Como priorizar e-mails no trabalho para obter o máximo de produtividade

Em 1971, um programador de computador, Raymond Tomlinson, fez história ao enviar para si mesmo o primeiro e-mail - uma mensagem inovadora que dizia algo como "QWERTYUIOP". "Emocionante, não é?

Hoje em dia, os e-mails não são mais uma novidade. Em vez disso, eles se tornaram um dos maiores destruidores de produtividade.

a pessoa média recebe 120 e-mails por dia. De acordo com a Adobe, os profissionais gastam mais de cinco horas por dia lendo e respondendo a e-mails - quase metade de seu dia de trabalho! Não é de se admirar que cartas escritas à mão pareçam um luxo raro.

No entanto, os e-mails continuam sendo a espinha dorsal da comunicação corporativa. É tão importante que os registros de e-mail são admissíveis no tribunal - isso é muito importante!

É por isso que priorizar e-mails significa aumentar a produtividade do e-mail, reduzir o estresse e melhorar a comunicação por e-mail.

Com as estratégias corretas de priorização de e-mails, você pode transformar sua caixa de entrada de um dreno de produtividade em uma poderosa ferramenta organizacional. Vamos detalhar isso passo a passo.

resumo de 60 segundos Mantenha-se organizado e no controle de sua caixa de entrada com essas estratégias inteligentes de gerenciamento de e-mail: Categorizar e-mails : Use rótulos, sinalizadores ou etiquetas para classificar os e-mails por prioridade

Defina horários específicos para os e-mails : Evite a verificação constante da caixa de entrada e programe horários dedicados ao gerenciamento de e-mails

Use ferramentas de e-mail : Use : Use o ClickUp para converter e-mails em tarefas, automatizar acompanhamentos e sincronizar com o Gmail ou o Outlook

Cancelar assinatura e organizar : Elimine boletins informativos desnecessários e arquive e-mails desatualizados

Transforme e-mails em ações: Resuma e-mails e crie tarefas acionáveis usando ferramentas como o ClickUp Brain

Por que a priorização de e-mails é importante

Todas as empresas compartilham o mesmo objetivo final: aumentar a receita e impulsionar as vendas. Para isso, a comunicação - especialmente por e-mail - precisa ser bem-sucedida.

De acordo com estudos, esperar mais de cinco minutos para responder a um lead pode reduzir sua taxa de sucesso de qualificação em 10 vezes. Aumente esse tempo de resposta para cinco a dez minutos e você terá uma redução de 400%. Sim, cada minuto é importante.

É por isso que precisamos priorizar os e-mails. O gerenciamento de e-mails, feito corretamente, é uma mina de ouro para uma comunicação eficaz.

via Pinterest

Agora, vamos mudar a marcha dos clientes para os funcionários. Quase 70% dos funcionários dizem que preferem e-mail para comunicações no local de trabalho. Essa é uma grande parte da sua equipe que depende do e-mail para se manter informada e alinhada.

Portanto, não, você não pode se esquivar de sua caixa de entrada. Em vez disso, a atitude mais inteligente é dobrar a priorização de e-mails.

Com as ferramentas de IA que agora oferecem tudo, desde a classificação automática até a elaboração de respostas, gerenciar as mensagens recebidas está mais fácil do que nunca. Mas ainda há mais para desvendar. Vamos fazer isso com um guia passo a passo sobre como priorizar e-mails.

Guia passo a passo para priorizar e-mails no trabalho

A primeira regra da priorização de e-mails: Nem todos os e-mails são criados iguais.

Ao atribuir níveis de prioridade às mensagens recebidas, você pode se concentrar no que é importante e evitar ser soterrado por uma montanha de e-mails de baixa prioridade.

Veja como lidar com sua caixa de entrada como um profissional:

Etapa 1 - Categorizando e-mails

160 bilhões de lixo eletrônico são enviados diariamente, o que representa 46% de todos os e-mails. Certamente, você não gostaria que mensagens críticas de seu chefe ficassem ao lado de uma postagem de spam em um blog sobre investimentos "milagrosos", certo?

É por isso que começamos categorizando os e-mails com base em sua importância na priorização de e-mails.

Comece atribuindo níveis de prioridade usando os rótulos, etiquetas ou sinalizadores do seu cliente de e-mail.

Para organizar e-mails no Gmail, use estrelas para marcar mensagens importantes. Basta clicar na estrela ao lado de um e-mail em sua caixa de entrada e, para visualizar todos eles, selecione "Com estrela" no menu à esquerda.

