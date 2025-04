Rally vs. Jira: Qual é o melhor para a sua equipe ágil?

É dia de planejamento de sprint e as coisas já começaram mal. Metade da equipe está alternando entre painéis, tentando encontrar atualizações. Metade da equipe está alternando entre painéis, tentando encontrar atualizações. Alguém levanta um tíquete que já está sendo discutido, e outra tarefa parece ter desaparecido no ar.

A reunião se arrasta e você não consegue deixar de pensar: "Nossa ferramenta Agile está realmente facilitando as coisas ou apenas aumentando o caos?

Encontrar a solução ágil certa é a ponte entre uma equipe que flui sem esforço pelos sprints e outra que passa mais tempo lutando contra o sistema do que criando produtos excelentes.

Ao longo de todo o processo, dois dos maiores concorrentes - Rally e Jira - prometem simplificar os fluxos de trabalho ágeis. Eles são pesos pesados no gerenciamento de projetos Agile, mas adotam abordagens diferentes.

Nesta postagem do blog, vamos condensar os recursos para facilitar sua escolha. E, no final, apresentaremos uma solução que leva a colaboração ágil ainda mais longe. Dica: começa com um "clique" e termina com um "para cima" 📈

O que é o Rally?

O Rally, anteriormente conhecido como CA Agile Central, é uma ferramenta de gerenciamento de projetos criada para facilitar o desenvolvimento ágil. É adequado para organizações de qualquer tamanho e ajuda as equipes a planejar, acompanhar e gerenciar projetos Agile, promovendo a colaboração, a melhoria contínua e o sucesso do projeto.

Agora parte da Broadcom, essa ferramenta ágil centraliza tarefas, histórias de usuários, sprints e backlogs em uma única plataforma. Isso facilita o foco nas metas e a entrega de valor aos clientes.

Recursos do Rally

O Rally foi criado para grandes empresas que precisam dimensionar o Agile em várias equipes e portfólios. Mas, para ser mais preciso, quais são os recursos dessa solução de projeto ágil?

Vamos dar uma olhada. 👇

Se você é um desenvolvedor de software, testador ou gerente de produto, sabe como é importante agir rapidamente sobre o feedback. É por isso que as ferramentas de coleta de feedback do Rally simplificam o processo com integrações em tempo real, como o Flowdock, e pesquisas personalizáveis.

Além disso, os testadores podem registrar defeitos diretamente das ferramentas de teste, com capturas de tela e etapas de reprodução. Os recursos de relatório do Rally também o ajudam a identificar problemas recorrentes ao longo do tempo, suavizando ainda mais os fluxos de trabalho.

Fato curioso: Ágil = Mais💲! 60% das empresas que usam o Agile viram sua receita crescer e seus lucros aumentarem - porque a adaptabilidade sempre gera dinheiro!

Recurso nº 2: retrospectivas de sprint

As retrospectivas de sprint do Rally oferecem às equipes ágeis tudo o que elas precisam para refletir, aprender e melhorar após cada sprint. Com relatórios detalhados e métricas visuais, como histórias de usuários concluídas e defeitos, é fácil identificar tendências.

Melhor ainda, os painéis personalizáveis enfatizam os principais insights, como gráficos burndown, ajudando as equipes a se concentrarem nas áreas de melhoria.

Você sabia? O gerenciamento de projetos remonta aos tempos antigos! As Grandes Pirâmides de Gizé, no Egito, são amplamente consideradas o primeiro exemplo significativo de organização e gerenciamento formal de projetos. Esse feito considerável exigiu planejamento, coordenação de esforços e a conclusão bem-sucedida dos cronogramas do projeto.

Recurso nº 3: Planejamento de capacidade

As ferramentas de planejamento de capacidade do Rally mantêm as cargas de trabalho equilibradas. Não é mais preciso adivinhar quem está sobrecarregado ou quem tem espaço para assumir mais. O Rally mostra o que está no prato da sua equipe em comparação com a capacidade real dela, para que você possa distribuir as tarefas de forma justa e manter as coisas funcionando.

