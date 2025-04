Onde encontrar suas gravações do Zoom?

As gravações do Zoom oferecem uma maneira de revisitar as discussões em seu ritmo. Se você perdeu um detalhe crucial em uma reunião de diretoria ou precisa reproduzir uma palestra, essas gravações podem ser um salva-vidas.

O único desafio é localizar onde esses vídeos estão salvos em seu dispositivo. Estamos resolvendo isso para você hoje.

Este guia o orientará sobre como acessar as gravações do Zoom, estejam elas armazenadas no seu computador ou na nuvem.

resumo de 60 segundos Aqui está uma rápida visão geral de onde você pode encontrar suas gravações do Zoom: As gravações do Zoom são armazenadas em dois lugares - localmente no seu computador na pasta Zoom ou na nuvem se você tiver uma conta Zoom paga

Você pode acessar as gravações do Zoom com as seguintes etapas No aplicativo Zoom para desktop: Navegue até Reuniões > Gravadas para abrir os arquivos No portal web Zoom: Inicie sessão e vá para Gravações para visualizar, baixar ou compartilhar Pesquise manualmente: Use o Explorador de Arquivos e procure por zoom_ ou. mp4 se as gravações estiverem faltando

No aplicativo Zoom para desktop: Navegue até Reuniões > Gravadas para abrir os arquivos

No portal web Zoom: Faça login e vá para Gravações para visualizar, baixar ou compartilhar

Busca manual: Use o Explorador de Arquivos e procure por zoom_ ou. mp4 se as gravações estiverem faltando

Compartilhar gravações do Zoom é mais fácil quando carregadas em serviços de nuvem como Google Drive ou Dropbox, e as gravações do Zoom na nuvem vêm com opções de compartilhamento incorporadas

O Zoom tem uma série de limitações que você deve ter em mente O armazenamento é limitado (os usuários Pro obtêm apenas 1 GB de armazenamento na nuvem) As gravações podem ter baixa resolução, dependendo da qualidade da Internet do participante Os usuários gratuitos só podem gravar localmente com um limite de reunião de 40 minutos As gravações podem ser interrompidas após 3 horas, mesmo com o armazenamento disponível Somente o anfitrião tem controle total, dificultando o acesso de outras pessoas

O armazenamento é limitado (os usuários Pro recebem apenas 1 GB de armazenamento na nuvem)

As gravações podem ter baixa resolução, dependendo da qualidade da internet do participante

Os usuários gratuitos só podem gravar localmente com um limite de 40 minutos de reunião

As gravações podem ser interrompidas após 3 horas, mesmo com armazenamento disponível

Somente o anfitrião tem controle total, dificultando o acesso de outras pessoas

ClickUp bridges these ClickUp Clips permite que você grave sua tela, armazene e compartilhe vídeos sem bagunça no gerenciamento de arquivos ClickUp AI Notetaker e Brain transcrevem automaticamente as reuniões e transformam as discussões em tarefas acionáveis ClickUp integra-se com Zoom, Slack, Teams e muito mais, garantindo que os insights da reunião sejam instantaneamente acessíveis ClickUp Meetings mantém todos os detalhes da reunião, participantes, notas e acompanhamentos vinculados a tarefas para um fluxo de trabalho contínuo

O ClickUp Clips permite gravar sua tela, armazenar e compartilhar vídeos sem a necessidade de um gerenciamento de arquivos complicado

O ClickUp AI Notetaker e o Brain transcrevem automaticamente as reuniões e transformam as discussões em tarefas acionáveis

O ClickUp se integra ao Zoom, Slack, Teams e muito mais, garantindo que os insights da reunião sejam acessíveis instantaneamente

O ClickUp Meetings mantém todos os detalhes da reunião, participantes, notas e acompanhamentos vinculados a tarefas para um fluxo de trabalho contínuo No aplicativo Zoom para desktop: Navegue até Reuniões > Gravadas para abrir os arquivos

No portal web Zoom: Faça login e vá para Gravações para visualizar, baixar ou compartilhar

