Como usar prompts negativos do Midjourney para gerar imagens melhores

Se suas imagens geradas por IA não estão ficando como você quer, o problema pode não ser o que você está pedindo — mas o que você “não” está excluindo.

Geradores de imagens por IA, incluindo o Midjourney, interpretam prompts literalmente; portanto, não especificar elementos indesejados pode levar a resultados confusos, irrealistas ou irrelevantes. Ao especificar o que você quer, você também precisa dizer ao modelo de IA o que você “não” quer no design.

Ao adicionar prompts negativos, você ganha mais controle sobre a composição, o estilo e as distorções indesejadas.

Nesta postagem do blog, discutiremos o poder dos prompts negativos no Midjourney.

⏰ Resumo em 60 segundos Aqui está uma breve visão geral dos prompts negativos do Midjourney: Os prompts negativos ajudam a refinar as imagens geradas por IA, especificando quais elementos devem ser excluídos

Usar dois hífens seguidos da palavra “no” remove elementos indesejados, enquanto pesos negativos reduzem sua presença sem eliminá-los totalmente

Os prompts negativos economizam tempo ao reduzir a tentativa e erro, garantir a consistência do estilo e refinar os planos de fundo para visuais mais limpos

Os prompts negativos também têm limitações — eles nem sempre funcionam como esperado, dependem muito do treinamento, têm dificuldade com complexidade e apresentam uma curva de aprendizado íngreme. Muitas vezes, é necessário fazer ajustes finos

Tente não sobrecarregar o modelo de IA com prompts múltiplos e forneça instruções claras sobre estilo e outros aspectos

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O que são prompts negativos do Midjourney?

Prompts negativos são instruções que especificam o que você não quer na sua imagem. Pense nos prompts negativos como filtros, que dizem à IA especificamente quais elementos evitar em uma imagem.

Por exemplo, se o seu prompt do Midjourney for “campus universitário vibrante”, ele poderá incluir elementos como estudantes, caminhos e outras estruturas relevantes.

Mas você pode gerar uma imagem com extrema precisão por meio de prompts negativos. Por exemplo, se você adicionar dois hífens seguidos das palavras “sem alunos” ao seu prompt, como no exemplo abaixo, você instrui a IA a excluir imagens de alunos, resultando em uma imagem mais limpa e focada de um campus universitário.

Por que usar prompts negativos do Midjourney?

Você não pode simplesmente escrever outro prompt para criar uma nova imagem? Isso seria mais simples, mas não traria os mesmos resultados que o prompt negativo. Veja como o prompt negativo ajuda:

🎨 Maior controle criativo

Os modelos de design de IA, incluindo o Midjourney, operam com base em probabilidades estatísticas, gerando imagens a partir de vastos conjuntos de dados. No entanto, isso significa que a IA às vezes introduz elementos que você não solicitou explicitamente. Um prompt negativo instrui o Midjourney a evitar detalhes indesejados, refinando suas imagens.

🔁 Consistência de estilo

O Midjourney às vezes adota por padrão uma estética específica, como anime ou cyberpunk, dependendo de seu treinamento. Se você deseja criar um visual único, os prompts negativos ajudam a remover estilos indesejados. Por exemplo, digitar dois hífens seguidos de “no comic book style” garante que sua arte não tenha elementos ilustrativos no estilo de quadrinhos.

⏳ Eficiência de tempo

Sem prompts negativos, pode ser necessário regenerar as imagens várias vezes para obter o resultado desejado. Os prompts negativos reduzem significativamente esse processo de tentativa e erro, pois você instrui o modelo de IA a excluir elementos específicos, economizando tempo de edição.

🖼️ Fundos e composições refinados

Às vezes, as imagens geradas por IA incluem elementos de fundo desnecessários que sobrecarregam a composição. Por exemplo, se você precisar de um retrato simples, pode digitar dois hífens seguidos de “no background” para focar exclusivamente no objeto. Isso é particularmente útil para fotografia de produtos, onde se prefere um visual clean.

Os prompts negativos no Midjourney oferecem níveis mais profundos de personalização, mas não são soluções milagrosas. A utilização de prompts negativos requer um planejamento cuidadoso e experimentação para alcançar os resultados desejados, assim como você precisaria escrever um prompt detalhado no ChatGPT ou no Claude.ai para gerar um texto significativo.

📖 Leia mais: As melhores ideias de prompts de arte com IA para estimular sua criatividade

Como funcionam os prompts negativos no Midjourney?

