10 melhores softwares de gerenciamento de alimentos que vale a pena experimentar em 2025

A administração de uma empresa do setor de alimentos exige a organização de inúmeras partes móveis. Há uma pressão constante para processar pedidos, minimizar os custos e o desperdício de alimentos, controlar o estoque, planejar refeições e prever as necessidades de suprimentos, garantindo o mais alto nível de atendimento ao cliente.

Nesses cenários, as planilhas não funcionam mais. Elas não têm automação, exigem entradas e atualizações manuais e são mais propensas a erros humanos. É nesse ponto que você precisa de um software de gerenciamento de alimentos.

Mas não é fácil encontrar a ferramenta certa de gerenciamento de alimentos. Enquanto algumas são melhores para operações de segurança alimentar, outras priorizam o gerenciamento de estoque, enquanto outras se concentram no gerenciamento de cardápios e receitas.

Para facilitar as coisas, compilamos uma lista dos dez melhores softwares de gerenciamento de alimentos de 2025. Continue lendo para descobrir qual deles se encaixa em suas necessidades!

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de alimentos?

Embora a abordagem de "tamanho único" não funcione quando se trata de escolher a ferramenta certa de gerenciamento de alimentos, aqui estão alguns recursos que você deve procurar:

Gerenciamento de inventário : Escolha um software de gerenciamento de alimentos que lhe permita criar um sistema de inventário para organizar e acompanhar pedidos, monitorar ingredientes e suas datas de validade, definir níveis de reabastecimento, etc.

Conformidade com a segurança de alimentos : Obtenha ferramentas que tenham recursos de conformidade com HACCP com alertas automatizados que são acionados em casos de não conformidade ou quando as datas de validade estão próximas

Relatórios e análises em tempo real : Escolha plataformas de gerenciamento de alimentos que lhe permitam criar painéis personalizáveis e gerar relatórios detalhados sobre custos de alimentos, vendas, níveis de estoque etc.

Recursos de integração : Certifique-se de que a ferramenta escolhida se integre perfeitamente aos sistemas de PDV e de contabilidade para criar um sistema unificado e simplificar o gerenciamento financeiro

Acesso móvel: Escolha ferramentas que lhe permitam rastrear o estoque, aprovar processos e gerenciar pedidos em qualquer lugar usando um aplicativo móvel

Dica profissional: Planeje a escalabilidade. Opte por um software que possa lidar com 3x o volume de suas operações atuais. Isso garantirá que o software possa acomodar suas necessidades de crescimento futuro

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de alimentos

1. ClickUp (melhor para simplificar o gerenciamento de alimentos)

Gerencie pedidos de alimentos, estoque e faturamento com o ClickUp

Gerenciar uma empresa de alimentos é como fazer malabarismos com pratos em chamas - controlar o estoque, gerenciar os horários da equipe, coordenar as entregas, comunicar-se com os fornecedores, garantir um excelente atendimento ao cliente e assim por diante. É fácil ficar sobrecarregado.

Mas isso é apenas quando você não tem uma ferramenta poderosa como o ClickUp.

O ClickUp é o aplicativo tudo para trabalho que pode simplificar o gerenciamento de alimentos. A plataforma versátil combina recursos de CRM com gerenciamento intuitivo de fluxo de trabalho, tornando-a uma opção de destaque para fabricantes de alimentos e gerentes de restaurantes.

O CRM do ClickUp para fabricantes de alimentos permite otimizar as comunicações com os clientes e gerenciar os relacionamentos com os clientes em um único lugar, sem esforço.

Usando o CRM no ClickUp, você pode automatizar entregas, gerenciar pipelines, rastrear pedidos, prever vendas e automatizar fluxos de trabalho como aprovações de cardápio, processamento de pedidos, faturamento e outras tarefas de gerenciamento de estoque.

Com mais de 10 visualizações personalizáveis do ClickUp, você pode acompanhar tudo, desde o estoque de ingredientes até os pedidos dos clientes, usando quadros Kanban, listas, tabelas e visualizações de calendário. Você também pode usar a visualização de mapa para gerenciar vários locais de estoque e zonas de entrega.

Gerencie pipelines, envolvimento do cliente e pedidos com as visualizações flexíveis do ClickUp

O ClickUp Brain ajuda você a automatizar tarefas repetitivas, como verificações de segurança alimentar, agendamento de pessoal etc. Você pode usá-lo para analisar dados de clientes e obter insights de IA para tomar decisões informadas. Você também pode usar a IA para resumir receitas e planos de refeições e obter atualizações de inventário em tempo real.