Busca manual: Use o Explorador de Arquivos e procure por zoom_ ou. mp4 se as gravações estiverem faltando O armazenamento é limitado (os usuários Pro recebem apenas 1 GB de armazenamento na nuvem)

As gravações podem ter baixa resolução, dependendo da qualidade da internet do participante

Os usuários gratuitos só podem gravar localmente com um limite de 40 minutos de reunião

As gravações podem ser interrompidas após 3 horas, mesmo com armazenamento disponível

Somente o anfitrião tem controle total, dificultando o acesso de outras pessoas O ClickUp Clips permite gravar sua tela, armazenar e compartilhar vídeos sem a necessidade de um gerenciamento de arquivos complicado

O ClickUp AI Notetaker e o Brain transcrevem automaticamente as reuniões e transformam as discussões em tarefas acionáveis

O ClickUp se integra ao Zoom, Slack, Teams e muito mais, garantindo que os insights da reunião sejam acessíveis instantaneamente

O ClickUp Meetings mantém todos os detalhes da reunião, participantes, notas e acompanhamentos vinculados a tarefas para um fluxo de trabalho contínuo

Onde as gravações do Zoom são armazenadas?

Então, você gravou uma reunião do Zoom - ótimo! Mas agora vem a grande questão: Para onde ela foi?

Felizmente, o Zoom mantém as coisas simples. Suas gravações só podem acabar em dois lugares: Localmente em seu computador (se você escolheu a gravação local)

No Zoom Cloud (se você tiver uma conta paga e tiver selecionado a gravação na nuvem)

Agora, vamos detalhar como acessar as gravações do Zoom em ambos os casos.

1. Como encontrar gravações locais do Zoom (salvas em seu computador)

Se você gravou uma reunião usando o aplicativo Zoom para desktop, seus arquivos de gravação serão armazenados diretamente no seu computador. Mas não entre em pânico se você não conseguir encontrá-los imediatamente! Veja como localizá-los:

Método 1: verifique suas configurações de gravação do Zoom

Abra o aplicativo Zoom para desktop e faça login Clique no ícone do seu perfil no canto superior direito

via Zoom

Selecione Configurações > Gravação

Em "Armazenar minhas gravações em", você verá o caminho do arquivo onde as gravações do Zoom são salvas

dica profissional: Assumir uma nova função de liderança pode parecer esmagador, mas ter uma estratégia clara faz toda a diferença. O Resumo dos Primeiros 90 Dias: Principais Conclusões e Revisão detalha as etapas essenciais para se atualizar rapidamente, criar um relacionamento com sua equipe e navegar com confiança em sua transição.

Método 2: localizar manualmente a pasta de gravações do Zoom

Por padrão, o Zoom salva as gravações locais nos seguintes locais:

Windows : C:\Usuários\[Seu nome de usuário]\Documentos\Zoom

Mac : /Usuários/[Seu nome de usuário]/Documentos/Zoom

Linux: home/[Seu nome de usuário]/Documentos/Zoom

Cada pasta do Zoom é nomeada com o ID e a data da reunião, para que você possa associá-la facilmente à sessão que está procurando.

Leia também: Como ter reuniões produtivas e otimizar a eficiência da equipe

Método 3: use a pesquisa se não conseguir encontrar sua gravação

Ainda não está conseguindo encontrar? Use a barra de pesquisa de seu computador e digite:

Zoom_ (já que os nomes de arquivos do Zoom começam com isso)

A ID ou data da reunião, se você se lembrar dela

. mp4 para localizar o arquivo de vídeo diretamente

Dica bônus: Altere sua pasta de gravação padrão

Deseja que o Zoom salve seus arquivos em um local mais conveniente?

Vá para Configurações do Zoom > Gravação > Clique em "Alterar" e escolha um novo local.

Isso evita futuras buscas por suas gravações salvas.

2. Como encontrar gravações do Zoom na nuvem (para usuários pagos)

Se você é um usuário licenciado do Zoom (Pro, Business ou Enterprise), você tem o luxo da gravação na nuvem do Zoom. Isso significa que as gravações de suas reuniões são armazenadas com segurança no Zoom Cloud e podem ser acessadas de qualquer dispositivo.

