Os 10 principais softwares de CRM automotivo para concessionárias em 2025

Deve ser muito comum um cliente entrar em sua concessionária sabendo exatamente o carro que deseja, as opções de financiamento e o valor de troca.

Esse é o novo normal. Os compradores fazem sua lição de casa. Eles chegam preparados. Mas a questão é a seguinte: eles ainda querem uma conversa real, não apenas uma transação.

As plataformas de CRM automotivo ajudam a preencher essa lacuna para que você entenda seus clientes melhor do que eles. 🤩

Desde prever quando eles precisarão de serviço até lembrar o nome de seus filhos, essas ferramentas fazem com que cada interação seja importante. Aqui está nossa análise dos 10 principais sistemas que geram resultados. 📊

Resumo de 60 segundos Aqui está uma lista das melhores ferramentas de CRM automotivo para você conferir: ClickUp (Melhor para simplificar as vendas e operações automotivas) (Melhor para simplificar as vendas e operações automotivas)

DealerSocket (Melhor para gerenciamento abrangente de concessionárias automotivas)

AutoRaptor (O melhor CRM com foco em vendas para concessionárias de pequeno e médio porte)

Elead CRM (Melhor para otimização do desempenho da concessionária)

VinSolutions (Melhor para varejo digital integrado e gerenciamento de CRM)

Selly Automotive (Melhor para aceleração de vendas digitais simplificadas)

ProMax (Melhor para gerenciamento de desempenho de concessionárias)

Dominion Vision CRM (melhor para insights automotivos especializados e acompanhamento de desempenho)

DealerMine CRM (Melhor para envolvimento de vendas adaptável e automação de fluxo de trabalho)

Zoho CRM (melhor para gerenciamento de vendas automotivas em nível empresarial)

O que você deve procurar no CRM automotivo?

A seleção do software de CRM automotivo correto garante que as concessionárias possam gerenciar leads com eficiência, otimizar a comunicação e otimizar as operações de vendas. Um sistema bem equipado melhora a eficiência da equipe e aprimora a experiência geral do cliente.

Veja a seguir o que você deve procurar em um software de CRM automotivo. 💁

Gerenciamento e rastreamento de leads: Capture e organize leads de várias fontes para não deixar passar nenhum cliente em potencial

Acompanhamentos e lembretes automatizados: Mantenha os clientes potenciais envolvidos por meio de comunicações programadas, reduzindo os tempos de resposta e melhorando as conversões

Ferramentas de comunicação multicanal: Centralize as interações em chamadas, e-mails, mensagens de texto e plataformas digitais para manter um envolvimento consistente

Integração com sistemas de gerenciamento de concessionárias (DMS): Sincronize perfeitamente com bancos de dados de estoque, ferramentas financeiras e plataformas de marketing para criar um fluxo de trabalho unificado

Relatórios e análises personalizáveis: Gere insights sobre o desempenho de vendas, a qualidade dos leads e a produtividade da equipe para apoiar a tomada de decisões orientada por dados

Interface e acessibilidade fáceis de usar: Reduza o tempo de treinamento com um Reduza o tempo de treinamento com um painel de CRM intuitivo que garante a rápida adoção pelas equipes

Escalabilidade e personalização: Adapte os recursos e os fluxos de trabalho para atender às necessidades em evolução das concessionárias em crescimento

Recursos de segurança e conformidade: Proteja os dados dos clientes e mantenha a conformidade regulamentar com protocolos de segurança integrados

Os 10 melhores CRMs automotivos

Administrar uma concessionária significa manter o controle sobre os leads, o acompanhamento dos clientes e um processo de vendas que nunca para de se mover. Mas como manter tudo isso funcionando sem problemas e sem deixar a desejar? Um CRM de alto desempenho é o que você precisa para garantir que todas as consultas recebam uma resposta, que os acompanhamentos sejam feitos na hora certa e que os negócios avancem sem atritos.

Aqui estão as 10 melhores opções de CRM automotivo para mantê-lo organizado e ágil, além de fechar mais vendas. 🏅

1. ClickUp (melhor para simplificar as vendas e operações automotivas)

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, combina gerenciamento de projetos e CRM em uma única plataforma - acelerado pela automação e IA de última geração. A solução ClickUp CRM oferece às concessionárias de automóveis uma plataforma unificada para gerenciar as vendas, acompanhar as interações com os clientes e otimizar as operações diárias.

