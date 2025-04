as 10 melhores alternativas e concorrentes do Klaxoon em 2025

Já teve vontade de pegar um marcador e rabiscar toda a tela compartilhada durante uma reunião de equipe remota? Com uma tela virtual, você pode fazer isso!

Embora seu local de trabalho esteja sempre mudando, o brainstorming com sua equipe não muda. Pelo menos com as lousas digitais, todos podem colaborar e ser criativos simultaneamente.

Por exemplo, o Klaxoon é um software popular de colaboração visual com uma interface de usuário intuitiva e recursos interativos. Não importa se você tem um projeto para lançar ou uma equipe para treinar - você pode usá-lo.

No entanto, pode ter havido dias em que você desejou melhores recursos de integração, opções de exportação etc. Estamos vendo você! Este artigo detalha 10 alternativas ao Klaxoon para ajudá-lo a encontrar a opção certa para seus requisitos de planejamento de projetos e colaboração visual.

Evite a tentativa e o erro - descubra sua solução ideal aqui.

Limitações do Klaxoon: Por que você precisa de uma alternativa

via Klaxoon

Quer você seja um gerente de projeto, um coach ágil ou um gerente de equipe, o Klaxoon pode atender às suas necessidades de colaboração. Você pode criar enquetes para avaliar uma situação, trocar feedback com os membros da equipe ou acessar a biblioteca de modelos para correções rápidas.

Mas ele tem algumas limitações que podem fazer você procurar ferramentas alternativas de quadro branco com IA:

Embora o conjunto de recursos seja extenso, ele pode ser esmagador para novos usuários

A interface do usuário pode ficar confusa devido aos vários recursos

Para equipes menores, a ferramenta pode ser cara

Falta uma biblioteca de clipart e o histórico de versões das ações executadas

As opções de categoria e ideias de cores do Klaxoon Board são limitadas

Pode ser um desafio criar uma nota Post-it no ponto necessário

Os recursos podem se sobrepor às ferramentas existentes em uso, causando confusão e redundância

Resumo das alternativas ao Klaxoon

Aqui está uma visão geral rápida das 10 alternativas ao Klaxoon e seus diferentes casos de uso.

Alternativa ao Klaxoon Caso de uso Melhor para ClickUp Brainstorming, colaboração e gerenciamento de projetos Freelancers, startups, pequenas empresas, empresas Miro Colaboração, planejamento e gerenciamento Equipes criativas, gerentes de produto, empresas FigJam Brainstorming interativo e colaboração em design Designers de UX/UI, equipes criativas, estúdios de design MS Whiteboard Colaboração com o ecossistema da Microsoft Equipes que usam o Microsoft Teams para colaboração Mural Workshops criativos e design thinking Facilitadores, gerentes de produto, equipes de design Collaboard Transformando discussões em planos acionáveis Trabalhar em vários dispositivos Lucidspark Diagramação e gerenciamento de tarefas Equipes de design, gerentes de projeto, estrategistas de negócios Esboço Design, feedback e transferência de desenvolvedores em tempo real Designers de UI/UX, agências de criação Com certeza Planejamento visual de projetos Designers, gerentes de produto, equipes em setores técnicos Stormboard Ferramentas de ideação e geração de relatórios Equipes criativas, educadores, equipes de projeto

As 10 melhores alternativas ao Klaxoon para usar

A colaboração em equipe pode aumentar a satisfação do cliente em 41% e as vendas em 27%.

Essas alternativas ao Klaxoon prometem uma colaboração em equipe eficaz com maior flexibilidade, interfaces simples e intuitivas e muitas outras vantagens.

Pronto para escolher a melhor plataforma para melhorar seu trabalho em equipe?

1. ClickUp (melhor para brainstorming, colaboração e gerenciamento de projetos)

Use os recursos colaborativos dos quadros brancos ClickUp para ter ideias com sua equipe

Uma das melhores alternativas ao Klaxoon é o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, combinando gerenciamento de projetos, compartilhamento de conhecimento e bate-papo - tudo com tecnologia de IA para fluxos de trabalho automatizados.

