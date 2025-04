mais de 30 prompts de SEO do ChatGPT para uma melhor otimização na página

A otimização de mecanismos de pesquisa (SEO) é uma tentativa e erro sem fim. A pressão para encontrar as palavras-chave certas e otimizar o conteúdo é esmagadora. E quando você acha que conseguiu, o Google faz uma nova atualização e, de repente, suas classificações nos mecanismos de pesquisa estão em queda livre.

Mas e se disséssemos que ferramentas de IA como o ChatGPT podem gerenciar e acelerar seus fluxos de trabalho de SEO?

O ChatGPT atua como seu assistente pessoal de SEO, ajudando-o a ajustar o conteúdo que os mecanismos de pesquisa adoram e com o qual seu público se conecta. de fato, uma pesquisa mostra que 58% dos profissionais o utilizam para gerar e otimizar conteúdo, 20% para metadados, 15% para pesquisa de palavras-chave e 8% para análise de benchmark.

No entanto, os resultados do ChatGPT são tão bons quanto suas instruções. Este guia mostra como criar prompts de SEO perfeitos para o ChatGPT e compartilha mais de 30 exemplos para elevar o nível de sua estratégia.

resumo de 60 segundos Os prompts de SEO do ChatGPT são instruções direcionadas para que as tarefas de SEO sejam realizadas rapidamente Os prompts de SEO do ChatGPT ajudam você a criar conteúdo otimizado para palavras-chave com mais rapidez, gerar novas ideias, manter a consistência, aprimorar o SEO na página e liberar tempo para o trabalho estratégico Etapas para criar prompts de SEO do ChatGPT: Seja específico sobre o que você deseja

Forneça contexto para obter melhores resultados

Seja claro sobre o formato de saída

Use dados de SEO e materiais de referência

Refinar e iterar Confira a coleção de mais de 30 prompts do ChatGPT para ajudar na pesquisa de palavras-chave, criação de conteúdo, otimização na página e muito mais O ChatGPT tem limitações no acesso a dados em tempo real, na otimização de palavras-chave e na compreensão precisa da intenção de pesquisa O ClickUp Brain supera o ChatGPT ao oferecer insights de SEO com reconhecimento de contexto, colaboração em tempo real e fluxos de trabalho de SEO automatizados

O que são ChatGPT SEO Prompts?

Os prompts de SEO do ChatGPT são instruções cuidadosamente escritas que você dá ao ChatGPT para realizar uma tarefa de SEO, como sugerir palavras-chave, criar um esboço, otimizar o texto alternativo da imagem, criar um blog amigável para SEO e muito mais.

O ChatGPT usa dados de treinamento abrangentes para processar esses avisos e gerar sugestões personalizadas que se alinham com a intenção da pesquisa, economizando tempo e esforço.

Veja o que faz um bom prompt de SEO: Clareza: Declare claramente sua solicitação, como, por exemplo, "Gere uma lista de palavras-chave de alto volume e baixa concorrência para SEO local no setor odontológico

Foco: Atenha-se a uma solicitação de cada vez. Em vez de solicitar uma pesquisa de palavras-chave e um esboço de conteúdo, separe-os em dois prompts

Contexto: Forneça detalhes relevantes, como seu público-alvo, setor, local ou concorrentes. Exemplo: "Sugerir tópicos de blog para um site imobiliário voltado para compradores de imóveis pela primeira vez na Califórnia

Acionável: Peça um resultado tangível. Em vez de "Dê dicas de SEO", tente "Liste cinco melhorias de SEO na página para um blog do WordPress

Comprimento e profundidade: Especifique o nível de detalhamento que você deseja para a resposta. Por exemplo, "Forneça uma explicação de 200 palavras sobre a otimização de meta descrições para sites de comércio eletrônico

➡️ Leia mais: Prompts do ChatGPT para redação de currículos

Benefícios de usar os prompts de SEO do ChatGPT

O SEO não precisa ser complicado, e os prompts do ChatGPT garantem isso. Veja como:

💡 Faça o bloqueio do escritor instantaneamente: O ChatGPT lida com o brainstorming de SEO com prompts abertos como 'Quais são as últimas tendências em SEO de moda sustentável? revelando novos ângulos de conteúdo e oportunidades de palavras-chave

