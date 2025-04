Goodnotes vs. Apple Notes: Qual aplicativo de anotações é ideal para você?

Uma ideia revolucionária surge e você corre para capturá-la. Mas seu aplicativo de anotações é insuficiente. Frustrante, não é?

Seja para fazer malabarismos com a sincronização perfeita, manter seus pensamentos organizados ou oferecer o layout perfeito, ter a ferramenta certa pode significar a diferença entre o caos e a clareza.

espera-se que o mercado de aplicativos de anotações atinja US$ 32,4 bilhões até 2032, com um CAGR de 11,15%.

À medida que mais pessoas procuram o melhor caderno digital para dispositivos iOS, dois concorrentes se destacam: Apple Notes e Goodnotes. Cada um deles oferece recursos exclusivos projetados para simplificar os fluxos de trabalho e aumentar a produtividade, o que os torna as melhores opções para os entusiastas de anotações.

Neste blog, exploraremos o Goodnotes vs. Apple Notes, comparando seus pontos fortes e recursos para ajudá-lo a escolher o mais adequado. 🚀

O que é o Apple Notes?

O Apple Notes é um aplicativo de anotações nativo desenvolvido exclusivamente para dispositivos Apple.

Ele permite que os usuários capturem, organizem e acessem uma ampla variedade de conteúdo, incluindo texto, esboços, fotos, documentos digitalizados e listas de tarefas. Integrado profundamente ao ecossistema da Apple, o aplicativo oferece sincronização perfeita entre iPhone, iPad e Mac via iCloud.

O que o torna especial é sua interface de usuário intuitiva e a facilidade de sincronização entre todos os seus dispositivos Apple. Ele ajuda você a iniciar uma nota no iPhone e terminá-la no Mac sem perder o ritmo.

Com recursos como pastas e tags, é fácil organizar suas anotações, e sua capacidade de lidar com fotos, documentos e até mesmo documentos PDF digitalizados acrescenta uma camada extra de conveniência.

O Apple Intelligence também permite que você use ferramentas de escrita para revisar, resumir, alterar o tom e reescrever seu texto. E se você estiver trabalhando com uma equipe ou planejando uma viagem com amigos, compartilhe anotações e colabore em tempo real com até 100 pessoas.

Você sabia? A tomada de notas tem desempenhado um papel importante na história. Na Grécia Antiga, as pessoas criavam algo chamado hypomnema - anotações pessoais onde registravam ideias importantes. Essas anotações eram usadas para manter o registro de tudo, desde pensamentos filosóficos a eventos históricos e até mesmo observações científicas.

Recursos do Apple Notes

Aqui estão alguns recursos de destaque do Apple Notes que o tornam uma ferramenta poderosa para organizar e gerenciar suas ideias:

Opção de pesquisa

Com o poderoso recurso de pesquisa do Apple Notes, encontrar suas anotações é muito fácil. O recurso reconhece suas imagens para pesquisar o conteúdo da imagem, verifica seus anexos e documentos digitalizados, e até mesmo desenhos e rabiscos para fornecer os resultados adequados.

Ele também permite que você procure uma nota específica usando a opção Localizar na nota.

Esboço, rabisco e matemática

Via Suporte da Apple

O Apple Notes oferece um método divertido de fazer anotações que permite que você desenhe seus pensamentos. Experimente uma variedade de ferramentas, incluindo lápis, marcadores e cores, para desenhar e rabiscar. Para sua conveniência, você pode alterar a espessura e a opacidade de seus desenhos.

Além disso, o Apple Pencil permite que você crie notas escritas à mão. O recurso Scribble as transformará instantaneamente em texto digitado, garantindo que você as entenda facilmente mais tarde.

O recurso Math permite que os usuários resolvam equações, atribuam variáveis, tracem gráficos e acessem o histórico de matemática a partir da calculadora e do aplicativo Notes.

Pastas inteligentes

O recurso Smart Folders do Apple Notes permite que você use tags e outros critérios relevantes para categorizar suas anotações. Se você escrever uma nova nota e adicionar a tag, ela será automaticamente adicionada à pasta relevante.

Dica profissional: Quer saber como usar um aplicativo de segundo cérebro para maximizar sua produtividade? Siga estas estratégias: Mantenha suas anotações acessíveis em todos os dispositivos 🖥️

Organize-se com estruturas flexíveis, como etiquetas e pastas 📂

Colabore compartilhando e editando notas com colegas de equipe 🤝

Use os recursos de pesquisa para localizar rapidamente suas ideias 🔍

Integre seu aplicativo com ferramentas de gerenciamento de tarefas para ficar em dia com os prazos 📅

Notas seguras

O Apple Notes também permite que você proteja suas anotações usando o código PIN do dispositivo, uma senha personalizada, o Face ID ou o Touch ID. Dessa forma, seus pensamentos e informações particulares permanecem privados🔒.

