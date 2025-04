13 melhores softwares de call center de CRM para um suporte ao cliente perfeito

10 horas e 43 minutos. Esse é o tempo que um membro da equipe de fidelidade do cliente da Zappos gastou em uma única chamada com um cliente.

Mas sobre o que era a conversa? Foi um mergulho profundo na vida em Las Vegas. E aqui está a observação importante: no final dessa chamada de quase 11 horas, o cliente fez um pedido.

Esse incidente é especialmente impressionante porque demonstra que o atendimento dedicado ao cliente pode ajudá-lo a atingir suas metas comerciais e, ao mesmo tempo, criar relacionamentos frutíferos e de longo prazo. É exatamente por isso que os sistemas de call center de CRM têm tanto valor em todos os setores.

Então, como as centrais de atendimento podem aproveitar esse poder? Vamos comparar o melhor software de CRM para centrais de atendimento para sua empresa.

resumo de 60 segundos Aqui está nossa seleção das 13 melhores soluções de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) para call center: ClickUp (Melhor para fluxos de trabalho de CRM e gerenciamento de relacionamentos com clientes) (Melhor para fluxos de trabalho de CRM e gerenciamento de relacionamentos com clientes) HubSpot (Melhor para integração perfeita de CRM em pequenas centrais de atendimento) Zendesk (Melhor para gerenciamento de chamadas com IA e suporte omnicanal) Freshdesk (melhor para suporte omnicanal e automação de helpdesk) Zoho CRM (melhor para consolidação de dados de clientes e rastreamento de chamadas em tempo real) Five9 (Melhor para call centers baseados em nuvem com integração perfeita de CRM) Aircall. io (Melhor para comunicação multicanal e integração perfeita com CRM) Dialpad (melhor para transcrição de chamadas orientada por IA e assistência em tempo real) Nextiva (o melhor para a funcionalidade de CRM integrada em uma plataforma de call center) CloudTalk (Melhor para gerenciamento de chamadas com IA e automação de CRM) Talkdesk (Melhor para automação orientada por IA e interações omnicanal com o cliente) Avaya (melhor para integração de CRM multicanal e insights de clientes em tempo real) EngageBay (melhor para startups e pequenas empresas que precisam de uma solução completa de CRM e call center)

O que você deve procurar nos CRMs para call centers?

Em 2005, Jeff Bezos combinou frete ilimitado com entregas mais rápidas e, de repente, as compras on-line ganharam um novo padrão de ouro. Ou, como a Amazon gosta de chamar, a obsessão do cliente.

E é isso que é preciso para ter sucesso hoje - 100% de dedicação para manter os clientes satisfeitos.

Os CRMs para call centers estão impulsionando essa agenda, ajudando as empresas a eliminar as lacunas de comunicação e a prestar um serviço ininterrupto. O software oferece aos agentes uma plataforma centralizada que permite acesso instantâneo aos dados do cliente, tornando as interações mais fáceis e eficazes.

Aqui está uma lista de verificação de todos os recursos que seu sistema de CRM para call center deve ter:

Integração perfeita com o CRM: Conecte-se a ferramentas como plataformas de anúncios e outras para unificar as operações comerciais

Suporte a vários dispositivos : Garanta um fluxo de trabalho tranquilo com um aplicativo de desktop fácil de sincronizar

Suporte omnichannel : Gerencie tudo em uma única plataforma com fácil integração de aplicativos

Rastreamento de desempenho : Permite que os gerentes monitorem as operações do call center e acompanhem as chamadas

Histórico abrangente do cliente : Forneça aos agentes os registros dos clientes para um atendimento personalizado

Integração com o IVR : Automatize as consultas de rotina para economizar tempo e mão de obra

Roteamento inteligente de chamadas : Atribua chamadas com base na disponibilidade e na experiência do agente

Rastreamento de chamadas perdidas e correio de voz : Registre automaticamente chamadas perdidas e correios de voz, atribuindo-os ao agente certo

Relatórios históricos e em tempo real: Acompanhe métricas como tempo médio de chamada, tempo de espera e muito mais

📌 Exemplo: O poder da obsessão pelo cliente também é algo em que a Unilever se destaca. A fabricante global de bens de consumo usa sistemas de CRM de call center para obter insights em tempo real sobre os clientes em vários canais, personalizar campanhas de marketing e segmentar os clientes com base em suas necessidades.

Leia também: Como escolher um sistema de CRM para sua empresa

Os 13 melhores softwares de CRM para call center

Não importa o quanto preguemos sobre o valor de dedicar horas a um único cliente, a realidade é que os agentes do call center estão lidando com cinco tarefas ao mesmo tempo. Passar metade do turno em uma única chamada simplesmente não é uma opção.

É aí que entra em cena um sistema de CRM para call center.

