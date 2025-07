mais de 30 prompts do Stable Diffusion para criar imagens impressionantes

Alguns dias, a criatividade flui sem esforço. Outros dias? Você fica parado olhando para uma tela em branco, esperando a inspiração chegar até que a frustração toma conta.

É aí que uma pequena ajuda da IA pode fazer toda a diferença.

Stable Diffusion é uma daquelas ferramentas que podem transformar suas ideias em imagens impressionantes, seja você um artista, designer ou apenas alguém que adora experimentar arte gerada por IA.

Mas, como qualquer ferramenta, o importante é saber como ela pode ser usada para criar imagens geradas por IA. Os prompts certos são o que diferenciam um conceito vago de uma obra-prima.

Esteja você criando arte conceitual ou retratos hiper-realistas, esses mais de 30 prompts ajudarão a dar vida à sua visão. 🎨

Entendendo a difusão estável

Stable Diffusion é um modelo de deep learning de texto para imagem que gera imagens a partir de descrições de texto usando diferentes métodos de inteligência artificial.

via Stable Diffusion

Lançado em 2022, é um modelo de IA generativa para preenchimento, retoque e tradução de imagem para imagem guiados por texto. Em sua essência, ele é alimentado por um modelo de difusão latente (LDM) que transforma prompts de texto em visuais detalhados.

Principais recursos do Stable Diffusion Autoencoder visual (VAE): Comprime imagens em um formato simplificado, capturando seus detalhes essenciais. Ao gerar arte, ele reconstrói imagens a partir desses dados compactados

Decodificador U-Net: É aqui que ocorre a redução de ruído. Ele pega uma versão com ruído de uma imagem e a refina gradualmente até obter um visual nítido e de alta qualidade

Codificador de texto: O Stable Diffusion usa um codificador de texto CLIP ViT-L/14 para interpretar prompts, garantindo que a IA entenda o que você está pedindo

🔍 Você sabia? O nome “Stable Diffusion” foi escolhido para o modelo de IA desenvolvido pela Stability AI, uma empresa de inteligência artificial sediada no Reino Unido. A palavra “diffusion” no nome refere-se aos modelos de difusão usados em sua arquitetura, enquanto “stable” reflete o nome da empresa.

Por que é fundamental dominar os prompts?

Você não diria a um artista para “apenas desenhar um ótimo logotipo” e esperar uma obra-prima. O mesmo vale para a arte gerada por IA. Sem uma direção clara, você pode acabar com algo completamente diferente do que imaginava.

Quanto melhor for o prompt, maior será o controle sobre a imagem final. Aqui estão algumas razões pelas quais é importante dominar os melhores prompts de difusão estável. ⚒️

Controlando o viés: Prompts precisos podem ajudar a direcionar a IA para resultados mais equilibrados e justos, reduzindo vieses indesejados em seus resultados ⚖️

Melhores detalhes: prompts específicos ajudam a IA a gerar texturas, reflexos e detalhes finos que tornam as imagens realistas ou artisticamente refinadas 🎨

Mais criatividade: os prompts certos podem ajudar você a explorar novos estilos, gerar ideias inovadoras, explorar os prompts certos podem ajudar você a explorar novos estilos, gerar ideias inovadoras, explorar tendências de design gráfico e expandir os limites artísticos 🖌️

Reprodutibilidade consistente: Para branding, marketing ou storytelling, estruturas de prompts consistentes garantem estilos visuais coesos e reconhecíveis 🗂️

🧠 Curiosidade: A história da arte com IA remonta a 1973! O cientista da computação americano Harold Cohen criou a primeira pintura com IA usando o AARON, programando-o com um conjunto de regras para gerar arte, como “pinte uma linha azul”

Exemplos de prompts do Stable Diffusion

Já digitou um prompt, clicou em gerar e acabou com algo totalmente diferente do que esperava? Uma palavra muito vaga e você obtém uma confusão aleatória. Muitos detalhes e você pode perder a essência da sua ideia. O truque é saber como equilibrar especificidade e criatividade.