Quadros brancos ClickUp

Os quadros brancos ClickUp se conectam a tarefas, bate-papos e documentos, transformando cada ideia de um conceito em uma ação. Mapeie visualmente conceitos, processos e fluxos de trabalho usando o recurso de arrastar e soltar.

Documentos e tarefas incorporados fornecem atualizações em tempo real; qualquer ideia pode ser transformada em uma tarefa e vinculada a projetos específicos. Você pode até mesmo incluir participantes externos com compartilhamento de links e opções de exportação de PDF. (Também é ótimo se você quiser arquivar seu trabalho para referência).

O recurso principal? Um gerador de imagens com tecnologia de IA que visualiza ideias instantaneamente! Que tal esse suporte criativo?

Use o gerador de imagens de IA nos quadros brancos do ClickUp para expressar visualmente suas ideias criativas

Mapas mentais do ClickUp

Personalize seu mapa mental do ClickUp para atender a necessidades específicas e manter o controle das tarefas

O ClickUp Mind Maps simplifica projetos complexos, dividindo grandes ideias em partes gerenciáveis. Opções de personalização como conexões codificadas por cores e exibições em cascata simplificam a visualização das relações entre tarefas ou ideias.

As equipes podem reorganizar rapidamente os mapas com um recurso Re-Layout de um clique, trazendo estrutura sem ajustes manuais.

ClickUp para soluções de gerenciamento de projetos

Agrupe tarefas por status na visualização de quadro do ClickUp

Quando suas ideias se tornam tarefas, a execução e o acompanhamento ficam muito mais fáceis com o ClickUp for Project Management Solutions.

Visualizações personalizáveis, painéis em tempo real e fluxos de trabalho automatizados mantêm as equipes produtivas e no caminho certo. Além disso, com as ferramentas interativas do ClickUp, como gráficos de Gantt e quadros Kanban, a organização do trabalho se torna perfeita e até agradável

Melhores recursos do ClickUp

Obtenha resumos personalizados de atualizações essenciais e itens acionáveis de bate-papos anteriores com o AI CatchUp no ClickUp Chat

Visualize, gerencie e resolva comentários atribuídos em um único espaço organizado

Automatize processos repetitivos, como atribuições de tarefas e atualizações de status, por meio do ClickUp Automations

Defina o sucesso com metas numéricas, monetárias ou verdadeiras/falsas usando o controle de metas

Planeje e gerencie projetos de forma eficaz com ferramentas como linhas do tempo, visualizações de calendário e acompanhamento de sprints

Limitações do ClickUp

Os iniciantes podem se sentir sobrecarregados

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Empresarial : uS$ 12/mês por usuário

Empresa : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Bazza Gilbert, gerente de produtos da AccuWeather, analisou o ClickUp:

O ClickUp tornou o alinhamento assíncrono muito mais simples e eficaz. Ao criar uma estrutura para delinear e estruturar objetivos e resultados, as equipes remotas podem entender as expectativas e fornecer atualizações de status com fluidez. É fácil fazer brainstorming com quadros brancos, reorganizar prioridades e adicionar imagens de referência, etc. é tudo muito fluido.

Fato divertido: 36,08% da força de trabalho global considera a colaboração virtual melhor do que a presencial porque se sente menos intimidada ao acompanhar os membros da equipe on-line.

2. Miro (melhor para colaboração, planejamento e gerenciamento)

via Miro

Use tabelas, diagramas e linhas do tempo para organizar e visualizar projetos com o Miro Intelligent Canvas. Essa plataforma de colaboração alimentada por IA transforma sessões de brainstorming em protótipos, resumos e planos em segundos, usando recursos como orientações em vídeo/áudio, atividades interativas e resumos automatizados.