Ao ler as seções acima, você deve ter notado que usamos “–no”. Então, o que isso significa no contexto dos prompts negativos? Basicamente, existem duas formas principais de usar prompts negativos: o parâmetro “–no” e os pesos de prompts negativos. Vamos detalhá-los para você a seguir:

1. Os dois hífens seguidos do parâmetro “no”

Este é o método mais fácil para remover elementos indesejados. Basta adicionar dois hífens (sem espaço entre eles) e a palavra “no”, seguida dos objetos, estilos ou cores que você não deseja. Veja o exemplo abaixo.

📌 Como funciona: O Midjourney analisa seu conjunto de dados, reconhece padrões associados aos elementos indesejados e se esforça para excluí-los da imagem final.

🌻 Exemplo: Você quer uma cena serena de um lago, mas não quer barcos nem pessoas nela. Seu prompt e o resultado ficariam assim:

No entanto, nem sempre é perfeito — alguns elementos podem aparecer devido a associações contextuais. Se isso acontecer, tente usar sinônimos adicionais ou ampliar a lista de exclusão.

2. Pesos dos prompts negativos

Enquanto o método das duas hífens e do “no” elimina um elemento completamente, os pesos negativos permitem que você reduza a presença de um elemento em vez de removê-lo totalmente. Esse método é útil quando você deseja influenciar a imagem sem forçar a exclusão absoluta.

📌 Como funciona: O Midjourney permite que você atribua pesos positivos ou negativos a diferentes partes do seu prompt usando a sintaxe ‘::’. Um peso de 1 é neutro, um número maior aumenta a importância e um número negativo reduz a presença do elemento.

Basicamente, você não está removendo um elemento totalmente por meio de pesos, mas dizendo ao Midjourney para diminuir a ênfase nele.

🌻 Exemplo: Você quer gerar uma imagem de uma rua movimentada com carros, mas os carros não devem ser o foco principal. Seu prompt ficaria mais ou menos assim:

O Midjourney interpreta isso como: “Inclua um carro, mas faça com que ele tenha metade da importância da rua.” O resultado? Um cenário de rua onde os carros parecem menores ou se misturam ao fundo.

Mas e se você quiser reduzir ainda mais a presença do carro, sem removê-lo completamente? Use um peso negativo.

Aqui, o Midjourney minimiza ativamente os carros na imagem. Ele pode tornar os carros quase invisíveis, colocando-os em um canto sombreado, ou removê-los completamente se eles não se encaixarem na composição (como você pode ver na imagem acima).

💡 Dica profissional: Se você quiser que algo desapareça completamente, os pesos negativos por si só podem não ser suficientes — talvez seja necessário combiná-los com “–no” ou fazer ajustes para obter os resultados desejados. Se quiser usar prompts múltiplos, use dois pontos duplos (::) para separá-los.

Você pode estar se perguntando: “Ei, por que não posso simplesmente usar ‘não’ e pronto?” Bem, é justo. Mas temos uma explicação.

Por que “não” não funciona?

Muitas pessoas acham que escrever “não” ou “sem” em um prompt fará com que o Midjourney evite certos elementos. Mas não é assim que funciona. Quando você escreve “não inclua chuva”, a IA não entende “não” como uma negação. Em vez disso, ela processa a frase inteira como uma descrição que inclui a palavra “chuva”.

Isso pode, paradoxalmente, fazer com que a IA se concentre no conceito de chuva, mesmo que sua intenção fosse excluí-lo.

Como resolver isso: ❌ Prompt: Um castelo de fantasia, sem dragões. ✅ Prompt: Um castelo de fantasia ⁃ ⁃ sem dragões ✅ Prompt: Um castelo de fantasia mágico::1, dragões::-1

A segunda e a terceira opções garantem que o Midjourney entenda corretamente o que deve evitar, enquanto a primeira pode, na verdade, criar um castelo com dragões.

🧠 Você sabia? O Midjourney está disponível no Discord e requer uma assinatura paga para gerar imagens com tecnologia de IA! É também o servidor mais popular do Discord.

Como criar prompts negativos eficazes no Midjourney?

