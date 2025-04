12 melhores alternativas ao Bing Image Creator para experimentar em 2025

Os geradores de imagens com IA tiveram um efeito revolucionário na forma como criamos recursos visuais. Eles permitem que qualquer pessoa crie obras de arte, materiais de apoio à marca, projetos conceituais e materiais de marketing impressionantes usando o prompt apropriado.

O Bing AI Image Creator é uma dessas ferramentas. Com apenas algumas palavras, você pode criar imagens realistas e de alta qualidade, dependendo do caso de uso. O Bing Image Creator também ganhou imensa popularidade devido à sua integração nativa com o ambiente da Microsoft.

Mesmo assim, alguns usuários podem procurar alternativas ao Bing Image Creator para obter maior personalização ou mais controle sobre seus estilos de arte.

Reunimos 12 alternativas ao Bing Image Creator que você pode experimentar.

Midjourney: Melhor para geração de imagens artísticas

Dall-E 3: Melhor para geração de imagens detalhadas e precisas

Adobe Firefly: Melhor para integração com fluxos de trabalho criativos centrados na Adobe

Craiyon: Melhor para geração de imagens com IA gratuita e acessível

Character. ai: Melhor para experiências de conversação personalizadas

Stable Diffusion: Melhor para geração de imagens de código aberto

Leonardo AI: Melhor para geração de ativos de jogos de alta qualidade

DreamStudio: Melhor para geração de imagens de fácil utilização

Ideograma: Melhor para gerar texto legível em imagens

Canva: Melhor para soluções abrangentes de design com integração de IA

NightCafe: Melhor para criação de arte com IA orientada pela comunidade

Por que você deve optar por alternativas ao Bing Image Creator?

Embora o Bing Image Creator seja muito conveniente, ele apresenta os seguintes desafios que podem levar alguém a procurar alternativas:

Controles de personalização limitados : Ao contrário de alguns geradores de arte de IA, o Bing Image Creator não oferece configurações avançadas para ajustar os detalhes da imagem ou as técnicas artísticas

Rigorosa moderação de conteúdo : O Bing Image Creator impõe restrições rigorosas à geração de imagens. Isso limita seus conceitos artísticos e sua visão criativa, mesmo quando os exemplos de arte com IA não são inadequados

Resultados de baixa resolução : Em comparação com algumas ferramentas de arte de IA, o Bing Image Creator não gera imagens de alta qualidade adequadas para trabalhos de design ou impressões profissionais

Registro de conta da Microsoft : Os usuários precisam criar uma conta da Microsoft para acessar o Bing Image Creator. Isso pode ser inconveniente para aqueles que preferem uma abordagem de acesso aberto

Direitos limitados de uso comercial: Alguns geradores de imagens com IA oferecem opções de licenciamento mais claras e flexíveis para uso comercial. Por outro lado, as políticas do Bing Image Creator restringem os direitos de uso comercial, o que é limitante

12 alternativas ao Bing Image Creator em um relance

Aqui está uma rápida visão geral das 12 alternativas ao Bing Image Creator que exploraremos:

Nome da ferramenta Recurso de destaque Caso de uso Melhor para ClickUp Ferramentas de fluxo de trabalho criativo com tecnologia de IA Brainstorming visual, uploads de imagens, ilustração de fluxo de trabalho, planejamento de projetos Equipes e gerentes de projeto Midjourney Imagens de alta qualidade Arte conceitual, ilustrações de fantasia, arte digital Artistas e designers digitais Dall-E 3 Geração precisa de texto para imagem Imagens realistas, visuais de marketing Profissionais de marketing e criadores de conteúdo Adobe Firefly Edição e aprimoramento de imagens com tecnologia de IA no ecossistema da Adobe Manipulação de fotos, fluxos de trabalho de design criativo Designers e fotógrafos Craiyon Gerador de imagens de IA gratuito e ilimitado Criação rápida e experimental de imagens Usuários casuais e amadores Caráter. ai Geração de personagens e cenas com tecnologia de IA Narrativa interativa, arte conceitual de jogos Escritores, criadores de quadrinhos, ilustradores e desenvolvedores de jogos Difusão estável Geração de imagens com IA personalizável e de código aberto Experimentação, prototipagem e pesquisa de arte com IA Desenvolvedores, pesquisadores, proprietários de produtos e entusiastas de IA Leonardo AI Controle avançado sobre a geração e o estilo das imagens Arte conceitual, design de ativos de jogos Designers de jogos e ilustradores DreamStudio Ferramenta de código aberto baseada na Web Visuais gerados por IA com ajustes detalhados Pesquisadores de IA e artistas digitais Ideogram Tipografia e texto estilizado gerados por IA Design de logotipo e marca com assistência de IA Designer gráfico, designer de logotipo e especialistas em branding Canva Ferramentas de IA integradas com uma plataforma de design e modelos Publicações em mídias sociais, apresentações, material de marketing Profissionais de marketing, criadores de conteúdo e pequenas empresas NightCafe Vários modelos de IA para diferentes estilos de arte Experimentação artística, arte em IA de fácil impressão Entusiastas criativos, artistas de IA e criadores de IA

As 12 melhores alternativas para usar o Bing Image Creator

Abaixo estão 12 excelentes alternativas ao Bing Image Creator que você deve experimentar:

1. ClickUp (melhor para brainstorming visual e gerenciamento de fluxo de trabalho criativo)

Crie fluxogramas, incorpore imagens e converta itens de ação em tarefas usando o ClickUp Whiteboards

O ClickUp é uma plataforma de produtividade abrangente que simplifica o gerenciamento de projetos, a documentação e a colaboração em equipe. Embora não seja um gerador de imagens de IA tradicional, ele oferece vários recursos que elevam seu processo criativo.

Por exemplo, você tem o ClickUp Whiteboards que ilustra suas ideias em um quadro branco digital. Desde o desenho de seu plano até o upload de imagens e a criação de fluxos de trabalho colaborativos, o ClickUp Whiteboards faz tudo isso.

Por outro lado, o ClickUp Brain permite que você e sua equipe façam brainstorming de ideias, gerem conteúdo e automatizem fluxos de trabalho.

O uso conjunto do ClickUp Whiteboards e do Brain aumenta a produtividade e concede visibilidade de alto nível ao seu projeto, mesmo que você não possa usar o ClickUp para criar arte ou imagens originais! Esses elementos visuais e ferramentas com tecnologia de IA são cruciais para simplificar a forma como você trabalha!

Principais recursos do ClickUp

Visualize suas ideias e organize sessões de brainstorming colaborativas nos quadros brancos do ClickUp

Use o ClickUp Brain para gerar conteúdo, resumir informações e automatizar tarefas em seu processo criativo

Comunique-se com sua equipe de criação ou partes interessadas, compartilhe feedback e deixe comentários contextuais usando o ClickUp Chat

Integre imagens e conteúdo de mídia avançada ao gerenciamento de tarefas

Gerencie tarefas, cronogramas e recursos em seus projetos criativos

Limitações do ClickUp

Você terá que integrá-lo a outras ferramentas de geração de imagens com IA

O aplicativo móvel pode parecer limitado em comparação com o aplicativo para desktop

Preço do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Empresarial : uS$ 12/mês por usuário

Empresa : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain (complemento): uS$ 7/mês por membro

Classificações e análises do ClickUp

G2 : 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capturar: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Midjourney (melhor para geração de imagens artísticas)

via Midjourney

O Midjourney é um popular gerador de arte com IA. Essa alternativa ao Bing Image Creator tem como objetivo expandir os poderes imaginativos dos seres humanos usando a tecnologia.

Ele usa algoritmos avançados para transformar prompts de texto em imagens impressionantes com estilos exclusivos que variam de realistas a abstratos. Além disso, você pode fazer experiências com várias formas de arte, incluindo fotografia, pintura e design digital.