Os membros da equipe também podem votar em ideias, designs ou propostas durante as sessões, permitindo a tomada de decisões coletivas e a priorização, além de manter a colaboração visualmente envolvente e eficiente.

Melhores recursos do Miro

Descreva a imagem no quadro criando um texto alternativo

Desenhe à mão e ative o recurso objetos inteligentes para permitir que o Miro o embeleze

Use o modo de apresentação para ver tudo em tela cheia e sentir como se estivesse trabalhando com uma apresentação de slides

Atribua o número de votos de cada participante, juntamente com um limite de tempo para a sessão de votação

Limitações do Miro

O redimensionamento de linhas pode invocar bugs persistentes

Necessidade de reconfigurar constantemente as configurações de seta porque ele não retém os ajustes anteriores

CTRL+Z ou desfazer para de funcionar durante a ideação colaborativa

Preços do Miro

Gratuito

Iniciante: A partir de US$ 10/mês por usuário

Empresas: A partir de US$ 20/mês por usuário

Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Miro

G2: 4. 7/5 (mais de 7.100 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 1.600 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Miro?

O Miro me conquistou há um ou dois anos e é minha principal ferramenta de quadro branco. Meu maior desafio é fazer com que outras pessoas o usem fora das reuniões comigo.

O Miro me conquistou há um ou dois anos e é minha principal ferramenta de quadro branco. Meu maior desafio é fazer com que outras pessoas o usem fora das reuniões comigo.

3. FigJam (melhor para brainstorming interativo e colaboração em design)

via FigJam

Você tem uma equipe grande e não consegue encontrar uma plataforma que acomode todos eles? O FigJam recebe colaboradores ilimitados. Ele organiza fluxos de trabalho complexos, mapeia as jornadas dos usuários e compartilha feedback instantaneamente com notas adesivas, notas de voz e reações. O FigJam também pode ser usado como uma alternativa ao Miro.

Melhores recursos do FigJam

Centralize o fluxo de trabalho com ferramentas como Jira e Figma

Use o FigJam para criar diagramas e visualizar processos

Use modelos para roteiros, retrospectivas e cronogramas para dar o pontapé inicial nas ideias e envolver todos

Visualize planos, crie gráficos de Gantt e integre widgets de fluxo de trabalho personalizados

Limitações do FigJam

Localizar integrações pode ser um desafio

O compartilhamento de links para um arquivo FigJam é complexo

Não é permitido adicionar formas, gradientes ou padrões personalizados

Preços do FigJam

Gratuito

Profissional: US$ 5/mês por estação completa

Organização: US$ 5/mês por assento completo

Empresa: US$ 5/mês por estação completa

Avaliações e críticas do FigJam

G2: 4. 5/5 (mais de 400 avaliações)

Capítulo: 4. 8/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o FigJam?

Eu uso o figjam e é incrivelmente útil usar um guia de referência depois de criá-lo para garantir que tudo esteja alinhado. Também ajuda as partes interessadas a ver como a pesquisa fluiria melhor do que apenas entregar a elas um documento do Word de 100 páginas ou fazê-las visualizar a pesquisa várias vezes.

Eu uso o figjam e é incrivelmente útil usar um guia de referência depois de criá-lo para garantir que tudo esteja alinhado. Também ajuda as partes interessadas a ver como a pesquisa fluiria melhor do que apenas entregar a elas um documento do Word de 100 páginas ou fazê-las visualizar a pesquisa várias vezes.

4. MS Whiteboard (melhor para equipes que trabalham no ecossistema da Microsoft)

via MS Whiteboard

Você está trabalhando com o Microsoft Teams e deseja colaborar usando um quadro branco? I ntegrado ao Teams, o Microsoft Whiteboard tem uma tela interativa onde as equipes podem dar vazão à sua criatividade.

Recursos como reações, notas adesivas e modelos personalizáveis facilitam o compartilhamento e a estruturação de pensamentos visualmente. Além disso, a opção "Inserir imagem" é outra das muitas vantagens, permitindo espaço para ilustrações e interações.

