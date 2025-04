Leonardo AI vs Midjourney: Qual gerador de arte com IA é melhor?

Percorra qualquer plataforma de mídia social e você verá a mesma pergunta aparecendo abaixo de vídeos e trabalhos artísticos: "Isso é real ou IA?"

Como sociedade, chegamos oficialmente à era em que as imagens geradas por IA são tão impressionantes e convincentes que até mesmo os artistas digitais experientes têm que se surpreender.

Essa é uma ótima notícia para os criadores de conteúdo que desejam mais opções, melhor qualidade de imagem e personalização avançada. O único desafio que resta é escolher o gerador de arte de IA certo para atender perfeitamente às suas necessidades.

É aí que entra este guia. Estamos comparando o Leonardo AI com o Midjourney, dois dos principais geradores de imagens com IA, para ver qual deles atende melhor às suas necessidades.

resumo de 60 segundos Aqui está uma rápida visão geral de como o Leonardo AI e o Midjourney diferem em suas funcionalidades e qual ferramenta você pode escolher para seus requisitos de IA: O Leonardo AI foi criado para ser preciso , oferecendo personalização avançada, configurações de privacidade e fluxos de trabalho estruturados, o que o torna ideal para profissionais que precisam ter controle sobre seu processo criativo

O Midjourney prospera na expressão artística , fornecendo visuais impressionantes e imprevisíveis por meio de uma ferramenta autônoma e Discord orientada pela comunidade

Se você valoriza o controle de cada detalhe, o Leonardo AI é a sua opção. Se você prefere uma abordagem mais orgânica e experimental, o Midjourney é a opção ideal

O que é o Leonardo AI?

O Leonardo AI torna a geração de arte com IA bastante simples. Você digita um prompt de texto, escolhe entre estilos artísticos predefinidos, ajusta o contraste e as dimensões ou até mesmo carrega imagens de referência. Em troca, a IA gera imagens, vídeos e ilustrações - além disso, ela pode melhorar a qualidade das fotos existentes.

via Leonardo AI

Os resultados são geralmente nítidos, com imagens de alta qualidade e uma quantidade razoável de detalhes. Muitos usuários consideram a saída da imagem final visualmente sólida, mas alguns criadores de arte com IA preferem usar outro software de edição em vez de confiar nas ferramentas integradas do Leonardo AI.

O Leonardo AI é uma ferramenta amigável para iniciantes com uma interface fácil, mas a escolha da plataforma com tecnologia de IA ideal para você depende da quantidade de pós-edição que você está disposto a fazer.

💡 Dica profissional: Explore as principais tendências de design gráfico - do hiper-surrealismo 3D a imagens criativas inspiradas na natureza - e saiba como usá-las para elevar a identidade visual de sua marca.

Recursos do Leonardo AI

Os geradores de arte de IA podem ser um sucesso ou um fracasso - ou você obtém algo impressionante ou uma imagem que parece um pouco estranha, especialmente com detalhes como mãos e características faciais. O Leonardo AI tenta equilibrar automação e controle, oferecendo aos usuários uma combinação de ferramentas de geração de imagens e opções de personalização. Veja o que ele oferece:

1. Geração de imagens com tecnologia de IA e controle baseado em solicitações

O Leonardo AI permite que você gere imagens inserindo um prompt de texto, selecionando estilos artísticos e ajustando parâmetros como contraste e dimensões. Embora os resultados sejam geralmente nítidos e tenham boa qualidade de imagem, eles nem sempre seguem exatamente as instruções, o que significa que você pode precisar de várias tentativas para obter o que deseja.

2. AI Canvas para edições em tempo real

Se uma imagem sair quase correta, mas precisar de pequenas alterações, o AI Canvas do Leonardo AI permite que você ajuste os elementos em tempo real. Não se trata de uma suíte de edição completa, mas ajuda com refinamentos básicos, como ajuste de cores ou correção de pequenas inconsistências.

via Leonardo AI

3. Modelos de IA pré-treinados para consistência de estilo

Para os usuários que desejam uma aparência consistente em várias imagens, o Leonardo AI leva isso para o próximo nível, fornecendo modelos de IA pré-treinados que seguem regras de design específicas. Isso é útil para designers gráficos ou empresas que criam imagens geradas por IA e que precisam manter a consistência da marca.

