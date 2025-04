10 ferramentas inteligentes de IA para terapeutas para melhorar os resultados dos clientes em 2025

Isenção de responsabilidade: Este artigo tem o objetivo de fornecer informações sobre ferramentas e estratégias de produtividade. Não se destina a substituir a orientação médica profissional, o diagnóstico ou o tratamento de qualquer problema de saúde física ou mental.

Você está exausto por estar emocionalmente disponível. Os dados do paciente estão se acumulando e uma nova avaliação precisa de sua atenção. Além disso, você já está atrasado na preparação para a sessão matinal com o cliente.

Parece familiar?

A inteligência artificial está entrando em diferentes setores, e o setor de saúde mental não é exceção. As ferramentas corretas baseadas em IA podem lidar com tarefas demoradas, como a revisão de notas de progresso, dando a você espaço para se concentrar no seu bem-estar e no do seu cliente.

Para ajudá-lo a escolher, preparamos uma lista das 10 melhores ferramentas de IA para terapeutas para garantir que você acompanhe o atendimento ao cliente e, ao mesmo tempo, administre um grupo ou consultório particular sem estresse.

Aproximadamente 46% dos profissionais de saúde mental não conseguem atender às demandas de seus clientes.

Felizmente, existem ferramentas e aplicativos de IA dedicados que podem ajudá-los a superar esse desafio. Para facilitar, aqui está uma visão geral do que você deve procurar ao selecionar uma solução para sua prática de terapia:

Segurança e conformidade de dados: Procure soluções de IA que estejam em conformidade com a HIPAA e sigam todos os regulamentos relevantes para manter os dados confidenciais seguros

Rica em integração: Escolha ferramentas que sincronizem com seu EHR e sistemas de gerenciamento de prática para reduzir a entrada duplicada de dados

Personalização: Escolha uma tecnologia de IA que permita personalizar os insights da sessão, automatizar lembretes ou ajustar as estratégias de envolvimento do cliente para corresponder ao seu fluxo de trabalho

Escalabilidade: Escolha uma solução de IA que se expanda de acordo com suas necessidades e ofereça suporte a uma base de clientes maior sem dores de cabeça adicionais

O estresse organizacional se acumula aos trancos e barrancos quando você tem o estresse de gerenciar vários compromissos e ficar por dentro do progresso do cliente. É nesse momento que você pode recorrer às ferramentas de IA para automatizar a carga de trabalho, otimizar os fluxos de trabalho e criar mais espaço para interações significativas com os clientes.

Aqui está uma lista das melhores ferramentas de IA que você deve conferir 👇

1. ClickUp (melhor para simplificar fluxos de trabalho de terapia e documentação com IA)

O ClickUp é o "aplicativo completo para o trabalho" que combina gerenciamento de projetos e tarefas, compartilhamento de conhecimento e colaboração com automação baseada em IA.

Para os terapeutas, seu novo Anotador de IA é um divisor de águas.

Em vez de se esforçar para fazer anotações durante uma sessão, o ClickUp AI Notetaker ouve (com o consentimento do cliente), captura a conversa em tempo real e gera automaticamente anotações organizadas depois. Ele pode até transformar essas anotações em tarefas de acompanhamento, planos de tratamento ou lembretes para que você possa se concentrar totalmente no paciente.

Mantenha o controle de informações importantes com o ClickUp AI Notetaker

Após o término da reunião, ele cria um documento organizado (privado!) com todos os elementos essenciais: o nome da reunião, a data, uma lista de participantes e até mesmo uma gravação de áudio, caso você precise voltar e ouvir. Você obterá um resumo rápido, uma lista de tópicos com as principais conclusões e as próximas etapas claramente definidas, para que você não fique se perguntando o que realmente precisa acontecer após a chamada.

Depois que o AI Notetaker captura tudo, tudo é alimentado diretamente no ClickUp Docs. Os Docs ajudam você a criar qualquer coisa, desde resumos de sessões e planos de tratamento até manuais internos e guias voltados para o cliente.

Organize as principais informações em um hub centralizado com o ClickUp Docs

E como o Docs está conectado ao seu espaço de trabalho, você pode vinculá-lo diretamente a tarefas, projetos, cronogramas e até mesmo a metas específicas de pacientes para as quais está trabalhando.

