Como engajar e recrutar candidatos passivos

Encontrar o candidato certo pode ser como procurar uma agulha em um palheiro. Após inúmeras inscrições, surgem os mesmos problemas - alguns não têm experiência, outros simplesmente não se alinham com a visão.

Às vezes, os melhores candidatos nem sequer estão procurando emprego. Seus perfis se destacam discretamente com uma experiência impressionante e percepções afiadas, mas não há sinais de que estejam no mercado.

Atrair esses candidatos passivos não significa esperar que eles se inscrevam. É preciso uma abordagem cuidadosa e convincente - que desperte o interesse em oportunidades que eles nem sabiam que estavam perdendo.

Para encontrar e reter os melhores talentos, você precisa saber como envolver os candidatos passivos e conquistá-los. Vamos explorar as estratégias que funcionam e como o ClickUp também pode ajudá-lo a simplificar esse processo. 🔍

Aproveite a mídia social: Envolva-se no LinkedIn, Instagram e X com alcance personalizado e marca do empregador

Explore os pools de talentos ocultos: Explore candidatos anteriores, indicações e comunidades profissionais

Crie um contato convincente: Evite mensagens genéricas; enfatize o crescimento na carreira e adapte sua abordagem

Agilize o recrutamento com o ClickUp : Use o ClickUp Tasks para rastrear candidatos, o ClickUp Brain para contato com IA e modelos de RH para simplificar a contratação Use o ClickUp Tasks para rastrear candidatos, o ClickUp Brain para contato com IA e modelos de RH para simplificar a contratação

Os candidatos passivos são profissionais que não estão buscando ativamente um novo emprego, mas estão abertos à oportunidade certa. Eles estão satisfeitos em suas funções atuais e não estão navegando em quadros de empregos ou atualizando o LinkedIn para ver se há novas publicações.

Aqui estão alguns exemplos de candidatos passivos: um engenheiro de software que está prosperando em sua função atual, mas está disposto a se juntar a um concorrente para projetos inovadores um gerente de marketing experiente que compartilha insights on-line, não está procurando ativamente, mas responde a funções sênior que se alinham com sua experiência um designer gráfico que gosta de seu trabalho, mas é atraído por oportunidades que ofereçam mais liberdade criativa e colaboração com designers de primeira linha

Os candidatos ativos são como exploradores sempre em movimento, enquanto os candidatos passivos são mais como agentes secretos - contentes com sua missão atual até que a oportunidade perfeita apareça.

Veja como elas se diferenciam:

Aspectos Candidatos ativos Candidatos passivos Status da busca de emprego Busca ativa de novas oportunidades Não está procurando emprego, mas está aberto à oferta certa Nível de engajamento Candidatar-se com frequência a anúncios de emprego e participar de entrevistas Precisa de contato e convencimento personalizados? Mentalidade Focado no crescimento da carreira ou na mudança de emprego Satisfeitos com o emprego atual, mas curiosos sobre melhores opções Posição no mercado de habilidades Júnior, nível médio ou explorando o mercado após uma lacuna ou transição Profissionais qualificados que se destacam em suas funções Esforço de recrutamento Mais fácil de atingir e envolver Requer uma busca proativa e um gerenciamento cuidadoso do relacionamento Motivação para mudar Motivado pelo desemprego, insatisfação ou busca de progressão na carreira Atraídos por melhores oportunidades, crescimento na carreira ou desafios únicos

Compreendê-las permite que você ajuste sua abordagem para atingir suas metas de recrutamento e encontrar o ajuste perfeito.

O recrutamento de candidatos passivos pode exigir mais esforço, mas a recompensa vale a pena.

Veja por quê:

Os candidatos passivos geralmente são altamente qualificados e seletivos, o que os torna mais propensos a permanecer na empresa.

Eles trazem perspectivas diversas: Como muitos deles vêm de diferentes setores e formações, eles apresentam habilidades e ideias exclusivas que podem levar sua equipe ao próximo nível.

No entanto, os candidatos passivos não vêm bater à porta - você precisa estender a mão e chamar a atenção deles.

Você sabia? 70% da força de trabalho global é composta por candidatos passivos. Esse é um grande pool de talentos a ser considerado.

Então, como você ajusta sua campanha de recrutamento para atrair candidatos passivos?

