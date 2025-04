Notion vs. Microsoft Excel: Qual ferramenta aumenta a produtividade em 2025?

Planilhas ou espaços de trabalho? Essa é a verdadeira questão.

Algumas pessoas adoram o Excel, criando modelos financeiros complexos e automatizando relatórios com fórmulas que praticamente memorizaram. Outras preferem o Notion, onde notas, tarefas e bancos de dados ficam em um só lugar, sem linhas e colunas intermináveis.

Ambas as ferramentas lidam com dados, organização e colaboração, mas de maneiras totalmente diferentes. Uma foi criada para processar números e a outra para conectar ideias.

Então, quando você compara o Notion com o Microsoft Excel, qual é o melhor? Vamos descobrir. ⚖️

Mas, primeiro, vamos nos aprofundar no confronto entre o Notion e o Microsoft Excel!

O que é o Notion?

via Notion

O Notion é uma plataforma versátil e completa que combina recursos de anotações, gerenciamento de projetos e banco de dados. Ele permite que você organize, colabore e gerencie tarefas de maneira exclusiva.

Você pode criar documentos abrangentes, bases de conhecimento e wikis enquanto acompanha projetos com exibições personalizadas, como listas, quadros e calendários.

Além disso, ele oferece o Notion AI integrado para ajudá-lo a escrever, resumir e encontrar informações instantaneamente. Pense nele como um substituto para o Google Docs, o Trello e o Confluence - só que mais flexível e adaptado à forma como você trabalha.

Recursos do Notion

O Notion é um espaço de trabalho totalmente personalizável que se molda às suas necessidades. Em vez de forçá-lo a adotar uma estrutura rígida, ele permite que você crie fluxos de trabalho que correspondam à sua forma de pensar e trabalhar. Vamos dar uma olhada em alguns recursos em detalhes. 👇🏼

Recurso nº 1: assistência com IA

Aproveite a IA do Notion para obter sugestões personalizadas

O Notion AI é incorporado diretamente no Notion, tornando o gerenciamento de projetos mais eficiente. Ele extrai informações de ferramentas externas, como Slack e Google Drive, para que você possa encontrar respostas sem alternar entre aplicativos.

Precisa gerar conteúdo? Use o Notion AI para escrever, editar e refinar seu trabalho. Ele também transforma grandes bancos de dados em insights acionáveis e aprimora a documentação com diagramas e fluxogramas gerados automaticamente, ajudando as equipes a trabalhar de forma mais inteligente e a tomar decisões baseadas em dados com mais rapidez.

Dica profissional: As páginas do Notion podem parecer como se estivessem folheando um romance. Adicione um Índice na parte superior para que você (e sua equipe) possa ir direto ao que interessa.

Recurso nº 2: bancos de dados e visualizações personalizados

Visualize dados com o Notion e tome decisões informadas

O sistema de banco de dados do Notion oferece controle total sobre a organização e o layout, permitindo a criação de espaços personalizados para projetos, tarefas ou bases de conhecimento.

Cada entrada do banco de dados funciona como uma página, o que significa que você pode anexar documentos, adicionar subtarefas e vincular conteúdo relacionado. Você pode escolher entre modelos do Notion ou vários modos de exibição, como tabelas para acompanhamento detalhado, quadros Kanban para gerenciamento de fluxo de trabalho, calendários para prazos e galerias para organização visual. Alterne facilmente entre esses modos de exibição para mudar de perspectiva.

Dica profissional: Quer trabalhar mais rápido? Domine os atalhos de teclado do Notion. Aqui está uma pequena folha de dicas para navegação geral: Voltar e avançar: Ctrl + [ (Voltar) / Ctrl + ] (Avançar) Nova página: Ctrl + N (Windows) / Cmd + N (Mac) Abrir uma nova janela: Ctrl + Shift + N / Cmd + Shift + N Ir para a página recente: Ctrl + P / Cmd + P

Recurso nº 3: Gerenciamento de projetos integrado

Integre outras ferramentas de gerenciamento de projetos ao Notion

A ferramenta de gerenciamento de projetos Notion cria tarefas, atribui prazos, define prioridades e acompanha o progresso com diferentes visualizações. Ao contrário dos softwares rígidos de gerenciamento de projetos, o Notion permite criar fluxos de trabalho que se adaptam ao processo da sua equipe.

A personalização é fundamental. Para corresponder ao seu fluxo de trabalho, você pode criar rótulos de prioridade, etiquetas de status e dependências. As automações lidam com tarefas repetitivas, como atualização de status, registro de relatórios de bugs ou geração de esboços de documentos, para que você possa se concentrar no que é importante. Capturar entradas é fácil com formulários incorporados que alimentam diretamente os seus fluxos de trabalho.

