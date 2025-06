Modelos gratuitos de roteiros para roteiristas profissionais

Sonha em escrever o próximo filme de sucesso, uma série de TV que vale a pena assistir ou um roteiro para o YouTube que mantenha os espectadores presos do início ao fim? 🎥

Transformar uma ótima ideia em um roteiro refinado requer mais do que apenas criatividade — exige estrutura, formatação adequada e um fluxo de trabalho claro. Mas começar com uma página em branco pode ser assustador. Mesmo os escritores mais experientes precisam de ajuda para dar o pontapé inicial.

É aí que entram os modelos de roteiro. Esses modelos orientam você sobre o formato do roteiro e fornecem uma base sólida para transformar suas ideias em um rascunho final polido. Neste guia, veremos os melhores modelos gratuitos para ajudá-lo a criar sua próxima obra-prima, seja você um iniciante ou alguém pronto para elevar seu nível de escrita. Vamos explorar! ✍️

O que são modelos para escrever roteiros?

Os modelos de roteiro são documentos pré-formatados, criados para orientar os escritores na estruturação de seus roteiros de acordo com os padrões da indústria para mídias específicas (cinema, TV, podcast, vídeo etc.).

Pense neles como regras e diretrizes que eliminam as dúvidas sobre a formatação. Desde a definição dos títulos das cenas até a organização dos diálogos, esses modelos economizam seu tempo e ajudam a manter a consistência em todo o seu trabalho. 📝

Elas incluem elementos essenciais como:

Títulos de cenas

Linhas de ação

Formatação de diálogos

Elementos de áudio

Espaçamento entre linhas em conformidade com as normas do setor

Em vez de começar com uma página em branco e se estressar com a estrutura, um modelo de roteiro permite que você mergulhe direto na criatividade.

💡Dica profissional: ao usar um modelo de storyboard, pense nele como o parceiro visual do seu roteiro. Enquanto o roteiro descreve a narrativa, o storyboard dá vida a ela. Veja como usar um modelo de storyboard para maximizar seu processo criativo: 🎬 Divida cada cena em momentos visuais importantes

📸 Planeje os ângulos da câmera e a composição das tomadas

🕹️ Inclua indicações de movimento tanto para a câmera quanto para os personagens

⏱️ Visualize o tempo e o ritmo de cada tomada

O que torna um modelo de roteiro bom?

Um modelo eficaz de roteiro estimula sua criatividade e mantém seu trabalho elegante e profissional.

Veja o que faz um modelo realmente se destacar:

Formatação padrão do setor: o modelo deve seguir as diretrizes específicas para o tipo de projeto, incluindo roteiros, peças teatrais ou roteiros de vídeo, garantindo que atenda às expectativas profissionais

Estrutura fácil de usar: O layout deve ser intuitivo, ajudando você a se concentrar na narrativa, em vez de se preocupar com as complexidades da formatação

Recursos que economizam tempo: escolha modelos que oferecem espaços pré-preenchidos para elementos comuns, como títulos de cenas e nomes de personagens, para acelerar seu processo e reduzir tarefas repetitivas

Compatibilidade com várias plataformas: Quer você esteja usando um software de escrita com IA, um software especializado em roteiros, o Google Docs ou geradores de roteiros com IA, um bom modelo deve funcionar perfeitamente em diferentes plataformas

Design claro e organizado: Um modelo limpo e organizado facilita a leitura e a navegação do seu trabalho, garantindo que todos, desde colaboradores até produtores, permaneçam envolvidos. Portanto, escolha modelos que simplifiquem seu processo, destaquem sua visão criativa e garantam clareza para todos os envolvidos

Controle e acompanhamento de versões : um modelo que ajuda você a acompanhar revisões, comparar versões e monitorar seu progresso pode ser inestimável ao trabalhar em vários rascunhos ou colaborar com uma equipe

Recursos que facilitam a colaboração: procure modelos que ofereçam suporte à colaboração, permitindo que você compartilhe rascunhos, receba feedback e faça revisões com facilidade

📮ClickUp Insight: 37% dos nossos entrevistados usam IA para criação de conteúdo, incluindo redação, edição e e-mails. No entanto, esse processo geralmente envolve alternar entre diferentes ferramentas, como uma ferramenta de geração de conteúdo e seu espaço de trabalho. Com o ClickUp, você obtém assistência de redação com IA em todo o espaço de trabalho, incluindo e-mails, comentários, chats, documentos e muito mais, tudo isso mantendo o contexto de todo o seu espaço de trabalho. Precisa de ajuda para desenvolver uma história sobre um tema específico? O ClickUp Docs pode ajudar a organizar suas pesquisas e roteiros lado a lado, para que você possa manter o foco sem precisar alternar entre abas.