Use o ClickUp Docs como um editor de documentos colaborativo completo com tarefas, IA, incorporações e colaboração em equipe em tempo real

Mas gerenciar as anotações da terapia é apenas uma peça do quebra-cabeça - ainda há o acompanhamento do progresso e a comunicação com o cliente.

Recorra ao ClickUp Brain. Ele é seu assistente de redação, gerenciador de tarefas e recuperador de conhecimento com tecnologia de IA, tudo em um só lugar.

Ele pega anotações de sessões brutas do Docs e as transforma instantaneamente em tarefas, seja para agendar um acompanhamento, atualizar um plano de tratamento ou registrar um marco do cliente. Ele também gera resumos claros e concisos, para que você não precise ficar relendo páginas de anotações.

Melhor ainda, o Brain obtém insights importantes de sessões anteriores, planos de tratamento ou artigos de pesquisa armazenados em seu espaço de trabalho - não há necessidade de vasculhar pastas ou lembrar onde você anotou algo.

Obtenha detalhes, resumos e itens de ação instantâneos do cliente com o ClickUp Brain para um gerenciamento perfeito da terapia

O ClickUp Automations leva isso ainda mais longe. Você pode acionar automaticamente tarefas de acompanhamento, lembretes de sessão, solicitações de documentos ou até mesmo a criação de faturas pós-sessão.

Crie automações personalizadas para encaminhar lembretes e agendar sessões com o ClickUp Automations

Melhores recursos do ClickUp

Use o ClickUp Tasks para organizar compromissos, anotações de terapia e acompanhamentos, assegurando o controle suave do trabalho devido

Aproveite os campos personalizados do ClickUp para registrar metas de terapia, marcos de sessão e notas para cada cliente de forma organizada

Encontre registros de clientes, documentos e notas de terapia em diferentes pastas e projetos com o ClickUp Connected Search

Experimente o ClickUp Time Tracking para registrar o tempo gasto em sessões de terapia, consultas e tarefas administrativas

Limitações do ClickUp

Os iniciantes podem se sentir sobrecarregados devido à extensão dos recursos do ClickUp

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Negócios: $12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Anotador de IA do ClickUp: Adicione a qualquer plano pago por apenas US$ 6/mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

É ótimo gerenciar tarefas para toda a organização. Também para tarefas repetitivas, nas quais você pode agendar ocorrências. Muito fácil de usar, e você pode adicionar campos personalizados, algo muito útil. Adoro as diferentes visualizações.

2. Mentalyc (melhor para criar modelos personalizados para fazer anotações)

via Mentalyc

Com o Mentalyc, você pode criar modelos de anotações adaptados aos seus estilos clínicos e necessidades de prática. O criador de modelos intuitivo da ferramenta permite que os usuários criem e modifiquem modelos, desde SOAP e DAP até formatos mais especializados, garantindo que cada nota capture os detalhes e as nuances exclusivos de cada sessão.

Você pode estruturar metodologias de prática individuais e, ao mesmo tempo, aumentar a conformidade com os seguros e a precisão da documentação.

Melhores recursos do Mentalyc

Acesse registros de clientes compartilhados e painéis de desempenho para coordenar as práticas do grupo

Obtenha dados sobre a dinâmica da sessão, como tempo de fala e períodos de silêncio, para refinar os processos terapêuticos

Melhore a colaboração permitindo que supervisores e supervisionados compartilhem e revisem as anotações das sessões

Limitações mentais

Você pode perder suas gravações antes que as anotações sejam geradas

Ele não pode funcionar como um EHR completo, levando os usuários a usar várias plataformas

Preços do Mentalyc

Gratuito: Teste de 14 dias

Mini: US$ 19,99/mês por usuário

Básico: US$ 39,99/mês por usuário

Pro: US$ 69,99/mês por usuário

Super: US$ 119,99/mês por usuário

Avaliações e resenhas da Mentalyc

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 50 avaliações)

📮ClickUp Insight: 92% dos trabalhadores usam métodos inconsistentes para rastrear itens de ação, o que resulta em decisões perdidas e atrasos na execução. Seja enviando notas de acompanhamento ou usando planilhas, o processo geralmente é disperso e ineficiente. A solução de gerenciamento de tarefas do ClickUp garante a conversão perfeita de conversas em tarefas - para que sua equipe possa agir rapidamente e permanecer alinhada.