Principais recursos do Midjourney

Gere descrições em linguagem natural a partir de imagens usando o recurso Describe

Combine vários quadros de humor ao criar uma nova imagem

Explore diferentes estilos e conceitos de arte combinando quadros de humor com códigos SREF

Compartilhe e colabore na arte de IA com uma comunidade próspera

Limitações no meio da jornada

Não oferece um nível gratuito ou freemium

O tempo de inatividade ocasional do servidor afeta a acessibilidade

Preços no meio da jornada

Plano básico: $10

Plano padrão: $30

Plano Pro: $60

Plano Mega: US$ 120

Avaliações e resenhas no meio da jornada

G2 : 4. 4/5 (mais de 80 avaliações)

Capturas: Não há avaliações suficientes

Veja o que um usuário do G2 tem a dizer sobre o Midjourney:

O Midjourney produz consistentemente imagens visualmente impressionantes e de alta resolução que geralmente excedem as expectativas em termos de detalhes e qualidade. Sua capacidade de interpretar prompts de forma criativa faz dele uma ferramenta fantástica para arte conceitual, quadros de humor e projetos experimentais.

O Midjourney produz consistentemente imagens visualmente impressionantes e de alta resolução que geralmente excedem as expectativas em termos de detalhes e qualidade. Sua capacidade de interpretar prompts de forma criativa faz dele uma ferramenta fantástica para arte conceitual, quadros de humor e projetos experimentais.

3. Dall-E 3 (melhor para geração de imagens detalhadas e precisas)

O Dall-E é um gerador de texto para imagem desenvolvido pela OpenAI. O modelo de terceira geração, ou seja, o Dall-E 3, entende as nuances das solicitações para gerar imagens altamente detalhadas e precisas.

Como um produto da OpenAI, o Dall-E 3 se integra ao ChatGPT, ajudando os usuários a fazer brainstorming e refinar os prompts para criar visuais que correspondam às descrições.

Principais recursos do Dall-E 3

Integre-se perfeitamente ao ChatGPT para gerar solicitações de IA refinadas

Compartilhe feedback em tempo real para melhorar o brainstorming criativo

Gere imagens detalhadas e altamente precisas a partir de prompts com nuances

Crie a partir de uma ampla variedade de estilos de arte, temas e técnicas

Limitações do Dall-E 3

Às vezes, a qualidade da imagem pode ser inconsistente

Os tempos de processamento variam de acordo com a carga do servidor

Preços do Dall-E 3

Equipe: $30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Dall-E 3 avaliações e comentários

G2 : Não há avaliações suficientes

Capturas: Não há avaliações suficientes

4. Adobe Firefly (melhor para integração com fluxos de trabalho criativos centrados na Adobe)

via Adobe Firefly

O Adobe Firefly é um serviço de IA generativa dentro do pacote de aplicativos da Adobe.

Ele se integra nativamente a outros aplicativos, como o Photoshop e o Premier Pro, para oferecer um gerenciamento abrangente de projetos de design. Como resultado, você pode gerar imagens e vídeos com IA diretamente em seus fluxos de trabalho existentes para desfrutar de maior produtividade e criatividade.

Principais recursos do Adobe Firefly

Crie imagens fotorrealistas com um modelo de imagem Adobe Firefly altamente avançado

Edite imagens e aprimore detalhes com o Generative Fill

Insira prompts de texto no Firefly Video Model para gerar vídeos envolventes

Adicione quadros, aumente o áudio ambiente e elimine cortes incômodos com o Generative Extend

Limitações do Adobe Firefly

Requer uma assinatura da Adobe Creative Cloud para acesso totalmente integrado

A integração com aplicativos que não são da Adobe é limitada

Preços do Adobe Firefly

Adobe Firefly : uS$ 4,99/mês

Adobe Creative Cloud: uS$ 59,99/mês

Avaliações e críticas do Adobe Firefly

G2 : 4. 6/5 (mais de 50 avaliações)

Capturar: 4. 3/5 (não há avaliações suficientes)

Veja o que este usuário do G2 tem a dizer sobre o Abode Firefly:

O Adobe Firefly é incrivelmente intuitivo, especialmente se você estiver familiarizado com o ecossistema da Adobe. Acho que ele é útil para gerar ideias rapidamente e criar conteúdo de mídia social de alta qualidade sem a necessidade de grandes habilidades de design.