Seja você um agente de atendimento ao cliente, executivo ou gerente, há uma solução de CRM adequada a todos os seus requisitos. Aqui está nossa seleção dos 13 melhores softwares de CRM para call center:

1. ClickUp (melhor para fluxos de trabalho de CRM e gerenciamento de relacionamentos com clientes)

O abrangente software de CRM+Gerenciamento de Projetos da ClickUp impulsiona a geração de leads e vendas por meio do gerenciamento e do tratamento aprimorados dos clientes

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, conhecimento e bate-papo. Com o ClickUp, você pode combinar o gerenciamento de tarefas, a colaboração, a automação e os relatórios em um só lugar - garantindo que você possa deixar de usar várias ferramentas para obter os mesmos benefícios.

Para demonstrar o impacto, vamos ver o que acontece quando você entra no espaço de trabalho do ClickUp. Em primeiro lugar, você pode automatizar os fluxos de trabalho dos clientes, rotear as chamadas com eficiência e acompanhar o desempenho em tempo real. Suas tarefas diárias passam a ser mais ou menos assim:

O ClickUp é a melhor ferramenta de CRM e gerenciamento de projetos que já encontrei. A versatilidade permite que você realmente lide com todas as suas tarefas em um só lugar, sem precisar de várias assinaturas de outros serviços.

O ClickUp é a melhor ferramenta de CRM e gerenciamento de projetos que já encontrei. A versatilidade permite que você realmente lide com todas as suas tarefas em um só lugar, sem precisar de várias assinaturas de outros serviços.

Tarefas do ClickUp

o rastreamento e o gerenciamento de interações de chamadas são muito mais fáceis com o ClickUp Tasks.

Você pode atribuir e acompanhar o progresso, as atualizações e os lembretes com o ClickUp Tasks

O ClickUp Tasks ajuda a atribuir e gerenciar tarefas, rastrear o status do cliente, atualizações e muito mais. Adicione os modelos de atendimento ao cliente do ClickUp à mistura e o feedback e o rastreamento se tornarão muito fáceis. Você também vai adorar a visualização do gráfico de Gantt do ClickUp, que torna o rastreamento das interações com o cliente e o gerenciamento de tarefas mais fáceis do que nunca.

Você pode simplificar o controle de tarefas e informações com a visualização de gráfico de Gantt do ClickUp

com os formulários personalizados do ClickUp com lógica condicional, você cria tarefas automaticamente e agiliza a integração do cliente e a coleta de dados.

Se você deseja organizar uma lista de pessoas importantes selecionadas que serão contatadas em situações específicas, o modelo de gerenciamento de lista de contatos do ClickUp pode ajudá-lo a começar em pouco tempo.

deseja levar os fluxos de trabalho de chamadas para o próximo nível? Os fluxos de trabalho de CRM com automação do ClickUp integram-se perfeitamente aos sistemas IVR, permitindo que você direcione as chamadas com eficiência e ofereça opções de autoatendimento.

Integrações do ClickUp

por falar em integrações, o ClickUp é compatível com mais de 1.000 aplicativos. Portanto, qualquer fluxo de trabalho existente se beneficiará automaticamente da adição do ClickUp. Por exemplo, os dados do HubSpot e do Zapier se tornarão consistentes, e as atualizações em uma ferramenta aparecerão em outra com as integrações do ClickUp.

Conecte-se a mais de 1.000 aplicativos e ferramentas e unifique seu espaço de trabalho com as integrações ClickUp

Insight do ClickUp: Quase metade da sua força de trabalho anseia por melhores ferramentas de colaboração. Cerca de 43% dos funcionários enviam apenas de 0 a 10 mensagens por dia. Embora isso possa indicar uma comunicação mais intencional, também pode apontar lacunas na colaboração - onde as principais discussões estão espalhadas por e-mails e outras plataformas. Para reduzir a troca constante de aplicativos e manter tudo em um só lugar, você precisa de um hub de trabalho completo, como o ClickUp. Ele integra perfeitamente projetos, conhecimento e bate-papo com ferramentas alimentadas por IA, projetadas para aumentar a eficiência e simplificar o trabalho em equipe.

ClickUp Docs & Whiteboards

é impossível falar de CRM sem colaboração, e é isso que o "C" do ClickUp representa.

Você obtém o ClickUp Docs para documentar as jornadas dos clientes e o ClickUp Whiteboards para brainstorming. A melhor parte? Ambas as ferramentas oferecem colaboração em tempo real. Isso significa que seu colega de trabalho pode estar do outro lado do mundo, em um fuso horário diferente, e vocês dois podem trabalhar juntos com as edições visíveis ao vivo. Isso não é ótimo para equipes remotas?

Mas você pode fazer mais. Aqui está um vídeo detalhado que explica todas as possibilidades:

Painéis do ClickUp

por fim, analise e relate seu progresso. Talvez um dos estágios mais importantes de qualquer projeto, essa etapa é ridiculamente simples com o ClickUp. Não importa se você está controlando as atividades de vendas ou gerenciando uma montanha de dados de clientes, os ClickUp Dashboards oferecem uma visão geral em tempo real, tudo em um só lugar. Com mais de 50 widgets personalizáveis, você pode acompanhar as principais métricas sem ter que ficar pulando entre as guias como um polvo cafeinado.

