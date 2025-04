13 melhores alternativas ao Mighty Networks em 2025

As grandes comunidades não apenas existem - elas fervilham de energia, geram conversas e, muitas vezes, se transformam em algo maior do que se imaginava.

As plataformas de criação de comunidades são catalisadoras de todos esses efeitos. Mas, às vezes, essas plataformas adicionam atrito ao processo, forçam você a usar estruturas rígidas e o obrigam a contornar suas limitações.

As melhores plataformas de criação de comunidades parecem naturais e intuitivas - como uma extensão de sua visão. A Mighty Networks se propôs a ser uma, oferecendo aos criadores, educadores e empreendedores um espaço para criar, envolver e vender sob suas próprias condições. E, para muitos, ela foi bem-sucedida.

Mas nenhuma ferramenta é única para todos. Talvez você precise de mais flexibilidade, melhor colaboração ou algo que se adapte a você. A boa notícia? Você tem opções.

Aqui estão 13 alternativas ao Mighty Networks para ajudá-lo a encontrar a plataforma de comunidade on-line certa.

resumo de 60 segundos Aqui estão as 13 principais alternativas ao Mighty Networks para criar uma comunidade on-line próspera: ClickUp: Melhor para colaboração em grupo com ferramentas de gerenciamento de projetos e fluxo de trabalho : Melhor para colaboração em grupo com ferramentas de gerenciamento de projetos e fluxo de trabalho Slack: Melhor para comunicação em tempo real e comunidades colaborativas Discord: Melhor para gamers e engajamento de comunidades ao vivo Grupos do Facebook: Melhor para aproveitar as redes sociais existentes para criar comunidades Discourse: Melhor para discussões comunitárias baseadas em fóruns de código aberto Círculo: Melhor para criar espaços de comunidade privados e com marca personalizada Kajabi Communities: Melhor para criadores que integram cursos de aprendizagem com a comunidade Patreon: Ideal para criadores que buscam plataformas de associação com opções de assinatura Melhor modo: Melhor para a criação de comunidades personalizáveis e flexíveis Thinkific: Melhor para educadores que criam e vendem cursos on-line Podia: Melhor para criadores que vendem produtos digitais Hivebrite: Melhor para comunidades profissionais e privadas EducateMe: Melhor para ferramentas de ensino ao vivo e de envolvimento dos alunos

Por que optar por alternativas ao Mighty Networks?

O Mighty Networks é uma opção sólida para a criação de comunidades, mas, dependendo de seus objetivos, uma alternativa pode oferecer recursos importantes que atendam melhor às suas necessidades.

Aqui estão alguns dos principais motivos que levam a maioria das pessoas a fazer a mudança:

Recursos de IA mais inteligentes : Algumas plataformas vão além com ferramentas baseadas em IA, como moderação automatizada, recomendações de conteúdo e insights de engajamento

Mais personalização : Algumas alternativas oferecem mais controle sobre a marca, o layout e o acesso dos membros, para que você possa moldar a plataforma de acordo com a sua visão

Integrações mais fortes : Se você depende de CRMs, ferramentas de marketing por e-mail ou análises, algumas plataformas de comunidade oferecem integrações mais profundas

Escalabilidade sem limites : Precisa crescer? Algumas opções suportam milhares - ou até milhões - de membros com ferramentas de comunicação de nível empresarial

Recursos especializados : Se você precisa de hospedagem de eventos, ferramentas de monetização, gerenciamento de aprendizado ou diretórios de membros, muitas alternativas do Mighty Networks têm esses recursos incorporados

Preços mais inteligentes: De planos gratuitos a modelos de pagamento conforme o uso, algumas plataformas facilitam o gerenciamento de custos

A plataforma multifuncional certa deve funcionar para você e sua comunidade - e não o contrário.

Dica profissional: Antes de se comprometer com uma plataforma, considere a possibilidade de participar de uma comunidade existente primeiro. A experiência como membro lhe dará uma visão dos pontos fortes, das limitações e da dinâmica de engajamento, que são lições valiosas para encontrar sua própria tribo na Internet.

13 melhores alternativas ao Mighty Networks

Agora que você sabe o que procurar, aqui está uma lista das 13 melhores alternativas ao Mighty Networks para criar uma comunidade on-line de fácil acesso:

Manter uma comunidade engajada é uma coisa, mas mantê-la organizada e funcionando sem problemas é outra. É aí que entra o ClickUp!

