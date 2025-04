Rastreamento de LLM: 7 melhores ferramentas de monitoramento de IA para otimizar o desempenho

Durante anos, a classificação no Google garantiu visibilidade. Mas agora, ferramentas de pesquisa com tecnologia de IA, como ChatGPT, Gemini e Perplexity, estão assumindo o controle.

Diferentemente dos mecanismos de pesquisa tradicionais, esses grandes modelos de linguagem não classificam os sites - eles reescrevem, resumem e reinterpretam o conteúdo, muitas vezes misturando informações de várias fontes.

O problema é que, mesmo que seu site esteja em primeiro lugar no Google, o modelo de pesquisa de IA pode ignorá-lo.

É aí que entram as ferramentas de rastreamento de LLM.

Também conhecidas como ferramentas de observabilidade de LLM, elas permitem que as empresas monitorem as referências geradas por IA à sua marca, acompanhem a visibilidade nos resultados de pesquisa e otimizem o conteúdo para mecanismos de pesquisa orientados por IA. Essas ferramentas também ajudam a identificar vieses, erros factuais ou detalhes desatualizados que podem se espalhar por vários produtos de IA.

Aqui estão sete ferramentas de monitoramento de LLM para ajudá-lo a examinar como os modelos de IA armazenam e processam informações relacionadas à marca.

resumo de 60 segundos As 7 principais ferramentas de rastreamento de LLM que ajudam as marcas a se manterem visíveis e competitivas no cenário de pesquisa alimentado por IA incluem: Profound: Melhor para visibilidade de pesquisa de IA em empresas Scrunch AI: Melhor para monitoramento de marca de IA Otterly AI: Melhor para rastreamento de visibilidade de IA Peec AI: Melhor para rastreamento acessível de vários LLMs Escala de classificação: Melhor para análise abrangente de SEO de IA Knowatoa: Melhor para rastreamento de classificação de pesquisa de LLM Observação noturna: Melhor para combinar rastreamento de classificação de SEO com monitoramento de IA Bônus: O ClickUp ajuda as equipes a monitorar a visibilidade da marca nos mecanismos de pesquisa de IA (ChatGPT, Gemini, etc.), simplificando os esforços da equipe por meio de alocação eficaz de recursos, documentação e fluxos de trabalho automatizados

O que você deve procurar em uma ferramenta de rastreamento de LLM?

Uma ferramenta de rastreamento de LLM ajuda as empresas a analisar com que frequência e em que contexto um LLM faz referência a uma marca ou produto. Essas informações podem ser usadas para refinar o conteúdo para que ele seja melhor representado em ferramentas de pesquisa orientadas por IA e garantir que a mensagem da marca permaneça consistente em diferentes plataformas.

Algumas ferramentas também avaliam o desempenho do aplicativo monitorando a velocidade de resposta, a precisão e a eficiência do processamento de IA. Aqui estão os principais fatores a serem considerados ao escolher uma ferramenta de rastreamento de LLM:

Rastreamento da qualidade das respostas: Procure ferramentas que registrem as respostas e as avaliem quanto à relevância, precisão dos fatos, tom ou outros critérios. Algumas ferramentas também usam a análise de sentimentos para detectar o tom emocional ou anomalias, como vazamentos de dados ou respostas tóxicas

Monitoramento da visibilidade da IA: Escolha uma ferramenta que monitore com que frequência e onde sua marca ou palavras-chave aparecem no conteúdo gerado por IA. Isso é como SEO, mas para IA, geralmente chamado de otimização de pesquisa de IA ou otimização de mecanismo generativo (GEO)

Benchmarking competitivo: Escolha uma ferramenta de rastreamento de marca de LLM com recursos para análise da concorrência, mostrando como sua visibilidade se compara à de outros concorrentes. Por exemplo, se um concorrente for mais mencionado nos mecanismos de pesquisa de IA, isso destacará as lacunas que você precisa resolver

Integração e colaboração: Escolha uma ferramenta que se integre perfeitamente à sua pilha de análise existente. Além disso, procure recursos como relatórios personalizáveis, alertas (por exemplo, se a menção da sua marca cair nos resultados do Bing Chat) e suporte a vários usuários para que as equipes possam colaborar na observabilidade e no monitoramento do LLM

Análise de RAG : Selecione uma ferramenta que avalie como a geração aumentada de recuperação (RAG) influencia as respostas da IA, garantindo que o conteúdo recuperado seja representado corretamente nos resultados gerados pela IA. Isso ajuda a revelar riscos de desinformação e a destacar oportunidades de otimização

desempenho do modelo evaluation:* Selecione uma ferramenta que rastreie as principais métricas que afetam o desempenho do LLM, como a precisão do modelo em prompts de teste, a consistência das respostas, a latência ou as classificações dos usuários quanto à qualidade dos resultados do modelo

lembrete amigável: Como os aplicativos de LLM variam entre os setores, certifique-se de que sua ferramenta de rastreamento possa se adaptar a diferentes casos de uso, desde bots de suporte ao cliente até geração de código.

