Modelos de lista de verificação de treinamento gratuitos para treinamento de funcionários

*Você sabia que 76% dos funcionários têm maior probabilidade de permanecer em uma empresa que oferece treinamento contínuo? ✨

Portanto, um procedimento de treinamento estruturado é necessário para manter sua equipe engajada, produtiva e leal.

Um modelo de lista de verificação de treinamento de funcionários facilita muito as coisas. Ele garante que todos recebam a orientação correta, sejam eles novos contratados, estejam aprendendo novas habilidades ou concluindo o treinamento de conformidade. Sem etapas perdidas, sem confusão, apenas um aprendizado tranquilo e eficaz. 🚀

Este guia abordará cerca de 10 modelos de listas de verificação de treinamento personalizáveis, dicas de especialistas e estratégias para facilitar o treinamento!

O que são modelos de lista de verificação de treinamento de funcionários?

Os modelos de lista de verificação de treinamento de funcionários são ferramentas estruturadas que descrevem as principais tarefas, etapas e metas dos programas de treinamento. Ao fornecer uma estrutura clara para instrutores e alunos, eles ajudam a garantir que os funcionários recebam um treinamento consistente e abrangente.

Esses modelos podem ser personalizados para atender a várias necessidades de treinamento, desde a integração até o desenvolvimento de habilidades e conformidade, garantindo que todos os tópicos necessários sejam abordados com eficiência.

Esses manuais de treinamento ajudam:

acompanhe o progresso, garantindo que nenhuma etapa seja perdida

padronize o treinamento, mantendo todos os funcionários na mesma página

aumente a retenção, garantindo que os funcionários se sintam confiantes e preparados

economize tempo ajudando os instrutores a seguir um cronograma de treinamento claro e consistente

Um modelo de plano de treinamento bem elaborado torna o aprendizado mais fácil, mais rápido e menos estressante!

➡️ Leia mais: Como treinar funcionários em um novo software de forma eficiente

O que faz um bom modelo de lista de verificação de treinamento de funcionários?

Nem todas as listas de verificação de treinamento são iguais! Então, o que separa um bom modelo de lista de verificação de um modelo realmente excelente? Vamos detalhar isso.

Estrutura clara e bem organizada: Uma lista de verificação de treinamento geral deve seguir uma sequência lógica, facilitando o progresso dos funcionários. Dividi-la em seções, como integração, habilidades específicas da função, conformidade e avaliações, garante uma experiência de aprendizado tranquila

Tarefas específicas e acionáveis: Cada item da lista de verificação de treinamento deve indicar claramente o que precisa ser feito em seu programa de treinamento. Em vez de instruções vagas como "Aprenda sobre as políticas da empresa", use etapas acionáveis como "Leia o manual do funcionário e assine o formulário de reconhecimento

Personalizável para diferentes funções: Nem todos os funcionários precisam do mesmo treinamento. Um bom modelo de lista de verificação permite a fácil personalização para se adequar a funções específicas, sessões de treinamento, departamentos, cronogramas de treinamento ou níveis de experiência

Inclui cronogramas e prazos: Definir os tempos de conclusão esperados para cada módulo de treinamento ajuda a manter o processo no caminho certo e a atingir as metas de integração no prazo. Isso também permite que os gerentes monitorem o progresso e ofereçam suporte quando necessário

📑 Campos predefinidos para acompanhar o progresso: Caixas de seleção, escalas de classificação ou indicadores de status de conclusão facilitam o acompanhamento do que foi feito e do que falta para os instrutores e funcionários

Seção integrada de feedback e avaliação: Uma ótima lista de verificação inclui espaço para que os instrutores e funcionários forneçam feedback sobre o treinamento, garantindo a melhoria contínua do processo de treinamento

curiosidades: * 78% dos funcionários afirmam que um bom programa de integração lhes proporcionou uma experiência positiva e incentivou uma atitude positiva em relação ao empregador.

Os 10 melhores modelos de lista de verificação de treinamento de funcionários

Agora que você sabe o que um bom modelo de lista de verificação de funcionários deve conter, vamos explorar as 10 melhores soluções:

1. Modelo de lista de verificação semanal do ClickUp

Obter modelo gratuito Planeje sua semana sem esforço com o modelo de lista de verificação semanal do ClickUp

Manter-se organizado durante a semana é muito mais fácil com o modelo de lista de verificação semanal do ClickUp. Ele ajuda a mapear tarefas, acompanhar o progresso e garantir que nada seja deixado para trás.

