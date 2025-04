15 modelos gratuitos de auditoria de marca para aprimoramento estratégico da marca

Uma auditoria de marca abrangente é essencial para as empresas que desejam alinhar suas mensagens com o público-alvo, aumentar o reconhecimento da marca e criar uma fidelidade duradoura do cliente. Entretanto, a execução eficaz de uma auditoria de marca requer uma abordagem estruturada.

Felizmente, um modelo prático de relatório de auditoria de marca simplifica todo o processo. Esses modelos eliminam as suposições e oferecem um roteiro claro para que gerentes de marca, profissionais de marketing e proprietários de empresas analisem a saúde de suas marcas.

Se você deseja realizar uma auditoria de marca detalhada para sua organização ou clientes, aqui estão os 15 melhores modelos para ajudá-lo a começar rapidamente!

Você sabia? As marcas com um propósito articulado crescem duas vezes mais rápido do que as que não têm.

O que são modelos de auditoria de marca?

Você pode estar se perguntando: "Eu realmente preciso de um modelo abrangente de auditoria de marca para minhas necessidades?" Vamos responder a essa pergunta!

Um modelo de auditoria de marca é simplesmente uma lista de verificação pré-projetada de itens de ação que fornece uma estrutura para avaliar o estado atual de sua marca. Ele serve como um roteiro, orientando-o em uma avaliação sistemática de vários aspectos de sua marca, como

Listas de verificação, questionários e seções dedicadas para analisar os principais elementos da marca, como ativos da marca (logotipos, paletas de cores, fontes), persona do usuário e mensagens

Detalhes sobre como criar uma estratégia de marca (missão, visão, valores) para sua marca ou a marca de um cliente

KPIs de reconhecimento da marca para avaliar o desempenho da sua marca (participação de mercado, fidelidade do cliente, reconhecimento da marca), voz da marca (tom, estilo de comunicação)

Indicadores para entender a singularidade de sua marca (como a marca é percebida no mercado em relação aos concorrentes) e a proposta de valor (benefícios exclusivos oferecidos aos clientes que a tornam diferente da marca de um concorrente)

Embora qualquer modelo de auditoria de marca o guie por um processo de avaliação passo a passo, alguns modelos também podem se concentrar no gerenciamento interno da marca, como a cultura da empresa e o alinhamento dos funcionários.

Assim, o uso de modelos de auditoria de marca elimina as suposições e garante uma auditoria completa de sua marca, incluindo a marca externa e interna.

Dica profissional: Diretrizes de marca consistentes são essenciais para equipes internas e partes interessadas externas. Isso pode se tornar o guia de referência para atualizações de marca ou criação de materiais de marketing.

O que faz um bom modelo de auditoria de marca?

Embora existam vários modelos de marca que podem ser encontrados on-line, uma boa opção deve incluir os seguintes recursos essenciais:

Cobertura abrangente : Selecione um modelo de auditoria de marca que lhe permita avaliar todos os aspectos críticos de uma marca, incluindo identidade visual, mensagens, público-alvo e posicionamento no mercado

Estrutura fácil de usar: Escolha um modelo com uma estrutura clara para ser facilmente usado por qualquer usuário, incluindo instruções claras, linguagem concisa e uma estrutura lógica, tornando o processo de auditoria mais suave

Uma combinação de métricas qualitativas e quantitativas : Escolha um modelo com listas de verificação e escalas de classificação para registrar as descobertas e, ao mesmo tempo, com perguntas abertas para coletar dados mais profundos sobre a percepção da marca

Personalização : Escolha um modelo que seja adaptável às necessidades específicas do setor e aos objetivos comerciais

Colaboração : Escolha um modelo de auditoria de marca que permita a contribuição de várias partes interessadas, como equipes de marketing, executivos e fontes de feedback de clientes

Orientado para a ação: Priorize um modelo que, além de identificar lacunas, ajude as empresas a criar um roteiro para aprimoramento da marca e refinamento da estratégia

15 melhores modelos de auditoria de marca

Agora que você sabe como selecionar o modelo perfeito de auditoria de marca, compilamos uma lista de 15 modelos abrangentes de auditoria de marca, com a maioria dos modelos do ClickUp, o aplicativo diário para o trabalho. Cada modelo se concentra em diferentes aspectos da auditoria de marca, como branding interno e externo, análise competitiva, diretrizes de marca, estratégias de gerenciamento de marca, aprimoramento de processos e muito mais.

