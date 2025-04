Alternativas ao gráfico de pizza para uma melhor visualização de dados

Você sabia que as empresas orientadas por dados têm 19 vezes mais chances de se manterem lucrativas do que seus concorrentes? No entanto, os dados geralmente são deixados de lado quando não parecem imediatamente relevantes.

A questão é a seguinte: as pessoas processam as informações de forma diferente. Algumas adoram números brutos, outras precisam de gráficos e outras querem recursos visuais que contem uma história. Sua tarefa? Conhecê-las onde elas estão.

Pense no New York Times. Suas visualizações tornam tópicos complexos, como inflação ou mudança climática, acessíveis a milhões de pessoas, não apenas a especialistas, transformando seus dados em histórias atraentes. Você pode fazer o mesmo com sua equipe.

Seus colegas de trabalho já se importam com o que os dados dizem sobre o trabalho deles. O segredo é criar recursos visuais que chamem a atenção e tornem os dados importantes. É claro que os gráficos de pizza podem ajudar, mas nem sempre são a melhor opção.

Este artigo explora diferentes alternativas e modelos de gráficos de pizza para ajudar a criar uma cultura em que os dados orientem as decisões. Vamos começar!

resumo de 60 segundos Aqui estão as melhores alternativas de gráficos de pizza disponíveis: Gráficos de barras: Simples e eficazes Gráficos de barras empilhadas: Comparação de proporções entre categorias Gráficos de rosca: Uma versão refinada do gráfico de pizza Mapas de árvore: Visualização de dados hierárquicos Gráficos em cascata: Visualização de dados sequenciais Mapas de calor: Identificando padrões e tendências Gráficos de dispersão: Compreensão das relações entre variáveis Gráficos de bolhas: Expansão de gráficos de dispersão para obter mais dados Gráficos de radar: Visualização de dados multivariados Fluxogramas de raias: Visualização de responsabilidades, funções e tarefas

Por que os gráficos de pizza são insuficientes na visualização de dados

Os gráficos de pizza podem parecer simples, mas muitas vezes não conseguem transmitir dados complexos. Veja por que eles geralmente erram o alvo quando se trata de visualização de dados:

Representação limitada de dados : Os gráficos de pizza são ótimos para mostrar proporções, mas têm dificuldades quando você tem mais de algumas categorias. Por exemplo, se seus dados incluírem mais de 10 categorias, o gráfico se transformará em uma bagunça incompreensível de fatias de pizza

Falta de precisão: Comparar fatias de gráficos de pizza pode ser complicado, especialmente quando as diferenças são sutis. Imagine tentar distinguir entre 22% e 24% - boa sorte ao fazer isso com um gráfico de pizza no Excel!

Dificuldade de leitura rápida: Os gráficos de pizza dependem muito de cores e rótulos para fazer sentido. Mas se o seu público tiver que procurar uma legenda ou interpretar tons semelhantes, a mensagem se perderá

Falta de análise de tendências : Deseja mostrar o crescimento ao longo do tempo ou as relações entre os pontos de dados? Os gráficos de pizza não podem ajudar. Eles se concentram em instantâneos estáticos, deixando as tendências e os padrões fora da equação

Excesso de uso: Os ouvintes já viram gráficos de pizza com tanta frequência que quase não os registram mais. Seu uso repetido pode diluir sua mensagem em Os ouvintes já viram gráficos de pizza com tanta frequência que quase não os registram mais. Seu uso repetido pode diluir sua mensagem em diagramas de fluxo de trabalho , tornando-a menos impactante

Dica profissional: Se você ainda estiver usando o Excel para gráficos de pizza, mas quiser aproveitar ao máximo seus recursos, confira este guia para criar gráficos de pizza no Excel.