➡️ Leia também: Como usar a IA para design gráfico

4. Melhorias no upscaling e nos detalhes da imagem

O Leonardo AI inclui uma ferramenta de aumento de escala que aprimora a qualidade da imagem e corrige pequenos erros. Ele tenta refinar detalhes como características faciais e texturas, mas não é perfeito - alguns usuários ainda preferem software externo para retoques finais.

5. Acesso à API para desenvolvedores

Para aqueles que desejam integrar a geração de arte de IA em seus próprios projetos, o Leonardo AI fornece uma API. Esse recurso é mais relevante para empresas e desenvolvedores do que para usuários casuais.

via Leonardo AI

Preços do Leonardo AI

Aqui estão os planos de preços do Leonardo AI que podem ajudá-lo a tomar uma decisão informada sobre qual plataforma escolher:

Plano gratuito

Plano de Aprendiz : uS$ 10/mês

Plano Artisan : uS$ 24/mês

Plano Maestro : uS$ 48/mês

Plano Enterprise: Preços personalizados

➡️ Leia também: As 11 principais alternativas e concorrentes do Leonardo AI

📮ClickUp Insight: 11% dos nossos entrevistados utilizam a IA principalmente para brainstorming e ideação. Mas o que acontece com essas ideias brilhantes depois? É aí que você precisa de um quadro branco com IA, como o ClickUp Whiteboards, que o ajuda a transformar instantaneamente as ideias da sessão de brainstorming em tarefas. E se você não conseguir explicar bem um conceito, basta pedir ao gerador de imagens de IA para criar um visual com base em sua solicitação. É o aplicativo ideal para o trabalho que permite que você idealize, visualize e execute mais rapidamente!

O que é o Midjourney?

O Midjourney é um dos geradores de imagens com IA mais conhecidos, e por um bom motivo. Ele se destaca por sua capacidade de criar imagens altamente detalhadas e estilisticamente diversas, sejam elas ilustrações, arte conceitual, paisagens surreais ou visuais inspirados em animes.

via Midjourney

Ao contrário de algumas outras ferramentas de IA para designers, o Midjourney se concentra mais na expressão artística do que em resultados hiper-realistas.

Originalmente, o Midjourney chamou a atenção por funcionar inteiramente pelo Discord, mas agora oferece uma interface baseada na Web totalmente funcional que torna a geração de imagens muito mais intuitiva.

Você pode simplesmente acessar o site da Midjourney, digitar seu prompt e ver a mágica acontecer - não são necessários servidores de bate-papo. Isso abriu a plataforma para usuários que preferem um espaço de criação mais limpo e mais focado.

Como disse o fundador da Midjourney, David Holz, "Vemos essa tecnologia como um motor para a imaginação. "

Dica profissional: Uma grande arte começa com uma grande ideia - mas com ferramentas de IA como o Midjourney, tudo se resume ao prompt certo. Saiba como criar o prompt perfeito com estes exemplos de prompt do Midjourney.

Recursos do Midjourney

O Midjourney está repleto de ferramentas projetadas para ajudar os usuários a gerar arte de IA com facilidade. Mas o que a maioria dos criadores realmente adora é o fato de oferecer uma combinação de estrutura e imprevisibilidade. Aqui estão alguns de seus principais recursos:

1. Geração de texto para imagem via interface da Web

O Midjourney agora permite que os usuários gerem imagens diretamente por meio de sua plataforma da Web, tornando toda a experiência mais simplificada e acessível. Você ainda pode participar do Discord se quiser colaborar com a comunidade, mas a versão da Web oferece um espaço privado e livre de distrações para fazer experiências.

via Midjourney

Essa atualização reduziu significativamente a barreira para novos usuários, especialmente aqueles que não estão familiarizados com o Discord ou que simplesmente preferem uma interface de usuário mais tradicional.

