickUp Docs - onde suas transcrições, notas de reunião e acompanhamentos ficam em um espaço de trabalho dinâmico

Veja por que o ClickUp Docs é seu melhor aliado:

Uma única fonte de verdade: Em vez de vasculhar e-mails intermináveis ou vários aplicativos, mantenha todas as suas anotações e decisões de reunião em um único local pesquisável no ClickUp

Colaboração em tempo real: Independentemente de você estar em uma equipe remota, híbrida ou no escritório, o ClickUp Docs permite edição, comentários e feedback ao vivo, garantindo que todos permaneçam alinhados

Autoconectado a fluxos de trabalho: Ao contrário dos aplicativos de anotações estáticas, o ClickUp Docs se integra diretamente ao ClickUp Tasks e Meetings, permitindo que você converta instantaneamente as anotações da reunião em tarefas rastreáveis, eliminando o risco de itens de ação esquecidos

Pesquisa e organização fáceis: Não consegue se lembrar do que foi decidido na reunião de estratégia do mês passado? Não tem problema. A poderosa função de pesquisa do ClickUp ajuda você a encontrar notas, decisões ou itens de ação específicos em segundos

você sabia que as organizações com mais de 100 funcionários desperdiçam, em média, US$ 420.000 por ano em reuniões improdutivas?

Para tornar as reuniões ainda mais eficazes, o ClickUp oferece modelos de reunião pré-criados que garantem que cada discussão seja estruturada, acionável e produtiva.

Modelo do ClickUp Meetings

Por fim, o Modelo de reuniões do ClickUp ajuda a criar agendas, acompanhar as principais conclusões e atribuir tarefas - tudo em um único documento. Esse modelo dinâmico se adapta às suas necessidades específicas.

Obtenha um modelo gratuito Mantenha-se organizado e mantenha todas as reuniões sob controle com o modelo ClickUp Meetings

Ao usar o modelo ClickUp Meetings, você elimina a necessidade de criar atas de reunião do zero, economizando tempo valioso e garantindo que todas as informações importantes sejam capturadas.

Fato interessante: Estudos mostram que os funcionários passam em média 31 horas por mês em reuniões improdutivas. Com resumos automatizados e rastreamento de itens de ação, você pode reduzir esse tempo perdido pela metade!

ClickUp: A solução perfeita para o debate Tactiq vs. Otter AI

O Tactiq e o Otter AI são ferramentas poderosas, mas ainda deixam lacunas na transformação de conversas em ações. Se a sua equipe tiver que fazer malabarismos com várias ferramentas para anotações de reuniões, lutar com fluxos de trabalho fragmentados ou acompanhar manualmente as tarefas, essas limitações podem torná-la mais lenta.

É aí que o ClickUp entra em cena para transcrição e anotações. Ele é um sistema de suporte abrangente que vai além da transcrição.

Com o ClickUp, você obtém resumos de reuniões em tempo real, itens de ação automatizados, agendamento, acompanhamento, automação inteligente de tarefas e muito mais. Chega de anotações dispersas. Não há mais itens de ação perdidos. Apenas colaboração, produtividade e execução perfeitas - tudo em um só lugar.

Pronto para melhorar seu jogo de reunião? Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo e experimente o futuro das reuniões produtivas.