Preços do Notion

Grátis

Mais: US$ 12/mês por usuário

Para empresas: US$ 18/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Notion AI: Adicione a qualquer plano por US$ 10/mês por usuário

Você sabia que o Notion foi fundado por Ivan Zhao, Chris Prucha, Jessica Lam, Simon Last e Toby Schachman em 2013.

O que é o Microsoft Excel?

via Microsoft

O Microsoft Excel é um poderoso aplicativo de planilha eletrônica para organizar, analisar e visualizar dados.

Com sua estrutura baseada em grade, você pode inserir texto, números e fórmulas para realizar cálculos, gerenciar finanças, controlar o estoque e gerar tabelas e gráficos.

Amplamente utilizado em todos os setores, o Excel é essencial para tarefas como contabilidade, engenharia e análise de negócios, tornando o gerenciamento de dados mais eficiente e perspicaz.

Recursos do Microsoft Excel

O Microsoft Excel é uma ferramenta poderosa para análise, automação e visualização de dados. Seus modelos de planilhas permitem controlar despesas, gerenciar estoques ou analisar dados financeiros.

Vamos entender seus recursos em detalhes. ⛏️

Recurso nº 1: Fórmulas e funções

Simplifique cálculos complexos com as funções do Excel

O Excel vem com mais de 400 funções integradas para facilitar o processamento de números, a análise de dados e a automação. Precisa de um total rápido? Use "SUM". Quer aplicar lógica? a função "IF" lhe dá cobertura. Está procurando dados específicos? o "VLOOKUP" dá conta do recado.

Para tarefas mais avançadas, as funções "XLOOKUP", "INDEX/MATCH" e "ARRAY FORMULAS" proporcionam um controle ainda maior sobre grandes conjuntos de dados. Você também pode combinar várias funções em fórmulas aninhadas, simplificando cálculos complexos em apenas uma etapa.

Recurso nº 2: Formatação condicional

Destaque as principais tendências de dados com a formatação condicional do Excel

A formatação condicional facilita a identificação de tendências e insights importantes, alterando a aparência das células com base em critérios específicos. Você pode usar escalas de cores para destacar intervalos de valores, barras de dados para comparações rápidas ou ícones para sinalizar pontos de dados essenciais.

Por exemplo, destaque as tarefas atrasadas em vermelho, marque as regiões de vendas com melhor desempenho em verde ou use setas para acompanhar as alterações nos lucros. Essa técnica poderosa pode tornar os painéis, os relatórios financeiros e o controle de desempenho nos modelos de tabela mais visuais e perspicazes.

Dica profissional: Mantenha seus dados limpos com a validação de dados. Defina regras para que somente entradas válidas sejam permitidas - como listas suspensas para opções predefinidas - e não mais erros de digitação acidentais.

Recurso nº 3: tabelas dinâmicas e gráficos

Resuma e analise dados com as tabelas dinâmicas e os gráficos do Excel

As tabelas dinâmicas o ajudam a transformar dados brutos em insights claros e acionáveis, resumindo, filtrando e organizando informações. Agrupe dados com base em categorias, calcule totais e médias e crie cálculos personalizados - tudo isso sem escrever fórmulas complexas.

Combine-os com gráficos dinâmicos para visualizar instantaneamente as tendências com gráficos de barras, gráficos de pizza ou gráficos de linhas. Precisa refinar sua análise? Basta arrastar e soltar os campos, e o Excel atualiza tudo automaticamente. Com Slicers e Timelines, você pode filtrar os dados de forma interativa, tornando a análise em tempo real ainda mais fácil.

Preços do Microsoft Excel

Pessoal: US$ 9,99/mês por usuário

Família: US$ 12,99/mês por usuário

Business Basic: US$ 7,20/mês por usuário

Padrão comercial: US$ 15,00/mês por usuário

Business Premium: US$ 26,40/mês por usuário

Aplicativos para empresas: US$ 9,90/mês por usuário

leia também: Alternativas ao Microsoft Excel

Notion vs. Microsoft Excel: Comparação de recursos

O Notion e o Microsoft Excel oferecem vantagens exclusivas, mas servem a propósitos diferentes. Embora o Notion seja excelente para documentação, bancos de dados e gerenciamento de projetos, o Excel permite cálculos, análises e relatórios avançados.