10 melhores alternativas aos gráficos de pizza para uma melhor visualização de dados

Aqui está um mergulho profundo nas dez principais alternativas aos gráficos de pizza que você deve experimentar se estiver procurando as melhores ferramentas de visualização de dados:

1. Gráficos de barras: Simples e eficazes

Os gráficos de barras são um tipo de visualização que torna a comparação de valores entre categorias simples, clara e eficiente. Com barras horizontais ou verticais, esse tipo de gráfico ajuda a entender as diferenças em um piscar de olhos.

via Dataviz

Para analisar as preferências dos clientes, um gráfico de barras mostra, por exemplo, quantos preferem sapatos em vez de bolsas ou jaquetas. Isso facilita a identificação de tendências e a priorização do estoque.

Cartão do painel do gráfico de barras do ClickUp

Uma ferramenta como o Bar Chart Dashboard Card do ClickUp pode aprimorar sua visualização com:

Fontes de dados personalizadas : Extraia dados de Spaces, Folders ou Lists, e até mesmo de tarefas arquivadas ou fechadas

Campos dinâmicos : Use campos personalizados, campos de fórmula ou pontos de sprint para obter visualizações personalizadas

Rastreamento baseado em tempo : Analise tendências ao longo de dias, semanas ou meses com intervalos de datas contínuos ou personalizados

Agrupamento flexível : Agrupe dados por responsáveis, tags, status ou prioridades

Filtros avançados : Aplique filtros específicos de tarefas, como status, tipo ou prioridade, para obter insights mais profundos

Opções de exportação: Exporte gráficos como PDFs, PNGs ou CSVs para compartilhar insights de dados

Visualize o progresso sem esforço com o Bar Chart Dashboard Card do ClickUp

Use-o em vez de um gráfico de pizza estático ao comparar várias categorias lado a lado, acompanhar tendências ao longo do tempo (como vendas mensais) ou priorizar valores exatos em vez de proporções.

Também é ideal quando você tem mais de cinco segmentos ou proporções que são muito semelhantes para serem distinguidas.

Usamos o ClickUp para todo o nosso gerenciamento de projetos e tarefas, bem como uma base de conhecimento. Ele também foi adotado para monitorar e atualizar nossa estrutura de OKR e vários outros casos de uso, incluindo fluxogramas, formulários de solicitação de férias e fluxos de trabalho. É ótimo poder atender a tudo isso em um único produto, pois as coisas podem ser interligadas com muita facilidade.

Usamos o ClickUp para todo o nosso gerenciamento de projetos e tarefas, bem como uma base de conhecimento. Ele também foi adotado para monitorar e atualizar nossa estrutura de OKR e vários outros casos de uso, incluindo fluxogramas, formulários de solicitação de férias e fluxos de trabalho. É ótimo poder atender a tudo isso em um único produto, pois as coisas podem ser interligadas com muita facilidade.

Dica profissional: Se você usar gráficos de barras para apresentações, escolha cores que contrastem bem e mantenha os rótulos dos eixos claros.

2. Gráficos de barras empilhadas: Comparação de proporções entre categorias

Um gráfico de barras empilhadas é construído com base na simplicidade dos gráficos de barras, mas adiciona camadas de dados como subcategorias, mostrando totais e contribuições.

Por exemplo, barras empilhadas em um gráfico de colunas podem exibir orçamentos departamentais, dividindo os gastos em categorias de salários, marketing e treinamento para uma alocação de recursos mais precisa.

via Dataviz

Modelo de gráfico de barras empilhadas do ClickUp

O modelo de gráfico de barras empilhadas do ClickUp amplia essa funcionalidade, facilitando a análise de dados complexos e apresentando-os de forma prática. Acompanhe o progresso do projeto, o desempenho da equipe ou o sentimento do cliente com esse modelo criado para simplificar o fluxo de trabalho e gerar insights impactantes.

Faça o download deste modelo Crie gráficos de barras empilhadas com o modelo de gráfico de barras empilhadas pré-construído do ClickUp

Com atualizações em tempo real, você pode acompanhar as tarefas em vários status - como Aberto, Concluído ou Em andamento - e ver instantaneamente onde elas estão. Use a Stacked Bar View para criar gráficos compartilháveis que comunicam claramente o progresso às partes interessadas.