Seja você um profissional de marketing, um gerente de marca ou o proprietário de uma empresa, esses modelos lhe darão os insights necessários para refinar sua estratégia de marca e manter uma forte presença no mercado. Vamos começar!

1. Modelo de plano de auditoria do ClickUp

Obter modelo gratuito Gerencie sua auditoria de marca, acompanhe o progresso e crie relatórios em um só lugar com o modelo de plano de auditoria do ClickUp

O modelo de plano de auditoria do ClickUp é o seu hub central para organizar e gerenciar todo o processo de auditoria de marca. Ele vai além de uma simples lista de verificação, fornecendo um espaço de trabalho dinâmico onde você define os objetivos da auditoria, atribui tarefas aos membros da equipe, estabelece prazos, acompanha o progresso e se comunica de forma eficaz.

Com esse modelo, você divide sua auditoria em fases gerenciáveis, garantindo que todos os aspectos da sua marca sejam analisados minuciosamente. Ele também ajuda as equipes a manter o controle dos prazos e responsabilidades, tornando o processo de auditoria mais eficiente e orientado por dados.

O que você vai adorar

Atribua facilmente tarefas de auditoria a participantes internos e externos e acompanhe o progresso

Adapte o modelo de auditoria para alinhar-se às suas necessidades específicas de avaliação da marca

Monitore o status da sua auditoria de marca em tempo real para garantir a conclusão em tempo hábil

Permita uma comunicação perfeita entre as equipes de marketing, os gerentes de marca e os executivos, fornecendo um relatório detalhado de auditoria de marca

Ideal para: Empresas e equipes de marketing que buscam uma abordagem estruturada para realizar uma auditoria de marca aprofundada que garanta responsabilidade e eficiência.

Dica profissional: A identidade de sua marca pode precisar ser atualizada à medida que as tendências mudam. Crie um guia de estilo de marca e analise e revise regularmente a identidade de sua marca.

2. Modelo de auditoria e aprimoramento de processos do ClickUp

Obter modelo gratuito Identifique lapsos na identidade de sua marca e melhore a personalidade de sua marca com o modelo de auditoria e aprimoramento de processos do ClickUp

O modelo de auditoria e aprimoramento de processos do ClickUp foi criado para ajudar as empresas a avaliar e aprimorar seus processos de marca existentes. Uma marca forte não se trata apenas de recursos visuais e mensagens - trata-se também dos fluxos de trabalho internos que dão suporte à consistência e à eficácia da marca.

Esse modelo o ajuda a identificar as áreas que precisam ser melhoradas em relação à posição da sua marca. Ao analisar essas lacunas e criar estratégias de marketing adequadas para corrigi-las, você pode gerenciar sua marca de forma eficaz e aumentar seu sucesso.

O que você vai adorar

Identifique os gargalos e realize uma auditoria de marca bem-sucedida com um processo de análise e avaliação passo a passo para ajudar

Use seções personalizáveis para ajudá-lo a adaptar o modelo com base nos processos de marca exclusivos da sua empresa

Incentive vários membros da equipe a contribuir com percepções e sugestões

Defina KPIs mensuráveis para acompanhar as melhorias no processo da marca ao longo do tempo

Ideal para: Equipes de marketing e de gerenciamento de marca que buscam refinar os fluxos de trabalho internos e otimizar os processos relacionados à marca para obter melhor consistência e desempenho

Veja o que Darya, líder de comunicações da Hypervsn tem a dizer sobre sua experiência com o ClickUp

O ClickUp provou ser uma solução realmente flexível que pode ser personalizada de várias maneiras. As metas do ClickUp forneceram à equipe uma visão clara do cronograma geral de lançamento do produto e visibilidade de como as tarefas menores concluídas ajudam a contribuir para o sucesso da empresa.