Aqui estão algumas dicas sobre como criar prompts negativos eficazes no Midjourney:

Identifique elementos indesejados: Descubra o que você não quer na imagem. É uma cor, um objeto ou um estilo? Depois de saber, adicione “⁃ ⁃no” seguido do elemento indesejado. Por exemplo, “⁃ ⁃no blurry details” ou “⁃ ⁃no cartoonish style” podem tornar seus resultados mais nítidos

Seja específico: Em vez de termos vagos como “⁃ ⁃sem coisas ruins”, use descrições precisas como “⁃ ⁃sem cores supersaturadas” ou “⁃ ⁃sem rostos distorcidos”. Quanto mais claro você for, melhor o Midjourney entenderá sua intenção

Experimente combinações e pesos: Se você estiver gerando uma paisagem urbana futurista, mas continuar recebendo árvores, tente “árvores::-0,5, ⁃ ⁃ sem vegetação” ou algo semelhante. Isso restringe o foco, garantindo que a ferramenta de IA se mantenha fiel à sua visão

💡Dica profissional: Use prompts negativos apenas quando necessário e para exclusões precisas, em vez de restrições gerais. Por exemplo, em vez de dizer “Evite designs sobrecarregados”, opte por “Um layout limpo e minimalista, com amplo espaço em branco e um ponto focal claro” para alcançar a aparência desejada.

Mais de 20 prompts negativos do Midjourney para diferentes casos de uso

Selecionamos mais de 20 exemplos de prompts negativos do Midjourney em diferentes cenários para que você possa evitar a tentativa e erro, alimentar suas ideias e técnicas criativas e aproveitar ao máximo o Midjourney.

Prompt 1: Pôr do sol em uma praia limpa

Caso de uso: Remoção de elementos desorganizados ou desnecessários para criar uma imagem mais limpaPrompt: “Pôr do sol sobre uma praia tranquila, tons dourados refletindo nas ondas calmas ⁃ ⁃ sem pessoas, lixo, pegadas, barcos, prédios, troncos à deriva”

Prompt 2: Horizonte urbano minimalista

Caso de uso: Evitar distrações para uma estética moderna e cleanPrompt: ‘Horizonte futurista da cidade à noite, reflexos de néon brilhantes nas ruas molhadas⁃ ⁃ sem carros, pedestres, outdoors, grafites, neblina

Prompt 3: Paisagem serena de montanha

Caso de uso: Realçar a beleza natural removendo objetos artificiaisPrompt: “Montanhas majestosas cobertas de neve, luz suave da manhã, céu claro ⁃ ⁃ sem linhas de energia, casas, teleféricos, pessoas, estradas, placas de sinalização”

Prompt 4: Trilha tranquila na floresta

Caso de uso: Manter o foco na natureza sem influência humanaPrompt: “Trilha sinuosa na floresta coberta de folhas de outono, suave luz dourada do sol filtrando-se através das árvores ⁃ ⁃ sem bancos, placas, lixeiras, pessoas, bicicletas”

Prompt 5: Céu noturno onírico

Caso de uso: Criação de uma cena celestial deslumbrante e sem distraçõesPrompt: “Galáxia com nebulosas vívidas e inúmeras estrelas, tons profundos de roxo e azul ⁃ ⁃ sem satélites, aviões, luzes da cidade, texto ou marcas d’água”

Prompt 6: Cachoeira majestosa

Caso de uso: Manter a natureza intocada e preservadaPrompt: “Cachoeira em cascata em uma selva verdejante, névoa subindo de baixo ⁃ ⁃ sem pontes, turistas, barcos, placas, cercas”

Prompt 7: Fotografia de produto elegante

Caso de uso: Fotos focadas em produtos comerciaisPrompt: “Smartwatch preto elegante sobre uma superfície reflexiva, iluminação dramática ⁃ ⁃ sem texto, logotipos, reflexos, desordem, mãos, pessoas”

Prompt 8: Castelo de fantasia

Caso de uso: Aprimorar um cenário mágico sem elementos modernosPrompt: “Grande castelo medieval em uma colina enevoada, tochas acesas ⁃ ⁃ sem linhas de energia, prédios modernos, carros, antenas, estradas”

Prompt 9: Jardim zen

Caso de uso: Manter uma estética tranquila e minimalistaPrompt: ‘Jardim zen japonês com areia alisada e árvores bonsai, iluminação ambiente suave ⁃ ⁃ sem estátuas, placas, bancos, pessoas, turistas’

Prompt 10: Ruínas antigas

Caso de uso: Preservar a beleza histórica sem elementos modernosPrompt: “Ruínas de um templo antigo cobertas pela vegetação em uma selva densa, trepadeiras rastejando sobre as pedras ⁃ ⁃ sem turistas, cercas, placas, andaimes, lixo”

Prompt 11: Fotografia de alimentos perfeita

Caso de uso: Colocar a comida em destaque, sem distraçõesPrompt: “Hambúrguer gourmet em uma tábua de madeira, iluminação suave, vapor subindo ⁃ ⁃ sem pratos, mãos, talheres, guardanapos ou desordem no fundo”

