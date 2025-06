os 10 melhores CRM para private equity em 2025

O capital privado opera em um ritmo acelerado, com negócios, investidores e empresas do portfólio em constante movimento — sempre há algo para acompanhar.

Quando as informações estão espalhadas por e-mails e planilhas, tudo fica confuso e detalhes perdidos podem significar oportunidades perdidas.

Um CRM (gestão de relacionamento com o cliente) sólido mantém tudo em um só lugar. Desde a gestão do fluxo de negócios até o acompanhamento das relações com os investidores, a ferramenta certa pode economizar tempo e manter sua equipe alinhada.

Se você está procurando o melhor CRM para private equity, aqui estão 10 opções que agregam valor. ✉️

O que você deve procurar no melhor CRM para private equity?

O CRM certo para empresas de private equity deve ajudar você a gerenciar negócios, acompanhar os relacionamentos com investidores e manter tudo organizado. Um bom CRM facilita o seu trabalho, não o complica.

Veja o que você deve procurar ao escolher um CRM:

Inteligência de relacionamento: mantém os dados dos investidores organizados, acompanha as interações e garante um acompanhamento contínuo

Gerenciamento abrangente do fluxo de negócios: simplifica os pipelines, automatiza os fluxos de trabalho e mantém os negócios em andamento sem atrasos

Relatórios e análises robustos: fornece insights em tempo real sobre o desempenho, o envolvimento dos investidores e as tendências do mercado

Segurança e conformidade: Protege dados confidenciais com controles de acesso por criptografia e total conformidade regulatória

Escalabilidade e personalização: Adapta-se ao crescimento da sua empresa com recursos flexíveis, campos personalizados e fluxos de trabalho adaptados às suas estratégias de investimento exclusivas

Os 10 melhores CRM para private equity

Nem todas as alternativas de CRM são criadas para private equity. Você precisa de um que possa lidar com pipelines de negócios complexos, acompanhar os relacionamentos com investidores e aprimorar o gerenciamento de portfólio.

Aqui estão as 10 melhores soluções de CRM para private equity projetadas para fazer exatamente isso. 📝

1. ClickUp (Ideal para otimizar transações de private equity e gerenciamento de tarefas)

Construa e gerencie seus relacionamentos com investidores, acompanhe tarefas e impulsione o crescimento dos negócios com o ClickUp CRM

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho, reunindo fluxo de negócios, relações com investidores e gerenciamento de tarefas em um só lugar. Os recursos de gerenciamento de projetos integrados à solução de CRM do ClickUp ajudam as empresas de private equity a acompanhar clientes potenciais, gerenciar contas e supervisionar as interações com os clientes sem precisar usar várias ferramentas.

Visualizações do ClickUp

Visualize seus pipelines de negócios com o ClickUp Views

Com mais de 10 visualizações personalizáveis, incluindo Lista, Quadro Kanban e Gantt, o ClickUp permite visualizar pipelines, monitorar relacionamentos com clientes e ficar por dentro de todas as negociações. A visualização em lista pode exibir todas as negociações, classificadas por estágio, enquanto a visualização em quadro oferece uma interface de arrastar e soltar para acompanhar o progresso.

Por exemplo, uma equipe de private equity que avalia startups de tecnologia pode criar um quadro em que cada coluna representa um estágio diferente de financiamento, garantindo uma visão clara dos investimentos potenciais.

Painéis ClickUp

Acompanhe o desempenho do portfólio com os painéis do ClickUp

Para acompanhar o desempenho, os painéis do ClickUp reúnem todas as principais métricas em um só lugar.

Em vez de extrair relatórios de diferentes ferramentas, os profissionais de private equity podem criar um painel que exibe tendências de receita, mudanças na avaliação e tarefas pendentes de due diligence.

Uma empresa de investimentos que monitora empresas do portfólio pode ver instantaneamente a saúde financeira, a distribuição da carga de trabalho e o andamento dos negócios, garantindo que as decisões sejam baseadas em dados em tempo real.