Link para outras notas

O aplicativo Notes também permite que você vincule uma nota em outra nota. Isso o ajuda a manter o controle de tarefas e notas relevantes. Tudo o que você precisa fazer é selecionar Adicionar link e digitar o título da nota à qual deseja vincular.

Adicionar anexos

Adicione uma variedade de anexos para fornecer mais contexto e conveniência para suas anotações. Inclua seu local e site e adicione fotos ou vídeos clicando em novos ou usando os já existentes. Você também pode digitalizar documentos e fotos do Notes, adicionar sua assinatura e salvá-los diretamente.

E mais? Ele permite que você grave e transcreva áudio usando a opção de anexo.

Preços do Apple Notes

Gratuito para sempre

📮ClickUp Insight: 92% dos trabalhadores usam métodos inconsistentes para rastrear itens de ação, o que resulta em decisões perdidas e atrasos na execução. Seja enviando notas de acompanhamento ou usando planilhas, o processo geralmente é disperso e ineficiente. A Solução de Gerenciamento de Tarefas do ClickUp garante a conversão perfeita de conversas em tarefas - para que sua equipe possa agir rapidamente e manter-se alinhada.

O que é o Goodnotes?

O Goodnotes é um poderoso aplicativo de anotações digitais desenvolvido com foco em proporcionar uma experiência perfeita para usuários que preferem escrever à mão, mas que também buscam a funcionalidade das ferramentas digitais.

Embora tenha sido projetado inicialmente para iPads, o Goodnotes é compatível com uma ampla gama de dispositivos, incluindo Android, Windows, iOS e plataformas da Web.

Um recurso que diferencia o Goodnotes é seu reconhecimento de escrita, que transforma seus rabiscos em texto pesquisável, para que você possa sempre encontrar suas anotações mais tarde.

No geral, o Goodnotes é uma solução versátil para fazer anotações, combinando a satisfação tátil da escrita à mão com as vantagens da organização e acessibilidade digitais.

Recursos do Goodnotes

Aqui estão alguns dos principais recursos que fazem o Goodnotes se destacar:

Papel digital alimentado por IA

O Goodnotes aproveita a IA para oferecer recursos inteligentes de tomada de notas. Ele permite que você use o Word Complete para economizar tempo ao escrever, a verificação ortográfica para evitar erros de ortografia e a pesquisa para encontrar texto digitado, anotações manuscritas ou texto em PDF.

A IA também resume as anotações e esclarece as anotações mais grosseiras, sempre que necessário. 📝

Combine texto manuscrito e digitado

via Goodnotes

O Goodnotes permite que você transforme notas escritas à mão em texto digitado usando a ferramenta Laço. Desenhe diagramas, escreva equações e muito mais com uma variedade de estiletes.

Você pode usá-lo como um aplicativo de diário digital totalmente funcional, utilizando um Apple Pencil para escrever, fazer esboços e equações. Grave clipes de áudio sincronizados com suas anotações digitadas ou manuscritas para adicionar mais contexto.

Além disso, ele também tem recursos como rejeição de palma e suporte para canhotos. Esses recursos elevam sua funcionalidade a um novo patamar, proporcionando uma experiência mais tranquila para todos os usuários.

Anotar PDFs

Esse recurso permite que você destaque, desenhe e escreva em PDFs. Desenhe setas e formas e mova-as para tornar suas anotações precisas. Ele também permite adicionar suas ideias pessoais, destacar partes importantes de PDFs para maior conveniência e resumir seções no próprio PDF.

Use a estrutura de pastas aninhadas do Goodnotes para organizar suas anotações. Ele permite que você crie pastas e subpastas para uma organização abrangente. A barra lateral permite acessar suas páginas marcadas, favoritos e documentos compartilhados.

Conjuntos de estudo

O Goodnotes oferece um recurso exclusivo chamado Study Sets para os alunos. Ele permite que você crie conjuntos de estudo, ou seja, flashcards de forma livre com texto e imagens para praticar a memorização ativa. Para torná-lo mais envolvente, use a ferramenta Tape para ocultar e revelar seções das anotações que está estudando.

Mercado

O Goodnotes Marketplace oferece modelos de página personalizados, planejadores, adesivos editáveis e capas de caderno editáveis que tornam o processo de anotações divertido. Ele permite que você dê mais profundidade às suas anotações usando capas e economize tempo com modelos.