As equipes de vendas podem monitorar o valor do tempo de vida do cliente, avaliar a precisão dos dados e tomar decisões informadas com os ClickUp Dashboards

No final do dia, seu fluxo de trabalho recebe um upgrade instantâneo com o ClickUp - com recursos combinados de CRM e gerenciamento de projetos.

Melhores recursos do ClickUp

Gerenciamento de informações do cliente : Visualize os detalhes do autor da chamada instantaneamente com a identificação do autor da chamada, oferecendo aos agentes acesso rápido a interações anteriores

Monitoramento e relatórios de desempenho : Acompanhe o volume de chamadas, os tempos de espera e as taxas de resolução para ajudar os gerentes a otimizar a eficiência

Integração com o sistema de helpdesk : Automatize a criação de tíquetes e obtenha acesso instantâneo à base de conhecimento

Conectividade com aplicativos de terceiros : Sincronize com mais de 1.000 aplicativos, incluindo HubSpot, Zapier e Salesforce, garantindo um fluxo de dados contínuo entre plataformas

Ferramentas de colaboração: Aprimore a comunicação da equipe com ferramentas de gerenciamento de tarefas, quadros brancos e compartilhamento de documentos em tempo real com tecnologia de IA

Limitações do ClickUp

Requer tempo para que os novos usuários se familiarizem com os recursos abrangentes

Pode apresentar uma curva de aprendizado devido ao seu alto nível de personalização

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Empresarial: $12/mês por usuário

Enterprise: Entre em contato para saber o preço

ClickUp Brain: adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

*Um usuário do Capterra diz:

*Experiência incrível! O preço foi ótimo e ele oferece muitos recursos que beneficiam o gerenciamento e o fluxo de projetos. Em comparação com a maioria dos concorrentes, ele cobra menos e a interface do usuário é muito fácil de usar

*Experiência incrível! O preço foi ótimo e ele oferece muitos recursos que beneficiam seu gerenciamento e fluxo de projetos. Em comparação com a maioria dos concorrentes, ele cobra menos e a interface do usuário é muito fácil de usar

Dica profissional: Você pode usar a visualização de lista para visualizar e gerenciar facilmente todos os itens de CRM sem alternar entre vários aplicativos!

2. HubSpot (melhor para integração perfeita de CRM em pequenas centrais de atendimento)

Via HubSpot

Os funcionários alternam entre aplicativos 3.600 vezes por dia, de acordo com um estudo da Harvard Business Review . Agora imagine essa ineficiência em uma central de atendimento, onde cada segundo é importante.

A HubSpot resolve isso fornecendo uma solução de CRM unificada, integrando perfeitamente o atendimento ao cliente, as vendas e o marketing em uma única plataforma. A caixa de entrada universal da HubSpot mantém todas as interações com os clientes em um só lugar, oferecendo uma visão centralizada de vários canais, acesso instantâneo ao registro de contatos e funcionalidade de bate-papo ao vivo.

Melhores recursos do HubSpot

Acesse uma caixa de entrada centralizada para otimizar as interações com os clientes em vários canais

Interaja com os clientes instantaneamente por meio do bate-papo ao vivo em seu site

Gerencie os dados dos clientes de forma eficiente com rastreamento de pipeline e automação de tarefas

Melhore a colaboração da equipe com caixas de entrada compartilhadas e atribuições de interação

Simplifique a programação com um agendador de reuniões integrado

Limitações da HubSpot

Limita os recursos de call center, como enfileiramento de chamadas, gravação de chamadas e roteamento de chamadas complexas em planos de nível inferior

Restringe o uso do número telefônico com base no nível do plano

Limita o armazenamento de contatos a 1.000 contatos no plano gratuito, limitando a escalabilidade para call centers maiores

Preços da HubSpot

Marketing Hub Starter: $15/mês por usuário

Plataforma Starter Customer: US$ 15/mês por usuário

Marketing Hub Professional : uS$ 800/mês por usuário

Marketing Hub Enterprise: uS$ 3.600/mês por usuário

Avaliações e resenhas da HubSpot

G2 : 4. 4/5 (mais de 12.200 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 4.300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a HubSpot?

Um usuário do Capterra diz:

O HubSpot CRM tem sido uma ferramenta confiável para gerenciar os esforços de vendas e marketing em um só lugar. Ele é perfeito para equipes de pequeno e médio porte que buscam um ponto de entrada fácil para o software de CRM.

O HubSpot CRM tem sido uma ferramenta confiável para gerenciar os esforços de vendas e marketing em um só lugar. Ele é perfeito para equipes de pequeno e médio porte que buscam um ponto de entrada fácil para o software de CRM.

você sabia? Hoje em dia, a velocidade é tudo. A regra 80/20 define o padrão de referência - 80% das chamadas devem ser atendidas em 20 segundos para manter a satisfação do cliente. É por isso que as soluções de CRM priorizam a simplificação dos fluxos de trabalho e a automação da entrada de dados para que os agentes possam se concentrar na resolução de problemas sem ficarem presos à entrada manual.