Comece a usar o ClickUp CRM Gerencie leads, acompanhe o status do negócio e simplifique as operações diárias da concessionária com o ClickUp CRM

Ele abrange todas as partes móveis de sua vida - leads, test drives, aprovações de financiamento, solicitações de serviço - ao mesmo tempo em que garante uma experiência perfeita para o cliente. Use os seguintes recursos do ClickUp CRM para otimizar as operações de sua concessionária.

Tarefas do ClickUp

Crie e acompanhe as consultas dos clientes como ClickUp Tasks

O ClickUp Tasks mantém organizados os detalhes mais minuciosos do trabalho diário. Cada consulta do cliente, negócio ou solicitação de serviço torna-se uma tarefa com prioridades claras, membros da equipe designados e prazos.

Você precisa agendar um test drive? Crie uma tarefa em segundos (Ctrl + Alt + T ou Cmd + Option + T), completa com as preferências do veículo, detalhes do agendamento e notas de acompanhamento.

Automações do ClickUp

Automatize as atribuições e os acompanhamentos de leads usando o ClickUp Automations

O rastreamento manual de cada lead pode tornar as coisas mais lentas. É nesse ponto que o ClickUp Automations ajuda. O sistema atribui automaticamente as novas consultas ao representante de vendas certo, atualiza os status dos leads em tempo real e envia lembretes de acompanhamento com acionadores específicos, sem necessidade de intervenção manual.

Por exemplo, quando um cliente conclui um test-drive, a automação notifica a equipe financeira para preparar uma oferta de empréstimo e garantir que o processo continue avançando sem problemas.

Visualização da lista do ClickUp

Rastreie leads e negócios no ClickUp List View

As visualizações do ClickUp tornam o rastreamento de negócios mais eficiente. Elas oferecem diferentes lentes pelas quais você pode ver suas tarefas e projetos, cada uma oferecendo uma perspectiva exclusiva para se adequar ao seu fluxo de trabalho.

Por exemplo, o ClickUp List View estrutura os leads em um formato fácil de digitalizar, ajudando as equipes de vendas a priorizar o alcance. Da mesma forma, o ClickUp Board View oferece um layout de arrastar e soltar para mover os negócios por diferentes estágios, de "Initial Inquiry" a "Closed Won". uma concessionária que processa vários pedidos de financiamento também pode organizá-los no Board View, para que nenhum negócio fique preso ou seja esquecido.

O ClickUp Gantt Chart View apresenta tudo em uma linha do tempo, dando aos gerentes uma visão clara dos próximos prazos e metas de vendas.

Obter modelo gratuito O modelo de CRM do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a manter o controle de clientes e leads de vendas

Se você preferir não criar um sistema de CRM do zero, experimente o modelo de CRM do ClickUp. Ele ajuda os departamentos de vendas e serviços a organizar as consultas dos clientes, monitorar o progresso das vendas e manter tudo centralizado.

Esse modelo garante que nenhum lead passe despercebido para uma concessionária que lida com várias consultas diariamente. Ele também pode ser personalizado para armazenar preferências de veículos, detalhes de financiamento e notas de acompanhamento.

Melhores recursos do ClickUp

Atribuição de comentários em tarefas: Marque os membros da equipe diretamente nos comentários para atribuir acompanhamentos, assegurando respostas rápidas sem a confusão de tópicos de e-mail

Colabore com sua equipe sem esforço: Conecte equipes diferentes, discuta negócios e entre em contato com os clientes usando o Conecte equipes diferentes, discuta negócios e entre em contato com os clientes usando o ClickUp Chat , a ferramenta de mensagens integrada do ClickUp que mantém o contexto e as conversas conectados

Integração com ferramentas essenciais: Conecte o ClickUp a mais de 1.000 plataformas de e-mail, contabilidade e CRM de terceiros, mantendo todas as operações da concessionária em sincronia com as Conecte o ClickUp a mais de 1.000 plataformas de e-mail, contabilidade e CRM de terceiros, mantendo todas as operações da concessionária em sincronia com as Integrações do ClickUp

Navegue por uma interface intuitiva: Acesse tarefas, detalhes do cliente e o progresso das vendas sem esforço, para que as equipes possam se concentrar em fechar negócios em vez de descobrir o software