3. Upheal (melhor para capturar diferentes chamadas da Web)

via U pheal

O aplicativo Upheal ajuda os profissionais de saúde mental, como terapeutas, psiquiatras e coaches, a capturar gravações de sessões por meio de diferentes métodos, incluindo gravação direta ou gravação de outros dispositivos. Você pode usar a extensão do Chrome para fazer login em outras plataformas, e ele gravará as sessões.

Ele também apresenta gráficos detalhados da sessão, fornecendo aos terapeutas dados objetivos sobre a dinâmica da sessão. Por exemplo, se você se lembrar de um momento importante, mas não conseguir lembrar exatamente quando ele ocorreu, o mapa da sessão poderá identificá-lo rapidamente.

Melhores recursos do Upheal

Crie um plano de tratamento e metas SMART depois de concluir três anotações para um cliente

Obtenha insights sobre a dinâmica da sessão, incluindo taxas de conversação, cadência da fala, tempos de resposta, análise de sentimentos e uso de tempo verbal

Agende uma sessão com o Calendário da Upheal e receba um link de chamada exclusivo e seguro

Limitações do Upheal

Ocasionalmente, identifica erroneamente as vozes, às vezes rotulando o terapeuta como o cliente e não capturando a voz do cliente com precisão

O aplicativo não é compatível com a gravação direta de chamadas telefônicas em iPhones devido a restrições do sistema

Preços da Upheal

Gratuito

Inicial: US$ 49/mês por usuário

Premium: US$ 99/mês por usuário

Ilimitado: US$ 149/mês por usuário

Equipe para prática em grupo: 1. 10/sessão

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Upheal

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulos: Não há avaliações suficientes

fato divertido: Um teste recente em Londres está explorando a "comédia sob prescrição", em que os pacientes assistem a shows de comédia gratuitos para melhorar a saúde mental e reduzir a dependência de antidepressivos. Não seria incrível se isso funcionasse?

4. Autonotes (melhor para um processo de documentação mais rápido)

via AutoNotes

Os terapeutas podem ditar suas anotações de sessão diretamente no Autonotes, e a IA transcreverá e incorporará as informações ao modelo escolhido. Ele acelera o processo de documentação e reconhece e corrige erros gramaticais.

Com o recurso Presets, você também pode criar atalhos para frases, sentenças ou seções inteiras usadas com frequência e economizar tempo.

Melhores recursos do Autonotes

Crie e gerencie planos de tratamento de clientes, incluindo metas e intervenções, dentro da plataforma

Acesse os recursos do Autonotes diretamente usando a extensão do navegador

Armazene essas anotações em pastas e acesse-as sempre que necessário usando o Sistema de Pastas Seguras do Autonotes

Limitações das notas automáticas

A IA pode gerar informações incorretas ou interpretar mal as informações

Ele não oferece controle sobre a formatação e a estruturação de determinadas seções

Preços do Autonotes

Plano gratuito

Essencial: US$ 25/mês por usuário

Premium: US$ 49/mês por usuário

Último: US$ 99/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Autonotes

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulos: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Autonotes?

Ele resume as anotações de forma concisa, ajudando-me a me concentrar mais nas preocupações do cliente. É intuitivo usar o aplicativo e navegar entre os diferentes recursos. - Avaliação do G2

➡️ Leia mais: Como usar a IA para tarefas cotidianas

5. Lyssn (melhor para aprimorar as habilidades terapêuticas)

via Lyssn

Os profissionais de saúde mental podem usar a IA da Lyssn como um supervisor virtual de terapeuta de IA para obter feedback imediato sobre seu desempenho. Por exemplo, se você tiver dificuldade em demonstrar apoio emocional, a ferramenta destacará momentos específicos da gravação e sugerirá abordagens alternativas.

O treinamento sob demanda ajuda você a aprimorar suas habilidades sem interromper sua agenda lotada. Assim, enquanto você se concentra no cliente durante a sessão, sabe que a Lyssn também está trabalhando em segundo plano.