➡️ Leia mais: O que são agentes de LLM em IA e como eles funcionam?

1. Profound (melhor para visibilidade de pesquisa de IA em empresas)

via Profound

Fundada por James Cadwallader e Dylan Babbs, a Profound é uma plataforma de nível empresarial que rastreia como grandes modelos de linguagem, como ChatGPT, Gemini, Bing Chat e Microsoft Copilot, mencionam e classificam seu conteúdo.

Ele analisa os dados de entrada que esses modelos de IA processam para gerar respostas, ajudando as empresas a entender como diferentes consultas de usuários, prompts, conjuntos de dados e fontes afetam a visibilidade da marca. Ele também oferece recursos de conformidade e segurança como a certificação SOC 2 e o logon único para proteger os dados confidenciais da empresa e garantir o acesso seguro.

Melhores recursos profundos

Insights de resposta: Rastreia a frequência com que sua marca aparece nas respostas geradas por IA. Por exemplo, uma marca de eletrônicos de consumo pode monitorar a frequência com que seus produtos são mencionados em respostas para "melhores fones de ouvido com cancelamento de ruído" ou "melhores alto-falantes inteligentes". ele também analisa o contexto e as fontes que influenciam essas menções

Explorador de conversas: Ajuda a explorar os tópicos e as palavras-chave que os consumidores discutem com as plataformas de IA. Fornece insights em tempo real sobre conversas geradas por IA, rastreando como setores, marcas e concorrentes são mencionados

Análise de agente: Rastreia as visitas de bots de IA, analisa como os rastreadores de IA interpretam seu site e garante que ele seja otimizado para indexação de IA. Ele também monitora o tráfego orientado por IA, identifica páginas frequentemente referenciadas e fornece insights sobre como os modelos de IA usam seu conteúdo nas respostas

Limitações profundas

O Profound foi projetado para clientes de nível empresarial, o que o torna menos acessível ou econômico para empresas menores

Preços profundos

Preços personalizados

Avaliações e resenhas profundas

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

📮ClickUp Insight: 88% dos participantes de nossa pesquisa usam IA para suas tarefas pessoais, mas mais de 50% evitam usá-la no trabalho. As três principais barreiras? Falta de integração perfeita, lacunas de conhecimento ou preocupações com a segurança. Mas e se a IA estiver integrada em seu espaço de trabalho e já estiver segura? O ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp, torna isso uma realidade. Ele entende as solicitações em linguagem simples, resolvendo todas as três preocupações de adoção de IA enquanto conecta seu bate-papo, tarefas, documentos e conhecimento em todo o espaço de trabalho. Encontre respostas e insights com um único clique!

Hack de produtividade: Configure chamadas programadas de LLM para obter respostas do ChatGPT, Gemini ou Perplexity para palavras-chave específicas relacionadas à sua marca. Armazene e compare esses resultados em um painel centralizado para obter insights rápidos.

2. Scrunch AI (melhor para monitoramento da presença da marca na IA)

via Scrunch AI

Os clientes já estão interagindo com a IA quando pesquisam produtos, comparam serviços ou procuram recomendações. O Scrunch AI rastreia onde sua marca aparece nessas respostas geradas por IA, seja como resultado principal, pouco mencionada ou totalmente ausente.

A ferramenta rastreia três aspectos principais: Presença, posição e sentimento. A "presença" mostra onde e como sua marca é mencionada nas respostas de IA, a "posição" indica sua classificação ou destaque nessas respostas e o "sentimento" analisa o tom (positivo, neutro, negativo) quando sua marca é mencionada.