Aqui estão alguns prompts de arte com IA para guiá-lo, para que você possa passar menos tempo ajustando e mais tempo criando 💁

Retratos

1. “Um retrato hiper-realista de uma pessoa de [idade] [sexo] com [tom de pele] e [penteado], capturado com iluminação Rembrandt usando profundidade de campo cinematográfica, com uma lente de 50 mm e abertura f/1.8”

2. “Uma pintura em aquarela de [função de uma pessoa, por exemplo, ‘cavaleiro medieval’] em tons suaves e pastéis, com foco em pinceladas delicadas e camadas para dar profundidade e textura”

3. “Uma renderização 3D low-poly de um [personagem], usando sombreamento triangulado e oclusão ambiente, semelhante à estética dos primeiros jogos do PlayStation”

via Stable Diffusion

Paisagens

4. “Uma vista aérea fotorrealista de um [tipo de paisagem] capturada com uma perspectiva estilo drone, com iluminação dourada, névoa suave e neblina volumétrica para dar profundidade atmosférica.”

5. “Um esboço a carvão de uma paisagem rural [estação do ano], utilizando técnicas de hachura cruzada e sombreamento para contrastes dramáticos e um efeito de gravura vintage”

6. “Uma pintura digital em mate de um [cenário fantástico], usando perspectiva atmosférica em várias camadas, dispersão subsuperficial para difusão natural da luz e nuvens volumétricas renderizadas com Blender.”

via Stable Diffusion

🔍 Você sabia? O tamanho do mercado global de geradores de imagens com IA foi avaliado em US$ 257,157 milhões em 2022 e deve crescer para US$ 917,448 milhões até 2030. Ele apresenta uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 17,4%.

Fantasia

7. “Um conceito de fantasia sombria de um [tipo de criatura] emergindo das sombras projetadas pela iluminação de contorno, projetado com técnicas de escultura ZBrush e renderizado no sistema de iluminação Lumen do Unreal Engine 5”

8. “Ilustração em tinta no estilo de um livro de contos de uma floresta mágica, criada com técnicas de pontilhismo e hachura cruzada, colorida com texturas de guache pintadas à mão para um aspecto orgânico”

9. “Uma pintura digital vibrante de um castelo encantado, usando efeitos de glitch RGB dividido, aberração cromática e reflexos holográficos para uma estética fantástica surreal”

via Stable Diffusion

Ficção científica

10. “Uma paisagem urbana cyberpunk à noite, iluminada pelo brilho neon de superfícies emissivas, reflexos traçados por raios e desfoque de profundidade de campo para criar um visual cinematográfico envolvente”

11. “Interior de uma nave espacial futurista usando princípios de design brutalista, detalhado com texturas metálicas PBR (Physically Based Rendering) e iluminado por painéis LED bioluminescentes”

12. “Um modelo 3D de superfície rígida de um humanoide robótico, equipado com cinemática inversa, texturizado com dispersão subsuperficial para superfícies híbridas realistas de pele e metal”

via Stable Diffusion

Resumo

13. “Uma composição artística generativa com geometria fractal, usando padrões Voronoi, ruído Perlin aleatório e detecção de bordas baseada em gradientes”

14. “Uma criação no estilo glitch art, em que os canais de cor são deliberadamente alterados e algoritmos de classificação de pixels distorcem a forma, conferindo uma estética estranha e distorcida.”

15. “Uma obra de arte psicodélica com efeito de espelho caleidoscópico, incorporando simulação de dinâmica de fluidos, dispersão de partículas e gradação de cores com contraste aprimorado”

via Stable Diffusion

💡Dica profissional: Estruture seus prompts do mais geral ao mais específico — comece com o estilo geral (generativo/glitch/psicodélico) antes de adicionar detalhes técnicos, como padrões Voronoi ou sistemas de partículas.

Natureza morta

16. “Uma pintura a óleo de inspiração barroca de um [conjunto de objetos], disposta em uma configuração de iluminação chiaroscuro, com texturas espessas aplicadas às áreas de destaque”.

17. “Uma renderização 3D minimalista e moderna de um [objeto do cotidiano], enfatizando sombras suaves PBR, reflexos de iluminação global e uma paleta de cores neutras”

18. “Uma natureza morta surrealista com [objetos], usando simulações de física de gravidade zero flutuante e técnicas de pintura digital mate para um realismo etéreo”

Arquitetura

19. “Um horizonte metropolitano futurista com estruturas arquitetônicas paramétricas, iluminado por oclusão de luz natural global, renderizado no Octane Render para realismo cinematográfico”

20. “Um esboço a lápis desenhado à mão de uma catedral gótica, empregando construção em perspectiva de um ponto, detalhes arquitetônicos e sombreamento com contraste forte para um efeito dramático”

21. “Renderização arquitetônica low poly de um arranha-céu moderno de vidro, utilizando reflexos com ray tracing, sombreamento de oclusão ambiente e simulação de neblina baseada em profundidade”