Crie cardápios semanais para seu restaurante com o ClickUp Brain

E não é só isso: o ClickUp também oferece milhares de modelos personalizáveis para simplificar o gerenciamento de alimentos. Por exemplo, o Modelo de Planejamento de Refeições do ClickUp ajuda a simplificar a preparação das refeições.

Obter modelo gratuito Planeje refeições rapidamente e organize receitas com o modelo de planejamento de refeições ClickUp

Usando este modelo, você pode:

Planeje refeições com listas de arrastar e soltar

Controle ingredientes e listas de compras

Organize receitas usando pastas para facilitar o acesso

Da mesma forma, o ClickUp tem vários modelos de inventário, como o ClickUp Restaurant Inventory Template, para ajudá-lo a controlar o inventário em tempo real e organizar pedidos e entregas.

Melhores recursos do ClickUp

Colaboração em tempo real : Colabore em receitas, planejamento de cardápio e inventário e documente as diretrizes de segurança alimentar usando o : Colabore em receitas, planejamento de cardápio e inventário e documente as diretrizes de segurança alimentar usando o ClickUp Docs

Automação do fluxo de trabalho : Automatize tarefas como pedidos de compra, entrada de pedidos de rotina, acompanhamentos, auditorias de conformidade de segurança alimentar e lembretes de turnos, aprovações de cardápio etc. usando o : Automatize tarefas como pedidos de compra, entrada de pedidos de rotina, acompanhamentos, auditorias de conformidade de segurança alimentar e lembretes de turnos, aprovações de cardápio etc. usando o ClickUp Automations

Gerenciamento de estoque : Registre todos os detalhes granulares, desde registros de estoque, informações de fornecedores até ingredientes, rastreie unidades de estoque, marque entregas urgentes, etc., usando o ClickUp Tasks. usando o : Registre todos os detalhes granulares, desde registros de estoque, informações de fornecedores até ingredientes, rastreie unidades de estoque, marque entregas urgentes, etc., usando o ClickUp Tasks. usando o ClickUp Tasks

Informações centralizadas : Obtenha insights sobre o feedback dos clientes, níveis de estoque, desperdício de alimentos, desempenho dos funcionários, dados de vendas, atendimento de pedidos, etc. com o : Obtenha insights sobre o feedback dos clientes, níveis de estoque, desperdício de alimentos, desempenho dos funcionários, dados de vendas, atendimento de pedidos, etc. com o ClickUp Dashboards

Integrações: Integre mais de 1.000 ferramentas, inclusive PDV, para aprimorar o gerenciamento de estoque, agilizar a comunicação entre os sistemas e melhorar a experiência do cliente

Limitações do ClickUp

O número de recursos do ClickUp pode sobrecarregar os usuários inicialmente

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Empresarial : uS$ 12/mês por usuário

Enterprise : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 7/mês por membro

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 4.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Há muitas maneiras de usar esse aplicativo. Ele é incrivelmente personalizável quando você se acostuma com o que está disponível. No entanto, a menor unidade de conteúdo de planejamento é chamada de "tarefa", embora possa ser usada de várias maneiras, não apenas como uma tarefa (o que é ótimo). Isso poderia ser renomeado para algo como item.

Há muitas maneiras de usar esse aplicativo. Ele é incrivelmente personalizável quando você se acostuma com o que está disponível. No entanto, a menor unidade de conteúdo de planejamento é chamada de "tarefa", embora possa ser usada de várias maneiras, não apenas como uma tarefa (o que é ótimo). Isso poderia ser renomeado para algo como item.

bônus: Saiba como automatizar seus fluxos de trabalho de gerenciamento de alimentos e fazer mais!

2. SmartSuite (melhor para gerenciar fluxos de trabalho de cozinha e registros de inventário em um só lugar)

via SmartSuite

O SmartSuite é uma plataforma de gerenciamento de trabalho para organizar as operações da empresa de alimentos. A interface intuitiva e sem código da ferramenta permite que você crie soluções personalizadas para planejamento de cardápio, controle de estoque e gerenciamento de receitas.