3. Modelo de formulário de auditoria interna do ClickUp

Obter modelo gratuito Obtenha feedback interno valioso sobre sua marca com o modelo de formulário de auditoria interna do ClickUp

O modelo de formulário de auditoria interna do ClickUp fornece um formato padronizado para coletar dados e feedback das partes interessadas internas sobre a marca. Ele funciona como um questionário estruturado, permitindo que você obtenha insights valiosos sobre a percepção da marca, as mensagens e os esforços internos de branding.

Este modelo de questionário de auditoria de marca é especialmente útil para entender como os funcionários percebem e interagem com a marca. Isso ajuda a descobrir discrepâncias entre a imagem de marca pretendida e a percepção interna real, permitindo que você resolva os desalinhamentos e fortaleça a voz interna da marca.

O que você vai adorar

Realize uma avaliação imparcial dos processos internos e reconheça as oportunidades de aprimoramento

Ajuda na prevenção de fraudes e imprecisões nos relatórios financeiros

Garanta que as equipes sigam as diretrizes da marca e as estruturas de mensagens com listas de verificação de conformidade detalhadas

Permita que vários departamentos contribuam com o processo de auditoria de marca e monitorem as melhorias

Ideal para: Empresas que desejam avaliar e aprimorar seus esforços de branding interno para garantir a consistência entre as equipes e as principais partes interessadas.

Você sabia? As primeiras auditorias remontam ao antigo Egito e à Babilônia, há mais de 5.000 anos.

4. Modelo de lista de verificação de auditoria interna do ClickUp

Obter modelo gratuito Garanta a consistência da marca interna com o modelo de lista de verificação de auditoria interna do ClickUp para ajudá-lo em seu próximo projeto de marca

Outro modelo para ajudá-lo a realizar uma auditoria de marca para os valores e a marca interna de sua empresa é o modelo de lista de verificação de auditoria interna do ClickUp. Como o nome sugere, esse modelo de auditoria oferece uma lista de verificação abrangente para avaliar os processos internos relacionados à marca, as comunicações e a conformidade com as diretrizes da marca.

Ao revisar regularmente essa lista de verificação, você identifica as áreas em que os funcionários podem precisar de treinamento ou recursos adicionais para entender melhor e implementar as políticas da marca. Isso também garante que todos os aspectos da marca interna sejam avaliados, desde a adesão à voz e às mensagens da marca até o uso consistente dos ativos da marca.

O que você vai adorar

Gere uma trilha de auditoria abrangente para revisões internas e externas

Identifique proativamente os riscos e as oportunidades de melhoria para evitar problemas maiores

Acompanhe as tarefas concluídas e os itens pendentes em tempo real, integrando-se ao Clickup Tasks

Alinhe o processo de auditoria com as iniciativas contínuas de gerenciamento da marca

Ideal para: Gerentes de marca e equipes de auditoria interna que desejam garantir a consistência das mensagens e dos valores da marca em todos os departamentos e ativos da marca.

5. Modelo de documento de auditoria de negócios do ClickUp

Obter modelo gratuito Avalie o impacto de sua marca no desempenho geral dos negócios com o modelo de documento de auditoria de negócios do ClickUp

Uma auditoria de negócios bem organizada é essencial para entender a eficácia do desempenho de uma marca no mercado. O modelo de documento de auditoria de negócios do ClickUp fornece uma estrutura para avaliar minuciosamente sua empresa, incluindo a marca, as operações e o desempenho financeiro.

