Pumble vs. Slack Slack: Qual ferramenta de colaboração é melhor?

Você conhece a luta - notificações intermináveis, mensagens dispersas e aquele colega de equipe que ainda não consegue encontrar a atualização mais recente.

Com o trabalho remoto e híbrido se tornando a norma, escolher a ferramenta de colaboração certa não é apenas algo agradável de se ter; é essencial para manter as equipes remotas produtivas e engajadas.

Há muito tempo, o Slack tem sido o nome de referência em plataformas de comunicação de equipe, mas os novos participantes, como o Pumble, estão agitando as coisas.

Então, como você decide qual plataforma mantém as conversas contínuas sem aumentar o caos? Nesta publicação, analisaremos Pumble x Slack - comparando recursos, preços e usabilidade - para ajudá-lo a encontrar a melhor opção para sua equipe.

Alerta de spoiler: Fique por perto, pois apresentaremos uma alternativa que é melhor do que o Pumble e o Slack.

resumo de 60 segundos Pumble vs. Slack - veja o que os diferencia! Automação: O Pumble oferece automação básica de mensagens, enquanto o Slack fornece um Criador de fluxo de trabalho para automação mais avançada de tarefas, lembretes e aprovações

Retenção de mensagens: O Pumble retém um histórico ilimitado de mensagens gratuitamente, enquanto o Slack limita os usuários gratuitos a 90 dias de histórico de mensagens

Compartilhamento de arquivos: Ambas as plataformas permitem o compartilhamento de arquivos nos bate-papos; no entanto, o Pumble oferece um histórico ilimitado, enquanto o histórico de arquivos do Slack está vinculado às limitações do histórico de mensagens

Integrações: O Pumble oferece integrações básicas com armazenamento em nuvem e ferramentas de gerenciamento de tarefas, mas o Slack possui mais de 2.400 integrações, incluindo serviços populares como Google Drive, Asana e Jira.

Preço: O Pumble está posicionado como uma opção acessível com recursos essenciais, enquanto o Slack oferece recursos premium a um custo mais alto

Se você deseja obter os benefícios de ambas as ferramentas pelo preço de uma, experimente o ClickUp, o aplicativo completo para trabalho com bate-papo integrado

O que é o Pumble?

via Pumble

O Pumble é uma plataforma de comunicação e colaboração em tempo real que simplifica o trabalho em equipe e aumenta a produtividade. Pense nele como um hub central para todas as necessidades de comunicação da sua equipe. Quer você esteja gerenciando funcionários remotos ou coordenando projetos, o Pumble mantém a comunicação organizada e acessível.

Recursos do Pumble

O Pumble oferece mensagens instantâneas, compartilhamento de arquivos e chamadas de vídeo/áudio em grupo, tudo em uma interface fácil de usar. Aqui está uma visão mais detalhada de alguns de seus principais recursos:

Recurso nº 1: Compartilhamento de arquivos e colaboração

Com o Pumble, você pode compartilhar arquivos de qualquer tamanho e tipo - sejam documentos, imagens ou vídeos - diretamente em suas conversas. Isso facilita a colaboração em projetos e garante que todos estejam na mesma página.

Precisa envolver prestadores de serviços ou fornecedores terceirizados? O Pumble permite que você conceda acesso a convidados com controle total sobre quais canais ou informações eles podem ver.

Além disso, você pode personalizar suas notificações escolhendo de quais canais ou indivíduos deseja receber notícias, ajudando a reduzir as distrações e a manter o foco no que é mais importante.

Recurso nº 2: comunicação multicanal

Conecte-se cara a cara com sua equipe por meio de chamadas de áudio e vídeo de alta qualidade, com recursos como fundos virtuais, compartilhamento de tela e cancelamento de ruído para uma experiência perfeita.

Se você precisa de um bate-papo individual rápido ou de um espaço dedicado para discussões em equipe, o Pumble permite que você mantenha contato por meio de mensagens diretas de texto ou voz e canais organizados para projetos, equipes ou tópicos específicos.

Recurso nº 3: Fácil acessibilidade

Trabalhe perfeitamente em aplicativos para desktop, Web e dispositivos móveis, mantendo sua equipe conectada, não importa onde esteja. Mantenha-se atualizado com conversas em tempo real de qualquer dispositivo, seja no escritório, trabalhando remotamente ou em trânsito.

Além disso, o Pumble se integra facilmente a ferramentas populares, ajudando você a simplificar seu fluxo de trabalho e aumentar a produtividade.