Você pode usar sua automação integrada para otimizar os processos de pedidos e os fluxos de trabalho da cozinha. Além disso, você pode usar o recurso de vinculação da plataforma para conectar itens alimentares ao seu valor nutricional, garantindo a conformidade com os padrões de segurança alimentar.

Melhores recursos do SmartSuite

Vincule registros para conectar os itens do cardápio com custos, estoque etc. para que você possa ter todas as informações em um só lugar

Crie formulários de pedidos com detalhes de receitas, contagens de estoque, informações sobre fornecedores etc.

Crie automações de fluxo de trabalho para calcular automaticamente os custos dos alimentos e acionar alertas de reabastecimento com base nos limites de estoque

Limitações do SmartSuite

Tem uma curva de aprendizado acentuada. Requer algum conhecimento de bancos de dados

Às vezes é difícil encontrar itens específicos, pois não há um sistema de pastas para manter tudo organizado

A importação de grandes bancos de dados pode ser um desafio

Preços do SmartSuite

Gratuito

Equipe : uS$ 12 por usuário/mês

Profissional : uS$ 28 por usuário/mês

Enterprise: uS$ 41 por usuário/mês

Avaliações e resenhas do SmartSuite

G2 : 4. 8/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 5/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o SmartSuite?

A interface intuitiva do SmartSuite garante que nossa equipe possa navegar e utilizar seus recursos com o mínimo de treinamento. Embora o SmartSuite ofereça uma boa variedade de ferramentas de automação, descobrimos que alguns recursos essenciais de automação ainda não estão disponíveis. Aprimoramentos como automação de fluxo de trabalho mais personalizável e integração com outras plataformas de automação seriam benéficos. Esses acréscimos reduziriam a necessidade de intervenções manuais e aumentariam a eficiência em nossas operações.

A interface intuitiva do SmartSuite garante que nossa equipe possa navegar e utilizar seus recursos com o mínimo de treinamento. Embora o SmartSuite ofereça uma boa variedade de ferramentas de automação, descobrimos que alguns recursos essenciais de automação ainda não estão disponíveis. Aprimoramentos como automação de fluxo de trabalho mais personalizável e integração com outras plataformas de automação seriam benéficos. Esses acréscimos reduziriam a necessidade de intervenções manuais e aumentariam a eficiência em nossas operações.

3. MarginEdge (melhor para processamento de faturas, cálculo de custos de alimentos e análise de cardápio)

via MarginEdge

O MarginEdge pode ser uma ferramenta útil se você quiser simplificar as operações de back-office. Ele digitaliza e processa faturas por meio de simples escaneamentos móveis, eliminando a entrada manual de dados. O MarginEdge também se integra com soluções de contabilidade e PDV, criando um sistema de faturamento perfeito.

O que os usuários adoram no MarginEdge é o cálculo de custos de receitas em tempo real. Esse recurso permite que você visualize seus custos de alimentos em tempo real para que possa tomar decisões informadas sobre preços e cardápio. Além disso, ele ajuda na contagem de estoque e no rastreamento do uso de alimentos, desperdício, etc., por meio de relatórios. por meio de relatórios.

Melhores recursos do MarginEdge

Capture dados de faturas, inclusive notas escritas à mão, digitalmente por meio de aplicativo móvel, e-mail, upload de plataforma etc.

Prepare e gerencie receitas de forma centralizada para treinar facilmente novos funcionários

Compare o desempenho do cardápio em categorias específicas e identifique itens lucrativos com base nas vendas

Pague os fornecedores usando vários métodos - cheque, cartões de crédito ou pagamentos programados com o Autopay

Limitações do MarginEdge

O aplicativo móvel carece de muitos recursos, especificamente na edição de faturas e aprovações pendentes

O sistema tem bugs que resultam em falhas frequentes, como faturas que não passam ou telas congeladas

Às vezes, podem ocorrer entradas imprecisas de pedidos, como erros de ortografia, entradas duplicadas, nomes diferentes para o mesmo item etc

Preços do MarginEdge

MarginEdge : uS$ 330 por local/mês

MarginEdge + Freepour: uS$ 480 por local/mês

Avaliações e resenhas do MarginEdge

G2 : 4. 4/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o MarginEdge?

É uma ferramenta poderosa para nos ajudar em nosso negócio de restaurantes. Podemos usar o MarginEdge para definir os preços dos itens do cardápio, bem como para alertas de preços, análise de cardápio, inventário, pagamento de contas e inventário, entre outras coisas. No entanto, há alguns erros no sistema, principalmente no criador de receitas.