⚖️ Mantenha o estilo do seu conteúdo consistente: Defina o tom uma vez (amigável e coloquial ou formal no estilo APA) e o ChatGPT garante que cada artigo permaneça coeso e dentro da marca

otimize o SEO on-page sem esforço: Use prompts para refinar o conteúdo com palavras-chave relevantes, perguntas frequentes e palavras-chave LSI para obter melhores classificações (sem keyword stuffing)

📈 Foque mais na estratégia: O ChatGPT cuida do trabalho de base de SEO para que você possa priorizar a criatividade e a análise. Não é de se admirar que 71% dos profissionais de marketing digam que a IA generativa os libera para vitórias maiores

➡️ Leia mais: Melhores prompts do ChatGPT para vendas

Como criar prompts de SEO eficazes no ChatGPT?

Seja criando prompts do ChatGPT para marketing, vendas ou SEO, dê à IA instruções claras e ricas em contexto. Faça isso e você obterá um conteúdo bem estruturado e orientado para SEO que será classificado.

Portanto, siga estas práticas recomendadas para gerar prompts de SEO orientados para resultados 👇

1. Seja específico sobre o que você deseja

O ChatGPT funciona melhor quando recebe uma orientação clara. Antes de escrever o prompt, identifique a tarefa de SEO para a qual você precisa de ajuda.

Precisa de ideias de palavras-chave? Pergunte: "Gere 10 palavras-chave de cauda longa para [tópico] com baixa concorrência e alta intenção de pesquisa"

Procurando um esboço de postagem de blog? Especifique, 'Crie um esboço de blog amigável para SEO para [tópico] com tags H1, H2 e H3'

Deseja otimizar um parágrafo? Instrua, 'Reescreva este parágrafo para incluir naturalmente a palavra-chave "[palavra-chave alvo]" e, ao mesmo tempo, melhorar a legibilidade'

2. Forneça contexto para obter melhores resultados

O contexto é fundamental para obter respostas mais relevantes do ChatGPT. Pense nas informações que ajudariam a orientar a IA. Isso pode incluir:

Categoria Descrição Exemplos Tópico-alvo ou palavra-chave Qual é o foco principal do conteúdo? 'Marketing digital para startups' ou 'Ferramentas de SEO com inteligência artificial' Público Para quem é esse conteúdo? 'Escrito para iniciantes' ou 'Direcionado a proprietários de pequenas empresas' Finalidade Qual é o objetivo desse conteúdo? "Para educar", "Para gerar leads" ou "Para obter uma classificação mais alta nos mecanismos de pesquisa Tom ou estilo Como deve soar? 'Use um tom persuasivo e orientado por dados' ou 'Mantenha um tom amigável e coloquial' Função Que perspectiva o conteúdo deve ter? aja como um especialista em SEO ou escreva como um treinador de marketing digital

3. Seja claro sobre o formato de saída

O conteúdo de SEO geralmente exige formatação rigorosa, como títulos com menos de 60 caracteres, posicionamento de palavras-chave em cabeçalhos ou um esquema JSON-LD para dados estruturados. Informe ao ChatGPT exatamente qual formato ou critério você deseja na resposta para evitar ambiguidade e edições desnecessárias.

Alguns exemplos de instruções são:

Categoria Prompt ruim Bom prompt Número de itens Dê-me algumas ideias de títulos de blog para um blog de fitness Forneça cinco ideias de títulos de blog para um blog de fitness Limites de caracteres ou palavras Escreva uma meta descrição para um blog sobre marketing por e-mail Escreva uma meta descrição com menos de 155 caracteres para um blog sobre marketing por e-mail Tipo de saída Sugestão de palavras-chave para marketing digital Liste 10 palavras-chave de cauda longa para marketing digital em uma tabela com volume de pesquisa e nível de concorrência Pedido de formatação Escreva uma postagem no LinkedIn sobre marketing de conteúdo Escreva uma postagem no LinkedIn sobre marketing de conteúdo. Formate-o da seguinte maneira: Gancho (primeira frase, que chama a atenção) Conteúdo principal (2 a 3 parágrafos curtos com insights ou dicas) CTA (que incentiva o engajamento ou a ação) Exemplos a serem incluídos Escreva um esboço de blog amigável para SEO para "Produtividade do trabalho remoto Crie um esboço de blog amigável para SEO para "Produtividade no trabalho remoto". use exemplos de empresas remotas bem-sucedidas e desafios de produtividade do mundo real para torná-lo prático