Preços do Pumble

- Gratuito

- Pro: US$ 2,99/mês por usuário

- Empresarial: US$ 4,99/mês por usuário

- Empresa: US$ 7,99/mês por usuário

fato divertido: Jeff Bezos introduziu a " Regra das duas pizzas" da Amazon, que sugere que se duas pizzas não forem suficientes para alimentar uma equipe, a equipe é muito grande. Esse princípio incentiva unidades de colaboração menores e mais focadas - aumentando a eficiência, melhorando o foco e permitindo uma tomada de decisão mais rápida.

📮ClickUp Insight: Os profissionais do conhecimento enviam uma média de 25 mensagens por dia, buscando informações e contexto. Isso indica uma boa quantidade de tempo desperdiçado na rolagem, pesquisa e decifração de conversas fragmentadas em e-mails e chats. se você tivesse uma plataforma inteligente que conectasse tarefas, projetos, bate-papo e e-mails (além de IA!) em um só lugar. Mas você tem:

O que é o Slack?

via Slack

O Slack é uma ferramenta de comunicação e colaboração em tempo real que substitui os e-mails tradicionais por mensagens em tempo real. Sua interface intuitiva e fácil de usar e suas poderosas integrações ajudam as equipes a se manterem conectadas por meio de canais, mensagens diretas e compartilhamento de arquivos.

Recursos do Slack

De recursos avançados de pesquisa a integrações perfeitas de aplicativos, o Slack oferece um hub centralizado para a comunicação no local de trabalho. Aqui estão alguns de seus recursos de destaque:

Recurso nº 1: Slack Huddles

Inicie conversas rápidas e informais de áudio em um canal usando o Huddles. Ideais para discussões espontâneas e check-ins rápidos, os Huddles permitem que você ignore as configurações de reuniões formais. Eles oferecem uma maneira leve e conveniente de se conectar com os membros da equipe em tempo real.

Recurso nº 2: extenso ecossistema de aplicativos

Aproveite as integrações do Slack para se conectar perfeitamente com ferramentas de produtividade como Asana, Google Workspace e Microsoft 365. Colabore de forma segura com parceiros externos, fornecedores e clientes usando o Slack Connect, que permite canais públicos compartilhados para facilitar a comunicação entre empresas.

Adapte o Slack às suas necessidades com bots e extensões que automatizam relatórios, dão suporte ao gerenciamento de projetos e fornecem análises em tempo real diretamente nas conversas.

Recurso nº 3: Automação avançada do fluxo de trabalho

Aproveite o criador de fluxo de trabalho integrado do Slack para automatizar tarefas de rotina, como mensagens de integração, solicitações de aprovação e atualizações de status, sem necessidade de codificação.

Crie fluxos de trabalho personalizados que se integrem a aplicativos externos, como Salesforce, Jira e Zapier, para simplificar os processos e reduzir o trabalho manual. Automatize lembretes, notificações e compartilhamento de dados entre as ferramentas, mantendo as equipes no caminho certo sem a necessidade de fazer check-ins constantes.

Preços do Slack

- Gratuito

- Pro: US$ 8,75/mês por usuário

- Business+: US$ 15/mês por usuário

- Enterprise Grid: Entre em contato para obter preços

➡️ Leia também: Hacks do Slack para melhorar a comunicação

Você sabia que, de acordo com um estudo da Wharton sobre colaboração organizacional, o tempo dos gerentes e funcionários em atividades colaborativas aumentou pelo menos 50% nas últimas duas décadas.

Pumble vs. Slack: Comparação de recursos

Agora que abordamos os pontos fortes do Pumble e do Slack, vamos ver como seus recursos se comparam.

A tabela abaixo destaca as principais diferenças, facilitando a comparação e a escolha da melhor opção para sua equipe.