Automações ClickUp

Otimize o andamento das negociações usando as automações do ClickUp

Tarefas repetitivas atrasam as equipes, mas o ClickUp Automations cuida delas.

Quando um analista atualiza o status de uma transação para "Due Diligence", a automação pode atribuir instantaneamente revisões jurídicas, notificar as partes interessadas e atualizar as tarefas relacionadas. Isso mantém a equipe focada em trabalhos de alto valor.

Chat ClickUp

Compartilhe atualizações e colabore instantaneamente com o ClickUp Chat

O ClickUp Chat facilita a colaboração, mantendo todas as conversas relacionadas a negócios em um só lugar.

Saber que discussões importantes estão sempre acessíveis permite que as equipes se concentrem no trabalho em profundidade, em vez de se preocuparem em perder atualizações importantes.

Precisa se atualizar após um período de ausência? Resumos gerados por IA fornecem um rápido resumo das conversas perdidas para que os membros da equipe que retornam possam se atualizar sem precisar percorrer mensagens intermináveis.

Baixe este modelo Acompanhe clientes e leads de vendas com o modelo de CRM da ClickUp

Por que criar um CRM do zero quando você pode começar com um sistema comprovado?

O modelo de CRM da ClickUp ajuda as empresas a acompanhar as vendas, gerenciar leads e melhorar o relacionamento com os clientes sem a complexidade de configurar tudo manualmente.

Oferece várias visualizações para simplificar a gestão do CRM. A Visualização do processo de vendas ajuda as equipes a acompanhar os leads ao longo do pipeline, enquanto a Visualização de boas-vindas garante uma experiência personalizada para cada cliente.

Você também pode convidar membros ou convidados para colaborar diretamente no ClickUp, facilitando o gerenciamento de relacionamentos em todas as etapas.

Principais recursos do ClickUp

Reúna todas as suas ferramentas: conecte-se ao Salesforce e ao HubSpot para centralizar os dados e as conversas dos clientes e obter um fluxo de trabalho contínuo

Encontre o que você precisa instantaneamente: Use uma interface intuitiva para acompanhar leads, atualizar detalhes de clientes e gerenciar pipelines sem esforço — sem necessidade de um longo processo de aprendizagem

Cresça sem limites: aproveite fluxos de trabalho personalizados, automação e relatórios avançados para dar suporte a empresas de todos os tamanhos e lidar com as crescentes demandas dos clientes

Nunca perca um acompanhamento: defina lembretes e prazos para garantir que os representantes de vendas nunca percam um lead ou o contato com um cliente

Atribua leads instantaneamente: use permissões baseadas em funções e atribuições de tarefas para atribuir leads instantaneamente e acompanhar a propriedade em toda a equipe

Limitações do ClickUp

Sem ajustes, atualizações frequentes e alertas podem ser exaustivos para equipes maiores

O aplicativo móvel é útil para atualizações rápidas, mas pode não oferecer todas as funcionalidades da versão para desktop

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.040 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o ClickUp

Adoro a versatilidade do ClickUp e o fato de nossa equipe poder personalizá-lo para se adequar a qualquer situação — não é apenas uma ferramenta de gerenciamento de projetos, é um centro operacional completo para nós! Gerenciamos tudo, desde o trabalho com os clientes até nosso CRM, e adoramos a flexibilidade das opções e as automações integradas. Também adoramos que o ClickUp esteja em constante evolução e que eles ouçam seus clientes!

Adoro a versatilidade do ClickUp e o fato de nossa equipe poder personalizá-lo para se adequar a qualquer situação — não é apenas uma ferramenta de gerenciamento de projetos, é um centro operacional completo para nós! Gerenciamos tudo, desde o trabalho com os clientes até nosso CRM, e adoramos a flexibilidade das opções e as automações integradas. Também adoramos que o ClickUp esteja em constante evolução e que eles ouçam seus clientes!