Como acessar as gravações na nuvem:

Abra seu navegador e acesse o portal da Web Zoom: https://zoom.us/signin

Faça login em sua conta Zoom. Clique em Gravações no menu à esquerda. Selecione a aba Gravações na nuvem.

via Northwestern University

Use filtros como intervalo de datas ou ID da reunião para encontrar a gravação desejada. Clique na gravação para assistir, baixar ou compartilhar.

💡 Lembrete amigável: As gravações na nuvem podem levar alguns minutos para serem processadas. Se sua gravação não estiver aparecendo imediatamente, pegue um café e volte mais tarde.

Como baixar ou compartilhar gravações na nuvem:

Como compartilhar uma gravação de tela? Siga estas etapas fáceis:

Clique no botão Download para salvar a gravação em seu computador

Clique no botão Compartilhar para copiar um link de gravação do Zoom para outras pessoas

via WikiHow

Ajuste as configurações de compartilhamento para controlar quem pode acessar a gravação

Leia também: Melhores alternativas ao Zoom

Como acessar as gravações do Zoom

Agora que você sabe onde encontrar as gravações do Zoom, vamos ver as diferentes maneiras de acessá-las.

1. Use o aplicativo Zoom para desktop

Se você preferir uma maneira rápida de encontrar suas gravações locais do Zoom, use o cliente Zoom para desktop:

Abra o aplicativo Zoom para desktop e faça login Clique em Reuniões > Gravadas

Uma lista de gravações salvas será exibida

Clique em Abrir para ver o caminho do arquivo

Leia também: As melhores ferramentas de IA para reuniões e assistentes de reunião

2. Acesso a partir do portal web Zoom

Se você usa a gravação na nuvem, a maneira mais fácil de encontrar suas gravações salvas é através do portal web Zoom:

Abra seu navegador e acesse https://zoom. us/signin Faça login e clique em Gravações no menu à esquerda Selecione Gravações na nuvem ou Gravações locais (dependendo de onde seu arquivo foi armazenado) Use a barra de pesquisa ou o filtro de intervalo de datas para localizar a gravação desejada Clique no nome da gravação para assistir, baixar ou compartilhar

Dica profissional: O compartilhamento ineficiente de arquivos pode desperdiçar horas em e-mails de ida e volta e anexos perdidos. O guia do melhor software de compartilhamento de arquivos para documentos on-line detalha as principais ferramentas para simplificar a colaboração, reforçar a segurança e manter sua equipe em sincronia.

3. Encontre as gravações do Zoom manualmente

Se tudo mais falhar e você ainda não conseguir encontrar a gravação de sua reunião Zoom, tente estes métodos:

Verifique seu explorador de arquivos : Abra o Explorador de Arquivos (Windows) ou o Finder (Mac) e procure por: zoom_. mp4 O ID da reunião

zoom_

. mp4

O ID da reunião

Use o portal web Zoom : Se você não vir as gravações no aplicativo, faça login em https://zoom. us/signin e verifique em Gravações

Verifique a pasta Lixeira : Se sua gravação na nuvem estiver faltando, o Zoom salva os arquivos excluídos por 30 dias

Verifique se você estava conectado à conta Zoom correta ao gravar

zoom_

. mp4

O ID da reunião

ClickUp Insight: Uma grande parte de sua força de trabalho não tem as informações necessárias para tomar decisões cruciais Cerca de um terço dos profissionais do conhecimento entra em contato com 1 a 3 colegas diariamente apenas para obter o contexto de que precisam. Mas e se todas essas informações já estivessem documentadas e facilmente acessíveis? Com o Gerenciador de Conhecimento de IA do ClickUp Brain, a troca de contexto tornou-se uma coisa do passado. Basta fazer sua pergunta diretamente em seu espaço de trabalho, e o ClickUp Brain recuperará instantaneamente as informações relevantes - de seu espaço de trabalho e conectará aplicativos de terceiros!