Quando você precisa atribuir trabalho, o Rally o ajuda a combinar tarefas com as pessoas certas com base na disponibilidade e no conjunto de habilidades. Com a previsão integrada, você pode usar dados anteriores para prever futuras cargas de trabalho, planejar com antecedência e definir cronogramas realistas para evitar surpresas de última hora.

Preços do Rally

Preços personalizados

O que é o Jira?

Um produto da Atlassian, o Jira é uma ferramenta de gerenciamento de projetos e rastreamento de problemas que ajuda as equipes ágeis a se manterem organizadas e trabalharem de forma mais inteligente. O que começou como uma ferramenta para desenvolvimento de software agora funciona em todos os setores para gerenciar projetos, rastrear bugs e otimizar fluxos de trabalho.

O Jira sempre manteve valores e estruturas ágeis, como Scrum e Kanban. As equipes do Scrum podem usar sprints para dividir o trabalho em ciclos curtos e focados, enquanto as equipes do Kanban podem visualizar o progresso com um fluxo contínuo de tarefas.

Essa plataforma também oferece grande segurança e escalabilidade. Ela oferece permissões baseadas em funções, criptografia de dados e conformidade com os padrões do setor, o que a torna uma opção confiável tanto para empresas quanto para startups.

Recursos do Jira

O Jira Project Management vem repleto de vários recursos que permitem que as equipes estejam no caminho certo.

Veja a seguir uma análise mais detalhada. 👇

Recurso nº 1: Fluxos de trabalho personalizáveis

O Jira ajuda a criar fluxos de trabalho adaptados à sua equipe. Suas ferramentas de arrastar e soltar permitem configurar e ajustar regras, acionadores e condições para corresponder ao fluxo de trabalho da sua equipe.

Por exemplo, você pode automatizar as transições de tarefas quando um status é alterado ou enviar notificações quando uma tarefa é bloqueada.

Isso garante transferências mais suaves e mantém todos sincronizados. Ele oferece quadros Scrum, quadros Kanban e uma combinação de ambos. Se não quiser começar do zero, você pode escolher entre os modelos ágeis prontos do Jira para começar a trabalhar rapidamente.

Recurso nº 2: Pesquisa avançada com JQL

O recurso de pesquisa avançada do Jira é alimentado pela Jira Query Language, ou JQL. Em sua essência, uma consulta JQL inclui campos, operadores e valores. Digamos que você queira ver todos os bugs não resolvidos atribuídos a um membro específico da equipe. Em vez de filtrar tudo manualmente, você pode digitar uma consulta simples como:

projeto = "YourProject" E responsável = "nome de usuário" E status != "Done" E tipo = "Bug "

Bum! Sem mais nem menos, o Jira mostra todos os bugs em que a pessoa está trabalhando e que ainda não foram resolvidos. Além disso, você pode combinar várias condições usando E, OU e NÃO, para que sua pesquisa seja tão específica quanto necessário.

Leia também: Como implementar estratégias de transformação ágil

Recurso nº 3: rastreamento de problemas

O Jira oferece planilhas de registro estruturadas para registrar e organizar vários problemas, fornecendo uma visão em tempo real do status e das resoluções das tarefas.

Melhor ainda, ele ajuda a organizar seu trabalho com tipos de problemas, como bugs, tarefas ou subtarefas, o que o torna uma excelente alternativa ao Rally. Você também pode usar campos personalizados, rótulos e filtros para adicionar detalhes e contexto, facilitando a localização e o gerenciamento dos problemas.

lembrete amigável: Além da sobrecarga de recursos das diferentes plataformas de gerenciamento de projetos, você precisa ter respostas claras para estas perguntas: essa ferramenta crescerá conosco? Ela pode lidar com projetos maiores, mais membros da equipe e fluxos de trabalho em evolução? ela se conecta com o que já usamos, como o Figma ou o Google Drive - ela se integra perfeitamente? nossos dados estão seguros? Ela oferece criptografia, controles de acesso e conformidade com os padrões de segurança? ela facilita a colaboração? As equipes podem comentar, compartilhar arquivos e atribuir tarefas sem passar por obstáculos? há um suporte sólido - bate-papo ao vivo, e-mail ou uma base de conhecimento - quando as coisas dão errado?