Acesse uma biblioteca de modelos: Acesse uma variedade de Acesse uma variedade de modelos de CRM pré-criados projetados para otimizar o rastreamento de leads, os pipelines de vendas e o gerenciamento de clientes, tornando a configuração personalizada do CRM mais rápida e fácil

Limitações do ClickUp

Para concessionárias menores, a ampla gama de recursos pode parecer esmagadora, especialmente se você não precisar de todas as ferramentas oferecidas pelo ClickUp

A configuração inicial é demorada

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Empresarial: US$ 12/mês por usuário

Enterprise: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Eu adoro o ClickUp! Eu o uso para tudo em minha empresa, desde o gerenciamento do pipeline de vendas até o ciclo de vendas do CRM, bem como as comunicações da equipe e meu cronograma de produção.

Eu adoro o ClickUp! Eu o uso para tudo em minha empresa, desde o gerenciamento do pipeline de vendas até o ciclo de vendas do CRM, bem como as comunicações da equipe e meu cronograma de produção.

2. DealerSocket (melhor para gerenciamento abrangente de concessionárias automotivas)

via DealerSocket

O DealerSocket funciona como um CRM para concessionárias em grande escala. Explicitamente projetado para franquias e concessionárias independentes, ele ajuda as equipes a gerenciar o rastreamento de leads, o envolvimento do cliente e o acompanhamento pós-venda.

A plataforma automatiza a atribuição de leads, garantindo que as consultas sejam direcionadas ao representante de vendas certo com base na disponibilidade e na experiência. Ela também inclui ferramentas de varejo digital, permitindo que os clientes pesquisem veículos, calculem o financiamento e agendem compromissos on-line, criando uma ponte mais suave entre as experiências on-line e na loja.

Melhores recursos do DealerSocket

Pontue e distribua leads de forma inteligente, garantindo que os compradores em potencial recebam respostas rápidas e relevantes

Acompanhe todas as interações ao longo do ciclo de vida do cliente, desde a consulta inicial até os agendamentos de serviços, e automatize o acompanhamento por e-mail e texto

Forneça ferramentas de varejo digital aos seus clientes para ajudá-los a explorar as opções de financiamento on-line antes de visitar a concessionária

Analise o desempenho da concessionária com relatórios detalhados sobre tendências de vendas e taxas de conversão

Limitações do DealerSocket

Ele duplica os leads em vez de mesclar as repetições

Os usuários reclamam de processos ineficientes para criar relatórios personalizados

preços da DealerSocket

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do DealerSocket

G2: 3. 8/5 (mais de 60 avaliações)

Capítulo: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o DealerSocket?

O CRM é simples e fácil de usar; é necessário muito pouco treinamento para ensinar os funcionários a usá-lo. A maioria das tarefas é muito simples.

O CRM é simples e fácil de usar; é necessário muito pouco treinamento para ensinar os funcionários a usá-lo. A maioria das tarefas é muito simples.

3. AutoRaptor (Melhor para CRM com foco em vendas para concessionárias de pequeno e médio porte)

via AutoRaptor

O AutoRaptor é um CRM criado para concessionárias que precisam de uma ferramenta simples, porém eficiente. Ele foi projetado para concessionárias de pequeno e médio porte e se concentra no rastreamento de leads, no gerenciamento de pipeline de vendas e no acompanhamento de clientes - tudo o que você precisa com uma interface amigável.

Um de seus principais recursos é o acesso móvel em tempo real, para que os representantes de vendas possam capturar leads, registrar interações e fazer o acompanhamento onde quer que estejam. Os gerentes também podem usar o painel de relatórios para acompanhar o desempenho da equipe, monitorar a atividade de vendas e oferecer orientação quando necessário.