Arte conceitual

22. “Um conceito de veículo steampunk ilustrado com componentes mecânicos kitbashed, renderizado no motor Eevee do Blender para reflexos e sombras rápidos em tempo real”

23. “Uma cena pós-apocalíptica de um terreno baldio projetada com texturas grunge em camadas, superfícies metálicas desgastadas e simulação física de detritos para maior realismo”

24. “Uma ficha de personagem no estilo RPG, apresentando animações totalmente rigadas, texturas pintadas à mão e configuração de materiais PBR”

Surrealismo

25. “Um retrato surrealista de uma [pessoa], onde suas características se dissolvem em uma desconstrução geométrica low-poly, iluminada por reflexos cáusticos suaves”

26. “Uma paisagem inspirada em uma arquitetura derretida, usando transformação de textura impulsionada por IA, sombreadores de distorção de calor e mapeamento de deslocamento volumétrico”

27. “Uma composição onírica onde a gravidade é invertida, com ilhas flutuantes e água derramando-se pelo céu, renderizada usando a simulação de fluidos do Houdini.”

Estética retrô e vintage

28. “Um horizonte urbano vaporwave dos anos 80, projetado com linhas de grade neon, aberração cromática e efeitos de varredura VHS, apresentando um [objeto retrô] em primeiro plano”

29. “Um pôster de viagem Art Déco da década de 1920, apresentando um [marco] estilizado com formas geométricas ousadas, detalhes em ouro metálico e blocos de cores contrastantes”

30. “Interior de uma lanchonete dos anos 1950, capturado com gradação de cores Kodachrome, texturas suaves em meio-tom, iluminação incandescente aconchegante e móveis vintage”

Ilusões ópticas e imagens alucinantes

31. “Renderização arquitetônica de uma escada de Penrose, construída com geometria impossível no estilo de Escher, transições paradoxais perfeitas e mapeamento de texturas hiper-realistas”

32. “Uma obra de arte fractal caleidoscópica, gerada usando equações do conjunto de Mandelbrot, simetria espelhada repetitiva e intensas mudanças de gradiente de cores”

33. “Uma ilusão de levitação flutuante com [objeto, por exemplo, ‘flocos de neve’], manipulada por meio de simulação física realista, sombras suaves projetadas com precisão e composição com perspectiva forçada”

via Stable Diffusion

Arte culinária e visualização culinária

34. “Uma foto macro hiperdetalhada de um [prato], capturada com iluminação difusa suave, detalhes de condensação e profundidade de campo rasa para realçar a textura”

35. “Página de um livro de receitas ilustrada e pintada à mão, mostrando [prato], usando técnicas de esboço com tinta e aquarela, texturas de papel envelhecido e tons rústicos e aconchegantes”

36. “Uma pintura altamente detalhada e realista de um chef elegantemente a preparar um prato gourmet. O chef tem um rosto perfeito com sombras realistas, capturado em um plano médio. A iluminação suave destaca as texturas ricas dos alimentos, enquanto a iluminação dinâmica adiciona profundidade e calor à cena, tornando o prato irresistivelmente apetitoso.”

Criando seus prompts de difusão estável

Criar o prompt certo significa comunicar-se de forma eficaz com a ferramenta de IA. Veja o que queremos dizer 👇

Passo 1: Comece com uma visão clara

Antes de começar a digitar, pare para visualizar seu objetivo. Quanto mais clara for sua ideia, mais fácil será estruturar um prompt forte.

Para começar, responda a estas perguntas: Qual é o tema principal da imagem? (Uma pessoa, um objeto, uma cena detalhada?)

Que estilo artístico a imagem deve seguir? (Pintura, arte digital, renderização 3D, foto cinematográfica com foco nítido?)

Que clima e atmosfera você deseja transmitir? (Sombrio e melancólico, acolhedor e convidativo, misterioso e surreal?)

Qual esquema de cores melhor se adapta à sua visão? (Neon vibrante, monocromático, tons pastéis?)

Passo 2: Defina o estilo artístico

Diferentes estilos artísticos conferem à sua imagem um caráter distinto.

Portanto, certifique-se de especificar o que deseja. Por exemplo, mencione: Meio: É uma pintura digital, um esboço ou uma renderização 3D? Uma renderização hiper-realista, um esboço caricatural ou uma pintura a óleo vintage?