Esse documento de auditoria permite que as empresas refinem sua estratégia de marca, otimizem os processos internos e aprimorem a experiência do cliente. Ele também oferece uma visão holística do seu negócio e de como a sua marca contribui para o seu sucesso, permitindo que você conecte os esforços de construção da marca a resultados comerciais tangíveis.

O que você vai adorar

Garanta a coleta e a documentação precisas de todos os dados da auditoria

Aprimore o acompanhamento da auditoria de negócios por meio de tags, automações, colaboração e tarefas de lista de verificação em uma estrutura de gerenciamento de projetos

Permita procedimentos de auditoria mais eficientes e eficazes

Desenvolva exibições personalizadas com base nesse modelo, incorporando Lista, Gantt, Carga de trabalho, Calendário e outras exibições relevantes no ClickUp

Ideal para: Proprietários de empresas, gerentes de marca e consultores que desejam realizar uma análise holística do desempenho da marca e dos negócios.

6. Modelo de análise da concorrência do ClickUp

Obter modelo gratuito Analise seu mercado-alvo e identifique oportunidades de diferenciação com o modelo de análise da concorrência do ClickUp

O modelo de análise da concorrência do ClickUp permite que você dissecar e analisar as marcas de seus concorrentes, identificando seus pontos fortes, fracos e posicionamento no mercado. Esse modelo de auditoria de marca competitiva é fundamental para entender o cenário competitivo, incluindo iniciativas e canais de marketing, públicos de marca e mercados-alvo.

Ao compreender os pontos fortes e fracos de seus concorrentes, você se concentra na criação de uma marca que ofereça um valor exclusivo e que tenha repercussão junto ao seu público-alvo. O modelo também permite que você antecipe os movimentos da concorrência e ajuste proativamente sua estratégia de marca para manter uma vantagem competitiva.

O que você vai adorar

Aprimore o atendimento ao cliente compreendendo suas necessidades e preferências

Utilize status personalizados como Open e Complete para acompanhar o progresso da análise

Otimize o rastreamento da análise competitiva com marcação, subtarefas aninhadas, vários responsáveis e rótulos de prioridade

Use seções pré-criadas para rastrear os pontos fortes e fracos dos concorrentes

Ideal para: Equipes de marketing e vendas, gerentes de produtos, startups, estrategistas corporativos, agências, consultores e investidores que precisam de insights orientados por dados para rastrear concorrentes, refinar estratégias e analisar o posicionamento no mercado.

7. Modelo de plano de lançamento de marca do ClickUp

Obter modelo gratuito Planeje e execute um lançamento de marca bem-sucedido ou uma campanha de rebranding com o modelo de plano de lançamento de marca do ClickUp

Está querendo lançar uma nova marca ou segmento de produto? O modelo de lançamento de marca do ClickUp é ideal para você! Esse modelo de auditoria abrange todas as etapas essenciais para realizar uma auditoria de marca antes de lançar uma marca de sucesso.

Desde a definição de seu público-alvo e o desenvolvimento de seus materiais de marketing até a definição da identidade de sua marca, ele o ajuda a organizar todas as atividades envolvidas no lançamento de uma marca. Ele também fornece uma plataforma central para comunicação, gerenciamento de tarefas e acompanhamento do progresso, garantindo que todos estejam na mesma página e trabalhando para atingir os mesmos objetivos. Essa abordagem otimizada ajuda a evitar confusão e atrasos, resultando em um lançamento bem-sucedido.

O que você vai adorar

Crie um roteiro claro para orientar o processo de lançamento para monitorar e medir o progresso da sua equipe de marca durante todo o lançamento

Antecipe os possíveis riscos e problemas antes que eles ocorram com listas de tarefas personalizáveis para acompanhar cada etapa do lançamento

Implemente status personalizados como Cancelado, Concluído, Atrasado, Não Iniciado e Em andamento para acompanhar o progresso

Acesse seções integradas para definir objetivos, KPIs e público-alvo

Ideal para: Equipes que planejam o lançamento de uma nova marca ou produto e precisam de uma estrutura para gerenciar o processo de auditoria, incluindo tarefas, cronogramas e esforços de marketing para obter o máximo impacto.