Vamos descobrir. 🔎

1. Esboce sua contratação ideal

De acordo com um relatório, 90% dos empregadores não atingiram suas metas de contratação em 2023, e 32% disseram que isso ocorreu porque o grupo de candidatos não era adequado. Descrições de cargo ruins e pouca visibilidade são problemas comuns, mas encontrar o talento certo é um tiro no escuro se você não souber quem está procurando.

É aí que entra a criação de uma persona de candidato. Ela ajuda você a entender quem são os candidatos qualificados, o que eles querem e como atraí-los para a função certa.

Para fazer tudo certo: Entenda o que motiva seus candidatos ideais, seja crescimento na carreira, equilíbrio entre vida pessoal e profissional ou conjuntos de habilidades específicas

Use dados de contratações anteriores, feedback da sua equipe e pesquisas de mercado para moldar sua persona com insights reais

Adapte as descrições de suas vagas, o alcance e a marca do empregador para falar diretamente com as necessidades e preferências de seus candidatos ideais

Aqui está um exemplo:

Exemplo de persona de candidato para um gerente sênior de marketing de produto

Erros a serem evitados Excesso de generalização : Os candidatos passivos são únicos, com motivações e preferências distintas. Portanto, abandone as personas padronizadas

Amplificação de preconceitos : Concentrar-se demais em diplomas ou certificações específicas pode, sem querer, filtrar candidatos talentosos de diversas origens

Estagnação: Não se contente com uma persona desatualizada. Atualize-a regularmente à medida que as necessidades do mercado e as expectativas dos candidatos evoluem

2. Faça sua mídia social funcionar

A mídia social não é um jogo de "publique e espere" como os quadros de empregos. É uma via de mão dupla em que você pode entrar em contato, iniciar conversas e construir relacionamentos. Além disso, você pode ter uma ideia dos interesses, da personalidade e do que motiva o candidato.

Não é de se admirar que 92% dos empregadores recorram às plataformas de mídia social para encontrar candidatos passivos!

Veja como tirar o máximo proveito de cada plataforma:

LinkedIn Use o LinkedIn Sales Navigator para explorar pools de talentos passivos com filtros avançados para habilidades, setores e mudanças de carreira

Dê uma olhada nos endossos e recomendações para avaliar a experiência e a reputação de um candidato em sua área

InMails genéricos, como "Ei, estamos contratando!", não são suficientes. Mostre a eles que você conhece o trabalho deles

Exemplo de Inmail personalizado do LinkedIn

Instagram Use Stories e Reels para mostrar o que torna sua empresa única. Pense em passeios em equipe, projetos interessantes ou até mesmo animais de estimação no escritório

Faça parcerias com funcionários para compartilhar conteúdo do dia a dia no perfil da sua empresa. Pessoas reais = impacto real

Use hashtags como #WeAreHiring ou #LifeAt[YourCompany] para aumentar a visibilidade

X (Twitter) Pesquise hashtags como #OpenToWork, #DesignJobs ou palavras-chave específicas do setor para identificar candidatos passivos a vagas de emprego

Envolva-se com possíveis contratados curtindo ou comentando os tweets deles. Essa é uma ótima maneira de criar um relacionamento (e não parecer spam)

Publique vagas de emprego com um toque especial - adicione humor, um GIF ou um jogo de palavras inteligente

Crie listas privadas de candidatos potenciais para acompanhar suas atualizações e interagir com eles de forma significativa ao longo do tempo

Erros a serem evitados Ignorar as configurações de privacidade : Não entre nas mensagens diretas sem permissão. Respeite as configurações de privacidade

Ignorar a cultura da plataforma : O que funciona no Instagram pode ser um fracasso no LinkedIn. Portanto, conheça a vibração de sua plataforma

Compartilhe apenas postagens de vagas : Crie um relacionamento antes de solicitar currículos

Copiar e colar mensagens: Evite mensagens genéricas em diferentes plataformas; adapte-as para cada plataforma

3. Aproveite os diferentes grupos de talentos

Para encontrar os candidatos passivos certos, é preciso saber onde procurar. Se você estiver procurando um designer gráfico, locais como Dribble e Behance são os melhores lugares para encontrar talentos de alto nível. Para funções de vendas, eventos de networking e conferências do setor podem levar a excelentes combinações.

aqui está onde concentrar seus esforços: Candidatos anteriores : Às vezes, o candidato certo já está em seu pipeline, portanto, verifique seu sistema de rastreamento de candidatos. Entre em contato com aqueles que chegaram às rodadas posteriores, mas o momento não estava a seu favor da última vez