Melhores recursos do Scrunch AI

Rastreamento e análise competitiva : Permite comparar as menções de sua marca com as dos concorrentes nos mesmos prompts. Ela destacará se um concorrente está superando você, por exemplo, nas recomendações do ChatGPT para "melhor software de gerenciamento de projetos

Centro de conhecimento : Identifica lacunas de conteúdo ou informações incorretas sobre como sua marca é representada

Insights de persona de IA: Permite que você veja como diferentes perfis de usuários (personas) obtêm diferentes respostas de IA sobre sua marca. Esse nível de insight é incrivelmente útil para refinar seu marketing de conteúdo para IA

Limitações da IA do Scrunch

Atualmente, o acesso é restrito, exigindo uma abordagem de "agendar uma reunião

Preços da IA do Scrunch

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Scrunch AI

Comentários do G2: Não há comentários suficientes

Comentários de Capterra: Não há comentários suficientes

3. Otterly. AI (melhor para rastreamento de visibilidade de IA)

A Otterly permite que você monitore sua marca, seu conteúdo, seus concorrentes ou qualquer prompt nos serviços de IA.

Um dos principais recursos do Otterly é a facilidade de uso. Ela é adequada para quem deseja verificar rapidamente os resultados de pesquisa de IA sem uma curva de aprendizado profunda. A plataforma suporta vários chatbots/LLMs de IA, como o ChatGPT, o Gemini do Google e o Bing Chat.

É uma das poucas ferramentas de monitoramento de pesquisa de IA que permite rastrear a qualidade dos resultados com base na localização de seus clientes. Se sua marca for popular nos EUA, mas raramente mencionada em pesquisas de IA na Índia ou na Alemanha, você saberá onde concentrar seus esforços de conteúdo

Otterly. Melhores recursos de IA

Pesquisa de palavras-chave e prompts: Ajuda você a entender quais prompts ou palavras-chave fazem com que a IA faça referência a você ou a seus concorrentes, para que você possa ajustar sua estratégia de conteúdo

Rastreamento de links: Permite que você acompanhe quantas respostas geradas por IA incluem links para o seu conteúdo em comparação com o da concorrência

Alertas de desempenho e de painel: Notifica você se houver uma grande mudança nas menções de IA, como um concorrente assumindo o seu lugar nas respostas geradas por IA

Otterly. Limitações da IA

Faltam alguns recursos avançados encontrados em outras ferramentas, como rastreamento baseado em persona ou análise profunda de sentimentos

Otterly. Preços de IA

Lite: US$ 29/mês (10 solicitações de pesquisa)

Padrão: US$ 189/mês (100 solicitações de pesquisa)

Pro: $989/mês (1000 solicitações de pesquisa)

Otterly. Avaliações e resenhas de IA

Comentários do G2: Não há comentários suficientes

Comentários de Capterra: Não há comentários suficientes

4. Peec AI (melhor para rastreamento acessível de vários LLMs)

via Peec AI

Projetada especificamente para equipes de marketing, a Peec AI é uma plataforma de análise de pesquisa de IA que se destaca por oferecer recursos robustos a um preço acessível.

Sua 'Brand Visibility Score' ajuda a analisar a frequência com que sua marca aparece nos resultados de IA ao longo do tempo, fornecendo uma métrica clara para acompanhar seu progresso.

A plataforma pode dividir isso por diferentes LLMs, como ChatGPT, Claude, Perplexity, Gemini do Google, DeepSeek etc., e em diferentes cronogramas. assim, você pode ver que sua visibilidade é de 70% no ChatGPT e de apenas 40% no Claude, por exemplo.

Melhores recursos da Peec AI

Análise de fontes : Identifica as fontes que os assistentes de IA citam quando mencionam sua marca. Isso é fundamental porque informa por que uma IA está ou não mencionando você. Notavelmente, apenas 50% das fontes usadas pela IA se sobrepõem aos principais resultados do Google. Você pode segmentar essas fontes específicas com guest posts, RP e contribuições de especialistas em sua estratégia de conteúdo para aumentar a visibilidade

Benchmarking de concorrentes : Permite que você adicione seus concorrentes e veja uma "classificação do setor" lado a lado de quem está recebendo mais amor pela IA

Suíte de análise de SEO para LLMs: Oferece rastreamento de séries temporais, painéis de vários modelos e colaboração em equipe, em uma interface de usuário amigável com gráficos claros, tornando-a uma ferramenta poderosa para equipes orientadas por dados

Limitações de IA da Peec

As equipes podem precisar de tempo para compreender todos os recursos, especialmente se forem novas na análise de pesquisa de IA

Preços da Peec AI

Equipes internas: US$ 130/mês (análise de 30 prompts)

Agência: US$ 195/mês (trabalha com 3 clientes)

Avaliações e resenhas da Peec AI

Comentários do G2: Não há comentários suficientes

Comentários de Capterra: Não há comentários suficientes

5. Rankscale (melhor para análise abrangente de SEO de IA)

via Rankscale

O Rankscale (geralmente denominado Rankscale.ai) é uma ferramenta de otimização de mecanismo generativo (GEO) projetada para ser uma solução completa para visibilidade de pesquisa de IA.