8. Modelo de diretriz de marca do ClickUp

Obter modelo gratuito Crie e mantenha uma identidade de marca forte usando o modelo de diretrizes de marca do ClickUp

Uma diretriz de marca bem documentada garante a consistência em todas as plataformas. O modelo de diretrizes de marca do ClickUp ajuda você a organizar e comunicar os principais elementos da marca, incluindo logotipos, tipografia, paletas de cores, tom de voz e princípios de design.

Esse modelo é uma fonte única de verdade para a sua equipe, garantindo que todos os ativos visuais e escritos estejam alinhados com a identidade da sua marca. Seja no lançamento de uma nova marca ou no reforço de uma marca existente, esse modelo proporciona uma experiência de marca perfeita e coesa em todos os canais.

O que você vai adorar

Centralize todos os ativos, a tipografia e os elementos visuais da sua marca em uma única plataforma

Obtenha seções personalizáveis para valores de marca, tom e diretrizes de mensagens

Implemente um formato fácil de usar em seu documento de diretrizes de marca para que suas equipes acessem e apliquem as regras de marca de forma consistente

Controle e acompanhe todas as alterações e atualizações ao longo do tempo com controles de acesso flexíveis

Ideal para: Gerentes de marca, equipes de marketing e profissionais de criação que precisam de uma abordagem estruturada para manter a consistência da marca entre equipes e canais.

9. Modelo de livro de marca do ClickUp

Obter modelo gratuito Crie um livro de marca abrangente com o modelo de livro de marca do ClickUp. Documente o histórico, os valores e a identidade visual de sua marca

O modelo de livro de marca do ClickUp é um guia abrangente que detalha a essência de sua marca, incluindo seus pontos fortes, missão, visão, valores e tom. Ele ajuda você a estabelecer uma identidade de marca clara e coesa que comunica a identidade visual, a cultura, o posicionamento, o logotipo e outros atributos da sua marca.

Seja você uma startup ou uma marca experiente, o modelo de livro de marca garante que a sua mensagem permaneça alinhada em todas as plataformas e equipes. O melhor recurso desse modelo de auditoria é que ele fornece seções para definir a narrativa, a identidade visual, as principais mensagens da sua marca e muito mais. Portanto, é uma ferramenta essencial para empresas que buscam fortalecer suas estratégias internas e externas de branding.

O que você vai adorar

Garanta uma aparência consistente para todos os materiais de marketing

Forneça diretrizes claras para funcionários e parceiros sobre a apresentação da marca

Estabeleça uma mensagem unificada em todos os canais e plataformas

Melhore o acompanhamento do brand book com edição colaborativa, notificações por e-mail, automações, IA e outras ferramentas de gerenciamento de projetos

Ideal para: Empresas que desejam criar um livro de marca abrangente que comunique a identidade e a mensagem de sua marca em todos os canais.

10. Modelo de gerenciamento de marca do ClickUp

Obter modelo gratuito Gerencie todos os aspectos de sua marca em um só lugar com o modelo de gerenciamento de marca do ClickUp

Se estiver fazendo uma atualização de marca ou quiser um relatório de auditoria de marca, o modelo de gerenciamento de marca do ClickUp foi criado para organizar o processo de gerenciamento contínuo da sua marca. Esse modelo fornece uma estrutura padronizada para rastrear e manter a consistência da marca em todos os ativos.

Com recursos integrados de gerenciamento de tarefas, o modelo de relatório de auditoria de marca facilita a coordenação de esforços, o acompanhamento do status das iniciativas de marca e a garantia de que todas as equipes estejam trabalhando com a mesma visão. Seja gerenciando uma marca estabelecida ou ampliando uma nova, esse modelo é essencial para um gerenciamento eficaz e para aumentar a força da sua marca.