O ClickUp é mais do que apenas uma plataforma de comunidade - é o aplicativo completo para o trabalho. Ele é o seu hub centralizado para gerenciar discussões, simplificar fluxos de trabalho e gerenciar e acompanhar projetos ou tarefas - tudo em um só lugar.

Comece a usar o ClickUp gratuitamente Conecte conversas a tarefas e mantenha o contexto centralizado com o ClickUp Chat

Ao contrário dos aplicativos de mensagens tradicionais que separam as discussões das ações, o ClickUp Chat garante que cada conversa esteja vinculada ao tópico que interessa. As mensagens podem se transformar instantaneamente em tarefas com um clique, mantendo estruturados os objetivos do seu grupo orientado por metas.

Garanta que suas conversas e itens de ação permaneçam no mesmo lugar, sem mudar de aplicativo.

Nos bate-papos, deixe que a assistência de IA do ClickUp Brain resuma os tópicos, sugira respostas e crie automaticamente itens de ação para que seu grupo nunca perca nada. Toda discussão permanece conectada a tarefas e documentos relevantes, fornecendo contexto completo.

📮 Insight do ClickUp: Quase 20% dos participantes de nossa pesquisa enviam mais de 50 mensagens instantâneas diariamente. Esse alto volume pode indicar uma equipe constantemente ocupada com trocas rápidas - ótimo para a velocidade, mas também propício à sobrecarga de comunicação. Com as ferramentas de colaboração integradas do ClickUp, como o ClickUp Chat, suas conversas estão sempre vinculadas às tarefas certas, aumentando a visibilidade e reduzindo a necessidade de acompanhamentos desnecessários.

O ClickUp Spaces permite que você crie um espaço de trabalho que atenda às necessidades exclusivas da sua equipe, seja para gerenciar projetos, acompanhar campanhas ou organizar o trabalho do cliente. Com status personalizados, mais de 15 visualizações do ClickUp e permissões granulares, o Spaces ajuda você a manter o trabalho estruturado sem desordem desnecessária.

Mantenha suas equipes e projetos organizados com o ClickUp Spaces

Você também pode manter os Spaces privados ou compartilhá-los com equipes específicas, garantindo que as pessoas certas possam acessar as informações certas na ponta dos dedos. O ClickUp garante o controle de acesso seguro, permitindo que os gerentes de comunidade definam permissões granulares para cada usuário.

Se você precisa restringir discussões delicadas, limitar a edição de conteúdo ou atribuir acesso baseado em função, as permissões de somente visualização, comentário, edição e total do ClickUp permitem que você controle quem pode ver, interagir e modificar o conteúdo da comunidade.

Digamos que você precise criar uma comunidade para suas aulas on-line sobre riqueza. Com o ClickUp for Marketing Teams, você pode dedicar um espaço e um bate-papo para seus alunos matriculados e um espaço privado para seus colegas. Atribua tarefas de casa para os alunos e tarefas relacionadas ao trabalho para seus colegas e mantenha tudo funcionando sem problemas em uma única guia.

Planeje e acompanhe os esforços de marketing e engajamento em um só lugar com o ClickUp para equipes de marketing

Não sabe por onde começar? O ClickUp oferece modelos prontos para uso de planejamento de comunidade, mídia social e comunicação que simplificam fluxos de trabalho complexos.

O modelo de gerenciamento de comunidade do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a criar e organizar uma plataforma de comunidade on-line com uma interface fácil de usar.

Obter modelo gratuito Simplifique suas tarefas de gerenciamento de comunidade com o modelo de gerenciamento de comunidade ClickUp

Seja moderando um fórum, criando uma estratégia de comunicação de marca ou promovendo um grupo social, este modelo ajuda a simplificar as discussões, atribuir responsabilidades e manter tudo funcionando sem problemas.

Recursos avançados como gerenciamento de eventos, automação de fluxo de trabalho e integrações com plataformas como HubSpot e Slack garantem uma execução perfeita - eliminando gargalos e mantendo as iniciativas de marketing no caminho certo.