Veja quando você pode usá-lo como uma alternativa ao gráfico de pizza:

Para comparar valores totais e mostrar contribuições de subcategorias

Para dados em várias camadas, como receita por região e tipo de produto

Quando você precisar demonstrar relações proporcionais em um contexto mais amplo

Dica profissional: Precisa mostrar dados em camadas de forma eficaz? Aprenda passo a passo como criar um gráfico de barras empilhadas no Excel.

3. Gráficos de rosca: Uma versão refinada do gráfico de pizza

Os gráficos de rosca são gráficos de pizza com um buraco no meio - literalmente e figurativamente.

Esse design os torna uma das melhores ferramentas de visualização de dados para manter a familiaridade dos gráficos de pizza e, ao mesmo tempo, melhorar a legibilidade e a estética, especialmente ao lidar com menos categorias.

via GeeksforGeeks

Um gráfico de rosca pode reduzir facilmente a carga cognitiva, concentrando-se nos principais pontos de dados. Ele é menos confuso e oferece espaço extra para rótulos ou totais.

Use-os em vez de um gráfico de pizza para apresentar proporções simples, destacar métricas importantes ou exibir informações adicionais, como valores totais, dentro do gráfico.

Gráficos de rosca do ClickUp

O ClickUp Donut Charts torna isso ainda mais fácil!

Destaque proporções com ClickUp Donut Charts em vez de um gráfico de pizza

Os gráficos de rosca no ClickUp fornecem:

Visuais mais claros : Destaque métricas críticas, como total de horas ou receita, com um centro oco

Personalização : Ajuste cores, rótulos e dados para atender às necessidades da equipe

Atualizações em tempo real : Acompanhe as alterações dinâmicas à medida que elas acontecem

Configuração sem esforço: Alterne facilmente entre gráficos de pizza e de rosca com apenas alguns cliques nas configurações do cartão

você sabia? As empresas que aproveitam os dados têm 23 vezes mais chances de superar os concorrentes na aquisição de clientes.

4. Mapas de árvore: Visualização de dados hierárquicos

Os mapas de árvore usam retângulos aninhados para representar dados hierárquicos, com retângulos maiores indicando valores mais altos e os menores mostrando subcategorias.

Ideal para conjuntos de dados complexos, os mapas em árvore visualizam relacionamentos e mostram como as subcategorias contribuem para o todo.

via Google Charts

Por exemplo, uma empresa de comércio eletrônico poderia usar um mapa em árvore para exibir as fontes de tráfego do site (orgânico, pago, direto) e as subcategorias (móvel, desktop). Esse visual revela instantaneamente os canais e subsegmentos de melhor desempenho. Ao contrário dos gráficos de pizza, os mapas em árvore lidam com vários níveis de dados de forma eficiente.

Leia também: Histogramas vs. gráficos de barras: O que usar e quando

5. Gráficos em cascata: Visualização de dados sequenciais

Os gráficos em cascata dividem os dados cumulativos passo a passo, mostrando como os elementos individuais contribuem para o total. Eles ilustram como o valor sequencial muda e são excelentes em dividir processos complexos em etapas digeríveis, onde os gráficos de pizza não conseguem transmitir a progressão dos valores.

Quando usá-lo em vez de um gráfico de pizza: Para visualizar métricas financeiras, como lucros e perdas

Para destacar alterações passo a passo em dados sequenciais

via Google Charts

Se você for um profissional de RH, poderá usar um gráfico em cascata para explicar a rotatividade de funcionários: número inicial de funcionários, novas contratações, demissões e número final de funcionários. Isso daria à liderança uma visão clara da dinâmica que afeta a equipe.

você sabia? Você pode visualizar seus dados sequenciais como um profissional com este tutorial fácil sobre a criação de gráficos em cascata no Excel.