Marque com uma estrela os e-mails importantes para localizá-los facilmente na seção "Com estrela" mais tarde

Se você estiver no Outlook, poderá sinalizar e-mails para acompanhamento. Clique no ícone de sinalização ao lado da mensagem e você poderá até mesmo definir uma data de vencimento para se lembrar de agir.

Dica profissional: Rotule os e-mails que precisam de atenção imediata com "Alta prioridade", "Urgente" ou "Ação necessária". "Isso é como dar à sua caixa de entrada um sistema de semáforo - vermelho significa parar tudo e responder.

Os filtros e rótulos estão entre as maneiras mais fáceis de criar caixas de entrada sem bagunça. Essas ferramentas classificam e categorizam automaticamente os e-mails recebidos e as mensagens urgentes com base em critérios como remetente, linha de assunto ou palavras-chave.

Por exemplo, os e-mails de seus remetentes VIP ou projetos críticos podem ser enviados diretamente para uma caixa de entrada prioritária, enquanto os e-mails promocionais podem ser movidos tranquilamente para uma pasta separada.

Selecione um remetente e uma palavra-chave para categorizar e-mails e filtrá-los

Aqui está um resumo rápido de como criar filtros no Gmail:

Abra sua caixa de entrada e clique no ícone Mostrar opções de pesquisa na barra de pesquisa

Insira seus critérios (por exemplo, remetente, assunto) e teste clicando em Search

Na parte inferior, clique em Create Filter (Criar filtro)

Escolha uma ação (por exemplo, categorizar, excluir, rotular)

Clique em Create Filter novamente

Mesmo depois de limpar sua caixa de entrada, é fácil o caos voltar a se instalar. É por isso que as ferramentas de gerenciamento de e-mail são essenciais.

Veja o ClickUp, por exemplo. Essa ferramenta de gerenciamento de projetos pode automatizar tarefas de e-mail com seu recurso Automations. Você pode configurá-la para enviar e-mails ou atribuir tarefas quando os status mudarem - por exemplo, notificar o líder da equipe por e-mail quando uma tarefa for marcada como "Concluída". "

Tem várias contas de e-mail? Ferramentas como o Shift permitem que você visualize e-mails profissionais e pessoais em um painel conveniente. O Shift ajuda você a gerenciar conversas entre contas sem precisar alternar entre aplicativos.

Por falar em excelente funcionalidade de pesquisa, vamos falar sobre o Connected Search do ClickUp. Essa poderosa ferramenta orientada por IA examina e-mails, documentos e conversas usando uma palavra-chave ou descrição de projeto. É como ter um mecanismo de pesquisa dedicado à sua caixa de entrada e aos seus arquivos.

Para organizar, experimente o Unroll.me para cancelar em massa a assinatura de boletins informativos que você não lê mais. Quer você limpe o quadro ou cancele a assinatura seletivamente, essa é uma maneira simples de reduzir e-mails irrelevantes e recuperar a sanidade da caixa de entrada.

Há muitas outras ferramentas e recursos para priorizar e-mails. No entanto, é aconselhável se ater a uma, pois isso significa menos gerenciamento e mais eficiência.

Para ajudá-lo a identificar a ferramenta que atende às suas necessidades, tente procurar uma que ofereça os seguintes recursos:

Automação de e-mail : Automatize ações como classificação, etiquetagem e envio de notificações para um fluxo de trabalho mais suave

Espaço de trabalho unificado : Gerencie tarefas e e-mails em uma única plataforma para evitar alternar entre ferramentas

Funcionalidade de pesquisa avançada : Localize e-mails, documentos ou conversas instantaneamente com uma pesquisa baseada em IA

Modelos personalizáveis : Crie e reutilize modelos de e-mail para uma comunicação consistente e eficiente

Recursos de integração: Sincronização com calendários, CRMs e aplicativos de produtividade para um ambiente digital conectado

Etapa 3 - Definição de prioridades diárias

O objetivo é passar menos tempo em sua caixa de entrada, não mais. Definir prioridades diárias para sua caixa de entrada pode economizar tempo, reduzir o estresse e ajudá-lo a se concentrar em tarefas importantes. Veja como estruturar seu jogo de gerenciamento de e-mail:

Abordagem "Faça isso agora " : Se um e-mail demorar menos de 2 minutos, responda imediatamente; isso evita acúmulos

Delegar tarefas : Se um e-mail exigir informações de um membro da equipe, encaminhe-o com instruções claras. A delegação garante que as pessoas certas tomem providências sem que você fique microgerenciando

Adiar para depois : Tem e-mails que não são urgentes, mas precisam de atenção? Defina lembretes ou adie-os para acompanhamento em um horário específico. Ferramentas como uma caixa de entrada prioritária ou um software de gerenciamento de e-mail podem ajudar a organizá-los com eficiência

Excluir e-mails desnecessários: Diga adeus aos e-mails desatualizados ou irrelevantes. Limpar a bagunça de sua caixa de entrada aumenta o foco e garante que as mensagens importantes se destaquem

Exclua de seu spam os e-mails que consomem seu armazenamento e não são relevantes

Dicas avançadas de gerenciamento de e-mail

Com centenas de e-mails chegando diariamente, não há como acompanhar seus e-mails sem ajuda.