Melhores recursos do ClickUp

Mostre suas habilidades no ClickUp e conecte-se com membros que pensam da mesma forma na Comunidade ClickUp

Faça brainstorming, planeje e execute sem problemas com o ClickUp Docs e o ClickUp Whiteboards

Gere ideias, resuma discussões e automatize tarefas com o ClickUp Brain

Acompanhe o envolvimento, o desempenho de marketing e a atividade da equipe com o ClickUp Dashboards

Limitações do ClickUp

Alguns usuários podem experimentar uma curva de aprendizado acentuada devido à ampla variedade de recursos do ClickUp

Preços do ClickUp

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp

*O ClickUp oferece algo para cada tipo de pessoa. Se você gosta de usar listas, gráficos de Gantt, notas adesivas, o que quiser, está aqui. Além disso, ele é tão multifacetado que eu o utilizo em todas as áreas da minha vida, desde o trabalho até listas de compras, colaborações comunitárias e gerenciamento doméstico. Adoro o quanto ele é integrado!

*O ClickUp oferece algo para cada tipo de pessoa. Se você gosta de usar listas, gráficos de Gantt, notas adesivas, o que quiser, está aqui. Além disso, ele é tão multifacetado que eu o utilizo em todas as áreas da minha vida, desde o trabalho até listas de compras, colaborações comunitárias e gerenciamento doméstico. Adoro o quanto ele é integrado!

2. Slack (melhor para comunicação em tempo real e comunidades colaborativas)

via Slack

Diferentemente das plataformas de comunidade tradicionais, o Slack foi criado para colaboração instantânea. Com reuniões de voz e vídeo ao vivo, integrações perfeitas de aplicativos e capítulos de comunidades liderados por voluntários, ele promove conexões dinâmicas e interativas.

Não importa se você está procurando comunidades do Slack relacionadas a marketing para interagir com colegas profissionais de marketing ou comunidades de desenvolvedores para entender as últimas tendências tecnológicas, o Slack tem um espaço para você.

A única desvantagem? Você não poderá gerenciar projetos de comunidade colaborativa juntamente com a comunicação (ao contrário de alternativas como o ClickUp!).

Melhores recursos do Slack

Organize discussões por tópico, projeto ou interesse para conversas estruturadas e pesquisáveis

Envolva-se com bate-papo de voz/vídeo em tempo real e atualizações assíncronas para sua conveniência

Participe ou crie grupos do Slack liderados por voluntários para compartilhar conhecimento e aumentar sua rede

Limitações do Slack

O plano gratuito retém apenas 90 dias de mensagens, limitando as referências de longo prazo

O design que prioriza o bate-papo não é ideal para discussões estruturadas e longas

Preços do Slack

Grátis

Profissional: uS$ 8,75/usuário por mês

Business+ : uS$ 15/usuário por mês

Grade empresarial: Preços personalizados

Avaliação e resenhas do Slack

G2 : 4. 5/5 (mais de 33.500 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 23.500 avaliações)

Você sabia? Mais de dois terços (65%) dos usuários de mídia social se sentem mais confiantes on-line usando aplicativos sociais focados na comunidade, como Discord ou Twitch, do que plataformas tradicionais baseadas em feeds, como Instagram e Twitter.

📖 Leia também: Melhores concorrentes do Slack

4. Discord (melhor para gamers e participação em comunidades ao vivo)

via Discord

Confuso entre o Slack e o Discord para hospedar sua comunidade? O debate Slack vs. Discord se resume à colaboração estruturada versus imersão em tempo real. Ambos oferecem bate-papo persistente e espaços comunitários, mas o Discord se destaca com canais de voz sempre ativos, transmissão ao vivo contínua e interação dinâmica.

Se você estiver criando um centro de jogos, um grupo de aprendizado ou uma rede profissional, o Discord cria uma experiência mais interativa e voltada para a comunidade do que a abordagem de texto do Slack, que mantém os membros envolvidos.

Melhores recursos do Discord

Entre e saia de conversas a qualquer momento com os canais de voz do Discord

Faça streaming ao vivo de jogos, apresentações ou vídeos em alta qualidade com o mínimo de atraso

Defina níveis de acesso para moderadores, membros e novatos para um melhor gerenciamento da comunidade

Limitações do Discord

O formato baseado em bate-papo do Discord dificulta a organização de conteúdo longo

Preços do Discord

Grátis

Nitro Classic: $4,99/mês

Nitro: uS$ 9,99/mês

Avaliações e resenhas do Discord

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 470 avaliações)

leia também: Discord Hacks: Melhore o envolvimento da comunidade além dos jogos

4. Grupos do Facebook (melhor para alcançar um público amplo e criar uma comunidade orgânica)

via Grupos do Facebook

Os Grupos do Facebook facilitam a criação e o crescimento de comunidades on-line na maior rede social do mundo.