Os 10 melhores modelos de roteiro para explorar

Aqui estão os 10 melhores modelos de roteiro que ajudarão você a otimizar seu processo, manter-se organizado e manter sua criatividade fluindo:

1. Modelo de roteiro de podcast ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize suas ideias e grave podcasts com facilidade com o modelo de roteiro de podcast do ClickUp

Planejar um podcast envolve conciliar introduções, segmentos, perguntas aos convidados, mensagens dos patrocinadores e encerramentos. Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp oferece um modelo de roteiro de podcast que fornece uma estrutura organizada para organizar todos os elementos do seu episódio, tudo em um só lugar.

Este modelo orienta você desde as primeiras linhas até as considerações finais, para que você nunca perca o ritmo. Ele permite que você tenha uma estrutura clara a seguir e um esboço que garante que você permaneça no caminho certo. As seções para planejar cada episódio garantem que você saiba sobre o que falar e quando dizer.

Ele também permite que você encontre espaços personalizáveis para adicionar nomes de convidados, efeitos sonoros, pontos-chave e até mesmo mensagens de patrocinadores, tudo em um só lugar. Use este modelo como um guia passo a passo para organizar suas cenas, diálogos e transições.

Veja por que você vai adorar:

Mantenha os episódios do seu podcast estruturados com seções integradas para introdução, corpo e conclusão

Use as seções detalhadas para saber o que um roteiro de podcast normalmente contém

Adicione informações detalhadas sobre cada convidado, incluindo pontos-chave da conversa e perguntas

Use visualizações e status personalizados para monitorar o desenvolvimento do seu podcast

Insira facilmente menções a patrocinadores e anúncios em seu roteiro, mantendo tudo em ordem

📌 Ideal para: Podcasters, apresentadores solo e podcasters baseados em entrevistas que desejam otimizar o planejamento de seus episódios.

🔎 Você sabia? O primeiro podcast foi lançado em 2004 pelo ex-VJ da MTV Adam Curry e pelo desenvolvedor de software Dave Winer. Eles criaram o termo "podcasting" combinando "iPod" e "broadcasting". O que começou como um hobby de nicho explodiu e se tornou uma indústria global, com mais de 3 milhões de podcasts ativos!

2. Modelo de redação de conteúdo ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Fique em dia com os prazos do seu conteúdo com o modelo de redação de conteúdo do ClickUp

Se você está procurando uma maneira fácil de gerenciar sua criação de conteúdo, o modelo de redação de conteúdo do ClickUp é a solução perfeita. Embora não seja estritamente um modelo de roteiro, ele é inestimável para gerenciar o fluxo de trabalho em torno de roteiros usados em marketing de conteúdo. Ele abrange muitos tipos de planejamento de conteúdo, desde posts de blog e estudos de caso até conteúdo de sites e comunicados à imprensa. Abrange o planejamento, o esboço, a redação e a finalização de vários tipos de conteúdo.

Use este modelo para debater tópicos, estruturar esboços (que podem servir como base para roteiros), atribuir tarefas de redação, acompanhar o progresso através das etapas de revisão e gerenciar prazos — tudo dentro do ClickUp. Colabore com sua equipe e organize tudo — ideias, rascunhos e notas — em um só lugar usando este modelo.

Você também pode obter orientações claras para estruturar cada parte do conteúdo, além de áreas personalizáveis para adicionar prazos, palavras-chave e notas de SEO.

Veja por que você vai adorar:

Compartilhe rascunhos facilmente e colabore com sua equipe para obter feedback e fazer revisões em tempo real

Use status personalizados para acompanhar o status do seu conteúdo, incluindo quando ele está na fase de brainstorming, rascunho ou revisão final.

Inclua elementos importantes de SEO, como palavras-chave alvo e meta descrições, para melhorar o desempenho do seu conteúdo

Veja dicas para melhorar diferentes tipos de conteúdo

📌 Ideal para: redatores de conteúdo, profissionais de marketing e equipes que desejam organizar seu processo de redação e manter uma produção de conteúdo consistente.