Aqui está uma tabela que compara essas ferramentas de gerenciamento de dados para ajudá-lo a escolher mais rapidamente. 📊

Recurso Notion Microsoft Excel Uso principal Anotações, bancos de dados, gerenciamento de projetos Análise de dados, cálculos e modelagem financeira Estrutura de dados Blocos (texto, tabelas, banco de dados, mídia) Baseado em grade (células, linhas, colunas) Recursos de banco de dados Bancos de dados relacionais e registros vinculados Dados tabulares e tabelas dinâmicas Fórmulas e funções Fórmulas básicas em bancos de dados Funções matemáticas e estatísticas avançadas Personalização Altamente personalizável com modelos e blocos de arrastar e soltar Fórmulas personalizadas, macros e scripts VBA Colaboração Edição, comentários e permissões em tempo real Colaboração em tempo real com o OneDrive; recursos de comentários limitados Automação Automação básica com integrações Automação avançada com Power Query, VBA e macros Visualização Tabelas simples, Kanban, Calendário e visualizações de galeria Tabelas, gráficos, formatação condicional Integração Integra-se com Slack, Zapier e Google Calendar Integra-se com o Microsoft 365. power BI. e outros bancos de dados externos Acesso off-line Funcionalidade off-line limitada Acesso off-line completo Armazenamento de arquivos Armazenamento baseado em nuvem Armazenamento local e baseado na nuvem Melhor para Gerenciamento de conhecimento, acompanhamento de projetos e documentação Análise financeira, modelagem de dados e relatórios

Recurso nº 1: Gerenciamento de banco de dados

Ambas as ferramentas organizam dados estruturados, mas adotam abordagens muito diferentes:

Notion

O Notion trata os bancos de dados como coleções de conteúdo flexíveis, permitindo que os usuários vinculem registros, criem diferentes exibições, como Kanban, calendário, lista e tabela, e incorporem mídia avançada. É excelente para gerenciamento de projetos, bases de conhecimento e organização de informações estruturadas com a funcionalidade de banco de dados relacional.

No entanto, ele não possui recursos avançados de manipulação de dados.

Microsoft Excel

O Excel foi desenvolvido para dados estruturados e oferece ferramentas poderosas, como tabelas dinâmicas, filtragem e classificação. Ele oferece recursos avançados de fórmulas e automação por meio de macros, o que o torna ideal para tarefas com muitos dados.

No entanto, o gerenciamento de projetos do Excel não oferece a mesma facilidade de vincular registros relacionados em várias planilhas que o Notion.

🏆 Vencedor: Microsoft Excel para manipulação e análise aprofundada de dados.

Você sabia? Na década de 1980, surgiram os data warehouses, que permitiram às empresas analisar grandes conjuntos de dados em vez de apenas armazená-los. Isso abriu o caminho para o business intelligence moderno.

Recurso nº 2: Colaboração

O Notion e o Excel oferecem suporte à colaboração em equipe, mas de maneiras diferentes:

Notion

O Notion foi projetado para colaboração em tempo real. Ele permite que vários usuários editem bancos de dados, comentem itens e acompanhem as alterações sem esforço. Ele também oferece controles de acesso granular, facilitando o gerenciamento de permissões entre diferentes membros da equipe.

Microsoft Excel

A integração do Excel com o Microsoft 365 permite a coedição baseada na nuvem, mas podem surgir conflitos de versão com planilhas complexas. Embora ofereça comentários e controle de alterações, a colaboração não é tão perfeita quanto em ferramentas de gerenciamento de projetos como o Notion.

Vencedor: O Notion pela colaboração em tempo real, melhores controles de permissão e uma interface fácil de usar.

📖 Leia também: Software de gerenciamento de projetos vs. Excel: Qual é o melhor para a sua equipe?

Recurso nº 3: Automação e integrações

Veja como as ferramentas competem em termos de automação:

Notion

O Notion oferece automação básica por meio das integrações Zapier, Make e Notion API. Embora seja útil para se conectar com outros aplicativos, seus recursos de automação são relativamente limitados, dependendo principalmente de serviços de terceiros.

Microsoft Excel

O Excel é excelente em automação, com recursos incorporados como macros, scripts VBA e Power Query para lidar com cálculos complexos e transformação de dados. Ele também se integra profundamente ao Microsoft Power Automate e ao Power BI, o que o torna altamente versátil.

Vencedor: Microsoft Excel para automação avançada e recursos de script.

Você sabia? Até 2025, o volume global de dados deverá aumentar para 181 zettabytes. O uso crescente de dispositivos de IoT, o processamento de dados em tempo real e o armazenamento baseado em nuvem impulsionam esse crescimento. Para colocar isso em perspectiva, um zettabyte equivale a um sextilhão de bytes (1.000.000.000.000.000.000.000.000 bytes), ou o equivalente ao armazenamento de 250 bilhões de DVDs.