Seja para lidar com projetos de trabalho, gerenciar tarefas domésticas ou planejar metas pessoais, essa abordagem organizada mantém tudo sob controle. Defina metas organizacionais SMART, meça os resultados e aumente a produtividade.

Por que você vai adorar

Organize sem esforço a agenda semanal com um layout claro e estruturado

Defina status personalizados como Concluído, Em andamento e A fazer para monitorar o trabalho

Abra em quatro visualizações, incluindo Calendário Semanal, Tarefas Concluídas e A Fazer para ter uma visão geral do que precisa ser feito

Defina tipos de tarefas como pessoal, trabalho e lazer, juntamente com a prioridade e a frequência de cada tarefa

Ideal para: Qualquer pessoa que lide com várias responsabilidades, incluindo profissionais, estudantes e pessoas ocupadas que desejam uma semana tranquila e bem planejada

dica profissional: Use a visualização do calendário semanal para ver as tarefas em seu calendário semanal. Se você quiser personalizar o calendário, altere o Período de tempo para ajustar a visualização. Use filtros para ver tarefas específicas.

2. Modelo de estrutura de treinamento do ClickUp

Obter modelo gratuito Garanta um treinamento consistente com o modelo de estrutura de treinamento do ClickUp

O modelo de estrutura de treinamento da ClickUp descreve um processo estruturado e consistente de integração, aprimoramento e desenvolvimento profissional.

Defina objetivos claros, delineie documentos de integração e acompanhe o progresso em um só lugar. Com uma estrutura bem organizada, os funcionários adquirem as habilidades de que precisam mais rapidamente e os instrutores passam menos tempo tentando descobrir o que vem a seguir.

Por que você vai adorar

Acompanhe o progresso, os materiais de treinamento e os marcos

Marque o status da tarefa como Concluído, Em andamento, Precisa de revisão e Ativo para acompanhar o progresso do trabalho

Personalize o modelo para diferentes departamentos, metas de aprendizado ou treinamento, como desenvolvimento de programas, uso de novos softwares ou treinamento de conhecimento de produtos

Ideal para: Equipes de RH, gerentes e instrutores que desejam otimizar o desenvolvimento dos funcionários

3. Lista de treinamento do ClickUp para o modelo de integração

Obter modelo gratuito Simplifique sua experiência de integração com o modelo de lista de treinamento para integração do ClickUp

Os novos contratados não devem se sentir perdidos no primeiro dia, e o modelo de lista de treinamento para integração do ClickUp ajuda você a garantir isso! Isso permite uma transição suave, organizando e visualizando cada etapa do processo de treinamento.

O modelo ajuda você a cumprir os requisitos legais e, ao mesmo tempo, reduz o tempo necessário para treinar novos funcionários. Tudo, desde as políticas da empresa até as habilidades específicas da função, é planejado de forma organizada para que os funcionários se atualizem rapidamente.

Por que você vai adorar

Cubra todas as etapas essenciais de integração para uma experiência perfeita

Reduza as lacunas de treinamento mantendo todas as tarefas essenciais e materiais de treinamento em um só lugar com este modelo de integração

Acelere o processo de aprendizado para que os novos contratados se tornem produtivos mais cedo

Categorize em 12 atributos personalizados, como Função, Anotador, Perfil ClickUp do Funcionário, Facilitador e Cronometrista, para salvar informações cruciais sobre cada funcionário

Ideal para: Equipes de RH, gerentes e empresários que desejam aprimorar o processo de integração

➡️ Leia mais: Saiba como nossa equipe de integração usa o ClickUp e como você também pode usá-lo!

4. Modelo de matriz de treinamento do ClickUp

Obter modelo gratuito Organize e avalie programas de treinamento com o modelo de matriz de treinamento do ClickUp

Está com dificuldades para acompanhar o treinamento dos funcionários? Não é mais assim!

O modelo de matriz de treinamento do ClickUp traz clareza ao mapear as habilidades necessárias, o progresso do treinamento e os níveis de competência, tudo em um só lugar. Identifique facilmente as lacunas de habilidades, acompanhe as certificações e garanta que todos recebam o treinamento certo no momento certo.

O modelo também o ajuda a organizar e avaliar programas de treinamento, identificar áreas de melhoria e avaliar a eficácia de seus programas.