➡️ Leia também: Um guia para usar a IA no marketing de conteúdo

2. Refinamento iterativo de imagens

Você já recebeu uma imagem gerada que está quase certa, mas precisa de alguns ajustes? O Midjourney permite que você role novamente as imagens para criar variações de arte com base em seu prompt original.

via Midjourney

Você também pode usar a opção U (Upscale) para aprimorar uma imagem ou o botão V (Variations) para obter versões ligeiramente modificadas. Embora essa ferramenta seja útil, ela ainda depende da sorte - talvez sejam necessárias algumas rodadas para obter exatamente o que você imagina.

💡 Dica profissional: Descubra como os prompts de arte com IA estão transformando a criatividade digital. Eles permitem que artistas e designers gerem visuais impressionantes sem esforço com ferramentas como Midjourney e DALL-E 2.

3. Estilo e personalização artística

O Midjourney permite que os usuários ajustem os estilos artísticos adicionando parâmetros aos seus prompts. Deseja uma estética cyberpunk? Uma pintura a óleo vintage? Uma imagem detalhada com texturas hiper-realistas? A IA pode lidar com isso, embora às vezes se incline para o surreal, quer você queira ou não.

🍪 Bônus: O modo Niji do Midjourney foi projetado para os fãs de anime. Ele oferece imagens geradas por IA que se parecem com as de um filme do Studio Ghibli.

4. Modo Stealth (para usuários Pro e Mega)

via Midjourney

Uma grande desvantagem da plataforma com IA do Midjourney é que todas as imagens que você gera são públicas por padrão. Se estiver trabalhando em algo confidencial ou não quiser que sua arte fique à vista de outras pessoas, será necessário assinar um plano de nível superior para acessar o Stealth Mode.

Dica profissional: Encontrar o gerador de imagens de IA certo pode ser frustrante. Explore as 11 melhores alternativas do Midjourney que equilibram qualidade, preço acessível e controle criativo.

5. Velocidades de renderização baseadas em GPU

O Midjourney oferece diferentes modos de velocidade, dependendo do seu plano de assinatura. Se você estiver no Plano Básico, o tempo de geração de imagens com IA será limitado a algumas horas por mês. Os planos superiores desbloqueiam o Fast Mode (para processamento mais rápido) e o Relax Mode (mais lento, mas ilimitado).

✍🏻 Nota: Há também um Modo Turbo para usuários impacientes, mas ele consome o tempo da GPU duas vezes mais rápido.

Preços do Midjourney

Com toda essa conversa sobre planos de assinatura, vamos detalhar os níveis de preços do Midjourney:

Plano básico : uS$ 10/mês

Plano padrão : uS$ 30/mês

Plano Pro : uS$ 60/mês

Plano Mega: uS$ 120/mês

➡️ Leia também: As 15 principais ferramentas de IA de mídia social para profissionais de marketing

Leonardo AI vs. Midjourney: Comparação de recursos

Embora essas plataformas ofereçam excelentes resultados para geradores de imagens com IA, elas adotam abordagens diferentes em relação à criatividade. Por exemplo, o Leonardo AI enfatiza a personalização, enquanto o Midjourney é mais um curinga artístico.

Chegou a hora de um confronto. Vamos comparar seus principais recursos e ver onde cada plataforma se destaca.

Recurso nº 1: Personalização e controle de imagens

O Leonardo AI oferece aos usuários amplo controle sobre a geração de imagens. Você pode treinar modelos personalizados, ajustar parâmetros como iluminação e intensidade da pincelada e até mesmo aplicar avisos negativos para excluir elementos indesejados.

O Midjourney, por outro lado, depende muito da engenharia imediata. Embora ofereça alguma personalização (por exemplo, proporções de aspecto, níveis de estilização), os usuários não podem ajustar os modelos da mesma forma que podem com o Leonardo AI.

🏆 Vencedor: Leonardo AI, com suas ferramentas de personalização avançadas, modelos pré-treinados e controles ajustados

✨ Melhor para:

Leonardo AI : Designers profissionais, equipes de branding e desenvolvedores de produtos que precisam de resultados previsíveis e precisos

Midjourney: Artistas digitais, ilustradores e criadores de conceitos que gostam de resultados orgânicos e inesperados

➡️ Leia também: Mais de 50 modelos de IA para economizar tempo e aumentar a produtividade

Recurso nº 2: facilidade de uso e acessibilidade

O Leonardo AI oferece uma interface baseada na Web com um painel de controle intuitivo, facilitando a geração de imagens para iniciantes sem experiência prévia. Todos os controles são claramente identificados, e os usuários podem ajustar as imagens com controles deslizantes e menus suspensos.