3. Zendesk (melhor para gerenciamento de chamadas com IA e suporte omnicanal)

Via Zendesk

Administrar um call center significa fazer malabarismos com o rastreamento, o registro e a geração de relatórios, tudo ao mesmo tempo. E se o seu sistema de CRM lhe desse acesso móvel para gerenciar as interações com os clientes de qualquer lugar?

É exatamente isso que a Zendesk oferece. Um poderoso CRM para call center que centraliza as interações com os clientes, o rastreamento de chamadas e a análise de dados em uma única plataforma.

Melhor ainda, ele permite o suporte telefônico diretamente do mesmo espaço de trabalho usado para e-mail, bate-papo e canais sociais, garantindo um atendimento consistente ao cliente em vários canais de comunicação.

Melhores recursos do Zendesk

Ofereça suporte omnicanal para unificar interações por telefone, e-mail, bate-papo e redes sociais

Encaminhe as chamadas de forma inteligente usando a priorização baseada em IA

Gere transcrições e resumos pós-chamada para agilizar o gerenciamento de casos

Monitore as chamadas e acompanhe o desempenho dos agentes com análises em tempo real

Aprimore as opções de autoatendimento com URA e respostas automatizadas

Limitações do Zendesk

Requer habilidades de codificação para criar aplicativos personalizados ou modificar a interface

Luta contra a baixa adoção pelos usuários em algumas organizações

Preços do Zendesk

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Zendesk

G2: 4. 3/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4. 4/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zendesk?

Um usuário do Capterra diz:

Gosto da maneira como a Zendesk lida com os tíquetes de suporte, os chats ao vivo e as mensagens, além de oferecer várias opções para analisar os dados em sua extremidade ou extrair os dados via API e analisá-los em nossa extremidade.

Gosto da maneira como a Zendesk lida com os tíquetes de suporte, os chats ao vivo e as mensagens, além de oferecer várias opções para analisar os dados em sua extremidade ou extrair os dados via API e analisá-los em nossa extremidade.

4. Freshdesk (melhor para suporte omnicanal e automação de helpdesk)

Via Freshdesk

O mercado de automação de helpdesk foi avaliado em US$ 28,6 bilhões em 2024 e deverá atingir US$ 130,9 bilhões até 2030, um sinal claro de que as empresas estão priorizando a automação do atendimento ao cliente.

E o que acontece quando você combina os recursos de helpdesk com o software de CRM? Você obtém uma solução de call center dedicada, como o Freshdesk.

O Freshdesk integra o suporte omnicanal com um sistema de tíquetes automatizado. Isso permite que as empresas otimizem os fluxos de trabalho, unifiquem as interações com os clientes e acompanhem as métricas dos clientes, tudo em um só lugar.

Melhores recursos do Freshdesk

Automatize a atribuição e o controle de tíquetes para reduzir o esforço manual

Unifique as interações com os clientes em vários canais de comunicação

Habilite o suporte ao cliente orientado por IA com chatbots automatizados para uma resolução rápida

Personalize fluxos de trabalho e modelos para aumentar a eficiência dos agentes

Fornece integração perfeita de CRM com ferramentas comerciais populares

Limitações do Freshdesk

Aumento dos custos ao adicionar recursos avançados

Requer um plano pago para desbloquear funcionalidades premium e suporte para equipes maiores

Preços do Freshdesk

Gratuito

Crescimento: $999/mês por usuário

Profissional: $3.599/mês por usuário

Empresarial: US$ 5.699/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Freshdesk

G2: 4. 4/5 (mais de 3.000 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 3.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Freshdesk?

Um usuário do Capterra diz:

O Freshdesk é uma das minhas ferramentas de help desk favoritas, pois é intuitivo e simples de dominar, mesmo para iniciantes. Encontrar tíquetes semelhantes é tão simples quanto fazer uma pesquisa no Google, e há várias opções de filtragem para selecionar.

O Freshdesk é uma das minhas ferramentas de help desk favoritas, pois é intuitivo e simples de dominar, mesmo para iniciantes. Encontrar tíquetes semelhantes é tão simples quanto fazer uma pesquisa no Google, e há várias opções de filtragem para selecionar.

Você sabia? Uma empresa com 5.000 visitantes normalmente lida com 448 chats ao vivo por mês, enquanto 50.000 visitantes significam 1.000 chats - e isso é muita digitação! Mas com os chatbots alimentados por IA, as consultas de rotina são tratadas instantaneamente, permitindo que os agentes da central de atendimento se concentrem em questões mais complexas.

5. Zoho CRM (melhor para consolidação de dados de clientes e rastreamento de chamadas em tempo real)

Via Zoho CRM

A centralização dos dados dos clientes é essencial em um call center. Os agentes precisam de acesso instantâneo aos registros dos clientes e aos detalhes do caso para garantir um tratamento tranquilo das chamadas e resoluções rápidas. O Zoho CRM simplifica esse processo, oferecendo uma plataforma centralizada na qual os agentes podem acessar instantaneamente as interações com os clientes, registrar chamadas em tempo real e gerenciar o acompanhamento de casos.