Por que você vai adorar

Defina os status das tarefas, como Concluído, Não está na empresa, Revisão em andamento e Para revisão, para acompanhar o desenvolvimento das habilidades dos funcionários

Use oito atributos personalizados, como Gerenciamento de Partes Interessadas, Solução de Problemas, Classificação, Planejamento Estratégico e Comunicação, para salvar informações

Abra em cinco visualizações diferentes, incluindo Lista Principal, Processo de Revisão, Habilidades por Departamento e Formulário de Avaliação das Necessidades de Treinamento

📌 Ideal para: Profissionais de RH, líderes de equipe e gerentes de L&D que precisam de uma visão estruturada e rápida do treinamento e desenvolvimento dos funcionários

Dica profissional: Reúna as informações dos funcionários com o Formulário de avaliação das necessidades de treinamento. Os funcionários podem classificar cada habilidade de acordo com sua proficiência e enviar o formulário. Uma vez concluído, todos os formulários aparecerão na Master List View, fornecendo a você uma visão geral das informações.

5. Modelo de plano de implementação de treinamento do ClickUp

Obter modelo gratuito Garanta um treinamento tranquilo com planejamento detalhado usando o modelo de plano de implementação de treinamento do ClickUp

O modelo de plano de implementação de treinamento da ClickUp ajuda a planejar cada detalhe do seu treinamento, desde a definição de objetivos e agendamento de sessões até o acompanhamento do progresso e coleta de feedback.

Além disso, você pode definir e acompanhar as metas de treinamento para um lançamento bem-sucedido, garantir que seu programa seja organizado dentro do orçamento e adaptar-se às mudanças de requisitos sem problemas.

Esse modelo permite que você adicione o tipo de treinamento - nova contratação, básico, avançado ou retenção - para definir a finalidade da lista de verificação de treinamento. Além disso, você pode escolher os métodos de entrega do treinamento, como e-learning, ministrado por instrutor, combinado ou instrutor virtual.

Por que você vai adorar

Divida o lançamento do treinamento em etapas claras e gerenciáveis

Garanta a execução em tempo hábil com cronogramas e marcos estruturados

Acompanhe o progresso em tempo real para identificar e corrigir rapidamente os obstáculos

Garanta que os instrutores certos sejam alocados para o tipo certo de treinamento

Ideal para: Equipes de RH, gerentes de projeto e coordenadores de treinamento que planejam várias sessões de treinamento ao mesmo tempo

6. Modelo de agenda de treinamento de serviços profissionais do ClickUp

Obter modelo gratuito Treine seus funcionários em novos serviços com o modelo de agenda de treinamento de implementação de serviços profissionais do ClickUp

O modelo de agenda de treinamento de implementação de serviços profissionais do ClickUp descreve cada sessão de treinamento, os principais tópicos e objetivos, garantindo que nada seja esquecido.

Isso agiliza o processo de treinamento, ajuda na transição para novas tecnologias e ajuda a entender o valor dos serviços profissionais. Uma agenda clara significa uma implementação mais tranquila, melhor retenção de conhecimento e uma força de trabalho totalmente preparada para aplicar o que foi aprendido.

Por que você vai adorar

Personalize para diferentes serviços profissionais, setores e necessidades da equipe

Garanta que os funcionários se tornem rapidamente proficientes em novos produtos ou serviços

Aumente o envolvimento definindo expectativas e objetivos de aprendizado claros

Adicione o cronograma e a agenda de treinamento para maior transparência

Ideal para: Gerentes de projeto, líderes de treinamento e equipes de serviço que precisam de um plano de treinamento claro e eficiente para implementar novas ferramentas, sistemas ou processos

7. Modelo de agenda de workshop do ClickUp

Obter modelo gratuito Planeje workshops impactantes com o modelo de agenda de workshops do ClickUp

Um bom workshop não se trata apenas de um bom conteúdo de treinamento; trata-se de estrutura. O modelo de agenda de workshop do ClickUp ajuda a planejar cada sessão, tópico e ponto de discussão para manter as coisas no caminho certo.

Chega de ultrapassar o tempo ou perder o engajamento! Com uma agenda clara, os participantes permanecem concentrados, as discussões são produtivas e seu workshop agrega valor real.

Por que você vai adorar

Organize tópicos, atividades e intervalos de tempo para um fluxo suave

Mantenha o foco das discussões e garanta que todos os pontos principais sejam abordados

Acesse facilmente diferentes seções usando o índice adesivo no documento

Use os guias de banner para preparar o documento rapidamente

Ideal para: Instrutores, facilitadores e planejadores de eventos que desejam realizar workshops envolventes

8. Modelo de anotações do instrutor do ClickUp

Obter modelo gratuito Planeje cada sessão de treinamento em profundidade usando o modelo de anotações do instrutor do ClickUp

O modelo de anotações do instrutor do ClickUp ajuda os instrutores a planejar os principais pontos de discussão, delinear objetivos e acompanhar o envolvimento dos participantes para que nada seja esquecido.