Um de seus recursos de destaque é o simulador de mecanismo de pesquisa de IA, que mostra como diferentes modelos de IA rastreiam e interpretam seu site, fornecendo uma pontuação de conteúdo para a relevância da IA. Isso o ajuda a identificar se algo em seu site pode estar bloqueando ou desencorajando os bots de IA.

Melhores recursos do Rankscale

Rastreamento de prompts em vários mecanismos de IA : Permite que você configure seus prompts de pesquisa personalizados em vários mecanismos baseados em LLM, reúna resultados e mostre onde seu site aparece. Ele também mapeia as citações, revelando quais fontes a IA está referenciando

Monitoramento de menções de concorrentes: Rastreia as menções de concorrentes, descobrindo concorrentes em respostas de IA que o SEO tradicional pode deixar passar. Ele também oferece uma visão completa de 360° do desempenho de IA do seu site, desde melhorias na página até a análise da concorrência

Painel de controle da marca: Ajuda a monitorar as classificações de pesquisa de IA, a análise de sentimentos e as tendências de visibilidade de todas as suas marcas sem alternar entre várias ferramentas. Além disso, os "Cálculos automatizados" processam instantaneamente os dados de execução de termos de pesquisa, garantindo métricas precisas e atualizadas

Limitações da escala de classificação

Ele foi criado como um projeto solo e só recentemente foi aberto para testadores, portanto, alguns recursos podem estar incompletos ou com erros

Preços em escala de classificação

Preços personalizados

Classificações e análises da Rankscale

G2: Avaliações insuficientes

Capítulo: Não há avaliações suficientes

6. Knowatoa (Melhor para rastreamento de classificação de pesquisa de LLM)

via Knowatoa

A Knowatoa funciona como uma ferramenta de rastreamento de classificação dedicada que mostra como os serviços de IA percebem e classificam sua marca.

Ele rastreia as menções à sua marca em respostas de IA e verifica se os modelos de IA descrevem seus produtos com precisão comparando-os com as informações reais do produto. Por exemplo, se uma IA disser que seu software não tem um recurso que você realmente tem, a Knowatoa sinalizará essa discrepância.

Melhores recursos do Knowatoa

Rastreamento entre modelos : Oferece suporte a todas as principais plataformas de IA, como ChatGPT, Gemini do Google, Perplexity, Meta's AI, Anthropic's Claude etc., proporcionando uma ampla cobertura em uma única tela. proporcionando uma ampla cobertura em uma única tela

Classificações de concorrentes : Permite que você liste seus concorrentes e veja com que frequência eles aparecem em comparação com você para essas perguntas

Simplicidade: Oferece uma interface limpa e fácil de usar e não sobrecarrega com dados estranhos. Além disso, inclui métricas conhecidas, como o número de perguntas rastreadas, o número de sites (websites) que você está monitorando etc.

Limitações do Knowatoa

Por ser uma ferramenta relativamente nova, a Knowatoa carece de recursos avançados, como análise de sentimentos ou uma API para integração com outras plataformas

Preços da Knowatoa

Plano gratuito (3 sites)

Premium: US$ 49/mês (15 sites)

Agência: $99/mês (50 sites)

Avaliações e resenhas da Knowatoa

G2: Avaliações insuficientes

Capítulo: Não há avaliações suficientes

A Knowatoa é uma ferramenta muito legal que está se adiantando às mudanças em nosso setor, rastreando a classificação de serviços de pesquisa de IA como ChatGPT, Perplexity e Claude.

A Knowatoa é uma ferramenta muito legal que está se adiantando às mudanças em nosso setor, rastreando a classificação de serviços de pesquisa de IA como ChatGPT, Perplexity e Claude.

7. Nightwatch (melhor para combinar rastreamento de classificação de SEO com monitoramento de IA)

via Nightwatch

O Nightwatch's AI Tracking permite que você monitore o desempenho do ChatGPT 3. 0 e 4. 0 em tempo real. Você pode rastrear onde sua empresa ou serviço aparece, ver com que frequência você é mencionado e entender o contexto dessas menções inserindo prompts importantes ou deixando o sistema observar ao longo do tempo.