Prompt 12: Paisagem cósmica

Caso de uso: Foco no espaço sem distrações terrestresPrompt: “Planeta alienígena com plantas bioluminescentes brilhantes, luas gêmeas no céu ⁃ ⁃ sem naves espaciais, astronautas, satélites, texto, marcas d’água”

Prompt 13: Fotografia de rua vintage

Caso de uso: Capturar a autenticidade histórica sem distrações modernasPrompt: “Rua de paralelepípedos dos anos 1940, tons sépia quentes, luzes suaves do entardecer ⁃ ⁃ sem carros modernos, pessoas com telefones, outdoors, letreiros de néon”

Prompt 14: Configuração de mesa organizada

Caso de uso: Criar um espaço de trabalho esteticamente agradável e organizadoPrompt: “Configuração de mesa minimalista e moderna, laptop elegante, iluminação ambiente aconchegante ⁃ ⁃ sem cabos emaranhados, xícaras de café, livros, papéis, desordem”

Prompt 15: Cena tranquila do oceano

Caso de uso: Aprimorar uma vista tranquila do oceano removendo distraçõesPrompt: “Vasto horizonte oceânico sob um nascer do sol rosa, ondas suaves quebrando ⁃ ⁃ sem barcos, pessoas, prédios, lixo, bóias”

Prompt 16: Nuvens de tempestade dramáticas

Caso de uso: Foco no poder da natureza sem interferênciasPrompt: “Nuvens negras de tempestade sobre um vasto campo vazio, relâmpagos crepitando ⁃ ⁃ sem prédios, carros, pessoas, placas, antenas”

Prompt 17: Dunas isoladas no deserto

Caso de uso: Manter uma paisagem desértica intocada e naturalPrompt: “Dunas de areia dourada que se estendem infinitamente, luz suave do pôr do sol ⁃ ⁃ sem pegadas, veículos, pessoas, placas, prédios”

Prompt 18: Floresta encantada mágica

Caso de uso: Manter um cenário de fantasia envolvente e misteriosoPrompt: “Cogumelos brilhantes em uma floresta encantada enevoada, luzes suaves de fadas ⁃ ⁃ sem pessoas, prédios modernos, cercas, postes de luz”

Prompt 19: Fotografia de carros de luxo

Caso de uso: Destacar o carro sem distrações desnecessáriasPrompt: ‘Carro esportivo preto elegante sob iluminação suave de estúdio, reflexos polidos ⁃ ⁃ sem logotipos, pessoas, fundo de showroom, texto, marcas d’água’

Prompt 20: Vista aérea de uma ilha tropical

Caso de uso: Manter um cenário paradisíaco imaculadoPrompt: “Águas turquesa cristalinas cercando uma ilha verdejante, praias de areia dourada ⁃ ⁃ sem barcos, docas, hotéis, turistas, poluição”

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Vamos ver também alguns exemplos de pesos de prompts negativos:

Prompt 21: Floresta encantada

Caso de uso: Criação de uma cena mística na florestaPrompt: Árvores antigas::2, cogumelos brilhantes::1,5, névoa suave::-1

Prompt 22: Beco cyberpunk

Caso de uso: Capturar uma atmosfera urbana futuristaPrompt: Beco iluminado por neon::3, reflexos da chuva::1,5, horizonte distante::-0,5

Prompt 23: Tigre majestoso

Caso de uso: Apresentação de um retrato de animal impactantePrompt: Tigre branco::2 , olhos azuis penetrantes::1,5 , textura de pelagem macia::1

Prompt 24: Guerreiro viking

Caso de uso: Representar a força históricaPrompt: Guerreiro viking::2, armadura desgastada pela batalha::1. 5, fundo enevoado::1 –sem elementos de ficção científica

Prompt 25: Biblioteca aconchegante

Caso de uso: Criação de um espaço aconchegante para leituraPrompt: Estantes de madeira::2, iluminação aconchegante::1,5, livros antigos::1 ⁃ ⁃ sem prateleiras vazias:: -1

Erros comuns a evitar com prompts negativos do Midjourney

Os prompts negativos podem parecer um superpoder, mas é fácil cometer erros se você não tomar cuidado. Aqui estão alguns erros a serem evitados:

❗Sobrecarga de prompts: Um dos erros mais comuns é sobrecarregar seu prompt com muitas exclusões. Por exemplo, adicionar ⁃ ⁃ sem carros, árvores, pessoas, prédios, nuvens ou animais pode parecer minucioso, mas pode confundir a IA, levando a resultados inesperados ou até mesmo inutilizáveis. Em vez disso, concentre-se nos elementos mais críticos que você deseja excluir e mantenha sua lista concisa

❗Aleatoriedade: Outra armadilha é ser muito vago. Dizer “⁃ ⁃ sem objetos” não dá orientação suficiente à IA. Que tipo de objetos? Móveis? Veículos? Seja sempre específico. Por exemplo, se você estiver criando uma paisagem minimalista, use ⁃ ⁃ sem carros, prédios ou linhas de alta tensão para garantir clareza

❗Ignorando conflitos de estilo: Os prompts negativos não removem apenas objetos; eles também podem alterar o estilo. Por exemplo, se você disser “⁃ ⁃ sem anime” e a IA ainda tender a produzir arte estilizada, isso pode ser devido a outros elementos do prompt que estão influenciando involuntariamente o resultado. Certifique-se de que seu prompt seja extremamente claro quanto ao estilo

📖 Leia mais: Modelos de IA para economizar tempo e melhorar a produtividade

Limitações do uso do Midjourney

Quando o Midjourney foi lançado, suas capacidades causaram um alvoroço no mercado de geração de imagens. Embora a plataforma de IA tenha alterado significativamente o processo de geração de imagens, ela tem suas limitações.

Dificuldades com cenas complexas

O Midjourney se sai bem com imagens de um único tema, mas tem dificuldade em lidar com cenas complexas com vários personagens.

🌻 Exemplo: Se você tentar gerar um mercado lotado, um grupo de pessoas interagindo ou uma batalha detalhada, muitas vezes as coisas dão errado. Os personagens podem ter membros faltando, expressões faciais estranhas ou objetos posicionados de forma esquisita. A iluminação e a perspectiva também podem parecer erradas, fazendo com que a imagem pareça artificial.

Embora você possa melhorar as imagens do Midjourney com prompts melhores, acertar tudo exige muita tentativa e erro.

Grande dependência da clareza do prompt

O Midjourney interpreta tudo o que você digita literalmente, portanto, prompts vagos ou genéricos podem levar a resultados completamente diferentes dos esperados. Como mencionamos anteriormente, o processo criativo da IA é diferente do nosso.

🌻 Exemplo: Solicitar uma “cidade futurista” sem detalhes pode resultar em qualquer coisa, desde um horizonte cyberpunk brilhante até um mundo deserto e em ruínas. A IA não “adivinha” o que você quer dizer; portanto, se você omitir detalhes importantes, isso pode alterar completamente a aparência da imagem gerada pela IA.

Dificuldade em interpretar conceitos abstratos

O Midjourney é ótimo para criar coisas que existem no mundo real ou em cenários de fantasia, mas tem dificuldade com ideias mais profundas, emocionais ou simbólicas.

🌻 Exemplo: Se você adicionar o prompt “a sensação de solidão”, a IA provavelmente gerará apenas uma pessoa sentada sozinha — ela provavelmente não captará as sutilezas do isolamento, da saudade ou da melancolia.

Em outras palavras, ele não consegue captar ou interpretar emoções de forma completa para produzir os resultados desejados.

Curva de aprendizado íngreme

Embora o Midjourney seja fácil de usar, obter resultados precisos pode levar tempo. Recursos como prompts negativos e pesos de prompts exigem prática. Muitos iniciantes podem ter dificuldade para remover elementos indesejados, criar estilos consistentes ou ajustar imagens.

Além disso, ao contrário de outras ferramentas de design nas quais você pode corrigir erros, o Midjourney não oferece a opção de “editar prompt”. Isso significa que você precisa continuar testando e reinserindo prompts para obter os melhores resultados.

Dados de treinamento limitados

O Midjourney só consegue gerar imagens com base no que foi treinado. Se você tentar criar algo único — como um estilo artístico cultural específico ou um cenário histórico incomum —, a IA pode criar uma versão muito genérica ou falhar completamente.

🌻 Exemplo: Se você solicitar um tipo raro de arquitetura antiga, o sistema pode misturá-la com algo mais comum. Isso o torna menos confiável quando você precisa de algo muito específico ou culturalmente preciso.

Portanto, embora o Midjourney seja uma ferramenta notável, ele não é uma solução única para todos os casos.

✨Curiosidade: No segundo semestre de 2024, durante as eleições nos EUA, o Midjourney impôs restrições à geração de imagens de Joe Biden e Donald Trump.

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