Melhores recursos do Lyssn

Identifique estilos e técnicas de comunicação específicos usados pelo terapeuta

Gere um rascunho da nota clínica, capturando os principais detalhes e intervenções com o recurso Documento

Obtenha feedback personalizado sobre seus pontos fortes e fracos para aprimorar a prática

Limitações da Lyssn

O Lyssn Telehealth não é compatível com dispositivos móveis

A velocidade de upload abaixo de 5 Mbps pode causar atraso no vídeo e no áudio durante a sessão de telessaúde

Preços do Lyssn

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Lyssn

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulos: Não há avaliações suficientes

você sabia? Os problemas de saúde mental geralmente começam muito antes do que a maioria das pessoas pensa. Cerca de metade de todos os transtornos mentais aparecem até os 14 anos de idade, mas muitos passam despercebidos ou não são tratados. Aos 24 anos, esse número salta para 75%, o que significa que a maioria dos problemas já se enraizou na idade adulta jovem.

6. Woebot Health (melhor para assistência de aconselhamento 24 horas por dia, 7 dias por semana)

via Woebot Health

O Woebot é um chatbot que fornece assistência virtual sob demanda aos usuários. Ele usa processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina para se envolver em conversas e oferece técnicas de terapia cognitivo-comportamental (TCC), atenção plena e outras abordagens baseadas em evidências. É uma ferramenta que pode ser recomendada para pacientes que podem precisar de suporte frequente e sob demanda.

Melhores recursos do Woebot Health

Permita que os usuários monitorem seu humor ao longo do tempo e identifiquem padrões ou gatilhos

Ofereça suporte sob demanda 24 horas por dia, 7 dias por semana, tornando a assistência à saúde mental mais acessível

Capacite os usuários com psicoeducação e exercícios de autoajuda que criam resiliência e estratégias eficazes de enfrentamento

Limitações de saúde do Woebot

As interações do aplicativo podem parecer limitadas devido a respostas pré-escritas, que podem não abordar totalmente emoções complexas

Preços do Woebot Health

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Woebot Health

G2: Avaliações insuficientes

Capítulos: Não há avaliações suficientes

7. Earkick (melhor para monitorar sua saúde mental)

via Earkick

O Earkick é um companheiro de cuidados com a saúde mental baseado em IA que ajuda as pessoas a monitorar e melhorar seu bem-estar mental. Seja para fazer um check-in rápido consigo mesmo ou para capacitar seus pacientes a registrarem seus estados de espírito com facilidade, o Earkick facilita o processo.

A ferramenta também elimina a necessidade de questionários ou diários longos e ensina você a usar a IA como assistente pessoal. Além disso, você pode monitorar seu estado mental de forma consistente e identificar possíveis gatilhos ou padrões.

Melhores recursos do Earkick

Expresse seus sentimentos e pensamentos por meio de gravações de voz ou vídeo para facilitar o registro em diário e a reflexão

Acesse exercícios de respiração guiados para ajudar a reduzir o estresse e aumentar a produtividade usando IA

Receba cotações e insights diários adaptados ao seu humor e aos dados rastreados

Limitações da Earkick

O monitoramento do humor é inerentemente subjetivo, e a entrada do usuário nem sempre é precisa ou consistente

A Earkick não oferece terapia ou outras intervenções de saúde mental

Preços da Earkick

Gratuito para sempre

Avaliações e resenhas da Earkick

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulos: Não há avaliações suficientes

➡️ Leia mais: IA no local de trabalho: Maneiras de melhorar a produtividade e a eficiência

8. Talkspace (melhor para se conectar com profissionais)

via Talkspace

A Talkspace é uma plataforma de saúde mental que oferece serviços de terapia e psiquiatria por meio de seu aplicativo móvel e site. Ela conecta indivíduos com terapeutas e psiquiatras licenciados por meio de mensagens de texto, áudio e vídeo, além de sessões de vídeo ao vivo.

A plataforma se distingue por oferecer uma abordagem flexível à terapia, permitindo que os usuários se comuniquem com seus terapeutas em seu próprio ritmo e conveniência, em vez de ficarem restritos a compromissos agendados.