📮 ClickUp Insight: Cerca de 35% dos participantes da nossa pesquisa classificam a segunda-feira como o dia menos produtivo da semana. Prioridades pouco claras no início da semana de trabalho podem ser um fator que contribui para isso. O ClickUp elimina as suposições, permitindo que você e sua equipe definam níveis de prioridade claros para todas as tarefas atribuídas. Além disso, você conta com o ClickUp Brain, um poderoso assistente de IA que responde a todas as suas perguntas. Com o ClickUp, você sempre sabe exatamente o que precisa ser feito e quando.

2. DealCloud (Melhor para gerenciamento de pipeline de negócios)

via DealCloud

As empresas de private equity enfrentam desafios únicos ao gerenciar pipelines de negócios complexos, e o DealCloud aborda esses pontos críticos de frente. O CRM personalizável se destaca por seu profundo conhecimento dos fluxos de trabalho de PE (private equity) — desde a prospecção inicial até o monitoramento pós-fechamento.

As equipes de negociação valorizam especialmente a forma como ele conecta a inteligência de relacionamento com os dados das negociações, facilitando a identificação de padrões e oportunidades. Os recursos de integração com o Capital IQ e o PitchBook simplificam a due diligence, enquanto os painéis personalizáveis se adaptam a diferentes estratégias de investimento.

Para empresas de capital de risco que lidam com várias transações simultaneamente, o acompanhamento automatizado e as atualizações em tempo real da plataforma ajudam a manter o ritmo durante todo o ciclo de vida da transação.

Principais recursos do DealCloud

Crie fluxos de trabalho personalizados para negócios que atendam aos seus critérios de investimento, notificando automaticamente as partes interessadas sobre alterações e ações necessárias

Acesse recursos abrangentes de mapeamento de relacionamentos para descobrir conexões ocultas entre empresas do portfólio

Gere relatórios e painéis dinâmicos que mostram o desempenho dos fundos em tempo real, chamadas de capital e dados de distribuição

Configure a coleta automatizada de dados de várias fontes para manter atualizadas as informações financeiras da empresa, pesquisas de mercado e inteligência competitiva

Limitações do DealCloud

A configuração complexa requer uma configuração inicial significativa

A curva de aprendizado pode parecer íngreme para equipes menores

Relatórios personalizados exigem conhecimento técnico especializado

Preços do DealCloud

Preços personalizados

Classificações e avaliações da DealCloud

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,5/5 (20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o DealCloud?

Aqui está a opinião de um avaliador da Capterra sobre o DealCloud

A plataforma DealCloud foi projetada para diversos setores de negociação, como PE, IB, empréstimos especializados, etc. Mas a beleza da plataforma é que esses casos de uso "prontos para uso" podem ser configurados de acordo com nossos fluxos de trabalho específicos. Continuamos a desenvolver nossa solução DealCloud à medida que nossos negócios evoluem.

A plataforma DealCloud foi projetada para diversos setores de negociação, como PE, IB, empréstimos especializados, etc. Mas a beleza da plataforma é que esses casos de uso "prontos para uso" podem ser configurados de acordo com nossos fluxos de trabalho específicos. Continuamos a desenvolver nossa solução DealCloud à medida que nossos negócios evoluem.

🔍 Você sabia? A primeira empresa de private equity, American Research and Development Corporation (ARDC), foi fundada em 1946 pelo financista Georges Doriot. A ARDC é famosa por seu investimento inicial na Digital Equipment Corporation (DEC), que se tornou uma das primeiras empresas de alto crescimento a receber financiamento de private equity.

3. Altvia (Melhor para relações com investidores)

via Altvia

A Altvia traz clareza ao mundo muitas vezes complexo das relações com investidores em empresas de private equity. A plataforma se destaca no aprimoramento das comunicações e relatórios dos LP (sócios limitados), tornando-a especialmente valiosa durante as temporadas de captação de recursos.

Ele mantém perfis detalhados dos investidores, incluindo preferências de comunicação e histórico de investimentos, o que se mostra inestimável para a construção de relacionamentos. Os recursos de relatórios automatizados reduzem significativamente o tempo gasto com atualizações trimestrais, enquanto o portal seguro para investidores mantém os LPs informados sem sobrecarregar a equipe de RI (relações com investidores).