Melhores recursos do MS Whiteboard

Utilize modelos para tarefas como brainstorming, quadros Kanban e reuniões de equipe

Verifique qual membro da equipe adicionou qual contribuição e mantenha total transparência

Seja coautor em um único quadro em vários dispositivos

Use ferramentas avançadas de caneta para fazer desenhos e esboços precisos

Limitações do MS Whiteboard

Os modelos e quadros brancos visuais do Microsoft Teams não têm qualidade

A ferramenta de seleção não é fácil de usar

Opções limitadas de formatação de fontes

Preços do MS Whiteboard

Disponível como parte do MS Teams

Classificações e resenhas do MS Whiteboard

G2: 4. 0/5 (mais de 40 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 150 avaliações)

Dica profissional: Transforme seu MS Whiteboard em um quadro "somente leitura" desativando a opção "outros participantes podem editar" nas configurações. Configuração rápida: Menu Configurações → Desativar a opção "Outros participantes podem editar" → Pronto! Seu quadro permanecerá bloqueado mesmo após o término da reunião.

5. Mural (melhor para oficinas criativas e design thinking)

via Mural

Use o Mural para quadros brancos interativos e modelos de mapas mentais pré-criados que tornam o brainstorming e o planejamento rápidos e divertidos.

Você também vai gostar da integração perfeita com o Microsoft Teams e o Google Workspace, que ajuda a manter todos alinhados. A capacidade da ferramenta de mapear as jornadas do usuário e priorizar tarefas é uma vantagem significativa, tornando-a um ativo valioso para o trabalho em equipe eficiente.

Melhores recursos do Mural

Acelere o brainstorming com insights e avisos sugeridos por IA

Use a vasta biblioteca de modelos para configurar seus fluxos de trabalho

Manipule o mapeamento de processos enquanto estiver em contato com os clientes para maior flexibilidade

Condensar instantaneamente as discussões em tópicos importantes e itens de ação com resumos de IA

Limitações do mural

As integrações com outras ferramentas de business intelligence são limitadas

Murais volumosos podem tornar o dispositivo do usuário mais lento

O agrupamento de planilhas em espaços de trabalho e salas pode ser confuso, causando a necessidade de verificar repetidamente

Preços do Mural

Gratuito

Equipe+: 12/mês por usuário

Negócios: US$ 17,99/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e críticas do Mural

G2: 4. 6/5 (1.380 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (130 avaliações)

📮ClickUp Insight: 92% dos trabalhadores do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por bate-papo, e-mail e planilhas. Sem um sistema unificado para capturar e rastrear decisões, os insights comerciais essenciais se perdem no ruído digital. Com os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp, você nunca mais precisará se preocupar com isso. Crie tarefas a partir de bate-papo, comentários de tarefas, documentos e e-mails com um único clique!

6. Collaboard (melhor para trabalhar em vários dispositivos)

via Collaboard

O Collaboard oferece suporte a participantes ilimitados, permitindo um trabalho em equipe produtivo. As opções de integração e os recursos de exportação também garantem que as discussões se transformem em resultados práticos. Os usuários podem esboçar, adicionar notas adesivas e organizar ideias visualmente, seja trabalhando remotamente ou em um ambiente híbrido.

Melhores recursos do Collaboard

Importe e exporte conteúdo sem esforço, incluindo PDFs e arquivos de imagem de alta qualidade

Integre-se ao Microsoft Teams, Cisco Webex, Nextcloud, Jira e outros para obter fluxos de trabalho tranquilos

Apresente ideias de forma interativa durante as chamadas de vídeo com o modo de apresentação integrado

Limitações do Collaboard

O recurso de mapeamento mental é básico em comparação com os concorrentes

As opções de edição podem parecer limitadas

Preços do Collaboard

Gratuito para sempre

Avançado: US$ 10/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Collaboard

G2: 4. 7/5 (mais de 80 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 60 avaliações)

você sabia? 63% das pessoas acham que perderam tempo devido a problemas de comunicação em suas configurações de negócios.