4. Use dados de SEO e materiais de referência

O ChatGPT não tem dados de pesquisa em tempo real, portanto, não conhece os volumes reais de pesquisa ou a dificuldade das palavras-chave. Mas você pode alimentá-lo com detalhes específicos de SEO, como:

Pesquisa de palavras-chave (volume de pesquisa, nível de concorrência)

Intenção do usuário (informativa, transacional, de navegação)

Insights da concorrência (estruturas de conteúdo comuns, contagem de palavras)

Tendências da página de resultados de mecanismos de pesquisa (SERP) (snippets em destaque, listas, perguntas frequentes)

A partir do GPT-4, você pode carregar documentos como diretrizes de marca ou exemplos de blogs anteriores para mostrar à IA o tom, a estrutura e a formatação de sua preferência. O GPT-4o também pode navegar na Internet, portanto, se você tiver links para estudos, blogs de concorrentes ou materiais de referência, cole-os diretamente no prompt para obter maior precisão.

⚠️ Observação: Esses recursos só estão disponíveis com uma assinatura do ChatGPT Plus.

5. Refinar e iterar

Não aceite a primeira resposta do ChatGPT como definitiva. Se estiverem faltando detalhes, estrutura ou palavras-chave, ajuste o prompt.

por exemplo, se o esboço do ChatGPT sobre "Estratégias de marketing eficazes para pequenas empresas" não tiver uma seção importante, como "planejamento de orçamento", refine-o com um acompanhamento:

✔️ Ótimo esboço! Adicione uma seção sobre considerações de orçamento para cada estratégia.

Precisa de um tom diferente ou de mais variedade? Pergunte:

✔️ Reescreva isso em um estilo mais coloquial.

✔️ Dê-me mais cinco exemplos.

Continue iterando até que o conteúdo se aproxime de seu resultado ideal.

Dica profissional: Use prompts passo a passo em vez de uma grande solicitação para obter melhores resultados de SEO. Essa abordagem de "cadeia de pensamento" divide uma tarefa ampla em etapas menores e mantém o conteúdo focado.

Exemplo: Para pesquisa de palavras-chave: Prompt 1: Dê-me 15 palavras-chave de cauda longa relacionadas a [tópico]

Prompt 2: Para cada palavra-chave, sugira a intenção de pesquisa (o que o usuário provavelmente está procurando)

Prompt 3:* Agora, elabore um esboço de um blog que tenha como alvo a primeira palavra-chave da lista

Bônus: Como usar o ChatGPT para aumentar a produtividade

30 exemplos de prompts de SEO do ChatGPT

Para começar, aqui estão mais de 30 exemplos de prompts do ChatGPT adaptados a várias tarefas de SEO. Sinta-se à vontade para copiar, ajustar e usá-los em seu fluxo de trabalho.

(Por conveniência, nós os agrupamos em várias categorias)

A. Prompts de pesquisa de palavras-chave

1. Liste 10 palavras-chave amplas para [setor] que abrangem diferentes aspectos do nicho. *

via OpenAI

2. Gere uma lista de palavras-chave de cauda longa relacionadas a [produto] para direcionar mais tráfego para a página do produto.

3. Liste 10 palavras-chave de indexação semântica latente (LSI) relacionadas a [palavra-chave primária] que geralmente aparecem em conteúdo com classificação superior.

4. Agrupe essas palavras-chave em grupos de tópicos com base na intenção de pesquisa e na relevância semântica. [Inserir lista de palavras-chave]

5. Recomende ângulos de posts de blog para esses grupos de palavras-chave, concentrando-se na intenção de pesquisa e nas necessidades do público.

B. Prompts de análise competitiva

6. Meu blog [inserir link do blog] se concentra em SEO para comércio eletrônico, semelhante ao [site do concorrente]. Compare os dois blogs e identifique os tópicos e subtópicos que eles abordaram extensivamente, mas que eu não abordei. Sugira oportunidades de conteúdo de alto impacto para fechar a lacuna.