O Adobe Firefly é incrivelmente intuitivo, especialmente se você estiver familiarizado com o ecossistema da Adobe. Acho que ele é útil para gerar ideias rapidamente e criar conteúdo de mídia social de alta qualidade sem a necessidade de grandes habilidades de design.

Você sabia? O lançamento da versão beta do Adobe Firefly gerou mais de 70 milhões de imagens no primeiro mês!

5. Craiyon (melhor para geração de imagens com IA gratuita e acessível)

via Crai y on

Anteriormente conhecido como Dall-E mini, o Craiyon é um gerador de imagens de IA gratuito que converte prompts de texto em imagens. Tanto iniciantes quanto especialistas podem usar o Craiyon como IA para design gráfico, pois seu uso é gratuito.

Ele também funciona como uma ferramenta mista de edição de imagens, na qual você pode remover fundos das referidas imagens gratuitas e baixar imagens de alta resolução.

Principais recursos do Craiyon

Crie imagens, fotos, desenhos e vetores por meio de prompts baseados em texto para publicações em mídias sociais, blogs etc.

Pesquise em uma biblioteca de imagens pré-geradas com base em palavras-chave

Use seus recursos de edição de imagens para remover o plano de fundo de uma imagem e faça o download em HD

Conecte-se com uma comunidade de designers e criadores de IA no Discord

Limitações do Craiyon

A versão gratuita contém anúncios e marcas d'água. As imagens geradas também exigem atribuição

O gerador de imagens é lento, especialmente para usuários gratuitos

Preços do Craiyon

O Craiyon é gratuito para uso com as seguintes assinaturas:

Apoiador : uS$ 12/mês

Profissional : uS$ 24/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Craiyon

G2 : Não há avaliações suficientes

Capturas: Não há avaliações suficientes

Veja por que este usuário do G2 adora usar o Craiyon:

A melhor coisa sobre o Craiyon é que ele é gratuito e melhor do que outros geradores de IA. As imagens criadas com ele são mais realistas e também têm um recurso de prompt negativo para criar imagens precisas.

A melhor coisa sobre o Craiyon é que ele é gratuito e melhor do que outros geradores de IA. As imagens criadas com ele são mais realistas e também têm um recurso de prompt negativo para criar imagens precisas.

6. Character. ai (melhor para experiências de conversação personalizadas)

O Character. ai cria personagens interativos e dinâmicos por meio de conversas usando ferramentas avançadas de IA e LLM para criar chatbots personalizados.

Depois de configurados, você pode usá-los para simular conversas com vários personagens com base na personalidade atribuída a eles. Você pode selecionar entre os personagens pré-existentes ou criar o seu próprio personagem do zero.

Embora não seja um criador de imagens, ele se destaca na criação de IA imersiva e conversacional com personalidades diversas e capacidade de contar histórias.

principais recursos do Character. ai

Participe de um diálogo envolvente que se adapta às entradas do usuário

Explore os chatbots em diferentes aplicativos, como entretenimento, educação etc.

Implemente protocolos de segurança para fornecer conteúdo apropriado para diferentes idades

Limitações do Character. ai

Funciona mais como um chatbot do que como um gerador de imagens com IA

Requer monitoramento constante para manter a adequação do conteúdo

preços de Character. ai

Versão gratuita

C. ai+ Assinatura: $9,99/mês

avaliações e resenhas do Character. ai

G2 : Não há avaliações suficientes

Capturas: Não há avaliações suficientes

7. Stable Diffusion (melhor para geração de imagens de código aberto)

O Stable Diffusion é um modelo de geração de texto para imagem de código aberto desenvolvido pela Stability AI. Ele permite que os usuários criem imagens detalhadas e impressionantes geradas por IA com base em prompts baseados em texto.