Melhores recursos do Talkspace

Acesse uma rede de profissionais de saúde mental credenciados

Conecte os usuários com suporte e recursos de saúde mental de emergência quando necessário

Participe da terapia por meio de mensagens, sessões de vídeo ou chamadas de áudio

Limitações do Talkspace

A cobertura de seguro é limitada a planos de saúde dos EUA, cobertura do empregador, Programas de Assistência ao Empregado (EAP)

Preços do Talkspace

Terapia por mensagens: US$ 69 por semana

Terapia por vídeo + mensagens: US$ 99/semana

Vídeo + Mensagens + Workshops: US$ 109 por semana

Sessão inicial de terapia: US$ 299/sessão

Sessão ao vivo de terapia de casais + mensagens: US$ 436/mês

Avaliações e resenhas do Talkspace

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulos: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Talkspace?

Gostei da conveniência de poder me encontrar com um terapeuta virtualmente, pois há poucas opções de atendimento de saúde mental na minha região. Além disso, ter a opção de escolher entre uma grande variedade de provedores fez com que eu me sentisse mais autônomo em relação à minha decisão de procurar atendimento de saúde mental. - Avaliação do G2

9. Calmify (melhor para meditação guiada e exercícios de respiração)

via Calmify

O Calmify oferece meditações guiadas, exercícios de respiração, histórias para dormir e música calmante para promover o relaxamento e melhorar o bem-estar geral. É uma ferramenta útil para orientar pacientes que estão lutando contra a ansiedade, a insônia ou o esgotamento prolongado.

Os usuários podem conversar com o Calmify AI para expressar seus sentimentos e obter planos personalizados. O bot também oferece intervenções de TCC baseadas em evidências para ajudá-lo a encontrar soluções.

Melhores recursos do Calmify

Explore uma biblioteca de meditações focadas na melhoria do sono e na autocompaixão

Obtenha acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, permitindo que os usuários gerenciem emoções como depressão, ansiedade no local de trabalho, insônia, problemas de relacionamento, baixa autoestima, trauma e grandes mudanças na vida

Monitore sua prática de atenção plena e acompanhe seu progresso ao longo do tempo

Acalme as limitações

O Calmify é uma ferramenta de IA para uso pessoal e não pode ser usado como substituto de um tratamento profissional de saúde mental

Calmifique os preços

Gratuito

Padrão: US$ 10/mês por usuário

Premium: US$ 25/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Calmify

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulos: Não há avaliações suficientes

Bônus: Melhores ferramentas de IA para uso pessoal e produtividade

10. Kintsugi (melhor para monitorar a saúde mental)

via Kintsugi

O Kintsugi Voice é um software empresarial que se integra a fluxos de trabalho clínicos e call centers. Ele analisa passivamente os dados de voz das interações com os pacientes para detectar condições de saúde comportamental. A IA identifica sinais vocais sutis que indicam sofrimento emocional, mesmo que o paciente não expresse explicitamente um problema.

O indivíduo é então redirecionado para o Kintsugi Connect para encontrar recursos de saúde mental apropriados, como terapeutas, psiquiatras ou aplicativos.

Melhores recursos do Kintsugi

Analise pensamentos e sentimentos para fornecer insights sobre o bem-estar mental dos pacientes e acompanhar seu progresso

Participe de um diário de voz usando o aplicativo Kintsugi

Integre-se aos seus sistemas existentes de gerenciamento de prática e telessaúde para obter um fluxo de trabalho unificado

Limitações do Kintsugi

Não diagnostica problemas de saúde mental; é uma ferramenta de triagem e monitoramento

Preços do Kintsugi

Preços personalizados

Avaliações e resenhas de Kintsugi

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulos: Não há avaliações suficientes

Conecte-se com seus clientes para obter melhores resultados usando o ClickUp

Fazer malabarismos com o atendimento ao cliente, tarefas administrativas e a busca constante do equilíbrio entre vida pessoal e profissional pode deixar os profissionais de saúde mental sobrecarregados. Portanto, é importante aprender a usar a IA para as tarefas da vida cotidiana.

Nesse caso, os terapeutas devem começar a incorporar esses modelos para economizar tempo e dar atenção a mais clientes. No entanto, o uso de várias ferramentas para gerenciar diferentes tarefas pode resultar em fluxos de trabalho dispersos e dados imprecisos, comprometendo ainda mais as informações confidenciais de um paciente.

Portanto, usar uma solução unificada como o ClickUp é o melhor caminho a seguir. Ela lida com dados, faz anotações, analisa informações, fornece insights e exibe sua agenda em um calendário personalizável.