6. Mapas de calor: Identificando padrões e tendências

Os mapas de calor usam cores para representar a intensidade dos dados, o que os torna ideais para identificar rapidamente padrões, anomalias ou tendências. Eles também são perfeitos para grandes conjuntos de dados em que as tendências são mais importantes do que a precisão numérica.

via Wikipedia

Use mapas de calor em vez de gráficos de pizza para: Identifique pontos de acesso ou grupos de dados (por exemplo, cliques em sites, uso de aplicativos)

Visualize relações de dados bidimensionais com intensidades variadas

Acompanhe as métricas ao longo do tempo (por exemplo, pontuações de satisfação do cliente de vendas) Como designer de UX, você pode usar um mapa de calor para rastrear cliques em páginas da Web, com áreas mais escuras mostrando alta interação, ajudando a otimizar o posicionamento do botão de call-to-action.

Leia também: Decodificando o comportamento do usuário: O melhor software de mapa de calor para insights que mudam o jogo

Dica profissional: Escolha um gradiente de cores que se alinhe ao contexto, como cores quentes para intensidade.

7. Gráficos de dispersão: Compreensão das relações entre variáveis

Os gráficos de dispersão usam pontos para representar pontos de dados em dois eixos, ajudando você a visualizar relações ou correlações entre variáveis. Eles são ótimos para analisar relações de causa e efeito ou identificar exceções.

via GeeksforGeeks

Quando usá-lo como um gráfico de gerenciamento de projetos: Para examinar como duas variáveis interagem (por exemplo, gastos com marketing versus vendas).

É usado para identificar agrupamentos, tendências ou discrepâncias em um conjunto de dados. Por exemplo, um gerente de vendas pode usar um gráfico de dispersão para analisar a relação entre horas de treinamento e desempenho de vendas. Se os pontos tiverem uma tendência ascendente, isso sugere que mais treinamento leva a melhores resultados.

Leia também: Melhorias no painel para acompanhar o trabalho de todos os pontos de vista

8. Gráficos de bolhas: Expansão de gráficos de dispersão para obter mais dados

Os gráficos de bolhas são gráficos de dispersão com uma terceira dimensão: o tamanho da bolha. Eles são poderosos para comparar três variáveis e adicionar profundidade à análise de dados.

via Google Charts

Deseja adicionar dimensão aos seus gráficos de dispersão? Comece com os modelos de mapa de bolhas, que são perfeitos para mostrar mais dados de uma só vez.

Em vez de usar gráficos de pizza, use gráficos de bolhas de ar para analisar as relações entre três variáveis (por exemplo, receita, funcionários, participação de mercado), comparar dados proporcionais ou enfatizar o volume em conjuntos de dados.

Modelo de mapa de bolhas do ClickUp

O modelo de mapa de bolhas do ClickUp aprimora seu fluxo de trabalho com estes benefícios:

Visualize relacionamentos : Represente facilmente as relações entre tarefas, ideias ou objetivos, identificando dependências, sobreposições ou lacunas

Simplifique projetos complexos : Divida projetos complexos em seções gerenciáveis, garantindo que nada seja esquecido

Incentive a colaboração : Compartilhe com sua equipe para obter atualizações em tempo real, promovendo a transparência e a solução de problemas

Melhore a tomada de decisões: Use o modelo para avaliar opções, pesar prós e contras e priorizar ações para tomar decisões mais informadas

Faça o download deste modelo Organize seus dados visualmente com o modelo de mapa de bolhas do ClickUp para descobrir padrões e tendências

Aqui estão alguns exemplos de como usar mapas de bolhas no ClickUp: Para o gerenciamento de projetos, você pode visualizar marcos, dependências e cronogramas de projetos complexos. No planejamento estratégico, mapeie metas de negócios, recursos e riscos para alinhar sua equipe em torno de uma visão compartilhada. Durante as sessões de brainstorming, capture e organize ideias, com bolhas para cada conceito e conexões mostrando a relevância. Para árvores de decisão, simplifique decisões complexas dividindo-as em etapas menores e acionáveis e acompanhando visualmente os possíveis resultados.