Ele também garante um roteamento de chamadas eficiente e melhor produtividade dos agentes. Com ferramentas como clique para discar, monitoramento de chamadas ao vivo e análises baseadas em IA, o Zoho CRM ajuda a simplificar as operações e melhorar a experiência do cliente.

Melhores recursos do Zoho CRM

Armazene e acesse o histórico do cliente para oferecer suporte personalizado

Registre os detalhes das chamadas automaticamente para um melhor acompanhamento do desempenho

Encaminhe as chamadas com eficiência para o agente mais adequado

Habilite o clique para discar para aumentar a eficiência do agente

Monitore as chamadas ao vivo para obter orientação e garantia de qualidade em tempo real

Limitações do Zoho CRM

Personalização restrita na versão gratuita

Curva de aprendizado acentuada

Preços do Zoho CRM

Padrão: US$ 800/mês por usuário

Profissional: US$ 1.400/mês por usuário

Enterprise: $2.400/mês por usuário

Último: $2.600/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (mais de 2.500 avaliações)

Capterra: 4. 3/5 (mais de 6.800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho?

Um usuário do G2 diz:

O Zoho CRM se destaca por sua interface intuitiva e pela capacidade de personalizar os fluxos de trabalho. A integração com outras ferramentas do ecossistema Zoho facilita o gerenciamento centralizado de dados e a automação de tarefas repetitivas, o que economiza tempo e melhora a eficiência em nossas operações diárias.

O Zoho CRM se destaca por sua interface intuitiva e pela capacidade de personalizar os fluxos de trabalho. A integração com outras ferramentas do ecossistema Zoho facilita o gerenciamento centralizado de dados e a automação de tarefas repetitivas, o que economiza tempo e melhora a eficiência em nossas operações diárias.

Leia também: Como criar um banco de dados de CRM

Via Five9

A solução Cloud Contact Center as a Service (CCaaS) da Five9 muda o jogo para as equipes de suporte ao cliente ao incorporar controles de telefonia ao software de CRM existente. Isso permite o acesso aos dados, ao histórico e às percepções do cliente instantaneamente durante as conversas telefônicas.

Isso significa que cada chamada de entrada e saída não é apenas uma transação, mas uma oportunidade de aprimorar a experiência do cliente!

Melhores recursos do Five9

Habilite o acesso baseado na nuvem para equipes remotas e híbridas

Integre-se perfeitamente às principais plataformas de CRM para obter uma experiência unificada do cliente

Ofereça suporte a interações omnicanal por voz, e-mail, bate-papo e mídia social

Limitações do Five9

Não possui um sistema de CRM integrado, necessitando de um software de CRM externo para ter total funcionalidade

Incorre em custos adicionais para integração avançada de CRM

Preços do Five9

Digital: $119/mês por usuário

Core: $119/mês por usuário

Premium: Preços personalizados

Ótimo: Preço personalizado

Ultimate: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Five9

G2: 4. 1/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 4. 2/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Five9?

Um usuário do G2 diz:

O Five9 é uma plataforma completa de contact center como serviço (CCaaS). Eles têm tudo o que você pode precisar em um único local e em uma única conta. Eles oferecem diferentes recursos com base em necessidades específicas e a melhor parte do Five9 é que ele pode ser totalmente personalizado para as necessidades específicas de sua empresa.

O Five9 é uma plataforma completa de contact center como serviço (CCaaS). Eles têm tudo o que você pode precisar em um único local e em uma única conta. Eles oferecem diferentes recursos com base em necessidades específicas e a melhor parte do Five9 é que ele pode ser totalmente personalizado para as necessidades específicas de sua empresa.

Fato curioso: As raízes do CCaaS remontam a 1995, o mesmo ano em que o programa "Waterfalls", da TLC, chegou ao topo das paradas! A CosmoCom (agora parte da Enghouse Interactive) introduziu a primeira tecnologia de contact center baseada em IP, abrindo caminho para as modernas soluções de CCaaS nas quais confiamos hoje.

7. Aircall. io (melhor para comunicação multicanal e integração perfeita com CRM)

O gerenciamento das interações com os clientes em vários canais pode ser caótico, mas o Aircall.io elimina esse problema com uma solução centralizada.

O Aircall. io unifica voz, SMS e mídia social em uma única plataforma, garantindo uma integração perfeita do CRM com mais de 100 aplicativos de negócios. Além disso, a sincronização bidirecional permite que os usuários acessem os dados dos clientes, atualizem registros e registrem chamadas em tempo real, tudo a partir de uma solução de call center baseada na nuvem.