Notion vs. Microsoft Excel no Reddit

Recorremos ao Reddit para ver o que os usuários tinham a dizer sobre o Notion e o Excel, e o veredicto é... bem, depende do que você precisa.

Veja o que um usuário tem a dizer sobre a flexibilidade do Notion:

O Notion não tem realmente "células" - não há coordenadas x:y como em uma planilha. O Notion tem bancos de dados, em que cada linha pode ter um conjunto de dados para suas propriedades. Isso significa que não é possível fazer cálculos de células ou intervalos com facilidade, embora você obtenha os benefícios de um banco de dados, como a flexibilidade de exibição de dados.

Alguns usuários escolhem o Excel por seus recursos avançados:

O Notion fica muito lento com bancos de dados maiores do que algumas centenas de itens. E não é tão flexível quanto o Excel para equações e movimentação de dados. Não creio que os bancos de dados do Notion tenham a intenção de substituir as planilhas do Excel.

Enquanto outros usuários preferiram o Notion:

O principal motivo pelo qual eu o utilizo [Notion] em vez do Excel é que ele é um banco de dados real, e o Excel não é um banco de dados, e utilizá-lo dessa forma é geralmente um erro. Os motivos pelos quais você pode querer usar o Excel são se precisar fazer fórmulas usando células arbitrárias, em vez de apenas ter uma lista regular de linhas de banco de dados, ou se estiver realmente confiando na capacidade de criar gráficos.

fato divertido: Na década de 1950, as empresas gerenciavam dados usando cartões perfurados e fitas magnéticas. Se você perdesse um cartão, poderia literalmente perder parte do seu banco de dados.

Conheça o ClickUp, a melhor alternativa ao Notion e ao Microsoft Excel

O Excel lida com a análise de dados, enquanto o Notion se destaca na documentação. Entretanto, o uso de ambos ou de cada um pode fragmentar os fluxos de trabalho, dificultar a colaboração e criar ineficiências ao longo do tempo.

É nesse ponto que o ClickUp se destaca. 🤩

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo, tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Em vez de forçar as empresas a juntar sistemas diferentes, ele centraliza todos os aspectos do trabalho em um ambiente único e unificado.

Vamos entender por que ele é a melhor alternativa ao Notion e ao Excel combinados! 👀

One Up #1 do ClickUp: Gerenciamento de tarefas

Tarefas do ClickUp

Mantenha os itens de ação transparentes e responsáveis com o ClickUp Tasks

O ClickUp oferece um sistema estruturado de gerenciamento de tarefas que suporta fluxos de trabalho simples e complexos.

As tarefas do ClickUp são os blocos de construção de todo projeto, mantendo o trabalho organizado e o progresso transparente. Divida as tarefas em subtarefas, atribua-as a membros específicos da equipe e priorize-as com base nos requisitos do projeto.

Por exemplo, uma equipe de marketing que planeja o lançamento de um produto pode usar o ClickUp Tasks para se manter organizada. Eles podem dividir o lançamento em subtarefas - criação de conteúdo, design de anúncios e campanhas de e-mail -, atribuir responsabilidades e definir prazos.

O rastreamento de dependências garante que a campanha de e-mail não seja lançada antes que a página de destino esteja pronta, enquanto os indicadores de progresso mantêm todos alinhados.

Campos personalizados do ClickUp

Deseja mais especificidade? Adicione campos personalizados do ClickUp.

Simplifique a manutenção de registros com formatação condicional e fórmulas avançadas nos campos personalizados

Os campos personalizados permitem que as equipes adicionem tipos de dados específicos - texto, números, datas e listas suspensas - diretamente às tarefas, mantendo os projetos organizados e acionáveis.

Por exemplo, uma equipe de vendas que gerencia leads pode usar dropdowns para acompanhar os estágios do negócio, campos de data para lembretes de acompanhamento e campos de números para monitorar as projeções de receita. Essa abordagem estruturada garante melhor organização, responsabilidade e acompanhamento do pipeline em tempo real.

Visualização de tabela com clique

Deseja visualizar seu fluxo de trabalho? Use a visualização de tabela do ClickUp.

Classifique e gerencie dados sem esforço com a funcionalidade de arrastar e soltar no ClickUp Table View

O Table View oferece um layout familiar em estilo de planilha com a flexibilidade de acompanhar tarefas, prazos e métricas importantes - tudo em tempo real. Você pode personalizar colunas, classificar dados e aplicar filtros para se concentrar no que é mais importante. Essa visualização combina a precisão analítica do Google Sheets e do Excel com atualizações em tempo real para uma colaboração perfeita.