Modo de apresentação

Está planejando fazer uma apresentação na sua próxima reunião? O Modo de Apresentação do Goodnotes transforma seu dispositivo em um quadro branco digital, oferecendo a flexibilidade de envolver seu público visualmente. O recurso Laser Pointer aprimora ainda mais sua apresentação, permitindo que você destaque pontos-chave com facilidade, garantindo que sua mensagem seja clara e focada.

Preços do Goodnotes

O Goodnotes oferece os seguintes planos:

Grátis: 3 cadernos

Todas as plataformas Anual: $9,99/ano

Pagamento único da Apple: US$ 29,99/único

Android e Windows Anual: US$ 6,99/ano

Goodnotes for Business: US$ 50 por dispositivo (cobrado anualmente)

Apple Notes vs. Goodnotes: Comparação de recursos

Agora que você já viu os pontos fortes de ambos os aplicativos de anotações, é hora de um confronto! 🏆

Vamos colocar cada recurso à prova e ver qual aplicativo de anotações reina supremo: Goodnotes ou Apple Notes.

Recurso 1: Recursos de anotações

O primeiro recurso que vamos verificar é a tomada de notas. Vamos nos aprofundar.

Notas da Apple

O aplicativo Notes oferece todas as ferramentas e recursos básicos de escrita, incluindo a adição de tabelas, títulos, cabeçalhos, marcadores e outros recursos de formatação, como negrito, itálico e destaques. Você também pode criar listas de verificação, adicionar links, rabiscos, esboços e documentos digitalizados, e sincronizar suas anotações entre dispositivos.

Por fim, capture anotações manuscritas usando o recurso Scribble e solicite à Apple Intelligence que revise, resuma, mude o tom e reescreva seu texto.

Goodnotes

O Goodnotes suporta texto digitado e manuscrito, assim como o Apple Notes. Use recursos de formatação como negrito, itálico, riscado, sublinhado, cor do texto, alinhamento, redimensionamento, destaque e espaçamento entre linhas.

Além disso, faça diagramas, adicione formas, escreva equações, adicione PDFs e transforme notas escritas à mão em texto digitado. A IA do Goodnotes economiza tempo ao oferecer recursos como preenchimento de palavras, verificação ortográfica, resumo de anotações, esclarecimento de anotações incompletas e conclusão de frases.

Ambos os aplicativos são excelentes para fazer anotações, mas o Apple Notes vence com sua integração perfeita em dispositivos Apple, recursos avançados de escrita e sincronização na nuvem.

Recurso 2: Preços

Vamos verificar qual ferramenta é mais econômica:

Notas da Apple

Totalmente gratuito! Se você possui um dispositivo Apple, já tem acesso a ele - sem custos ocultos, sem assinaturas.

Goodnotes

O Goodnotes tem uma versão gratuita que permite 3 cadernos. Posteriormente, ele oferece 3 planos pagos que oferecem mais recursos.

Vencedor: Se você está procurando um aplicativo de anotações integrado sem a opção de custo adicional, o Apple Notes é imbatível.

Recurso 3: Organização e personalização

Vamos ver qual ferramenta vence no confronto entre os recursos de organização e personalização do Goodnotes e do Apple Notes:

Notas da Apple

O Apple Notes oferece Smart Folders para ajudá-lo a organizar suas anotações em tags🗂️. Agrupe suas anotações por categoria e localize-as usando tags. Em termos de personalização, o Apple Notes oferece recursos limitados.

Goodnotes

O Goodnotes oferece personalização de nível superior. Escolha entre diferentes capas de caderno, tipos de papel (como grades ou folhas de música) e layouts. Ele também tem um mercado para a compra de itens como adesivos, capas de caderno, etc.

Para organização, o Goodnotes oferece uma estrutura de pastas aninhadas que permite criar pastas e subpastas.

🏅 Vencedor: O Goodnotes se destaca como o vencedor com sua organização avançada de pastas e amplas opções de personalização.

Recurso 4: Recursos de colaboração

Para quem usa anotações para documentação de projetos ou colaboração em equipe, ferramentas avançadas de compartilhamento e colaboração são essenciais. Vamos explorar qual aplicativo oferece os melhores recursos:

Notas da Apple

O Apple Notes permite que você colabore com qualquer pessoa que use um dispositivo Apple. Compartilhe uma cópia de suas anotações usando o iCloud por mensagem ou e-mail. Ele permite que você colabore com até 100 pessoas na mesma nota.

Goodnotes

O Goodnotes permite que você compartilhe anotações com outras pessoas ativando o compartilhamento de links. Isso permitirá que qualquer pessoa com o link acesse seu documento. Além disso, use o Modo de apresentação para apresentar seu bloco de notas a outras pessoas.