Melhores recursos do AutoRaptor

Capture e organize leads de forma eficiente com alertas e rastreamento em tempo real

Acesse uma interface amigável para dispositivos móveis para disponibilidade em qualquer lugar e envie mensagens SMS e MMS para os clientes diretamente da plataforma

Monitore as vendas, acompanhe o desempenho e otimize as estratégias com relatórios detalhados e baseados em gráficos

Use modelos personalizáveis para comunicação e planos de atividades

Limitações do AutoRaptor

O aplicativo móvel parece ser ineficiente, de acordo com as avaliações dos clientes

A personalização e alguns recursos avançados exigem que você compre planos de nível superior

Não possui integrações profundas de CRM para operações complexas de concessionárias

Preços da AutoRaptor

Preços personalizados

Classificações e análises do AutoRaptor

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulo: 4. 6/5 (260+ avaliações)

4. Elead CRM (melhor para otimização do desempenho da concessionária)

via Elead CRM

O Elead CRM oferece uma solução orientada por dados para que as concessionárias melhorem o envolvimento do cliente, a eficiência das vendas e as estratégias de retenção. A plataforma oferece suporte à nutrição de leads, à comunicação multicanal e ao acompanhamento detalhado do desempenho, o que a torna ideal para os processos de vendas.

Como garantir que cada lead receba a atenção que merece? O sistema de distribuição de leads atribui automaticamente cada consulta ao membro certo da equipe para que você possa responder mais rapidamente e fechar mais negócios. Além disso, com ferramentas integradas de telefone, e-mail e texto, você pode personalizar sua comunicação com base nas preferências de cada cliente.

Melhores recursos do CRM de leads

Acompanhe e gerencie os relacionamentos com os clientes nos departamentos de vendas, serviços e marketing

Obtenha insights em tempo real sobre o desempenho da concessionária com relatórios detalhados de vendas, leads e envolvimento

Aumente a eficiência do departamento de serviços com agendamento, lembretes e histórico de serviços

Automatize os acompanhamentos de serviço para manter os clientes envolvidos além da venda inicial

Limitações do CRM de leads

A instalação inicial e a configuração do sistema são demoradas, e ele oferece apenas 500 campos personalizados

A personalização avançada pode precisar de suporte adicional

Preços do Lead CRM

Preços personalizados

Classificações e análises do Lead CRM

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulo: Não há avaliações suficientes

5. VinSolutions (Melhor para varejo digital integrado e gerenciamento de CRM)

via VinSolutions

A VinSolutions combina CRM e ferramentas de varejo digital para ajudar a gerenciar leads, aumentar a satisfação do cliente e melhorar a eficiência operacional. A plataforma permite que as concessionárias acompanhem todas as etapas da jornada do cliente, desde a navegação on-line até as compras presenciais.

Como garantir que sua equipe de vendas se concentre nos leads certos? O sistema de pontuação e distribuição de leads da VinSolution garante que as equipes de vendas se concentrem nos clientes de maior prioridade, reduzindo os tempos de resposta e melhorando as conversões.

Melhores recursos da VinSolutions

Pontue e priorize os leads de vendas usando insights orientados por IA para melhorar as conversões

Permita que os clientes explorem as opções de financiamento e de troca on-line antes de visitar a concessionária

Obtenha insights profundos sobre vendas e desempenho operacional por meio de análises detalhadas

Limitações da VinSolutions

Ele não classifica clientes contatados e não contatados com base em filtros

O CRM não envia notificações quando os leads passam para vendas

Preços da VinSolutions

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da VinSolutions

G2: 4. 2/5 (mais de 95 avaliações)

Capítulo: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre a VinSolutions?

O VinSolutions CRM tem muitos recursos que são benéficos. Gosto do fato de ele ser baseado na nuvem. Você pode pesquisar leads com base na marca e no modelo, o que mostra quando os clientes foram contatados pela última vez. A partir daí, você pode definir tarefas para o vendedor ou gerente.

O VinSolutions CRM tem muitos recursos que são benéficos. Gosto do fato de ele ser baseado na nuvem. Você pode pesquisar leads com base na marca e no modelo, o que mostra quando os clientes foram contatados pela última vez. A partir daí, você pode definir tarefas para o vendedor ou gerente.

6. Selly Automotive (Melhor para aceleração de vendas digitais simplificadas)

via Selly Automotive

O Selly Automotive foi desenvolvido para concessionárias independentes e lotes do tipo "compre aqui, pague aqui" (BHPH). Ele ajuda as equipes de vendas a gerenciar leads, automatizar acompanhamentos e acelerar negócios com o mínimo de esforço manual.

A plataforma baseada na nuvem fornece ferramentas para CRM, gerenciamento de leads, marketing, rastreamento de chamadas e vendas. Ela também oferece gerenciamento de estoque, rastreamento de pipeline de vendas, marketing por e-mail e outros recursos para melhorar o relacionamento com os clientes.