É uma ferramenta poderosa para nos ajudar em nosso negócio de restaurantes. Podemos usar o MarginEdge para definir os preços dos itens do cardápio, bem como para alertas de preços, análise de cardápio, inventário, pagamento de contas e inventário, entre outras coisas. No entanto, há alguns erros no sistema, principalmente no criador de receitas.

4. Agilysys Foodservice Management (melhor para simplificar as operações e aprimorar a experiência do hóspede)

via Agilysys

O Agilysys é uma solução abrangente para o setor de hospitalidade que atende a hotéis, cassinos, resorts, linhas de cruzeiro e até mesmo serviços de alimentação universitários e de saúde. A plataforma simplifica as operações de F&B (Alimentos e Bebidas) e de inventário e fornece um sistema unificado para gerenciar todos os aspectos da hospitalidade, desde o gerenciamento da propriedade até o PDV.

Em suma, a Agilysys ajuda você a gerenciar perfis de hóspedes, processamento de pagamentos e inventário de alimentos, além de garantir um serviço melhor com uma ampla gama de ferramentas de gerenciamento de serviços de alimentação.

Melhores recursos do Agilysys Foodservice Management

Aprimore o processo de reserva e movimente os hóspedes sem problemas com um sistema de reserva simples

Gerencie tudo, desde a requisição até a fatura, as finanças da empresa e as tecnologias de PDV

Simplifique a análise de restaurantes, hotéis e estoques para obter insights essenciais sobre as preferências dos hóspedes e o desempenho dos negócios

Limitações do Agilysys Foodservice Management

Funciona melhor com o Agilysys POS. A integração de outros sistemas de PDV pode resultar em funcionalidade limitada

Preços do Agilysys Foodservice Management

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Agilysys Foodservice Management

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Agilysys Foodservice Management?

Fácil de instalar e com interface de usuário simples. O treinamento de novas contratações é simples e o tempo de rotatividade é reduzido. Entretanto, alguns dos menus da interface poderiam ter uma aparência atualizada e melhorias visuais.

Fácil de instalar e com interface de usuário simples. O treinamento de novas contratações é simples e o tempo de rotatividade é reduzido. Entretanto, alguns dos menus da interface poderiam ter uma aparência atualizada e melhorias visuais.

5. FoodPro® (melhor para operações de empresas de alimentos de pequeno porte)

via FoodPro ®

O FoodPro®, da Aurora Information Systems, destina-se a pequenos fabricantes de alimentos e gerentes de restaurantes que buscam um sistema de produção, planejamento e controle de alimentos. É uma plataforma multiusuário integrada que permite prever e controlar o estoque, monitorar a produção de alimentos, criar planos de refeições e realizar análises financeiras para obter insights sobre as margens de lucro e garantir o controle do orçamento.

Melhores recursos do FoodPro

Projete cardápios de ciclo, cardápios ACI e cardápios padrão para locais de serviço individuais, considerando a redução do desperdício e do custo dos alimentos

Preveja o número exato de clientes com base no banco de dados histórico para criar planos de refeições eficazes

Crie relatórios financeiros, desde demonstrativos básicos de lucros e perdas até compras, resumos de custos de localização, custos de preparação de refeições, etc.

Limitações do FoodPro

Personalização limitada. Pode não ser a melhor opção se você for uma empresa de alimentos com necessidades avançadas de personalização

Interface de usuário menos intuitiva em comparação com ferramentas semelhantes

Preços do FoodPro

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do FoodPro

G2 : Não há comentários disponíveis

Capterra: Não há comentários disponíveis

6. Crunchtime (melhor para gerenciar operações de restaurantes)

via Crunchtime

Se você está sentindo o calor do aumento dos custos dos alimentos, da evolução dos padrões de segurança alimentar e dos desafios trabalhistas no setor de alimentos, o Crunchtime pode ajudá-lo a melhorar os processos e garantir a conformidade.

Conhecido por lidar com inventário e operações de trabalho, o Crunchtime oferece um painel central para visualizar locais, rastrear pedidos de inventário e gerenciar receitas e menus. Ele também possui ferramentas personalizadas de relatório e programação e recursos de solução de problemas, o que o torna uma plataforma amigável para iniciantes.