No entanto, a versão atual não oferece suporte ao compartilhamento por e-mail. O compartilhamento de links é totalmente público, portanto, você não pode controlar quem visualiza seu bloco de notas.

Vencedor: Nesse caso, o Apple Notes vence com seus recursos fáceis de compartilhamento e colaboração.

Recurso 4: Anexos

Vamos ver quais ferramentas oferecem melhores recursos de anexação:

Notas da Apple

O Apple Notes permite que você anexe links, fotos existentes, vídeos, links para outras notas e documentos. Além disso, adiciona gravações de áudio e as transcreve.

Tire novas fotos ou digitalize textos e documentos diretamente do Notes. Edite seus documentos para alterar o tamanho da visualização e renomeá-los.

Goodnotes

O Goodnotes permite anexar fotos, links e gravações de áudio em seu bloco de notas.

Adicione adesivos, modelos e documentos digitalizados. Ele também leva o recurso PDF um passo à frente, permitindo que você faça anotações neles. Você pode escrever, desenhar ou destacar PDFs para sua conveniência.

Vencedor: Os recursos avançados do Goodnotes, como adicionar modelos e fazer anotações em documentos digitalizados, dão a ele uma vantagem sobre o Apple Notes.

Goodnotes vs. Apple Notes no Reddit

Fomos ao Reddit para ver o que as pessoas pensam sobre o debate Goodnotes vs. Apple Notes. Muitos usuários concordam que o Apple Notes tem vantagens para os usuários da Apple em termos de preço e facilidade de colaboração.

Um usuário diz: "O Apple Notes tem muitos recursos bons, funciona em todos os seus dispositivos Apple, já vem pré-instalado, suporta facilmente o compartilhamento/sincronização entre outras pessoas e atende às necessidades de muitas pessoas. Além disso, é gratuito. "

Alguns usuários também concordam que o Goodnotes é uma ótima opção, especialmente se você estiver procurando recursos avançados, como manuseio de PDF.

Outro usuário disse: "O que mais me chama a atenção é o fato de não poder dar zoom. O Goodnotes tem mais recursos e lida muito bem com todos os meus cadernos/PDFs. Eu nunca usaria o Apple Notes. "

Conheça o ClickUp: A melhor alternativa ao Apple Notes vs. Goodnotes

O Apple Notes é perfeito para necessidades mais simples, enquanto o Goodnotes é perfeito para aqueles que querem fazer mais com suas anotações. Mas e se houvesse uma alternativa que ajudasse você a fazer as duas coisas?

O ClickUp, como o aplicativo tudo para o trabalho, destaca-se nesse aspecto.

Ele combina a simplicidade do Apple Notes com recursos muito superiores ao Goodnotes, garantindo que você possa gerenciar tarefas, fazer anotações detalhadas e colaborar com equipes, tudo em um só lugar.

Vamos dar uma olhada em alguns dos recursos intuitivos do ClickUp que elevam suas anotações a um novo patamar:

ClickUp's One Up #1: ClickUp Docs

Use recursos avançados de formatação para aprimorar suas anotações com o ClickUp Docs

Use o ClickUp Docs para gerenciar suas notas digitais, criar wikis, adicionar tabelas, acessar inúmeros recursos de formatação, usar páginas aninhadas, incorporar marcadores e colaborar com sua equipe em tempo real.

Ele também permite vincular o que está escrito no Docs a tarefas reais, atribuir itens de ação, marcar membros da equipe e deixar comentários para os outros para garantir que todos estejam informados.

Crie links compartilháveis e gerencie o controle de acesso com o ClickUp Docs

Além disso, você pode usar o Modo de foco para criar um espaço livre de desordem para você trabalhar. Além disso, para proteger sua privacidade, o Docs permite criar links compartilháveis e gerenciar permissões para controle de acesso.

Além disso, use modelos como o Modelo de Notas de Reunião do ClickUp diretamente com o Docs para acompanhar as pautas de reuniões, itens de ação e decisões importantes. Isso otimiza seu processo de anotações e garante que todos estejam na mesma página.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Brain

Experimente o ClickUp Brain Edite e revise seu conteúdo com o ClickUp Brain

O uso de IA para fazer anotações de reuniões otimiza o processo e garante que seus insights sejam capturados com precisão e eficiência.

Experimente a IA avançada do ClickUp, o ClickUp Brain, para tornar seu processo de anotações mais rápido e suave. Ele funciona como um assistente de redação e oferece recursos como verificação ortográfica integrada, transcrições de áudio e anotações mais eficientes.