O Midjourney agora também oferece uma interface baseada na Web, indo além de sua configuração anterior somente no Discord. Embora a comunidade Discord ainda exista para aqueles que gostam do aspecto social, a nova experiência na Web atende aos usuários que preferem um fluxo de trabalho mais limpo e visual - sem a necessidade de comandos de bate-papo.

Vencedor: O Leonardo AI tem uma ligeira vantagem por seu layout amigável para iniciantes e controles de imagem simples

✨ Melhor para:

Leonardo AI: Iniciantes, empresas e qualquer pessoa que prefira uma interface simples e estruturada

Midjourney: Artistas, pensadores visuais e usuários que desejam ferramentas de criação privadas e acesso a uma comunidade criativa ativa

Recurso nº 3: estilo de arte e qualidade de saída

O Leonardo AI se destaca em imagens fotorrealistas e altamente detalhadas, o que o torna excelente para casos de uso profissional em que o realismo é importante. O Midjourney tem uma estética abstrata e pictórica exclusiva, geralmente produzindo imagens oníricas, surreais ou cinematográficas.

Vencedor: Empate! O Leonardo AI oferece imagens fotorrealistas e de alta precisão, enquanto o Midjourney se destaca na geração de arte criativa, onírica e estilística

✨ Melhor para:

Leonardo AI : Empresas, profissionais de marketing, designers de produtos e arquitetos que precisam de fotorrealismo

Midjourney: Artistas conceituais, ilustradores e profissionais de criação que buscam imagens expressivas, artísticas ou surreais

Recurso nº 4: preço e acessibilidade

O Leonardo AI oferece um nível gratuito com 150 tokens diários, tornando-o acessível a usuários casuais. No entanto, seus planos pagos usam um sistema baseado em crédito, o que pode levar a custos imprevisíveis para usuários pesados.

O Midjourney exige uma assinatura paga para acessar seus recursos, mas oferece preços simples com horas de GPU definidas por mês, facilitando o orçamento dos profissionais.

🏆 Vencedor: Midjourney, com seu modelo de assinatura simples, garante custos previsíveis para os profissionais

✨ Melhor para:

Leonardo AI : Hobbistas, usuários ocasionais, freelancers que desejam uma opção gratuita

Midjourney: Profissionais, agências e criadores que geram grandes volumes de arte com IA

Recurso nº 5: Uso comercial e privacidade

O Leonardo AI inclui um modo Stealth, que permite aos usuários gerar imagens privadas. Isso é útil para empresas ou freelancers que lidam com trabalhos sensíveis ao cliente.

A configuração padrão do Midjourney é pública, o que significa que todas as imagens são visíveis, a menos que você esteja em um plano Pro ou Megaplan. No entanto, seus direitos de uso comercial são mais claros: as empresas com receita superior a US$ 1 milhão devem usar um plano de nível superior para obter direitos comerciais completos.

Vencedor: O modo Stealth do Leonardo AI garante privacidade, enquanto o Midjourney oferece termos claros de licenciamento comercial para empresas

✨ Melhor para:

Leonardo AI : Empresas e freelancers que trabalham em projetos confidenciais

Midjourney: Profissionais de criação que se sentem confortáveis com imagens públicas geradas por IA

Considerações finais: Quem deve usar o quê?

Aqui está um gráfico simples que facilitará sua escolha entre as duas:

Tipo de usuário Leonardo AI Midjourney Iniciantes interface de usuário fácil interface baseada na Web disponível Designers profissionais treinamento de modelos personalizados menos controle Artistas e ilustradores realismo e precisão sonhador e experimental Empresas e profissionais de marketing consistência e privacidade da marca todas as imagens são públicas, a menos que estejam em planos de alto nível Entusiastas casuais de IA nível gratuito disponível requer assinatura paga

Leonardo AI vs. Midjourney no Reddit

O Reddit é um ótimo lugar para avaliar o que as pessoas realmente pensam sobre as ferramentas artísticas de IA. No caso do Leonardo AI vs. Midjourney, o Leonardo AI recebe muitos elogios por sua interface de usuário intuitiva.