Melhores recursos do Aircall. io

Sincronize automaticamente os dados de CRM com o Salesforce, o HubSpot e o Zendesk

Encaminhe chamadas de forma inteligente usando a resposta interativa de voz (IVR)

Gerencie grandes volumes de chamadas com filas de chamadas virtuais para tempos de espera justos

Registre todas as chamadas para treinamento, resolução de disputas e garantia de qualidade

Monitore as chamadas ao vivo para fornecer orientação e feedback em tempo real

Limitações do Aircall. io

Oferece análises avançadas limitadas em planos de nível inferior

Requer configuração adicional para cenários complexos de roteamento de chamadas

Preços do Aircall. io

Essencial: $30/mês por usuário

Profissional: US$ 50/mês por usuário

Personalizado: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Aircall. io

G2: 4. 3/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4. 3/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Aircall?

Um usuário do G2 diz:

Adoro o fato de o produto estar em constante evolução. Tenho a sensação de que o feedback do cliente é genuinamente ouvido e acionado. A Amanda foi rápida em nos dar suporte e responder a todas as nossas dúvidas, e a chamada de integração com o Juan foi fácil de acompanhar e muito útil. O produto é fácil de usar. Muito fácil de começar.

Adoro o fato de o produto estar em constante evolução. Tenho a sensação de que o feedback do cliente é genuinamente ouvido e acionado. A Amanda foi rápida em nos dar suporte e responder a todas as nossas dúvidas, e a chamada de integração com o Juan foi fácil de acompanhar e muito útil. O produto é fácil de usar. Muito fácil de começar.

Dica profissional: Com recursos intuitivos como URA, monitoramento de chamadas ao vivo e análise detalhada de chamadas em seus CRMs de call center, você pode aumentar a produtividade do agente e a satisfação do cliente!

8. Dialpad (melhor para transcrição de chamadas orientada por IA e assistência em tempo real)

Via Dialpad

O Dialpad oferece transcrição de chamadas com IA, treinamento de agentes em tempo real e pontuação preditiva de CSAT, tudo isso enquanto oferece integração perfeita de CRM com o Salesforce e outras soluções. Com o TrueCaaS, o Dialpad também unifica voz, mensagens, vídeo e bate-papo ao vivo, proporcionando uma experiência verdadeiramente omnichannel para clientes e agentes.

Melhores recursos do Dialpad

Transcreva chamadas em tempo real com a conversão de voz em texto baseada em IA

Auxilie os agentes ao vivo com cartões Real-Time Assist (RTA) que acionam notas relevantes durante as chamadas

Preveja as pontuações de CSAT analisando as transcrições das chamadas, mesmo que as pesquisas não tenham sido concluídas

Permita a comunicação omnicanal por meio de voz, mensagens, vídeo e chatbots

Elimine os correios de voz pré-gravados para acelerar as chamadas de vendas feitas

Integre-se perfeitamente com o Zoho CRM, Salesforce, Zendesk e outras plataformas

Limitações do Dialpad

Limita o número de centrais de contato com base no plano

Restringe a capacidade da fila de espera, o que pode ser um desafio durante o pico de chamadas

Requer configuração avançada para cenários complexos de roteamento de chamadas

Preços do Dialpad

Padrão: US$ 15/mês por usuário

Profissional: US$ 25/mês por usuário

Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Dialpad

G2: 4. 4/5 (mais de 1.800 avaliações)

Capterra: 4. 2/5 (mais de 500 avaliações)

9. Nextiva (melhor para a funcionalidade de CRM integrada em uma plataforma de call center)

Via Nextiva

Alternar entre o software de CRM e as plataformas de call center é um fator de perda de produtividade. Em vez de alternar entre vários aplicativos, o Nextiva funciona como um CRM propriamente dito, tornando as interações com os clientes perfeitas e os fluxos de trabalho dos agentes mais eficientes.

Com a funcionalidade click-to-call, pop-ups de tela e recursos omnicanal, os agentes podem gerenciar chamadas, e-mails, mídias sociais e bate-papos em um único painel para garantir uma experiência unificada para o cliente.

Melhores recursos do Nextiva

Acesse os detalhes do cliente instantaneamente com a integração direta de dados

Inicie chamadas rapidamente usando o click-to-call dos contatos do CRM

Visualize os detalhes do cliente automaticamente com pop-ups de tela nas chamadas recebidas

Gerencie interações omnicanal em chamadas, e-mail, bate-papo e mídia social

Aprimore a automação do fluxo de trabalho com ferramentas de automação de processos

Limitações do Nextiva

Limita as reuniões por vídeo a 45 minutos

Não transfere os minutos não utilizados para o mês seguinte

Preços do Nextiva

Essencial: $129/mês por usuário

Profissional: $159/mês por usuário

Premium: US$ 199/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o Nextiva

G2: 4. 5/5 (mais de 3.000 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Nextiva?

Um usuário do Capterra diz:

Temos tido um ótimo serviço com a Nextiva e, quando temos um problema, eles oferecem várias opções para obter suporte técnico. E estamos muito satisfeitos com o serviço, o suporte técnico e os equipamentos.

Temos tido um ótimo serviço com a Nextiva e, quando temos um problema, eles oferecem várias opções para obter suporte técnico. E estamos muito satisfeitos com o serviço, o suporte técnico e os equipamentos.