O Stable Diffusion usa modelos de aprendizagem profunda para gerar imagens com precisão e estilo artístico impressionantes. Além disso, sua natureza de código aberto permite que os usuários ajustem e personalizem os resultados e integrem o Stable Diffusion em vários aplicativos.

Principais recursos do Stable Diffusion

Gere imagens detalhadas e impressionantes a partir de entradas textuais com vários assuntos

Acesse o modelo de código aberto e a API para personalização e integração

Uso para fins comerciais e não comerciais sob licença permissiva

Participe de uma comunidade de pesquisadores e desenvolvedores de IA para facilitar os aprimoramentos contínuos

Limitações de difusão estável

O licenciamento normalmente está disponível em hospedagem própria

Requer amplo conhecimento técnico para implementar e personalizar o modelo

Preços estáveis da Diffusion

Comunidade : Grátis

Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Stable Diffusion

G2 : Não há avaliações suficientes

Capturas: Não há avaliações suficientes

Vamos ver por que este usuário do G2 considera o Stable Diffusion eficaz:

Recentemente, usei o Stable Diffusion 3. Descobri que os recursos de conversão de texto em imagem são absolutamente de primeira classe. O nível de capacidade de ortografia e a qualidade da imagem são simplesmente extraordinários.

Recentemente, usei o Stable Diffusion 3. Descobri que os recursos de conversão de texto em imagem são absolutamente de primeira classe. O nível de capacidade de ortografia e a qualidade da imagem são simplesmente extraordinários.

8. Leonardo AI (melhor para geração de ativos de alta qualidade para jogos)

O Leonardo é um gerador de imagens de IA que se destaca na criação de fotografias de produtos, renderizações arquitetônicas, projetos em 3D, ilustrações de arte conceitual, gráficos, projetos de personagens e recursos de jogos.

Você obtém arte, imagens e vídeos ricos que enriquecem seu projeto, seja ele de design de jogos, entretenimento, design de experiência do usuário ou arte digital. A melhor parte? Ele oferece uma interface fácil de usar e uma ampla variedade de opções de personalização, permitindo que você refine suas criações.

Principais recursos do Leonardo AI

Gere designs de personagens, texturas e recursos de jogos de alta qualidade

Edite as imagens geradas usando o AI Canvas para obter ativos refinados

Incorpore texturas em ativos 3D para melhorar a aparência dos arquivos OBJ

Participe do servidor Discord para fazer parte de uma próspera comunidade criativa

Limitações de IA do Leonardo

Os tempos de processamento podem ser lentos durante o pico de uso

Mais adequado para a criação de ativos de jogos e pode não ser ideal para usuários casuais e amadores

Preço da IA Leonardo

Plano gratuito

Plano de Aprendiz : uS$ 10/mês

Plano Artisan : uS$ 24/mês

Plano Maestro : uS$ 48/mês

Plano Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Leonardo AI

G2 : 4. 5/5 (20 avaliações)

Capturas: Não há avaliações suficientes

Vamos descobrir por que este usuário do G2 considera o Leonardo AI um divisor de águas para a criatividade orientada por IA:

O Leonardo. Ai é rápido na geração de ativos digitais, imagens e modelos 3D de alta qualidade que podem acelerar seu fluxo de trabalho. As opções de personalização são flexíveis para que você possa ajustar o resultado gerado pela IA à sua visão.

O Leonardo. Ai é rápido na geração de ativos digitais, imagens e modelos 3D de alta qualidade que podem acelerar seu fluxo de trabalho. As opções de personalização são flexíveis para que você possa ajustar o resultado gerado pela IA à sua visão.