Além disso, os modelos integrados e a flexibilidade do Leonardo AI são elogiados, especialmente para aqueles que não querem lidar com instalações de terceiros, como o Stable Diffusion. Muitos usuários apreciam a capacidade de ajustar as imagens com modelos e fluxos de trabalho personalizados, considerando-o uma alternativa sólida para a experimentação criativa.

como este usuário apontou:

As vantagens do Leonardo são: modelos proprietários que são muito bons em estilos fotográficos e computação fora do dispositivo.

As vantagens do Leonardo são: modelos proprietários que são muito bons em estilos fotográficos e computação fora do dispositivo.

No entanto, alguns mencionam que seu sistema baseado em crédito e seu modelo de assinatura exigem um planejamento cuidadoso, especialmente para usuários frequentes.

este usuário do Reddit não se conteve:

Depois que você se inscrever, a cobrança será feita continuamente em sua conta e, se você fizer um downgrade do plano, qualquer crédito da assinatura anterior de nível superior será perdido.

Depois que você se inscrever, a cobrança será feita continuamente em sua conta e, se você fizer um downgrade do plano, qualquer crédito da assinatura anterior de nível superior será perdido.

O Midjourney, por outro lado, é adorado por sua consistência estética e capacidade de gerar visuais detalhados e cinematográficos.

um usuário do Reddit destacou:

O MJ obtém consistentemente a melhor classificação em termos de qualidade de imagem (tanto para realismo quanto para imagens artísticas).

O MJ obtém consistentemente a melhor classificação em termos de qualidade de imagem (tanto para realismo quanto para imagens artísticas).

Dito isso, alguns Redditors observam que o Midjourney é mais caro do que outros geradores de imagens com IA no mercado.

uma publicação do Reddit observou:

O plano básico permite apenas 200 imagens por mês, o que me parece bastante baixo. Se você é como eu e adora fazer experiências, esse limite pode ser um pouco restritivo.

O plano básico permite apenas 200 imagens por mês, o que me parece bastante baixo. Se você é como eu e adora fazer experiências, esse limite pode ser um pouco restritivo.

Como você pode ver, não há um único "vencedor"; tudo se resume ao tipo de fluxo de trabalho que melhor se adapta ao seu processo criativo.

Conheça o ClickUp - A melhor alternativa ao Leonardo AI vs. Midjourney

A esta altura, está claro que tanto o Leonardo AI quanto o Midjourney têm seus pontos fortes e fracos. Se você priorizar a privacidade, perderá a variedade de estilos de arte. Se você apostar tudo no estilo, poderá acabar sacrificando a personalização ou a acessibilidade. A luta é real.

Mas e se você não tivesse que escolher? E se houvesse uma ferramenta que equilibrasse todos esses fatores e, ao mesmo tempo, fosse um software de colaboração de design em tempo real? Esse é o ClickUp para você-o aplicativo completo para o trabalho.

Vamos começar com o brainstorming, a primeira etapa de qualquer projeto de criação - mapear fluxos de trabalho, trocar ideias e alinhar a equipe de design. Parece simples, certo? Errado.

Muitas vezes, você acaba lidando com uma bagunça de anotações dispersas, intermináveis linhas de e-mail e colegas de equipe que interpretam mal a sua visão. É aí que os quadros brancos ClickUp entram em cena para consertar a bagunça.

Você pode fazer brainstorming com seus colegas de trabalho em tempo real e conectar conversas a ações com os quadros brancos ClickUp

Colaboração em tempo real: Trabalhe em conjunto de qualquer lugar, faça brainstorming visualmente e compartilhe feedback em tempo real Esboçar ideias: Crie rascunhos, quadros de humor e mapas conceituais e vincule-os a tarefas ✅ Geração de imagem AI integrada: Use o ClickUp Brain para dar vida instantaneamente às suas ideias

Estudos mostram que os recursos visuais melhoram a compreensão em 400%. É por isso que o ClickUp funciona - você pode visualizar tudo em um só lugar.