O principal destaque da ferramenta é que ela possui recursos de "detalhamento" que permitem navegar da visão geral dos dados de alto nível do restaurante para pontos de dados granulares.

Melhores recursos do Crunchtime

Automatize as programações diárias e semanais da equipe e envie lembretes com alertas automáticos

Obtenha sugestões precisas de IA sobre quantidades de preparação de alimentos, pedidos de suprimentos e vendas com base em dados históricos de consumo, níveis de PAR da loja, estoque disponível etc.

Rastreie temperaturas entre -40°C e 85°C para garantir a conformidade com os padrões de segurança alimentar

Obtenha dados em tempo real sobre custos de alimentos, tendências de mão de obra e programas de treinamento com ferramentas de análise

Limitações do Crunchtime

É difícil organizar guias de pedidos sem usar modelos, e não há espaço para adicionar uma quantidade igual

Não é possível usar modelos ao acessar o software em dispositivos móveis, como tablets

A ferramenta não tem flexibilidade de configuração do usuário. Tem filtros limitados e nenhuma maneira de mover determinados widgets para aumentar a eficiência do usuário

Preços do Crunchtime

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Crunchtime

G2 : 4. 3/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Crunchtime?

Se você for uma empresa tradicional de restaurantes, o CrunchTime atenderá às suas necessidades e é bastante fácil de usar nas operações. No entanto, as mudanças são lentas e o produto ficou estagnado nos últimos anos. O módulo de comissário não foi alterado e não foi bem projetado.

Se você for uma empresa tradicional de restaurantes, o CrunchTime atenderá às suas necessidades e é bastante fácil de usar nas operações. No entanto, as mudanças são lentas e o produto ficou estagnado nos últimos anos. O módulo de comissário não foi alterado e não foi bem projetado.

Você sabia? Em 2023, mais de 80% dos hotéis relataram falta de pessoal. Isso exige a implementação de tecnologia para automatizar trabalhos de rotina, programar funcionários com base em previsões precisas e melhorar a eficiência operacional.

7. Restaurant365 (Melhor para gerenciamento de contabilidade e folha de pagamento)

via Restaurant365

O Restaurant365 é uma plataforma de gerenciamento de restaurantes que pode mudar a forma como você lida com as operações de sua empresa de alimentos. A plataforma se destaca por seus recursos de relatórios financeiros, folha de pagamento e contabilidade, gerenciamento de estoque e força de trabalho e integração de PDV.

Embora a ferramenta não seja amigável para iniciantes, talvez você goste dela por sua acessibilidade baseada em navegador e ferramentas de contabilidade automatizadas que podem ajudar a reduzir os custos de alimentos por meio de rastreamento preciso e maximizar a lucratividade.

Melhores recursos do Restaurant365

Configure parâmetros justos de distribuição de gorjetas e automatize os processos de gerenciamento de gorjetas para economizar seu valioso tempo

Use relatórios de mão de obra e vendas para prever as vendas e programar a equipe em vários locais

Crie catálogos centrais e guias de pedidos para garantir práticas consistentes de preparação de alimentos e uso de ingredientes em todos os locais

Limitações do Restaurant365

De acordo com alguns usuários, o sistema de gerenciamento de inventário é complexo, especialmente as funções de gerenciamento de receitas, que poderiam ser mais fáceis de usar

A ferramenta tem uma curva de aprendizado acentuada devido às suas muitas funções e à interface complexa

A conciliação de contas bancárias pode ser complicada, e a correção de erros de períodos anteriores pode ser demorada

Preços do Restaurant365

Essenciais : uS$ 499/mês por local, cobrado trimestralmente

Profissional : uS$ 749/mês por local, cobrado trimestralmente

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Restaurant365

G2 : 4. 5/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: 4. 1/5 (mais de 60 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Restaurant365?

Gosto de ter todas as minhas necessidades em um só lugar. A quantidade de informações que podem ser obtidas com um clique permite que eu monitore e supervisione mais de uma coisa ao mesmo tempo. Fácil de usar para todos os níveis de conhecimento de informática. Tenho negócios mais estáveis financeiramente usando essa ferramenta. Usamos o 365 o dia todo em nossos negócios, o suporte ao cliente é rápido e eficaz, com acompanhamento sólido. No entanto, a interface estética antiga. Parece um programa do Windows 95 em vez de uma visualização mais limpa e clara.