Gerenciando e compartilhando gravações do Zoom

Agora que você encontrou suas gravações do Zoom, vamos falar sobre como gerenciá-las e compartilhá-las de forma eficaz.

Renomeie suas gravações do Zoom

Para manter as coisas organizadas, renomeie seus arquivos de gravação:

Localize sua pasta de gravações Clique com o botão direito do mouse no arquivo de vídeo (. mp4) Selecione Renomear e dê a ela um título significativo (por exemplo, "Marketing_Team_Meeting_Feb_2025")

Compartilhe as gravações do Zoom

Para gravações locais: Faça upload para o Google Drive, Dropbox ou OneDrive e compartilhe o link

Para gravações na nuvem: Copie o link da gravação do Zoom e ajuste as configurações de compartilhamento

Se estiver compartilhando conteúdo de reunião confidencial, ative a proteção por senha e restrinja o acesso a usuários específicos.

Excluir gravações antigas

O armazenamento em nuvem do Zoom não é ilimitado, portanto, é uma boa ideia excluir gravações antigas:

Acesse o portal da Web do Zoom

Clique em Gravações > Gravações na nuvem

Selecione as que você não precisa mais

Clique em Excluir (elas ficarão na Lixeira por 30 dias)

Para gravações locais, basta excluí-las da pasta do seu computador para liberar espaço.

Leia também: Exemplos de pautas de reunião e modelos gratuitos

Solução de problemas de falta de gravações do Zoom

Então, você terminou uma reunião importante no Zoom, apertou o botão de gravação e agora sua gravação parece ter desaparecido no ar.

Não se preocupe - você não está sozinho! Muitos usuários já se perguntaram: "Onde estão as minhas gravações do Zoom?!"

Antes de presumir que seu vídeo foi sugado para um buraco negro, vamos examinar algumas etapas importantes de solução de problemas para localizar a gravação perdida.

desafio nº 1: você gravou no dispositivo errado

solução*: Se você estava usando a Área de Trabalho Remota ou conectado a um dispositivo diferente, sua gravação pode ter sido salva lá. Verifique o aplicativo Zoom para desktop em seu computador de trabalho ou secundário e veja se o arquivo aparece em Gravações.

Além disso, para evitar confusão no futuro, use papéis de parede diferentes para distinguir entre os dispositivos.

desafio nº 2: o atalho da pasta do Zoom não está sendo atualizado

✅ Solução: Alguns usuários descobriram que clicar em "Abrir pasta" no aplicativo Zoom levava a um local antigo ou incorreto. Em vez disso, abra manualmente o Explorador de Arquivos (Windows) ou o Finder (Mac) e navegue até a pasta Documentos > Zoom.

Dica profissional: Muitos gravadores de tela gratuitos adicionam marcas d'água que podem arruinar a aparência profissional dos seus vídeos. Não perca tempo pesquisando - a lista das melhores ferramentas gratuitas de gravador de tela sem marca d'água ajuda a encontrar as melhores opções para gravações limpas e de alta qualidade, sem capturas ocultas!

desafio nº 3: o Zoom dividiu sua gravação em vários arquivos

✅ Solução: Se sua reunião foi longa, o Zoom pode ter dividido a gravação em arquivos separados. Abra a pasta de gravação do Zoom e procure por arquivos rotulados como zoom_0. mp4, zoom_1. mp4, etc.

desafio nº 4: a resolução da gravação do Zoom é menor do que o esperado

solução: O Zoom reduz automaticamente a resolução se um participante tiver uma internet ruim. Se precisar de melhor qualidade, mude para o modo Alto-falante ativo em vez de Visualização da galeria.

desafio nº 5: o formato do arquivo de gravação não é o que você esperava

✅ Solução: Se sua gravação aparecer como um arquivo Zoom, ela ainda não foi processada. Abra o Zoom, vá para Gravações e clique em Converter gravação para gerar um MP4.

desafio nº 6: Não é possível fazer o download de uma gravação na nuvem porque os downloads estão desativados

✅ Solução: Se o anfitrião tiver desativado os downloads, pergunte se ele pode ativá-los temporariamente ou compartilhe um link direto para download.