Além disso, falando de colegas de trabalho que não entendem sua visão, você sentirá isso mais quando explicar um conceito ao seu designer gráfico. Eles simplesmente não sabem o que exatamente você está imaginando.

Portanto, em vez de digitar descrições longas ou jogar um jogo interminável de "adivinhe o que quero dizer", deixe o ClickUp Brain fazer o trabalho.

Use o ClickUp Brain para criar imagens usando IA diretamente nos quadros brancos

Exemplo: Digamos que você seja um gerente de marketing que está se preparando para o lançamento de um produto e precisa de um conceito visual atraente para sua campanha. Em vez de esperar que os designers interpretem suas descrições vagas, você usa o ClickUp Brain para gerar instantaneamente imagens alimentadas por IA que correspondam à sua visão - diretamente nos ClickUp Whiteboards. Você colabora em tempo real com sua equipe, refina os visuais com ajustes instantâneos de IA e converte o conceito final em tarefas acionáveis.

Na verdade, você não precisa começar do zero. O ClickUp oferece mais de 1.000 modelos pré-criados, incluindo o Novo modelo de quadro branco do ClickUp, que oferece a combinação perfeita de estrutura e flexibilidade para organizar seu processo criativo.

Por fim, a criatividade não se limita à ideação - ela precisa ser executada. O ClickUp Whiteboards conecta suas ideias diretamente aos seus fluxos de trabalho por meio do ClickUp for Design Teams.

Os projetos de design entre departamentos geralmente sofrem de desorganização e frustração devido a solicitações e feedback fragmentados. A Solução de Design do ClickUp elimina esse caos, fornecendo um hub centralizado para todo o seu fluxo de trabalho de design.

Veja como:

Gerenciamento centralizado de solicitações: Organize todas as solicitações de design recebidas em um único local por meio do Organize todas as solicitações de design recebidas em um único local por meio do ClickUp Tasks , garantindo que nada se perca

Ferramentas de design com IA: Gere instantaneamente jornadas de usuários, personas e resumos de design com o ClickUp Brain

Feedback e aprovações simplificados: Anote designs, registre feedbacks por meio do Anote designs, registre feedbacks por meio do ClickUp Clips , incorpore arquivos Figma e InVision e agilize as aprovações

Integrações perfeitas: Integre-se a mais de 1.000 ferramentas (Slack, Miro, Figma, Google Suite e outras), simplificando seu fluxo de trabalho de design

Status e atribuição de tarefas: Veja o status de cada tarefa de design e atribua facilmente designers líderes.

Comunicação centralizada: Use comentários de tarefas e o Use comentários de tarefas e o ClickUp Chat para deliberar e delegar, eliminando o vai-e-vem de e-mails

O Leonardo e o Midjourney fazem arte - o ClickUp faz tudo

O Leonardo AI e o Midjourney são ótimos para criar imagens incríveis geradas por IA, mas o que acontece depois disso? Brainstorming, refinamento, planejamento, colaboração e execução real das ideias? É aí que o ClickUp assume a liderança.

O gerente de processos da plataforma de marketing B2B AI bees, Jayson Ermac, resumiu o assunto:

O ClickUp tem ferramentas para visualizar seu processo, metas, etc. É o auge do trabalho colaborativo e tem se aprimorado nesse aspecto, especialmente com a adição da visualização de quadro branco.

O ClickUp tem ferramentas para visualizar seu processo, metas, etc. É o auge do trabalho colaborativo e tem se aprimorado nesse aspecto, especialmente com a adição da visualização de quadro branco.

Desde quadros brancos que dão vida às ideias até o ClickUp Brain para imagens instantâneas geradas por IA e automação de tarefas que mantém tudo sob controle, o ClickUp transforma a criatividade em ação sem a necessidade de ficar indo e vindo. Além disso, com a colaboração em tempo real e mais de 1.000 modelos, você obtém estrutura sem o caos.

Inscreva-se agora no ClickUp e experimente o melhor gerenciamento de projetos com IA.