O que você vai adorar

Certifique-se de que todas as comunicações e mensagens estejam alinhadas com os valores da marca

Obtenha ferramentas de gerenciamento de tarefas para uma coordenação perfeita do projeto

Utilize campos personalizados para categorizar e adicionar atributos para gerenciar tarefas de gerenciamento de marca e visualizar o progresso

Relatórios incorporados para medir o desempenho e a eficácia da marca

Ideal para: Líderes empresariais e gerentes de marca que precisam de uma ferramenta centralizada para gerenciar e otimizar sua própria estratégia de marca, garantindo consistência e alinhamento em todos os pontos de contato.

Dica profissional: O software de gerenciamento de marca ajuda a centralizar as descobertas da auditoria, facilitando o acompanhamento do progresso e a colaboração com sua equipe.

11. Modelo de guia de estilo de marca do ClickUp Create

Obter modelo gratuito Desenvolva um guia de estilo de marca detalhado com o modelo de guia de estilo de marca do ClickUp Create

Se você deseja atualizar a personalidade da sua marca, o modelo de guia de estilo de marca do ClickUp Create o ajudará a criar um guia de estilo abrangente. Esse documento define a identidade visual de sua marca, inclusive a tipografia, a paleta de cores, o uso do logotipo, o estilo das imagens e outros elementos de design.

Defina claramente sua identidade visual e evite inconsistências para garantir que todos os materiais relacionados à marca estejam visualmente alinhados. Como resultado, você cria uma experiência de marca coesa para o seu público e reforça a eficácia da sua marca.

O que você vai adorar

Personalize a personalidade de sua marca com a capacidade de definir preferências de estilo específicas

Obtenha áreas integradas para definir o tom, a voz e as mensagens

Recursos colaborativos para facilitar o acesso e as atualizações da equipe

Acesse facilmente em todos os dispositivos para ter uma referência sem complicações

Ideal para: Equipes e designers que desejam criar ou refinar o guia de estilo da marca para obter comunicação e branding consistentes em todos os canais de marketing.

12. Modelo de projeto de rebranding do ClickUp

Obter modelo gratuito Gerencie seu projeto de rebranding de forma eficaz com o modelo de projeto de rebranding do ClickUp

Está procurando entrar em um novo mercado ou pensando em fazer uma atualização completa da sua marca? O modelo de projeto de rebranding do ClickUp oferece uma abordagem estruturada para gerenciar um projeto de rebranding. Ele abrange todos os estágios, desde a pesquisa inicial e o desenvolvimento da estratégia até a implementação e a comunicação.

Esse tipo de modelo de questionário de auditoria de marca ajuda a organizar o complexo processo de rebranding, garantindo que todos os aspectos sejam considerados e gerenciados de forma eficaz. O uso desse modelo minimiza o risco de erros e proporciona um processo de rebranding tranquilo e bem-sucedido.

O que você vai adorar

Acompanhe o progresso em cada etapa de sua reformulação para atribuir tarefas e responsabilidades facilmente

Use seções personalizáveis para o novo logotipo, proposta de valor, design e diretrizes de mensagens

Acesse ferramentas de colaboração para que as equipes se alinhem aos esforços de aprimoramento da marca

Use os recursos de relatório integrados para acompanhar o progresso e a eficácia da reformulação da marca

Ideal para: Empresas que desejam passar por uma reformulação da marca com uma abordagem estruturada para garantir o alinhamento, a consistência e a execução bem-sucedida em todas as equipes.

📮 Insight do ClickUp: A troca de contexto está afetando silenciosamente a produtividade da sua equipe. Nossa pesquisa mostra que 42% das interrupções no trabalho são causadas por malabarismos com plataformas, gerenciamento de e-mails e saltos entre reuniões. E se você pudesse eliminar essas interrupções dispendiosas? O ClickUp une seus fluxos de trabalho (e o bate-papo) em uma plataforma única e simplificada. Inicie e gerencie suas tarefas no bate-papo, nos documentos, nos quadros brancos e muito mais, enquanto os recursos com tecnologia de IA mantêm o contexto conectado, pesquisável e gerenciável!