Programas de indicação de funcionários : Seus funcionários são seus melhores caçadores de talentos. Incentive-os a indicar pessoas de suas redes. Os candidatos indicados tendem a ter um desempenho melhor e a permanecer por mais tempo, o que os torna vantajosos para o seu processo de contratação. De fato, essa é a : Seus funcionários são seus melhores caçadores de talentos. Incentive-os a indicar pessoas de suas redes. Os candidatos indicados tendem a ter um desempenho melhor e a permanecer por mais tempo, o que os torna vantajosos para o seu processo de contratação. De fato, essa é a fonte número 1 de contratações de qualidade

Comunidades profissionais: Participe de comunidades específicas do setor em plataformas como Discord ou Slack. Esses são lugares perfeitos para identificar candidatos passivos que já estão envolvidos em discussões significativas relacionadas ao seu nicho

Erros a serem evitados Sobrecarga com muitas solicitações: Evite bombardear os funcionários com solicitações constantes de indicações. Em vez disso, concentre-se em algumas funções importantes e incentive as indicações de qualidade em vez da quantidade

Etiqueta da comunidade negligenciada: Ninguém gosta de spam. Respeite a comunidade participando de discussões antes de apresentar uma necessidade de contratação

4. Faça cada e-mail valer a pena com a personalização

Enviar e-mails genéricos, clicar em enviar e esperar por nada além de silêncio - é o maior desafio do dia de todo recrutador.

Mas aqui está a verdade: o contato genérico é coisa antiga. Se você quiser se destacar, a personalização é o caminho a seguir - especialmente quando 76% dos candidatos a emprego estão abertos a receber notícias de recrutadores por e-mail.

para fazer sua mensagem se destacar: Abandone o copiar e colar: Ninguém quer se sentir como apenas mais um nome em uma lista. Faça referência a seus projetos recentes, realizações ou até mesmo àquele tweet sobre seu amor por viagens

Mostre as vantagens além do salário: A remuneração é importante, mas é apenas uma peça do quebra-cabeça. Enfatize a flexibilidade, as oportunidades de desenvolvimento de carreira, a cultura inclusiva da empresa e as vantagens exclusivas que fazem sua empresa se destacar

Fale a língua deles: Alguns candidatos gostam de detalhes, enquanto outros preferem uma conversa mais informal. Descubra o que funciona melhor e crie sua mensagem de acordo com isso

Erros a serem evitados Sobrecarregar o jargão do setor : Embora demonstrar conhecimento seja bom, o uso excessivo de jargões irrelevantes ou palavras-chave pode afastar os candidatos. Mantenha a linguagem clara e simples

Desrespeitar o tempo deles: Mantenha sua mensagem concisa e direta, mas com charme suficiente para atraí-los

Pular o acompanhamento: Não deixe uma conversa pela metade. Uma leve cutucada mostra que você ainda está interessado e mantém a porta aberta para possíveis oportunidades

5. Faça as perguntas certas para a entrevista

Quando você conseguir despertar o interesse de um candidato passivo, use perguntas bem pensadas na entrevista para descobrir suas motivações.

💪 Perguntas para fazer a um candidato passivo: Pergunta baseada em um cenário : Imagine que você está trabalhando em um projeto com um prazo apertado e o cliente muda seus requisitos no meio do caminho. Como você lidaria com isso?

Questionário visionário : Se você estivesse liderando uma equipe de 10 pessoas amanhã, que visão definiria para elas e como as motivaria a alcançá-la?

Peek de personalidade : Qual foi a solução mais criativa que você encontrou no trabalho e como ela causou impacto?

Crescimento na carreira : Onde você se vê daqui a cinco anos e como acha que nossa empresa poderia apoiar essa visão?

Adequação cultural: Em que ambiente de trabalho você se sente bem e como você contribui para uma cultura positiva?

Erros a serem evitados Perguntas do tipo "sim/não": Perguntas como "Você atingiu suas metas de vendas?" não lhe dirão muito além de um número. Em vez disso, pergunte: "*Que estratégias você implementou para superar suas metas de vendas?"

Modo de interrogatório: Evite um clima de interrogatório que faça o candidato sentir que está sendo examinado

Apressar o processo de entrevista: Os candidatos passivos precisam de tempo para considerar uma mudança. Acelerar o processo pode fazer com que eles se sintam desvalorizados

A contratação de candidatos passivos apresenta obstáculos, e para dominá-los é preciso criatividade e habilidades de recrutamento afiadas para conduzi-los à oportunidade certa.