Por exemplo, uma equipe de RH pode usar o Table View para rastrear candidatos a emprego, classificar candidatos por estágio de entrevista e filtrar as principais qualificações. À medida que os gerentes de contratação fornecem feedback, a tabela é atualizada instantaneamente, garantindo um processo de recrutamento tranquilo e organizado.

⚙️ Bônus: Entenda como os gerentes de produto do ClickUp usam o ClickUp para ajudá-lo a simplificar roteiros, priorizar recursos e colaborar sem problemas.

One Up do ClickUp #2: Documentação

Quando você compara o ClickUp e o Notion, o ClickUp lida com a tomada de notas e se encaixa perfeitamente em seu fluxo de trabalho.

ClickUp Docs

Trabalhe, compartilhe feedback e mantenha seus projetos em andamento usando o ClickUp Docs

O ClickUp Docs permite criar, compartilhar e atualizar documentos abrangentes, wikis e bases de conhecimento em tempo real. Você pode adicionar incorporação de mídia avançada, tabelas e trechos de código, tornando-os adequados para anotações de reuniões, resumos de projetos e documentação técnica.

Com tudo interconectado no ClickUp, você pode vincular o Docs ao Tasks para centralizar todo o seu trabalho e adicionar widgets para atualizar fluxos de trabalho, ajustar o status do projeto, atribuir tarefas e muito mais.

Por exemplo, uma equipe de desenvolvimento de produtos pode usar o Docs para elaborar especificações de recursos, incorporar modelos de design e vincular diretamente a tarefas relacionadas. Isso mantém engenheiros, designers e partes interessadas alinhados, garantindo atualizações em tempo real e colaboração contínua.

ClickUp Brain

Recupere facilmente informações importantes de reuniões, anotações e documentos com o ClickUp Brain

Mas o que realmente eleva a documentação é o ClickUp Brain, um assistente avançado e integrado com tecnologia de IA que facilita a organização e a recuperação de informações.

Seus resumos com tecnologia de IA ajudam você a transformar instantaneamente documentos longos em tópicos importantes, economizando tempo de revisão. Os recursos de pesquisa inteligente permitem que você encontre conteúdo relevante em tarefas, documentos e projetos sem precisar vasculhar arquivos intermináveis. E se você precisar refinar sua documentação, o AI Writer ajuda a melhorar a clareza, a estrutura e a formatação em segundos.

Por exemplo, um gerente de projeto elabora um plano detalhado no ClickUp Docs, incorporando gráficos e trechos de código. O Brain gera um resumo, destacando os principais marcos para um rápido alinhamento da equipe. À medida que o projeto evolui, o AI Writer refina as atualizações, enquanto a pesquisa inteligente garante acesso instantâneo às informações relevantes.

One Up do ClickUp #3: Automações

Automações do ClickUp

Configure automações personalizadas no ClickUp Automations para acionar ações específicas de seus fluxos de trabalho

Cansado de tarefas repetitivas? As automações do ClickUp permitem que você crie regras que acionam ações específicas com base em condições definidas.

Por exemplo, você está gerenciando um processo de aprovação de conteúdo usando o Docs. Em vez de atualizar manualmente os status e notificar as partes interessadas, você pode configurar uma automação em que, quando um documento passa de "Rascunho" para "Em revisão", o ClickUp o atribui automaticamente ao editor e envia uma notificação.

Além disso, as integrações do ClickUp conectam você a aplicativos de terceiros, como Slack, Google Drive, GitHub e Zoom, para reunir tudo em uma única página. Você pode usar a integração Zapier do ClickUp para fazer isso facilmente!

ClickUp Insight: As equipes de baixo desempenho têm 4 vezes mais probabilidade de lidar com mais de 15 ferramentas, enquanto as equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Que tal usar uma única plataforma? O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papo e chamadas em uma única plataforma, completa com fluxos de trabalho alimentados por IA.

O ClickUp é apresentado em Excel no que o Notion não pode fazer

Agora que já discutimos todas as possibilidades do debate entre o Notion e o Microsoft Excel, você já fez sua escolha?

O Notion é altamente flexível, mas carece de análises de dados complexas. Embora o Excel seja excelente com a visualização avançada de dados, ele tem dificuldades com a colaboração.

Sugerimos uma opção C(lickUp)!

Como o aplicativo completo para o trabalho, ele oferece insights alimentados por IA com o ClickUp Brain, gerenciamento avançado de dados com o Table View e gerenciamento granular de projetos com o Tasks. O ClickUp Docs permite a colaboração perfeita em documentos, e o ClickUp Automations ajuda a simplificar tarefas repetitivas.

Então, por que esperar? Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo! ✅