3. Modelo de diretrizes de redação do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Desenvolva a confiança do cliente mantendo uma voz consistente da marca com o modelo de diretrizes de redação do ClickUp

A consistência no tom, estilo e terminologia é fundamental, seja ao escrever posts para blogs ou diálogos. O modelo de diretrizes de redação do ClickUp ajuda a estabelecer e manter a voz da sua marca em todos os materiais escritos, incluindo roteiros.

Projetado para manter sua equipe em sintonia, ele facilita a documentação das regras de gramática, estilo e formatação. Ele permite que você forneça diretrizes claras aos criadores de conteúdo e garanta a consistência da sua voz em todas as plataformas.

Veja por que você vai adorar:

Defina a voz e o tom da sua empresa para garantir uniformidade em todo o conteúdo

Use o modelo para compartilhar e revisar facilmente as diretrizes de redação com sua equipe

Aumente a qualidade do conteúdo com diretrizes claras em vigor

📌 Ideal para: Criadores de conteúdo, escritores, profissionais de marketing e qualquer equipe que trabalhe com vários criadores de conteúdo e queira estabelecer uma voz clara e consistente para a marca.

💡Dica profissional: Quer criar um diagrama de enredo, mas não sabe por onde começar? Aqui estão algumas dicas a seguir: 🎯 Identifique os pontos-chave do enredo e estruture os principais eventos da sua história

🧭 Mapeie os arcos dos personagens para visualizar o crescimento e o conflito

⏳ Preste atenção ao ritmo — certifique-se de que a história se desenrola na velocidade certa

🎨 Destaque temas e motivos para manter a narrativa coesa

4. Modelo de SOP para criação de conteúdo da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Otimize seu processo de criação de conteúdo com o modelo SOP de criação de conteúdo do ClickUp

Otimize todo o seu fluxo de trabalho de conteúdo, incluindo o desenvolvimento de roteiros, com o modelo SOP de criação de conteúdo do ClickUp. Esteja você criando posts para blogs, vídeos ou conteúdo para redes sociais, este modelo garante que seu fluxo de trabalho permaneça organizado, eficiente e consistente.

Ele permite planejar e organizar tópicos de conteúdo, gerenciar palavras-chave, esboçar, escrever roteiros, atribuir tarefas e colaborar com as partes interessadas de maneira integrada. Com este modelo, você pode manter um conteúdo de alta qualidade, revisando-o e editando-o. Você também pode publicar e promover seu conteúdo em vários canais para aumentar o alcance.

Veja por que você vai adorar:

Obtenha orientações passo a passo para cada parte da criação de conteúdo, desde a criação até a publicação

Atribua tarefas, acompanhe o progresso e comunique-se com sua equipe com facilidade, tudo em um só lugar

Mantenha-se no caminho certo com prazos claros para cada etapa

Personalize os status para se adequar aos seus fluxos de trabalho, incluindo "ideação", "publicação" e "revisão"

Visualize o fluxo de conteúdo com visualizações em lista, quadro e calendário

📌 Ideal para: equipes de conteúdo, profissionais de marketing e criadores que desejam impulsionar seu processo de criação de conteúdo.

Não tenho palavras para descrever o quanto gosto deste serviço. Entre a automação, os modelos e todos os diferentes tipos de acompanhamento e visualizações, é impossível errar com o ClickUp.

5. Modelo de plano de conteúdo ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mapeie suas ideias de conteúdo até os mínimos detalhes com o modelo de plano de conteúdo do ClickUp

Uma escrita eficaz de roteiros geralmente começa com um planejamento sólido. O modelo de plano de conteúdo do ClickUp ajuda você a criar estratégias, organizar e programar todas as suas iniciativas de conteúdo, incluindo séries de vídeos, podcasts ou webinars que exigem roteiros.

Este modelo funciona como um roteiro para a criação de conteúdo, permitindo que você planeje e acompanhe todos os seus projetos. Ele permite especificar metas de conteúdo, organizar tarefas para cada conteúdo (como redação de roteiros) e acompanhar o progresso para concluir o trabalho dentro do prazo.

Você pode abrir o modelo em quatro visualizações: Calendário de conteúdo, Painel de aprovação, Plano de conteúdo e Guia de introdução. Além disso, você pode usar nove atributos personalizados, como Autor, Palavras-chave, Objetivo e Tipo de conteúdo, para armazenar informações essenciais sobre os conteúdos.