Leia também: Modelos gratuitos de anotações de reunião para fazer melhores atas de reunião

Limitações da gravação de reuniões com o Zoom

Este usuário do Zoom postou no Reddit procurando uma solução para seu problema específico.

Eu organizo longas reuniões educacionais e já me deparei com um problema de gravação na nuvem várias vezes. Todas as gravações que faço após a marca de três horas em uma reunião não aparecem no meu armazenamento na nuvem (tenho 90 GB gratuitos).

Eu organizo longas reuniões educacionais e já me deparei com um problema de gravação na nuvem várias vezes. Todas as gravações que faço após a marca de três horas em uma reunião não aparecem no meu armazenamento na nuvem (tenho 90 GB gratuitos).

Há vários problemas que os usuários do Zoom enfrentam sem soluções claras. Aqui está uma visão geral:

O armazenamento de gravações na nuvem é limitado , sendo que as contas Pro recebem apenas 1 GB, o que mal dá para uma hora de vídeo de 720p ❌

A resolução da gravação varia, ou seja, mesmo que você tenha uma webcam de 1080p, seu vídeo pode ser salvo em 640p devido a conexões fracas de outros participantes ❌

Os usuários gratuitos do Zoom só podem gravar localmente, sem armazenamento na nuvem e com um limite de reunião de 40 minutos, forçando o reinício frequente da sessão ❌

Reuniões longas podem não ser gravadas após 3 horas , mesmo com armazenamento em nuvem disponível, exigindo reinicializações manuais para evitar a perda de conteúdo ❌

Somente o anfitrião tem acesso total à gravação, portanto, se você não iniciou a gravação, precisará esperar que ele compartilhe o arquivo com você ❌

Leia também: Como fazer um vídeo de treinamento no trabalho?

Gerencie e grave suas reuniões com o ClickUp

Digamos que você esteja tentando automatizar algumas partes do processo de integração gravando processos no Zoom para que os novos contratados assistam sempre que necessário. No entanto, usando as gravações do Zoom, esta é a aparência de sua experiência de integração:

Eles não conseguem encontrar a gravação do Zoom porque ela está armazenada em uma pasta aleatória ou, pior ainda, em um computador diferente

A qualidade do vídeo é tão baixa que eles não conseguem nem ler o texto na tela compartilhada

O arquivo é muito grande para o armazenamento gratuito na nuvem do Zoom, portanto, já foi excluído antes mesmo de ser assistido

Então, por que ficar com uma ferramenta que complica seu trabalho em vez de simplificá-lo?

O trabalho hoje em dia já está quebrado - projetos, conhecimento e comunicação estão espalhados por muitas ferramentas desconectadas. O ClickUp resolve esses problemas por ser o aplicativo para tudo no trabalho. Ele combina gerenciamento de tarefas, compartilhamento de conhecimento e bate-papo em um só lugar, com tecnologia de IA, para ajudá-lo a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Grave e compartilhe com o ClickUp Clips

Todos nós odiamos perder tempo em reuniões ao vivo desnecessárias apenas para acompanhar atualizações ou orientações simples. O ClickUp Clips oferece uma alternativa mais inteligente à estrutura de chamadas ao vivo do Google Meet e do Zoom, permitindo que você grave e compartilhe vídeos de forma assíncrona.

Com o ClickUp Clips, você pode:

Grave sua tela, voz e webcam ao mesmo tempo - portanto, não há necessidade de várias ferramentas. A melhor parte? Ele também funciona como um gravador de tela gratuito, sem marcas d'água

Incorpore vídeos diretamente nas tarefas para que sua equipe possa acessá-los exatamente onde for necessário

Elimine conflitos de agendamento, pois os novos contratados (ou membros da equipe em diferentes fusos horários) podem assistir à gravação quando for conveniente

Em vez de lidar com um processo de gravação complicado, grave e compartilhe vídeos sem esforço, mantendo tudo em um só lugar usando o ClickUp Clips

Transcrições de reuniões com tecnologia de IA

Um recurso que falta ao Zoom e à maioria dos aplicativos de videoconferência são as ferramentas de transcrição de IA.