A solução? Pare de evitar a tecnologia e comece a adotá-la para gerenciar os mais de 100 e-mails não lidos em sua caixa de entrada semanalmente.

A maioria dos e-mails se resume a tarefas - atualizações compartilhadas, projetos a serem gerenciados ou prazos a serem cumpridos. Portanto, faz mais sentido combinar o gerenciamento de e-mail e fluxo de trabalho em um único local, em vez de ficar pulando entre as tarefas.

O ClickUp é a solução perfeita para integrar o gerenciamento de e-mails com a priorização de tarefas.

Conecte o ClickUp às plataformas existentes para responder diretamente de uma única plataforma

O ClickUp se integra perfeitamente ao Gmail e ao Outlook, oferecendo os seguintes benefícios:

Converta e-mails em tarefas práticas diretamente do Gmail

Atualize os status e as prioridades das tarefas sem sair de sua caixa de entrada

Compartilhe conteúdo de e-mail como comentários de tarefas para melhorar a colaboração

Programe e delegue tarefas com base nas interações de e-mail

Sincronize os e-mails do Outlook com as tarefas do ClickUp para agilizar o controle

Definir lembretes no Outlook para tarefas do ClickUp

Automatize a criação de tarefas a partir de e-mails para um fluxo de trabalho mais suave

Mas isso não é tudo. O ClickUp emprega recursos como ClickUp Assign Comments e ClickUp Mentions para organizar ainda mais os e-mails.

Veja a história de Oscar, por exemplo.

Exemplo: Oscar, um gerente de projetos, recebe um e-mail de um cliente solicitando uma atualização sobre a reformulação do site. Em vez de copiar os detalhes em uma ferramenta separada, Oscar usa o ClickUp para anexar o e-mail diretamente à tarefa do projeto de reformulação. Ele rapidamente adiciona um comentário marcando a equipe de design com instruções específicas, atribui o acompanhamento a Sarah (a designer principal) e define um prazo - tudo de dentro do ClickUp.

Sem guias extras, sem detalhes perdidos, e o cliente recebe sua atualização no prazo - como num passe de mágica.

Comunique-se sem perder o ritmo usando os recursos de comunicação rápida do ClickUp

Tudo fica ainda melhor com o ClickUp Brain. Esse assistente com tecnologia de IA leva o gerenciamento de e-mails para o próximo nível, redigindo e-mails para você em segundos.

Como funciona: Basta fornecer os principais pontos de discussão, e o ClickUp Brain criará um e-mail profissional e de tom perfeito que se alinhe à sua intenção e ao seu público.

Crie e-mails com o ClickuUp Brain! Use o ClickUp Brain para refinar o conteúdo de seus e-mails

Se você quiser transformar e-mails longos em etapas acionáveis, o ClickUp Brain pode resumir o conteúdo e gerar tarefas.

Práticas recomendadas de comunicação

Embora você tenha todas as ferramentas à sua disposição para aprimorar a comunicação por e-mail, aqui estão algumas estratégias de gerenciamento de e-mail para manter o profissionalismo e a colaboração:

1. Estabeleça diretrizes claras de comunicação

Defina quais canais são melhores para tipos específicos de comunicação.

Por exemplo, e-mail para atualizações formais, mensagens instantâneas para perguntas rápidas e reuniões agendadas para discussões detalhadas. Isso reduzirá a confusão e simplificará as interações.

2. Realizar reuniões em pé

Stand-ups são reuniões diárias curtas (geralmente realizadas em pé!) em que todos compartilham atualizações sobre tarefas, planos e bloqueios. Esse método inspirado no ágil alinha rapidamente as equipes multifuncionais.

Dica profissional: Use o modelo de reunião diária do ClickUp para fazer anotações, acompanhar o progresso e enfrentar desafios sem planejar demais.

3. Respeite as diversas necessidades de comunicação

Nem todo mundo se dá bem em bate-papos em grupo ou chamadas pelo Zoom. Alguns preferem atualizações por escrito ou check-ins privados.

Use ferramentas como o ClickUp Chat para facilitar e expandir o compartilhamento de ideias. Além disso, lembre-se de conversar regularmente com os membros mais calados da equipe para garantir que eles se sintam ouvidos.