Preços do Jira

Gratuito para sempre: Para 10 usuários

Padrão: US$ 7,53 por usuário/mês

Premium: US$ 13,53 por usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Rally vs. Jira: Comparação de recursos

O Rally e o Jira são dois fortes concorrentes para o gerenciamento de projetos Agile. O Jira oferece fluxos de trabalho personalizáveis, visualizações de linha do tempo e rastreamento de problemas. Por outro lado, o Rally tem ótimas ferramentas de visualização, retrospectivas de sprint e planejamento de capacidade adaptados aos fluxos de trabalho Agile.

Ao colocá-los lado a lado, há várias outras granularidades👇

Recurso Rally Jira Público-alvo Principalmente grandes empresas que precisam de soluções abrangentes de gerenciamento de projetos ágeis Versátil, adequado para várias equipes de todos os tamanhos, de pequenas startups a grandes empresas Suporte ágil Forte suporte às metodologias Scrum e Kanban , incluindo rastreamento de métricas ágeis Quadros ágeis altamente personalizáveis; suporta Scrum, Kanban e metodologias híbridas Personalização Opções de personalização limitadas Altamente personalizável com uma grande variedade de plug-ins e complementos disponíveis Facilidade de uso Uma curva de aprendizado mais acentuada e pode ser muito difícil para equipes menores Interface amigável ao usuário, mas a complexidade aumenta com a personalização extensiva Opções de implementação Principalmente baseado na nuvem com algumas opções híbridas Oferece opções de implementação na nuvem, híbrida e no local

Para aprofundar, vamos examinar alguns detalhes mais finos de ambas as ferramentas para tornar sua escolha ainda mais apertada ⬇️

Recurso nº 1: Suporte ágil

O Rally foi desenvolvido para equipes ágeis de nível empresarial. Ele vem repleto de ferramentas como quadros Scrum e Kanban, além de métricas ágeis avançadas, como taxa de transferência, eficiência de fluxo e previsibilidade de fluxo. O software Rally é ideal se você estiver gerenciando iniciativas ágeis de grande escala e precisar de insights profundos sobre o desempenho da equipe.

O Jira, por outro lado, é compatível com Scrum, Kanban e até mesmo com metodologias híbridas, o que o torna uma alternativa forte ao Rally. Ele também oferece recursos como preparação de backlog, pontos de história e relatórios detalhados, como diagramas de fluxo cumulativo e gráficos de controle - úteis para equipes que desejam ter mais controle sobre seus fluxos de trabalho.

Vencedor🏆: Se você estiver executando uma operação ágil de grande escala com várias equipes e precisar de rastreamento ágil avançado, o Rally é o caminho a seguir

Mas se a personalização for mais importante - especialmente para equipes que misturam e combinam metodologias ágeis - o Jira o atenderá melhor

Recurso nº 2: planejamento de recursos e capacidade

O Rally ajuda as equipes a equilibrar a carga de trabalho, alinhando as prioridades comerciais com a capacidade disponível, para que ninguém se afogue em tarefas com as quais não possa lidar. Tudo permanece no caminho certo, e as equipes podem atingir as metas planejadas sem caos de última hora.

O Jira, por outro lado, não facilita tanto as coisas. Ele não tem gerenciamento avançado de recursos incorporado, portanto, as equipes geralmente precisam unir ferramentas de terceiros ou confiar em planilhas. Isso pode aumentar o caos, pois fica mais difícil ver quem está disponível e o que é realmente possível fazer.

🏆 Vencedor: O Rally toma a dianteira com o planejamento de capacidade integrado, facilitando para as equipes equilibrarem as cargas de trabalho e atingirem suas metas sem problemas.