9. DreamStudio (melhor para geração de imagens de fácil utilização)

via DreamStudio

Está procurando alternativas para o Bing Image Creator? Experimente o DreamStudio da Stability AI. Entretanto, ao contrário do Stable Diffusion, que é de código aberto, o DreamStudio é uma alternativa mais centrada no usuário e acessível a todos.

Sua interface amigável aceita um prompt de texto e algumas entradas de configurações para gerar a imagem desejada. Além disso, o DreamStudio é excelente na produção de diversos estilos artísticos, de fotorrealista a abstrato, o que o torna versátil para vários projetos criativos.

Principais recursos do DreamStudio

Funciona com o Stable Diffusion v2. 1

Escolha entre 16 estilos de imagem realistas predefinidos para geração precisa de imagens

Edite as imagens geradas usando prompts baseados em texto

Limitações do DreamStudio

Não tem o controle granular oferecido pelo Stable Diffusion

Opera em um plano de assinatura de pagamento por imagem e o preço é bastante complexo

Preços do DreamStudio

Gratuito : 100 créditos (500 imagens nas configurações padrão)

Tokens: uS$ 10 por 1.000 créditos

Avaliações e resenhas do DreamStudio

G2 : Não há avaliações suficientes

Capturas: Não há avaliações suficientes

Veja o que este usuário do G2 tem a dizer sobre o DreamStudio:

O Dreamstudio tem uma maneira fácil de colocar os prompts de texto e gera as imagens mais precisas. Ele é rápido na entrega do resultado. A implementação e a integração da ferramenta são muito fáceis em comparação com seus principais concorrentes.

O Dreamstudio tem uma maneira fácil de colocar os prompts de texto e gera as imagens mais precisas. Ele é rápido na entrega do resultado. A implementação e a integração da ferramenta são muito fáceis em comparação com seus principais concorrentes.

10. Ideogram (melhor para gerar texto legível em imagens)

via Ideogram

Semelhante a algumas alternativas populares ao Bing Image Creator, o Ideaogram também gera imagens de alta qualidade a partir de solicitações de texto, com foco na criatividade e na inovação.

Ideal para pôsteres, logotipos, infográficos e anúncios em mídias sociais, esse gerador de imagens com IA enfatiza tanto o texto quanto o design. A combinação de visuais atraentes e texto claro e legível faz com que seu conteúdo se destaque e fique na mente das pessoas.

Principais recursos do ideograma

Crie imagens com um forte foco em questões textuais

Use o recurso "Tile" para criar padrões repetitivos na imagem

Aprimore e melhore suas imagens com uma resolução 2k mais alta

Economize tempo e esforço com a geração em lote para criar imagens em massa carregando uma planilha com prompts

Limitações de ideogramas

A geração de imagens com foco em texto limita seus recursos em designs puramente visuais

Às vezes, a renderização de texto pode ser imprecisa

Preço do ideograma

Gratuito

Básico : uS$ 8/mês

Mais : uS$ 20/mês

Profissional: uS$ 60/mês

Avaliações e resenhas de ideogramas

G2 : Não há avaliações suficientes

Capturas: Não há avaliações suficientes

Fato curioso: O cérebro humano se lembra melhor de imagens do que de texto - tanto imediatamente quanto após um intervalo de três dias!

11. Canva (melhor para soluções abrangentes de design com integração de IA)

via Canva

O Canva é uma plataforma de design gráfico popular que também oferece um gerador de imagens com tecnologia de IA. Isso permite que os usuários criem imagens impressionantes e as editem com facilidade.

Além disso, você tem acesso a uma ampla biblioteca de modelos, gráficos e fontes para criar e editar diferentes designs, dependendo de suas necessidades, sem precisar trocar de plataforma.