Tenha conversas em tempo real com sua equipe e compartilhe atualizações com o ClickUp Chat

4. Priorize a escuta ativa

Uma boa comunicação envolve ouvir tanto quanto falar.

Em reuniões, incentive os participantes a se concentrarem no que os outros dizem em vez de planejarem sua próxima resposta. Discussões estruturadas com perguntas de acompanhamento também podem ajudar.

5. Use uma plataforma de colaboração unificada

Ter todos na mesma ferramenta evita a confusão do "excesso de plataformas".

Com o ClickUp, as equipes podem centralizar cronogramas de projetos, anotações e tarefas, tornando a comunicação perfeita ao combinar diferentes funções da equipe.

A melhor parte? Você pode usar a integração do ClickUp com as principais plataformas de e-mail, como Gmail e Outlook, para capturar os e-mails que chegam à sua caixa de entrada e atribuir tarefas diretamente aos membros da sua equipe.

6. Garanta a visibilidade dos principais resultados

Certifique-se de que todos saibam quais tarefas devem ser concluídas, quem é o responsável e qual é o prazo. Calendários compartilhados, listas de tarefas ou quadros de projetos podem manter esses detalhes acessíveis e transparentes para todos os membros da equipe.

7. Faça anotações e acompanhe

Durante as reuniões, designe alguém para registrar os principais pontos e itens de ação. Distribua essas anotações prontamente e faça o acompanhamento para garantir que as tarefas e ideias não sejam esquecidas.

Erros comuns a serem evitados

Gerenciar e-mails de forma eficaz não é pouca coisa, mas até mesmo as estratégias mais bem-intencionadas podem dar errado com alguns erros comuns. Aqui estão cinco erros que devem ser evitados ao gerenciar sua caixa de entrada:

1. Deixar que sua caixa de entrada se torne um depósito de lixo

Se você ignorar a desordem por muito tempo, sua caixa de entrada se tornará um buraco negro digital. Deixar de excluir ou arquivar e-mails irrelevantes regularmente pode enterrar mensagens essenciais.

Trate sua caixa de entrada como se fosse sua mesa - mantenha-a limpa e organizada para evitar a perda de e-mails importantes.

2. Verificação obsessiva de e-mails

A atualização constante de sua caixa de entrada interrompe seu fluxo de trabalho e reduz a produtividade. Em média, são necessários cerca de 23 minutos para voltar a se concentrar após uma interrupção. Em vez disso, programe horários definidos para verificar sua caixa de entrada e mantenha-se fiel a eles. Seu foco lhe agradecerá.

3. Priorização excessiva de mensagens sem importância

É fácil se distrair respondendo a e-mails de baixa prioridade e deixando os mais importantes para trás. Evite isso estabelecendo uma estrutura clara para priorização, como classificar os e-mails por urgência, importância do remetente ou prazos.

Ainda está recebendo e-mails de um webinar do qual participou há dois anos? É hora de cancelar a assinatura.

Negligenciar a filtragem de boletins informativos e listas de e-mails irrelevantes entope sua caixa de entrada e desperdiça tempo. Se fazer isso manualmente parecer uma tarefa árdua, você pode contar com a ajuda de ferramentas de IA para fazer isso por você em poucos minutos.

5. Ignorar lembretes e sinalizadores

Deixar de usar recursos como lembretes ou sinalizadores é como deixar notas adesivas em uma gaveta em vez de colocá-las em sua mesa.

Essas ferramentas garantem que você não perca acompanhamentos ou prazos - use-as para manter o controle das tarefas essenciais.

Prezada caixa de entrada, é hora de fazer um upgrade com o ClickUp

O ClickUp reduziu a necessidade de comunicação por e-mail e simplificou a colaboração da nossa equipe de criação de conteúdo. Podemos ir da ideação/brainstorming ao primeiro rascunho até 2 a 3 vezes mais rápido.

Em todos os setores, as integrações de e-mail do ClickUp estão ajudando as equipes a economizar centenas de horas que, de outra forma, seriam perdidas em intermináveis linhas de e-mail e em confusas idas e vindas.

Com recursos como transformar e-mails em tarefas acionáveis, sincronizar perfeitamente com o Gmail e o Outlook e até mesmo usar IA para redigir e resumir e-mails, o ClickUp transforma sua caixa de entrada em uma potência de produtividade.

Não importa se você está gerenciando tarefas, delegando acompanhamentos ou mantendo sua caixa de entrada livre de bagunça, o ClickUp está ao seu lado.

Pronto para se livrar definitivamente do caos dos e-mails? Registre-se no ClickUp agora!