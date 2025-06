os 10 melhores softwares de coaching de vendas em 2025

Uma ótima equipe de vendas é construída com base em um treinamento consistente e de alto impacto.

Mas sejamos honestos: com os métodos tradicionais de coaching, os representantes de vendas esquecem o que aprenderam, os gerentes têm dificuldade para acompanhar o progresso e as revisões de negócios se transformam em debates baseados em opiniões.

O software de coaching de vendas certo resolve isso. De análises baseadas em IA a simulações estruturadas, essas plataformas tornam o coaching mensurável, repetível e útil.

Nesta postagem do blog, reunimos algumas das melhores ferramentas de coaching de vendas para tornar o treinamento uma vantagem competitiva. 🎯

Um bom coaching de vendas envolve reforço, aprendizado em tempo real e melhorias mensuráveis. O software certo ajuda ativamente os representantes a refinar suas habilidades, fechar mais negócios e construir um sucesso duradouro.

Veja o que você deve procurar ao avaliar um software de coaching de vendas. 👀

Acompanhamento do desempenho: Mede o impacto do coaching com análises que acompanham o desenvolvimento de habilidades, o cumprimento de cotas e o andamento das negociações

Colaboração entre colegas: Permite que os representantes aprendam uns com os outros por meio do compartilhamento de chamadas, sessões de coaching em grupo e bibliotecas de melhores práticas

Inteligência de conversação: captura e analisa as interações com os clientes para identificar padrões, objeções e comportamentos vencedores

Coaching com inteligência artificial: Automatiza o feedback com insights baseados em IA, destacando pontos fortes, pontos fracos e etapas práticas

Definição de metas com OKRs, painéis em tempo real, insights de IA do ClickUp Brain, resumos de reuniões, coaching interativo com quadros brancos

Selecionamos os 10 melhores softwares de coaching de vendas para integrar à sua pilha de tecnologia de vendas, incluindo recursos, limitações, preços e avaliações para que você encontre o mais adequado para sua equipe.

Vamos começar! 💪

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, ajuda você a transformar insights de coaching em ação com planos de treinamento estruturados, acompanhamento de desempenho e colaboração em tempo real. Desde a análise de feedback de chamadas até a definição de metas personalizadas, ele garante que o coaching continue sendo um processo contínuo para impulsionar o crescimento das vendas.

Combinado com o ClickUp CRM, ele ajuda você a gerenciar relacionamentos com clientes, acompanhar negócios e otimizar fluxos de trabalho, tudo em um só lugar. O software de gerenciamento de projetos de vendas ClickUp vai além, ajudando as equipes de vendas a automatizar tarefas, monitorar pipelines e fechar negócios mais rapidamente com insights baseados em IA.

Vamos explorar como a plataforma pode ajudar.

O ClickUp Goals oferece às equipes de vendas uma maneira estruturada de definir, acompanhar e alcançar resultados mensuráveis. Em vez de expectativas vagas de desempenho, os gerentes e coaches de vendas podem definir Objetivos e Resultados-Chave (OKRs) claros para garantir que cada sessão de treinamento leve a um progresso real.

Quer acompanhar todas as suas metas? Recorra aos painéis do ClickUp.

Os painéis oferecem aos gerentes de vendas, coaches e empresas uma visão em tempo real e rápida do progresso de sua equipe. Com cartões totalmente personalizáveis, fica fácil criar um painel de CRM, acompanhar o progresso das negociações, monitorar a produtividade dos representantes e analisar as taxas de conclusão dos treinamentos.

Para tornar o coaching ainda mais eficaz, o ClickUp Brain atua como um assistente de vendas sob demanda, fornecendo insights instantâneos, respondendo a perguntas e apresentando dados relevantes quando os representantes mais precisam.

Seu Gerenciador de Conhecimento com IA responde instantaneamente a perguntas de documentos, tarefas e projetos, para que gerentes e representantes possam recuperar rapidamente informações críticas de vendas. Com a assistência de redação alimentada por IA, você pode criar feedback personalizado, materiais de treinamento e estratégias de vendas adaptadas às necessidades de cada representante.

Além disso, o ClickUp AI Notetaker registra os principais pontos das reuniões de vendas e sessões de coaching. Essa ferramenta de IA para notas de reuniões captura automaticamente as discussões, resume os insights e destaca os itens de ação para que todas as ações de acompanhamento sejam executadas.

Atribua planos de coaching personalizados: use o ClickUp Tasks para definir tarefas de coaching individuais, acompanhar o progresso e garantir que os representantes concluam as principais atividades de aprendizagem com prazos e lembretes

Documente e compartilhe as melhores práticas: Centralize o conhecimento, incluindo conteúdo de capacitação de vendas, estratégias de vendas comprovadas, scripts para lidar com objeções e diretrizes de coaching, no ClickUp Docs

Diretamente de uma avaliação do G2:

A flexibilidade do ClickUp é seu maior ponto forte — a capacidade de personalizar visualizações, status e fluxos de trabalho significa que ele pode se adaptar a praticamente qualquer processo de equipe. O grande número de recursos nos permite gerenciar tudo, desde tarefas diárias até planos de longo prazo, em um só lugar. É ótimo ter todo o nosso trabalho centralizado, e os painéis personalizáveis tornam os relatórios claros e adaptados às nossas necessidades...