Ao contrário de outras plataformas e aplicativos de mensagens com restrições - como o tamanho máximo do grupo do WhatsApp de 1.024 membros - o Facebook Groups suporta membros ilimitados, o que o torna uma opção escalável para marcas, criadores e empresas.

Com descoberta integrada, ferramentas de envolvimento e insights de administração, eles ajudam a promover discussões significativas e a conectar pessoas com ideias semelhantes.

Melhores recursos do Facebook Groups

Aproveite a enorme base de usuários do Facebook para aumentar sua comunidade de forma orgânica

Compartilhe vídeos, imagens e publicações, com opções de monetização por meio de anúncios ou assinaturas

Controle a visibilidade com espaços exclusivos para membros ou grupos públicos para um envolvimento mais amplo

Limitações dos grupos do Facebook

O algoritmo do Facebook controla a visibilidade das publicações, limitando potencialmente o alcance e o envolvimento

Preços dos grupos do Facebook

Gratuito para sempre

Classificações e análises do Facebook Groups

G2: 4. 3/5 (mais de 650 avaliações)

Capítulos: Não há avaliações suficientes

Você sabia? Cerca de 1,8 bilhão de pessoas participam de grupos do Facebook todos os meses!

5. Discourse (melhor para discussões comunitárias baseadas em fóruns de código aberto)

via Discourse

Muitos criadores de comunidades começam com os Grupos do Facebook ou outras alternativas do WhatsApp, mas precisam de uma ferramenta de envolvimento mais estruturada à medida que suas comunidades se expandem. Conheça o Discourse.

Projetado para discussões significativas e compartilhamento colaborativo de conhecimento, o Discourse vai além das plataformas baseadas em bate-papo, organizando as conversas com categorias, níveis de confiança e moderação com tecnologia de IA.

É a opção preferida de muitos para fóruns, comunidades de produtos e centros de conhecimento.

Melhores recursos do Discourse

Estruture discussões com tópicos e subtópicos para facilitar a navegação

Recompense o engajamento concedendo mais privilégios a membros ativos e de boa reputação

Mantenha um ambiente respeitoso com ferramentas integradas de gerenciamento de conteúdo

Limitações do Discourse

Focado em discussões assíncronas, sem bate-papo ao vivo ou transmissão incorporados

Preços do Discourse

Inicial : uS$ 20/mês

Padrão : uS$ 100/mês

Negócios : uS$ 500/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Discourse

G2: 4. 0/5 (mais de 60 avaliações)

Capítulos: Não há classificações suficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o Discourse

O Discourse é muito fácil de usar e muito amigável. Uma das coisas que mais gosto nele são os lotes e prêmios que podem ser atribuídos aos principais colaboradores.

O Discourse é muito fácil de usar e muito amigável. Uma das coisas que mais gosto nele são os lotes e prêmios que podem ser atribuídos aos principais colaboradores.

6. Circle (melhor para criar espaços de comunidade privados e com marca personalizada)

via Circle

E se o software de sua comunidade fosse mais do que apenas uma sala de bate-papo?

O Circle combina discussões, eventos ao vivo e cursos em uma única plataforma simplificada - não é mais necessário fazer malabarismos com várias ferramentas. Criado para criadores e marcas, ele promove espaços envolventes e interativos onde os membros podem se conectar de verdade.

Melhores recursos do Circle

Estruture discussões por tópico para conversas focadas e acessíveis

Crie cursos com multimídia, questionários e cronogramas de gotejamento para educar os membros

Personalize o visual da plataforma para combinar com sua marca e ter uma experiência coesa

Limitações do Circle

Recursos avançados, como fluxos de trabalho de automação e análises, são limitados aos planos de nível superior

Preços do Circle

Profissional : uS$ 89/mês

Negócios : uS$ 199/mês

Empresa : $360/mês

Aplicativo de marca adicional: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Circle

G2: 4. 8/5 (mais de 70 avaliações)

Capítulo: 4. 8/5 (mais de 40 avaliações)

Dica profissional: 64% das pessoas se sentem conectadas a outras que gostam do mesmo conteúdo, mesmo que nunca tenham se encontrado. Fortaleça esse sentimento de pertencimento, facilitando a localização e o envolvimento dos usuários com pessoas que pensam da mesma forma. Incentive as conexões por meio de discussões interativas, eventos ao vivo e desafios da comunidade. Quanto mais forte for a comunidade, mais engajados e leais serão seus usuários.