13. Modelo de formulário de auditoria de marca da Paperform

via Paperform

O modelo de formulário de auditoria de marca da Paperform é uma ferramenta simples, porém eficaz, para avaliar o desempenho atual da sua marca e identificar áreas que podem ser melhoradas. Esse modelo orienta você na auditoria dos ativos, das mensagens, do público-alvo e da posição geral de mercado da sua marca, fornecendo insights valiosos que podem ajudar a fortalecer a estratégia da sua marca.

Com campos personalizáveis e um design intuitivo, esse modelo permite que você adapte a auditoria para atender às necessidades específicas de sua marca, garantindo que os resultados sejam relevantes e úteis para o crescimento futuro.

O que você vai adorar

Avalie os pontos fortes e fracos de sua marca com perguntas e sugestões direcionadas

Analise o desempenho da marca em vários pontos de contato com seções dedicadas

Gere relatórios abrangentes com recomendações práticas para aprimoramento

Modifique sem esforço os campos do formulário e altere fontes e cores

Ideal para: Gerentes de marca e equipes de marketing que desejam realizar uma análise aprofundada do estado atual de sua marca e identificar oportunidades de melhoria.

14. Modelo de lista de verificação de auditoria de marca da Intramuse

via Intramuse

O modelo de lista de verificação de auditoria de marca da Intramuse é uma ferramenta prática para analisar minuciosamente todos os aspectos da sua marca. Ele o ajuda a avaliar a identidade visual, as mensagens, o posicionamento de mercado e o desempenho geral da sua marca de forma detalhada e sistemática.

Garanta a consistência em todos os pontos de contato da marca e identifique as áreas a serem aprimoradas. A abordagem de lista de verificação facilita a avaliação de cada componente de sua marca, garantindo que nenhum aspecto seja negligenciado durante o processo de auditoria.

O que você vai adorar

Avalie a identidade visual de sua marca, inclusive o logotipo, a paleta de cores e a tipografia

Analise a presença on-line da sua marca, incluindo o site e a mídia social

Entenda a percepção do cliente e obtenha feedback sobre a experiência da marca

Obtenha um espaço dedicado para anotações e recomendações com base nos resultados da auditoria

Ideal para: Equipes pequenas e grandes e proprietários de empresas que desejam um guia detalhado e passo a passo para realizar uma auditoria de marca abrangente e melhorar a consistência da marca.

15. Modelo de auditoria de marca para chefes no Figma

via Figma

O Heads Brand Audit Template da Figma é uma ferramenta visualmente orientada, projetada para equipes que preferem uma abordagem mais interativa e focada no design para auditorias de marca. Esse modelo permite que você avalie a identidade visual da sua marca, garantindo que elementos como logotipos, tipografia, esquemas de cores e consistência geral do design estejam alinhados com a promessa e a estratégia da sua marca.

Ideal tanto para equipes de design quanto para profissionais de marketing, este modelo Figma permite acompanhar visualmente a evolução da sua marca e identificar áreas que precisam ser aperfeiçoadas. Ele é perfeito para empresas que buscam uma abordagem criativa e prática para avaliar e aprimorar seus ativos de marca.

Principais recursos

Use o processo de auditoria totalmente interativo e visualmente focado

Utilize seções pré-criadas para avaliar os elementos visuais da marca, como logotipos, cores e fontes

Obtenha ferramentas de design colaborativo para garantir o alinhamento e o feedback da equipe

Permita a comparação visual dos ativos da marca ao longo do tempo

Ideal para: Equipes de design e empresas focadas em melhorar ou refinar seus elementos visuais de marca com uma ferramenta colaborativa e centrada no design.

Dica profissional: Depois de concluir sua auditoria de marca, certifique-se de que suas etapas de ação estejam claras. Use um roteiro de marketing para mapear suas próximas etapas para melhorar a marca.