7. Estou no setor de SEO para comércio eletrônico. Encontre palavras-chave em que o [site do concorrente] supera o [meu site]. Identifique os pontos fracos, como backlinks de baixa qualidade ou conteúdo superficial, para superá-los. [Insira o link da página do blog do concorrente]

C. Prompts de criação e ideação de conteúdo

8. Crie um resumo de conteúdo sobre [tópico]. Inclua "contagem de palavras", "palavra-chave primária", "meta descrição", "sugestão de meta título", "sugestões de H1" e "instruções para redatores". '

9. Escreva uma introdução curta (no máximo 120 palavras) e amigável para SEO para um blog sobre [tópico] usando a palavra-chave naturalmente. Forneça duas versões:

Uma introdução direta sobre o que o artigo aborda Uma introdução orientada para o problema, destacando um problema que o [tópico] resolve

10. Esboce um artigo abrangente sobre [tópico]. Inclua seis seções principais com pontos breves sobre o que abordar em cada uma delas.

11. Você é um especialista em [setor] e suas aplicações. Escreva um post de blog de 1.500 palavras sobre [tópico] com base neste esboço. Incorpore as seguintes palavras-chave para aumentar a otimização para mecanismos de pesquisa. [Insira o esboço e a lista de palavras-chave]

12. Forneça uma conclusão concisa para uma postagem de blog sobre [tópico]. Ela deve resumir os pontos principais e incluir uma chamada para ação (como incentivar um comentário ou a assinatura do boletim informativo).

13. Estou escrevendo um post de blog sobre [tópico]. Sugira dez títulos, cada um com menos de 60 caracteres, que incluam a palavra-chave exata. Os títulos devem ser envolventes e atraentes para o público.

D. Prompts de SEO na página

14. Estou escrevendo um artigo sobre '[tópico]'. Qual seria a melhor estrutura de URL compatível com SEO?

15. *Pretendo escrever um guia abrangente sobre [tópico]. Como devo estruturar minhas tags de cabeçalho para SEO?

16. *Como posso colocar CTAs estrategicamente em meu [tópico da masterclass] para maximizar as inscrições e a participação?

17. Com base em meu mapa do site, sugira cinco oportunidades de links internos e possíveis textos-âncora com no máximo cinco palavras para minha postagem de blog [tópico]. [Insira o link de seu site]

18. Escreva um texto alternativo (menos de 125 caracteres) para uma imagem sobre [descrição da imagem].

E. Prompts de otimização de conteúdo

19. Reescreva este artigo com as práticas recomendadas de SEO, incluindo palavras-chave como [inserir palavras-chave], meta descrições e subtítulos. [Inserir link do artigo]

20. Gere um meta-título (máximo de 60 caracteres) e uma descrição (máximo de 160 caracteres) amigáveis para SEO para um blog sobre [tópico]. Coloque a palavra-chave [palavra-chave] perto do início para obter melhor visibilidade na pesquisa.

21. Resuma esta postagem do blog em formato de marcadores para melhorar a legibilidade. [Insira o link da postagem do blog]

22. Avalie a legibilidade deste post do blog. Reduza os parágrafos longos, use marcadores e melhore o formato para obter um layout visualmente mais atraente: [Insira o link do post do blog]

23. A publicação do meu blog [tópico] tem uma tag de título de 70 caracteres. Sugira um título revisado e amigável para SEO que capture a essência da publicação e se encaixe no limite ideal de caracteres.

24. Revise esta postagem do blog para identificar e corrigir erros gramaticais, erros de digitação e erros: [Insira o link da postagem do blog]

F. Prompts de SEO local

25. Examine as estratégias locais de SEO dos três principais concorrentes para um [tipo de negócio] em [cidade, estado]. Forneça insights sobre a estratégia de palavras-chave, o perfil de backlinks e a otimização do Google Business Profile deles. [Insira o link do site dos concorrentes]

26. Desenvolva um plano de marketing de conteúdo para impulsionar o SEO local de uma [sua empresa] com vários locais em [sua localização de mercado]. Inclua postagens de blog localizadas, destaques de produtos/serviços e parcerias com influenciadores locais.

G. Prompts técnicos de SEO

27. Tenho uma loja de comércio eletrônico com várias categorias e subcategorias de produtos. Meu site é [inserir link]. Gere um mapa do site XML válido para estas páginas: [inserir todos os links de páginas da Web]

28. Gere uma marcação de esquema de perguntas frequentes para as seguintes perguntas e respostas para melhorar a visibilidade da pesquisa: [Liste suas perguntas]

29. *Tenho uma loja de comércio eletrônico em [nome do site], onde os produtos aparecem em várias categorias. Como faço para adicionar tags canônicas corretamente?