7. Kajabi Communities (melhor para criadores que integram cursos de aprendizagem com a comunidade)

via Kajabi Communities

Conhecimento é poder, mas a comunidade o transforma em impacto. O Kajabi começou como uma plataforma de cursos on-line, ajudando os criadores a transformar seu conhecimento em produtos digitais. Hoje, o Kajabi Communities vai além - oferecendo um espaço totalmente integrado onde os membros podem aprender, se conectar e crescer juntos.

Com cursos incorporados, programas de treinamento, eventos ao vivo e ferramentas de monetização, ele foi projetado para transformar públicos passivos em membros engajados e pagantes.

Melhores recursos do Kajabi Communities

Combine o envolvimento da comunidade com experiências de aprendizado estruturadas

Organize sessões de perguntas e respostas ao vivo, sessões de treinamento e eventos de comunicação em grupo sem ferramentas de terceiros

Mantenha os membros envolvidos com o controle de marcos, lembretes e desafios interativos

Limitações das comunidades Kajabi

Somente os planos de nível mais alto permitem automação, análise e personalização avançadas

Preços das comunidades Kajabi

Kickstarter : uS$ 89/mês

Básico : $149/mês

Crescimento : uS$ 199/mês

Profissional uS$ 399/mês

Avaliações e resenhas do Kajabi Communities

G2: 4. 3/5 (mais de 80 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 210 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre Kajabi

O Kajabi nos permite integrar nossas páginas de destino para marketing, e-mails de gotejamento para marketing, conteúdo para enviar e monitorar para os clientes e controlar o acesso dos clientes.

O Kajabi nos permite integrar nossas páginas de destino para marketing, e-mails de gotejamento para marketing, conteúdo para enviar e monitorar para os clientes e controlar o acesso dos clientes.

fato divertido: As guildas medievais da Europa estavam entre as primeiras formas de comunidades profissionais. Artesãos e comerciantes formaram essas guildas para regular seus ofícios, manter padrões de qualidade e apoiar os membros - uma prova do poder duradouro da colaboração comunitária.

8. Patreon (melhor para criadores que buscam plataformas de associação com opções de assinatura)

via Patreon

O Patreon é uma plataforma de associação que coloca os criadores no controle do envolvimento e da monetização. Esqueça a busca por curtidas e receita de anúncios - crie comunidades exclusivas em que os fãs se inscrevem para receber conteúdo de bônus, interações diretas e experiências premium.

Melhores recursos do Patreon

Compartilhe conteúdo sem restrições de algoritmo para alcançar seu público diretamente

Ofereça vídeos, podcasts e postagens exclusivos para recompensar os assinantes

Defina preços escalonados com vantagens exclusivas para diferentes segmentos de público

Obtenha receita recorrente por meio de assinaturas, dicas e vendas exclusivas

Limitações do Patreon

Embora mais flexível do que algumas plataformas, o Patreon impõe diretrizes que limitam determinados tipos de conteúdo

Preços do Patreon

Gratuito para comunidades não pagas

Profissional: 8% da renda obtida no Patreon

Prêmio: 12% da renda obtida no Patreon

Avaliações e críticas do Patreon

G2 : 4. 1/5 (mais de 60 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 20 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Patreon

As vantagens do Patreon são o fato de ser bem conhecido e de eu poder carregar textos ou imagens em segundos. Sou abençoado com alguns Patronos. Que concorrentes>. Até que ponto eu, um artista e autor multimídia, posso me espalhar? Eu administro toda a minha empresa

As vantagens do Patreon são o fato de ser bem conhecido e de eu poder carregar textos ou imagens em segundos. Sou abençoado com alguns Patronos. Que concorrentes>. Até que ponto eu, um artista e autor multimídia, posso me espalhar? Eu administro toda a minha empresa

Você sabia? 66% dos consumidores dizem que as comunidades on-line influenciam as decisões de compra, moldando os produtos e as marcas que eles apoiam. Mas para os criadores, transformar paixão em renda nem sempre é fácil - especialmente em plataformas em que os algoritmos ditam quem vê seu conteúdo.