Recurso nº 3: preço e escalabilidade

O Rally foi criado para grandes empresas, oferecendo planos que suportam até 5.000 usuários em uma única instância de nuvem. No entanto, você não encontrará uma página de preços com números claros - tudo é personalizado de acordo com suas necessidades. Embora isso funcione para grandes organizações que precisam de soluções personalizadas, não é ideal se você quiser apenas ver os custos antecipadamente.

O Jira, por outro lado, tem um plano gratuito para equipes pequenas (até 10 usuários) e planos pagos a partir de US$ 7,53 por usuário por mês. Seja uma startup ou uma empresa em crescimento, você pode escalar no seu próprio ritmo sem se comprometer com um plano de nível empresarial desde o primeiro dia.

Vencedor: Jira é uma escolha melhor se você quiser uma solução que cresça com você e não exija uma chamada de vendas apenas para ver o preço.

Rally vs. Jira no Reddit

Fomos ao Reddit para comparar o Rally com o Jira e tentar entender as experiências reais dos usuários. Embora nenhuma discussão específica compare os dois, vasculhamos tópicos e fóruns para reunir percepções de equipes que usam as duas ferramentas.

Começando com o Jira, um usuário disse:

Você pode usá-la em qualquer estágio da jornada ágil. Kanban, scrum completo, cascata, emissão de tíquetes, processo de admissão, etc. e os plugins são ótimos. Também é muito fácil aprender o básico.

Você pode usá-la em qualquer estágio da jornada ágil. Kanban, scrum completo, cascata, emissão de tíquetes, processo de admissão, etc. e os plugins são ótimos. Também é muito fácil aprender o básico.

Outro usuário postou uma opinião diferente:

O Jira não é nem de longe útil para uma equipe que deseja ser ágil em seu trabalho de desenvolvimento de produtos ou serviços. O Jira começou como um produto de "rastreamento de bugs", e seu lar natural é um ambiente do tipo centro de suporte em que os problemas são levantados ad-hoc, mas devem passar por um processo definido, e a maioria esmagadora dos méritos tem a ver com os tempos de resposta. Isso não se parece em nada com o desenvolvimento ágil de produtos ou serviços. Também não se parece em nada com o gerenciamento de projetos.

O Jira não é nem de longe útil para uma equipe que deseja ser ágil em seu trabalho de desenvolvimento de produtos ou serviços. O Jira começou como um produto de "rastreamento de bugs", e seu lar natural é um ambiente do tipo centro de suporte em que os problemas são levantados ad-hoc, mas devem passar por um processo definido, e a maioria esmagadora dos méritos tem a ver com os tempos de resposta. Isso não se parece em nada com o desenvolvimento ágil de produtos ou serviços. Também não se parece em nada com o gerenciamento de projetos.

Por outro lado, o Rally tem algumas avaliações limitadas, porém objetivas, com um usuário dizendo

Temos alguns problemas imediatos que estamos resolvendo. Acabamos de fazer uma revisão da AoA no ano passado, e o AC/Rally ainda era a melhor opção.

Temos alguns problemas imediatos que estamos resolvendo. Acabamos de fazer uma revisão da AoA no ano passado, e o AC/Rally ainda era a melhor opção.

Enquanto outro usuário acrescentou:

O Rally tem uma opção de conta gratuita para organizações com menos de 50 usuários. Ela é um pouco limitada (sem acesso à API, por exemplo), mas pode funcionar para você se já estiver familiarizado com ela.

O Rally tem uma opção de conta gratuita para organizações com menos de 50 usuários. Ela é um pouco limitada (sem acesso à API, por exemplo), mas pode funcionar para você se já estiver familiarizado com ela.

Mas algumas pessoas ficaram desapontadas com o Rally, dizendo:

Ele travava o tempo todo, então havia períodos em que não podíamos atualizar nossas tarefas ou histórias. Em geral, há muito atrito na interface do usuário. As coisas que deveriam ser mostradas imediatamente a um usuário estão enterradas em submenus e coisas do gênero.

Ele travava o tempo todo, então havia períodos em que não podíamos atualizar nossas tarefas ou histórias. Em geral, há muito atrito na interface do usuário. As coisas que deveriam ser mostradas imediatamente a um usuário estão enterradas em submenus e coisas do gênero.