10. CloudTalk (melhor para gerenciamento de chamadas com IA e automação de CRM)

Via CloudTalk

Um sistema de CRM para call center deve fazer mais do que apenas armazenar os dados dos clientes - ele deve otimizar os fluxos de trabalho, automatizar o rastreamento de chamadas e fornecer percepções em tempo real. O CloudTalk faz exatamente isso, integrando-se perfeitamente a softwares de CRM como Salesforce e HubSpot.

Com recursos como click-to-call e resumos de chamadas gerados por IA, o CloudTalk simplifica as operações de atendimento ao cliente, tornando-o um poderoso software de CRM para call center para gerenciar grandes volumes de chamadas e interações multicanais com os clientes.

Melhores recursos do CloudTalk

Sincronize instantaneamente as interações com os clientes com a integração do CRM para atualizações em tempo real

Registre os detalhes das chamadas automaticamente no CRM, eliminando a entrada manual de dados

Habilite a funcionalidade click-to-call para discar números diretamente da interface do CRM

Encaminhe chamadas de forma inteligente para o agente certo com base nas necessidades do cliente

Forneça orientação em tempo real com monitoramento de chamadas ao vivo e modo sussurro

Gere resumos de chamadas com IA para economizar horas de anotações manuais dos agentes

Limitações do CloudTalk

Restringe os minutos de chamada com base no plano do cliente

Depende de operadoras externas, o que pode limitar a capacidade de chamadas simultâneas

Preços do CloudTalk

Inicial: US$ 25/mês por usuário

Essencial: US$ 29/mês por usuário

Especialista: US$ 49/mês por usuário

Personalizado: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do CloudTalk

G2: 4. 4/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4. 3/5 (mais de 1.000 avaliações)

Leia também: O que é Customer Communication Management?

11. Talkdesk (melhor para automação orientada por IA e interações omnicanal com o cliente)

Via Talkdesk

O Talkdesk não é um sistema de CRM autônomo. É uma solução de call center baseada na nuvem que se integra às principais plataformas de CRM e permite que os agentes acessem as interações com os clientes sem precisar alternar entre aplicativos.

Isso ajuda os agentes de atendimento ao cliente a gerenciar fluxos de trabalho com mais eficiência e melhora o atendimento geral ao cliente.

Melhores recursos do Talkdesk

Acesse dados de clientes em tempo real diretamente na interface do Talkdesk

Encaminhe chamadas de forma inteligente com base nos detalhes do cliente e no conjunto de habilidades do agente

Oriente os clientes sem problemas com a automação de IVR (resposta interativa de voz)

Ofereça suporte a interações omnicanal em chamadas, e-mails, bate-papo e mídia social

Aprimore as campanhas outbound com opções de discagem preditiva e avançada

Limitações do Talkdesk

Limita a personalização para fluxos de trabalho altamente especializados

Restringe os recursos avançados de IA, como análise de sentimentos, aos planos de nível superior

Preços do Talkdesk

CX Cloud Digital Essentials: US$ 85/mês por usuário

CX Cloud Essentials: US$ 85/mês por usuário

CX Cloud Elevate: $115/mês por usuário

CX Cloud Elite: $145/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Talkdesk

G2: 4. 4/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Talkdesk?

Um usuário do G2 diz:

Gosto da facilidade de uso do Talkdesk, ele é muito fácil de entender e apresentar aos novos agentes. Utilizamos o Talkdesk todos os dias para fazer e receber chamadas de clientes, por isso é importante para nós ter um software que funcione bem

Gosto da facilidade de uso do Talkdesk, ele é muito fácil de entender e apresentar aos novos agentes. Utilizamos o Talkdesk todos os dias para fazer e receber chamadas de clientes, por isso é importante para nós ter um software que funcione bem

Dica profissional: É sempre melhor fazer sua lição de casa para que você nunca fique fora do circuito. Aqui está um guia passo a passo para você entender como o atendimento ao cliente com IA é implementado.

12. Avaya (melhor para integração de CRM multicanal e percepções do cliente em tempo real)

Via Avaya

O Avaya é uma solução completa de CRM para contact center, projetada para lidar com as interações de entrada e saída de clientes de forma eficiente. Ele se integra ao Salesforce, Microsoft Dynamics e ServiceNow, permitindo que os agentes do contact center acessem os dados do cliente em sua interface de chamada.

A supervisão do supervisor em tempo real, os fluxos de trabalho automatizados e os insights baseados em IA da Avaya também ajudam as equipes de suporte a simplificar as operações e melhorar a satisfação do cliente.

Melhores recursos da Avaya

Acesse dados unificados de clientes diretamente na interface do call center

Integre-se perfeitamente aos principais sistemas de CRM para sincronização de dados em tempo real

Gerencie interações omnicanal em chamadas, e-mails, chats e mídias sociais

Aumente a eficiência dos agentes com insights em tempo real sobre os clientes e redução da entrada manual de dados

Habilite o monitoramento do supervisor para treinamento ao vivo e acompanhamento do desempenho

Limitações da Avaya

Requer um esforço significativo de personalização para fluxos de trabalho exclusivos

Enfrenta possíveis desafios de consistência de dados ao integrar vários CRMs

Preços da Avaya

Digital: Preços personalizados

Voz: Preços personalizados

Todas as mídias: Preços personalizados

Crie o seu próprio: Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Avaya

G2: 4. 1/5 (mais de 150 avaliações)

Capítulo: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Avaya?