Para aqueles que já o utilizam para SEO, você pode monitorar sua visibilidade no ChatGPT e em outros LLMs usando a mesma interface.

Melhores recursos do Nightwatch

Relatórios personalizáveis : Crie relatórios unificados que mostrem, por exemplo, sua classificação no Google para uma palavra-chave e se o ChatGPT recomenda você para essa mesma palavra-chave

Análise forte da concorrência: Compare se os concorrentes estão sendo recomendados pelos LLMs com mais frequência

Insights: Obtenha insights de monitoramento de IA com os principais recursos, como rastreamento de classificação local, celular vs. desktop, auditoria de site e segmentação

Limitações do Nightwatch

Os recursos da plataforma podem levar algum tempo para serem dominados por novos usuários

Preços do Nightwatch

uS$ 39/mês (250 palavras-chave)

Avaliações e resenhas do Nightwatch

G2: 4. 9/5 (mais de 40 avaliações)

Capítulo: 4. 8/5 (mais de 30 avaliações)

➡️ Leia mais: Como usar o Prompting da Cadeia de Pensamento (com exemplos)

Como o ClickUp pode aprimorar o rastreamento de LLM?

Essas sete ferramentas foram criadas especificamente para a avaliação do LLM. Mas como você conecta as tendências e os resultados dessas ferramentas aos seus fluxos de trabalho existentes?

É aqui que o ClickUp entra em ação.

Como o aplicativo tudo para o trabalho, o ClickUp pode ajudá-lo a avaliar as respostas de LLM e como uma marca aparece nos resultados de pesquisa gerados por IA em vários modelos de linguagem grandes, como ChatGPT, Gemini e Perplexity.

Elas capacitam as equipes a organizar o monitoramento, capturar insights acionáveis e implementar mudanças com base nas flutuações de classificação. Vamos ver como!

1. Gerenciamento do fluxo de trabalho

O ClickUp combina gerenciamento de projetos e rastreamento de tarefas em uma única plataforma, facilitando o monitoramento de prazos, prioridades e dependências para otimizar a eficiência operacional.

Digamos que a equipe de marketing do ClickUp queira saber por que o ClickUp não aparece nas respostas da Pesquisa de IA para "melhores ferramentas de produtividade" ou "melhor software de gerenciamento de projetos". a equipe pode registrar isso como uma tarefa no ClickUp Tasks e adicionar subtarefas para investigar o problema em modelos de IA como ChatGPT, Perplexity ou Bard.

📌 Exemplo: Nome da tarefa: Investigar as menções ausentes do ClickUp na pesquisa de IA da Perplexity atribuído a: Joshua (pesquisador de IA) Subtarefas: 1️⃣ Analise as fontes de conhecimento da Perplexity AI 2️⃣ Realize testes imediatos 3️⃣ Verifique os dados de treinamento e as fontes de conteúdo do LLM

Você também pode usar os campos personalizados do ClickUp para adicionar estrutura e insights importantes à investigação. Por exemplo:

Consulta de pesquisa rastreada : Especifica as palavras-chave exatas testadas, como 'melhores ferramentas de produtividade' ou 'melhor software de gerenciamento de projetos'

Nome da plataforma: Indica se o problema está no Perplexity, no ChatGPT, no Bard ou em outro modelo de IA

Atribua essa tarefa a um membro da equipe para investigação, com status personalizados para acompanhar o progresso: "Aberto", "Em revisão" e "Resolvido". o ClickUp também permite que você defina prioridades para que os problemas críticos recebam atenção primeiro.

Crie uma tarefa sem esforço, atribua-a a um membro da equipe e adicione subtarefas com o ClickUp Tasks

O ClickUp Brain, uma poderosa rede neural que conecta tudo no ClickUp, pode sugerir estruturas de tarefas para investigação de pesquisa de IA. Isso ajuda as equipes a dividir o processo em subtarefas acionáveis, atribuir responsabilidades e acompanhar o progresso.

2. Alertas de rastreamento de IA

Como as respostas do modelo de IA podem mudar com frequência, as equipes precisam de notificações em tempo real quando sua marca estiver ausente ou mal representada. Você pode configurar o ClickUp Automations para acionar alertas com base em ações específicas.

por exemplo, quando um membro da equipe atualiza o campo "Status da menção" de Mencionado → Não mencionado, você pode definir automações personalizadas para: Atribua uma tarefa de acompanhamento à equipe de pesquisa de IA para investigar o problema

Notifique a equipe de marketing e SEO por e-mail

O ClickUp Automations também pode criar tarefas recorrentes para rastrear a visibilidade semanal ou mensalmente. Isso garante que o rastreamento da pesquisa de IA ocorra regularmente sem que ninguém se esqueça de verificá-lo manualmente.