Veja por que você vai adorar:

Tenha uma visão geral completa das suas tarefas em um calendário usando o calendário de conteúdo

Visualize sua estratégia de conteúdo e tenha uma visão geral

Use o Painel de aprovação para monitorar o progresso de cada conteúdo

Resuma todo o seu conteúdo em tarefas agrupadas por prioridade com a Visualização do plano de conteúdo

Organize as tarefas em cinco status: aprovada, pendente, em andamento, em revisão, publicada

📌 Ideal para: Criadores de conteúdo e grandes equipes de marketing que precisam de uma maneira clara e organizada de gerenciar seu processo de criação de conteúdo.

🔎 Dica bônus: Se você deseja aprimorar seu gerenciamento de conteúdo, os modelos de gerenciamento de conteúdo do ClickUp podem ajudar. Veja como eles melhoram seu fluxo de trabalho: 🚀 Aumente sua eficiência personalizando fluxos de trabalho que atendam às necessidades da sua equipe

📅 Mantenha-se organizado com visualizações de calendário e prazos para tarefas

💬 Melhore a colaboração deixando comentários e feedback diretamente nas tarefas

🔄 Otimize processos com automações que cuidam do trabalho repetitivo

📊 Monitore o sucesso com análises integradas e acompanhamento de desempenho

6. Modelo de escopo de trabalho de redação publicitária do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie as expectativas dos clientes com o modelo de escopo de trabalho de redação publicitária do ClickUp

Se você está escrevendo roteiros para clientes (anúncios, vídeos corporativos, explicativos), gerenciar as expectativas é fundamental. Mas com o modelo de escopo de trabalho de redação publicitária do ClickUp, você pode eliminar confusões e otimizar seu fluxo de trabalho, garantindo que todas as tarefas sejam claras e fáceis de gerenciar. 📝

Este modelo prepara seu projeto para o sucesso, alinhando as equipes em relação às metas, entregas e cronogramas desde o início. Um escopo claramente definido mantém os clientes informados e ajuda a evitar desvios. Com tudo definido, é mais fácil atribuir tarefas, priorizar o trabalho e cumprir prazos com confiança.

Veja por que você vai adorar:

Defina as expectativas desde o início com resultados e prazos bem definidos

Organize cada projeto em tarefas gerenciáveis para acompanhar o progresso e garantir que os prazos sejam cumpridos

Trabalhe com sua equipe ou clientes sem esforço, oferecendo um espaço centralizado para comunicação e aprovações

Vincule recursos importantes, como contratos assinados e planos de projeto, ao modelo

Inclua detalhes importantes do projeto usando campos personalizados, como nome do cliente, prazo e público-alvo

Acompanhe o andamento dos projetos com status como "a fazer", "em andamento" e "concluído"

📌 Ideal para: Redatores, equipes de marketing e agências que desejam gerenciar as expectativas dos clientes e otimizar a comunicação.

Nossas equipes utilizaram formulários e modelos para padronizar alguns fluxos de trabalho. Também utilizamos a automação integrada para facilitar alguns fluxos de trabalho, especialmente quando campos personalizados capturam informações que podem ajudar a determinar quem deve ser designado para uma tarefa. Por fim, também utilizamos a integração de e-mail e os recursos de API para gerar tarefas automaticamente quando algumas plataformas alertam ou mostram possíveis problemas de desempenho.

7. ClickUp ChatGPT Prompts para modelo de escrita

Obtenha um modelo gratuito Impulsione seu processo de escrita com prompts criativos do ChatGPT usando o modelo ChatGPT Prompts for Writing da ClickUp

Está com bloqueio criativo? Precisa de ideias novas para diálogos, cenas ou personagens? O modelo ClickUp ChatGPT Prompts for Writing ajuda você a gerar rapidamente ideias interessantes para escrever, esteja você trabalhando em um roteiro, postagem de blog, história ou texto de marketing.

O modelo oferece mais de 200 sugestões de escrita para ajudá-lo a criar conteúdo atraente, debater ideias e encontrar uma nova abordagem para sua escrita. Basta inserir uma sugestão e deixar que a IA o ajude a criar conteúdo estruturado e de alta qualidade.

Veja por que você vai adorar:

Acesse rapidamente uma variedade de sugestões criativas que impulsionam sua escrita

Siga instruções específicas para gerar conteúdo relevante e de alta qualidade rapidamente

Pule a etapa de brainstorming e concentre-se na escrita

Personalize as instruções para atender às suas necessidades específicas

📌 Ideal para: Escritores, profissionais de marketing e qualquer pessoa que queira usar o ChatGPT como fonte de inspiração para escrever.