Melhores recursos da Selly Automotive

Priorize automaticamente os leads de alto potencial usando a pontuação orientada por IA, ajudando os representantes de vendas a se concentrarem nos clientes potenciais certos

Automatize os acompanhamentos com lembretes de texto, e-mail e chamadas para melhorar os tempos de resposta e o envolvimento do cliente

Acompanhe a atividade da equipe e o desempenho das vendas em tempo real, garantindo que os gerentes de CRM tenham visibilidade do progresso e dos obstáculos

Acesse um CRM totalmente compatível com dispositivos móveis que permite que as equipes de vendas atualizem os leads e façam o acompanhamento a qualquer hora e em qualquer lugar

Limitações da Selly Automotive

Agendar as folgas da sua equipe para atribuição de tarefas é tedioso

O CRM carece de opções acessíveis para gerenciar co-compradores e inserir datas de nascimento

Preços automotivos da Selly

Preços personalizados

Classificações e análises da Selly Automotive

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 70 avaliações)

7. ProMax (melhor para gerenciamento de desempenho de concessionárias)

via ProMax

O ProMax é uma plataforma de CRM de serviço completo para concessionárias. Ele usa análise preditiva para identificar leads de alto valor para que seus representantes de vendas possam se concentrar nas oportunidades mais promissoras.

*Os gerentes podem usar relatórios personalizados para rastrear taxas de conversão, ROI de marketing e tendências de vendas para tomar decisões mais inteligentes. Ele também integra os departamentos financeiro e de serviços com painéis compartilhados, melhorando a experiência do cliente de ponta a ponta.

Melhores recursos do ProMax

Analise o comportamento do cliente, as tendências de compra e os padrões de vendas usando a análise preditiva com tecnologia de IA para otimizar as estratégias da concessionária

Personalize as campanhas de marketing com alcance automatizado, ajudando as concessionárias a atingir os clientes certos no momento certo

Mantenha-se atualizado com as leis de RH com os recursos de gerenciamento de conformidade da ferramenta

Aumente a lucratividade com ferramentas de desking, garantindo a conformidade por meio da automação

Limitações do ProMax

As importações de dados são frustrantes, pois muitos campos não são preenchidos

Requer o Internet Explorer para funcionar

Preços do ProMax

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do ProMax

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulo: 3. 9/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ProMax?

O módulo de desking é de primeira qualidade. Ele maximiza o lucro e ajuda as concessionárias a vender mais carros. O módulo de mensagens de texto também é de grande ajuda para a comunicação.

O módulo de desking é de primeira qualidade. Ele maximiza o lucro e ajuda as concessionárias a vender mais carros. O módulo de mensagens de texto também é de grande ajuda para a comunicação.

8. Dominion Vision CRM (melhor para insights automotivos especializados e acompanhamento de desempenho)

via Dominion Vision

O Dominion Vision CRM destina-se a concessionárias que buscam ferramentas de tomada de decisão baseadas em dados juntamente com as funções padrão de CRM. Ele oferece insights de mercado com tecnologia de IA, inteligência de preços e análise de desempenho.

A plataforma prevê o comportamento de compra usando dados históricos de vendas e ajuda você a ajustar as estratégias de CRM de acordo. Seu sistema de gerenciamento de leads integra todos os pontos de contato com o cliente, fornecendo uma visão completa das interações para um acompanhamento mais estratégico.

Melhores recursos do CRM da Dominion Vision

Mantenha o envolvimento do cliente por meio do rastreamento do ciclo de vida, garantindo que os relacionamentos pós-venda e os acompanhamentos de serviço sejam gerenciados com eficácia

Otimize as decisões de estoque e preços com base em percepções preditivas, melhorando a receita e reduzindo o estoque parado

Gerencie leads em vários canais para criar uma visão unificada das interações com os clientes e do histórico de comunicação

Limitações do CRM da Dominion Vision

Leva tempo para implementar o CRM e integrá-lo aos fluxos de trabalho da concessionária devido aos recursos avançados de análise

Nenhuma visão única do cliente (SCV) para medir o comportamento e a participação do usuário

Preços do CRM da Dominion Vision

Preços personalizados

Classificações e análises do CRM da Dominion Vision

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulo: Não há avaliações suficientes

9. DealerMine CRM (melhor para envolvimento adaptativo de vendas e automação de fluxo de trabalho)

via DealerMine

O DealerMine CRM tem como objetivo tornar o envolvimento de vendas mais inteligente com automação e insights orientados por IA. Ele ajuda sua equipe a se concentrar nos leads certos no momento certo, para que fechem negócios em vez de perseguir leads.