Dica profissional: O Departamento de ADS da Wake Forest University transformou a geração de relatórios de dados e o alinhamento da equipe, obtendo novas eficiências com o poder dos ClickUp Dashboards. Leia a história deles para saber como você também pode fazer isso!

9. Gráficos de radar: Visualização de dados multivariados

Os gráficos de radar, também chamados de gráficos de aranha ou de teia, são projetados para comparar diversas variáveis em uma única escala. Cada eixo representa uma variável diferente, e a forma resultante resume os pontos fortes e fracos.

via Canva

Use-o em vez de um gráfico de pizza para: Compare dados multivariados entre categorias (por exemplo, conjuntos de habilidades da equipe ou recursos do produto)

Mostre as métricas de desempenho em relação a um benchmark

Avalie o equilíbrio ou a desproporção em conjuntos de dados (por exemplo, alocações orçamentárias) Um gerente de produto, por exemplo, pode usar um gráfico de radar para comparar ferramentas de gerenciamento de projetos em relação a recursos como facilidade de uso, integrações, preços e suporte, ajudando as partes interessadas a identificar a melhor opção para as necessidades da empresa.

Fato curioso: As empresas orientadas por dados são quase 7 vezes melhores em manter seus clientes voltando!

10. Fluxograma de raia: Visualização de responsabilidades, funções e tarefas

Cada faixa representa uma entidade específica envolvida no fluxo de trabalho, facilitando a compreensão de como as diferentes funções interagem e contribuem para o processo geral.

Os fluxogramas Swimlane ajudam a organizar visualmente fluxos de trabalho complexos, dividindo tarefas e responsabilidades em "faixas" distintas com base em funções, departamentos ou processos.

O modelo de fluxograma do ClickUp Swimlane simplifica ainda mais esse processo, oferecendo uma estrutura pronta para criar diagramas detalhados e visualmente atraentes sem o incômodo de começar do zero.

Faça o download deste modelo Mapeie as responsabilidades e identifique os gargalos com o modelo de fluxograma ClickUp Swimlane

Mude para fluxogramas de raias para:

Explicar o processo de integração do cliente

Analise os gargalos interdepartamentais e planeje fluxos de trabalho multifuncionais

Visualize aprovações e transferências e acompanhe os cronogramas de conclusão de tarefas

Por exemplo, em um fluxo de trabalho de devolução de produto para uma plataforma de comércio eletrônico, um fluxograma de raias poderia mostrar os clientes iniciando uma devolução, o atendimento ao cliente aprovando-a, o depósito recebendo o item e o departamento financeiro processando o reembolso.

Os gráficos de pizza podem funcionar bem para proporções simples, mas eles precisam de ferramentas mais avançadas para analisar tendências, fazer comparações, melhorar painéis ou monitorar alterações em tempo real.

o ClickUp , seu aplicativo everything para o trabalho, está à altura do desafio com uma série de visualizações - gráficos de barras, gráficos de linhas e painéis em tempo real - que transformam dados brutos em insights que podem ser usados imediatamente. *

Equipes diferentes analisam os dados de forma diferente, e o ClickUp reconhece isso. Suas ferramentas de visualização foram criadas para oferecer flexibilidade a equipes como: Marketing: Use gráficos de barras empilhadas para detalhar o desempenho da campanha por canal, exibindo claramente quais plataformas geram os melhores resultados

Produto: Acompanhe os ciclos de desenvolvimento ou o progresso do sprint com gráficos de linha para identificar gargalos e manter os lançamentos dentro do cronograma

Finanças: Monitore os gastos com gráficos de barras personalizados que agrupam as despesas por departamento ou projeto, garantindo que os orçamentos permaneçam no caminho certo

É possível filtrar, classificar e personalizar o painel de trabalho para focar em prazos específicos, projetos ou até mesmo membros da equipe. Essa adaptabilidade significa que o ClickUp não é apenas uma ferramenta - é um parceiro de dados adaptado às metas exclusivas da sua equipe.