Gênero: Você prefere realismo, impressionismo ou abstrato? Uma paisagem urbana cyberpunk de ficção científica, uma paisagem aquarela onírica ou uma ilustração de fantasia sombria?

Influências: Existem artistas ou movimentos específicos que o inspiram?

Se você não tiver certeza, experimente adicionar estilos diferentes e veja como a IA os interpreta.

Passo 3: Descreva o assunto, especifique a composição e as configurações da câmera

Seja o mais específico possível ao descrever o assunto. Adicionar detalhes como poses, acessórios, elementos de fundo e texturas faz uma enorme diferença.

📌 Exemplo: Em vez de dizer “um cachorro no parque”, tente “Um retrato em close de um golden retriever fofo sentado em um parque ensolarado, com a língua para fora, usando uma bandana vermelha, cercado por folhas de outono, fotografado com pouca profundidade de campo”

O resultado que obtivemos para o prompt 1 👇

O resultado que obtivemos para o prompt 2 👇

Basta ver e sentir a diferença por si mesmo. E para obter imagens tão precisas como estas, não se esqueça de incluir detalhes de composição como:

Perspectiva: visão em primeira pessoa, foto aérea, grande angular, retrato em close-up

Iluminação: Suave e difusa, neon, iluminação de estúdio, hora dourada, claro-escuro dramático

Enquadramento: Composição centralizada, regra dos terços, enquadramento cinematográfico

Passo 3: Use modelos para prompts

O prompt que você inserir só produzirá um visual preciso quando você seguir um modelo específico. Aqui está uma estrutura que você deve seguir 👇

[Assunto] + [Ação/Pose] + [Ambiente] + [Estilo artístico] + [Iluminação/Cor]

Lembre-se de que a arte gerada por IA nem sempre é perfeita na primeira tentativa. Teste variações, ajuste descrições, adicione prompts negativos e refine-os até obter os resultados desejados.

E se você não quiser criar prompts do zero todas as vezes, salve e use modelos de prompts de IA para otimizar seu processo criativo sem perder a qualidade.

Em vez de se esforçar para escrever o prompt “perfeito”, use ferramentas avançadas de IA para designers para ajudá-lo a escrever um, especialmente se você não for um especialista em engenharia de prompts.

Veja como funciona:

📝 Você pede um prompt à IA:“Você pode gerar um prompt de imagem detalhado com IA para uma cena cinematográfica de um grupo de profissionais envolvidos em uma discussão durante uma reunião com um cliente, com o horizonte de Nova York visível ao fundo?”

🎯 A IA gera um prompt estruturado:“Crie uma imagem cinematográfica capturando um grupo de profissionais envolvidos em uma discussão animada durante uma reunião com um cliente. O cenário é uma sala de conferências moderna e elegante, com grandes janelas de vidro. O horizonte da cidade de Nova York é visível ao fundo, mostrando arranha-céus icônicos como o Empire State Building e o One World Trade Center. A sala está cheia de luz natural, projetando sombras suaves e reflexos na mesa de madeira polida.”

Use o ClickUp Brain para criar e refinar prompts personalizados

Agora, em vez de refinar manualmente sua sugestão, basta copiar esta versão gerada por IA para obter uma imagem personalizada e de alta qualidade em segundos.

O mundo do design está mudando rapidamente. O que antes levava horas de brainstorming, esboços e refinamento agora acontece em minutos com ferramentas alimentadas por IA.

E um nome que quebrou todos os limites e tornou o gerenciamento da criatividade uma tarefa fácil é ClickUp.

É o aplicativo completo para o trabalho, que combina tudo o que você pode imaginar em uma única plataforma, unindo toda a equipe (e muito mais).

Solução de gerenciamento de projetos ClickUp Design

Indo ainda mais fundo, a solução de gerenciamento de projetos de design da ClickUp agora oferece às equipes de todos os tamanhos uma visão clara dos cronogramas, das atribuições da equipe e do progresso, tudo em um só lugar. Não é legal?

Otimize a colaboração, gerencie projetos e execute trabalhos criativos em todo o seu portfólio com a solução de design da ClickUp

ClickUp Brain

O que é ainda mais legal é o ClickUp Brain, que funciona como seu assistente pessoal de IA, simplificando o gerenciamento de projetos, a criação de conteúdo, a geração de imagens com IA e a colaboração.