Automatize tarefas recorrentes, acione alertas e atribua ações por meio do ClickUp Automations

➡️ Leia mais: Guia para iniciantes sobre painéis no ClickUp (com exemplos de casos de uso)

3. Documentação e colaboração

Em vez de anotações ou e-mails dispersos, o ClickUp Docs oferece um sistema centralizado de gerenciamento de conhecimento no qual as equipes podem registrar resultados de pesquisa gerados por IA, documentar insights de concorrentes e colaborar em estratégias de conteúdo para melhorar a visibilidade da marca nas respostas de LLM.

Por exemplo, você pode manter um documento para registrar as descobertas de pesquisa de IA, nomeando-o Relatório de tendências de pesquisa de IA - março de 2025. Ele pode:

Liste onde a marca aparece (ou está faltando) nas respostas geradas por IA

Inclua capturas de tela de respostas geradas por IA e classificações de concorrentes

Armazene insights sobre por que os modelos de IA preferem determinadas marcas a outras e faça um brainstorming de estratégias de otimização

Combine insights de pesquisa de IA e colabore com os membros da equipe em tempo real com o ClickUp Docs

O ClickUp Docs facilita a colaboração em tempo real entre pesquisadores de IA, cientistas de dados, engenheiros de aprendizado de máquina e especialistas em SEO. As equipes podem acompanhar os resultados de pesquisa de IA, adicionar notas e refinar as estratégias de conteúdo em um só lugar.

Dica profissional: Use os modelos de relatório do rastreador de classificação para criar o relatório de rastreamento de classificação de IA de sua marca. Acompanhe a frequência com que sua marca aparece nos resultados de pesquisa de IA, compare as classificações dos concorrentes e registre a análise de sentimentos. Essa abordagem estruturada ajuda a identificar lacunas e otimizar o conteúdo para aumentar a visibilidade da IA.

4. Insights com tecnologia de IA para rastreamento de LLM

O ClickUp Brain, assistente de IA do ClickUp, rastreia a visibilidade da pesquisa de IA e recupera informações de tarefas, documentos, bate-papo e painéis para ajudar as equipes a analisar menções, identificar tendências e otimizar estratégias.

por exemplo, as equipes podem perguntar ao ClickUp Brain: Resuma as principais tendências de nossos relatórios de visibilidade de IA.

Com que frequência o ClickUp apareceu nas respostas geradas por IA do ChatGPT no mês passado?

Quais concorrentes foram mais mencionados no Perplexity AI for project management?

O ClickUp Brain analisa os dados armazenados e obtém instantaneamente insights relevantes, economizando tempo e mantendo as equipes informadas.

Organize insights e detecte tendências em um espaço de trabalho centralizado por meio do ClickUp Brain

Ela também analisa dados históricos para identificar padrões nas classificações de pesquisa geradas por IA.

Se o ChatGPT começar a favorecer um novo concorrente, o ClickUp Brain poderá destacar a mudança

Se a visibilidade do ClickUp cair em vários LLMs, ele poderá sinalizar o declínio e sugerir áreas para aprimoramento

➡️ Leia mais: Conectando os pontos: como a IA conectada elimina silos para economizar tempo para o trabalho real

Simplifique o rastreamento de LLM e aumente a presença da marca com o ClickUp

À medida que o conteúdo gerado por IA remodela a forma como as marcas aparecem na pesquisa, é fundamental monitorar a presença da sua marca em grandes modelos de linguagem. As ferramentas de rastreamento de LLM ajudam as empresas a monitorar as menções geradas por IA, analisar a visibilidade do concorrente e otimizar as estratégias de conteúdo para resultados de pesquisa alimentados por LLM.

Mas se você não estiver pronto para investir em uma ferramenta de monitoramento dedicada ou precisar de mais ajuda para entender os dados, o ClickUp pode ajudar. Ele permite que você organize insights, automatize o monitoramento e colabore em estratégias de visibilidade de IA. Com o ClickUp Brain, você pode ficar por dentro das tendências de pesquisa de IA sem adicionar outra ferramenta à sua pilha de tecnologia.

Pronto para otimizar a visibilidade de sua marca com o ClickUp? Registre-se no ClickUp hoje mesmo.