9. Bettermode (Melhor para criação de comunidade personalizável e flexível)

via Bettermode

Nem todas as comunidades são iguais, então por que se contentar com uma plataforma de tamanho único?

O Bettermode oferece controle total sobre a aparência, a funcionalidade e o envolvimento da sua comunidade. Se você precisa de um espaço privado para os membros, um fórum público para ampliar as conversas ou um modelo híbrido com conteúdo exclusivo, a Bettermode se adapta à sua visão - permitindo que você crie uma comunidade nos seus termos.

Melhores recursos do Bettermode

Hospede sua comunidade em um domínio personalizado para uma experiência de marca coesa

Permita que os membros façam login com credenciais sociais ou de aplicativos existentes para facilitar o acesso

Crie e personalize espaços comunitários sem esforço com um editor de arrastar e soltar sem código

Limitações do Bettermode

Apesar de sua flexibilidade, a dependência da plataforma de modelos predefinidos pode restringir as opções de design exclusivo

Interação limitada em tempo real devido à ausência de recursos integrados de voz, vídeo ou bate-papo ao vivo

Preços da Bettermode

Inicial: gratuito

Pro: $ 59/mês

Plano Empresarial: Preços personalizados

Comentários e avaliações do Bettermode

G2 : 4. 6/5 (mais de 100 avaliações)

Capturar: 4. 8/5 (mais de 90 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre Bettermode

Modelos úteis para você começar e, depois, muito fáceis de personalizar e criar seus próprios modelos. Alguns artigos e vídeos fáceis de acompanhar para nos ajudar a tirar o máximo proveito do Bettermode e, sim, é claro, eles têm uma plataforma de comunidade para fazer contatos com outras pessoas que estão desenvolvendo o Bettermode.

Modelos úteis para você começar e, depois, muito fáceis de personalizar e criar seus próprios modelos. Alguns artigos e vídeos fáceis de acompanhar para nos ajudar a tirar o máximo proveito do Bettermode e, sim, é claro, eles têm uma plataforma de comunidade para fazer contatos com outras pessoas que estão desenvolvendo o Bettermode.

10. Thinkific (melhor para educadores que criam e vendem cursos on-line)

via Thinkific

O Thinkific é uma plataforma de aprendizagem orientada pela comunidade criada para educadores, criadores de cursos e empresas que desejam combinar engajamento com aprendizagem estruturada.

Ele cria espaços interativos nos quais os alunos podem fazer perguntas, participar de discussões e assistir a eventos ao vivo, enquanto navegam sem problemas entre os cursos e os recursos da comunidade.

Melhores recursos do Thinkific

Organize sessões de perguntas e respostas, sessões de treinamento e lições interativas para envolvimento em tempo real

Conecte-se com os membros da comunidade a qualquer momento por meio de notificações push e um aplicativo móvel dedicado

Acompanhe as tendências de engajamento, os principais colaboradores e os membros ativos para aumentar a participação e a retenção

Limitações do Thinkific

Ideal para comunidades focadas em educação e treinamento, mas menos adequado para redes em geral ou engajamento social

Preços do Thinkific

Básico : uS$ 49/mês

Início : uS$ 99/mês

Crescer: uS$ 199/mês

Avaliações e resenhas do Thinkific

G2: 4. 5/5 (mais de 250 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 180 avaliações)

você sabia que, de acordo com a McKinsey & Company, as marcas que ativam o volante da comunidade veem as publicações - da própria marca ou dos consumidores - se tornarem virais pelo menos duas vezes por ano?

11. Podia (melhor para criadores que vendem produtos digitais)

via Podia

As comunidades on-line vibrantes vão além de simples conversas - elas se referem à criação de experiências significativas que fazem com que os membros voltem sempre. No entanto, muitos criadores se encontram presos em plataformas que favorecem as métricas de engajamento em vez da propriedade real, deixando-os à mercê de feeds orientados por algoritmos.