Crie novos conteúdos ou melhore os já existentes com o ClickUp Brain

Em poucas palavras, Brain 👇 Sugere conceitos de design e ideias para moodboards para superar bloqueios criativos

Extraia pontos-chave de briefings de design, e-mails de clientes e feedback

Destaque os principais requisitos, como esquemas de cores, tipografia e preferências de layout

Resuma notas de reuniões em tarefas de design acionáveis

Analisa a carga de trabalho da equipe para evitar o esgotamento e equilibrar as tarefas

Crie relatórios de progresso do design em tempo real para as partes interessadas

Quadros brancos ClickUp

Combine-o com os quadros brancos do ClickUp e ele se tornará ainda mais poderoso. Os quadros brancos são onde as ideias nascem e são cultivadas. Eles oferecem às equipes de design um espaço de trabalho visual onde brainstorms, feedbacks e prompts criativos ganham vida.

E uma das funcionalidades mais interessantes? Geração de imagens com IA. Em vez de perder tempo a esboçar conceitos do zero, basta introduzir um prompt e a IA dá vida à sua visão — instantaneamente.

Gere imagens de alta qualidade para fornecer contexto visual às ideias no ClickUp Whiteboards

Precisa explorar estilos ou composições diferentes? Sem problema. Você pode gerar várias variações em segundos, acelerando o processo de brainstorming e iteração.

💡Dica profissional: estruture seus briefings de design com seções claras (objetivos, requisitos, inspiração) para ajudar a IA a extrair informações com mais precisão e gerar recomendações melhores.

ClickUp Docs

Mas o que acontece com as ideias depois que elas estão totalmente formadas? Se os quadros brancos moldam as ideias, ClickUp Docs é onde essas ideias são organizadas.

Conecte seu fluxo de trabalho de design com documentos de maneira integrada com o ClickUp Docs

É um espaço de trabalho interativo onde as equipes podem elaborar resumos de técnicas criativas, armazenar diretrizes da marca e criar manuais de design com imagens, links incorporados e listas de verificação. A melhor parte? Você pode até pedir ao Brain para gerar planos ou diretrizes de projeto para poupar trabalho!

Peça ao ClickUp Brain para criar diretrizes de projeto, lançar planos e muito mais

Melhor ainda, você pode @mencionar colegas de equipe para obter feedback, atribuir itens de ação diretamente do documento e manter tudo em um só lugar, em vez de depender de várias soluções.

Além disso, com edição em tempo real e comentários embutidos, não há mais troca de e-mails!

Sempre que temos um lançamento de produto ou uma promoção em andamento, nossa equipe de design gráfico envia a criação pelo ClickUp e, em vez de ficar indo e voltando entre e-mails e reuniões, posso simplesmente comentar diretamente no documento, o que torna todo o processo mais eficiente e eficaz. Eu diria que o recurso de comentários e o ClickUp me poupam facilmente cerca de 50% do meu tempo.

Sempre que temos um lançamento de produto ou uma promoção em andamento, nossa equipe de design gráfico envia a criação pelo ClickUp e, em vez de ficar indo e voltando entre e-mails e reuniões, posso simplesmente comentar diretamente no documento, o que torna todo o processo mais eficiente e eficaz. Eu diria que o recurso de comentários e o ClickUp me poupam facilmente cerca de 50% do meu tempo.

Tarefas ClickUp

Por fim, o ClickUp Tasks é a solução que os profissionais do conhecimento estão perdendo.

Por exemplo, se você estiver trabalhando em uma reformulação de marca para redes sociais, pode criar um documento descrevendo a nova paleta de cores, tipografia e tom visual. Depois de aprovado, você pode transformar essas seções em tarefas ClickUp acionáveis no mesmo lugar, sem precisar alternar entre plataformas!

Atribua tarefas aos colegas de equipe diretamente no Docs com as tarefas do ClickUp

92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por chats, e-mails e planilhas. Sem um sistema unificado para capturar e acompanhar decisões, insights críticos de negócios se perdem no ruído digital.

Obtenha um fluxo de trabalho de design estável com o ClickUp

Encontrar o prompt certo para o Stable Diffusion pode transformar uma ideia simples em uma obra-prima, seja um retrato hiper-realista, uma paisagem onírica surreal ou um mundo de ficção científica detalhado.

Mas a criatividade não se resume a gerar imagens — trata-se de organizá-las e refiná-las.

É por isso que as equipes escolhem o ClickUp. Com o ClickUp Brain, você pode gerar imagens de tirar o fôlego, tudo enquanto visualiza o processo criativo com os Quadros, Documentos e Tarefas do ClickUp. Então, o que você está esperando?

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