Isso garante que você não tenha que se preocupar em procurar anotações ou perder a noção de onde parou!

Com esse modelo, os instrutores podem fazer a preparação do pré-treinamento, as sessões são realizadas sem problemas e os alunos obtêm a melhor experiência possível. Além disso, ele permite que você obtenha feedback prático, documente os pontos principais e mantenha o controle da agenda.

Por que você vai adorar

Forneça um formato estruturado para registrar os principais pontos e objetivos

Mantenha as sessões consistentes, mesmo quando estiver treinando vários grupos

Acompanhe o envolvimento e o feedback dos participantes

Liste os resultados esperados de seu treinamento, um curso de treinamento com objetivos detalhados, atividades e duração, e lições aprendidas

Ideal para: Instrutores, educadores e facilitadores que preparam e organizam sessões de treinamento

Hack amigável: Aqui estão algumas coisas a serem seguidas para um processo de treinamento eficaz: Abandone o treinamento de tamanho único. Crie um aprendizado personalizado e contínuo que ajude os funcionários a crescer e ter um desempenho melhor 🚀

Use um software de treinamento para manter o controle. As ferramentas certas ajudam a monitorar o progresso, personalizar o aprendizado e aumentar a eficiência 📊

Torne o aprendizado interativo com recursos como gamificação, cenários do mundo real e colaboração entre pares 🎭

Atualize regularmente o treinamento com base nas opiniões dos funcionários para mantê-lo relevante e impactante 🔄

9. Modelo de lista de verificação de contratação do ClickUp

Obter modelo gratuito Certifique-se de não perder nada durante a jornada de recrutamento com o modelo de lista de verificação de contratação do ClickUp

O modelo de lista de verificação de contratação da ClickUp oferece um guia passo a passo para os gerentes de contratação. Ele pode acompanhar o progresso, coordenar tarefas e otimizar o recrutamento. Além disso, você pode documentar as expectativas, criar um fluxo de trabalho para contratar novos funcionários e analisar cada candidatura mais rapidamente.

O modelo oferece três listas de verificação: uma lista de verificação de novas contratações para as tarefas que os novos contratados devem concluir, uma lista de verificação de RH para as tarefas que o RH deve concluir e subtarefas aninhadas para quaisquer problemas que exijam atenção.

Por que você vai adorar

Garanta a consistência em todas as avaliações de candidatos

Mantenha o controle de prazos, documentos e acompanhamentos em um só lugar

Acelere a tomada de decisões com um fluxo de trabalho organizado

Crie uma lista de tarefas para o RH, novos funcionários e questões importantes no mesmo modelo

Ideal para: Profissionais de RH, recrutadores e gerentes de contratação que procuram listas de verificação de contratação detalhadas

10. Modelo de manual do funcionário do ClickUp

Obter modelo gratuito Crie um manual abrangente para funcionários com o Modelo de Manual do Funcionário do ClickUp

Um manual do funcionário bem escrito é um guia que ajuda os funcionários a entender a cultura, as políticas e as expectativas da empresa desde o primeiro dia.

O modelo de manual do funcionário do ClickUp ajuda a criar um documento abrangente que cobre a conduta no local de trabalho, os benefícios, as diretrizes de comunicação e o crescimento na carreira.

Ele permite que você forneça uma visão geral da empresa, crie resumos de funções, adicione responsabilidades e inclua políticas da empresa. Você também pode convidar convidados e partes interessadas para contribuir com o documento.

Por que você vai adorar

Reduza a carga de trabalho do RH respondendo a perguntas comuns dos funcionários

Ajude os novos contratados a se sentirem bem-vindos e informados desde o primeiro dia

Compartilhe com um link público para garantir que todos os seus funcionários possam acessar o modelo de manual

Convide colaboradores para criar um manual abrangente

Ideal para: Equipes de RH, gerentes e proprietários de empresas que desejam um manual do funcionário bem organizado e fácil de atualizar

Treine de forma mais inteligente com o ClickUp

Um programa de treinamento bem estruturado é essencial para o desempenho, a retenção e o sucesso geral dos negócios dos funcionários.

Seja na integração de novos contratados, na implantação de novos processos ou no aprimoramento da sua equipe, ter os modelos certos mantém tudo organizado e eficiente.

Mas por que parar nos modelos? Leve seu treinamento para o próximo nível com um software de treinamento como o ClickUp, que simplifica todo o processo. O ClickUp oferece tudo o que você precisa para criar, gerenciar e otimizar programas de treinamento em uma plataforma poderosa.

Registre-se gratuitamente hoje mesmo!