É nesse momento que muitos usuários começam a procurar em outros lugares, encontrando soluções que preencham a lacuna criada pelo Rally e pelo Jira.

Conheça o ClickUp - a melhor alternativa ao Rally vs. Jira

Veja bem, o Rally e o Jira têm muitos pontos fortes. Mas os desafios que eles trazem muitas vezes ofuscam os prós. É nesse momento que você precisa de uma inovação.

O ClickUp, o aplicativo tudo para o trabalho, surge como a melhor maneira de encerrar o debate. Ele equilibra perfeitamente a flexibilidade, uma interface intuitiva e recursos robustos. Ele combina os recursos de nível empresarial do Rally com as vastas integrações e opções de personalização do Jira.

E, francamente, não somos nós que estamos dizendo isso. Quem diz é Mike Muller, da Stevens Advertising:

Ele está sendo usado por toda a nossa agência como a ferramenta para gerenciar todos os nossos projetos, cronogramas de tarefas e faturamento. Ele substituiu um sistema antigo e nos permitiu avançar para um fluxo de gerenciamento de projetos mais ágil e ajudou a melhorar as comunicações internas.

Ele está sendo usado por toda a nossa agência como a ferramenta para gerenciar todos os nossos projetos, cronogramas de tarefas e faturamento. Ele substituiu um sistema antigo e nos permitiu avançar para um fluxo de gerenciamento de projetos mais ágil e ajudou a melhorar as comunicações internas.

Vamos descobrir o que faz o ClickUp se destacar! 💁

ClickUp's One Up #1: Software de gerenciamento de projetos

As equipes ágeis se movem rapidamente. O ClickUp Project Management as ajuda a se moverem ainda mais rápido. Ele foi desenvolvido para suportar Scrum, Kanban, fluxos de trabalho híbridos e uma infinidade de modelos ágeis, mantendo tudo, desde o planejamento de sprint até a preparação do backlog em um só lugar.

Acelere os planos e a execução de seus projetos com o ClickUp for Project Management

Examinando mais de perto, veja como os recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp permitem que equipes como a sua trabalhem melhor 👇

Escolha entre os modos de exibição Kanban, Gantt, Lista ou Calendário para corresponder ao seu fluxo de trabalho. Sem configurações rígidas - apenas o que funciona para você

Painéis em tempo real mostram gráficos de burndown, velocidade e cargas de trabalho em um piscar de olhos - sem precisar procurar em relatórios

Defina gatilhos oportunos e deixe que o ClickUp Automations cuide das atualizações de status, atribuições de tarefas e até mesmo lembretes

Simplifique o processo de desenvolvimento de software e aprimore a colaboração da equipe com o ClickUp for Software Teams

Vá ainda mais longe com a solução de software da ClickUp para acelerar os ciclos de desenvolvimento e fornecer software de qualidade dentro do prazo.

Com as ferramentas de gerenciamento de versões, as equipes podem configurar listas de verificação de implementação automatizadas para que cada etapa, desde as revisões de controle de qualidade até a ativação de recursos, seja realizada sem problemas.

Por exemplo, uma equipe ágil trabalhando em uma atualização de aplicativo pode usar o ClickUp para mapear o fluxo de trabalho do software. Além disso, eles podem planejar visualmente as metas de sprint com roteiros, atribuir tarefas com dependências claras e acompanhar o backlog com o ClickUp Board View.

Dica profissional: Use o modelo de rastreamento de bugs do ClickUp para registrar e monitorar erros ou bugs durante o desenvolvimento de software. Com esse sistema de rastreamento pré-fabricado, fica mais fácil avaliar e resolver problemas prontamente.

ClickUp's One Up #2: Suporte ágil

As equipes ágeis incorporam em seus processos a melhoria contínua, o desenvolvimento iterativo e os ciclos rápidos de feedback. E é exatamente isso que o Gerenciamento de Projetos Ágeis do ClickUp traz para a mesa.