7. Lucidspark (melhor para diagramação e gerenciamento de tarefas)

via Lucidspark

Comunique-se em tempo real usando o bate-papo e os emojis do produto no Lucidspark. Use o recurso "chamar os outros para mim" para manter o controle e o alinhamento durante as sessões. Com sua tela de desenho infinita, desenho à mão livre e notas adesivas, o Lucidspark se torna uma ferramenta interativa completa.

Melhores recursos do Lucidspark

Organize e estruture ideias usando as funcionalidades de marcação, agrupamento e classificação, com o suporte do recurso de tabela dinâmica

Trabalhe mais rápido com modelos para fluxos de trabalho, planejamento de sprint e mapeamento da jornada do usuário

Aprenda com as instruções de uso pré-escritas para legendas e símbolos

Organize discussões em grupo focadas usando o recurso de quadros de discussão

Limitações do Lucidspark

Opções limitadas de modelos e formas para escolher

A avaliação gratuita permite apenas 3 atualizações de documentos por vez

Preços do Lucidspark

Gratuito

Individual: US$ 9/por usuário

Equipe: US$ 10/por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e críticas do Lucidspark

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 300 avaliações)

8. Sketch (melhor para design, feedback e transferência de desenvolvedores em tempo real)

via Sketch

Com o Sketch, várias equipes podem trabalhar no mesmo documento, desenvolvendo um processo criativo. Forneça feedback diretamente na tela ou nos protótipos com comentários no aplicativo e use os modelos para criar designs de alta qualidade, desde maquetes de aplicativos até sites completos.

Melhores recursos do Sketch

Crie maquetes de alta fidelidade sem as complexidades desnecessárias

Mantenha todos na mesma página com ferramentas de colaboração em tempo real, como comentários sincronizados e recursos de transferência

Automatize a criação de camadas e outros objetos

Rastreie alterações, gerencie permissões e compartilhe designs com visualizadores ou partes interessadas com facilidade

Limitações do Sketch

A ferramenta não está disponível para iPad, o que limita a flexibilidade para designers

Não há recursos complexos de modelagem 3D

O armazenamento em nuvem está faltando no Sketch

Preços do Sketch

Padrão: US$ 12/mês por editor

Licença somente para Mac: US$ 120 por estação

Negócios: US$ 22/mês por editor

Avaliações e resenhas do Sketch

G2: 4. 5/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sketch?

Uma vasta biblioteca de plug-ins aprimora sua funcionalidade, permitindo tarefas como animação, exportação de código e digitação profissional. Com ferramentas como o Sketch para equipes, os designers podem colaborar em arquivos simultaneamente.

Uma vasta biblioteca de plug-ins aprimora sua funcionalidade, permitindo tarefas como animação, exportação de código e digitação profissional. Com ferramentas como o Sketch para equipes, os designers podem colaborar em arquivos simultaneamente.

9. Creately (melhor para planejamento visual de projetos)

via Creat ely

Interaja como se estivesse sentado na mesma sala com a tela visual infinita do Creately. Cada ação da equipe é sincronizada em tempo real com o recurso Preview Sync, e os tópicos de comentários e discussões oferecem espaço para compartilhar ideias, fornecer feedback e manter o fluxo de trabalho.

Escolha entre mais de 50 exemplos de diagramas e 1.000 tipos de modelos para enfrentar desafios técnicos e criativos. O Creately também oferece rastreamento do mouse e chamadas de vídeo, adicionando outra camada colaborativa e mantendo todos os membros conectados.