1. Como escrever anúncios de emprego eficazes

Como os candidatos passivos não estão procurando emprego ativamente, os anúncios de emprego tradicionais podem não chamar a atenção deles.

Solução: use o software de gerenciamento de talentos para criar anúncios de emprego que não só atraiam profissionais qualificados, mas que também estejam de acordo com sua missão, valores e cultura distribua anúncios de emprego em locais que eles frequentam, como fóruns do setor, LinkedIn ou comunidades de nicho

2. Disponibilidade limitada para entrevistas

Os candidatos passivos geralmente lutam para encontrar tempo para entrevistas enquanto fazem malabarismos com suas responsabilidades atuais.

Solução: ofereça horários flexíveis para as entrevistas, inclusive de manhã cedo, à noite ou nos fins de semana adicione entrevistas em vídeo pré-gravadas ou ferramentas de avaliação assíncronas em sua pilha de tecnologia de recrutamento para acomodar os horários dos candidatos

3. Superando as algemas douradas

Os candidatos passivos a emprego podem desfrutar de vantagens como capital, bônus ou benefícios não monetários que dificultam a saída.

Solução: pesquise as tendências do mercado e sua remuneração atual antes de se aproximar. Sintonize recursos de recrutamento como o podcast " The Recruiting Future ", de Matt Alder, para se manter informado posicione sua oferta como uma oportunidade "à prova de futuro" que supera as vantagens atuais ao longo do tempo

Os recrutadores passam horas examinando perfis, enviando e-mails frios de contato e personalizando suas mensagens enquanto gerenciam outras tarefas de contratação. Organizar tudo com documentos e planilhas rapidamente se torna um pesadelo.

As ferramentas de recrutamento com IA simplificam o processo para que você possa se concentrar em encontrar candidatos de alto nível. Elas usam aprendizado de máquina e algoritmos avançados para:

Lidar com tarefas repetitivas

Mantenha os candidatos envolvidos com uma comunicação fluida

Forneça insights para aprimorar seu jogo de contratação

A plataforma de gerenciamento de RH do ClickUp é uma dessas soluções. Como um aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp oferece vários recursos que permitem que os gerentes de contratação lidem com a estratégia de recrutamento de ponta a ponta.

Veja como isso ajuda:

Divida fluxos de trabalho complexos com o ClickUp Tasks

As tarefas do ClickUp centralizam tudo em um só lugar. Desde o momento em que você encontra um candidato passivo até o momento em que lhe faz uma oferta, você pode criar tarefas para cada etapa do processo, como:

Analise o portfólio do candidato

Envie uma mensagem introdutória

Agende um acompanhamento

Deseja entrar em contato com um candidato dentro de 24 horas? Defina uma data de vencimento para lembrá-lo. Além disso, adicione tags de prioridade (por exemplo, Urgente, Alta, Média, Baixa) para priorizar sua carga de trabalho e se concentrar primeiro nos candidatos de alta prioridade.

Crie tarefas menores no ClickUp Tasks para lidar com fluxos de trabalho de recrutamento

Às vezes, as tarefas têm várias etapas ou exigem detalhes mais granulares, portanto, você pode dividi-las em subtarefas.

Você também pode usar Status de Tarefas Personalizadas, como - Contato Inicial, Entrevista Agendada ou Oferta Estendida - para saber exatamente onde cada candidato se encontra em cada estágio. Além disso, crie uma lista de verificação de tarefas no ClickUp para marcar os itens como concluídos ou não concluídos.

Marque cada tarefa à medida que você avança com as listas de verificação de tarefas do ClickUp

Precisa fazer um acompanhamento após uma entrevista ou revisar novamente o perfil de um candidato? O ClickUp Reminders tem tudo o que você precisa com lembretes suaves, seja um lembrete único ou uma tarefa recorrente.

Aperfeiçoe sua mensagem de contato com o ClickUp Brain

Escrever descrições de vagas ou e-mails para candidatos ficou muito mais fácil com o ClickUp Brain.

Basta digitar um prompt e obter conteúdo de alta qualidade em segundos. Além disso, ele garante que a linguagem seja profissional e cativante, para que você atraia os melhores talentos. O ClickUp Brain também aprimora sua cópia verificando a gramática e o tom, fazendo com que você tenha uma boa aparência em cada comunicação.