Gerencie roteiros de produtos, backlogs, sprints, design de UX e muito mais - tudo em um só lugar com o ClickUp para equipes Agile

Veja o que queremos dizer com isso:

Defina metas de sprint, acompanhe o progresso com roteiros e mantenha as prioridades em ordem com a organização de tarefas por arrastar e soltar

Certifique-se de que sua equipe permaneça no ritmo com pastas de sprint dedicadas, gerenciamento de backlog, gráficos de burndown e rastreamento de velocidade

Compartilhe roteiros de produtos, permita que as partes interessadas vejam o progresso com links públicos e colete feedback dos clientes por meio de formulários

Tarefas do ClickUp

E tudo fica ainda mais simplificado com o ClickUp Tasks - onde cada sprint, item do backlog e prioridade ficam organizados em um local central.

Use o ClickUp Tasks para execução de sprint, preparação de backlog e aprimoramento contínuo

Em sua essência, o ClickUp Tasks ajuda você a:

Divida os épicos em tarefas, defina prioridades e arraste os itens do backlog para sprints ativos

Atribua proprietários, defina datas de vencimento e acompanhe o progresso com status claros como "Backlog", "Em andamento" e "Concluído

Acompanhe itens de ação retrospectivos com tarefas recorrentes e torne a melhoria contínua parte do fluxo de trabalho

Economia de tempo: Evite o incômodo de criar um fluxo de trabalho do zero, pois o modelo de gerenciamento de projetos ágeis do ClickUp o coloca em funcionamento rapidamente. Perfeito para equipes que não são de software e usam Kanban ou Scrum, ele ajuda a simplificar as solicitações, priorizar o trabalho e executar sprints sem problemas!

ClickUp One Up #3: Recursos de relatório

A geração de relatórios nunca foi tão fácil como com os ClickUp Dashboards. Em vez de se perderem em várias ferramentas e planilhas, as equipes ágeis têm uma visão de alto nível e em tempo real do andamento do projeto - tudo em um só lugar.

Transforme seus projetos em uma tela flexível de dados, listas, cartões, tabelas e gráficos com o ClickUp Dashboards

Veja como:

Com poderosas ferramentas de análise, monitore gráficos de burn-down e burn-up, fluxo cumulativo e métricas de velocidade para ver como os sprints estão se desenvolvendo

Registre, categorize e priorize facilmente os relatórios de bugs juntamente com as tarefas de sprint para manter as equipes de desenvolvimento no rumo certo

Se uma tarefa estiver travada ou um fluxo de trabalho estiver lento, os Dashboards tornam isso óbvio para que as equipes possam agir

E espere, tem mais. O ClickUp permite que as equipes personalizem os Dashboards com widgets que exibem limites de trabalho em andamento, tempos de ciclo e até mesmo a distribuição da carga de trabalho. Isso significa que todos (desde os desenvolvedores até as partes interessadas) ficam na mesma página com dados precisos e fáceis de digerir.

📮ClickUp Insight: 37% dos trabalhadores enviam notas de acompanhamento ou atas de reunião para rastrear itens de ação, mas 36% ainda dependem de outros métodos fragmentados. Sem um sistema unificado para capturar decisões, os principais insights de que você precisa podem ficar enterrados em chats, e-mails ou planilhas. Com o ClickUp, você pode transformar instantaneamente as conversas em tarefas acionáveis em todas as suas tarefas, chats e documentos, garantindo que nada seja esquecido.

Escolha a plataforma que faz tudo: ClickUp

O Rally e o Jira competem bem no jogo. Mas quando se trata de força, personalização e poder das estruturas ágeis, há apenas uma solução que supera todas elas.

O ClickUp oferece a funcionalidade e a personalização robustas de que sua equipe Agile precisa, tudo em uma plataforma intuitiva. Ele foi projetado para tornar o gerenciamento de projetos contínuo e produtivo, desde painéis e sprints em tempo real até integrações com suas ferramentas de desenvolvimento existentes.

Pronto para acelerar seu fluxo de trabalho? Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo! ✅