30. Gere tags hreflang para garantir o direcionamento adequado das páginas para [país] em [idioma], [país] em [idioma] e [país] em [idioma]. Essas tags devem especificar corretamente as combinações de idioma e país para cada página.

31. Analise a capacidade de rastreamento e a indexação do [URL do site]. Identifique páginas bloqueadas por robots. txt, tags no index ou problemas canônicos. Forneça recomendações para melhorar a indexação e garantir que as páginas importantes estejam acessíveis aos rastreadores dos mecanismos de pesquisa.

32. Auditoria de redirecionamentos e links quebrados para [URL do site]. Identifique erros 404, redirecionamentos 301/302 incorretos e cadeias ou loops de redirecionamento. Sugira otimizações para garantir uma navegação tranquila e preservar o patrimônio do link.

Erros comuns a serem evitados

Embora o ChatGPT seja um grande aliado, alguns passos em falso podem prejudicar seu SEO mais do que ajudar.

Aqui estão algumas armadilhas comuns às quais você deve estar atento:

Confiar no ChatGPT para obter dados factuais ou métricas de SEO em tempo real

O ChatGPT não tem acesso a dados em tempo real, como volumes de pesquisa, classificações do Google ou análises. Portanto, fazer perguntas como 'Quantas pesquisas essa palavra-chave recebe?' ou 'Qual é a concorrência para essa consulta?' pode dar sugestões que parecem plausíveis, mas que não têm demanda de pesquisa.

Para evitar isso: Não trate o ChatGPT como um substituto para as ferramentas de SEO. Use-o para obter insights qualitativos (tópicos, variações, frases), mas verifique os dados quantitativos (volume de pesquisa, concorrência, CTRs) com ferramentas tradicionais de pesquisa de palavras-chave, como o Google Keyword Planner, Semrush ou Ahrefs

Acreditando em tudo o que diz (sem verificação de fatos)

O ChatGPT muitas vezes tem alucinações, o que significa que ele pode produzir texto que parece legítimo, mas que na verdade é impreciso ou inventado. Isso inclui estatísticas falsas, referências inventadas ou explicações incorretas.

Para SEO, a publicação de informações incorretas prejudica a credibilidade e enfraquece o E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) do seu conteúdo.

Para evitar isso: Sempre verifique os fatos importantes. Se o ChatGPT sugerir que 'De acordo com um estudo, 80% dos profissionais de marketing fazem X', não se limite a isso. Peça a fonte ou, melhor ainda, encontre uma fonte verificada para confirmar

permitir que o ChatGPT substitua a percepção e a experiência humanas

Outro erro comum é usar o resultado da IA como está, sem nenhum toque humano.

As diretrizes de conteúdo útil do Google priorizam a experiência e o conhecimento. Se o seu conteúdo parecer um resumo genérico de IA sem insights exclusivos, ele poderá ter dificuldades para ser classificado.

Para evitar isso: Inclua exemplos do mundo real, estudos de caso, opiniões, narração de histórias e conhecimentos que somente você (ou sua equipe) pode fornecer. Isso melhora a qualidade do conteúdo para os leitores e o diferencia de outros conteúdos gerados por IA que existem por aí

ignorando o corte de conhecimento e o viés do ChatGPT

O conhecimento do ChatGPT tem um prazo final de 2021 para o GPT-3. 5 e até 2023 para algumas versões do GPT-4. Se você precisar de insights sobre alterações recentes de SEO (como uma atualização do algoritmo do Google em 2024 ou os fatores de classificação mais recentes), o ChatGPT poderá fornecer conselhos desatualizados.

Para evitar isso: Para obter tendências em tempo real, conte com ferramentas como o Google Trends, o Google Search Console e estudos de caso recentes

Faça uma verificação cruzada dos insights de SEO gerados pela IA com as atualizações oficiais do Google, blogs do setor ou discussões de especialistas

➡️ Leia mais: Prompts do ChatGPT para eficiência e tomada de decisões de RH

Limitações do ChatGPT SEO

O ChatGPT torna a criação de conteúdo e o SEO mais rápidos, mas tem falhas.