🔎 Você sabia? O ChatGPT já processou mais de 570 GB de texto — o equivalente a ler milhões de livros seguidos. Isso é que é um hábito de leitura sério!

8. Modelo de roteiro para TV e cinema da Canva

via Canva

É novo na escrita de roteiros ou um contador de histórias experiente? Este modelo de roteiro para TV e cinema da Canva pode ser sua ferramenta ideal para criar roteiros profissionais e padrão da indústria com facilidade.

Seu layout minimalista em preto e branco enfatiza o conteúdo, permitindo que sua criatividade flua enquanto garante que você atenda aos requisitos de formatação.

Perfeito para roteiristas que trabalham em séries de TV, filmes ou curtas-metragens, este modelo de roteiro oferece uma estrutura organizada para dar vida à sua visão. 🎬

Veja por que você vai adorar:

Use o layout padrão do setor para garantir que seu roteiro esteja pronto para impressionar produtores e diretores

Mantenha as distrações longe com um estilo minimalista em preto e branco

Personalize o modelo para o seu projeto exclusivo

📌 Ideal para: Aspirantes a roteiristas, estudantes de cinema e profissionais que elaboram roteiros para TV, cinema ou teatro.

9. Modelo de roteiro de vídeo da Canva

via Canva

A criação de um vídeo cativante começa com um roteiro bem elaborado, e o modelo de roteiro de vídeo da Canva oferece uma base sólida para dar vida à sua visão.

Funciona para tutoriais educacionais, vídeos promocionais envolventes ou para contar uma história que ressoa e ajuda você a mapear facilmente todos os detalhes. Garante um fluxo lógico de ideias, mantendo seu público intrigado do início ao fim.

Veja por que você vai adorar:

Organize cenas, diálogos e recursos visuais para uma narrativa fluida

Ajuste os elementos para atender às necessidades exclusivas do seu projeto

Apresente seu roteiro com um layout limpo e elegante

Economize tempo concentrando-se na sua criatividade em vez de na formatação

📌 Ideal para: Cineastas, criadores de conteúdo e equipes de marketing que desenvolvem conteúdo de vídeo envolvente.

💡Dica profissional: Procurando modelos de calendário de conteúdo gratuitos? Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp oferece uma variedade de modelos de calendário de conteúdo personalizáveis para ajudá-lo a planejar, organizar e programar seu conteúdo com perfeição. Veja como os modelos do ClickUp ajudam você a impulsionar suas estratégias de conteúdo: 📅 Fique por dentro dos prazos do seu conteúdo com um calendário visual claro

🔄 Simplifique a colaboração em equipe com visualizações e atualizações compartilhadas do calendário

🗂️ Organize o conteúdo por status, prioridade e datas de vencimento para facilitar o acompanhamento

🎯 Alinhe sua estratégia de conteúdo com visualizações personalizáveis adaptadas às suas necessidades

10. Modelo de roteiro do Microsoft Word da StudioBinder

via StudioBinder

Quer escrever um roteiro com qualidade profissional usando ferramentas que você já conhece? O modelo de roteiro do Microsoft Word da StudioBinder é uma solução simples.

Este modelo de roteiro imita a formatação padrão da indústria, incluindo estilos predefinidos para sluglines, descrições de ação, diálogos e nomes de personagens. É perfeito para escritores que preferem trabalhar no Word e oferece flexibilidade sem a necessidade de software especializado.

Veja por que você vai adorar:

Garanta que seu roteiro atenda às expectativas do setor

Trabalhe no Word sem precisar aprender nada novo

Adapte-o a qualquer gênero ou tipo de projeto

📌 Ideal para: Roteiristas aspirantes e profissionais que preferem trabalhar no Word.

Transforme suas ideias em realidade com o ClickUp

Escolher o modelo certo para escrever roteiros é um primeiro passo crucial, pois fornece estrutura e garante profissionalismo. Esteja você criando um podcast, um vídeo de marketing ou o roteiro do próximo sucesso de bilheteria, os modelos que listamos, especialmente aqueles do ClickUp, ajudam a estruturar seu conteúdo para uma apresentação de uma página ou um roteiro completo, economizando seu tempo para se concentrar no cerne da história.

O ClickUp, nesse sentido, vai além de apenas modelos — é uma plataforma criativa completa que permite colaborar, acompanhar o progresso e refinar seu trabalho, tudo em um só lugar. Com recursos intuitivos alimentados por IA e modelos totalmente personalizáveis, ele ajuda você a se concentrar no que realmente importa: dar vida à sua visão.