Recurso Pumble Slack Bônus: ClickUp Automação do fluxo de trabalho Automação básica de mensagens Criador de fluxo de trabalho para automatizar tarefas, lembretes e aprovações Criador de automação When-Then fácil com tecnologia de IA Histórico de mensagens Histórico de mensagens ilimitado e gratuito Limitado a 90 dias no plano gratuito Bate-papo integrado com mensagens ilimitadas no plano fFree Compartilhamento de arquivos e colaboração Compartilhe arquivos em chats, histórico ilimitado Compartilhe arquivos, mas o histórico de mensagens é limitado, a menos que seja atualizado Compartilhe arquivos, clipes de vídeo, anotações de voz, vincule o bate-papo a tarefas e muito mais Comunicação multicanal Canais, mensagens diretas, chamadas de voz Canais, mensagens diretas, Huddles, chamadas de voz e vídeo Canais, chamadas, chamadas de vídeo, gravação de tela, anotações de voz, mensagens diretas Acessibilidade e plataformas Funciona no desktop, na Web e em dispositivos móveis Funciona no desktop, na Web e em dispositivos móveis Funciona em desktop e dispositivos móveis Integrações Integrações básicas com armazenamento em nuvem e ferramentas de gerenciamento de tarefas mais de 2.400 integrações, incluindo Google Drive, Asana e Jira mais de 1.000 integrações, incluindo Zapier, Slack (importação de mensagens) e muito mais Custo-benefício Preços acessíveis com recursos essenciais Recursos premium, mas a um custo mais alto O bate-papo está disponível no plano gratuito Colaboração de convidados e externa Acesso de convidados para fornecedores e prestadores de serviços Slack Connect para colaboração segura com parceiros externos Controle granular para acesso de convidados

Recurso nº 1: Histórico de mensagens ilimitado

O Pumble oferece histórico ilimitado de mensagens, mesmo em seu plano gratuito. Essa é uma vantagem significativa para equipes que dependem de conversas anteriores para contexto, integração ou gerenciamento de conhecimento.

O Slack limita o histórico de mensagens em seu plano gratuito, o que torna difícil acessar informações mais antigas sem fazer o upgrade para uma assinatura paga. Para equipes preocupadas com o orçamento que priorizam o acesso à comunicação em vez de todo o histórico de mensagens, o Pumble é a opção mais prática.

🏆 Vencedor: O Pumble é um claro vencedor nessa categoria, com acesso de longo prazo ao histórico de mensagens.

Recurso nº 2: Acessibilidade e plataformas

Com relação à acessibilidade e disponibilidade de plataforma, tanto o Pumble quanto o Slack oferecem experiências perfeitas em aplicativos para desktop, web e dispositivos móveis.

Isso garante que as equipes possam permanecer conectadas e produtivas, independentemente do local ou do dispositivo, o que faz com que haja um empate nessa categoria. Não importa se você prefere trabalhar no computador, no navegador ou no smartphone, ambas as plataformas têm o que você precisa.

🏆 Vencedor: É um empate! Ambas oferecem acessibilidade perfeita em vários dispositivos.

Recurso nº 3: Integrações e automação do fluxo de trabalho

O Slack oferece um amplo ecossistema de integrações com várias ferramentas de produtividade, ajudando as equipes a conectá-lo aos fluxos de trabalho existentes para automatizar tarefas e simplificar processos.

Embora o Pumble ofereça integrações básicas, ele não se compara à ampla variedade do Slack e aos recursos avançados de automação de fluxo de trabalho, como o Workflow Builder. Se a sua equipe depende muito de integrações e automação para aumentar a produtividade, o Slack é o concorrente mais forte.

🏆 Vencedor: O Slack, com um ecossistema de aplicativos maior, facilita a conexão com fluxos de trabalho existentes.

Recapitulando, o Pumble ganha em acessibilidade, histórico ilimitado de mensagens e recursos essenciais de colaboração, tornando-o ideal para equipes preocupadas com o orçamento que precisam de uma ferramenta simples, porém eficaz.

Por outro lado, o Slack ganha com seus recursos avançados, como automação, integrações e segurança, o que o torna mais adequado para grandes empresas com fluxos de trabalho complexos.

Pumble vs. Slack no Reddit

Vasculhamos o Reddit para ver o que os usuários estão dizendo sobre o Pumble vs. Slack.

Ao analisar as alternativas ao Slack no Reddit, alguns usuários destacam o Pumble como uma opção favorável para aqueles que não podem ou não querem pagar pelo Slack.

Eu nunca tinha ouvido falar do Pumble. Ele é incrível e o usaremos para clientes que não podem ou não querem pagar pelo Slack.

Eu nunca tinha ouvido falar do Pumble. Ele é incrível e o usaremos para clientes que não podem ou não querem pagar pelo Slack.

No entanto, outros apontam a gama mais ampla de integrações e a presença estabelecida do Slack:

Usamos o Slack para colaboração em grupos e entre nós e os clientes, para resolver problemas e realizar tarefas. Nosso slack é integrado ao Jira, aos produtos Atlassian e ao Salesforce. Compartilhar código e registros e vincular um thread ao Jira é muito bom. Há ganchos que exibem um aviso para minha equipe sempre que um cliente cria um novo tíquete no Salesforce. Funciona muito bem.