O anotador de IA do ClickUp é uma ferramenta poderosa para transformar discussões de reuniões em resultados acionáveis, garantindo que as reuniões promovam a produtividade. Ele captura automaticamente os principais insights, decisões e itens de ação e simplifica o fluxo de trabalho, fornecendo resumos claros e acionáveis que conectam as discussões aos projetos em andamento.

Documentação integrada: Salve transcrições, arquivos de áudio e resumos em um documento privado, com a capacidade de marcar notas de reunião relacionadas para facilitar a referência

Criação automatizada de tarefas: Converta instantaneamente itens de ação de reuniões em tarefas ClickUp rastreáveis e atribuídas, garantindo a responsabilidade e o acompanhamento

Integração de bate-papo: Utilize o ClickUp AI para postar automaticamente resumos e itens de ação diretamente em seus canais de bate-papo para uma comunicação perfeita

Sincronização de calendário e chamadas: Conecte seu calendário com anotações de chamadas para uma experiência unificada, priorizando reuniões essenciais e automatizando relatórios sobre outras

Transcrições pesquisáveis: Beneficie-se das transcrições automatizadas que permitem a busca fácil de qualquer reunião no ClickUp, possibilitando acesso rápido às informações, geração de tarefas e alinhamento da equipe

Com o ClickUp Brain, você pode pular a anotação manual e permitir que a IA transcreva automaticamente sua reunião em tempo real. Veja como as ferramentas de IA para reuniões ajudam você a ficar à frente:

notas de reunião instantâneas geradas por IA - não há necessidade de reproduzir as gravações para obter detalhes importantes

itens de ação inteligentes - o ClickUp Brain detecta as principais decisões, tarefas e próximas etapas e as transforma em tarefas atribuíveis

integração perfeita nos fluxos de trabalho - as transcrições são automaticamente vinculadas aos projetos

Em vez de assistir a gravações inteiras, resuma instantaneamente os vídeos e extraia os principais itens de ação usando o ClickUp Brain

Leia também: Abandone a caneta e o papel: Como usar IA para anotações de reuniões

O ClickUp se integra diretamente ao Zoom, Slack, Teams e muito mais

Ainda precisa participar de reuniões ao vivo? O ClickUp garante que suas chamadas do Zoom não sejam desperdiçadas, vinculando discussões a tarefas.

Anexe as reuniões do Zoom diretamente às tarefas para que todos saibam o que está sendo discutido e possam acessar facilmente as reuniões anteriores usando o ClickUp

Com a integração do ClickUp com o Zoom, você pode:

Anexe reuniões do Zoom a tarefas para que todos saibam o que está sendo discutido

Registre automaticamente notas de reuniões e itens de ação em projetos relevantes

Inicie chamadas do Zoom diretamente do ClickUp, eliminando o incômodo de alternar entre plataformas

E tem mais! O ClickUp se integra ao Microsoft Teams, Google Meet, Slack e outras ferramentas de videoconferência, para que você possa trabalhar da maneira que melhor lhe convier.

Acompanhe os acompanhamentos facilmente com o ClickUp Meetings

A cereja do bolo é o ClickUp Meetings.

Veja por que ele é um ótimo software de gerenciamento de reuniões:

Somente com o Zoom:

As anotações e gravações de reuniões acabam espalhadas por diferentes plataformas

Os itens de ação são esquecidos porque não estão vinculados aos projetos

Você gasta tempo extra organizando manualmente os acompanhamentos após cada chamada

com o ClickUp Meetings:

Cada reunião está conectada a uma tarefa, facilitando o acompanhamento do progresso

As notas de reunião se transformam em tarefas automaticamente, para que os acompanhamentos ocorram sem esforço

As gravações, os participantes e as decisões permanecem vinculados, eliminando a confusão

Reúna gravações, documentos e itens de ação em um fluxo de trabalho organizado com o ClickUp Meeting

Modelo de notas de reunião do ClickUp

Por falar em notas de reunião, o modelo de notas de reunião do ClickUp é o esboço perfeito.