Ele permite que você edite, revise e resuma suas anotações diretamente no Docs para uma revisão rápida. E se estiver estudando anotações em outro idioma, traduza-as para o seu em segundos com o Brain.

O Brain também funciona como um assistente de IA para fazer anotações em reuniões e ajuda a criar conteúdo específico para cada função , como propostas de projetos, respostas rápidas e comunicações com clientes.

Além disso, você pode otimizar o gerenciamento do conhecimento armazenando todo o conhecimento da empresa em um hub centralizado com o ClickUp Knowledge Management. Quer esteja trabalhando em um projeto de equipe, criando documentação interna ou simplesmente mantendo o controle de informações essenciais, ele permite organizar e armazenar todas as suas anotações e recursos em um local de fácil acesso.

Você também pode usar o ClickUp's Knowledge Base Template, que oferece uma estrutura estruturada para as equipes criarem e organizarem uma biblioteca digital de informações. Ele inclui seções para artigos de conhecimento, perguntas frequentes e recursos, simplificando o processo de armazenamento e compartilhamento de insights valiosos na sua empresa.

Dica profissional: Quer saber como visualizar suas anotações para facilitar a compreensão e a revisão? O ClickUp Mind Maps transforma suas anotações em diagramas visuais, ajudando-o a organizar e conectar ideias de forma clara e intuitiva. Ele permite que você divida conceitos complexos em partes facilmente digeríveis, tornando-o perfeito para sessões de brainstorming, estudos ou planejamento de projetos.

ClickUp's One Up #3: ClickUp Notepad

Crie listas de verificação e anotações rápidas com o ClickUp Notepad

Procurando algo rápido para fazer suas listas de verificação ou anotar pontos importantes? O ClickUp Notepad pode ajudar. Ele permite que você organize suas anotações, converta-as em tarefas rastreáveis e organize-as em uma lista de verificação.

O Notepad sincroniza automaticamente as anotações entre dispositivos para garantir que você as acesse sem esforço em qualquer dispositivo e a qualquer momento. Use recursos avançados de formatação, como adicionar cabeçalhos, banners e marcadores, para tornar suas anotações divertidas.

Além disso, com o ClickUp Tasks, você pode planejar, organizar e colaborar em projetos com eficiência. Ele permite que você crie tarefas, personalize seu status, defina prioridades e vincule-as diretamente às suas anotações, garantindo um gerenciamento de projetos perfeito e fluxos de trabalho simplificados.

Ouça o que Alaina Maracotta, Coordenadora de Marketing de Eventos da Vida Health, tem a dizer sobre o ClickUp:

Eu costumava viver com minhas anotações escritas, mas depois de dois dias avaliando o ClickUp, soube que ele era a solução para mim.

Eu costumava viver com minhas anotações escritas, mas depois de dois dias avaliando o ClickUp, soube que ele era a solução para mim.

Recurso de bônus: ClickUp AI Notetaker

Capture itens de ação facilmente com o AI Notetaker do ClickUp

Se suas dificuldades para fazer anotações são específicas de reuniões, também temos uma solução fabulosa para isso! O AI Notetaker do ClickUp captura não apenas as palavras faladas, mas as decisões reais tomadas, tornando-as facilmente compartilháveis com qualquer pessoa, independentemente da participação na reunião.

Além da simples gravação, o AI Notetaker transforma as conversas em etapas acionáveis, capturando e atribuindo itens de ação, garantindo que nada seja esquecido.

Além disso, ele preserva o contexto de cada reunião ao vincular as discussões a tarefas relevantes, arquivos e decisões anteriores, evitando que as equipes tenham que refazer conversas anteriores. Essa abordagem abrangente, mais do que apenas resumir, promove a clareza e o ímpeto, transformando as reuniões de drenos de tempo em condutores de trabalho produtivo.

Otimize seus processos de tomada de notas com o ClickUp

Seja para anotar pensamentos rápidos ou colaborar com colegas de equipe, a seleção da ferramenta certa pode melhorar significativamente a forma como você gerencia e usa suas anotações.

Embora o Apple Notes e o Goodnotes sejam excelentes opções por si só, o ClickUp vai além do simples registro de notas. Como uma plataforma completa de gerenciamento de projetos e trabalho, o ClickUp integra a tomada de notas com ferramentas organizacionais mais amplas.

Ele também oferece vários modelos personalizáveis de anotações e recursos que atendem a vários estilos de anotações, quer você esteja delineando, fazendo brainstorming ou acompanhando o progresso das tarefas.

Então, por que esperar? Inscreva-se no ClickUp e comece a transformar a maneira como você gerencia tarefas, colabora e se mantém organizado, tudo em um só lugar! 📈