O Podia inverte o roteiro, dando aos criadores controle total sobre sua comunidade, conteúdo e receita em um só lugar, livre de restrições de mídia social.

Melhores recursos do Podia

Envie e-mails direcionados para sua comunidade sem depender de ferramentas de terceiros

Crie um site totalmente funcional com páginas de vendas e conteúdo de blog

Venda cursos, associações e comunidades em um único pacote

Limitações do Podia

Projetado principalmente para vender, em vez de criar um envolvimento profundo e orientado para a discussão

Preços do Podia

Mudança : A partir de US$ 39/mês

Agitador : uS$ 89/mês

Podia Email: Gratuito em ambos os planos

Avaliações e resenhas do Podia

G2 : 4. 6/5 (mais de 20 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 110 avaliações)

📖 Leia também: Os melhores modelos gratuitos de mídia social para publicações, campanhas e conteúdo

12. Hivebrite (melhor para comunidades profissionais e privadas)

via Hivebrite

Nem todas as comunidades são destinadas ao público. Algumas atendem a profissionais, ex-alunos e redes privadas que prosperam com exclusividade, estrutura e engajamento orientado por objetivos.

O Hivebrite fornece a infraestrutura para redes, eventos, orientação e captação de recursos em grupos altamente organizados. Quer você administre uma associação, uma rede corporativa ou uma associação apenas para convidados, o Hivebrite oferece o controle, a personalização e a segurança necessários para manter sua comunidade envolvida e valiosa.

Melhores recursos do Hivebrite

Organize os membros em grupos privados, grupos de setores ou redes de ex-alunos com controles de acesso personalizados

Ferramentas integradas de doação e patrocínio permitem a arrecadação direta de fundos para a comunidade

Perfis detalhados, diretórios pesquisáveis e programas de orientação promovem conexões profissionais

Limitações do Hivebrite

Não há mensagens instantâneas de negócios ou bate-papo ao vivo incorporados

As discussões dependem apenas de interações no estilo de fórum

Preços do Hivebrite

Conectar : Preços personalizados

Escala : Preços personalizados

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Hivebrite

G2 : 4. 4/5 (mais de 140 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 60 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Hivebrite

Plataforma poderosa e versátil: A Hivebrite oferece um conjunto abrangente de recursos que atendem a diversas necessidades da comunidade. De fóruns e grupos a eventos e compartilhamento de conteúdo, ele fornece todas as ferramentas de que precisamos para promover o envolvimento e a conexão

Plataforma poderosa e versátil: A Hivebrite oferece um conjunto abrangente de recursos que atendem a diversas necessidades da comunidade. De fóruns e grupos a eventos e compartilhamento de conteúdo, ele fornece todas as ferramentas de que precisamos para promover o envolvimento e a conexão

via EducateMe

O EducateMe foi desenvolvido para educadores, treinadores e instituições que buscam criar comunidades de aprendizagem interativas com sessões ao vivo, discussões estruturadas e colaboração dos alunos.

Diferentemente das plataformas de comunidades em geral, ela se concentra na educação, oferecendo salas de aula virtuais, acompanhamento do progresso e comunidades baseadas em cursos para uma experiência de aprendizado mais imersiva.

Melhores recursos do EducateMe

Acompanhe os marcos de aprendizagem, a participação e as conquistas para aumentar o envolvimento dos alunos

Promova o aprendizado e a colaboração entre pares por meio de espaços comunitários estruturados

Gerencie os envios dos alunos, forneça feedback e facilite as discussões sobre o curso

Limitações do EducateMe

Ideal para comunidades voltadas para o aprendizado, mas menos adaptável para redes sociais ou profissionais em geral

Preços da EducateMe

Avançado : uS$ 150/mês

Profissional $240/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do EducateMe

G2 : Não há avaliações suficientes

Capturar: Não há avaliações suficientes

Criação de comunidade? Há uma maneira mais inteligente com o ClickUp

A melhor plataforma de comunidade apóia sua visão, aumenta o envolvimento e se adapta às suas necessidades. Essas 13 alternativas ao Mighty Networks oferecem colaboração em tempo real, aprendizado estruturado e opções de personalização.

Para obter uma solução que combine produtividade, colaboração e automação para manter sua comunidade em alta, o ClickUp é a opção perfeita.

Registre-se em uma conta ClickUp gratuita e experimente a diferença!