Principais recursos do Altvia

Programe e acompanhe chamadas de capital por meio de um sistema automatizado que calcula compromissos e envia notificações direcionadas

Gere relatórios em conformidade com a ILPA (Institutional Limited Partners Association) automaticamente, extraindo dados dos sistemas de monitoramento de carteiras

Segmente os investidores de private equity com base no histórico e nas preferências de investimento para criar campanhas de captação de recursos direcionadas

Monitore as métricas de engajamento do portal do investidor para identificar quais LPs precisam de atenção ou suporte adicional

Crie documentos de assinatura personalizados que são preenchidos automaticamente com informações dos investidores

Limitações da Altvia

Os recursos de relatórios das empresas do portfólio precisam ser aprimorados

Opções limitadas de integração com alguns softwares comuns de PE

O controle de versões de documentos pode ser confuso

Preços Altvia

Preços personalizados

Classificações e avaliações da Altvia

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

💡 Dica profissional: nem todos os negócios chegam ao pipeline formal, mas acompanhar aqueles que não avançaram — juntamente com os motivos — ajuda a refinar a prospecção de negócios futuros. Crie um "pipeline paralelo" no seu CRM para revisitar negócios quando as condições mudarem.

4. 4Degrees (Melhor para inteligência de relacionamento)

via 4Degrees

a 4Degrees aborda a gestão de relacionamentos em private equity de um ângulo único, com foco na qualidade e no potencial das conexões da rede.

Este software de CRM baseado em nuvem analisa os padrões de comunicação em toda a empresa para revelar informações valiosas sobre relacionamentos que, de outra forma, permaneceriam ocultas. As equipes de negócios encontram um valor especial em sua capacidade de identificar caminhos de apresentação favoráveis para empresas-alvo e tomadores de decisão importantes. A pontuação automatizada de relacionamentos ajuda a priorizar os esforços de divulgação, enquanto o acompanhamento das interações garante que nenhuma conexão valiosa seja perdida.

Principais recursos do 4Degrees

Analise o sentimento dos e-mails e as taxas de resposta para avaliar a força do relacionamento e os níveis de engajamento

Identifique conexões mútuas entre membros da equipe e empresas-alvo por meio do mapeamento de rede com tecnologia de IA

Gere caminhos de introdução que mostram o caminho mais curto para chegar aos tomadores de decisão através da sua rede de contatos

Acompanhe as interações históricas entre os membros da equipe para manter um desenvolvimento consistente dos relacionamentos

Limitações do 4Degrees

Recursos limitados de monitoramento de empresas do portfólio

A pontuação de relacionamentos pode, às vezes, simplificar demais relações profissionais complexas

Os recursos de e-mail em massa precisam ser aprimorados

Preços da 4Degrees

Preços personalizados

Classificações e avaliações da 4Degrees

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🧠 Curiosidade: Algumas empresas de private equity geraram uma riqueza enorme para seus fundadores. Por exemplo, o fundador da Blackstone, Stephen Schwarzman, tem um patrimônio líquido de mais de US$ 20 bilhões, e os fundadores do Carlyle Group, como David Rubenstein, tiveram um sucesso semelhante.

5. Dynamo (Melhor para administração de fundos)

via Dynamo

A Dynamo adota uma abordagem diferente em relação ao software de CRM para private equity, concentrando-se fortemente no lado operacional da gestão de fundos.

Ele ajuda especificamente as equipes de middle e back office com suas integrações contábeis robustas e recursos de reconciliação automatizada. A plataforma se destaca no gerenciamento de documentos de assinatura e fluxos de trabalho de integração de investidores, mantendo trilhas de auditoria detalhadas para fins de conformidade.

Para empresas que lidam com várias estruturas de fundos, a Dynamo oferece ferramentas que simplificam operações complexas.