Aqui está o ponto fraco:

Compreensão limitada da intenção de pesquisa: O ChatGPT pode adivinhar a intenção com base em palavras-chave (por exemplo, 'como fazer ___' provavelmente é informativo). No entanto, ele não sabe o que o Google está mostrando para essa consulta. Se você quiser evitar isso, adquira a assinatura do ChatGPT Plus, que inclui um recurso de navegação para resultados de pesquisa ao vivo

Sem acesso aos dados do seu site: O ChatGPT não conhece sua empresa, seu público, suas taxas de conversão, as nuances da voz da marca ou os pontos problemáticos dos clientes. Por exemplo, o ChatGPT pode sugerir correções genéricas para um problema técnico de SEO, mas não conhece as peculiaridades do CMS do seu site, a configuração do servidor ou o histórico de problemas

Desafios da otimização de palavras-chave: O ChatGPT pode gerar conteúdo rico em palavras-chave, mas não consegue identificar tendências ou palavras-chave competitivas. Ele também pode forçar palavras-chave de forma não natural, prejudicando a legibilidade. E não consegue integrar termos relacionados (palavras-chave LSI), o que enfraquece a relevância do conteúdo

Curva de aprendizado: O uso eficaz do ChatGPT não é tão simples quanto parece. Fazer perguntas amplas raramente produz resultados perfeitos. Além disso, é necessário um processo de tentativa e erro para refinar os prompts e obter conteúdo útil e otimizado para SEO

Domine essas limitações do ChatGPT para liberar todo o seu potencial para um SEO mais inteligente e eficaz. Ou você pode usar uma alternativa mais forte do ChatGPT para obter insights em tempo real, resultados mais rápidos e otimização mais precisa de palavras-chave.

Use o ClickUp AI como a melhor alternativa

O ClickUp Brain não é um gerador de conteúdo de IA comum. É uma IA sensível ao contexto criada dentro do ClickUp, o aplicativo de tudo para o trabalho.

Ao contrário do ChatGPT, que começa do zero a cada solicitação, o ClickUp Brain trabalha em seu espaço de trabalho e compreende seus projetos, tarefas e documentos de SEO para fornecer insights mais relevantes em tempo real.

Veja como ele supera o ChatGPT: Saída com reconhecimento de contexto: Faz referência a conteúdo anterior, diretrizes de marca ou campanhas em andamento para criar peças geradas por IA adaptadas à sua estratégia de SEO Colaboração em tempo real: Como o Brain está integrado ao ClickUp Docs, uma equipe de redatores, editores e especialistas em SEO pode fazer brainstorming e gerar conteúdo juntos em um documento vivo Automação integrada: Automatiza os fluxos de trabalho de SEO, transformando o conteúdo gerado por IA em ação. Se um post de blog cair nas classificações, o ClickUp cria uma tarefa, atribui a tarefa à pessoa certa e notifica a equipe Integração perfeita: Ele se integra a outras ferramentas de marketing e SEO para que os profissionais de marketing possam acompanhar o desempenho de SEO sem sair do ClickUp

Continue lendo para descobrir como o ClickUp Brain se encaixa em seus fluxos de trabalho de SEO:

1. Geração de conteúdo de SEO de alta qualidade

O ClickUp Brain ajuda você a escrever esboços de blogs, meta descrições e títulos de páginas otimizados para mecanismos de pesquisa. Você pode refinar ainda mais o conteúdo para facilitar a leitura e a integração de palavras-chave, ajustando o tom e o estilo com base no seu público.

Exemplos de prompts: Crie um esboço de blog otimizado para SEO sobre o tópico "Como melhorar a experiência do usuário do seu site". concentre-se em palavras-chave como "dicas de design de UX", "melhorar a navegação no site" e "design amigável para dispositivos móveis"

Escreva uma metadescrição para um post de blog sobre "As 10 principais estratégias de SEO para 2025". inclua as palavras-chave "estratégias de SEO", "dicas de SEO para 2025" e "como melhorar o SEO". '

Analise este post do blog sobre "A importância dos backups regulares" e sugira melhorias para melhorar a legibilidade e a integração de palavras-chave. Inclua palavras-chave como "backup de dados", "armazenamento em nuvem" e "backup automatizado" naturalmente. [Insira o link da postagem do blog]

Gere esboços de blogs, análises de concorrentes, meta descrições e muito mais com o ClickUp Brain

2. Sugestão de palavras-chave específicas do setor

O ClickUp Brain aprende com seus projetos, estratégia de conteúdo e setor para sugerir ideias de palavras-chave atualizadas e relevantes que se alinham com seus objetivos comerciais. Ele também ajuda a identificar as tendências emergentes do setor que seus concorrentes ainda não cobriram e as lacunas de conteúdo perdidas em sua estratégia de conteúdo existente.