Gosto de ter todas as minhas necessidades em um só lugar. A quantidade de informações que podem ser obtidas com um clique permite que eu monitore e supervisione mais de uma coisa ao mesmo tempo. Fácil de usar para todos os níveis de conhecimento de informática. Com essa ferramenta, administro negócios mais estáveis financeiramente. Usamos o 365 o dia todo em nossos negócios, o suporte ao cliente é rápido e eficaz, com acompanhamento sólido. No entanto, a interface estética antiga. Parece um programa do Windows 95 em vez de uma visualização mais limpa e clara.

📮ClickUp Insight: 92% dos funcionários usam métodos inconsistentes para rastrear itens de ação, o que resulta em decisões perdidas e atrasos na execução. Seja enviando notas de acompanhamento ou usando planilhas, o processo geralmente é disperso e ineficiente. A solução de gerenciamento de tarefas do ClickUp garante a conversão perfeita de conversas em tarefas, para que sua equipe possa agir rapidamente e manter-se alinhada.

8. Toast (melhor para processamento de pagamentos)

via Toast

O Toast combina PDV, controle de estoque e gerenciamento de cozinha. É uma ferramenta fácil de usar com um sistema de gerenciamento de inventário com IA que permite digitalizar faturas e atualizar os níveis de estoque em tempo real.

Você pode usá-lo para coordenar as operações da cozinha, lidar com as operações de front-of-house e back-office, acompanhar o desempenho do menu e até mesmo gerenciar a folha de pagamento com seu sistema de folha de pagamento integrado.

Melhores recursos do Toast

Crie regras personalizadas para gorjetas, automatize a distribuição e simplifique os relatórios de gorjetas

Reduza o tempo de espera e aumente a eficiência da equipe com os quiosques de restaurante Toast, onde os clientes podem personalizar seus pedidos

Encaminhe pedidos, visualize os próximos pedidos e gere relatórios de produtividade da cozinha com o Kitchen Display System

Personalize cardápios para cada local, gerencie relatórios de forma centralizada e controle as operações em um único painel

Limitações do Toast

Recursos limitados de relatórios

De acordo com alguns usuários, o atendimento ao cliente geralmente não responde

A taxa, incluindo a taxa de processamento de cartão de crédito, é muito alta

Preço do Toast

Gratuito

Ponto de venda : A partir de US$ 69/mês

Crie o seu próprio: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Toast

G2 : 4. 2/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4. 2/5 (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Toast?

Trabalhar com a Toast na configuração foi ótimo e fácil. À medida que crescemos, seu suporte tem sido sólido. Não é como outros PDVs que usamos no passado. No entanto, os relatórios precisam ser trabalhados... a maioria dos dados está lá, mas não é óbvio como obter o que você precisa, e eles têm que despejar os dados e enviá-los por e-mail. Além disso, os menus para servir os clientes podem ser um pouco complicados, às vezes com 2 a 3 níveis de profundidade para fazer uma cerveja marrom de 8 onças.

Trabalhar com a Toast na configuração foi ótimo e fácil. À medida que crescemos, seu suporte tem sido sólido. Não é como outros PDVs que usamos no passado. No entanto, os relatórios precisam ser trabalhados... a maioria dos dados está lá, mas não é óbvio como obter o que você precisa, e eles têm que despejar os dados e enviá-los por e-mail. Além disso, os menus para servir os clientes podem ser um pouco complicados, às vezes com 2 a 3 níveis de profundidade para fazer uma cerveja marrom de 8 onças.

Você sabia? Espera-se que o sistema de PDV para restaurantes cresça de 13. 35 (bilhões de dólares) em 2025 para 28,06 (bilhões de dólares) até 2034, exibindo um CAGR de 8,6%.

9. FoodStorm (melhor para fazer e gerenciar pedidos omnicanal)

via FoodStorm

Pense no FoodStorm como o controle de missão para operadores de serviços de alimentação. Não importa se você é um bufê, um merceeiro ou um gerente de restaurante que faz malabarismos com mais de 100 pedidos, a plataforma centraliza tudo, desde a produção e o gerenciamento de pedidos até o marketing e a comunicação com o cliente.