Um usuário do G2 diz:

Estou em minha empresa há quase quatro anos e, desde então, usamos o Avaya, que nos ajuda a alcançar nossos clientes e é muito fácil de navegar.

Estou em minha empresa há quase quatro anos e, desde então, usamos o Avaya, que nos ajuda a alcançar nossos clientes e é muito fácil de navegar.

Fato curioso: O Gartner prevê que, até 2027, os chatbots com IA serão o principal canal de atendimento ao cliente para 25% das organizações. Para as centrais de atendimento, isso significa menos consultas de rotina para os agentes e mais interações com o cliente orientadas por IA, o que aumenta a eficiência e reduz o tempo. É uma situação em que todos saem ganhando!

13. EngageBay (melhor para pequenas e médias empresas que precisam de uma solução completa de CRM e call center)

Via EngageBay

Imagine o proprietário de uma pequena empresa tentando fazer malabarismos com o atendimento ao cliente, as vendas e o marketing - tudo isso enquanto mantém as operações do call center sem problemas. É aí que entra o EngageBay.

Projetado com startups e pequenas empresas em mente, o EngageBay combina CRM, automação de marketing e recursos de call center em uma plataforma intuitiva.

Com recursos de CRM incorporados e recursos dedicados, como discador avançado e rastreador de produtividade do agente, o EngageBay garante que os representantes de suporte ao cliente tenham todo o contexto de que precisam, estejam eles fazendo chamadas ou atendendo a consultas de clientes.

Melhores recursos do EngageBay

Forneça insights completos sobre o cliente com um CRM integrado para interações personalizadas

Faça chamadas diretamente pelo EngageBay ou integre com o Twilio e aplicativos de terceiros

Atribua chamadas de saída automaticamente com o criador de automação de fluxo de trabalho avançado

Acompanhe os tíquetes e as consultas dos clientes usando o software gratuito de helpdesk

Grave chamadas para treinamento e otimização de processos

Limitações do EngageBay

Oferece personalização limitada para relatórios avançados

Tem uma curva de aprendizado para recursos complexos

Restringe a funcionalidade no aplicativo móvel

Preços do EngageBay

Gratuito

Básico: US$ 12,74/mês por usuário

Crescimento: $55. 24/mês por usuário

Profissional: US$ 101,99/mês por usuário

Avaliações e resenhas do EngageBay

G2: 4. 6/5 (mais de 400 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o EngageBay?

Um usuário do G2 diz:

Boa ferramenta abrangente para gerenciamento de mídia social. Ela simplifica muito bem a preparação e a publicação de posts de mídia social. A interface do usuário é intuitiva e você consegue entendê-la em poucos minutos. Além disso, o suporte ao cliente é de primeira linha.

Boa ferramenta abrangente para gerenciamento de mídia social. Ela simplifica muito bem a preparação e a publicação de posts de mídia social. A interface do usuário é intuitiva e você consegue entendê-la em poucos minutos. Além disso, o suporte ao cliente é de primeira linha.

Outros softwares úteis

Aqui está uma lista de outros softwares de CRM para call center que não entraram em nossa lista, mas que podem ser úteis para você em determinadas situações: Bitrix24 : Uma solução abrangente de CRM e central de contatos com telefonia integrada, automação de tarefas e suporte omnicanal para aumentar a produtividade dos agentes

Vocalcom : Um CRM de call center baseado em nuvem que oferece roteamento de chamadas com IA, análise em tempo real e integrações perfeitas de CRM para aprimorar as interações com os clientes

RingCentral Contact Center: Um CRM de call center escalável com gerenciamento inteligente de chamadas, otimização da força de trabalho e comunicação omnichannel

Leia também: Os melhores sistemas de software de CRM totalmente personalizáveis

Chega de danos colaterais nas chamadas! O ClickUp tem o que você precisa

Tempo é dinheiro, mas clientes satisfeitos também o são.

Especialmente em call centers, em que cada interação tranquila gera fidelidade à marca e assume o controle de todo o funil de vendas.

E aqui está um fato para provar isso: 58% dos clientes estão dispostos a pagar mais por um melhor atendimento ao cliente. *

É por isso que integrar a solução de CRM do ClickUp é saudável para sua empresa.

O ClickUp centraliza os dados dos clientes, automatiza os fluxos de trabalho e aprimora as operações do call center - tudo em uma única plataforma. Do rastreamento de chamadas à automação de tarefas, ele elimina a sobrecarga de aplicativos para que os agentes possam se concentrar no que realmente importa: a satisfação do cliente.

Pronto para transformar suas operações de call center? Registre-se no ClickUp hoje mesmo!