Principais recursos do Dynamo

Processe documentos de assinatura por meio de um fluxo de trabalho digital que valida automaticamente as informações dos investidores

Calcule e acompanhe as taxas de administração em várias estruturas de fundos com diferentes acordos de taxas

Gere extratos de conta de capital automatizados com modelos personalizáveis para diferentes tipos de investidores

Monitore os requisitos de conformidade e os prazos futuros por meio de um painel centralizado

Crie fluxos de trabalho personalizados para a integração de investidores, em conformidade com os requisitos regulamentares

Limitações do Dynamo

Os recursos de pipeline de negócios são menos desenvolvidos do que os dos concorrentes

A interface do usuário parece ultrapassada em comparação com alternativas modernas

A personalização do relatório requer conhecimento técnico

Preços Dynamo

Preços personalizados

Classificações e avaliações da Dynamo

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,6/5 (mais de 35 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Dynamo?

Vejamos o que um avaliador da G2 tem a dizer sobre o Dynamo

Gosto do fato de ser organizado de forma que você possa ver tudo e também alterá-lo para ver as coisas de uma maneira diferente, dependendo de como sua mente funciona.

Gosto do fato de ser organizado de forma que você possa ver tudo e também alterá-lo para ver as coisas de uma maneira diferente, dependendo de como sua mente funciona.

6. Affinity (Melhor para sourcing de negócios)

via Affinity

A Affinity se destaca por capturar automaticamente dados de relacionamento sem necessidade de entrada manual. Ela utiliza IA para analisar padrões de comunicação e identificar oportunidades de investimento promissoras.

As equipes de negócios valorizam a forma como ele elimina a entrada manual de dados, mantendo registros precisos dos relacionamentos. A plataforma se destaca na identificação de padrões no fluxo de negócios e nas redes de relacionamentos que podem passar despercebidos pelos métodos convencionais de acompanhamento.

Para empresas focadas em expandir seu pipeline de negócios, os recursos automatizados de coleta de inteligência e reconhecimento de padrões da Affinity são especialmente valiosos.

Principais recursos do Affinity

Capture automaticamente dados de relacionamento a partir de interações por e-mail e calendário para criar perfis de contato abrangentes

Preveja a relevância dos negócios com base nas preferências históricas da empresa e nos investimentos bem-sucedidos no passado

Acompanhe a dinâmica competitiva dos negócios monitorando as relações entre outras empresas e as empresas-alvo

Crie equipes virtuais de negócios com base na experiência no setor e na solidez do relacionamento com as principais partes interessadas

Gere pontuações de saúde do relacionamento que levam em consideração tanto a quantidade quanto a qualidade das interações

Limitações de afinidade

Os recursos de monitoramento de portfólio são básicos

Recursos limitados de administração de fundos

As opções de personalização dos relatórios poderiam ser mais flexíveis

Preços por afinidade

Essencial: US$ 2.000/ano por usuário (cobrado anualmente)

Escala: US$ 2.300/ano por usuário (cobrado anualmente)

Avançado: US$ 2.700/ano por usuário (cobrado anualmente)

Empresa: Preço personalizado

Classificações e avaliações de afinidade

G2: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

🔍 Você sabia? A década de 1980 é frequentemente chamada de "era de ouro " do capital privado, especialmente devido ao aumento das aquisições alavancadas (LBOs).

7. Navatar (Melhor para fluxos de trabalho específicos do setor)

Desenvolvido na plataforma Salesforce, o Navatar aborda o CRM para private equity a partir de uma perspectiva que prioriza os processos. A solução é especializada em fluxos de trabalho específicos do setor, que correspondem à forma como as empresas de private equity operam.

Seu aspecto mais destacado é a forma como lida com processos complexos e multifásicos, mantendo os requisitos de conformidade. A Navatar oferece soluções específicas para private equity que combinam personalização com funcionalidades prontas a usar, eliminando a necessidade de uma configuração técnica extensa.