Principais recursos do Canva

Selecione entre uma variedade de modelos de design gráfico para criar o ativo visual perfeito

Crie e edite designs em uma interface de arrastar e soltar fácil de usar

Colabore em projetos de design com os membros da sua equipe em tempo real

Exporte designs prontos em diferentes formatos adequados para a Web e para impressão

Limitações do Canva

As imagens geradas por IA não têm a exclusividade encontrada nos designs personalizados

O controle limitado sobre os elementos de design restringe a flexibilidade criativa para a criação de conceitos complexos e abstratos

Preços do Canva

Canva Free

Canva Pro : uS$ 15/mês

Canva Teams : uS$ 10/mês por usuário

Canva Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Canva

G2 : 4. 7/5 (mais de 4.410 avaliações)

Capturar: 4. 7/5 (mais de 12.380 avaliações)

Veja o que este usuário do G2 está dizendo sobre o Canva:

Recentemente, optei pelo Canva Pro, que foi extremamente útil para meus projetos. Os designs e modelos são ainda melhores para trabalhar. As imagens profissionais são exatamente o que eu procurava. O recurso mágico de IA recém-adicionado é incrível.

Recentemente, optei pelo Canva Pro, que foi extremamente útil para meus projetos. Os designs e modelos são ainda melhores para trabalhar. As imagens profissionais são exatamente o que eu procurava. O recurso mágico de IA recém-adicionado é incrível.

12. NightCafe (Melhor para criação de arte com IA voltada para a comunidade)

via NightCafe

Para finalizar as alternativas ao Bing Image Creator, temos o NightCafe. Essa ferramenta de geração de imagens com IA se concentra em combinar o envolvimento da comunidade com a criatividade.

Ele permite que os usuários criem, compartilhem e explorem imagens geradas por IA por meio de arte orientada pela comunidade. Além disso, o NightCafe ajuda os usuários a gerar quadros de ideias de imagens a partir de prompts, permitindo que eles exibam suas criações.

principais recursos do NightCafe

Crie imagens a partir de prompts baseados em texto usando ferramentas avançadas de IA

Participe dos desafios da comunidade para exibir e aprimorar sua arte

Descubra uma galeria de obras de arte de IA geradas por usuários para se inspirar

Interaja com uma comunidade vibrante de criadores por meio de comentários e discussões

Limitações do NightCafe

A qualidade e o estilo da arte variam de acordo com as solicitações de entrada

Uma abordagem focada na comunidade para a criação de obras de arte digitais pode não ser adequada para quem procura uma experiência solitária

Preços do NightCafe

IA para iniciantes: US$ 5,99/mês

AI Hobbyist: $9,99/mês

Entusiasta de IA: $19,99/mês

Artista de IA: US$ 49,99/mês

Avaliações e resenhas do NightCafe

G2 : Não há avaliações suficientes

Capturar: 4. 7/5 (mais de 70 avaliações)

Vamos descobrir o que este usuário do G2 tem a dizer sobre o NightCafe:

Um aspecto notável é a disponibilidade de prompts gratuitos, que permitem aos usuários explorar o gerador de imagens com IA em profundidade. Ao contrário de muitos geradores de IA premium que oferecem testes limitados, o NightCafe oferece a chance de testar a ferramenta completamente antes de assumir um compromisso.

Um aspecto notável é a disponibilidade de prompts gratuitos, que permitem aos usuários explorar o gerador de imagens com IA em profundidade. Ao contrário de muitos geradores de IA premium que oferecem testes limitados, o NightCafe oferece a chance de testar a ferramenta completamente antes de assumir um compromisso.

Dê vida à sua imaginação com o ClickUp

Se você está procurando realismo impressionante, toque artístico ou design de personagem personalizado, essas alternativas ao Bing Image Creator oferecem infinitas possibilidades. De IA de alta qualidade a estilos peculiares, você encontrará a opção perfeita para o seu projeto.

No entanto, se você estiver procurando algo mais abrangente que não limite o uso da ferramenta à geração de imagens de IA, o ClickUp é a melhor alternativa.

Embora não gere imagens com IA por si só, ele vem com ferramentas de IA que simplificam o processo criativo, facilitam a colaboração e aprimoram o brainstorming visual.