Exemplos de prompts: Escreva uma descrição de cargo para um gerente de marketing sênior

Crie um anúncio de emprego criativo e envolvente para um engenheiro de software

Escreva um e-mail oferecendo uma oportunidade exclusiva para um candidato em marketing digital, enfatizando os benefícios da função

Redija um e-mail de acompanhamento para um candidato que não respondeu após a primeira entrevista

Verifique a gramática deste e-mail/descrição de cargo e certifique-se de que ele seja profissional e amigável

Crie uma comunicação de divulgação envolvente e sem erros com o ClickUp Brain

Agende entrevistas com o ClickUp Calendar View

Manter o controle de várias entrevistas em e-mails, calendários e notas adesivas pode ser estressante. É aí que o Calendar View do ClickUp ajuda. Veja como:

Visualize tudo : Veja todas as suas tarefas de recrutamento dispostas e filtre-as para se concentrar apenas nas entrevistas

Agendamento de arrastar e soltar : Arraste sua tarefa para outro intervalo de tempo para mudar uma entrevista

Não há mais conflitos de horários : Identifique e corrija qualquer sobreposição em tempo real. Isso significa que não há momentos constrangedores do tipo "oops, não sabia que tínhamos agendado você ao mesmo tempo"

Código de cores para manter-se organizado: Use códigos de cores para facilitar a distinção de suas entrevistas, como entrevistas técnicas em azul e rodadas finais em roxo

Represente e programe visualmente eventos e tarefas por meio do ClickUp Calendar View

Comece a usar rapidamente os modelos do ClickUp HR

Por que passar horas criando processos de contratação do zero quando você pode usar os modelos de RH prontos do ClickUp para simplificar tudo? Escolha um modelo, ajuste-o de acordo com suas necessidades e pronto.

O modelo de plano de ação de recrutamento do ClickUp ajuda você a definir tudo, desde a busca de candidatos até a integração do candidato ideal.

Faça o download deste modelo Simplifique o processo de busca, recrutamento e integração de funcionários com o modelo de plano de ação do ClickUp

Com as mais de 15 visualizações personalizadas do ClickUp, você tem cinco maneiras diferentes de analisar seu processo de recrutamento:

Visão de não adequação: Para armazenar candidatos que não foram selecionados

Visualização da lista de recrutamento: Para manter o controle de todos os candidatos

Visualização por funções: Se você estiver contratando para vários cargos

Visualização do formulário de candidatura: Para facilitar o acesso às candidaturas

Comece aqui Ver: Para guiá-lo pelas etapas do processo

Você também pode definir marcos para acompanhar datas importantes, como "Entrevistas concluídas até sexta-feira" ou "Decisão finalizada até a próxima semana". Além disso, o painel de controle mostra seu progresso, como quantos candidatos você entrevistou ou quantos ainda estão no estágio "Em andamento".

O modelo ClickUp Hiring Candidates ajuda a rastrear, comparar e avaliar os candidatos. Use status personalizados, agende entrevistas em "Calendar View" e compare candidatos em "Table View". ' o "Read Me HR Applicant Tracking View" acompanha o progresso, o "Chat View" simplifica a comunicação e o "Full Gallery View" oferece uma visão geral. Para obter mais detalhes, a "Visualização de listagem completa" organiza os candidatos por função ou habilidades, ajudando você a encontrar a melhor opção.

Leia mais: Como usar a IA no recrutamento (casos de uso e ferramentas)

Esmague suas metas de recrutamento passivo com o ClickUp

Contratar candidatos passivos é como convencer alguém a sair de seu confortável sofá e participar de uma festa de dança. É difícil, mas com a abordagem certa, você pode transformar o "talvez mais tarde" em "vamos fazer isso!"

Ferramentas como o ClickUp criam um fluxo de trabalho contínuo e automatizado que permite que você se concentre na construção de relacionamentos significativos com os melhores talentos antes mesmo de eles considerarem a possibilidade de procurar um emprego.

O ClickUp Tasks mantém cada etapa organizada sem momentos de "oops, esqueci!". O ClickUp Brain é um assistente pessoal de RH que facilita as coisas para você. E não se esqueça dos modelos de RH - configurações prontas para uso que transformam fluxos de trabalho de recrutamento complexos em um processo simplificado.