Principais recursos do Navatar

Implemente fluxos de trabalho de negócios testados no setor, alinhados com os processos padrão de PE e os requisitos de conformidade

Acompanhe as aprovações e decisões do comitê de investimentos por meio de processos estruturados de votação e documentação

Gerencie oportunidades de coinvestimento por meio de ferramentas dedicadas de acompanhamento e alocação de investidores

Crie relatórios de conformidade que estejam em conformidade com os requisitos regulamentares em diferentes jurisdições

Limitações do Navatar

A interface pode parecer confusa com recursos não utilizados

Processo de configuração complexo para fluxos de trabalho personalizados

A curva de aprendizado é mais íngreme do que as soluções independentes

Preços Navatar

Preços personalizados

Classificações e avaliações da Navatar

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

8. Xpedition Private CRM Accelerator (Melhor para integração com Microsoft)

via Microsoft

Desenvolvido com base no Microsoft Dynamics 365, o Xpedition traz uma nova abordagem para empresas de private equity que já investiram no ecossistema Microsoft. Ele preenche a lacuna entre o gerenciamento de negócios e as ferramentas Microsoft de uso diário, como Outlook, Teams e Power BI.

Você pode economizar muito tempo com a integração nativa com modelos financeiros do Excel e apresentações do PowerPoint. Ao contrário de outros CRMs que exigem que as equipes adotem fluxos de trabalho totalmente novos, o Xpedition aprimora os processos de CRM existentes baseados na Microsoft, adicionando recursos específicos para PE.

Com acesso móvel seguro e completo, o Xpedition garante uma tomada de decisão perfeita em qualquer lugar. Aprimoramentos com inteligência artificial com o Microsoft Copilot personalizam ainda mais as interações com os investidores, automatizam tarefas rotineiras e fornecem insights inteligentes, permitindo que as equipes se concentrem em atividades de alto valor.

Principais recursos do Xpedition

Converta modelos financeiros do Excel diretamente em painéis interativos usando a integração com o Power BI

Sincronize notas de reuniões do Teams diretamente nos registros de negócios com atribuição automatizada de tarefas

Crie aplicativos personalizados usando a Power Platform para atender aos requisitos específicos da empresa sem precisar programar

Gere apresentações automaticamente, importando dados de negócios diretamente para modelos do PowerPoint

Limitações do Xpedition

A forte dependência do ecossistema Microsoft limita a flexibilidade

A personalização requer experiência em desenvolvimento da Microsoft

Opções limitadas de integração com terceiros

Preços da Xpedition

Preços personalizados

Classificações e avaliações da Xpedition

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

💡 Dica profissional: os negócios de private equity levam anos para amadurecer, então escolha um CRM desenvolvido para o gerenciamento de relacionamentos de longo prazo. Um bom CRM acompanha todas as interações, desde a primeira apresentação até a saída, garantindo que você mantenha a continuidade e o envolvimento estratégico por 5 a 10 anos.

9. Clienteer (Ideal para empresas boutique de PE)

via Imagineer Technology

A Clienteer, agora parte da Dynamo Software através da aquisição da Imagineer Technology Group, é uma plataforma líder de mercado de CRM e relações com investidores projetada para empresas de private equity e investimento. Este exemplo de software de CRM concentra-se nas operações essenciais de PE, sem o excesso de soluções empresariais.

Sua abordagem simplificada para gerenciamento de negócios e relações com investidores é ideal para equipes que desejam manter processos de nível institucional sem dedicar recursos ao gerenciamento de sistemas complexos. O Clienteer simplifica a transição de planilhas para um CRM dedicado ao capital privado, oferecendo às empresas uma maneira integrada de gerenciar as relações com investidores e o fluxo de negócios.

Principais recursos do Clienteer

Crie processos simplificados para o comitê de investimentos que mantenham o rigor e reduzam as despesas administrativas

Crie modelos padronizados de comparação de negócios que ajudam equipes menores a avaliar oportunidades de forma consistente

Configure painéis básicos de monitoramento de portfólio com foco nas principais métricas, sem complexidade desnecessária

Acompanhe o progresso da captação de recursos por meio de visualizações intuitivas que destacam o status dos compromissos

Gerencie documentos de investidores por meio de um portal leve que requer suporte mínimo de TI

Limitações do Clienteer

Recursos avançados de relatórios limitados

Recursos básicos de acompanhamento de relacionamentos

Opções mínimas de automação

Menos adequado para empresas em fase de expansão significativa

Preços da Clienteer

Preços personalizados

Avaliações e comentários dos clientes

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Clienteer?