Com o FoodStorm, você pode inserir pedidos diretamente de chamadas telefônicas, e-mails ou quiosques de lojas, organizar toda a sua cozinha e verificar os próximos pedidos e eventos em uma visualização de calendário. A melhor parte? Você pode personalizar itens, preços e menus, adicionar botões e categorias às páginas de pedidos e até mesmo adicionar imagens aos menus usando o gerador de imagens de IA.

Melhores recursos do FoodStorm

Faça e gerencie pedidos por meio de vários canais, como quiosques na loja, balcões de atendimento, e-mails e telefones

Gerencie os pedidos de retirada, monitore os status de pagamento e lide com os itens vendidos por peso com o gerenciamento de volume de férias

Exiba os pedidos de clientes recebidos nas telas da cozinha com o Kitchen Display System

Limitações do FoodStorm

De acordo com alguns usuários, o FoodStorm carece de suporte e gerenciamento de contas

O aplicativo pode ser difícil de usar em dispositivos móveis. Ele abrange apenas as funcionalidades principais

Fazer pedidos de alimentos para um destinatário diferente da pessoa que fez o pedido é confuso

Preços do FoodStorm

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do FoodStorm

G2 : 4. 5/5 (30 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o FoodStorm?

O FoodStorm é fácil de usar e muito funcional. O suporte ao cliente tem sido inigualável e adoramos as opções de personalização para garantir que possamos obter facilmente as informações de que nossa equipe precisa. A inserção de itens de cardápio e pacotes também é muito simples. No entanto, alguns dos relatórios não são tão personalizáveis quanto outros programas que usamos, mas o FoodStorm oferece relatórios personalizados mediante o pagamento de uma taxa, o que tem sido ótimo.

O FoodStorm é fácil de usar e muito funcional. O suporte ao cliente tem sido inigualável e adoramos as opções de personalização para garantir que possamos obter facilmente as informações de que nossa equipe precisa. A inserção de itens de cardápio e pacotes também é muito simples. No entanto, alguns dos relatórios não são tão personalizáveis quanto os de outros programas que já usamos, mas o FoodStorm oferece relatórios personalizados mediante o pagamento de uma taxa, o que tem sido ótimo.

10. Computrition (melhor para gerenciamento de serviços de alimentação em hospitais)

via Computrition

O pacote de hospitalidade totalmente integrado da Computrition ajuda as organizações a gerenciar seus serviços de nutrição e alimentação, especialmente hospitais. Com a ferramenta, você pode gerenciar tudo o que estiver relacionado ao serviço de alimentação - desde receitas e cardápios até orçamento, estoque, fornecedores e distribuição de refeições.

O recurso de destaque da plataforma é sua capacidade de vincular receitas a alergênicos e restrições alimentares. Ela corrige e ajusta automaticamente os cardápios, garantindo a segurança dos alimentos e a qualidade do atendimento ao paciente.

Melhores recursos da Computrition

Gere tíquetes de refeição personalizados com base nas seleções e preferências dos pacientes

Automatize o gerenciamento da alimentação, as substituições e correções de cardápio e acompanhe o histórico da dieta dos pacientes

Preveja as necessidades de suprimento para reduzir o desperdício de alimentos com o CI Smart Forecasting

Limitações da computação

O espaço para anotações especiais ou personalizadas nos tíquetes do cardápio de alimentos é limitado

Tem uma curva de aprendizado acentuada, com alguns recursos que exigem muitos cliques

Preços da computação

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Computrition

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

Faça a escolha certa para transformar as operações de sua empresa de alimentos

O software de gerenciamento de alimentos é de fato essencial para simplificar as operações, reduzir erros e aumentar a eficiência. Porém, é fundamental ter o software certo instalado.

Por exemplo, se você for uma grande empresa com necessidades avançadas de personalização, escolher um software como o FoodPro® ou o Crunchtime não será suficiente, pois essas ferramentas têm funcionalidades limitadas. Por outro lado, uma solução robusta como o ClickUp pode ser seu santo graal.

O ClickUp oferece uma ampla variedade de recursos que o ajudam em tudo o que diz respeito ao gerenciamento de alimentos - desde o controle de estoque e ingredientes até o planejamento de receitas e cardápios, análise de preços, conformidade com os padrões de segurança alimentar, previsão de vendas e muito mais.

Portanto, avalie suas necessidades comerciais e descubra qual ferramenta atende a todos os requisitos. Se for o ClickUp, explore a plataforma hoje mesmo. Registre-se gratuitamente!