Use o ClickUp Brain para descobrir oportunidades de palavras-chave orientadas por IA e lacunas de conteúdo sem esforço

3. Otimização de conteúdo em tempo real

O ClickUp Brain também monitora seu conteúdo e sinaliza as áreas que precisam de atualizações. Isso mantém seu conteúdo atualizado, relevante e otimizado para novas classificações. Por exemplo, ele ajuda:

Sugira o posicionamento de palavras-chave para aumentar a visibilidade na pesquisa

Identifique o uso excessivo ou insuficiente de palavras-chave e ajuste-as naturalmente

Melhore a legibilidade simplificando frases complexas

Adapte o tom e a voz com base em seu público-alvo

Sinalize links quebrados ou redirecionamentos ausentes

Melhore a legibilidade, sinalize redundâncias e resuma conteúdos longos com o ClickUp Brain

📮ClickUp Insight: Um trabalhador do conhecimento típico precisa se conectar com 6 pessoas, em média, para realizar seu trabalho. Isso significa entrar em contato com 6 conexões principais diariamente para reunir o contexto essencial, alinhar as prioridades e levar os projetos adiante. A luta é real - acompanhamentos constantes, confusão de versões e buracos negros de visibilidade corroem a produtividade da equipe. Uma plataforma centralizada como o ClickUp, com o Connected Search e o AI Knowledge Manager, resolve esse problema, tornando o contexto instantaneamente disponível na ponta dos dedos.

O Marketing Project Management Solution da ClickUp também pode simplificar seus esforços de SEO. É uma solução completa para equipes de marketing que combina modelos, automação e ferramentas de colaboração para manter as campanhas organizadas e funcionando sem problemas.

Digamos que você esteja executando uma campanha de SEO para uma marca de comércio eletrônico que vende produtos orgânicos para a pele. Com essa solução de equipe, você pode manter tudo intacto em um só lugar.

Por exemplo, use o ClickUp Docs nessa solução. Ele está integrado à plataforma, facilitando a criação, a edição e a colaboração em postagens de blog, relatórios e estratégias de SEO.

Crie e edite facilmente conteúdo relacionado a SEO por meio do ClickUp Docs

Quando o conteúdo estiver ativo, use o ClickUp Dashboards para monitorar o desempenho em tempo real. Você pode adicionar widgets para rastrear classificações de palavras-chave, tráfego orgânico e taxas de rejeição para saber o que está funcionando.

E como o SEO exige atualizações e monitoramento constantes, o ClickUp Automations pode ajudá-lo a configurar gatilhos para economizar tempo. Por exemplo, ele pode:

✔️ Cria uma tarefa de otimização se uma postagem de blog cair na classificação do Google

✔️ Notifica a equipe de conteúdo quando uma palavra-chave precisa ser atualizada

✔️ Atribui automaticamente tarefas de divulgação quando uma nova oportunidade de backlink é detectada

Dica profissional: O ClickUp também fornece modelos de roteiro de SEO para ajudá-lo a mapear sua estratégia de SEO passo a passo, desde a pesquisa de palavras-chave e a otimização na página até a criação de conteúdo e o link building.

Assuma o controle de sua estratégia de SEO com o ClickUp

O ChatGPT é ótimo para gerar conteúdo rapidamente, mas não é suficiente para gerenciar uma estratégia abrangente de SEO.

O ClickUp Brain vai além, integrando-se diretamente a todo o seu fluxo de trabalho de SEO. Ele cria conteúdo, acompanha o desempenho, sugere melhorias e alinha seus esforços de SEO com seus objetivos.

Em resumo, você tem o melhor dos dois mundos: uma plataforma de gerenciamento de projetos de alto nível com um assistente de IA integrado para fazer brainstorming, escrever e organizar seu conteúdo de SEO.

Pronto para otimizar sua estratégia de SEO?

Registre-se no ClickUp hoje mesmo! 🙌