Melhores recursos do Creately

Escolha em uma ampla biblioteca de modelos

Crie facilmente fluxogramas, mapas mentais, organogramas e wireframes

Aproveite a sincronização bidirecional para vincular bancos de dados, planilhas e ferramentas externas

Integre-se ao Microsoft Teams, ao Slack e ao Confluence para um planejamento de projeto produtivo

Limitações da Creately:

Diagramas complexos podem deixar a interface desorganizada e torná-la mais lenta

Os comentários podem ser criados ou excluídos, mas não editados

As opções de exportação e colaboração no plano gratuito são limitadas

Preços do Creately

Grátis

Pessoal: US$ 8/mês

Equipe: US$ 8/mês por usuário

Empresarial: US$ 149/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Creately

G2: 4. 4/5 (mais de 1.300 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 200 avaliações)

via Stormboard

Se as interações da sua equipe parecerem muito dispersas ou desorganizadas, use o Stormboard. Ele é uma plataforma de fluxo de trabalho colaborativo que prioriza os dados e transforma interações não estruturadas em insights acionáveis.

Seus recursos de colaboração em tempo real , como integrações bidirecionais ao vivo com ferramentas como Jira, Azure DevOps e Rally, são úteis para equipes ágeis que gerenciam sprints, dependências e prioridades.

O StormAI, um colaborador de IA, melhora o brainstorming, a geração de ideias e o planejamento de ações, aumentando as discussões colaborativas.

Melhores recursos do Stormboard

Acesse ferramentas para gerenciamento de projetos, como planejamento de PI, gerenciamento de riscos e desenvolvimento de estratégias

Gere relatórios exportáveis, resumos de tarefas e análises de planilhas sem perder dados

Priorize, agrupe e progrida ideias usando sua interface fácil de usar

Use o quadro branco digital para brainstorming, mapeamento mental e planejamento estratégico

Limitações do Stormboard

O quadro branco tem opções de personalização restritas

Os usuários não podem salvar marcadores importantes na ferramenta

Número limitado de assentos e licenças disponíveis

Preços do Stormboard

Pessoal: Gratuito para sempre

Negócios: US$ 10 por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Stormboard

G2: 4. 4/5 (mais de 70 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 40 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Stormboard?

Meu stormboard principal é usado como meu quadro branco digital que pode ser usado em qualquer lugar. É onde eu reúno minhas listas de tarefas, estaciono ideias, planejo, organizo e estrategizo tudo o que tenho que fazer como diretor administrativo de uma nova empresa iniciante. Agora que consegui vincular meu stormboard ao meu espaço de trabalho do Google (documentos), posso adicionar/acessar documentos importantes ao meu stormboard e acessá-los rapidamente.

Meu stormboard principal é usado como meu quadro branco digital que pode ser usado em qualquer lugar. É onde eu reúno minhas listas de tarefas, estaciono ideias, planejo, organizo e estrategizo tudo o que tenho que fazer como diretor administrativo de uma nova empresa iniciante. Agora que consegui vincular meu stormboard ao meu espaço de trabalho do Google (documentos), posso adicionar/acessar documentos importantes ao meu stormboard e acessá-los rapidamente.

Fato curioso: 42% dos funcionários de escritório passam o tempo colaborando com outros colegas de equipe e colegas. Enquanto 28% trabalham com outras pessoas pessoalmente, 14% colaboram com outras pessoas virtualmente.

Comece a usar o ClickUp para colaboração e comunicação visual

A escolha da ferramenta de colaboração certa vai além da interface - ela deve se integrar ao fluxo de trabalho da sua equipe e aumentar a produtividade. Embora o Klaxoon seja excelente para workshops interativos, ferramentas como o ClickUp oferecem uma gama mais abrangente de recursos.

Juntamente com a proteção de dados, ele oferece um fluxo de trabalho completo de gerenciamento de projetos e equipes, o que o torna uma alternativa ideal para equipes que desejam gerenciar, fazer brainstorming e idealizar.

Com mais de 200 integrações e um espaço unificado para hospedar seu espaço de trabalho, o ClickUp pode tornar a colaboração em equipe mais fácil e o trabalho em equipe mais divertido.

Inscreva-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo e experimente você mesmo!