Os gerentes têm painéis de controle em tempo real para acompanhar o desempenho e ajustar as estratégias rapidamente. E se você estiver procurando um CRM que se adapte às necessidades da sua concessionária, o DealerMine oferece a flexibilidade e a automação para manter as coisas funcionando sem problemas e sem complicações.

Melhores recursos do DealerMine CRM

Identifique os melhores leads para acompanhamento usando um sistema de priorização orientado por IA que classifica os clientes potenciais com base no comportamento e na intenção

Automatize a comunicação personalizada com o cliente por texto, e-mail e telefone para manter o envolvimento

Otimize os fluxos de trabalho com lembretes automatizados e atribuições de tarefas, reduzindo a carga de trabalho administrativo das equipes

Limitações do CRM da DealerMine

Como em outros sistemas de gerenciamento de concessionárias (DMS), pode haver falta de integração e colaboração entre os departamentos, o que dificulta a comunicação simplificada

Os recursos avançados exigem assinaturas

Preços do CRM da DealerMine

Preços personalizados

Classificações e análises do CRM da DealerMine

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulo: Não há avaliações suficientes

10. Zoho CRM (melhor para gerenciamento de vendas automotivas em nível empresarial)

via Zoho

O Zoho CRM oferece uma plataforma altamente flexível e escalável para concessionárias que precisam de ferramentas abrangentes de rastreamento de vendas, envolvimento do cliente e automação comercial.

Ao contrário dos CRMs automotivos especializados, o Zoho oferece personalização em nível empresarial e integrações profundas em vários departamentos. O sistema de análise alimentado por IA rastreia as interações com os clientes, as tendências de compra e o desempenho da concessionária, facilitando a tomada de decisões informadas.

Melhores recursos do Zoho CRM

Automatize o rastreamento e a distribuição de leads para garantir que cada consulta chegue ao representante de vendas mais relevante

Use ferramentas de previsão de vendas orientadas por IA para prever tendências de receita e otimizar o estoque e as estratégias de marketing

Simplifique as interações com os clientes em vários canais, incluindo e-mail, mídia social, bate-papo e chamadas telefônicas

Limitações do Zoho CRM

Recursos off-line limitados, pois é baseado na nuvem

Requer tempo de configuração e instalação para adequar o CRM às necessidades específicas da concessionária

Preços do Zoho CRM

Padrão: US$ 20/mês por usuário

Profissional: US$ 35/mês por usuário

Enterprise: US$ 50/mês por usuário

O melhor: US$ 65/mês por usuário

Classificações e análises do Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (mais de 2.730 avaliações)

Capítulo: 4. 3/5 (mais de 6.920 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho CRM?

O Zoho CRM é fácil de usar e flexível, com personalizações de acordo com suas necessidades. Você pode configurar todo o pipeline de leads com automações para mensagens e e-mails. Além disso, ele oferece excelente integração com outras ferramentas, o que aumenta a produtividade.

O Zoho CRM é fácil de usar e flexível, com personalizações de acordo com suas necessidades. Você pode configurar todo o pipeline de leads com automações para mensagens e e-mails. Além disso, ele oferece excelente integração com outras ferramentas, o que aumenta a produtividade.

Acelere com o ClickUp CRM

Sua concessionária não pode se dar ao luxo de operar lentamente em um mercado competitivo. O CRM certo garante que seu processo de vendas funcione como uma máquina bem lubrificada, melhorando os tempos de resposta, aprimorando o envolvimento do cliente e aumentando as conversões de vendas.

O ClickUp, o aplicativo tudo para o trabalho, reúne tudo em um só lugar - rastreamento de leads, acompanhamentos automatizados, gerenciamento de pipeline de vendas e colaboração em equipe. As consultas chegam instantaneamente ao representante de vendas certo, os negócios ficam organizados e as interações com os clientes permanecem sob controle.

Então, o que está esperando? Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo! ✅