Usamos o Slack para colaboração em grupos e entre nós e os clientes, para resolver problemas e realizar tarefas. Nosso slack é integrado ao Jira, aos produtos Atlassian e ao Salesforce. Compartilhar código e registros e vincular um thread ao Jira é muito bom. Há ganchos que exibem um aviso para minha equipe sempre que um cliente cria um novo tíquete no Salesforce. Funciona muito bem.

As discussões no Reddit mostram que a melhor escolha entre o Pumble e o Slack depende muito das necessidades e prioridades individuais da equipe. Os preços, os conjuntos de recursos e as integrações existentes são fatores-chave no processo de tomada de decisão.

Conheça o ClickUp - a melhor alternativa ao Pumble e ao Slack

Se estiver procurando mais opções no espaço de colaboração de equipe e planejamento de comunicação, considere o ClickUp.

O everything app for work é uma alternativa atraente ao Pumble e ao Slack; explicaremos o motivo na seção a seguir.

ClickUp's One Up #1: Colaboração em tempo real com o ClickUp Chat

O ClickUp Chat tem todos os principais recursos que você espera do Chat e muito mais

O bate-papo está quebrado. Os aplicativos de bate-papo, isolados e desconectados de nossas outras ferramentas, não são mais eficazes. Entre no ClickUp Chat, que é mais do que uma ferramenta de mensagens. Ele é totalmente integrado a um espaço de trabalho que combina bate-papo, tarefas e documentação em uma única plataforma.

Mais do que apenas mensagens : Ao contrário do Slack e do Pumble, onde o bate-papo geralmente existe em um silo, o ClickUp Chat permite que as equipes se comuniquem diretamente em seus fluxos de trabalho, mantendo as discussões vinculadas a tarefas e projetos

Sem limites de mensagens - nunca : Ao contrário do histórico restritivo de 90 dias do Slack, o ClickUp oferece histórico de bate-papo gratuito e ilimitado e garante que todas as conversas permaneçam acessíveis

Marque tarefas e vincule documentos: Ao contrário do Slack e do Pumble, que exigem integrações externas, o ClickUp permite que os usuários convertam mensagens em tarefas acionáveis diretamente do bate-papo. Isso significa menos alternância de contexto e colaboração mais eficiente

Por que o ClickUp vence: O ClickUp, com seus recursos de mensagens tudo-em-um, elimina a lacuna entre a comunicação e a execução. A integração do bate-papo com o gerenciamento de projetos agiliza a comunicação e mantém tudo organizado, tornando-o mais eficiente do que os aplicativos de mensagens independentes.

Há boas notícias se sua equipe adora o Slack, mas precisa do poder de projeto do ClickUp para ter o melhor dos dois mundos. O ClickUp oferece uma integração com o Slack para conectar fluxos de trabalho, oferecendo outra opção para equipes que buscam funcionalidade combinada.

➡️ Leia também: Slack vs. ClickUp: Qual ferramenta de comunicação de equipe é a melhor?

Use os Comentários Atribuídos do ClickUp para criar itens de ação instantaneamente e atribuí-los a outras pessoas ou até a você mesmo

Os Comentários Atribuídos do ClickUp transformam discussões casuais em itens de ação claros e rastreáveis - algo que nem o Pumble nem o Slack conseguem fazer de forma tão perfeita.

Mantenha o feedback organizado : Embora o Pumble e o Slack permitam comentários, o ClickUp permitirá que você atribua comentários a indivíduos específicos, transformando o feedback em tarefas acionáveis

Nunca perca itens de ação : O ClickUp garante que nenhum comentário passe despercebido, notificando automaticamente os responsáveis. Chega de percorrer intermináveis tópicos de comentários tentando descobrir quem precisa fazer o quê

Acompanhamentos mais rápidos: Os usuários podem marcar comentários atribuídos como resolvidos depois de concluídos, simplificando os fluxos de trabalho sem ferramentas adicionais

Por que o ClickUp vence: Com atribuições de tarefas incorporadas nas conversas, o ClickUp garante a responsabilidade e a conclusão de tarefas colaborativas, ao contrário do Slack e do Pumble, onde é difícil rastrear mensagens e tarefas.

ClickUp One Up #3: Gravação instantânea de tela com o Clips

Cada clipe que você registra em um comentário, tarefa ou documento no ClickUp é automaticamente adicionado ao Clips Hub para facilitar a organização

O ClickUp Clips acrescenta uma nova dimensão à comunicação assíncrona com gravação de tela e mensagens de vídeo incorporadas.