Aqui está a opinião de um revisor do G2 sobre o Clienteer

O Clienteer é uma plataforma de gestão de relacionamentos intuitiva e altamente configurável, projetada especificamente para fundos de hedge e gestores de ativos institucionais para auxiliar nas áreas de relações com investidores, vendas e marketing, operações, conformidade e os diversos fluxos de trabalho relacionados a essas atividades. Inclui um conjunto abrangente de recursos envoltos em uma interface de usuário fácil de usar e poderosa, permitindo que os usuários gerenciem as comunicações com seus investidores e clientes potenciais, ao mesmo tempo em que acompanham as contas e transações dos clientes.

O Clienteer é uma plataforma de gestão de relacionamentos intuitiva e altamente configurável, projetada especificamente para fundos de hedge e gestores de ativos institucionais para auxiliar nas áreas de relações com investidores, vendas e marketing, operações, conformidade e os diversos fluxos de trabalho relacionados a essas atividades. Inclui um conjunto abrangente de recursos envoltos em uma interface de usuário fácil de usar e poderosa, permitindo que os usuários gerenciem as comunicações com seus investidores e clientes potenciais, ao mesmo tempo em que acompanham as contas e transações dos clientes.

🔍 Você sabia? Michael McCafferty é conhecido como o "pai do CRM" por ter inventado o TeleMagic, o primeiro software de CRM, em 1985.

10. SatuitCRM (Melhor para gestores de investimentos alternativos)

via SatuitCRM

O SatuitCRM adota uma abordagem mais ampla, atendendo empresas de PE que também gerenciam outros investimentos alternativos. Ele foi projetado explicitamente para profissionais de investimento do lado comprador, incluindo gestores de ativos institucionais, empresas de private equity, fundos de hedge, gestores de patrimônio e empresas de investimento alternativo. A ferramenta se destaca no tratamento de estratégias de investimento híbridas e estruturas de fundos complexas.

A solução beneficia especialmente empresas que gerenciam investimentos diretos e estratégias de fundos de fundos, oferecendo ferramentas que se adaptam a várias abordagens de investimento.

Além disso, a conformidade regulatória está perfeitamente integrada à plataforma, permitindo que as empresas gerenciem as crescentes regulamentações do setor de private equity com fluxos de trabalho automatizados e ferramentas de conformidade integradas.

Principais recursos do SatuitCRM

Gerencie estratégias de investimento híbridas por meio de painéis unificados que lidam com investimentos diretos e indiretos

Acompanhe estruturas complexas de taxas em diferentes tipos de investimento e classes de ações

Gere relatórios consolidados para investidores que combinam dados de vários veículos de investimento

Configure diferentes fluxos de trabalho de investimento para várias estratégias, mantendo processos consistentes

Configure verificações de conformidade automatizadas específicas para diferentes tipos de investimento e jurisdições

Limitações do SatuitCRM

Os recursos de prospecção de negócios são relativamente básicos

A interface parece desatualizada em comparação com soluções mais recentes

Recursos limitados de inteligência de relacionamento

O aplicativo móvel precisa de melhorias significativas

Preços do SatuitCRM

Essenciais: US$ 150/mês por usuário

Premium: US$ 200/mês por usuário

Empresa: US$ 300/mês por usuário

Classificações e avaliações do SatuitCRM

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o SatuitCRM?

Veja o que um avaliador da Capterra disse sobre essa ferramenta

Estamos muito satisfeitos com a forma como agora acompanhamos todos os nossos contatos, negócios, oportunidades de negócios, etc. Economizamos muito tempo, pois há apenas um banco de dados (portanto, a entrada de dados é feita apenas uma vez), após o que você pode facilmente obter informações do sistema de uma forma muito intuitiva.

Estamos muito satisfeitos com a forma como agora acompanhamos todos os nossos contatos, negócios, oportunidades de negócios, etc. Economizamos muito tempo, pois há apenas um banco de dados (portanto, a entrada de dados é feita apenas uma vez), após o que você pode facilmente obter informações do sistema de uma forma muito intuitiva.