Vamos nos aprofundar em como o ClickUp oferece suporte à sua equipe com esses recursos avançados:

O ClickUp oferece ferramentas versáteis para simplificar a visualização de dados e agilizar o gerenciamento do fluxo de trabalho.

🚀 Gráficos de barras do ClickUp

O ClickUp Bar Charts permite que você compare dados lado a lado ou acompanhe tendências ao longo do tempo em painéis interativos em tempo real.

Acompanhe o desempenho dinamicamente usando os gráficos de barras do ClickUp para obter insights práticos

Use-os para medir a produtividade da equipe, acompanhando tarefas ou marcos concluídos. Personalize as fontes de dados (Spaces, Folders ou Lists) e configure os eixos X/Y para obter visualizações personalizadas. Os principais recursos incluem suporte para campos personalizados, campos de fórmula e pontos de sprint.

🚀 Gráficos de linha do ClickUp

Precisa acompanhar o progresso ou monitorar as mudanças ao longo do tempo? Os cartões de gráfico de linha do ClickUp são excelentes para monitorar tendências ou progresso ao longo do tempo.

Analise tendências ao longo do tempo com os ClickUp Line Chart Cards projetados para precisão e clareza

Os gerentes de projeto podem usá-los para avaliar prazos ou problemas recorrentes, garantindo que os recursos sejam otimizados. Personalize intervalos de tempo, opções de agrupamento e filtros para atender às suas necessidades. Os dados exportáveis e o compartilhamento fácil aumentam a colaboração da equipe.

🚀 ClickUp Dashboards

Centralize seus dados e as atividades da equipe com os ClickUp Dashboards

Centralize todos os seus dados com os ClickUp Dashboards. Esses painéis personalizáveis fornecem atualizações em tempo real, widgets como gráficos de barras e linhas e opções de compartilhamento fáceis para as partes interessadas. As equipes podem criar painéis específicos para cada função, como vendas que acompanham a receita ou equipes de produtos que monitoram sprints, promovendo a transparência e a colaboração.

🚀 Automações do ClickUp

Manter os dados atualizados pode ser uma dor de cabeça logística, mas não com o ClickUp Automations. Elas atualizam automaticamente suas visualizações de dados.

Simplifique os fluxos de trabalho com o ClickUp Automations para economizar tempo e aumentar a produtividade

Gráficos de barras, gráficos de linhas e painéis refletem os status das tarefas em tempo real, economizando tempo e garantindo a precisão. Por exemplo, as equipes financeiras podem acompanhar as despesas mensais usando gráficos de barras empilhadas, que são atualizados em tempo real à medida que as despesas são registradas.

🚀 Gráficos de pizza do ClickUp

Os ClickUp Pie Chart Cards são ideais para resumir visualmente as proporções. As equipes de RH podem acompanhar o progresso das contratações, enquanto os gerentes de projeto monitoram o status das tarefas ou a distribuição da carga de trabalho. As atualizações em tempo real garantem a precisão e a interatividade, tornando os gráficos de pizza valiosos para sua caixa de ferramentas de dados.

Divida conjuntos de dados complexos com o ClickUp Pie Chart Card, perfeito para resumos visuais de fácil leitura

Desbloqueie o poder das visualizações avançadas de dados com o ClickUp

Os gráficos de pizza têm seu lugar na visualização de dados, mas não têm a profundidade necessária para dados complexos.

Ferramentas como gráficos de barras, gráficos de linhas e painéis dinâmicos fornecem insights mais ricos, revelando o "o quê" e o "por quê" por trás dos números.

O ClickUp aprimora a visualização de dados com recursos versáteis, como Bar Chart Cards, Stacked Bar Graphs e painéis automatizados. Essas ferramentas permitem que você acompanhe o progresso, compare métricas e analise dados em camadas enquanto atualiza em tempo real.

Pronto para ir além dos gráficos estáticos? Registre-se em uma conta ClickUp gratuita hoje mesmo e descubra como as visualizações mais inteligentes podem permitir decisões melhores e mais rápidas!