Melhore suas estratégias de comunicação, facilitando o fornecimento de feedback visual, a explicação de ideias complexas ou simplesmente a conexão com sua equipe face a face sem agendar uma reunião formal.

Explicar visualmente : Imagine gravar um vídeo explicativo para seu produto. Uma captura de tela estática ou um compartilhamento de tela da sua longa página em um aplicativo de terceiros não terá o mesmo efeito. Em vez disso, um clipe com anotações pode explicar processos complexos e compartilhar conteúdos longos da Web sem problemas

Preencher lacunas de comunicação: O ClickUp Clips permite uma comunicação mais rica ao transmitir o tom e as dicas visuais, que podem ser perdidas em bate-papos baseados em texto ou em videoconferências básicas, levando a interações mais eficazes e empáticas

Melhore o compartilhamento de conhecimento: Os clipes permitem que os membros da equipe criem e compartilhem tutoriais em vídeo, orientações ou explicações, criando uma biblioteca de conhecimento facilmente acessível que supera as limitações de wikis estáticos ou documentos compartilhados

Por que o ClickUp vence: Seu recurso de comunicação por vídeo assíncrono elimina ferramentas adicionais de gravação de tela e reunião, tornando a colaboração remota e o compartilhamento de feedback mais eficientes.

ClickUp One Up #4: produtividade alimentada por IA com o ClickUp Brain

Faça um resumo das anotações da reunião e capture as principais conclusões em segundos com o ClickUp Brain!

Você não precisa mais pedir atualizações a uma pessoa - o ClickUp Brain fornece respostas instantâneas, precisas e contextuais sobre tarefas, documentos e pessoas de qualquer trabalho no ClickUp.

Resumos instantâneos gerados por IA : Enquanto o Slack e o Pumble exigem que os usuários percorram o histórico de mensagens manualmente, o ClickUp Brain pode resumir conversas inteiras, notas de reuniões e atualizações de projetos em poucos segundos

Automação inteligente para produtividade : Ao contrário do Criador de fluxo de trabalho do Slack (que se concentra em tarefas de mensagens), o ClickUp Brain automatiza ações repetitivas, sugere as próximas etapas e até mesmo faz rascunhos de conteúdo

Pesquisa e recomendações baseadas em IA: O ClickUp Brain encontra instantaneamente tarefas, arquivos e conversas relevantes, eliminando a necessidade de pesquisar manualmente em mensagens antigas

Por que o ClickUp vence: O ClickUp Brain vai além da comunicação, tornando todo o seu fluxo de trabalho mais inteligente e ajudando as equipes a se manterem organizadas, informadas e produtivas - tudo em uma única plataforma.

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Empresarial : uS$ 12/mês por usuário

Empresa : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por usuário por mês

dica profissional: Use o ClickUp AI para resumir longos tópicos do Slack/Pumble em tarefas acionáveis. Copie e cole longas discussões de bate-papo do Slack/Pumble no ClickUp Brain. Peça ao Brain para resumir as principais conclusões, convertê-las em tarefas, definir datas de vencimento e adicionar responsáveis!

O ClickUp é o coração do nosso negócio - nossa plataforma de gerenciamento de negócios. Conseguimos consolidar nossa colaboração e relatórios em um único sistema, dando à nossa equipe visibilidade do nosso trabalho e aos nossos clientes visibilidade do que estamos fazendo pelos seus negócios.

O ClickUp é o coração do nosso negócio - nossa plataforma de gerenciamento de negócios. Conseguimos consolidar nossa colaboração e relatórios em um único sistema, dando à nossa equipe visibilidade do nosso trabalho e aos nossos clientes visibilidade do que estamos fazendo pelos seus negócios.

Indo além do Pumble e do Slack

Embora o Pumble e o Slack ofereçam recursos valiosos, nenhuma das plataformas atende totalmente à necessidade de comunicação e colaboração verdadeiramente unificadas e diretamente integradas ao gerenciamento de projetos.

Ao combinar recursos de comunicação robustos, como o ClickUp Chat, mecanismos de feedback, como o Assigned Comments, e ferramentas inovadoras, como o ClickUp Clips, o ClickUp aumenta a produtividade, garantindo que a comunicação se torne parte integrante do fluxo de trabalho.

Em última análise, a melhor escolha depende das necessidades específicas da sua equipe. No entanto, se você estiver procurando uma plataforma que ofereça uma combinação poderosa de comunicação, gerenciamento de projetos e acessibilidade, o ClickUp é uma alternativa atraente.

Pronto para experimentar a diferença? Registre-se no ClickUp hoje mesmo!