Treinar equipes de vendas não deve ser um ciclo interminável de feedback vago e instintos. O Gong transforma esse caos em clareza com insights baseados em IA que identificam o que funciona.

Você não precisa mais depender de anotações dispersas e opiniões tendenciosas; o software de colaboração de vendas oferece uma visão completa e baseada em dados do desempenho dos seus representantes.

Ele rastreia todas as conversas, destaca comportamentos importantes e compara o desempenho com os melhores vendedores. Isso ajuda os treinadores e gerentes de vendas a identificar lacunas de habilidades, fornecer feedback direcionado e escalar as melhores práticas em toda a equipe.

O Salesloft é uma plataforma líder de engajamento de vendas projetada para ajudar as equipes de receita a se conectarem efetivamente com clientes potenciais, gerenciar pipelines e fechar negócios. Ele captura as principais interações dos compradores, identifica padrões e oferece recomendações práticas sobre o que está funcionando e o que precisa ser corrigido.

Isso facilita o dia a dia do gerente de vendas, transformando os representantes em profissionais de alto desempenho com coaching personalizado, benchmarks de desempenho, feedback em tempo real, insights sobre negócios e manuais estratégicos.

Obtenha orientação sobre negócios com inteligência artificial com o Deals para acompanhar e fechar vendas mais rapidamente

Automatize os fluxos de trabalho de coaching com o Rhythm AI, priorizando as ações mais impactantes dos representantes

Capture e analise interações com compradores em tempo real com o Conversations AI para descobrir comportamentos que levam à conclusão de negócios

Integrações nativas limitadas com CRM além do Salesforce

Veja o que este avaliador da Capterra tem a dizer:

O Salesloft tem um ótimo custo-benefício, é fácil de usar, e meu vendedor e sua equipe de integração fizeram um ótimo trabalho configurando tudo... Gostaria que tivesse mais integrações nativas com CRMs. O Salesforce é sua principal integração.

A Avoama é uma plataforma de assistente de reuniões e inteligência de conversação com IA projetada para melhorar a produtividade e a colaboração nas vendas. Ela transcreve reuniões em tempo real, captura momentos importantes e ajuda os gerentes a treinar os representantes com precisão.

A plataforma também identifica padrões de conversação, sinaliza riscos nas negociações e mantém os representantes de vendas no caminho certo com manuais de estratégias vencedoras. Os gerentes de vendas ganham visibilidade, os representantes recebem feedback prático e as empresas adotam uma abordagem baseada em dados para melhorar o desempenho.

Crie listas de reprodução de coaching com as melhores conversas dos representantes com melhor desempenho

Assistente de reuniões com IA: US$ 29/mês por usuário

O Chorus.ai da ZoomInfo transforma chamadas de vendas em insights poderosos. Ele grava e analisa automaticamente todas as chamadas, e-mails e reuniões, fornecendo às equipes de vendas os dados necessários para fechar mais negócios. Capturando o tom, o sentimento e o envolvimento, a ferramenta ajuda os gerentes a ver exatamente o que está funcionando e onde melhorar.

A inteligência de negócios e os insights de mercado ajudam os gerentes a identificar comportamentos vencedores, treinar representantes de forma eficaz e refinar estratégias de vendas. Melhor ainda? Os representantes veem exemplos reais de chamadas bem-sucedidas, tratamento de objeções e menções à concorrência.

Automatize as atualizações do CRM com a Connected Intelligence, reduzindo a entrada manual de dados

Um revisor do G2 resumiu assim:

Uso o Chorus há quatro anos e sempre gostei da forma como ele se conecta e grava automaticamente minhas chamadas, mesmo em outras plataformas de reunião que preciso usar devido às necessidades dos clientes... O e-mail com IA poderia ser melhor — às vezes, ele repete itens até três vezes em diferentes áreas, como resumo da reunião, itens de ação e recapitulações, então preciso ler tudo com atenção para garantir que tudo esteja coerente e faça sentido.

O Mindtickle é uma plataforma líder em preparação e capacitação de vendas que aprimora o desempenho da equipe de vendas, equipando-a com as habilidades, conhecimentos e comportamentos necessários para se destacar em suas funções. Ele oferece um conjunto abrangente de ferramentas, incluindo módulos de treinamento, programas de coaching e análises, todos voltados para impulsionar a produtividade da receita.

A plataforma vai além de ser uma plataforma de integração de vendas, oferecendo aprendizagem interativa, coaching baseado em funções e prática hands-on com IA.

Acompanhe o impacto do coaching e avalie as competências dos representantes com o índice de prontidão

🔍 Você sabia? O tamanho do mercado global de software de coaching de vendas deve atingir US$ 6,11 bilhões em 2030. Isso significa que ele crescerá a uma taxa composta anual de 15,1% entre 2025 e 2030. O crescimento do setor pode ser atribuído à mudança no foco do treinamento para reduzir o tempo gasto em tarefas repetitivas.