Obter modelo gratuito Maximize a eficiência e garanta a responsabilidade após cada reunião com o modelo de anotações de reunião do ClickUp

O modelo garante que cada discussão permaneça estruturada, focada e acionável. Ele também oferece um formato claro para agendas, anotações e acompanhamentos, além de eliminar a dispersão de informações sobre a reunião. E como tudo está em um lugar organizado, as equipes podem acompanhar facilmente o progresso e as decisões.

As seções deste modelo incluem:

Data, hora e agenda da reunião

Link de gravação de reunião

Principais conclusões e resumo

Itens de ação

Clipes de gravação

Você pode gravar novos clipes diretamente do hub de clipes.

Se for a primeira vez que você usa o Clip no seu navegador, será exibido um pop-up solicitando que você conceda ao ClickUp acesso ao seu microfone. Clique em Allow. A permissão pode ser concedida posteriormente, acessando as configurações de Privacidade e Segurança do seu navegador.

Para gravar um novo clipe no hub de clipes:

No canto superior direito, clique em Novo clipe.

Crie a tela Clip ou a gravação de áudio

Para compartilhar um clipe do hub de clipes:

Passe o mouse sobre o clipe e clique no ícone link.

O URL do clipe é copiado para sua área de transferência.

B. Comentando sobre clipes

Ao visualizar um clipe, você verá uma linha do tempo de todos os comentários na barra de progresso do vídeo na parte inferior, para que você possa navegar rapidamente por todos os comentários no clipe.

Cada comentário que você deixa inclui um registro de data e hora que pode ser clicado para reproduzir o clipe a partir do momento em que o comentário foi deixado. Para comentar em um clipe do hub de clipes:

Clique no clipe Na barra lateral direita, clique em Atividade No momento do clipe em que você deseja deixar o comentário, clique no local da gravação em que deseja exibir seu avatar pessoal Digite seu comentário. Os comentários são atribuídos automaticamente a qualquer pessoa, mas podem ser atribuídos manualmente a um indivíduo ou equipe antes do envio. Clique em Enviar O comentário do clipe será exibido na atividade do clipe

Onde encontrar seus clipes do ClickUp?

Na barra lateral: para abrir o hub de clipes na barra lateral, clique em Clipes

Na barra de ferramentas: Clique no menu Ação rápida> Clipes> Ir para o hub de clipes.

Localizar clipes

Há quatro guias na parte superior do Clips:

3. Pesquisar clipes

Para pesquisar clipes no hub de clipes:

No canto superior direito, clique em Pesquisar

Digite o nome do clipe

Os resultados são filtrados automaticamente por nome

Isso é tudo; é muito fácil com o ClickUp.

Não é necessário usar o Zoom - suas gravações estão aqui mesmo com o ClickUp

Isso é o que Michael Turner, Diretor Associado da Miami University, disse sobre o ClickUp.

Tenho reuniões quinzenais com meu supervisor e usamos o ClickUp para nossa agenda. Eu me sinto mais bem preparada porque todas as minhas solicitações de eventos e apresentações estão aqui, juntamente com um indicador de status atualizado que ela pode verificar.

Tenho reuniões quinzenais com meu supervisor e usamos o ClickUp para nossa agenda. Eu me sinto mais bem preparada porque todas as minhas solicitações de eventos e apresentações estão aqui, juntamente com um indicador de status atualizado que ela pode verificar.

O ClickUp não vem com apenas um recurso; é um buquê de ferramentas que fazem sentido juntas.

Pense nisso: Depois de gravar uma reunião, o compartilhamento se torna fácil; uma vez compartilhado, o feedback flui naturalmente; e com um clique, esse feedback se transforma em tarefas acionáveis - tudo em um só lugar.

O ClickUp permite gravar, transcrever, organizar, rastrear e acompanhar - tudo sem alternar entre aplicativos.

Experimente você mesmo e vivencie o futuro das reuniões criando uma conta gratuita no ClickUp hoje mesmo!